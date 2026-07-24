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Ростех ОПК Объединённая приборостроительная корпорация
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 36 дел, на cумму 5 560 142 303 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 335, упоминаний - 494
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Якунин Александр 50 35
|Сахненко Сергей 91 29
|Скоков Сергей 26 26
|Калинин Александр 189 26
|Чемезов Сергей 147 15
|Чендаров Андрей 16 14
|Путин Владимир 3454 14
|Хозин Леонид 11 11
|Солодухин Константин 119 11
|Никифоров Николай 1138 9
|Куликов Сергей 37 7
|Газизов Камиль 68 7
|Свердлов Денис 201 7
|Моторко Андрей 73 6
|Опанасенко Всеволод 139 6
|Мишустин Михаил 787 6
|Грищенков Александр 17 5
|Медведев Дмитрий 1665 5
|Болотская Мария 5 5
|Элькин Григорий 15 5
|Рейман Леонид 1065 5
|Евтушенко Олег 145 5
|Ахмеров Тимур 91 5
|Рогозин Дмитрий 104 4
|Анисимов Павел 8 4
|Шмулевич Марк 90 4
|Пахоменкова Зинаида 6 4
|Кабанов Владимир 178 4
|Трушкин Константин 60 4
|Шойгу Сергей 92 3
|Хрипунов Павел 20 3
|Сердюков Анатолий 84 3
|Ананьев Алексей 110 3
|Артемов Михаил 14 3
|Смирнов Павел 48 3
|Трошин Алексей 16 3
|Бетсис Павел 101 3
|Сивидов Алексей 40 3
|Комяков Алексей 6 3
|Александров Виталий 17 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.