Государственные органы власти ФОИВ РФ Федеральные органы исполнительной власти Федеральные министерства

Минцифры больше не хочет централизованно покупать ПО для госорганов. Деньги закончились, а механизм закупок неэффективен ктивации и объема использования лицензий приводит к снижению ответственности и мотивации со стороны ФОИВов за своевременное использование лицензий и, «в этой связи, сокращению сроков их полезно

Россиян оставят без новейшей полезной функции WhatsApp. Разработчиков напугали российские власти ритории страны, российские пользователи нужны для аналитики и накопления данных. Информацию можно использовать в рекламных и маркетинговых целях или для обучения ИИ. Вторая причина – прецендент. Если российские власти заблокируют мессенджер, это станет большим прецедентом для других стран, и они смогут диктовать сервису требования к конфиденциальности и наполнению каналов». «Функциональност

«Диалог» представил рейтинг работы ФОИВ в интернете Минцифры, Росмолодежь и ФАС России возглавили рейтинг федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) по работе в интернете за I-II кварталы 2023 г., составленный АНО «Диалог» и являющийся

Гигантскую ИТ-систему для контроля над одним из ключевых ресурсов России за 1,27 млрд руб. переведут на «Гостех» ФГИС ЛК — на «Гостех» Как выяснил CNews, куратор гигантской федеральной госинформсистемы лесного комплекса (ФГИС ЛК) — Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) — выделил на ее создание дополнительные 1,27 млрд руб. На эти деньги будут созданы вторая и третья очереди системы. Информацию об

Sitronics Group помогла федеральному научно-клиническому центру ускорить процесс распределения пациентов и оптимизировать расходы Sitronics Group помогла федеральному научно-клиническому центру ускорить процесс распределения пациентов и оптимизировать расходы. Система была развернута в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре им. Л.Г.

Власти потратят 330 млн руб. на защиту прав человека с помощью ИТ для изучения соцсетей Система по защите прав Как выяснил CNews, в России за 332 млн руб. создадут Федеральную государственную информационную систему уполномоченных по правам человека (ФГИС УПЧ). Информацию об этом можно обнаружить на портале госзакупок. Система предназначена для автоматизации деятельности УПЧ, связанной с восстановлением нарушенных прав граждан посредством р

ГК «Форс» внедрила в Минсельхозе систему контроля качества и прослеживаемости зерна альной государственной информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна (ФГИС «Зерно») по заказу Министерства сельского хозяйства РФ. Оператором системы выступает ФГБ

Вице-премьер Чернышенко поручил Минцифры представить предложения по ротации РЦТ по итогам работы в 2022 году . Благодарю вас за проделанную работу, а также поздравляю победителей, возглавивших рейтинги. Среди ФОИВов это Росгвардия, Росаккредитация, третье место разделили Минсельхоз и Казначейство, а с

Вице-премьер Чернышенко: ФОИВы должны предложить решения по снятию барьеров, сдерживающих широкомасштабное внедрение ИИ ельством уже запущен ряд общих мер поддержки - подготовка кадров для отрасли, поддержка профильных стартапов и 6 отобранных опорных исследовательских центров по приоритетным направлениям развития ИИ. ФОИВам необходимо подготовить перечень решений с учетом специфики каждой отрасли по снятию барьеров, сдерживающих широкомасштабное внедрение ИИ и представить его в Кабмин до конца года. Прошу п

Вице-премьер Чернышенко: по указанию Президента переход на «Гостех» обязателен с 2023 года для ФОИВов, с 2024 года – для субъектов оту по выделению на «Гостехе» для всех ГИС базовых типовых сервисов, которые могут переиспользовать ФОИВы и регионы. Минцифры необходимо сформировать перечень до конца года, а также внести их р

Власти потратят 20 миллиардов на цифровизацию Единого реестра недвижимости в условиях современных реалий создает потенциальную угрозу национальной безопасности». Различия в подходах и несогласованность в процессе учета, использования и управления пространственными данными в федеральных органах исполнительной власти, реализующих полномочия собственника в отношении федеральных земельных участков, негативно сказываются на эффективности оборота земель, отмечается в го

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом перевело коммуникации на российскую ВКС-платформу оссийскую ВКС-платформу TrueConf Enterprise. Основная цель внедрения — быстро объединить АРМ сотрудников, личные устройства и приобретенные ранее ВКС-терминалы в единую сеть корпоративной видеосвязи. Федеральному органу требовалось надежное решение с высоким уровнем безопасности связи, централизованным управлением и гарантией бесперебойной работы на территории страны независимо от санкций и

Рослесхоз завершил первый этап создания ФГИС ЛК лекса. «За три месяца команда проекта разработала подробную и детальную техническую документацию на ФГИС ЛК и её подсистемы. Она уже получила положительное заключение экспертизы. Следующим этап

Названы самые успешные и отстающие ИТ-директора российских ведомств и регионов г выполнения показателей эффективности и результативности РЦТ. Показатели изменились В рейтинге РЦТ ФОИВов участвуют 63 российских ведомства. По итогам 2021 г. 35 из них показали средний резуль

В России началось создание информсистемы для защиты прав человека на отечественном ПО Создание новой ФГИС Как выяснил CNews, в России стартовал проект по созданию федеральной государственной информационной системы уполномоченных по правам человека (ФГИС УПЧ). Это следует из информации,

Власти потратят 17 миллиардов на Национальную систему пространственных данных Национальная система пространственных данных Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление Правительства об утверждении положения о федеральной государственной информационной системе (ФГИС) «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» (НСПД). Создание указанной системы было предусмотрено принятым в прошлом году законом и утвержденной Правительств