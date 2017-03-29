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М2М телематика М2М-Cyber M2M-Cyber

СОБЫТИЯ

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29.03.2017 PwC представила исследование «Перспективы развития интернета вещей в России» 1
03.07.2013 «М2М телематика» провела тендер среди заводов на производство навигационно-связного оборудования нового поколения 4
07.06.2013 «М2М телематика» оснастит навигационным оборудованием транспорт ФТС России 2
26.11.2012 К 1 декабря 2012 г. весь транспорт скорой медицинской помощи будет оснащен оборудованием ГЛОНАСС 1
05.07.2012 Лесники Башкортостана применили в работе навигационные трекеры 1
24.05.2012 «М2М телематика» выпустила ГЛОНАСС-терминал с поддержкой Wi-Fi 2
03.11.2011 «М2М телематика» выводит ГЛОНАСС на речной транспорт 3
19.10.2011 «М2М телематика» расширяет сферу применения М2М-услуг 2
11.10.2011 Служебный транспорт Саратовского филиала «Ростелекома» оснастили ГЛОНАСС-оборудованием 2
08.08.2011 «М2М телематика» выпустила бюджетное оборудование ГЛОНАСС для мониторинга и управления транспортом 3
02.08.2011 «М2М телематика» оснастила машины скорой помощи ГЛОНАСС 1
28.07.2011 «М2М телематика» открыла сервисные центры в Кемерово и Томске 1
14.07.2011 «М2М телематика» открыла региональный диспетчерский центр в Чите 1
11.04.2011 Навигаторы наступают: Самые интересные способы применения ГЛОНАСС/GPS 1
07.04.2011 «М2М телематика» внедрила ГЛОНАСС-решения за Полярным кругом 1
16.03.2011 Возможности технологий ГЛОНАСС протестировали на военной технике 1
11.03.2011 В «Газпром добыча Астрахань» внедрена система мониторинга транспорта на базе ГЛОНАСС 1
24.02.2011 В Воронежской области заработала единая система управления пассажирскими перевозками на базе ГЛОНАСС 1
18.01.2011 Школьные автобусы Алтайского края оснастят ГЛОНАСС-оборудованием 1
15.12.2010 «М2М телематика» открыла Региональный диспетчерский центр в Томске 1
29.11.2010 Водители автобусов будут отлавливать угонщиков с помощью ГЛОНАСС 1
13.11.2010 Оборудованием ГЛОНАСС оснащен пассажирский транспорт Хабаровска 1
20.10.2010 Вся спецтехника концерна «Тракторные заводы» будет оснащаться оборудованием ГЛОНАСС 1
27.09.2010 Системы мониторинга и управления транспортом на базе ГЛОНАСС внедрены в шести ДРСУ Омской области 2
16.09.2010 «М2М телематика» установит оборудование ГЛОНАСС на школьные автобусы в Чувашии 1
03.09.2010 «М2М телематика» запустила «Социальный ГЛОНАСС» в Рязанской области 1
28.07.2010 «Мосгаз» внедряет ГЛОНАСС 1
16.07.2010 «М2М телематика» открыла в Махачкале региональный диспетчерский центр 2
24.05.2010 Связь-Экспокомм 2010: телеком набирает обороты 1
24.05.2010 МЧС до конца года оснастит оборудованием ГЛОНАСС более 800 единиц спецтехники 1
23.03.2010 «М2М телематика» продемонстрировала ГЛОНАСС/GPS-технологии для ЖКХ 1
13.01.2010 Море оказалось по колено пароходу с Глонасс 1
15.12.2009 Весь пассажирский транспорт Барнаула переведут на Глонасс-мониторинг 2
05.06.2009 Абонентский терминал M2M-Cyber GLX прошёл добровольную сертификацию "Базис" 4
29.10.2008 «Вектор» внедряет систему мониторинга транспортных средств в «дочке» ТНК-ВР 1
21.07.2008 Машины скорой помощи в Балашихе оснастят системами мониторинга от «М2М телематики» 1
14.07.2008 «М2М телематика» поставит радиопередающую аппаратуру Департаменту городского хозяйства Тюмени 1
21.03.2008 «М2М телематика» автоматизировала пассажирские перевозки в Сочи 1

Публикаций - 39, упоминаний - 57

М2М телематика и организации, системы, технологии, персоны:

М2М телематика - НИС М2М 236 36
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
Ростелеком 10948 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 2
ДЦ ГеоСтар Навигация - КБ ГеоСтар Навигация 25 2
Объединенные координаты Урал 5 1
ATGroup - Тетрасвязь 21 1
Samsung Electronics 11065 1
МегаФон 10742 1
Cisco Systems 5372 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Huawei 4677 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Qualcomm Technologies 1974 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 150 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 204 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 1
Lenovo Motorola 3566 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 1
ГЛОНАСС АО 278 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
Омникомм - Omnicomm 172 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
МФИ Софт 145 1
НСТ - Новые сервисные технологии 49 1
Ростелеком - Netris - Нетрис 59 1
Google LLC 12690 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 1
Технологии Будущего 169 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 139 1
НСТел - Новые Системы Телеком - NSTel - New Sysmes Telecom 5 1
Транснавигация НПП 7 1
Связной ГК 1401 10
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
Газпром ПАО 1493 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Uber 357 1
МОСГАЗ 45 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 1
Газпром добыча Астрахань 15 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
ЧЭМК - Челябинский электрометаллургический комбинат 4 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
СРП - Северное речное пароходство 2 1
Роснефть - Саратовнефтепродукт 5 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 98 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
Мосгортранс ГУП 139 1
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 35 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 79 1
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Волго-Балт Администрация ФБУ - Волго-Балт - Волго-Балтийский водный путь 12 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Администрация Барнаула 16 1
Администрация Тюмени 16 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 9
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 997 34
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 20
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 18
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 7
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - CPE - Customer Premises Equipment - телекоммуникационное оборудование, расположенное в помещении абонента-клиента - Абонентские терминалы - Subscriber terminals 152 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 7
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 6
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 5
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Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 4
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 4
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 432 4
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М2М телематика - М2М-CyberFleet 17 11
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М2М телематика - М2М-Регион Сервис - М2М-Регион ЖКХ 14 4
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М2М телематика - Социальный ГЛОНАСС 9 1
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Гранит-навигатор ГЛОНАСС 10 1
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Uber Cargo 1 1
Shturmann Navigation - Shturmann Link - Shturmann Maps 51 1
Штрих-М Тахо RUS 5 1
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Фойгель Антон 1 1
Путин Владимир 3454 1
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Левадний Михаил 2 1
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