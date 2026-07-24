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Ростех ОПК Объединённая приборостроительная корпорация

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 36 дел, на cумму 5 560 142 303 ₽*

Судебные дела (36) на сумму 5 560 142 303 ₽*
в качестве истца (13) на сумму 3 837 242 759 ₽*
в качестве ответчика (15) на сумму 209 618 134 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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24.07.2026 В России создан высокочувствительный тепловизор с дальностью распознавания до 2 км 1
26.06.2026 Минпромторг оштрафовал «Исток» Шокина на 201 млн за срыв разработки СВЧ-компонентов 1
27.04.2026 Евросоюз ввел новые санкции в отношении российских разработчиков БПЛА и поставщика электроники 1
01.04.2026 В России созданы летающие базовые станции 4G. И это не первоапрельская шутка 1
13.03.2026 Минобороны требует у знаменитого производителя электроники вернуть гигантскую сумму 1
19.01.2026 Минобороны требует у производителя средств спецсвязи 2,4 миллиарда 1
30.12.2025 Российского производителя спецсредств связи для Минобороны хотят обанкротить из-за долгов 1
08.07.2025 Бывшего главного военного связиста России осудили на 17 лет 1
06.05.2025 Японская компания требует миллиард с лишним у российского производителя спецсредств связи для Минобороны 1
10.01.2025 ИТ-«дочка» «Ростеха» не может расплатиться с кредиторами. Начато банкротство 1
24.12.2024 Российского разработчика спецсредств связи завалили исками. У него в 10 раз вырос заказ, но поставки американских чипов оказались сорваны 1
30.09.2024 Знаменитый разработчик процессоров «Эльбрус» пошел по рукам. Введено внешнее управление, дальнейшая судьба покрыта мраком 1
31.05.2024 В России начали маркировать смартфоны, и ноутбуки, на очереди печатные платы. Участие пока добровольное. Опрос 1
31.05.2024 ЦРПТ и бизнес готовы к расширению эксперимента по маркировке радиоэлектронной продукции 1
29.05.2024 «Ростех» впервые показал мобильный пункт управления беспилотниками для спасателей 2
29.05.2024 «Росэлектроника» представляет новейшее телекоммуникационное оборудование для спасателей 2
28.05.2024 В «Ростехе» нарастили выпуск радиационно стойких источников электропитания для космических аппаратов 2
23.05.2024 «Росэлектроника» показала российскую платформу для управления доменной инфраструктурой 2
22.05.2024 «Национальные Технологии» и «Базис» создадут российское инфраструктурное ПО для объектов критической информационной инфраструктуры 2
22.05.2024 «Росэлектроника» показала обновленную версию KVM коммутатора для удаленного управления оборудованием 2
17.05.2024 «Росэлектроника» впервые представила в Китае сетевое оборудование для суперкомпьютеров 2
07.05.2024 «Росэлектроника» выплатит стипендии молодым ученым 3
26.04.2024 Главные тренды ИТ в здравоохранении — цифровые сервисы, безопасность и ИИ 1
24.04.2024 ЭКБ «Ростеха» заменит импортные аналоги в приборах машинного зрения и радиолокации 2
18.04.2024 «Росэлектроника» представила отечественный программно-аппаратный комплекс для суперкомпьютеров 2
17.04.2024 «Росэлектроника» представила комплектующие для аппаратуры связи и навигации 2
15.04.2024 Разработка «Росэлектроники» упрощает работу наземных антенных систем 2
12.04.2024 «Ростех» начал поставку оборудования нового поколения для суперкомпьютеров 2
09.04.2024 Предприятие «Росэлектроники» нарастило производственные мощности по выпуску печатных плат 2
04.04.2024 «Ростех» представил новое отечественное оборудование для обучения будущих операторов станков с ЧПУ 2
04.04.2024 «Росэлектроника» впервые представляет базовые станции для DMR сетей нового поколения 2
27.03.2024 «Росэлектроника» показала ИК-фильтры для военных и гражданских видеосистем 2
20.03.2024 Предприятие «Росэлектроники» определено единственным поставщиком мобильных узлов связи и комплексов информирования для МЧС России 2
05.03.2024 Софт «Ростеха» «бесшовно» заменит импортные ИТ-решения 2
04.03.2024 «Росэлектроника» открывает «Школу молодых конструкторов» для обеспечения инженерными кадрами российских предприятий 2
14.02.2024 «Ростелеком» испытал российские базовые станции 4G. Серийное производство начнется до конца года 1
13.02.2024 «Росэлектроника» поставила более 10 тыс. цифровых систем оповещения о ЧС 2
12.02.2024 Пензенский «Электроприбор» повысил эффективность производства за счет внедрения собственных цифровых решений 2

Публикаций - 335, упоминаний - 494

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 318
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 148
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 117
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 93
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 92
Ростелеком 10948 27
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 71 23
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 139 16
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - РРЗ - Рязанский радиозавод 40 15
Т-Платформы - T-Platforms 412 15
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 15
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 14
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 14
Ростех - РТ-Информ 149 14
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 12
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 12
Ростех - Радиозавод 70 11
Восход ФГБУ НИИ 721 11
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 71 11
Ростех - Росэлектроника - Полет НПП - АО Научно-производственное предприятие - Горьковский НИИ радиосвязи 24 10
9594 10
БАРС Груп 579 9
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 9
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 62 8
Microsoft Corporation 25775 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 354 8
Ангстрем НПО 33 8
Edelweiss - Эдельвейс 71 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 7
Huawei 4676 7
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 7
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 7
Qtech - Кьютэк 211 7
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - ИнтелТех НИИИТ - Интеллектуальные Технологии 24 6
Google LLC 12688 6
Ростелеком - Булат НИЦ 52 6
СалютДевайсы - Элпитех 41 6
МегаФон 10742 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 19
Ростех - Вертолеты России 180 15
РЖД - Российские железные дороги 2096 12
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 12
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 10
Почта России ПАО 2370 9
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 9
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 8
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 8
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 8
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 67 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
МКБ - Московский кредитный банк 657 4
Ростех - РТ-Финанс - Новиком АКБ - Новикомбанк 64 3
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 48 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 43 3
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 2
Ростех - Росэлектроника - РЗМКП - Рязанский завод металлокерамических приборов 13 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Минобороны РФ - Патриот - Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС РФ) 10 2
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 16 2
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 2
Ростех - Вертолеты России - У-УАЗ - Улан-Удэнский авиационный завод 11 2
Читай-город–Буквоед - Book24, БУК 24 - Гоголь-Моголь - Новый книжный 41 2
Газпром ПАО 1493 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Ак Барс Банк 283 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 69
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 56
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Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 7
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ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 6
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 6
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 5
Федеральное казначейство России 1949 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 5
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 4
Минобороны РФ - ВДВ - Воздушно-десантные войска Российской Федерации 57 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 4
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 4
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 14 3
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 3
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 1
OpenCAPI Consortium 13 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
Gen-Z Consortium 11 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Лига содействия оборонным предприятиям 9 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 123
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 97
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 89
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 88
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 53
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РЭБ - Радиоэлектронная борьба - КРЭП - Комплекс радиоэлектронного противодействия - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 284 17
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 16
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 23
Linux OS 11533 18
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 15
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 12
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 11
Intel x86 - архитектура процессора 2151 10
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 10
Минобороны РФ - ГАС ГОЗ - Государственная автоматизированная система управления финансово-хозяйственными рисками при выполнении гособоронзаказа 12 9
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Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 8
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МЧС РФ - МКИОН - мобильный комплекс информирования и оповещения населения 6 5
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Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 5
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 4
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Ростех - Росэлектроника - Вега - МРТИ РАН - Московский радиотехнический институт Российской академии наук 4 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
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РАН ОИВТ - Объединенный институт высоких температур Российской академии наук 24 3
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ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 22 1
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УрГЮУ ФГБОУ ВО - Уральский государственный юридический университет - Свердловский юридический институт 7 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51 1
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Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 1
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