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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия Восточная Сибирь Озеро Байкал Байкальский регион Прибайкальский регион

Филатчев Олег Павлович (1937 - 1997) «Дети Байкала». 1972г Филатчев Олег Павлович (1937 - 1997) «Дети Байкала». 1972г
«Байкальские дети», 1961 год. Холст, масло; 126 х 142 см. Художник — Несынов Иван Иванович. «Байкальские дети», 1961 год. Холст, масло; 126 х 142 см. Художник — Несынов Иван Иванович.
"Байкал" 1961 Автор:Бродская Лидия Исааковна "Байкал" 1961 Автор:Бродская Лидия Исааковна
"Осень в Забайкалье", 1987 г. Подляский Юрий Станиславович Холст, масло "Осень в Забайкалье", 1987 г. Подляский Юрий Станиславович Холст, масло
«Байкал», 1810 год. Мартынов Андрей. Картон, акварель, графитный карандаш. Государственная Третьяковская галерея, Москва. «Байкал», 1810 год. Мартынов Андрей. Картон, акварель, графитный карандаш. Государственная Третьяковская галерея, Москва.
Филатчев Олег Павлович (1937 - 1997) «Дети Байкала». 1972г


21.03.2025 В трех населенных пунктах Бурятии впервые запущены отечественные базовые станции на сети МТС 1
17.10.2024 Аналитика МТС Travel: популярность Байкала выросла на 10% 1
09.10.2024 Аналитика МТС: Бурятия вошла в топ-3 популярных регионов Дальнего Востока у туристов 1
09.10.2024 Аналитика МТС: летом 2024 г. российские туристы стали на 28% чаще путешествовать в Якутию 1
27.09.2024 Туристы в летние месяцы выбирали отдых в Приморье, на Камчатке и в Бурятии 1
25.06.2024 МТС прокачала сеть LTE на пути к озеру Байкал 1
30.05.2024 МТС добавила скорости LTE на бухтах Малого моря к наплыву туристов 1
10.04.2024 МТС прокачала сеть LTE на участке федеральной трассы Р-297 «Амур» в Забайкальском крае 1
26.02.2024 Каждый десятый россиянин считает ретрит возможностью для путешествия 1
21.02.2024 К зимнему туристическому сезону МТС запустила цифровой гид для гостей Бурятии 1
14.02.2024 Радиотелескопы мешают запуску сетей 5G в России 1
20.12.2022 Yandex Cloud выложила нейросеть для мониторинга экосистемы Байкала в открытый доступ 1
08.12.2022 «Мегафон» запустил связь 4G еще в одной популярной туристической локации Бурятии 1
11.08.2022 «Мегафон» обеспечил связью все главные туристические локации Байкала 1
22.06.2021 Yandex.Cloud поможет российским ученым разработать нейросеть для оценки здоровья Байкала 1
03.06.2021 «Билайн» и ВЭБ.РФ будут совместно развивать цифровые технологии в Байкальске 1
12.10.2018 Путин поручил построить центр цифрового развития на острове Русский 1
31.08.2016 ФРДВ и LeRee создадут совместную платформу для трансграничной торговли 1
16.06.2016 «Мегафон» обеспечил качественную связь в популярных местах отдыха на Востоке России 1
10.02.2016 «МегаФон» улучшил качество связи в половине районов Бурятии 1
09.02.2015 Анонс новых выпусков знаков почтовой оплаты на февраль 2015 г. 1
01.07.2014 МТС внедрила технологию мультивещания на Дальнем Востоке 1
24.04.2014 МТС в 4 раза увеличила число абонентов цифрового ТВ в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири 1
11.11.2013 МТС обеспечила сотовой связью северные удаленные территории Бурятии 2
19.09.2013 МТС отмечает 7-кратный рост продаж планшетов в Байкальском регионе 1
14.08.2013 В Иркутске заработал региональный представитель Ru-Center 1
19.07.2013 МТС модернизировала сеть 3G на Дальнем Востоке 2
09.07.2013 Призера Олимпиады по информатике поймали на взломе платежного терминала 1
01.07.2013 МТС подготовила сеть к туристическому сезону на основных курортах Байкала 2
28.05.2013 Розничная сеть МТС на Дальнем Востоке в первом квартале в четыре раза увеличила продажи через интернет 1
17.04.2013 Медведев поручил разработать комплекс мер по внедрению на Дальнем Востоке современных информационно-коммуникационных технологий 1
24.04.2012 МТС ускоряет мобильный интернет в Бурятии 1
21.11.2011 «Т-Платформы» построит Иркутский суперкомпьютерный центр для Сибирского отделения РАН 2
30.09.2011 Информатизация госсектора: лед тронулся, ломая стереотипы 1
17.01.2011 Прибайкальское управление Ростехнадзора автоматизирует документооборот с помощью «eDocLib:Документоооборот» 2
02.12.2010 «Сибирьтелеком» завершил объединение сотовых активов за Байкалом 1
06.08.2010 «Ростелеком» увеличил пропускную способность своих магистральных линий в СФО до 267 Гбит/с 1
29.01.2010 «Яндекс.Карты» составили карту интересов 1
08.07.2009 F.A.C.T.: уникальная экспедиция на озеро Байкал 1
28.01.2009 Утверждены основные направления в развитии возобновляемых источников энергии 1

Публикаций - 55, упоминаний - 60

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12920 17
МегаФон 9056 5
Yandex - Яндекс 7501 4
Ростелеком 9807 3
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 254 3
Цифра ГК 2449 2
HP Inc. 5699 2
SAP SE 5304 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8804 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 472 2
IBM - International Business Machines Corp 9453 2
Eastman Kodak - Кодак 495 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 2
BAE Systems 172 2
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 133 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 125 2
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком - УУСС - Улан-Удэнская сотовая сеть 16 2
МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 53 1
БУХта - Buhta 87 1
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 246 1
Docsvision - ДоксВижн 1011 1
GitHub 840 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 53 1
Intel Corporation 12240 1
8327 1
AMD - Advanced Micro Devices 4263 1
Oracle Corporation 6730 1
Toshiba Corporation 2934 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 598 1
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 439 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 563 1
LeEco - LeTV 61 1
LeEco Russia and Eastern Europe - LeRee 26 1
Сервис Плюс 183 1
Verysell - Верисел 317 1
Forus - Форус - Форус Консалтинг 28 1
Verysell Enterprise ONE 17 1
Huawei 3974 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 5
Озеро Байкал - Фонд поддержки прикладных экологических разработок - Фонд поддержки экологических программ Экология для всех - ФССОБ - Фонда содействия сохранению озера Байкал 11 3
Газпром ПАО 1350 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет 25 2
General Dynamics 57 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 485 1
Транснефть 303 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 162 1
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 245 1
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 72 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 135 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 112 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 925 1
Мултон - Российская компания, производитель соков, нектаров, морсов, пюре и сокосодержащих напитков 3 1
Роснефть НК - нефтяная компания 517 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 212 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 1
Газпром трансгаз 146 1
Toyota Motor - Denso Corporation 37 1
ВЭБ.РФ Байкал.центр - Центр развития Байкальского региона 1 1
Слата 15 1
Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 6 1
РКФАР - Российско-Китайский фонд агропромышленного развития 1 1
РЖД КБЖД - Кругобайкальская железная дорога 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7436 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Амик Кэш ЭНД Керри 2 1
НИТОЛ - NITOL - NITOL SOLAR - УСС - Усолье-Сибирский Силикон - Усольехимпром 26 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4571 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2733 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6004 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 845 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3375 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5020 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11821 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 2
Минвостокразвития РФ - ФРДВ - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 9 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5514 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1232 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1804 2
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии 64 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 286 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 590 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 143 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3014 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 224 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2927 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 677 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 50 1
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 46 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 157 1
Правительство Иркутской области 30 1
Администрация Байкальского городского поселения - Байкальское муниципальное образование 1 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1917 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2921 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3306 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 213 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1227 1
Федеральное казначейство России 1792 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2540 1
Greenpeace - Гринпис 128 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6285 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 2
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67377 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51527 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28064 12
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7906 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20850 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16138 8
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3523 7
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13999 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24709 6
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4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8390 6
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Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 357 11
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 486 2
Apple iPhone 6 4862 2
Yandex DataSphere 26 2
МТС 3G-сеть 116 2
SAP TDI - SAP Tailored Data Center Integration 16 2
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Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 136 2
GeoEye IKONOS 110 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 99 2
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - Boeing LJDAM - Laser Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 58 2
U.S. Department of Defense - NGA NextView 12 2
KARI - KompSat - KOrea Multi-Purpose SATellite - Arirang - корейский спутник дистанционного зондирования Земли 38 2
Google YouTube - Видеохостинг 2777 1
МегаФон eMotion - Мессенджер 38 1
NVision Барьер 662 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 514 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2295 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 457 1
HP Compaq iPaq Pocket PC 312 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 578 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-10 - советский штурмовик 4 1
Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 32 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 80 1
Microsoft Windows 15782 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 890 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 108 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 398 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 428 1
Intel Itanium 628 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 948 1
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 403 1
Microsoft Windows Server 2003 569 1
SAP BAiO - SAP Business All-in-One - mySAP All-in-One 64 1
МТС Магазин - Shop.MTS 19 1
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 208 1
Pixabay 140 1
Т-Платформы - T-Blade 30 1
Digma IDJ 1 1
Медведев Дмитрий 1656 3
Городилин Константин 4 3
Башкеев Алексей 17 2
Фурсенко Андрей 128 2
Путин Владимир 3205 2
Хагай Андрей 3 2
Яцко Иван 7 2
Миллер Сергей 43 2
Крылов Алексей 4 1
Московец Александр 3 1
Капица Сергей 8 1
Ульяновский Сергей 3 1
Ершов Петр 3 1
Иванова Ольга 11 1
Пронина Антонина 4 1
Тимофеев Максим 4 1
Голубев Павел 5 1
Цветкова Анастасия 1 1
Попов Олег 51 1
Кравцов Роман 84 1
Греф Герман 426 1
Кудрин Алексей 124 1
Осипов Юрий 46 1
Садовничий Виктор 60 1
Бабкин Владимир 4 1
Kemp Owen - Кемп Оуэн 55 1
Борзин Михаил 1 1
Бельтюков Владимир 3 1
Опанасенко Всеволод 133 1
Мишустин Михаил 686 1
Чернышенко Дмитрий 569 1
Воробьев Андрей 168 1
Лихачев Алексей 44 1
Шувалов Игорь 82 1
Рогозин Дмитрий 101 1
Чупшева Светлана 7 1
Миллер Алексей 21 1
Чекунков Алексей 3 1
Богинский Андрей 4 1
Марченко Антон 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 146390 38
Россия - ДФО - Бурятия Республика 612 20
Россия - СФО - Иркутская область 1126 18
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2693 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43601 15
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 584 11
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1189 10
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 951 9
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