Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика

Поможет ли цифровизация повысить производительность труда в промышленности oup: Все диаграммы пользователи могут строить самостоятельно — для этого предусмотрен low-code дизайнер Юрий Молчанов, директор департамента управления эффективностью предприятий «Финвал Инжиниринг»: Производительность труда в российском машиностроении составляет 18-20% от производительности труда в развитых странах Александр Любин, директор по развитию бизнеса VK Tech: Будущее за созданием

В рамках нацпроекта «Производительность труда» петербургские предприятия переведут на цифровые документы етенций в области производительности труда заключили соглашение о сотрудничестве. Организации планируют перевести на цифровые документы в HR 196 предприятий Санкт-Петербурга, вовлеченных в нацпроект «Производительность труда», — это более 46 тыс. сотрудников. Об этом CNews сообщили представители HRlink. Сотрудничество HRlink и РЦК подразумевает обмен опытом в области цифровизации кадрового

Исследование цифровизации: главный тормоз — деньги, драйвер — производительность труда но нужен тестовый период для оценки ПО. Что же до целей внедрения инструментов автоматизации на предприятиях, то результаты исследования указывают, что основным приоритетом является желание увеличить производительность труда (91,7%). Дополнительно участники процессов цифровизации ставят перед собой задачу повысить удовлетворенность клиентов (48,3%) и перейти на удаленный формат работы (15%)

В России запустили платформу цифровых решений нацпроекта «Производительность труда» По поручению первого заместителя председателя Правительства Андрея Белоусова в России запущена платформа цифровых решений нацпроекта «Производительность труда». Платформа «Эффективность.рф» поможет бизнесу без найма дорогостоящих специалистов и создания собственных вычислительных мощностей начать цифровизацию предприятия. Это

КЭМЗ на 66% увеличил суточный выпуск металлодетекторов в рамках нацпроекта «Производительность труда» Калужский электромеханический завод («КЭМЗ») концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» завершил основной этап внедрения инструментов бережливого производства национального проекта «Производительность труда». Результаты преобразований позволили увеличить суточный выпуск продукции на 66%. Оператором нацпроекта в Калужской области является Региональный центр компетенций (РЦК

Минэкономразвития приступило к созданию цифровой экосистемы нацпроекта «Производительность труда» Минэкономразвития приступило к созданию цифровой экосистемы национального проекта «Производительность труда». Для этого направили 550 млн рублей. Предприятия смогут создавать своих цифровых двойников, выявить проблемные места и приступить к изменениям без рискованных эксперим

Новый мобильный компьютер от Zebra Technologies повышает производительность труда персонала который на 33% легче, чем традиционные мобильные компьютеры. Как результат, его использование требует меньше физический усилий и меньшей амплитуды движений в запястьях. Это, в свою очередь, повышает производительность труда складского персонала. Кроме того, нет необходимости тратить время на обучение работе с новым компьютером. Ввод данных выполняется быстрее и точнее даже в сложных промыш

Спам снижает производительность труда в ИТ екламой финансовых услуг, 16% - рекламой порносайтов. Остальные сообщения, очевидно, были посланы разного рода мошенниками. Из простого неудобства спам быстро превращается в основную причину снижения производительность труда и потенциально может стать серьезным фактором, препятствующим нормальной работе множества организаций по всему миру. Поскольку объем спама продолжает возрастать, его вл