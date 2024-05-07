Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 155976
ИКТ 12196
Организации 9714
Ведомства 1436
Ассоциации 915
Технологии 3306
Системы 23698
Персоны 65442
География 2553
Статьи 1484
Пресса 1130
ИАА 666
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2456
Мероприятия 838

Национальный проект Производительность труда и поддержка занятости Производительность.рф Эффективная и конкурентная экономика

Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика

 

 

 

 

 

 

 

 


07.05.2024 Поможет ли цифровизация повысить производительность труда в промышленности

oup: Все диаграммы пользователи могут строить самостоятельно — для этого предусмотрен low-code дизайнер Юрий Молчанов, директор департамента управления эффективностью предприятий «Финвал Инжиниринг»: Производительность труда в российском машиностроении составляет 18-20% от производительности труда в развитых странах Александр Любин, директор по развитию бизнеса VK Tech: Будущее за созданием
20.03.2023 В рамках нацпроекта «Производительность труда» петербургские предприятия переведут на цифровые документы

етенций в области производительности труда заключили соглашение о сотрудничестве. Организации планируют перевести на цифровые документы в HR 196 предприятий Санкт-Петербурга, вовлеченных в нацпроект «Производительность труда», — это более 46 тыс. сотрудников. Об этом CNews сообщили представители HRlink. Сотрудничество HRlink и РЦК подразумевает обмен опытом в области цифровизации кадрового

24.11.2022 Исследование цифровизации: главный тормоз — деньги, драйвер — производительность труда

но нужен тестовый период для оценки ПО. Что же до целей внедрения инструментов автоматизации на предприятиях, то результаты исследования указывают, что основным приоритетом является желание увеличить производительность труда (91,7%). Дополнительно участники процессов цифровизации ставят перед собой задачу повысить удовлетворенность клиентов (48,3%) и перейти на удаленный формат работы (15%)
05.10.2022 В России запустили платформу цифровых решений нацпроекта «Производительность труда»

По поручению первого заместителя председателя Правительства Андрея Белоусова в России запущена платформа цифровых решений нацпроекта «Производительность труда». Платформа «Эффективность.рф» поможет бизнесу без найма дорогостоящих специалистов и создания собственных вычислительных мощностей начать цифровизацию предприятия. Это
17.03.2022 КЭМЗ на 66% увеличил суточный выпуск металлодетекторов в рамках нацпроекта «Производительность труда»

Калужский электромеханический завод («КЭМЗ») концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» завершил основной этап внедрения инструментов бережливого производства национального проекта «Производительность труда». Результаты преобразований позволили увеличить суточный выпуск продукции на 66%. Оператором нацпроекта в Калужской области является Региональный центр компетенций (РЦК
09.09.2021 Минэкономразвития приступило к созданию цифровой экосистемы нацпроекта «Производительность труда»

Минэкономразвития приступило к созданию цифровой экосистемы национального проекта «Производительность труда». Для этого направили 550 млн рублей. Предприятия смогут создавать своих цифровых двойников, выявить проблемные места и приступить к изменениям без рискованных эксперим
11.01.2016 Новый мобильный компьютер от Zebra Technologies повышает производительность труда персонала

который на 33% легче, чем традиционные мобильные компьютеры. Как результат, его использование требует меньше физический усилий и меньшей амплитуды движений в запястьях. Это, в свою очередь, повышает производительность труда складского персонала. Кроме того, нет необходимости тратить время на обучение работе с новым компьютером. Ввод данных выполняется быстрее и точнее даже в сложных промыш
20.04.2004 Спам снижает производительность труда в ИТ

екламой финансовых услуг, 16% - рекламой порносайтов. Остальные сообщения, очевидно, были посланы разного рода мошенниками. Из простого неудобства спам быстро превращается в основную причину снижения производительность труда и потенциально может стать серьезным фактором, препятствующим нормальной работе множества организаций по всему миру. Поскольку объем спама продолжает возрастать, его вл
07.08.2000 TPSA намерена увеличить производительность труда на 80%

Telekomunikacja Polska SA (TPSA), готовясь к активной конкуренции на европейском рынке коммуникаций, намерена увеличить в течение пяти лет производительность труда на 80%. В настоящее время на каждого работающего (всего в штате 70 000 человек) приходится 140 клиентов. Компания намерена увеличить это соотношение до 250 к 2005 г. Te

Публикаций - 872, упоминаний - 883

Национальный проект и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24401 110
7968 83
SAP SE 5210 57
Cisco Systems 5072 40
IBM - International Business Machines Corp 9397 39
Oracle Corporation 6617 37
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 777 24
Google LLC 11607 24
Intel Corporation 12067 23
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3187 22
Softline - Софтлайн 2612 21
Крок - Croc 1770 21
ЭОС - Электронные офисные системы 1175 20
МегаФон 8384 18
Dell EMC 5002 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11824 18
Цифра ГК 2357 18
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2122 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8604 17
Docsvision - ДоксВижн 998 17
Ростех - Автоматика Концерн 1616 16
Broadcom - VMware 2316 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4726 15
Apple Inc 11869 14
1С-Рарус 872 14
SAP CIS - САП СНГ 854 14
Системы документооборота 493 13
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1044 13
HP Inc. 5657 13
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1445 12
АйТи 1349 12
Directum - Директум 1059 12
Ростелеком 9459 12
Amazon Inc - Amazon.com 2947 12
Корус Консалтинг ГК 1190 11
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1160 11
Citrix Systems 808 11
Zebra Technologies 144 10
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1610 10
Naumen - Наумен 606 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6984 25
РЖД - Российские железные дороги 1853 17
Почта России ПАО 2085 15
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 984 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2737 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 12
Лента - Сеть розничной торговли 2017 12
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 11
Газпром ПАО 1309 10
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 428 10
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 429 10
Альфа-Банк 1720 9
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 428 9
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 421 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 791 8
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 433 8
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 8
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 247 7
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 495 7
Роснефть НК - нефтяная компания 508 7
Газпром нефть 596 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2705 7
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 422 7
Boeing 1008 7
X5 Group - Перекрёсток 521 7
НСПК - Национальная система платежных карт 782 7
ТМХ - Трансмашхолдинг 120 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2197 6
ВТБ - ВТБ24 664 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1060 5
Airbus Group - Airbus Industries 222 5
Верный - торговая сеть 283 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 817 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 545 5
Visa International 1940 5
eBay Inc 1612 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1088 5
Транснефть 296 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 784 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 482 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11159 39
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2559 33
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2652 30
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5736 29
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4312 24
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4856 23
Федеральное казначейство России 1732 21
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2965 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1888 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5311 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4546 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3801 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3045 10
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 757 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3245 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2782 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2405 9
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 135 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1831 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1342 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1648 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1965 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3217 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1359 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1336 7
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 285 6
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 309 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1178 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 789 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 892 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1348 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1028 5
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 306 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2643 5
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 218 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2914 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 290 4
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 281 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1754 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 581 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1413 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 708 5
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 203 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 299 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 632 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 293 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6226 3
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 282 3
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 64 2
Ассоциация менеджеров 87 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 2
OpenJDK Community 7 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 94 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 251 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 64 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 68 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 47 2
ЮРАКС - Южнорегиональная Ассоциация кредитных союзов 1 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 236 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 38 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 92 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 20 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 41 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 17 1
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 5 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 58 1
Linux Foundation 182 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 229 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 44 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 30 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 11 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 15 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 122 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 62856 403
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29509 346
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47949 262
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12205 158
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11341 154
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17702 149
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9582 146
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23501 140
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20365 126
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12135 120
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28772 116
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13753 109
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 11864 107
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15390 102
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25778 87
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5010 82
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12488 82
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6480 81
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6403 80
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12461 77
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23969 74
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9521 71
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24586 70
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10711 69
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11533 68
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13542 68
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15931 65
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7565 64
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8313 63
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6173 61
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5062 60
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 7976 60
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 5889 60
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10630 59
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10474 59
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5641 56
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10881 54
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11995 52
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2768 51
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27442 51
Microsoft Windows 15407 50
Microsoft Office 3656 48
Google Android 13748 35
Microsoft Windows 2000 8660 25
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2229 25
Apple iOS 7564 24
Linux OS 9587 24
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4950 23
Microsoft SharePoint Products and Technologies 800 19
Microsoft Dynamics 1170 16
Microsoft Office 365 923 15
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4918 15
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1956 15
Microsoft Exchange 1682 15
Oracle Java - язык программирования 2980 15
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2387 14
Apple iPhone 6 4861 13
Microsoft Outlook 1365 12
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 918 12
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1004 12
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 926 11
Microsoft SQL Server 1636 11
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1376 10
Microsoft Teams - MS Teams 510 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4158 10
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 529 10
Microsoft Dynamics CRM 540 9
Apple Mac - Apple Macintosh 2959 9
1С:ERP Управление предприятием 507 9
Apple iPad 3835 9
Microsoft SharePoint Server 702 9
Microsoft Office Excel 1168 8
Microsoft Windows 7 1968 8
Microsoft Office Word 747 8
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1004 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1261 8
Depositphotos - фотобанк 423 7
Apple iPhone - серия смартфонов 6969 7
HCL WebSphere - IBM WebSphere 520 7
Microsoft Windows XP 2393 7
Путин Владимир 3079 19
Шадаев Максут 929 12
Натрусов Артем 273 9
Богачев Игорь 180 7
Козак Николай 139 6
Прянишников Николай 291 6
Белоусов Андрей 134 6
Орлик Сергей 83 5
Демидов Михаил 133 5
Филимонов Сергей 46 5
Виноградов Артём 28 5
Паршин Максим 314 5
Шпак Василий 202 5
Чаркин Евгений 283 5
Андреев Владимир 93 5
Врацкий Андрей 119 5
Барсуков Сергей 31 4
Казарин Станислав 167 4
Соловьев Сергей 69 4
Агапкин Алексей 39 4
Мацоцкий Сергей 177 4
Рахманов Максим 47 4
Гуральников Сергей 164 4
Касаев Сергей 27 4
Спиридонов Иван 26 4
Носенко Артем 30 4
Тимиров Марат 6 4
Данилов Михаил 31 4
Романов Кирилл 30 4
Смирнова Татьяна 33 4
Костин Сергей 36 4
Моторко Андрей 71 4
Лазарев Илья 27 4
Матвиенко Нина 27 4
Барилкин Виктор 29 4
Дырмовский Дмитрий 125 4
Ушаков Анатолий 41 4
Мацыгин Юрий 42 4
Бадалов Андрей 65 4
Урусов Виктор 97 4
Россия - РФ - Российская федерация 139434 500
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42179 140
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51602 121
Европа 21611 83
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13978 72
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16952 53
Германия - Федеративная Республика 12570 44
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14076 43
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16602 34
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13245 29
Япония 13209 23
Индия - Bharat 5360 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7190 22
Земля - планета Солнечной системы 10289 21
Россия - СФО - Новосибирск 4182 20
Франция - Французская Республика 7771 20
Беларусь - Белоруссия 5513 18
Россия - УФО - Екатеринбург 3819 17
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1865 17
Украина 7528 16
Америка Северная - Североамериканский регион 3308 16
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2832 15
Казахстан - Республика 5424 15
Азия - Азиатский регион 5404 15
Канада 4841 14
Ближний Восток 2896 14
Африка - Африканский регион 3426 12
Италия - Итальянская Республика 4323 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2862 11
Бразилия - Федеративная Республика 2323 11
Швеция - Королевство 3605 11
Россия - ЦФО - Калужская область 955 10
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2640 10
Европа Западная 1479 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1488 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2996 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3499 8
Европа Восточная 3062 8
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2824 8
Узбекистан - Республика 1670 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46763 212
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49471 204
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27992 119
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12859 116
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23285 105
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17759 103
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13475 97
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15910 93
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10649 90
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5822 75
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6587 74
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5482 66
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5256 61
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7680 59
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9689 56
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8304 51
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9454 48
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2273 47
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7519 46
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2652 44
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6744 42
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3769 41
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2726 40
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3010 39
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5572 38
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10752 36
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2129 35
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5127 35
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7810 35
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3311 34
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5682 33
HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников (персонала) - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1692 33
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3492 33
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5864 33
Страхование - Страховое дело - Insurance 5630 32
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2833 31
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3888 31
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2104 30
Кредитование - Сrediting - Заём 6544 30
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8529 29
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 6
Коммерсантъ - Издательский дом 1728 6
Silicon.com 364 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11170 4
Wikipedia - Википедия 473 3
Известия ИД 595 3
NewsFactor 127 3
Ведомости 904 3
CNET Networks - CNET News 1642 3
The Economist 45 3
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 645 3
New Scientist 1448 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2689 2
CNews - ZOOM.CNews 1845 2
Dow Jones - MarketWatch 311 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5879 2
The Register - The Register Hardware 1498 2
TAdviser - Центр выбора технологий 383 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 889 2
CNews RND - R&D.CNews 2273 2
Silicon 482 1
SAP Community Network 4 1
Apps4All 26 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 607 1
PCWorld - PC World 45 1
Virus Bulletin 33 1
Nature 807 1
Будущее России. Национальные проекты 21 1
Госрасходы - портал 68 1
Российская газета 264 1
TechSpot 92 1
Эксперт-Урал 2 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 105 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 96 1
Комсомольская правда ИД 66 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 611 1
Engadget - Блог о технологиях 422 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 1
РИА Новости 886 1
Bloomberg 1236 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7922 40
IDC - International Data Corporation 4895 36
Gartner - Гартнер 3532 28
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3041 28
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 589 9
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 967 6
Internet Stock Report 994 6
Forrester Research 820 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 306 6
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 5
CNews Рынок ИТ-услуг 163 4
Frost & Sullivan 203 4
S&P 500 557 3
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 130 2
Computer Economics 32 2
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 2
Markets&Markets Research 110 2
Technavio 27 2
BCG - Boston Consulting Group 106 2
Infogence Global Research 2 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 322 2
VDC Research 6 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 2
InsightExpress 12 2
Analysys Mason - Mason Communications 26 2
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 50 1
Forrester TEI - Forrester Total Economic Impact 5 1
AV-Test Institute 38 1
IoT Analytics 4 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 16 1
VMR - Verified Market Research 5 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 61 1
IDC Research 11 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 51 1
Synergy Research Group 42 1
Microsoft Research 139 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
РАН - Российская академия наук 1817 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1463 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 948 6
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 584 6
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 795 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 865 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 141 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 192 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 226 3
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 41 3
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 48 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 162 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 31 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 135 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 2
U.S. Department of Energy - SLAC National Accelerator Laboratory - Stanford Linear Accelerator Center - Национальная ускорительная лаборатория 19 2
UCF - University of Central Florida - Университет Центральной Флориды 18 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 947 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 153 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 302 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 264 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 74 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 91 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 148 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 167 1
Школа цифровых технологий 7 1
ТГУ - Томский государственный университет 166 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 183 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 54 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 161 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 74 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 563 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 288 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 315 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 293 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 350 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 203 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 514 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 18
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2351 16
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1040 16
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1952 13
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1193 9
CNews AWARDS - награда 473 9
День молодёжи - 27 июня 850 8
Docflow 146 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 541 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 705 5
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 174 4
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 129 4
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 302 3
Microsoft Dynamics AX Forum 27 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 2
CNews FORUM Кейсы 221 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 221 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 73 2
1С:Проект года 22 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Цифровая прокачка региона 29 1
SAP World Tour 2 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 91 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 58 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
Международный женский день - 8 марта 322 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 369 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 25 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
ММСО - Московский международный салон образования 2 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 53 1
Microsoft Inspire 4 1
SAP Quality Awards 6 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
CeBIT 611 1
Oracle OpenWorld 65 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1309201, в очереди разбора - 787843.
Создано именных указателей - 155976.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как выбрать смартфон и ноутбук для учебы в 2024 году: лучшие устройства от TECNO

Обзор беспроводного вертикального пылесоса Hyundai HYV-S7970: легкий и маневренный

Обзор HUAWEI MatePad SE 11": семейный планшет со стилусом

Показать еще

Наука

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти

Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS