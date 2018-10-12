Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Фурсенко Андрей
Публикаций - 38, упоминаний - 49
Фурсенко Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 13027 3
|Intel Corporation 4828 3
|Yandex - Яндекс 4221 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6944 2
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 3013 1
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5023 1
|Ростех - Ростехнологии 2239 1
|VK - Mail.ru Group 2610 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5906 1
|АФК Система ПАО 1219 1
|Ростелеком Связьинвест 885 1
|АйТи 816 1
|Siemens AG - Сименс Россия 844 1
|Microsoft Russia - Майкрософт Россия 310 1
|1С 4266 1
|Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1072 1
|Дворкович Аркадий 173 5
|Путин Владимир 1928 2
|Сечин Игорь 27 2
|Миллер Алексей 13 2
|Медведев Дмитрий 1465 2
|Сурков Владислав 60 2
|Рогозин Дмитрий 79 2
|Потанин Владимир 21 1
|Вайно Антон 16 1
|Шамалов Николай 2 1
|Патрушев Николай 17 1
|Федотов Михаил 13 1
|Шишханов Михаил 1 1
|Богинский Андрей 3 1
|Муров Андрей 3 1
|Громов Алексей 6 1
|Хлопонин Александр 5 1
|Бортников Александр 19 1
|Кузнецова Анна 12 1
|Островенко Владимир 1 1
|Лисин Владимир 1 1
|Лавров Сергей 13 1
|Козак Дмитрий 12 1
|Бударгин Олег 9 1
|Мильнер Юрий 118 1
|Слюсарь Юрий 5 1
|Ушаков Юрий 2 1
|Мутко Виталий 5 1
|Глазьев Сергей 5 1
|Керимов Сулейман 23 1
|Комаров Игорь 6 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Шамалов Кирилл 2 1
|Тихонова Катерина 3 1
|Алекперов Вагит 6 1
|Евтушенков Владимир 150 1
|Греф Герман 234 1
|Волож Аркадий 185 1
|Собянин Сергей 212 1
|Чубайс Анатолий 107 1
|CAATSA - Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - Закон США О противодействии противникам США посредством санкций 1 1
|Русский язык 1132 1
|Forbes - Форбс 456 1
|Thomson Reuters - Рейтер 2380 1
|The Bell - Издание 34 1
|Прайм - Агентство экономической информации 616 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 3776 1
|MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
|НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 2
|ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
|ИРИ - Институт развития интернета 94 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 847612, в очереди разбора - 750803.
Создано именных указателей - 46727.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 847612, в очереди разбора - 750803.
Создано именных указателей - 46727.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru