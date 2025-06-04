Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ростелеком Netris Нетрис
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 3 дела, на cумму 49 473 833 ₽*
УПОМИНАНИЯ
|04.06.2025
|
«Аквариус», «Ред Софт» и «Нетрис» запускают ИТ-решение для системы «Безопасный город»
Группа компаний «Аквариус», «Ред Софт» и «Нетрис» представили новый программно-аппаратный комплекс (ПАК) для систем интеллектуального видеонаблюдения в рамках федеральной программы «Безопасный город». Он ориентирован на организации, об
|13.10.2020
|
«Аэродиск» и «Нетрис» подтвердили высокую производительность совместного использования своих решений
«Аэродиск» и «Нетрис», центр компетенции «Ростелекома» в области видеонаблюдения для умных городов, регионо
|17.12.2019
|
Ntechlab и «Нетрис» внедрят распознавание лиц в регионах России
«Нетрис», входящая в группу «Ростелеком», разработчик проектов видеонаблюдения для «Умных городов», и Ntechlab, эксперт в области биометрических технологий и технологический партнер госкорпораци
|10.10.2019
|
«Ростелеком» за 1,7 миллиарда купил поставщика московской видеослежки
Подробности сделки по покупке «Ростелекомом» компании «Нетрис» Сумма сделки по покупке «Ростелекомом» группы компаний «Нетрис», разрабатывающ
|19.08.2013
|
Zoomby.ru и «Нетрис» договорились о сотрудничестве
Zoomby.ru, российский онлайн-агрегатор телевизионного контента, и компания «Нетрис», разработчик программных решений в области доставки контента, объявили о начале сотру
|15.02.2012
|
«Нетрис» и «Элтекс» провели интеграцию своих продуктов для IP-телевидения
Компании «Нетрис» и «Элтекс» провели интеграцию своих продуктов: платформы для управления сервисами IPT
|13.02.2012
|
«Смайл» запускает IPTV на платформе Netris iVision
Компании «Смайл» и «Нетрис» объявили о запуске услуги IPTV на платформе Netris iVision Middleware. Сервисом уже сейчас могут воспользоваться абоненты сети «Смайл» в городах Юбилейный, Королев, Мытищи, и в ближайше
|25.01.2012
|
«Нетрис» представит на CSTB 2012 новую версию системы Netris StatServer
Компания «Нетрис» представит на CSTB 2012 новую версию продукта Netris StatServer. Основными задачами с
|08.11.2011
|
«Нетрис» представила универсальную платформу для взаимодействия с клиентами через интернет
Компания «Нетрис», разработчик и интегратор решений для операторов связи и банковского бизнеса, предста
|07.09.2011
|
НКС запустила услугу «Видеонаблюдение» на базе решения «Нетрис»
Компании «Национальные кабельные сети» (НКС) и «Нетрис» объявили о запуске операторской платформы для предоставления услуги корпоративного ви
|24.08.2011
|
ТТК выбрал решение Netris для развертывания сервисов IPTV
Компания «Нетрис», российский разработчик широкого спектра решений для цифрового телевидения, развернул
|04.07.2011
|
«Росинтел» внедряет комплексное решение IPTV от «Нетрис»
телеканалов, электронную программу телепередач (EPG), доступ к телевизионному контенту через персональные компьютеры и несколько видов приставок (set top box). Поставщиком решения является компания «Нетрис», обеспечившая развертывание новых компонентов и интеграцию их с существующими системами операторами. В рамках проекта специалисты компании «Нетрис» внедрили платформу для управле
|22.02.2011
|
«Владлинк» запускает сервисы IPTV на базе Netris iVision
Дальневосточный оператор связи «Владлинк» и компания «Нетрис», специализирующаяся в разработке и интеграции решений в области IP-коммуникаций и цифрового телевидения, объявили о завершении внедрения платформы Netris iVision Middleware ver. 3, пред
|01.02.2011
|
«Нетрис» анонсировала новый гибридный интерфейс iVision Pure для предоставления сервисов OTT и IPTV
Компания «Нетрис», разработчик и интегратор решений в области IP-коммуникаций и цифрового телевидения, представила революционный интерфейс iVision Pure, открывающий новые возможности для предоставления с
|17.01.2011
|
«Нетрис» выпустила систему видеоконсультирования клиентов Netris Video Consultant
Компания «Нетрис», разработчик и интегратор решений в области IP-коммуникаций и цифрового телевидения,
|02.11.2010
|
Платформа Netris WebView получила поддержку Apple iOS
Компания «Нетрис» объявила о том, что универсальная платформа для предоставления мультимедийных сервисо
|18.08.2010
|
«Нетрис» успешно завершил тестирование решений IPTV
ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт связи» (ЦНИИС) и компания «Нетрис» объявили о завершении тестирования комплексного решения для предоставления услуг цифрового интерактивного телевидения под торговой маркой IPSoft. Флагманское решение компании «Нетрис
|02.08.2010
|
«Нетрис» реализовал концепцию «трех экранов» для интернет-телевидения
Компания «Нетрис», разработчик решений для IP-коммуникаций и цифрового телевидения, представила платформу IPSoft WebView, предназначенную для предоставления мультимедийных услуг через интернет для «трёх
|12.05.2010
|
«Акадо Телеком» и «Нетрис» представили систему телевизионного интернет-вещания
Оператор «Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком») и компания «Нетрис» представили систему телевизионного интернет-вещания (СТИВ). Как говорится в материалах компаний, ключевыми особенностями системы являются отсутствие географических ограничений для распр
|24.03.2010
|
«Нетрис» обновила платформу управления сервисами IPSoft iVision до версии 3.2
Компания «Нетрис» представила новую версию своего флагманского продукта — IPSoft iVision IPTV Middleware ver. 3.2. Помимо эргономичного и стильного дизайна пользовательского интерфейса, программная платф
|21.01.2010
|
«Совкомбанк» защитился от мошенничества с помощью решения «Нетрис»
Компания «Нетрис» и ИКБ «Совкомбанк» объявили о завершении внедрения дополнительного модуля системы IPSoft DebtCollection – Fraud Management, позволяющего выявлять факты мошенничества на ранних стадиях р
|23.10.2009
|
«Росмедиа» предлагает услуги IPTV через субоператоров
Российский оператор и контент-агрегатор «Росмедиа» и компания «Нетрис», разработчик программного обеспечения в области IP-коммуникаций и цифрового телевидения, объявили о запуске проекта, позволяющего «Росмедиа» предоставлять услуги IPTV по субоператорской
|11.09.2009
|
«Нетрис» представила видеосервер для мобильного вещания
Компания «Нетрис» представила в рамках выставки IBC2009 специальную версию видеосервера IPSoft iStream, предназначенного для доставки интерактивного контента на мобильные абонентские устройства — IPSoft
|07.09.2009
|
«Нетрис» внедрил IPTV в «Твинго Телеком»
Компания «Нетрис» и компания «Твинго Телеком», оператор связи Южного Федерального Округа, объявили о внедрении системы IPTV на базе платформы IPSoft iVision IPTV Middleware. В рамках долгосрочного догово
|03.07.2009
|
«Нетрис» запустил сайт о взыскании «плохих» долгов
Компания «Нетрис» объявила об открытии сайта idebt.ru по тематике «Автоматизация процессов взыскания просроченной задолженности» (Debt Collection), представляющего полную информацию о построении бизнес-п
|12.03.2009
|
«Казахтелеком» внедряет IPTV-решение от «Нетрис»
Компания «Нетрис» объявила о завершении первого этапа проекта развертывания сервисов IPTV на сетях ново
|05.02.2009
|
«Нетрис» + D-Link: совместное решение для услуг цифрового телевидения
Компании «Нетрис» и D-Link представили совместное комплексное решение для предоставления услуг цифрового интерактивного телевидения в рамках выставки CSTB-2009, проходящей 2-5 февраля в «Крокус-Экспо» (М
|10.06.2008
|
IPSoft iStream: новый видеосервер для интерактивного телевидения
Компания «Нетрис» объявила об официальном выпуске программного видеосервера IPSoft iStream, разработанного с учетом современных требований операторов России и стран СНГ. Сервер позволяет предоставлять та
|06.11.2007
|
IPSoft DebtCollection от «Нетрис»: новая версия ПО для банковского сектора
Компания «Нетрис», разработчик ПО и системный интегратор в области IP-коммуникаций, представила новую версию программы IPSoft DebtCollection 2.0, предназначенную для банков, кредитных организаций и колле
