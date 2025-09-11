Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

Медокс Ярослав


УПОМИНАНИЯ


11.09.2025 CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
29.11.2024 Open source в банках превращается из лекарства в обезболивающее 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
09.07.2024 Как перейти от цифровой к ИИ-трансформации 1
26.01.2024 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024» состоится 20 февраля 1
04.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2023» состоится 12 сентября 1
24.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2023» состоится 12 сентября 1
09.08.2023 Конференция «Цифровизация финансового сектора 2023» состоится 12 сентября 1
19.10.2022 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
13.10.2022 Глава Минцифры, ИТ-руководство Счетной палаты, Росатома, РЖД выступят на CNews FORUM 2022 1
10.10.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
06.10.2022 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2022 1
30.09.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
19.09.2022 Солидные люди расскажут на CNews FORUM, как выстроить информационную безопасность в наши дни 1
07.09.2022 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты по Low-code обсудят самую модную технологию года на CNews FORUM 2022 1
02.09.2022 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2022 1
25.08.2022 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», «Ренессанс Кредита», ИТ-директоры «Ленты», Мосбиржи, «Т Плюс» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2022 1
09.02.2022 «Крок» интегрировала Microsoft Teams в работу SBI Банка 1
02.07.2015 Импортозамещающие СУБД: желания и возможности 1
20.02.2015 ИТ-стратегия 2015: все инструменты есть, настало время их использовать 1
12.01.2015 CNews приглашает на конференцию «ИТ-стратегия 2015» 1
04.12.2014 Конференция CNews: «ИТ-стратегия 2015» 1
17.10.2014 ИТ-директор «Юникредит банка» покидает свой пост 1
18.04.2014 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2014» 1
27.03.2014 ИТ-проекты в банках становятся лаконичными 1
21.03.2014 Банки могут пересмотреть ИТ-бюджеты 1
17.03.2014 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе: новые стратегии» 1
18.02.2014 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: новые стратегии» 1
29.11.2013 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2014» 1
30.07.2012 Банки склоняют ЦФТ к своим правилам 1
07.10.2008 Кому нужна СОА в России 2
05.08.2008 Круглый стол CNews: «Кому нужна СОА в России?» 1
21.05.2008 Круглый стол CNews: Кому нужна COA в России 1

Публикаций - 36, упоминаний - 37

Медокс Ярослав и организации, системы, технологии, персоны:

Скала^р - ранее InterLab IBS 218 14
Газинформсервис - ГИС 354 13
МегаФон 9587 13
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 487 13
Diasoft - Диасофт 985 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1483 9
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 362 9
UIPath 106 9
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 581 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2066 9
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 9
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 9
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 9
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 79 9
8728 6
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 516 6
РСХБ Интех - RSHB Intech 60 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13717 6
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 668 5
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 5
Ростелеком 10106 5
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 606 5
R-Vision - Р-Вижн 189 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2207 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 321 4
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 686 4
APIBank - ЦБП - Цифровые банковские платформы 21 4
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1402 4
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 95 4
Softline - Sl Soft - Сл Софт 283 4
AutoFAQ - ДипХакЛаб 31 4
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 180 4
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 92 4
Сбер - СберАналитика 36 4
Терн ГК - Tern Group 77 4
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 314 4
Северсталь Инфоком 86 4
Picvario - Пикварио 18 4
Ланит Интеграция 200 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7890 22
РЖД - Российские железные дороги 1968 16
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 16
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 498 16
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 15
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 538 15
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 524 15
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 14
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 41 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1743 13
Альфа-Банк 1825 12
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 289 12
Ингосстрах СПАО 446 12
Сургутнефтегаз - СНГ 277 12
ПСБ - Промсвязьбанк 883 11
Мираф-Банк 12 11
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 10
Лента - Сеть розничной торговли 2216 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2934 9
Абсолют Банк 240 9
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 255 9
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 9
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 348 9
Ингосстрах Инвестиции 20 9
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 206 9
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 261 9
ТМХ - Трансмашхолдинг 130 9
МКБ - Московский кредитный банк 606 9
Транснефть 316 9
Zenden Group - Дом одежды 65 9
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 9
Керамик Солюшнс Рус - Ceramic Solutions - Церсанит Трейд - Cersanit, Meissen Keramik, Mito 20 9
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 344 8
ГПБ - Газпромбанк 1143 7
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 276 7
ВТБ - Почта Банк 486 7
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 250 6
Лайф ФГ - Финансовая группа 165 6
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 198 6
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 127 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 15
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1968 15
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 341 13
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2652 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2788 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3477 12
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1675 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3263 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3196 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2091 9
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 785 9
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 9
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 302 9
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 9
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 354 5
Федеральное казначейство России 1843 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1883 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3296 3
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 3
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 91 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5101 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4658 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3080 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 364 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3421 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 302 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 88 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 253 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 74 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 352 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 71 9
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 192 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 261 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 30
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5712 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 17
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4597 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 14
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3313 13
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1115 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 11
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2159 11
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7332 10
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1456 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11911 10
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2360 9
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 157 9
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 706 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13166 9
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 588 9
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3465 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5740 8
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6057 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7081 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5087 7
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3383 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 6
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4368 5
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1031 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12700 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11071 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7993 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9120 5
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 567 5
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 814 5
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 305 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2028 4
НКТ - Р7-Офис 441 13
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 184 9
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 120 9
IBM Public Cloud 26 9
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 9
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 804 6
СалютДевайсы - GigaChat 299 5
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 324 5
Бизнес Технологии - Global-ERP 70 5
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 389 5
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 93 5
Новые облачные технологии - МойОфис 845 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 4
БИС - ITQuick - Jumse 50 4
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 67 4
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 68 4
Протек - Здравсити 27 4
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 57 4
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 238 4
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 49 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 905 4
Аусферр ИТЦ - AF MDM 31 4
Diasoft Flextera 57 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1702 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2299 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1107 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1424 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 854 1
IBM DB2 372 1
Google Android 14473 1
Apple iOS 8112 1
Abbyy FlexiCapture 172 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 609 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 172 1
Форсайт Prognoz Platform 95 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 100 1
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 78 1
TmaxSoft Tibero DBMS 44 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 77 1
Натрусов Артем 301 15
Шадаев Максут 1102 15
Урусов Виктор 137 14
Врацкий Андрей 152 14
Попов Андрей 113 13
Демидов Сергей 127 13
Батай Илья 57 13
Козырев Алексей 326 13
Аксаков Анатолий 158 12
Иванов Алексей 147 12
Белоусов Максим 109 12
Онищенко Владислав 98 12
Гимранов Ринат 125 12
Лигачев Глеб 105 12
Сахаров Александр 82 12
Сотин Денис 216 10
Соловьев Сергей 74 10
Сергеев Сергей 160 10
Шпак Василий 251 10
Меденцев Константин 98 9
Абакумов Евгений 213 9
Чаркин Евгений 304 9
Ложкин Руслан 34 9
Луганцев Александр 51 9
Данилов Михаил 32 9
Паршин Максим 320 9
Петров Михаил 138 9
Смоляков Дмитрий 10 9
Епихин Михаил 13 9
Наумов Владимир 18 9
Ульянов Николай 147 9
Труненков Сергей 35 9
Алешкин Сергей 65 9
Миллер Артем 11 9
Лобанов Валерий 18 9
Погорелова Наталья 6 9
Спиридонов Иван 26 9
Погорелова-Триппель Наталья 28 9
Бадалов Андрей 66 9
Ермолаев Артем 379 9
Россия - РФ - Российская федерация 152955 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 3
Европа Восточная 3115 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 624 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 899 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1185 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 787 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1012 2
Европа 24508 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1279 1
Южная Корея - Республика 6791 1
Россия - СФО - Новосибирск 4546 1
Австрия - Австрийская Республика 1326 1
Австрия - Вена 258 1
Япония 13434 1
Азия - Азиатский регион 5684 1
Италия - Итальянская Республика 4408 1
Испания - Королевство 3746 1
Индия - Bharat 5607 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 33
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 32
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 19
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7776 13
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 442 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 12
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 747 10
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2023 10
Экономический эффект 1158 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 6
Энергетика - Energy - Energetically 5392 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3305 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 5
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 377 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6218 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4229 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5170 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8156 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6129 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 6975 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4850 4
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1691 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4656 3
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 672 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2868 3
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1784 3
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1321 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2829 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6699 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6519 2
Аренда 2541 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4839 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1484 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 446 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 343 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11361 5
Из рук в руки - irr.ru 68 1
ТАСС Телеком 38 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 15
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 64 4
Gartner - Гартнер 3592 2
Интерфакс-100 21 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 369 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 79 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 118 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 192 4
РАН - Российская академия наук 1970 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 383 3
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 929 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 53 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1175 15
CNews AWARDS - награда 534 14
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2107 7
CNews ИТ-стратегия 32 4
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 73 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2549 1
CNews FORUM Кейсы 279 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383321, в очереди разбора - 733672.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще