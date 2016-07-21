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Сбер Сбербанк Капитал

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


21.07.2016 Российский сборщик серверов IBM для госорганов начинает выпускать сетевое «железо» для ЦОДов 1
30.10.2014 В России начинается производство защищенных решений на базе серверов IBM 1
27.10.2014 Гендиректор «дочки» Сбербанка организует в России сборку оборудования IBM 1
02.10.2014 Гендиректор «дочки» Сбербанка и миллиардер из списка Forbes купили системного интегратора 1
01.10.2014 Константин Николаев и Ашот Хачатурянц покупают системного интегратора «Технопром» 1
12.03.2013 Экс-руководители «Билайна», Tele2 и Минсвязи вступили в борьбу за «Ростелеком» 1
04.02.2013 Филипп Яловега назначен директором по корпоративному развитию «ВымпелКома» 1
07.03.2012 «Газпромбанк» «раскрутил» «Ростелеком» на 3,8 млрд рублей 1
29.06.2009 В НТК прошло годовое общее собрание акционеров 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Технопром Инновационная корпорация 48 5
НТК - Национальные телекоммуникации 67 3
МегаФон 10620 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3429 3
IBM - International Business Machines Corp 9678 3
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 2
МегаФон - Мобиком 230 2
Ростелеком 10862 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9467 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
Ростелеком - Связьинвест - Элтелекор 4 1
Элкател - Elkatel 3 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3310 1
Hitachi - Хитачи 1499 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 592 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1071 1
Nvidia - Mellanox Technologies 97 1
Киевстар - Kyivstar 568 1
Eltex - Предприятие Элтекс 260 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
Broadcom - Brocade Communications Systems 248 1
Мобител 66 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 1
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 112 1
Google LLC 12605 1
Ростелеком - НКС - OnLime - ОнЛайм - Интернет провайдер 75 1
Nvidia Corp 3948 1
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 1
Мостелеком 76 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8751 6
Н-Транс - N-Tran - Северстальтранс 11 4
ГПБ - Газпромбанк 1260 3
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 29 2
Северсталь ПАО - Severstal 618 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 297 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 314 2
Сургутнефтегаз - СНГ 288 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 125 2
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 40 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Капитал 17 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 720 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 28 1
Мостотрест ГУП 15 1
Тайга Капитал - Taiga Capital 1 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3132 1
Газпром ПАО 1483 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 65 1
Альфа-Групп 744 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 1
ВТБ - ВТБ24 672 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3571 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3830 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1298 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13646 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3410 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 614 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33179 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64256 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22428 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25228 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22748 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11461 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2900 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9638 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1460 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10027 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12733 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61124 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4170 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9765 1
EAI - Enterprise Application Integration - Интеграция приложений предприятия 118 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6181 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2219 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29560 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 593 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6819 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 942 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1613 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 357 2
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 1
Linux OS 11432 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6191 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 767 1
Хачатурянц Ашот 8 6
Николаев Константин 17 5
Юнов Константин 46 5
Путин Владимир 3445 2
Юрченко Евгений 133 1
Корнильев Кирилл 65 1
Алексеев Михаил 29 1
Бондарик Владимир 22 1
Куликов Денис 27 1
Юрьев Евгений 4 1
Кудимов Юрий 21 1
Азатян Сергей 9 1
Малинин Алексей 7 1
Концерев Михаил 3 1
Логиновская Людмила 2 1
Засыпкин Андрей 2 1
Праскурин Андрей 1 1
Сабитов Николай 2 1
Оболенский Артем 4 1
Войцеховский Юрий 2 1
Кудряшов Роман 1 1
Румянцев Владимир 4 1
Зацепин Николай 1 1
Щеголев Игорь 699 1
Малофеев Константин 118 1
Никифоров Николай 1138 1
Ротенберг Аркадий 52 1
Мордашов Алексей 63 1
Страшнов Дмитрий 111 1
Калугин Сергей 169 1
Брюквин Юрий 300 1
Морозов Михаил 18 1
Яковицкий Алексей 23 1
Провоторов Александр 158 1
Ройтман Евгений 44 1
Пчелинцев Александр 8 1
Задорнов Михаил 30 1
Кудрявцев Николай 21 1
Златопольский Антон 21 1
Гуревич Дмитрий 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 164700 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47302 4
Россия - СФО - Новосибирск 4843 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 179 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54469 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19388 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14764 1
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8741 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18014 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2844 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8768 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1902 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6536 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6662 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21415 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1266 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2645 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6062 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4780 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 215 1
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 55 1
РИА Новости 1029 1
Forbes Богатейшие бизнесмены России 3 3
IDC - International Data Corporation 4968 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 260 1
Рустелеком ТК 305 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1717 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1193 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1439 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 484 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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