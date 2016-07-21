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Сбер Сбербанк Капитал
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 10, упоминаний - 10
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
|OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
|Хачатурянц Ашот 8 6
|Николаев Константин 17 5
|Юнов Константин 46 5
|Путин Владимир 3445 2
|Юрченко Евгений 133 1
|Корнильев Кирилл 65 1
|Алексеев Михаил 29 1
|Бондарик Владимир 22 1
|Куликов Денис 27 1
|Юрьев Евгений 4 1
|Кудимов Юрий 21 1
|Азатян Сергей 9 1
|Малинин Алексей 7 1
|Концерев Михаил 3 1
|Логиновская Людмила 2 1
|Засыпкин Андрей 2 1
|Праскурин Андрей 1 1
|Сабитов Николай 2 1
|Оболенский Артем 4 1
|Войцеховский Юрий 2 1
|Кудряшов Роман 1 1
|Румянцев Владимир 4 1
|Зацепин Николай 1 1
|Щеголев Игорь 699 1
|Малофеев Константин 118 1
|Никифоров Николай 1138 1
|Ротенберг Аркадий 52 1
|Мордашов Алексей 63 1
|Страшнов Дмитрий 111 1
|Калугин Сергей 169 1
|Брюквин Юрий 300 1
|Морозов Михаил 18 1
|Яковицкий Алексей 23 1
|Провоторов Александр 158 1
|Ройтман Евгений 44 1
|Пчелинцев Александр 8 1
|Задорнов Михаил 30 1
|Кудрявцев Николай 21 1
|Златопольский Антон 21 1
|Гуревич Дмитрий 15 1
|Forbes Богатейшие бизнесмены России 3 3
|IDC - International Data Corporation 4968 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 260 1
|Рустелеком ТК 305 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454336, в очереди разбора - 727385.
Создано именных указателей - 197096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454336, в очереди разбора - 727385.
Создано именных указателей - 197096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.