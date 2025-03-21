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Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Медведев Дмитрий 1656 3
|Городилин Константин 4 3
|Башкеев Алексей 17 2
|Фурсенко Андрей 128 2
|Путин Владимир 3205 2
|Хагай Андрей 3 2
|Яцко Иван 7 2
|Миллер Сергей 43 2
|Крылов Алексей 4 1
|Московец Александр 3 1
|Капица Сергей 8 1
|Ульяновский Сергей 3 1
|Ершов Петр 3 1
|Иванова Ольга 11 1
|Пронина Антонина 4 1
|Тимофеев Максим 4 1
|Голубев Павел 5 1
|Цветкова Анастасия 1 1
|Попов Олег 51 1
|Кравцов Роман 84 1
|Греф Герман 426 1
|Кудрин Алексей 124 1
|Осипов Юрий 46 1
|Садовничий Виктор 60 1
|Бабкин Владимир 4 1
|Kemp Owen - Кемп Оуэн 55 1
|Борзин Михаил 1 1
|Бельтюков Владимир 3 1
|Опанасенко Всеволод 133 1
|Мишустин Михаил 686 1
|Чернышенко Дмитрий 569 1
|Воробьев Андрей 168 1
|Лихачев Алексей 44 1
|Шувалов Игорь 82 1
|Рогозин Дмитрий 101 1
|Чупшева Светлана 7 1
|Миллер Алексей 21 1
|Чекунков Алексей 3 1
|Богинский Андрей 4 1
|Марченко Антон 12 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 3
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 696 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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