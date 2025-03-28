Получите все материалы CNews по ключевому слову
Куликов Сергей
Куликов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3211 7
|Страшнов Дмитрий 111 6
|Никифоров Николай 1136 5
|Чемезов Сергей 144 5
|Алексеев Михаил 29 4
|Семенов Вадим 65 4
|Подгузов Николай 28 3
|Родионов Иван 71 3
|Милюков Анатолий 18 3
|Кудимов Юрий 21 3
|Сагайдак Светлана 8 3
|Калугин Сергей 168 3
|Пчелинцев Александр 8 3
|Задорнов Михаил 29 3
|Златопольский Антон 21 3
|Аганбегян Рубен 18 3
|Козлов Игорь 47 3
|Воскресенский Станислав 10 3
|Чубайс Анатолий 213 2
|Немшич Борис 23 2
|Бондарик Владимир 22 2
|Куликов Денис 27 2
|Юрьев Евгений 4 2
|Ройтман Евгений 44 2
|Веремьянина Валентина 19 2
|Провоторов Александр 157 2
|Кудрявцев Николай 21 2
|Гуревич Дмитрий 15 2
|Малис Олег 80 2
|Катаева Елена 30 2
|Якунин Александр 49 2
|Кузьмин Павел 18 2
|Азатян Сергей 9 2
|Ротенберг Аркадий 52 2
|Войцеховский Юрий 2 2
|Сабитов Николай 2 2
|Гаршин Василий 5 2
|Оболенский Артем 4 2
|Зеленцова Ирина 3 2
|Осина Ольга 3 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349590, в очереди разбора - 762004.
Создано именных указателей - 171813.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.