Государственные органы власти ФОИВ РФ Федеральные органы исполнительной власти Федеральные министерства
|07.11.2023
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Минцифры больше не хочет централизованно покупать ПО для госорганов. Деньги закончились, а механизм закупок неэффективен
ктивации и объема использования лицензий приводит к снижению ответственности и мотивации со стороны ФОИВов за своевременное использование лицензий и, «в этой связи, сокращению сроков их полезно
|26.09.2023
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Россиян оставят без новейшей полезной функции WhatsApp. Разработчиков напугали российские власти
ритории страны, российские пользователи нужны для аналитики и накопления данных. Информацию можно использовать в рекламных и маркетинговых целях или для обучения ИИ. Вторая причина – прецендент. Если российские власти заблокируют мессенджер, это станет большим прецедентом для других стран, и они смогут диктовать сервису требования к конфиденциальности и наполнению каналов». «Функциональност
|16.08.2023
|Документы обрабатывает нейросеть: госорганы Якутии перешли на единую систему ЭДО
|01.08.2023
|Российские власти «помиловали» смартфоны Samsung на фоне массовых запретов iPhone
|25.07.2023
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«Диалог» представил рейтинг работы ФОИВ в интернете
Минцифры, Росмолодежь и ФАС России возглавили рейтинг федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) по работе в интернете за I-II кварталы 2023 г., составленный АНО «Диалог» и являющийся
|24.07.2023
|Основатель сгинувшей криптобиржи FTX хотел купить островное государство: пережить глобальный катаклизм и генетически улучшать человека
|18.07.2023
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Гигантскую ИТ-систему для контроля над одним из ключевых ресурсов России за 1,27 млрд руб. переведут на «Гостех»
ФГИС ЛК — на «Гостех» Как выяснил CNews, куратор гигантской федеральной госинформсистемы лесного комплекса (ФГИС ЛК) — Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) — выделил на ее создание дополнительные 1,27 млрд руб. На эти деньги будут созданы вторая и третья очереди системы. Информацию об
|03.07.2023
|Госсектор России могут пересадить на подержанное «железо». Старую технику хотят допустить к госзакупкам
|30.06.2023
|Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за июнь 2023 г.
|31.05.2023
|Государство даст интегратору 2,5 миллиарда, чтобы он написал российское инженерное ПО
|30.05.2023
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Sitronics Group помогла федеральному научно-клиническому центру ускорить процесс распределения пациентов и оптимизировать расходы
Sitronics Group помогла федеральному научно-клиническому центру ускорить процесс распределения пациентов и оптимизировать расходы. Система была развернута в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре им. Л.Г.
|25.04.2023
|Государство намерено предоставить ИТ-компаниям дополнительные льготы
|11.04.2023
|В России создается Единый реестр воинского учета. Данные граждан туда будут сдавать работодатели, вузы, больницы и госорганы
|04.04.2023
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Власти потратят 330 млн руб. на защиту прав человека с помощью ИТ для изучения соцсетей
Система по защите прав Как выяснил CNews, в России за 332 млн руб. создадут Федеральную государственную информационную систему уполномоченных по правам человека (ФГИС УПЧ). Информацию об этом можно обнаружить на портале госзакупок. Система предназначена для автоматизации деятельности УПЧ, связанной с восстановлением нарушенных прав граждан посредством р
|23.03.2023
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ГК «Форс» внедрила в Минсельхозе систему контроля качества и прослеживаемости зерна
альной государственной информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна (ФГИС «Зерно») по заказу Министерства сельского хозяйства РФ. Оператором системы выступает ФГБ
|07.02.2023
|МВД не заплатило интегратору 75 миллионов за «1С». Поставщик пошел искать правду в суд
|16.01.2023
|Число кибератак на российские госорганы выросло в три раза
|11.01.2023
|Пароли сотрудников МВД США подобрали за 90 минут и $15 тысяч
|23.12.2022
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Вице-премьер Чернышенко поручил Минцифры представить предложения по ротации РЦТ по итогам работы в 2022 году
. Благодарю вас за проделанную работу, а также поздравляю победителей, возглавивших рейтинги. Среди ФОИВов это Росгвардия, Росаккредитация, третье место разделили Минсельхоз и Казначейство, а с
|14.12.2022
|Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка перешла на российскую ВКС-платформу TrueConf Enterprise
|15.11.2022
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Вице-премьер Чернышенко: ФОИВы должны предложить решения по снятию барьеров, сдерживающих широкомасштабное внедрение ИИ
ельством уже запущен ряд общих мер поддержки - подготовка кадров для отрасли, поддержка профильных стартапов и 6 отобранных опорных исследовательских центров по приоритетным направлениям развития ИИ. ФОИВам необходимо подготовить перечень решений с учетом специфики каждой отрасли по снятию барьеров, сдерживающих широкомасштабное внедрение ИИ и представить его в Кабмин до конца года. Прошу п
|09.11.2022
|CNews выпустил рейтинг доходов 185 федеральных ИТ-чиновников
|31.10.2022
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Вице-премьер Чернышенко: по указанию Президента переход на «Гостех» обязателен с 2023 года для ФОИВов, с 2024 года – для субъектов
оту по выделению на «Гостехе» для всех ГИС базовых типовых сервисов, которые могут переиспользовать ФОИВы и регионы. Минцифры необходимо сформировать перечень до конца года, а также внести их р
|26.10.2022
|Positive Technologies: госсектор и организации критической инфраструктуры России заинтересованы в этичных хакерах
|14.10.2022
|Власти хотят создать государственное ведомство для торговли пиратскими фильмами, музыкой и книгами
|06.10.2022
|Государство выдаст Минцифры 900 миллионов на защиту телеком-компаний от кибератак
|14.09.2022
|ИТ-компания требует от госведомства 370 млн оплаты за работу. Ведомство отнекивается, ссылаясь на 86 найденных ошибок
|29.08.2022
|Готовится крупная кибератака на российский госсектор. В даркнете скупают пароли чиновников
|24.08.2022
|Госсектор в три с половиной раза увеличит расходы на российское ПО
|18.08.2022
|Производители и продавцы российских ноутбуков просят государство оплатить рекламу. Согласны на миллиард
|05.08.2022
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Власти потратят 20 миллиардов на цифровизацию Единого реестра недвижимости
в условиях современных реалий создает потенциальную угрозу национальной безопасности». Различия в подходах и несогласованность в процессе учета, использования и управления пространственными данными в федеральных органах исполнительной власти, реализующих полномочия собственника в отношении федеральных земельных участков, негативно сказываются на эффективности оборота земель, отмечается в го
|22.07.2022
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Федеральное агентство по управлению государственным имуществом перевело коммуникации на российскую ВКС-платформу
оссийскую ВКС-платформу TrueConf Enterprise. Основная цель внедрения — быстро объединить АРМ сотрудников, личные устройства и приобретенные ранее ВКС-терминалы в единую сеть корпоративной видеосвязи. Федеральному органу требовалось надежное решение с высоким уровнем безопасности связи, централизованным управлением и гарантией бесперебойной работы на территории страны независимо от санкций и
|22.07.2022
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Рослесхоз завершил первый этап создания ФГИС ЛК
лекса. «За три месяца команда проекта разработала подробную и детальную техническую документацию на ФГИС ЛК и её подсистемы. Она уже получила положительное заключение экспертизы. Следующим этап
|29.06.2022
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Названы самые успешные и отстающие ИТ-директора российских ведомств и регионов
г выполнения показателей эффективности и результативности РЦТ. Показатели изменились В рейтинге РЦТ ФОИВов участвуют 63 российских ведомства. По итогам 2021 г. 35 из них показали средний резуль
|28.06.2022
|Государство компенсирует 50% стоимости перехода на кадровый ЭДО для малого и среднего бизнеса
|16.06.2022
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В России началось создание информсистемы для защиты прав человека на отечественном ПО
Создание новой ФГИС Как выяснил CNews, в России стартовал проект по созданию федеральной государственной информационной системы уполномоченных по правам человека (ФГИС УПЧ). Это следует из информации,
|16.06.2022
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Власти потратят 17 миллиардов на Национальную систему пространственных данных
Национальная система пространственных данных Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление Правительства об утверждении положения о федеральной государственной информационной системе (ФГИС) «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» (НСПД). Создание указанной системы было предусмотрено принятым в прошлом году законом и утвержденной Правительств
|02.06.2022
|Власти в режиме секретности запустили систему слежки за россиянами по силуэтам
|27.05.2022
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Utrace обновила систему маркировки Utrace Hub
стема Utrace Hub российского производства получила ряд обновлений для управления маркировкой лекарственных средств. Расширена функциональность, связанная с управлением и редактированием сообщений для ФГИС МДЛП, маркировкой товаров на таможенных складах и параллельной работой нескольких юридических лиц. Кроме того, пользователям стали доступны новые дашборды для мониторинга поставок, отслежи
|26.05.2022
|Госсектор, ИТ, банки и промышленность во всем мире стонут под кибератаками. Прочим отраслям хакеры дали передохнуть
Государственные органы власти замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Путин Владимир 2909 338
|Медведев Дмитрий 1641 169
|Шадаев Максут 804 131
|Никифоров Николай 1173 115
|Мишустин Михаил 575 106
|Рейман Леонид 1037 100
|Чернышенко Дмитрий 526 95
|Щеголев Игорь 696 84
|Матюхин Владимир 61 48
|Духовницкий Олег 91 46
|Попов Алексей 331 43
|Гуральников Сергей 164 42
|Козырев Алексей 297 40
|Паршин Максим 311 39
|Ермолаев Артем 369 38
|Гаттаров Руслан 143 36
|Кириенко Сергей 148 35
|Елистратов Николай 90 35
|Евраев Михаил 251 35
|Носков Константин 232 33
|Лысенко Эдуард 285 33
|Бойко Елена 152 33
|Мацоцкий Сергей 177 29
|Шалманов Сергей 201 28
|Валяева Елизавета 72 27
|Греф Герман 385 27
|Кудрин Алексей 120 26
|Симаков Олег 113 26
|Казак Максим 162 26
|Фрадков Михаил 160 26
|Массух Илья 228 25
|Румянцева Ольга 62 25
|Богачев Игорь 178 24
|Серова Елена 319 24
|Жаров Александр 174 23
|Бетсис Павел 99 22
|Акимов Максим 180 22
|Лопаткин Герман 104 22
|Филатов Андрей 112 22
|Осеевский Михаил 292 22
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