Информационная безопасность 2025
ческие сбои в работе публичных сервисов в 2025 г. превратились в рутину. В таких условиях информационная безопасность остается приоритетом для инвестиций предприятий. И хотя, согласно данным рейтинга CNews Security, темпы развития рынка замедлились, в ближайшие годы рост этого сегмента по-прежнему будут характеризовать двузначные цифры. В 2022–2023 гг. типичный проект ИБ представлял собой а
|28.10.2025
|
Сетевая безопасность превратилась в ведущую статью ИБ-расходов российских компаний
Новый приоритет в структуре ИБ-расходов Согласно данным рейтинга CNews Security по итогам 2024 г., в котором представлены 100 отечественных компаний, заказчики стали больше инвестировать именно в средства сетевой защиты, на которые пришлось 27,5% совокупного
|28.10.2025
|
Рост российского рынка ИБ замедлился: заказчики взяли паузу после проведения аврального импортозамещения
Темпы роста стали более сдержанными Как прогнозировал CNews Analytics годом ранее, темпы роста российского ИБ-рынка замедляются, однако остаются достаточно высокими. По данным нового рейтинга CNews Security, в 2024 г. топ-30 российских поставщиков заработали ₽380 млрд, включая НДС, что на 25% больше, чем годом ранее. При этом рост выручки замедлился по сравнению с 2023 г., когда обо
|02.01.2025
|
На сетевую защиту пришлась четверть ИБ-расходов
Сетевая безопасность — флагман ИБ-бюджетов Из сотни участников рейтинга CNews Security по 63 компаниям доступна разбивка выручки по категориям ИБ-продуктов. Хотя подобную детализацию пока не предоставляют ряд ключевых участников рынка («Лаборатория Касперского», «Г
|02.01.2025
|
В России более 50 ИБ-компаний с оборотом в миллиард рублей и более
Лидеры перешагнули рубеж в ₽300 млрд Согласно рейтингу CNews Security, выручка 100 крупнейших отечественных поставщиков решений в области информационной безопасности (ИБ) выросла на 30,7% до ₽361 млрд по итогам 2023 г. При этом продолжается концент
|19.12.2023
|
После постпандемийного провала рынок ИБ поставил десятилетний рекорд роста
Рейтинг CNews Security расширен до топ-100 поставщиков ИБ Согласно данным нового рейтинга CNews Security, выручка 100 крупнейших поставщиков решений информационной безопасности по итогам 2022 г.
|22.12.2021
|
Пандемия перераспределила ИБ-бюджеты на защиту удаленного доступа и облаков
у удаленного доступа к корпоративным системам. В результате темпы роста рынка ИБ в 2020 г. замедлились, но даже в таких условиях выручка 30 крупнейших поставщиков, как свидетельствуют данные рейтинга CNews Security, увеличилась на 28%, до ₽195,7 млрд. В 2021 г. также ожидается достаточно быстрый выручки в сегменте ИБ за счет реализации проектов, отложенных в 2020 г. Динамика выручки 30 круп
|30.09.2020
|
Выручка лидеров рейтинга CNews Security выросла почти на 40%
Выручка 30 крупнейших участников рейтинга CNews Security по итогам 2019 г. составила ₽152,4 млрд, что на 37% больше, чем в прошлом году. Сам рейтинг в этом году претерпел некоторые изменения. Он был расширен с традиционных 30 до 35 ком
|11.12.2017
|
Вышел рейтинг CNews Security. Поставки ИБ возвращаются к докризисным показателям
я медленнее, чем в рублях. Она до сих пор не достигла докризисного уровня 2013 г. Динамика рейтинга CNews Security, в pмлрд Источник: CNews Analytics, 2017 Последствия санкций все еще ощутимыВ
|09.12.2016
|
CNews Security: рекордный рост рублевой выручки за последние 5 лет
ка поставщиков значительно увеличилась, однако в пересчете на иностранную валюту рынок показал самый удручающий результат за последние десять лет. Оборот 30 крупнейших российских компаний из рейтинга CNews Security составил ₽94 млрд по итогам 2015 г., что на 31% больше, чем годом ранее. Однако из-за девальвации рубля в пересчете на доллары США совокупная выручка участников рейтинга упала на
|19.12.2014
|
Динамика рынка ИБ на полгода отстает от ИТ
В 2013 г. выручка 30 компаний рейтинга CNews Security выросла на 14,5% до i63 млрд. Динамика оказалась лучше показателей предыдущего
CNews Security и организации, системы, технологии, персоны:
|Янкин Андрей 45 9
|Гайкович Владимир 40 5
|Заикин Андрей 33 5
|Ляпунов Игорь 130 5
|Гузаиров Айдар 62 5
|Хайретдинов Рустэм 89 4
|Сердюк Виктор 45 4
|Драченин Юрий 9 4
|Горелов Дмитрий 61 4
|Чапчаев Андрей 55 4
|Шерстобитов Сергей 57 4
|Коростелев Павел 35 4
|Сычев Артем 78 4
|Ференец Вадим 29 3
|Чугунов Евгений 15 3
|Кузьмин Антон 13 3
|Груздев Сергей 46 3
|Богданов Валентин 18 3
|Пыслару Аркадий 7 3
|Филиппов Максим 52 3
|Четвертнев Илья 11 2
|Пустарнаков Роман 51 2
|Зубов Евгений 13 2
|Залецкий Алексей 3 2
|Пеньковский Михаил 19 2
|Ткачев Дмитрий 21 2
|Овчинников Дмитрий 24 2
|Хмелинин Андрей 3 2
|Колосов Александр 21 2
|Сюхин Иван 9 2
|Вяткина Анна 4 2
|Тюрин Юрий 3 2
|Генс Филипп 43 2
|Тикуркин Максим 38 2
|Гродзенский Яков 11 2
|Заречнев Сергей 6 2
|Чачава Александр 115 2
|Раевский Алексей 77 2
|Башлыков Михаил 23 2
|Шабуров Олег 12 2
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.