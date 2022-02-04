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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростех
ОПК
Объединённая приборостроительная корпорация
Публикаций - 209, упоминаний - 276
Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Якунин Александр 48 33
|Калинин Александр 120 26
|Скоков Сергей 26 26
|Чемезов Сергей 134 12
|Путин Владимир 2457 11
|Сахненко Сергей 72 11
|Чендаров Андрей 13 11
|Хозин Леонид 11 11
|Никифоров Николай 1145 7
|Газизов Камиль 65 5
|Свердлов Денис 170 5
|Куликов Сергей 23 5
|Солодухин Константин 113 4
|Опанасенко Всеволод 117 4
|Анисимов Павел 8 4
|Элькин Григорий 13 4
|Шмулевич Марк 88 4
|Евтушенко Олег 125 4
|Трушкин Константин 49 4
|Рогозин Дмитрий 86 4
|Шойгу Сергей 84 3
|Рейман Леонид 1008 3
|Ахмеров Тимур 82 3
|Медведев Дмитрий 1594 3
|Бетсис Павел 96 3
|Ананьев Алексей 106 3
|Смирнов Павел 36 3
|Бойко Елена 166 3
|Белоусов Сергей 229 3
|Хрипунов Павел 20 3
|Грищенков Александр 11 3
|Мантуров Денис 63 3
|Евраев Михаил 228 3
|Сердюков Анатолий 78 2
|Нестеров Алексей 84 2
|Сотин Денис 106 2
|Богачев Игорь 173 2
|Ермолаев Артем 347 2
|Миронов Алексей 6 2
|Евтушенков Владимир 190 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 814 3
|Ведомости 298 2
|РИА Новости 751 1
|Российская газета 222 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172007, в очереди разбора - 1005855.
Создано именных указателей - 68033.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172007, в очереди разбора - 1005855.
Создано именных указателей - 68033.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru