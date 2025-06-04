Разделы

Ростелеком Netris Нетрис

Ростелеком - Netris - Нетрис

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 3 дела, на cумму 49 473 833 ₽*

Судебные дела (3) на сумму 49 473 833 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 48 872 592 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 «Аквариус», «Ред Софт» и «Нетрис» запускают ИТ-решение для системы «Безопасный город»

Группа компаний «Аквариус», «Ред Софт» и «Нетрис» представили новый программно-аппаратный комплекс (ПАК) для систем интеллектуального видеонаблюдения в рамках федеральной программы «Безопасный город». Он ориентирован на организации, об
13.10.2020 «Аэродиск» и «Нетрис» подтвердили высокую производительность совместного использования своих решений

«Аэродиск» и «Нетрис», центр компетенции «Ростелекома» в области видеонаблюдения для умных городов, регионо
17.12.2019 Ntechlab и «Нетрис» внедрят распознавание лиц в регионах России

«Нетрис», входящая в группу «Ростелеком», разработчик проектов видеонаблюдения для «Умных городов», и Ntechlab, эксперт в области биометрических технологий и технологический партнер госкорпораци
10.10.2019 «Ростелеком» за 1,7 миллиарда купил поставщика московской видеослежки

Подробности сделки по покупке «Ростелекомом» компании «Нетрис» Сумма сделки по покупке «Ростелекомом» группы компаний «Нетрис», разрабатывающ
19.08.2013 Zoomby.ru и «Нетрис» договорились о сотрудничестве

Zoomby.ru, российский онлайн-агрегатор телевизионного контента, и компания «Нетрис», разработчик программных решений в области доставки контента, объявили о начале сотру
15.02.2012 «Нетрис» и «Элтекс» провели интеграцию своих продуктов для IP-телевидения

Компании «Нетрис» и «Элтекс» провели интеграцию своих продуктов: платформы для управления сервисами IPT
13.02.2012 «Смайл» запускает IPTV на платформе Netris iVision

Компании «Смайл» и «Нетрис» объявили о запуске услуги IPTV на платформе Netris iVision Middleware. Сервисом уже сейчас могут воспользоваться абоненты сети «Смайл» в городах Юбилейный, Королев, Мытищи, и в ближайше
25.01.2012 «Нетрис» представит на CSTB 2012 новую версию системы Netris StatServer

Компания «Нетрис» представит на CSTB 2012 новую версию продукта Netris StatServer. Основными задачами с
08.11.2011 «Нетрис» представила универсальную платформу для взаимодействия с клиентами через интернет

Компания «Нетрис», разработчик и интегратор решений для операторов связи и банковского бизнеса, предста
07.09.2011 НКС запустила услугу «Видеонаблюдение» на базе решения «Нетрис»

Компании «Национальные кабельные сети» (НКС) и «Нетрис» объявили о запуске операторской платформы для предоставления услуги корпоративного ви
24.08.2011 ТТК выбрал решение Netris для развертывания сервисов IPTV

Компания «Нетрис», российский разработчик широкого спектра решений для цифрового телевидения, развернул
04.07.2011 «Росинтел» внедряет комплексное решение IPTV от «Нетрис»

телеканалов, электронную программу телепередач (EPG), доступ к телевизионному контенту через персональные компьютеры и несколько видов приставок (set top box). Поставщиком решения является компания «Нетрис», обеспечившая развертывание новых компонентов и интеграцию их с существующими системами операторами. В рамках проекта специалисты компании «Нетрис» внедрили платформу для управле
22.02.2011 «Владлинк» запускает сервисы IPTV на базе Netris iVision

Дальневосточный оператор связи «Владлинк» и компания «Нетрис», специализирующаяся в разработке и интеграции решений в области IP-коммуникаций и цифрового телевидения, объявили о завершении внедрения платформы Netris iVision Middleware ver. 3, пред
01.02.2011 «Нетрис» анонсировала новый гибридный интерфейс iVision Pure для предоставления сервисов OTT и IPTV

Компания «Нетрис», разработчик и интегратор решений в области IP-коммуникаций и цифрового телевидения, представила революционный интерфейс iVision Pure, открывающий новые возможности для предоставления с
17.01.2011 «Нетрис» выпустила систему видеоконсультирования клиентов Netris Video Consultant

Компания «Нетрис», разработчик и интегратор решений в области IP-коммуникаций и цифрового телевидения,

02.11.2010 Платформа Netris WebView получила поддержку Apple iOS

Компания «Нетрис» объявила о том, что универсальная платформа для предоставления мультимедийных сервисо
18.08.2010 «Нетрис» успешно завершил тестирование решений IPTV

ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт связи» (ЦНИИС) и компания «Нетрис» объявили о завершении тестирования комплексного решения для предоставления услуг цифрового интерактивного телевидения под торговой маркой IPSoft. Флагманское решение компании «Нетрис
02.08.2010 «Нетрис» реализовал концепцию «трех экранов» для интернет-телевидения

Компания «Нетрис», разработчик решений для IP-коммуникаций и цифрового телевидения, представила платформу IPSoft WebView, предназначенную для предоставления мультимедийных услуг через интернет для «трёх

12.05.2010 «Акадо Телеком» и «Нетрис» представили систему телевизионного интернет-вещания

Оператор «Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком») и компания «Нетрис» представили систему телевизионного интернет-вещания (СТИВ). Как говорится в материалах компаний, ключевыми особенностями системы являются отсутствие географических ограничений для распр
24.03.2010 «Нетрис» обновила платформу управления сервисами IPSoft iVision до версии 3.2

Компания «Нетрис» представила новую версию своего флагманского продукта — IPSoft iVision IPTV Middleware ver. 3.2. Помимо эргономичного и стильного дизайна пользовательского интерфейса, программная платф
21.01.2010 «Совкомбанк» защитился от мошенничества с помощью решения «Нетрис»

Компания «Нетрис» и ИКБ «Совкомбанк» объявили о завершении внедрения дополнительного модуля системы IPSoft DebtCollection – Fraud Management, позволяющего выявлять факты мошенничества на ранних стадиях р
23.10.2009 «Росмедиа» предлагает услуги IPTV через субоператоров

Российский оператор и контент-агрегатор «Росмедиа» и компания «Нетрис», разработчик программного обеспечения в области IP-коммуникаций и цифрового телевидения, объявили о запуске проекта, позволяющего «Росмедиа» предоставлять услуги IPTV по субоператорской
11.09.2009 «Нетрис» представила видеосервер для мобильного вещания

Компания «Нетрис» представила в рамках выставки IBC2009 специальную версию видеосервера IPSoft iStream, предназначенного для доставки интерактивного контента на мобильные абонентские устройства — IPSoft

07.09.2009 «Нетрис» внедрил IPTV в «Твинго Телеком»

Компания «Нетрис» и компания «Твинго Телеком», оператор связи Южного Федерального Округа, объявили о внедрении системы IPTV на базе платформы IPSoft iVision IPTV Middleware. В рамках долгосрочного догово
03.07.2009 «Нетрис» запустил сайт о взыскании «плохих» долгов

Компания «Нетрис» объявила об открытии сайта idebt.ru по тематике «Автоматизация процессов взыскания просроченной задолженности» (Debt Collection), представляющего полную информацию о построении бизнес-п
12.03.2009 «Казахтелеком» внедряет IPTV-решение от «Нетрис»

Компания «Нетрис» объявила о завершении первого этапа проекта развертывания сервисов IPTV на сетях ново
05.02.2009 «Нетрис» + D-Link: совместное решение для услуг цифрового телевидения

Компании «Нетрис» и D-Link представили совместное комплексное решение для предоставления услуг цифрового интерактивного телевидения в рамках выставки CSTB-2009, проходящей 2-5 февраля в «Крокус-Экспо» (М
10.06.2008 IPSoft iStream: новый видеосервер для интерактивного телевидения

Компания «Нетрис» объявила об официальном выпуске программного видеосервера IPSoft iStream, разработанного с учетом современных требований операторов России и стран СНГ. Сервер позволяет предоставлять та
06.11.2007 IPSoft DebtCollection от «Нетрис»: новая версия ПО для банковского сектора

Компания «Нетрис», разработчик ПО и системный интегратор в области IP-коммуникаций, представила новую версию программы IPSoft DebtCollection 2.0, предназначенную для банков, кредитных организаций и колле

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
