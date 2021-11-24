Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф

«Актив», «Новые системные технологии» и «Вегастар» представили решение для выездных бригад скорой помощи «Актив», «Новые системные технологии» и «Вегастар» представили новую версию мобильного решения для работы выездных бригад станций скорой медицинской помощи – «АДИС Mobile». Смарт-карты и USB-токены линейки «Рутокен ЭЦП 3.0» на базе технологии NFC компании «Актив» обеспечат возможность подписания электронной подписью отрас

Центр медицины катастроф Иркутской области переходит на ОС Astra Linux тре медицины катастроф». Решение построено на базе «Автоматизированной системы диспетчерской службы скорой медицинской помощи» (ПК «АДИС»), российского программного продукта для автоматизации в

«Ростелеком» и «КИ системы» создали компанию по развитию автоматизации работы скорой медицинской помощи КИ системы») зарегистрировали совместное предприятие «РТ Комплексные инновационные системы» («РТ КИС»), цель которого – развитие и внедрение технологических решений для автоматизации процессов работы скорой медицинской помощи, медицины катастроф и санитарной авиации. Координационно-информационная система скорой медицинской помощи (КИС СМП) позволяет создавать единые региональные дисп

МТС оснастила SIM-картами мобильные кардиографы скорой помощи Алтая МТС обеспечила SIM-картами мобильные кардиографы врачей службы скорой медицинской помощи для дистанционной передачи электрокардиограмм (ЭКГ) из любой точки Алтайского края профильному специалисту для расшифровки и дистанционного консультирования. Сегодня в

Softline приняла участие в развитии телемедицины Свердловской области ния к дистанционному мониторингу пациентов всех медицинских организаций Свердловской области. Врачи ГБУЗ СО «Территориальный центр медицины катастроф» в круглосуточном режиме находятся на связи

«Ростелеком» подключил «Виртуальную АТС» Дагестанскому центру медицины катастроф дача – создать надежную инфраструктуру для оперативного обмена данными по защищенному каналу. Ведь "Медицина катастроф” – это экстренная служба, от правильной и четкой организации работы которо

«Ростелеком» автоматизировал работу скорой медицинской помощи в Дагестане стелеком» объявил о том, что в рамках контракта с Министерством здравоохранения Дагестана в 6 городах республики на базе Национальной облачной платформы О7 внедрено программное решение на станциях скорой медицинской помощи для диспетчеризации санитарного транспорта. Как рассказали CNews в компании, реализация проекта позволит повысить качество работы станций скорой медицинской помощи<

«Ростелеком» подключил к сервису «Станция скорой медицинской помощи» больницы Марий Эл «Ростелеком» завершил в Марий Эл работы по подключению к программному сервису «Станция скорой медицинской помощи» (ССМП) информационной системы «Медицинская информационная система» (ИС МИС) «Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн» и «Республиканской клинической бо

Чеченская Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи внедрила систему BioLink BioTime Государственным бюджетным учреждением «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи им У.И.Ханбиева» (РКБСМП) Министерства здравоохранения Чеченской Республики внедрена биометрическая система учета рабочего времени BioLink BioTime, которая обслуживает

Минздрав закупает кареты скорой помощи, оснащенные мониторингом транспорта Omnicomm Online В 8 регионов России по заказу Министерства здравоохранения направились кареты скорой медицинской помощи, оснащенные мониторингом транспорта Omnicomm Online. Согласно приказу Минздрава РФ № 388 от 20.06.2013 г. все автомобили, находящиеся в ведении министерства, должны бы

«Станция скорой медицинской помощи» Тюменской области использует СЭД «Дело» для обмена документацией с удаленными подразделениями С 2008 г. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Станция скорой медицинской помощи» работает в системе электронного документооборота «Дело». Начав с автоматизации процессов регистрации документов, учреждение сегодня использует СЭД для обмена служебно

«Сумма Телеком» подключила службу скорой медицинской помощи в Чебоксарах к системе ГЛОНАСС-мониторинга «Сумма Телеком» подключила службу скорой медицинской помощи города Чебоксары к системе ГЛОНАСС-мониторинга. В рамках проекта АНО «Новая скорая и неотложная помощь» по обновлению парка автомобилей скорой и неотложной помощи госу

«Ростелеком» предоставил интернет обновленному Центру медицины катастроф в Северной Осетии «Ростелеком» предоставил услугу широкополосного доступа к сети интернет Центру медицины катастроф, открывшемуся после реконструкции в столице Северной Осетии. «Для обеспечения круглосуточного безлимитного доступа на скорости 8 Мбит/с была проложена волоконно-оптиче

«Ростелеком» модернизировал сеть станции скорой медицинской помощи в Новотроицке «Ростелеком» предоставил ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Новотроицка Оренбургской области услуги сети передачи данных. В рамках реализации проекта до ведомства была организована ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи). Широ

«Романтис» обеспечил связью тренировки специалистов ВЦМК «Защита» Минздрава России в Камчатском крае связи соответствует требованиям Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава России. Всероссийский центр медицины катастроф имеет длительный и успешный опыт использования каналов

«МегаФон» обеспечил связью Брянскую городскую станцию скорой медицинской помощи «МегаФон» обеспечил связью Брянскую городскую станцию скорой медицинской помощи. Для организации служебной связи между сотрудниками станции оператор предоставил 150 SIM-карт. Как сообщили CNews в «МегаФоне», по условиям договора, вызовы внутри гру

К 1 декабря 2012 г. весь транспорт скорой медицинской помощи будет оснащен оборудованием ГЛОНАСС К 1 декабря 2012 г. весь транспорт скорой медицинской помощи будет оснащен оборудованием ГЛОНАСС (около 20 тыс. транспортных средств во всей России). Внедрение навигационно-информационных технологий обеспечит сокращение времени

Машины скорой медицинской помощи Камчатского края будут оснащены системой ГЛОНАСС Машины скорой медицинской помощи Камчатского края будут оснащены системой ГЛОНАСС. Об этом сообщила министр здравоохранения Камчатского края Татьяна Лемешко. Как сообщается на официальном сайте правит

СЭД Directum внедряют в «Центре Медицины Катастроф» Оренбурга вления взаимодействием Directum в ГУЗ «Оренбургский областной Центр Медицины Катастроф». Специфика «Центра Медицины Катастроф» определяет напряженный режим работы всех подразделений, требующий