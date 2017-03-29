Индексная книга (каталог) CNews*
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М2М телематика М2М-Cyber M2M-Cyber
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 39, упоминаний - 57
М2М телематика и организации, системы, технологии, персоны:
|Смятских Алексей 48 9
|Хадонова Светлана 14 5
|Платонов Андрей 10 3
|Гурко Александр 139 2
|Сальман Александр 1 1
|Ковачёва Наталья 1 1
|Фойгель Антон 1 1
|Путин Владимир 3454 1
|Щеголев Игорь 699 1
|Собянин Сергей 538 1
|Иванов Сергей 405 1
|Гольцов Александр 84 1
|Шойгу Сергей 92 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Дегтярева Наталия 19 1
|Захаров Сергей 13 1
|Севастьянов Александр 3 1
|Борисова Полина 13 1
|Безруков Сергей 4 1
|Петрова Алена 2 1
|Горбатенко Игорь 1 1
|Маркелов Геннадий 1 1
|Маков Андрей 1 1
|Щелоков Евгений 4 1
|Григорчук Владимир 2 1
|Елистратов Василий 1 1
|Левадний Михаил 2 1
|Коркуш Анатолий 4 1
|Адаменко Алексей 1 1
|Пальталлер Иван 3 1
|МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
|Минобороны РФ - РГВВДКУ - Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала В.Ф. Маргелова 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.