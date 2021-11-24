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Здравоохранение Медицина катастроф КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф

Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф

Медицина катастроф — область медицины, задачей которой является организация оказания медицинской помощи (вплоть до специализированной) пострадавшим в чрезвычайных ситуациях (в условиях массового появления пострадавших или заболевших). В подобных условиях зачастую складывается ситуация «один врач — множество больных», в отличие от остальной медицины, где обычной является практика «один врач — один больной».

 


24.11.2021 «Актив», «Новые системные технологии» и «Вегастар» представили решение для выездных бригад скорой помощи
01.10.2020 Центр медицины катастроф Иркутской области переходит на ОС Astra Linux
22.07.2020 «Ростелеком» и «КИ системы» создали компанию по развитию автоматизации работы скорой медицинской помощи
28.02.2020 МТС оснастила SIM-картами мобильные кардиографы скорой помощи Алтая
09.01.2020 Softline приняла участие в развитии телемедицины Свердловской области
12.11.2019 «Ростелеком» подключил «Виртуальную АТС» Дагестанскому центру медицины катастроф
28.12.2016 «Ростелеком» автоматизировал работу скорой медицинской помощи в Дагестане
14.12.2015 «Ростелеком» подключил к сервису «Станция скорой медицинской помощи» больницы Марий Эл
24.11.2015 Чеченская Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи внедрила систему BioLink BioTime
11.08.2015 Минздрав закупает кареты скорой помощи, оснащенные мониторингом транспорта Omnicomm Online
13.08.2014 «Станция скорой медицинской помощи» Тюменской области использует СЭД «Дело» для обмена документацией с удаленными подразделениями
09.04.2014 «Сумма Телеком» подключила службу скорой медицинской помощи в Чебоксарах к системе ГЛОНАСС-мониторинга
01.04.2014 «Ростелеком» предоставил интернет обновленному Центру медицины катастроф в Северной Осетии
26.03.2014 «Ростелеком» модернизировал сеть станции скорой медицинской помощи в Новотроицке
10.07.2013 «Романтис» обеспечил связью тренировки специалистов ВЦМК «Защита» Минздрава России в Камчатском крае
19.03.2013 «МегаФон» обеспечил связью Брянскую городскую станцию скорой медицинской помощи
26.11.2012 К 1 декабря 2012 г. весь транспорт скорой медицинской помощи будет оснащен оборудованием ГЛОНАСС
18.07.2012 Машины скорой медицинской помощи Камчатского края будут оснащены системой ГЛОНАСС
17.10.2008 СЭД Directum внедряют в «Центре Медицины Катастроф» Оренбурга
05.12.2007 В Нижнем Новгороде будет создана сеть WiMAX для скорой медицинской помощи

Публикаций - 165, упоминаний - 191

Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10078 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9448 21
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6946 10
М2М телематика 231 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2787 7
Барс груп 518 7
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 367 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8050 6
1С-ИжТиСи 6323 5
7007 5
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 122 4
Цифра ГК 2149 4
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 338 4
ST - Системные технологии 57 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 819 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1531 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2657 3
SmartLabs - СмартЛабс 43 3
InterSystems - ИнтерСистемз 132 3
IBM - International Business Machines Corp 9195 3
Омникомм - Omnicomm 163 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 366 3
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6266 3
Microsoft Corporation 23505 3
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 267 3
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 337 3
Philips 2052 2
Ростелеком - Глобус-телеком 226 2
Romantis - Романтис - Российский оператор спутниковой связи 16 2
TerraLink - ТерраЛинк 262 2
ICL ГК 252 2
Intel Corporation 11671 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 700 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 567 2
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 243 2
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 128 2
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 45 2
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл - NextTell 53 2
N3 Group - Netrika - Нетрика 117 2
Восход ФГБУ НИИ 599 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 124 5
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 4
Россети Ленэнерго 2349 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6196 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 200 3
Связной ГК 1337 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6634 3
РЖД - Российские железные дороги 1622 2
Автодом - АВТОDOM 10 2
РССМП ГБУ - ГБУ ССМП Грозного - Республиканская станция скорой медицинской помощи Грозного 1 1
Владимирская ритуальная компания 1 1
РЕСО-Гарантия СК 38 1
Градиент 82 1
Гора Белая - Горнолыжный курорт - Спортивно-развлекательный комплекс 1 1
Социальные гарантии 18 1
Технопарк-Мордовия 12 1
Юг-ГЛОНАСС НПП 1 1
Тест НПП 1 1
Цифровой регион АНО 1 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 133 1
Челябинский ИТ-парк - Технопарк информационных технологий 3 1
ПолиТэр ПТК 1 1
Спектр Черноземье 1 1
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 52 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ССиНМП имени А.С. Пучкова - Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова города Москвы 10 1
МЧС РФ - ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова ФГБУ - Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова 8 1
ГБУЗ Туберкулезная клиническая больница № 3 имени Г. А. Захарьина 1 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 201 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 188 1
БЕРГ - BERG 18 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 59 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 711 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5820 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 87 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1830 1
X5 Group - Перекрёсток 453 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 383 1
Кубанская библиотека 1 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг 335 1
Ак Барс Банк 249 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17969 47
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1202 26
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10386 22
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1215 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3063 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9120 13
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4388 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2698 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2858 8
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1178 8
Президент Российской Федерации 3717 6
Правительство Москвы 1991 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2510 5
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 138 5
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 138 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1754 4
Федеральное казначейство России 1549 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2388 4
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 103 4
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 103 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1655 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 206 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1395 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1248 3
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 78 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2341 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 309 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 522 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 693 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 354 2
Администрация Президента РФ 977 2
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 98 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1649 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 204 2
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области 25 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 700 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 243 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 123 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2997 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 77 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6051 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 188 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53320 80
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25989 51
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39005 40
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79235 34
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10049 25
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Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10933 21
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Цифровая медицина 3171 21
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9506 19
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 696 18
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25032 18
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9118 13
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4122 12
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11376 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11843 10
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1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6528 5
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 199 5
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 277 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1052 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 42 4
Linux OS 8252 4
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 881 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 897 3
Google Android 12564 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4359 3
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 240 3
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 521 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2904 3
Apple iPhone 6 6176 3
InfoTeCS - ViPNet Client 82 3
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 236 2
Apple iOS 6808 2
Омникомм - Omnicomm Online 57 2
TerraLink xDE - eXtended Document Exchange - юридически значимый электронный документооборот 39 2
ЕМИАС Электронный рецепт 78 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1483 2
Microsoft SQL Server 1474 2
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ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 4 2
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Ростелеком - Глобус-телеком СКИТ.СП ПАК 49 2
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Ростелеком НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 63 2
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Microsoft Windows 14450 2
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Симаков Олег 112 2
Макаров Владимир 70 2
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Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 706 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 847 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8289 101
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41707 74
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15072 63
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4757 60
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8873 42
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24002 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42010 18
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3048 17
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3561 15
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1451 12
Страхование - Страховое дело - Insurance 5172 12
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1754 11
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1520 11
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2720 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3136 10
Информационное общество - Государственная программа 1297 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10301 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10693 8
ЧС - Чрезвычайная ситуация - Стихийные бедствия 569 8
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3419 7
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3906 7
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 670 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14093 7
Юриспруденция - Jurisprudence 6232 7
Психология - Психологическая поддержка 944 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6038 7
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3580 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation 5863 6
Здравоохранение - Реабилитация 312 6
Энергетика - Energy - Energetically 4207 6
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 956 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7537 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3787 5
Статистика - Statistics - статистические данные 1603 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4027 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3204 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6793 5
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 213 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5012 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5202 4
Прайм - Агентство экономической информации 857 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11004 1
РИА Новости 805 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 571 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 62 1
91Mobiles 1698 1
KazanFirst 2 1
HPC.ru 117 1
500 Startups 14343 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7461 4
Gartner - Гартнер 3475 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2129 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 95 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 1
АИРР - Рейтинг инновационных регионов 1 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 7 1
Berg Insight 19 1
Gartner Magic Quadrant SIEM - Security Information and Event Management - Application Security Testing - Gartner IT Security 10 1
Harbor Research 3 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 39 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 716 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 114 2
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 30 2
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ 7 1
Тюменский ГМУ - Тюменский государственный медицинский университет ВО ФГБОУ 3 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 22 1
Минздрав РФ - СГМУ ВО ФГБОУ - Северный государственный медицинский университет 3 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 7 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 13 1
ГГНТУ - Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова 7 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ 28 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 34 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 16 1
UC Davis, UCD - University of California Davis - Калифорнийский университет в Дейвисе 13 1
НГУ ЦКСТ - Центр компетенций по смарт-технологиям 1 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 34 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 289 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 60 1
Академгородок Новосибирск 102 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 159 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 135 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 113 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 8 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 92 1
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова 13 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 271 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 36 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 377 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 655 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1289 1
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Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 46 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 51 1
ИнфоКом 86 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 51 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 25 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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