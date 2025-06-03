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Гродзенский Яков
УПОМИНАНИЯ
Гродзенский Яков и организации, системы, технологии, персоны:
|OWASP - Open Web Application Security Project 104 1
|IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
|Чучелов Андрей 44 3
|Ухлинов Леонид 59 2
|Гайдамаков Сергей 27 2
|Захаров Артем 6 2
|Сапельников Сергей 109 2
|Катчан Илья 7 2
|Ямалов Ильдар 11 2
|Сютин Олег 20 2
|Лобан Олег 7 2
|Морозов Алексей 57 2
|Кесельбренер Леонид 52 2
|Новохатский Александр 5 2
|Ким Юрий 4 2
|Заикин Андрей 33 1
|Николаев Илья 4 1
|Заречнев Сергей 6 1
|Аксенов Игорь 1 1
|Богданов Валентин 17 1
|Тикуркин Максим 38 1
|Пыслару Аркадий 7 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Лысенко Эдуард 310 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Смирнов Владимир 38 1
|Серова Елена 320 1
|Болсуновский Михаил 12 1
|Колесникова Ольга 8 1
|Казак Максим 162 1
|Лактионов Дмитрий 8 1
|Федечкин Эдуард 55 1
|Опенышева Светлана 64 1
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Макаров Станислав 117 1
|Мелихов Артем 4 1
|Ермолаев Артем 378 1
|Борисов Алексей 32 1
|Селютин Александр 60 1
|Меджитов Тимур 85 1
|Коробов Александр 17 1
|Попов Алексей 336 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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