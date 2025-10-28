Разделы

CNews Security рейтинг Крупнейшие компании России в сфере защиты информации


СОБЫТИЯ


Информационная безопасность 2025

ческие сбои в работе публичных сервисов в 2025 г. превратились в рутину. В таких условиях информационная безопасность остается приоритетом для инвестиций предприятий. И хотя, согласно данным рейтинга CNews Security, темпы развития рынка замедлились, в ближайшие годы рост этого сегмента по-прежнему будут характеризовать двузначные цифры. В 2022–2023 гг. типичный проект ИБ представлял собой а
28.10.2025 Сетевая безопасность превратилась в ведущую статью ИБ-расходов российских компаний

Новый приоритет в структуре ИБ-расходов Согласно данным рейтинга CNews Security по итогам 2024 г., в котором представлены 100 отечественных компаний, заказчики стали больше инвестировать именно в средства сетевой защиты, на которые пришлось 27,5% совокупного
28.10.2025 Рост российского рынка ИБ замедлился: заказчики взяли паузу после проведения аврального импортозамещения

Темпы роста стали более сдержанными Как прогнозировал CNews Analytics годом ранее, темпы роста российского ИБ-рынка замедляются, однако остаются достаточно высокими. По данным нового рейтинга CNews Security, в 2024 г. топ-30 российских поставщиков заработали ₽380 млрд, включая НДС, что на 25% больше, чем годом ранее. При этом рост выручки замедлился по сравнению с 2023 г., когда обо
02.01.2025 На сетевую защиту пришлась четверть ИБ-расходов

Сетевая безопасность — флагман ИБ-бюджетов Из сотни участников рейтинга CNews Security по 63 компаниям доступна разбивка выручки по категориям ИБ-продуктов. Хотя подобную детализацию пока не предоставляют ряд ключевых участников рынка («Лаборатория Касперского», «Г
02.01.2025 В России более 50 ИБ-компаний с оборотом в миллиард рублей и более

Лидеры перешагнули рубеж в ₽300 млрд Согласно рейтингу CNews Security, выручка 100 крупнейших отечественных поставщиков решений в области информационной безопасности (ИБ) выросла на 30,7% до ₽361 млрд по итогам 2023 г. При этом продолжается концент
19.12.2023 После постпандемийного провала рынок ИБ поставил десятилетний рекорд роста

Рейтинг CNews Security расширен до топ-100 поставщиков ИБ Согласно данным нового рейтинга CNews Security, выручка 100 крупнейших поставщиков решений информационной безопасности по итогам 2022 г.
22.12.2021 Пандемия перераспределила ИБ-бюджеты на защиту удаленного доступа и облаков

у удаленного доступа к корпоративным системам. В результате темпы роста рынка ИБ в 2020 г. замедлились, но даже в таких условиях выручка 30 крупнейших поставщиков, как свидетельствуют данные рейтинга CNews Security, увеличилась на 28%, до ₽195,7 млрд. В 2021 г. также ожидается достаточно быстрый выручки в сегменте ИБ за счет реализации проектов, отложенных в 2020 г. Динамика выручки 30 круп
30.09.2020 Выручка лидеров рейтинга CNews Security выросла почти на 40%

Выручка 30 крупнейших участников рейтинга CNews Security по итогам 2019 г. составила ₽152,4 млрд, что на 37% больше, чем в прошлом году. Сам рейтинг в этом году претерпел некоторые изменения. Он был расширен с традиционных 30 до 35 ком
11.12.2017 Вышел рейтинг CNews Security. Поставки ИБ возвращаются к докризисным показателям

я медленнее, чем в рублях. Она до сих пор не достигла докризисного уровня 2013 г. Динамика рейтинга CNews Security, в pмлрд Источник: CNews Analytics, 2017 Последствия санкций все еще ощутимыВ

09.12.2016 CNews Security: рекордный рост рублевой выручки за последние 5 лет

ка поставщиков значительно увеличилась, однако в пересчете на иностранную валюту рынок показал самый удручающий результат за последние десять лет. Оборот 30 крупнейших российских компаний из рейтинга CNews Security составил ₽94 млрд по итогам 2015 г., что на 31% больше, чем годом ранее. Однако из-за девальвации рубля в пересчете на доллары США совокупная выручка участников рейтинга упала на
19.12.2014 Динамика рынка ИБ на полгода отстает от ИТ

В 2013 г. выручка 30 компаний рейтинга CNews Security выросла на 14,5% до i63 млрд. Динамика оказалась лучше показателей предыдущего

