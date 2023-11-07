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Индексная книга (каталог) CNews*
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Государственные органы власти ФОИВ РФ Федеральные органы исполнительной власти Федеральные министерства

Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства


07.11.2023 Минцифры больше не хочет централизованно покупать ПО для госорганов. Деньги закончились, а механизм закупок неэффективен

ктивации и объема использования лицензий приводит к снижению ответственности и мотивации со стороны ФОИВов за своевременное использование лицензий и, «в этой связи, сокращению сроков их полезно
26.09.2023 Россиян оставят без новейшей полезной функции WhatsApp. Разработчиков напугали российские власти

ритории страны, российские пользователи нужны для аналитики и накопления данных. Информацию можно использовать в рекламных и маркетинговых целях или для обучения ИИ. Вторая причина – прецендент. Если российские власти заблокируют мессенджер, это станет большим прецедентом для других стран, и они смогут диктовать сервису требования к конфиденциальности и наполнению каналов». «Функциональност
16.08.2023 Документы обрабатывает нейросеть: госорганы Якутии перешли на единую систему ЭДО

01.08.2023 Российские власти «помиловали» смартфоны Samsung на фоне массовых запретов iPhone

25.07.2023 «Диалог» представил рейтинг работы ФОИВ в интернете

Минцифры, Росмолодежь и ФАС России возглавили рейтинг федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) по работе в интернете за I-II кварталы 2023 г., составленный АНО «Диалог» и являющийся

24.07.2023 Основатель сгинувшей криптобиржи FTX хотел купить островное государство: пережить глобальный катаклизм и генетически улучшать человека

18.07.2023 Гигантскую ИТ-систему для контроля над одним из ключевых ресурсов России за 1,27 млрд руб. переведут на «Гостех»

ФГИС ЛК — на «Гостех» Как выяснил CNews, куратор гигантской федеральной госинформсистемы лесного комплекса (ФГИС ЛК) — Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) — выделил на ее создание дополнительные 1,27 млрд руб. На эти деньги будут созданы вторая и третья очереди системы. Информацию об

03.07.2023 Госсектор России могут пересадить на подержанное «железо». Старую технику хотят допустить к госзакупкам

30.06.2023 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за июнь 2023 г.

31.05.2023 Государство даст интегратору 2,5 миллиарда, чтобы он написал российское инженерное ПО

30.05.2023 Sitronics Group помогла федеральному научно-клиническому центру ускорить процесс распределения пациентов и оптимизировать расходы

Sitronics Group помогла федеральному научно-клиническому центру ускорить процесс распределения пациентов и оптимизировать расходы. Система была развернута в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре им. Л.Г.

25.04.2023 Государство намерено предоставить ИТ-компаниям дополнительные льготы

11.04.2023 В России создается Единый реестр воинского учета. Данные граждан туда будут сдавать работодатели, вузы, больницы и госорганы

04.04.2023 Власти потратят 330 млн руб. на защиту прав человека с помощью ИТ для изучения соцсетей

Система по защите прав Как выяснил CNews, в России за 332 млн руб. создадут Федеральную государственную информационную систему уполномоченных по правам человека (ФГИС УПЧ). Информацию об этом можно обнаружить на портале госзакупок. Система предназначена для автоматизации деятельности УПЧ, связанной с восстановлением нарушенных прав граждан посредством р
23.03.2023 ГК «Форс» внедрила в Минсельхозе систему контроля качества и прослеживаемости зерна

альной государственной информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна (ФГИС «Зерно») по заказу Министерства сельского хозяйства РФ. Оператором системы выступает ФГБ
07.02.2023 МВД не заплатило интегратору 75 миллионов за «1С». Поставщик пошел искать правду в суд

16.01.2023 Число кибератак на российские госорганы выросло в три раза

11.01.2023 Пароли сотрудников МВД США подобрали за 90 минут и $15 тысяч

23.12.2022 Вице-премьер Чернышенко поручил Минцифры представить предложения по ротации РЦТ по итогам работы в 2022 году

. Благодарю вас за проделанную работу, а также поздравляю победителей, возглавивших рейтинги. Среди ФОИВов это Росгвардия, Росаккредитация, третье место разделили Минсельхоз и Казначейство, а с
14.12.2022 Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка перешла на российскую ВКС-платформу TrueConf Enterprise

15.11.2022 Вице-премьер Чернышенко: ФОИВы должны предложить решения по снятию барьеров, сдерживающих широкомасштабное внедрение ИИ

ельством уже запущен ряд общих мер поддержки - подготовка кадров для отрасли, поддержка профильных стартапов и 6 отобранных опорных исследовательских центров по приоритетным направлениям развития ИИ. ФОИВам необходимо подготовить перечень решений с учетом специфики каждой отрасли по снятию барьеров, сдерживающих широкомасштабное внедрение ИИ и представить его в Кабмин до конца года. Прошу п
09.11.2022 CNews выпустил рейтинг доходов 185 федеральных ИТ-чиновников

31.10.2022 Вице-премьер Чернышенко: по указанию Президента переход на «Гостех» обязателен с 2023 года для ФОИВов, с 2024 года – для субъектов

оту по выделению на «Гостехе» для всех ГИС базовых типовых сервисов, которые могут переиспользовать ФОИВы и регионы. Минцифры необходимо сформировать перечень до конца года, а также внести их р
26.10.2022 Positive Technologies: госсектор и организации критической инфраструктуры России заинтересованы в этичных хакерах

14.10.2022 Власти хотят создать государственное ведомство для торговли пиратскими фильмами, музыкой и книгами

06.10.2022 Государство выдаст Минцифры 900 миллионов на защиту телеком-компаний от кибератак

14.09.2022 ИТ-компания требует от госведомства 370 млн оплаты за работу. Ведомство отнекивается, ссылаясь на 86 найденных ошибок

29.08.2022 Готовится крупная кибератака на российский госсектор. В даркнете скупают пароли чиновников

24.08.2022 Госсектор в три с половиной раза увеличит расходы на российское ПО

18.08.2022 Производители и продавцы российских ноутбуков просят государство оплатить рекламу. Согласны на миллиард

05.08.2022 Власти потратят 20 миллиардов на цифровизацию Единого реестра недвижимости

в условиях современных реалий создает потенциальную угрозу национальной безопасности». Различия в подходах и несогласованность в процессе учета, использования и управления пространственными данными в федеральных органах исполнительной власти, реализующих полномочия собственника в отношении федеральных земельных участков, негативно сказываются на эффективности оборота земель, отмечается в го
22.07.2022 Федеральное агентство по управлению государственным имуществом перевело коммуникации на российскую ВКС-платформу

оссийскую ВКС-платформу TrueConf Enterprise. Основная цель внедрения — быстро объединить АРМ сотрудников, личные устройства и приобретенные ранее ВКС-терминалы в единую сеть корпоративной видеосвязи. Федеральному органу требовалось надежное решение с высоким уровнем безопасности связи, централизованным управлением и гарантией бесперебойной работы на территории страны независимо от санкций и
22.07.2022 Рослесхоз завершил первый этап создания ФГИС ЛК

лекса. «За три месяца команда проекта разработала подробную и детальную техническую документацию на ФГИС ЛК и её подсистемы. Она уже получила положительное заключение экспертизы. Следующим этап
29.06.2022 Названы самые успешные и отстающие ИТ-директора российских ведомств и регионов

г выполнения показателей эффективности и результативности РЦТ. Показатели изменились В рейтинге РЦТ ФОИВов участвуют 63 российских ведомства. По итогам 2021 г. 35 из них показали средний резуль
28.06.2022 Государство компенсирует 50% стоимости перехода на кадровый ЭДО для малого и среднего бизнеса

16.06.2022 В России началось создание информсистемы для защиты прав человека на отечественном ПО

Создание новой ФГИС Как выяснил CNews, в России стартовал проект по созданию федеральной государственной информационной системы уполномоченных по правам человека (ФГИС УПЧ). Это следует из информации,

16.06.2022 Власти потратят 17 миллиардов на Национальную систему пространственных данных

Национальная система пространственных данных Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление Правительства об утверждении положения о федеральной государственной информационной системе (ФГИС) «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» (НСПД). Создание указанной системы было предусмотрено принятым в прошлом году законом и утвержденной Правительств
02.06.2022 Власти в режиме секретности запустили систему слежки за россиянами по силуэтам

27.05.2022 Utrace обновила систему маркировки Utrace Hub

стема Utrace Hub российского производства получила ряд обновлений для управления маркировкой лекарственных средств. Расширена функциональность, связанная с управлением и редактированием сообщений для ФГИС МДЛП, маркировкой товаров на таможенных складах и параллельной работой нескольких юридических лиц. Кроме того, пользователям стали доступны новые дашборды для мониторинга поставок, отслежи
26.05.2022 Госсектор, ИТ, банки и промышленность во всем мире стонут под кибератаками. Прочим отраслям хакеры дали передохнуть


Публикаций - 4662, упоминаний - 5359

Государственные органы власти замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Ростелеком 10625 519
Microsoft Corporation 23988 327
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10540 216
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8367 208
МегаФон 7628 190
IBM - International Business Machines Corp 9324 169
Yandex - Яндекс 6365 144
Oracle Corporation 6489 143
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3017 139
7564 138
Google LLC 11337 129
Восход ФГБУ НИИ 617 100
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4480 99
Intel Corporation 11862 95
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 2006 86
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 893 85
SAP SE 5082 85
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1571 83
ЭОС - Электронные офисные системы 1163 80
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2670 80
Ростелеком - Связьинвест 1705 77
Apple Inc 11593 75
Крок - Croc 1769 74
Cisco Systems 4992 72
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3213 72
Huawei 3673 71
Цифра ГК 2253 70
VK - Mail.ru Group 3274 70
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1406 69
АйТи 1328 69
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1223 65
HP Inc. 5611 59
Meta Platforms - Facebook 4365 57
БАРС Груп 526 57
ФОРС - Центр разработки 599 56
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1962 54
Samsung Electronics 9931 51
Softline - Софтлайн 2344 51
АФК Система ПАО 1763 51
Прогноз 1571 48
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6427 211
Почта России ПАО 1984 154
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6749 147
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 644 94
РЖД - Российские железные дороги 1763 91
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2590 81
Газпром ПАО 1217 75
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 56
РВК - Российская венчурная компания 540 41
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1999 38
ГПБ - Газпромбанк 1007 35
Открытие ФК - Банк Открытие 523 34
ПСБ - Промсвязьбанк 783 29
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1389 29
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 318 28
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 368 28
Альфа-Банк 1656 28
Россети Ленэнерго 1698 28
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 438 27
Visa International 1910 27
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 748 27
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 479 27
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 238 27
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 72 27
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 26
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 614 24
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 309 22
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 920 22
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1076 22
НСПК - Национальная система платежных карт 705 21
Газпром нефть 547 21
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 166 21
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1003 20
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 402 20
Роснефть НК - нефтяная компания 500 20
Май - Майский чай - российская торговая компания 1096 20
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 878 20
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 19
Связной ГК 1356 19
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1809 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10268 1256
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5415 767
Президент Российской Федерации 3992 552
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2574 469
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3093 409
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 372
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3138 327
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2894 310
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2534 309
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2636 277
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1745 246
Федеральное казначейство России 1640 237
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1287 235
Правительство Москвы 2164 229
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5045 228
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4161 214
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2812 211
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3330 204
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2243 203
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1110 202
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2096 196
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 309 183
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1634 182
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 575 174
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1289 171
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1285 170
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1752 148
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1010 143
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 275 138
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1714 128
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 123
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 733 121
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 861 119
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 559 111
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 673 106
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 741 106
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2716 105
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 550 105
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 286 104
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 705 92
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6175 77
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 533 45
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 639 44
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 36
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 206 35
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1390 34
Единая Россия - Политическая партия 283 32
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 226 30
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 241 29
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 268 29
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 26
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 267 26
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 244 24
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 445 24
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 995 23
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 19
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2642 16
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 16
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 11
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 118 10
Информация для всех ОД - Общественное движение 77 10
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 107 10
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 10
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 268 10
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 60 10
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 174 9
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 9
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 201 9
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 9
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 100 9
ОНФ - Общероссийский народный фронт 38 8
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 8
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 7
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 69 7
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 7
ЛБИ - Лига безопасного интернета 58 7
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 97 6
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 105 6
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 58 6
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 251 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57975 2085
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43488 1242
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27798 884
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15109 788
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11627 634
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19707 625
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23371 551
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10831 466
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10179 343
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10725 341
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14428 330
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6397 319
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1622 317
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9795 302
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23192 301
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23380 292
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3371 289
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1295 240
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 930 236
Linux OS 8974 152
Microsoft Windows 14942 124
Microsoft Windows 2000 8661 120
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2580 109
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 494 100
Google Android 13290 80
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Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 240 58
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Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 203 52
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 363 52
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Microsoft Office 3571 48
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СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 420 47
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Apple iPad 3793 39
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AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
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BCG - Boston Consulting Group 102 2
Dow Jones & Company - Доу Джонс 152 2
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Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 71 12
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МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 83 7
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МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 246 7
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 59 7
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 338 7
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 30 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 170
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1874 132
CNews FORUM Информационные технологии завтра 993 81
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1149 48
CNews AWARDS - награда 450 43
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 698 41
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2232 36
День молодёжи - 27 июня 724 26
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 97 21
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 497 17
Электронное государство XXI века 32 17
РИФ - Российский Интернет Форум 60 16
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 14
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 256 12
CSTB Telecom & Media 58 11
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 11
CNews FORUM Кейсы 166 10
ИнфоКом 89 9
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 110 9
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 117 8
Единый день голосования 103 8
Международный женский день - 8 марта 287 8
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 8
CNews APPWards 36 7
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Росатом Инновационный форум 7 4
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 65 4
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 69 4
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CeBIT 611 4
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 364 4
Moscow Education Online 12 4
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