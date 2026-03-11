Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191504
ИКТ 14765
Организации 11429
Ведомства 1495
Ассоциации 1083
Технологии 3558
Системы 26651
Персоны 83330
География 3040
Статьи 1576
Пресса 1279
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 885

ААА Управление Капиталом Газпромбанк Управление активами

ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами

 

"Где взять кадры для реализации цифровых проектов?" Анатолий Чекмарев, Заместитель генерального директора, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


11.03.2026 Генпрокуратура требует признать экстремистом знаменитого венчурного инвестора 1
29.09.2025 «Аренадата» купила компанию, занятую конфиденциальными вычислениями, в которую инвестировали РВК и ФРИИ 1
04.04.2025 Softline заплатил 2,2 миллиарда за ИТ-интегратора «Объединенных машиностроительных заводов» 2
16.09.2024 Промсвязьбанк потратит больше миллиарда на скупку акций сервиса онлайн-кредитования 1
11.03.2024 Для полного импортозамещения банкам надо еще не менее 5 лет 1
26.01.2024 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024» состоится 20 февраля 1
19.08.2019 «Синтегро консалтинг» внедрил программный продукт «Зарплата ОСБУ» в АО «ГПБ-УА» 2
13.11.2018 «Синтегро консалтинг» автоматизировал бухучет в «Газпромбанк-Управление активами» 1
24.09.2015 Финансы телекома: бюджетная резня, тарифная война и падающие инвестиции 1
15.01.2015 «Ростелеком» купил «сердце Рунета» 1
03.04.2014 Совет директоров «Ростелекома» обновился более чем наполовину 1
12.03.2013 Экс-руководители «Билайна», Tele2 и Минсвязи вступили в борьбу за «Ростелеком» 1
29.06.2009 В НТК прошло годовое общее собрание акционеров 1

Публикаций - 13, упоминаний - 15

ААА Управление Капиталом и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10471 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3179 3
НТК - Национальные телекоммуникации 66 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3327 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14800 2
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 136 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9265 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 687 2
Ростелеком - Связьинвест 1714 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных 60 2
Синтегс - Синтегро консалтинг 53 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 82 2
Telecel Zimbabwe 11 1
Ростелеком - ЦТВС - Центр технологий взаимодействия сетей 7 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 1
МегаФон 10185 1
Yandex - Яндекс 8687 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 528 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 551 1
Softline - Софтлайн 3370 1
APIBank - ЦБП - Цифровые банковские платформы 21 1
Oracle Corporation 6915 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1568 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 804 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1848 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 354 1
McKinsey & Company Int 283 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 994 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 865 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 143 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 222 1
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 77 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 68 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 258 1
i-Free Just AI 55 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 131 1
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 191 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 292 1
Мобител 66 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 262 1
ГПБ - Газпромбанк 1195 7
Газпром ПАО 1433 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1824 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3038 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 675 2
Альфа-Банк 1897 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 575 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 285 2
Синара ГК - Sinara Group 116 2
ВТБ - ВТБ24 669 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 122 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 253 2
Сбер - Сбербанк Капитал 9 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Капитал 17 2
Мир Привилегий Банк - МП Банк 11 1
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 72 1
РВК ФПИ - Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании 24 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1051 1
РВК - Российская венчурная компания 560 1
Почта России ПАО 2273 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 95 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1414 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 189 1
Лента - Сеть розничной торговли 2306 1
ПСБ - Промсвязьбанк 920 1
Альфа-Групп 734 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 293 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 88 1
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 41 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 95 1
Сургутнефтегаз - СНГ 281 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 100 1
ОМЗ УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения - ОМЗ УЗТМ Картрэкс УК 49 1
SDEF - Sova Disciplined Equity Fund - ODEF - Otkritie Disciplined Equity Fund 3 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 64 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 168 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 143 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5379 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13110 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3487 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2274 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 606 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3170 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1415 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3589 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2026 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5296 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2216 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4846 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1466 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 260 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2772 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 761 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 120 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 839 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 142 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 219 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6432 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 79 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34302 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74452 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58095 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6757 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23529 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5942 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19173 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9529 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6991 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12488 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17313 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12181 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32394 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13453 2
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 123 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8886 2
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1132 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29046 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2283 2
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1090 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13108 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10201 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1480 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4766 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4870 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2719 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9025 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25852 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 905 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4178 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1476 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1195 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1687 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6050 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1486 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8264 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5341 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 508 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 450 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4212 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1254 2
Синтегс - ОСБУ 27 2
Сбер - Cloud.ru Evolution - Cloud.ru Evolution Stack - Cloud.ru Evolution ML Inference - Cloud.ru Evolution Data Platform 52 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 78 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1058 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 892 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 401 1
Microsoft Office 4021 1
Apple - App Store 3026 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 269 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5974 1
Oracle Java - язык программирования 3366 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 825 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 649 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1279 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 73 1
НКТ - Р7-Офис 494 1
Синтегс - Фабрика XBRL 35 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 1
Calypso 24 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - ЦОД Москва-I - ЦОД Москва-III - ЦОД Москва-IV - ЦОД Москва-V 25 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 251 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3455 1
Luxms BI 105 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 127 1
Синтегс - Зарплата ОСБУ 2 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 140 1
OpenAI - ChatGPT 602 1
Orion soft - Proxima DB 51 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 454 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Москва-2 19 1
Калугин Сергей 168 3
Путин Владимир 3400 2
Демидов Сергей 129 2
Назарова Анна 52 2
Гришин Дмитрий 210 2
Пчелинцев Александр 8 2
Кутузов Максим 21 2
Задорнов Михаил 29 2
Златопольский Антон 21 2
Копысов Виталий 64 2
Куликов Сергей 34 2
Родионов Иван 72 2
Аганбегян Рубен 18 2
Семенов Вадим 65 2
Милюков Анатолий 18 2
Горожанкин Алексей 18 2
Данилина Марианна 30 2
Алексеев Михаил 29 2
Кудимов Юрий 21 2
Тятенкова Елена 25 2
Гераськин Павел 4 2
Тульчинский Станислав 85 2
Коресталев Андрей 15 2
Рылеев Денис 16 2
Чекмарев Анатолий 6 2
Алдабергенов Нурлан 3 1
Очеретина Людмила 1 1
Зацепин Николай 1 1
Цепков Максим 1 1
Щеголев Игорь 698 1
Малофеев Константин 117 1
Никифоров Николай 1137 1
Ротенберг Аркадий 52 1
Дмитриев Кирилл 118 1
Страшнов Дмитрий 111 1
Егоров Даниил 23 1
Каплунов Павел 46 1
Морозов Михаил 18 1
Яковицкий Алексей 22 1
Провоторов Александр 157 1
Россия - РФ - Российская федерация 159398 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46297 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53681 1
Казахстан - Республика 5866 1
Армения - Республика 2391 1
Беларусь - Белоруссия 6105 1
Швеция - Королевство 3721 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18903 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8273 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3231 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1373 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1796 1
Италия - Итальянская Республика 4442 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2958 1
Россия - ПФО - Самарская область 1501 1
Евразия - Евразийский континент 633 1
Великобритания - Виргинские Острова 241 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1360 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1711 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55405 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51624 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6730 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7840 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6374 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6323 2
ЕПС - Единый план счетов 190 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17533 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6537 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 674 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3695 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10618 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3823 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11853 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1719 1
Бухгалтерия - ОСБУ - Отраслевые стандарты бухгалтерского учета 45 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2084 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5539 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20558 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26202 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8933 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2283 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 212 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5933 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6290 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1218 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5989 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1848 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2995 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1260 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 192 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15355 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4697 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 208 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7338 1
Финансовый сектор - Кредитование - Микрокредитование - Микрофинансирование - МФО - Микрозаймы - Небанковское кредитование 144 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4955 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3696 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8432 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32194 1
РИА Новости 1005 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1096 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 2
Gartner - Гартнер 3626 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 257 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 373 1
Fortune Business Insights 30 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1311 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1122 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2152 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 368 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424481, в очереди разбора - 726838.
Создано именных указателей - 191504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837