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Индексная книга (каталог) CNews*
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Гваришвили Владимир


УПОМИНАНИЯ


18.06.2025 Интернет-провайдер Skynet и Ivideon договорились о развитии систем видеонаблюдения и видеоаналитики в Киргизии 1
25.10.2022 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
19.10.2022 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
13.10.2022 Глава Минцифры, ИТ-руководство Счетной палаты, Росатома, РЖД выступят на CNews FORUM 2022 1
10.10.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
06.10.2022 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2022 1
30.09.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
19.09.2022 Солидные люди расскажут на CNews FORUM, как выстроить информационную безопасность в наши дни 1
07.09.2022 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты по Low-code обсудят самую модную технологию года на CNews FORUM 2022 1
02.09.2022 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2022 1
25.08.2022 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», «Ренессанс Кредита», ИТ-директоры «Ленты», Мосбиржи, «Т Плюс» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2022 1
28.07.2022 CNews AWARDS 2022: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
21.01.2022 Российский лидер мирового выпуска рельсов добился за счет ИТ ежегодного прямого эффекта в $100 млн 1
20.01.2022 Крупнейший российский оператор ЖД-перевозок вывел формулу окупаемости возврата инвестиции в ИТ 1
30.11.2021 Премию CNEWS AWARDS 2021 получили 14 проектов 1
25.11.2021 Как зря не потратить деньги на цифровую трансформацию 1
23.11.2021 Разработчик российского «железа» строит под Москвой огромное собственное производство 1
23.11.2021 Когда общение с государством станет по-настоящему удобным 1
23.11.2021 До конца 2024 г. РЖД заменят 50 классов зарубежного софта на российское ПО 1
23.11.2021 Каким будет цифровой банк через несколько лет 1
22.11.2021 О чем говорили участники CNews FORUM 2021 2
22.11.2021 Почему ритейл готов вкладываться в собственную разработку и больше не доверяет рынку 1
17.11.2021 Минцифры разъяснило, как малый бизнес может закупаться российским ПО за полцены 1
16.11.2021 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2021 г. получили награды CNews AWARDS 1
12.11.2021 Глава Минцифры на CNews FORUM: В ближайшее время появятся требования по совместимости росийских железа и ПО 1
10.11.2021 Школьный ЕГЭ избавят от привязанности к Windows 1
09.11.2021 Платформа «Гостех» позволит разработчикам продавать свое ПО госорганам без тендеров 1

Публикаций - 27, упоминаний - 28

Гваришвили Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9339 26
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 464 26
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 551 26
UIPath 106 26
Газинформсервис - ГИС 321 26
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 26
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 26
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 77 26
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1473 26
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 26
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 26
Скала^р - ранее InterLab IBS 209 26
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2059 5
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 5
Microsoft Corporation 24884 4
ESG - Enterprise Strategy Group 245 3
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 326 3
McKinsey & Company Int 255 2
Amazon Inc - Amazon.com 3053 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5705 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2112 2
Dell EMC 5054 1
Intel Corporation 12327 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 151 1
IBM - International Business Machines Corp 9478 1
Red Hat 1326 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 393 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 933 1
Syntacore 27 1
NetApp - Network Appliance 640 1
Nutanix 105 1
Cisco Systems 5160 1
Veeam Software 322 1
ИКС 343 1
8522 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 129 1
Крок - Croc 1786 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 310 1
Ланит - Норбит - Norbit 384 1
РЖД - Российские железные дороги 1944 26
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 26
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 486 26
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 522 26
Транснефть 313 26
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 208 26
ТМХ - Трансмашхолдинг 126 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7658 15
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 11
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 11
Лента - Сеть розничной торговли 2160 11
Абсолют Банк 236 11
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 343 10
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 272 10
Ингосстрах СПАО 436 10
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 485 10
Сургутнефтегаз - СНГ 272 10
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 532 9
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 244 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1699 9
Ингосстрах Инвестиции 19 9
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 203 9
МКБ - Московский кредитный банк 583 9
Zenden Group - Дом одежды 65 9
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 9
Керамик Солюшнс Рус - Ceramic Solutions - Церсанит Трейд - Cersanit, Meissen Keramik, Mito 20 9
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 41 9
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 191 8
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 180 6
ПСБ - Промсвязьбанк 873 6
Ренессанс Страхование 165 6
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 125 6
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 15 6
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 20 5
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 167 5
ОЗК - Объединенная зерновая компания 19 5
36,6 - аптечная сеть 90 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2897 3
Гознак ППФ - Пермская печатная фабрика 21 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12124 26
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2759 26
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1937 26
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 297 26
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3125 25
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3435 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2595 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1669 10
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 334 10
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3141 9
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 780 9
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2011 8
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 344 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2988 4
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 341 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 172 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 927 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4641 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1242 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 251 2
МИК - Московский инновационный кластер 147 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5079 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1169 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4989 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3366 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2209 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4450 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3238 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6099 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 357 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 74 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 262 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1406 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 592 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1561 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 348 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 700 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53334 27
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29267 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68619 26
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21942 26
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12949 26
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 154 26
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11613 26
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3221 26
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4532 25
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16291 25
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5558 25
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2269 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32094 16
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1348 13
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3218 13
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5769 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20983 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15208 10
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 673 9
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2099 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12902 7
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 560 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11453 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6932 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5545 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5381 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11925 6
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2509 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4669 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13027 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9702 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10734 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7704 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4922 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14123 5
5G - пятое поколение мобильной связи 2259 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5902 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6899 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7106 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4710 4
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 180 26
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 26
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 37 26
НКТ - Р7-Офис 416 26
IBM Public Cloud 26 26
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 312 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1817 3
Google Android 14317 3
Apple iOS 7991 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5471 3
Oracle Java - язык программирования 3166 2
Microsoft Office 365 957 2
1С:ERP Управление предприятием 626 2
Profindustry - Moniron Cash Connect - единая федеральная платформа наличного оборота - Moniron MOST - Moniron ADM - Moniron Service Desk 9 2
Linux OS 10280 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1351 2
Microsoft Windows 15944 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Госмаркет - государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений 15 2
1С:Корпорация 49 2
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД 89 2
Обращения граждан 232 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 465 2
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 34 2
Red Hat Ansible 113 1
Intel x86 - архитектура процессора 1913 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 80 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 203 1
NetApp ONTAP 66 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1207 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 720 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 539 1
Terrasoft Creatio 97 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 481 1
Ланит DocsHouse 4 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 108 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1100 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 182 1
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 75 1
NetApp StorageGRID - Netapp StorageGRID Webscale - NetApp StorageGRID SG 31 1
NetApp ONTAP AI - NetApp AI Control Plane 8 1
Ушаков Анатолий 42 26
Соловьев Сергей 71 26
Смирнова Татьяна 33 26
Тутаев Михаил 53 26
Натрусов Артем 294 26
Шадаев Максут 1058 26
Чаркин Евгений 299 26
Паршин Максим 320 26
Бадалов Андрей 65 26
Шпак Василий 242 26
Агапкин Алексей 39 26
Козак Николай 176 26
Мацыгин Юрий 47 26
Костин Сергей 36 26
Барсуков Сергей 31 26
Казарин Станислав 175 26
Носенко Артем 30 26
Урусов Виктор 131 26
Врацкий Андрей 145 26
Касаев Сергей 27 26
Романов Кирилл 31 26
Лазарев Илья 27 26
Матвиенко Нина 28 26
Виноградов Артём 28 26
Синельников Александр 27 26
Мингова Валерия 27 26
Тавадзе Марина 28 26
Данилов Михаил 31 26
Спиридонов Иван 26 26
Барилкин Виктор 29 26
Белоусов Максим 108 11
Сергеев Сергей 142 10
Аксаков Анатолий 155 10
Иванов Алексей 144 10
Ульянов Николай 126 10
Попов Андрей 111 10
Ермолаев Артем 378 10
Шипов Савва 101 10
Клепиков Алексей 118 10
Лигачев Глеб 89 10
Россия - РФ - Российская федерация 149805 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44347 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17912 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14272 26
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7765 3
Европа 24413 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 421 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13417 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52654 2
Казахстан - Республика 5662 1
Беларусь - Белоруссия 5854 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Украина 7681 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1616 1
Грузия 1256 1
Земля - планета Солнечной системы 10479 1
Россия - СФО - Омская область 701 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1452 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17534 1
Испания - Королевство 3738 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 847 1
Финляндия - Финляндская Республика 3629 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 949 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 521 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1252 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Малаховка 8 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 471 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 307 1
Европа Континентальная 39 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1307 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 492 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52851 27
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5968 26
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Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1999 26
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 416 26
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30348 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9221 7
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24889 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16768 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14208 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3710 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19333 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6385 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10213 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6011 4
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 951 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4258 4
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2829 3
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4070 2
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 411 2
Экономический эффект 1119 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 833 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3211 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2995 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1284 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5044 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6471 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9129 2
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3314 2
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CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 726 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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