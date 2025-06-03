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Индексная книга (каталог) CNews*
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Гродзенский Яков


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 Яков Гродзенский, ГК «Черноголовка»: Коробочный сканер уязвимостей от Security Vision быстро устанавливается и не требует длительной настройки 1
11.10.2022 Компания CTI подтвердила партнерские статусы уровня Advanced по ключевым продуктам Positive Technologies 1
29.11.2019 Российский рынок информационной безопасности поставил новый рекорд 1
11.12.2018 «Системный софт» поднялся на 3 строки в рейтинге крупнейших поставщиков систем защиты информации 1
10.12.2018 «Системный софт» создал централизованную антивирусную защиту в компании «Ил» 1
27.08.2018 «Системный софт» провел аудит информационной безопасности у оператора спутникового ТВ Viasat 1
29.05.2018 «Системный софт» спроектировал систему защиты персональных данных в сети магазинов Pandora 1
25.05.2018 «Системный софт» получил право разрабатывать и внедрять СКЗИ 1
02.10.2012 ИКТ в госсекторе: регионы ждут новой волны 1
11.09.2012 ИКТ в госсекторе: Тенденции изменились 1
30.09.2011 Информатизация госсектора: лед тронулся, ломая стереотипы 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Гродзенский Яков и организации, системы, технологии, персоны:

Системный софт - SysSoft - Сиссофт 224 6
Spirit DSP - Спирит Корп 471 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5038 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1296 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 475 2
Microsoft Corporation 24859 2
Ростелеком 9946 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 822 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 2
SAS Institute Russia - САС институт Россия 161 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 680 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 542 2
Совзонд - Sovzond 118 2
Проектная практика 48 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 2
VideoMost - ВидеоМост 276 2
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 2
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 149 1
InfoWatch - Инфовотч 1043 1
Softline - Софтлайн 2985 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
Информзащита 790 1
Крок - Croc 1785 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 83 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1154 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 893 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 377 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 224 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 98 1
Эшелон НПО 131 1
ITG Group - INLINE Technologies Group 115 1
Конфидент ЦЗИ 113 1
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 89 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 63 1
Анкад - Ancud 48 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 158 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1468 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2739 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7608 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина - российское проектно-конструкторское бюро 17 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 227 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Copenhagen Economics 1 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1239 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3222 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6081 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1934 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5066 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 590 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4972 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12058 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2753 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2979 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 345 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1169 1
Федеральное казначейство России 1816 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 334 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 357 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 218 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 122 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2587 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 105 1
Администрация Краснодарского края 61 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 91 1
Администрация города Минск - Мингорисполком - Минский городской исполнительный комитет - Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт 14 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 297 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 252 1
OWASP - Open Web Application Security Project 104 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68213 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29094 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12855 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4888 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20757 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16230 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8374 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2255 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21846 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52951 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13021 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10446 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31920 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4388 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1794 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1294 2
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 177 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 285 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11416 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6428 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30594 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5357 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24864 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7675 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2258 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11485 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10818 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12995 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8080 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12326 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2884 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3194 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6124 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3254 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 909 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2894 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 54 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3021 1
G2G - Government-to-Government - Между государством и государственными служащими 22 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8650 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1021 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5456 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1462 2
Kaspersky Internet Security 463 1
Kaspersky Maintenance Service Agreement 1 1
S-Terra Юнит 4 1
Apple iPad 3885 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2999 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 488 1
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 58 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 1
Software AG - ARIS Platform 177 1
VideoMost MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 57 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 300 1
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 1
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 104 1
SAP REM - SAP Real Estate Management 3 1
Галактика Имущество ТМ 1 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 376 1
Positive Technologies - PT Sandbox 84 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 110 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 143 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 129 1
Системный софт - SysSoft Security Awareness 3 1
Apple iPhone 6 4863 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4712 1
NVision Барьер 676 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 448 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 50 1
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 1
Обращения граждан 230 1
S-Terra СОВ - система обнаружения вторжений 3 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 258 1
Форсайт Prognoz Platform 95 1
Dell Wyse 62 1
Чучелов Андрей 44 3
Ухлинов Леонид 59 2
Гайдамаков Сергей 27 2
Захаров Артем 6 2
Сапельников Сергей 109 2
Катчан Илья 7 2
Ямалов Ильдар 11 2
Сютин Олег 20 2
Лобан Олег 7 2
Морозов Алексей 57 2
Кесельбренер Леонид 52 2
Новохатский Александр 5 2
Ким Юрий 4 2
Заикин Андрей 33 1
Николаев Илья 4 1
Заречнев Сергей 6 1
Аксенов Игорь 1 1
Богданов Валентин 17 1
Тикуркин Максим 38 1
Пыслару Аркадий 7 1
Щеголев Игорь 698 1
Лысенко Эдуард 310 1
Никифоров Николай 1136 1
Смирнов Владимир 38 1
Серова Елена 320 1
Болсуновский Михаил 12 1
Колесникова Ольга 8 1
Казак Максим 162 1
Лактионов Дмитрий 8 1
Федечкин Эдуард 55 1
Опенышева Светлана 64 1
Медведев Дмитрий 1657 1
Макаров Станислав 117 1
Мелихов Артем 4 1
Ермолаев Артем 378 1
Борисов Алексей 32 1
Селютин Александр 60 1
Меджитов Тимур 85 1
Коробов Александр 17 1
Попов Алексей 336 1
Россия - РФ - Российская федерация 149215 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44252 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1881 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1277 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1247 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52605 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14256 2
Европа 24389 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1956 2
Россия - СФО - Иркутская область 1161 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 772 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 574 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 521 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 215 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 882 2
Дания - Королевство 1309 1
Дания - Копенгаген 153 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17480 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3023 1
Япония 13375 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7740 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2526 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2820 1
США - Нью-Йорк 3106 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2048 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1610 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1589 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1056 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1536 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 627 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 889 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 616 1
Россия - СЗФО - Псковская область 646 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 628 1
Бельгия - Королевство 1158 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1754 1
Россия - УФО - Свердловская область 1590 1
Россия - ПФО - Самарская область 1379 1
Россия - УФО - Тюменская область 1200 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13411 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52655 5
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6005 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1318 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3003 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4247 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10195 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7952 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30199 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3684 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10187 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49276 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1829 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6174 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6877 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 961 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5935 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 248 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 187 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 570 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2179 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 785 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2185 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4779 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24816 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 116 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5762 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 447 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3240 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19255 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 986 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5994 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6440 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2392 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2266 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6362 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9084 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3630 1
Аудит - аудиторский услуги 2824 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11309 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1032 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8218 4
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 57 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3300 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 724 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1158 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1565 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 238 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2067 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1231 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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