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Фурсенко Андрей



12.10.2018 Путин поручил построить центр цифрового развития на острове Русский 1
30.01.2018 США опубликовали «Кремлевский доклад». Врагами Америки названы министр связи, глава «Яндекса» и Евгений Касперский 1
15.05.2013 Экс-министр Фурсенко назначен кремлевским куратором «Сколково» 1
13.03.2012 Путин поручил найти применение для 180 тыс. веб-камер и 100 тыс. компьютеров 1
09.12.2011 МТС при поддержке Минкомсвязи и Минобрнауки запустила проект «Полезный и безопасный интернет» 1
30.08.2011 Фурсенко: больше всего школьников интересует информатика 1
01.07.2011 Высшие чиновники проигнорировали форум по “Информационному обществу” в Твери 1
19.11.2010 Один из главных ИТ-вузов России хотела поглотить Финакадемия 1
13.10.2010 «Электронные учебники» Минобрнауки: 20 конкурсов на 500 млн руб. до конца года 3
28.09.2010 Замминистра, провалившего внедрение СПО в школах, сошлют на остров 2
30.07.2010 Российским школам предложили стать энергоэффективными 1
21.07.2010 Информационное общество: дискуссия, "покрытая пылью", в Твери 4
01.07.2010 Андрей Фурсенко: России необходимо как минимум 1,5 млн ИТ-специалистов 1
21.06.2010 Топ-менеджеры Google, Nokia, Cisco и Siemens вошли в состав Совета фонда «Сколково» 1
01.04.2010 Властям предложили открыть результаты СПО-проектов 1
16.03.2010 Путин сократил Карачинского 1
05.03.2010 Ведомство, ответственное за внедрение СПО в школах, ликвидируется 2
28.08.2009 Юрий Лужков выбирает решения для информатизации регионов 1
24.08.2009 26 августа откроется Московский международный салон инноваций и инвестиций 2
18.06.2009 Медведев включил ИТ в топ-5 приоритетов модернизации России 1
18.06.2009 Медведев: ИТ - ключевое направление модернизации России 1
22.05.2009 Определен состав Комиссии по технологическому развитию экономики России 1
30.03.2009 РВК парализована 1
12.02.2009 Медведев провел Совет по ИТ. Резкая критика. ВИДЕО 1
19.08.2008 Путин назначил нанотехнологами Мордашова, Прохорова и Ковальчука 1
15.04.2008 Фурсенко пообещал 40 тыс. бюджетных ИТ-шников 2
28.12.2007 «Школьный портал» закрылся через три дня после запуска 1
12.11.2007 Россия: ИТ-компании стонут от голода 1
23.08.2007 Рейман: ИКТ догонят нефть за три года 1
25.01.2007 25 апреля откроется выставка «ЭкспоЭлектроника» 1
29.05.2006 G8 в России: встречи министров науки и образования 1-4 июня 2
22.05.2006 В борьбе за гранты победили 17 российских вузов 2
18.04.2006 Научным сотрудникам РАН обещают удвоить зарплату 1
13.04.2006 Минобрнауки: для России важно сохранять свою ИС 1
28.02.2006 Нацпроекты будут продолжены в 2008 году 1
20.02.2006 Индустрия наносистем и материалы: итоги круглого стола 1
17.02.2006 К 2008 году в России будет 20 школьников на ПК? 1
16.01.2006 Россия: через год всех школьников запустят в Сеть 1

Публикаций - 38, упоминаний - 49

Фурсенко Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 13027 3
Intel Corporation 4828 3
Yandex - Яндекс 4221 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6944 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3013 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5023 1
Ростех - Ростехнологии 2239 1
VK - Mail.ru Group 2610 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5906 1
АФК Система ПАО 1219 1
Ростелеком Связьинвест 885 1
АйТи 816 1
Siemens AG - Сименс Россия 844 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 310 1
4266 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4401 4
Газпром ПАО 568 2
Роснефть НК 389 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1708 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 646 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 222 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 100 1
Россети ПАО 169 1
Альфа-Групп 412 1
Вертолеты России 114 1
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 93 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 176 1
Бинбанк 184 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 73 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6098 12
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 344 2
Президент Российской Федерации 1474 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 36 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 150 1
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 1 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 773 1
Администрация Президента РФ 278 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1756 1
Роснано 456 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 919 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 559 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 742 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1744 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 155 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 73 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2050 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1072 1
LiveInternet - блог-платформа 141 1
Дворкович Аркадий 173 5
Путин Владимир 1928 2
Сечин Игорь 27 2
Миллер Алексей 13 2
Медведев Дмитрий 1465 2
Сурков Владислав 60 2
Рогозин Дмитрий 79 2
Потанин Владимир 21 1
Вайно Антон 16 1
Шамалов Николай 2 1
Патрушев Николай 17 1
Федотов Михаил 13 1
Шишханов Михаил 1 1
Богинский Андрей 3 1
Муров Андрей 3 1
Громов Алексей 6 1
Хлопонин Александр 5 1
Бортников Александр 19 1
Кузнецова Анна 12 1
Островенко Владимир 1 1
Лисин Владимир 1 1
Лавров Сергей 13 1
Козак Дмитрий 12 1
Бударгин Олег 9 1
Мильнер Юрий 118 1
Слюсарь Юрий 5 1
Ушаков Юрий 2 1
Мутко Виталий 5 1
Глазьев Сергей 5 1
Керимов Сулейман 23 1
Комаров Игорь 6 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Шамалов Кирилл 2 1
Тихонова Катерина 3 1
Алекперов Вагит 6 1
Евтушенков Владимир 150 1
Греф Герман 234 1
Волож Аркадий 185 1
Собянин Сергей 212 1
Чубайс Анатолий 107 1
Россия - Российская федерация - РФ 62886 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 19448 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 16555 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8412 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1427 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1736 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 371 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6445 1
США - Вашингтон 413 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8864 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 920 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 716 1
Россия - СФО - Томская область 477 1
Россия - ЦФО - Тверская область 265 1
Россия - ДФО - Магаданская область 251 1
CAATSA - Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - Закон США О противодействии противникам США посредством санкций 1 1
Русский язык 1132 1
Forbes - Форбс 456 1
Thomson Reuters - Рейтер 2380 1
The Bell - Издание 34 1
Прайм - Агентство экономической информации 616 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 3776 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
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