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Индексная книга (каталог) CNews*
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Куликов Сергей


28.03.2025 Арестовано имущество трех топ-менеджеров «Роснано» 1
31.10.2024 Началась процедура банкротства производителя трансформаторов, принадлежавшего «Роснано» 1
19.03.2024 Сколтех и Российский морской регистр судоходства подписали договор о сотрудничестве 1
20.09.2023 Российский морской регистр судоходства займется поиском цифровых решений для классификации судов совместно с «Аскон» 1
19.10.2022 Власти готовятся ликвидировать «Роснано» из-за долгов, которые невозможно вернуть 1
10.03.2022 Европа ввела санкции против руководителей «Ростелекома», VK и «Роснано» 2
19.07.2021 В ФИОП «Роснано» назначен генеральный директор 1
03.12.2020 Вместо бессменного Чубайса «Роснано» возглавил соратник Чемезова 3
27.03.2018 «Умные» решения «Ростеха» вызвали повышенный интерес на выставке в Амстердаме 1
14.08.2017 «Ростех» утвердил новый менеджмент концерна «Созвездие» 2
25.07.2017 RDP.RU выпустила поддержку IPv6 для EcoFilter 1
07.07.2017 Скандально известного главу «Почты России» сменил выходец из Минэкономразвития 1
03.07.2017 Скандально известному главе «Почты России» нашли замену 1
26.06.2017 Главе «Почты России» подбирают замену среди чиновников 1
21.04.2017 «Почту России» могут отдать топ-менеджеру Сбербанка 1
21.02.2017 Назначен новый руководитель концерна «Автоматика» 1
16.02.2017 Перегруппировка в «Ростехе»: «Росэлектронику» объединяют с ОПК 1
19.12.2016 «Ростех» утвердил стратегию электронного кластера 1
24.10.2016 «РДП.ру» стала спонсором CNews Forum 2016 1
10.08.2016 «Ростех» назначил нового исполнительного директора, чтобы старый сосредоточился на ИТ 3
01.03.2016 Игорь Козлов возглавил «Росэлектронику» 2
21.10.2015 Началась большая перестройка «Ростеха»: назначен главный по ИТ и радиоэлектронике 5
21.10.2015 В «Ростехе» назначен индустриальный директор радиоэлектронного комплекса 2
20.08.2015 Гендиректор «РТ-Информ» об ИТ-стратегии «Ростеха» 1
05.12.2014 Минздрав заключил контракт с «Ростехом» на развитие электронной медкарты и электронной регистратуры 1
03.04.2014 Совет директоров «Ростелекома» обновился более чем наполовину 1
12.03.2013 Экс-руководители «Билайна», Tele2 и Минсвязи вступили в борьбу за «Ростелеком» 2
11.03.2013 Сформирован список кандидатов в новый совет директоров «Ростелекома» 1
01.03.2013 Правительство выдвинуло кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию «Ростелекома» 1
12.02.2013 Оператор Минобороны сменил гендиректора 1

Публикаций - 30, упоминаний - 43

Куликов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3232 21
Ростелеком 9820 8
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 7
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1174 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2933 5
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 229 4
МегаФон 9086 4
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 29 4
Ростех - Автоматика Концерн 1652 4
Yota Devices - YD 101 4
Ростех - РТ-Информ 140 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1804 3
Ростелеком - Связьинвест 1708 3
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 158 2
RDP.RU - РДП.ру - РДП Инновации - RDP - Research & Development Partners 27 2
НТК - Национальные телекоммуникации 66 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8811 2
БАРС Груп 548 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1483 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1491 2
Информ 303 2
OCSiAl - ОКСиАл 3 2
Роскосмос РКС - Орион НПО - Научно-производственная организация 16 1
Хевел - Хевел Энергосервис - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи 13 1
SAP SE 5305 1
8349 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4967 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 377 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 415 1
McKinsey & Company Int 250 1
Галактика - Корпорация 1473 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 121 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 1
Ростех - Технодинамика - Авиационное оборудование 29 1
РТИ 146 1
ТехноСпарк - Троицкий технопарк - Троицкий нанотехнологический центр - TechnoSpark 35 1
Мобител 66 1
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 382 1
Siemens AG - Siemens Group 2597 1
Почта России ПАО 2133 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7453 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 926 3
Газпром ПАО 1351 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2838 2
ГПБ - Газпромбанк 1095 2
ВТБ - Почта Банк 469 2
Альфа-Групп 714 2
Ростех - Вертолеты России 168 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 241 2
ВТБ - ВТБ24 665 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Капитал 17 2
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 44 2
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 10 2
Boeing 1013 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 116 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 339 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 47 1
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 13 1
РЖД - Российские железные дороги 1928 1
Роснефть НК - нефтяная компания 517 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 88 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 274 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 112 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 121 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 291 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 64 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1047 1
Альфа-Банк 1785 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 60 1
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 98 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1656 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 111 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11844 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4578 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3017 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 753 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 590 4
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 90 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2941 4
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 168 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 2
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 116 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3382 2
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 28 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6011 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 428 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 845 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 331 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 45 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1393 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2782 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 577 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 345 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 689 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 249 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 65 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2545 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 988 1
Федеральное казначейство России 1792 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 773 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4851 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1538 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5524 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 249 1
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Оборонсервис - Авиаремонт, Спецремонт, Ремвооружение, Оборонстрой, Агропром, Оборонэнерго, Военторг, Красная звезда, Славянка 15 1
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Путин Владимир 3211 7
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Семенов Вадим 65 4
Подгузов Николай 28 3
Родионов Иван 71 3
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Куликов Денис 27 2
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Малис Олег 80 2
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Ротенберг Аркадий 52 2
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Сабитов Николай 2 2
Гаршин Василий 5 2
Оболенский Артем 4 2
Зеленцова Ирина 3 2
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Россия - РФ - Российская федерация 146681 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43685 4
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13374 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4013 2
Европа 21855 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3118 2
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Германия - Федеративная Республика 12742 1
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Таиланд - Королевство 829 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8750 2
Аудит - аудиторский услуги 2735 2
Приватизация - форма преобразования собственности 529 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8140 2
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5839 1
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