Здравоохранение Медицина катастроф КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф
Медицина катастроф — область медицины, задачей которой является организация оказания медицинской помощи (вплоть до специализированной) пострадавшим в чрезвычайных ситуациях (в условиях массового появления пострадавших или заболевших). В подобных условиях зачастую складывается ситуация «один врач — множество больных», в отличие от остальной медицины, где обычной является практика «один врач — один больной».
Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2731 5
|Лебедев Георгий 50 4
|Бойко Елена 152 4
|Скворцова Вероника 67 4
|Медведев Дмитрий 1631 4
|Гурко Александр 136 3
|Солодухин Константин 115 3
|Шакирова Ольга 4 3
|Писарев Михаил 22 2
|Поповский Александр 90 2
|Саломатин Алексей 8 2
|Эльянов Михаил 14 2
|Рогозин Дмитрий 94 2
|Симаков Олег 112 2
|Макаров Владимир 70 2
|Одинцов Никита 5 2
|Акимов Владислав 3 2
|Попов Алексей 330 2
|Зингерман Борис 38 2
|Михайлов Алексей 53 2
|Чернышенко Дмитрий 428 2
|Рейман Леонид 1031 2
|Шадаев Максут 630 2
|Молдаванов Александр 12 2
|Столбов Андрей 20 2
|Кречетов Николай 25 2
|Журба Никита 7 2
|Ашенбреннер Инна 15 2
|Рудычева Наталья 91 2
|Белимов Александр 14 2
|Пугачев Павел 45 2
|Зарина Сафиуллина 6 2
|Мордасов Сергей 17 1
|Шмидт Евгений 3 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 898 1
|Пехтерев Сергей 46 1
|Перминов Анатолий 130 1
|Гирев Андрей 77 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Морошкин Александр 118 1
|Прайм - Агентство экономической информации 857 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11004 1
|РИА Новости 805 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 571 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 62 1
|91Mobiles 1698 1
|KazanFirst 2 1
|HPC.ru 117 1
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