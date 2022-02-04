Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 68033
ИКТ 6184
Организации 4136
Ведомства 1614
Ассоциации 470
Технологии 2408
Системы 14480
Персоны 24273
География 1267
Статьи 797
Пресса 699
ИАА 479
НИИ, ВУЗы и библиотеки 918
Мероприятия 711

Ростех
ОПК
Объединённая приборостроительная корпорация



04.02.2022 «Росэлектроника» запустит производство отечественных LED-светильников с датчиками движения для ЖКХ 1
20.12.2021 Компания, провалившая разработку серверов, ПК и ноутбуков на «Байкалах», оштрафована на 3,3 миллиарда 1
16.12.2021 Сверхзагадочную ИТ-компанию из России завалили судебными исками ее бывшие ключевые сотрудники 1
18.11.2021 ОПК выбрана единственным поставщиком телекоммуникационных решений для МЧС России 2
11.11.2021 Владелец Astra Linux и акционер «Байкал электроникс» построит в России гигантское производство полупроводников 1
18.10.2021 «Росэлектроника» примет участие в развитии центра «Интеллектуальная электроника – Валдай» 2
12.10.2021 «Росэлектроника» увеличила объем выпуска акустического оборудования 1
01.10.2021 Выходцы из сверхзагадочной компании выпустили материнскую плату на «Байкалах» 1
15.09.2021 «Росэлектроника» увеличит выпуск «умных» счетчиков на 250 тысяч штук в год 1
07.09.2021 «Росэлектроника» создаст единое облако для разработчиков радиоэлектроники 1
26.08.2021 «Росэлектроника» разработала многофункциональный комплекс фотовидеофиксации 1
24.08.2021 «Росэлектроника» и «Эр-телеком» создадут пилотную зону с тропосферной связью в Красноярском крае 2
24.08.2021 Новикомбанк получит отечественные банкоматы от концерна «Автоматика» 2
06.08.2021 «Ростех» собирается взять под контроль «секретную» компанию, которую связывают с арестованным главой «Т-платформ» 1
14.07.2021 Разработчики «железа» для «закона Яровой» создают российский процессор за десятки миллиардов рублей 1
04.06.2021 Новикомбанк профинансирует выпуск гражданской продукции концерна «Автоматика» на 3 млрд рублей 2
03.06.2021 На предприятиях «Росэлектроники» будет внедрена национальная инжиниринговая платформа 1
03.06.2021 Правительство Саратовской области, Ростех и «ЭР Телеком Холдинг» создадут телеком-инфраструктуру саратовского технопарка 2
31.05.2021 «Росэлектроника» поставит новейшие DMR-радиостанции МЧС 1
14.05.2021 Ростех представил стандарты для построения «Безопасных городов» 1
13.05.2021 Ростех представляет технологические решения для создания «Безопасных городов» 1
20.04.2021 Годовая выручка радиоэлектронного комплекса Ростеха в 2020 году выросла на 21% 1
13.04.2021 Организаторы российской системы цифровой маркировки товаров создали секретные компании 1
21.10.2020 Власти потратят 270 миллионов на поддержку российского микропроцессора. Не «Эльбрус», не «Байкал» 1
16.06.2020 Создатели суперкомпьютерной сети «Ангара» избавились от древних бомбоубежищ, чтобы не разориться на налогах 1
14.11.2019 В России придумали, как превращать обычные телефонные сети в защищенные 1
19.09.2019 Создан первый российский суперкомпьютер с «бесконечным» масштабированием 1
20.02.2019 АФК «Система» и «Ростех» создают микроэлектронного гиганта. Подробности 1
25.01.2019 «Ростех» строит базу данных радиоэлектроники на «1С-Битрикс» и PostgreSQL 1
14.01.2019 «Ростелеком» создал СП для цифровизации транспорта и логистики 1
05.12.2018 «Ростех» представил беспилотники для мониторинга электрических сетей 1
29.11.2018 Создан первый российский чип для интернета вещей 1
16.10.2018 Разработка «Росэлектроники» позволит автомобилям «видеть» дорогу в темноте без света фар 1
02.10.2018 «Ростех» выпустил систему обнаружения пилотов дронов. Не только для спецслужб 1
02.10.2018 Разработка Ростеха позволит обнаруживать местонахождение пункта управления беспилотниками 1
23.08.2018 У российских силовиков появятся шпионские «Форды», напичканные спецтехникой 1
08.08.2018 «Юнидата» и «Центр Алмазова» создадут крупнейшую базу данных пациентов в России 1
23.04.2018 «Юнидата» провела Всероссийскую конференцию по матчингу данных 1
24.10.2017 Разработчика отечественной ОС для военных рвут на части кредиторы. Отсудили еще 100 млн 1
01.09.2017 Российский «нефтегазовый» процессор оказался готов заменить своих конкурентов из США 1

Публикаций - 209, упоминаний - 276

Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2408 197
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 730 49
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 143 19
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7898 17
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 257 12
Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 90 11
Ростех - РТ-Информ 113 11
Ростех - Автоматика Концерн 666 10
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 310 10
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 258 9
5491 9
Т-Платформы - T-Platforms 335 9
Восход ФГБУ НИИ 492 8
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 35 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1108 7
1С-ИжТиСи 4898 7
Ростех - Росэлектроника - Полет НПП - АО Научно-производственное предприятие 15 7
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 242 6
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 39 6
IBM - International Business Machines Corp 8792 6
Microsoft Corporation 21946 6
Воентелеком 137 6
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - Рязанский Радиозавод - Государственный Рязанский приборный завод 34 6
SAP SE 4410 5
iTeco - Ай-Теко 893 5
Huawei 3073 5
Cisco Systems 4674 5
Ростех - Швабе Холдинг 157 5
Acronis - Акронис 412 4
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 13 4
Барс груп 457 4
Ростех - Росэлектроника - ИнтелТех - Интеллектуальные Технологии 15 4
РусБИТех - ГК Astra Linux 505 4
NVision Group - Энвижн Груп 656 4
Авикомп сервисез - Avicomp 29 4
Yota Devices - YD 100 4
Meta - Facebook 4157 4
РТИ 128 4
Юнидата - Unidata 36 4
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 490 4
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 188 33
РЖД - Российские железные дороги 1392 10
Ростех - Вертолеты России 127 7
Роскосмос РКС - Российские космические системы 112 6
КамАЗ - Камский автомобильный завод 302 6
Почта России ПАО 1820 5
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 40 4
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 131 4
Росбанк ПАО - Societe Generale 419 3
Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 39 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5003 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 345 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 278 2
Ростех - Новикомбанк 33 2
Уралкалий ПАО 83 2
СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 7 2
АвтоВАЗ 161 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 2
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 626 2
Runa Capital 155 2
Башнефть ПАО АНК 113 2
Avito - Авито 204 2
Роснефть НК 421 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 897 2
Аэрофлот 621 2
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 12 2
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 21 1
ТНК-ВР Холдинг 236 1
Ростатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 49 1
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 32 1
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 46 1
Локотех - Локомотивные технологии 41 1
Valeo 9 1
ИТЭЛМА НПП 19 1
UniCredit - ЮниКредит Банк 176 1
Китай - Тяньваньская АЭС - атомная электростанция 24 1
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 11 1
Airbus Defence and Space - EADS 132 1
Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 39 1
УЗТМ Ростсельмаш 18 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1250 37
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2068 36
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7510 17
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 279 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2222 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2394 11
Президент Российской Федерации 2856 11
Правительство РФ 6607 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 971 11
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 499 10
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2595 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6211 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 539 5
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 122 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 950 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2891 5
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 90 5
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 602 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1809 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1259 4
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1320 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 173 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2076 3
Ростех - Росэлектроника - НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 32 3
ФПИ - Фонд перспективных исследований 55 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1866 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2063 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 836 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 73 3
Федеральное казначейство России 1145 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 264 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1033 3
Рособоронэкспорт 74 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 389 2
Администрация Президента РФ 833 2
Росинфокоминвест 49 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 575 2
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 115 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 147 2
Федеральное собрание Российской Федерации 141 2
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1811 2
Linux Foundation 164 2
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 68 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1737 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 61 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 40 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 27 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 148 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 50 1
Gen-Z Consortium 11 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2741 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12460 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2616 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1716 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 6629 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10190 7
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8980 6
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 437 6
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 352 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 6955 5
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 1544 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3021 5
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 412 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5134 4
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 285 4
СВЧ - сверхвысокие частоты 57 4
Data Governance - Руководство данными 63 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6737 3
ARM64 - Архитектура процессора 1216 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 29815 3
Электроника 504 3
Big Data - Большие данные 1855 3
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 2694 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3048 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1382 3
Gigabit Ethernet 850 3
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 524 3
ЭКБ - Электронная компонентная база 67 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6363 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 737 2
Тонкий клиент - Thin client 155 2
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 174 2
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 980 2
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 303 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3576 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2793 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 924 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 241 2
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2100 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4889 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 562 21
Linux OS 7420 15
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2136 9
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 8
Intel x86 - архитектура процессора 1266 7
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 688 6
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 213 6
Ростех - НИИ Масштаб - IP-АТС Александрит 11 5
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 146 5
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 65 5
Google Android 11631 4
ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 45 4
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 38 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 686 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 363 3
1С:ERP Управление предприятием 213 3
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 141 3
C++ - Язык программирования 431 3
АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 51 3
Ford Transit - Малотоннажный грузовой автомобиль 16 3
Центурион - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 11 3
Авикомп сервисез Ontosminer - лингвистический процессор 3 3
Microsoft Windows 10 11109 3
Гербарий - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 12 3
Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 120 3
Т-Платформы - Таволга терминал 27 2
Microsoft Windows 7 1760 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 747 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 404 2
Буквоед - система оптического распознавания текста 12 2
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 228 2
VK - Mail.Ru myTarget 104 2
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1691 2
Ковчег - система резервного копирования 32 2
VK - Mail.Ru Почта 189 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 351 2
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 24 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 139 2
Oracle Java - язык программирования 2476 2
Microsoft Windows XP 2377 2
Якунин Александр 48 33
Калинин Александр 120 26
Скоков Сергей 26 26
Чемезов Сергей 134 12
Путин Владимир 2457 11
Сахненко Сергей 72 11
Чендаров Андрей 13 11
Хозин Леонид 11 11
Никифоров Николай 1145 7
Газизов Камиль 65 5
Свердлов Денис 170 5
Куликов Сергей 23 5
Солодухин Константин 113 4
Опанасенко Всеволод 117 4
Анисимов Павел 8 4
Элькин Григорий 13 4
Шмулевич Марк 88 4
Евтушенко Олег 125 4
Трушкин Константин 49 4
Рогозин Дмитрий 86 4
Шойгу Сергей 84 3
Рейман Леонид 1008 3
Ахмеров Тимур 82 3
Медведев Дмитрий 1594 3
Бетсис Павел 96 3
Ананьев Алексей 106 3
Смирнов Павел 36 3
Бойко Елена 166 3
Белоусов Сергей 229 3
Хрипунов Павел 20 3
Грищенков Александр 11 3
Мантуров Денис 63 3
Евраев Михаил 228 3
Сердюков Анатолий 78 2
Нестеров Алексей 84 2
Сотин Денис 106 2
Богачев Игорь 173 2
Ермолаев Артем 347 2
Миронов Алексей 6 2
Евтушенков Владимир 190 2
Россия - Российская федерация - РФ 99106 129
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31404 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 42239 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12125 9
Европа 9536 9
Африка - Африканский регион 2733 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11889 9
Америка Латинская 1388 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12219 8
Ближний Восток 2519 8
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 870 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4959 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2052 8
Казахстан - Республика 4210 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2042 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2363 5
Иран - Исламская Республика Иран 932 4
Ирак - Республика 654 4
Россия - ЦФО - Тамбовская область 413 4
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 310 4
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 263 4
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 976 4
Индия - Республика 4133 4
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 797 3
Азия - Азиатский регион 3447 3
Япония 9152 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1181 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 665 3
Россия - СФО - Иркутская область 784 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12305 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Ялта 33 3
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 610 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1141 3
Египет - Арабская Республика 655 3
Германия - Федеративная Республика 8156 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1119 2
Россия - ЮФО - Республика Крым 688 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1995 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 633 2
Южная Корея - Республика 3768 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 285 102
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 642 12
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5769 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2780 4
ЧС - Чрезвычайная ситуация 90 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2058 3
Федеральный бюджет Российской Федерации 1384 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3677 3
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 901 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1514 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 745 2
ОКР - Опытно-конструкторские работы 89 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 3981 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 283 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 566 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1118 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 124 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 447 1
Русский язык 3774 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5101 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 113 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 205 1
Антитеррор 136 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 389 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 48 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 228 1
Экономический эффект 517 1
Транспорт 383 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 471 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 152 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 208 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 175 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 307 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 830 1
Черкизон - Черкизовский рынок 66 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1567 1
Образование в России 1345 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 3
Коммерсантъ - Издательский дом 814 3
Ведомости 298 2
РИА Новости 751 1
Российская газета 222 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2736 2
IDC - International Data Corporation 4561 1
Gartner 3261 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 907 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 117 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 618 1
Медиалогия 47 1
Директ Инфо 9 1
TAdviser Report 6 1
IHS Infonetics Research 90 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 60 22
РАН - Российская академия наук 1145 9
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 106 9
ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 4
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 311 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 567 3
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 24 3
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 30 3
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 91 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 555 2
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 13 2
ОИВТ РАН - Объединенный институт высоких температур Российской академии наук 6 2
НИИ Рубин 7 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 290 2
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 39 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 96 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 182 1
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 63 1
НИИЭТ - Научно-исследовательский институт электронной техники 9 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 174 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 19 1
СПб ГУАП - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 26 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 24 1
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 3 1
ВУ МО РФ - Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 6 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 757 3
CNews AWARDS - награда 337 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 57 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 525 1
Армия - Международный военно-технический форум 35 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 51 1
Микроэлектроника - международный форум 0 1
ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 15 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172007, в очереди разбора - 1005855.
Создано именных указателей - 68033.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Кофе для занятых и ленивых: выбираем самую функциональную кофемашину

Обзор смартфона Honor 50: теперь с Google

10 приложений для хранения бонусных карт магазинов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

5 научно-фантастических концепций, которые теоретически можно воплотить

Астрономы впервые увидели, как рождается черная дыра

Ликбез RnD.CNews: в чем разница между астероидами, кометами и метеорами
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022