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Здравоохранение Медицина катастроф КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф

Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф

Медицина катастроф — область медицины, задачей которой является организация оказания медицинской помощи (вплоть до специализированной) пострадавшим в чрезвычайных ситуациях (в условиях массового появления пострадавших или заболевших). В подобных условиях зачастую складывается ситуация «один врач — множество больных», в отличие от остальной медицины, где обычной является практика «один врач — один больной».

 

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24.11.2021 «Актив», «Новые системные технологии» и «Вегастар» представили решение для выездных бригад скорой помощи

«Актив», «Новые системные технологии» и «Вегастар» представили новую версию мобильного решения для работы выездных бригад станций скорой медицинской помощи – «АДИС Mobile». Смарт-карты и USB-токены линейки «Рутокен ЭЦП 3.0» на базе технологии NFC компании «Актив» обеспечат возможность подписания электронной подписью отрас
01.10.2020 Центр медицины катастроф Иркутской области переходит на ОС Astra Linux

тре медицины катастроф». Решение построено на базе «Автоматизированной системы диспетчерской службы скорой медицинской помощи» (ПК «АДИС»), российского программного продукта для автоматизации в
22.07.2020 «Ростелеком» и «КИ системы» создали компанию по развитию автоматизации работы скорой медицинской помощи

КИ системы») зарегистрировали совместное предприятие «РТ Комплексные инновационные системы» («РТ КИС»), цель которого – развитие и внедрение технологических решений для автоматизации процессов работы скорой медицинской помощи, медицины катастроф и санитарной авиации. Координационно-информационная система скорой медицинской помощи (КИС СМП) позволяет создавать единые региональные дисп
28.02.2020 МТС оснастила SIM-картами мобильные кардиографы скорой помощи Алтая

МТС обеспечила SIM-картами мобильные кардиографы врачей службы скорой медицинской помощи для дистанционной передачи электрокардиограмм (ЭКГ) из любой точки Алтайского края профильному специалисту для расшифровки и дистанционного консультирования. Сегодня в
09.01.2020 Softline приняла участие в развитии телемедицины Свердловской области

ния к дистанционному мониторингу пациентов всех медицинских организаций Свердловской области. Врачи ГБУЗ СО «Территориальный центр медицины катастроф» в круглосуточном режиме находятся на связи
12.11.2019 «Ростелеком» подключил «Виртуальную АТС» Дагестанскому центру медицины катастроф

дача – создать надежную инфраструктуру для оперативного обмена данными по защищенному каналу. Ведь "Медицина катастроф” – это экстренная служба, от правильной и четкой организации работы которо
28.12.2016 «Ростелеком» автоматизировал работу скорой медицинской помощи в Дагестане

стелеком» объявил о том, что в рамках контракта с Министерством здравоохранения Дагестана в 6 городах республики на базе  Национальной облачной платформы  О7  внедрено программное решение на станциях скорой медицинской помощи для диспетчеризации санитарного транспорта. Как рассказали CNews в компании, реализация проекта позволит повысить качество работы станций скорой медицинской помощи<
14.12.2015 «Ростелеком» подключил к сервису «Станция скорой медицинской помощи» больницы Марий Эл

«Ростелеком» завершил в Марий Эл работы по подключению к программному сервису «Станция скорой медицинской помощи» (ССМП) информационной системы «Медицинская информационная система» (ИС МИС) «Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн» и «Республиканской клинической бо
24.11.2015 Чеченская Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи внедрила систему BioLink BioTime

Государственным бюджетным учреждением «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи им У.И.Ханбиева» (РКБСМП) Министерства здравоохранения Чеченской Республики внедрена биометрическая система учета рабочего времени BioLink BioTime, которая обслуживает
11.08.2015 Минздрав закупает кареты скорой помощи, оснащенные мониторингом транспорта Omnicomm Online

В 8 регионов России по заказу Министерства здравоохранения направились кареты скорой медицинской помощи, оснащенные мониторингом транспорта Omnicomm Online. Согласно приказу Минздрава РФ № 388 от 20.06.2013 г. все автомобили, находящиеся в ведении министерства, должны бы
13.08.2014 «Станция скорой медицинской помощи» Тюменской области использует СЭД «Дело» для обмена документацией с удаленными подразделениями

С 2008 г. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Станция скорой медицинской помощи» работает в системе электронного документооборота «Дело». Начав с автоматизации процессов регистрации документов, учреждение сегодня использует СЭД для обмена служебно
09.04.2014 «Сумма Телеком» подключила службу скорой медицинской помощи в Чебоксарах к системе ГЛОНАСС-мониторинга

«Сумма Телеком» подключила службу скорой медицинской помощи города Чебоксары к системе ГЛОНАСС-мониторинга. В рамках проекта АНО «Новая скорая и неотложная помощь» по обновлению парка автомобилей скорой и неотложной помощи госу
01.04.2014 «Ростелеком» предоставил интернет обновленному Центру медицины катастроф в Северной Осетии

«Ростелеком» предоставил услугу широкополосного доступа к сети интернет Центру медицины катастроф, открывшемуся после реконструкции в столице Северной Осетии. «Для обеспечения круглосуточного безлимитного доступа на скорости 8 Мбит/с была проложена волоконно-оптиче
26.03.2014 «Ростелеком» модернизировал сеть станции скорой медицинской помощи в Новотроицке

«Ростелеком» предоставил ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Новотроицка Оренбургской области услуги сети передачи данных. В рамках реализации проекта до ведомства была организована ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи). Широ
10.07.2013 «Романтис» обеспечил связью тренировки специалистов ВЦМК «Защита» Минздрава России в Камчатском крае

связи соответствует требованиям Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава России. Всероссийский центр медицины катастроф имеет длительный и успешный опыт использования каналов
19.03.2013 «МегаФон» обеспечил связью Брянскую городскую станцию скорой медицинской помощи

«МегаФон» обеспечил связью Брянскую городскую станцию скорой медицинской помощи. Для организации служебной связи между сотрудниками станции оператор предоставил 150 SIM-карт. Как сообщили CNews в «МегаФоне», по условиям договора, вызовы внутри гру
26.11.2012 К 1 декабря 2012 г. весь транспорт скорой медицинской помощи будет оснащен оборудованием ГЛОНАСС

К 1 декабря 2012 г. весь транспорт скорой медицинской помощи будет оснащен оборудованием ГЛОНАСС (около 20 тыс. транспортных средств во всей России). Внедрение навигационно-информационных технологий обеспечит сокращение времени

18.07.2012 Машины скорой медицинской помощи Камчатского края будут оснащены системой ГЛОНАСС

Машины скорой медицинской помощи Камчатского края будут оснащены системой ГЛОНАСС. Об этом сообщила министр здравоохранения Камчатского края Татьяна Лемешко. Как сообщается на официальном сайте правит
17.10.2008 СЭД Directum внедряют в «Центре Медицины Катастроф» Оренбурга

вления взаимодействием Directum в ГУЗ «Оренбургский областной Центр Медицины Катастроф». Специфика «Центра Медицины Катастроф» определяет напряженный режим работы всех подразделений, требующий

05.12.2007 В Нижнем Новгороде будет создана сеть WiMAX для скорой медицинской помощи

Компания Intel и Поволжский филиал "Старт Телеком" начали создание в Нижнем Новгороде сети WiMAX для скорой медицинской помощи, сообщает «Прайм-ТАСС». Помехозащищённая WiMAX-сеть, базирующаяся на технологии стандарта 802.16е ("мобильный WiMAX") позволит осуществлять оперативный обмен информаци

Публикаций - 183, упоминаний - 210

Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 22
МегаФон 10742 11
М2М телематика - НИС М2М 236 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
БАРС Груп 579 7
ICL ГК - ICL Group 481 7
9594 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 6
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 6
Системы документооборота 522 4
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 150 4
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 4
N3 Group - Netrika - Нетрика 176 4
НСТ-АДИС - Новые Системные Технологии 4 4
ST - Системные технологии 74 4
Eastar - Истар 30 3
Microsoft Corporation 25775 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
ГЛОНАСС АО 278 3
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 3
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 3
Омникомм - Omnicomm 172 3
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 52 3
InterSystems - ИнтерСистемз 137 3
Ростелеком - Ростелеком Здоровье - ПМТ - П.М.Т. - Пост Модерн Текнолоджи 30 2
ATGroup - Тетрасвязь 21 2
Jasper Technologies - Jasper Wireless 14 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Восход ФГБУ НИИ 721 2
Intel Corporation 12811 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 2
Directum - Директум 1268 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 2
Philips 2099 2
KPMG 278 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 4
Связной ГК 1401 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 3
Россети Ленэнерго 1699 3
RELX - Accuity - Reed Elsevier - Reed Exhibitions 18 3
ATGroup - Аркан ГК - Arkan 36 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Автодом - АВТОDOM 38 2
Модернизация АНО 3 1
Sunrise City 1 1
Philips Foundation 1 1
РОСИЗО ГМВЦ - Государственный музейно-выставочный центр 1 1
Хабаровскуправтодор КГКУ - Хабаровское управление автомобильных дорог 1 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ММНКЦ им. С.П. Боткина - Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина - ГКБ им С. П. Боткина - Городская клиническая больница имени С. П. Боткина - Боткинская больница 17 1
Россети - РЭС - Региональные Электрические Сети 7 1
Терна ТПГ - Терна Светотехника - Терна СИС - Терна Специальные информационные системы 9 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Ак Барс Банк 283 1
Лучи - BestDoctor - БестДоктор 22 1
ЦИАН - CIAN 192 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Валента Фарм - Valenta Pharm 23 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 1
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 34 1
БЕРГ - BERG 20 1
Кубанская библиотека 1 1
Владимирская ритуальная компания 1 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 32
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 24
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 22
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 18
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 10
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 7
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 6
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
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Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 126 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 4
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Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 4
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 17
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 13
МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 9
АДИС ПК - Автоматизированная система диспетчерской службы скорой медицинской помощи - АИС СМП - Скорая медицинская помощь 26 8
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 6
Linux OS 11533 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 5
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