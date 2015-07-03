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Microsoft Silverlight Smooth Streaming

СОБЫТИЯ

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03.07.2015 Потрясение устоев: В новом браузере Microsoft не будет поддержки Silverlight

Отказ от Silverlight в Microsoft Edge В новом браузере Microsoft — Microsoft Edge — не будет поддержки фирменной технологии Silverlight, аналога Adobe Flash. «В Microsoft Edge мы отказались от Ac
13.12.2011 Microsoft, возможно, выпустила последнюю версию Silverlight

Microsoft выпустила Silverlight 5 - новую версию программной платформы, позволяющей создавать сложные мультимедийные приложения и запускать их в окне веб-браузера. Кроме того, Silverlight, наряду с XNA, явл
10.11.2011 Microsoft может отказаться от Silverlight, как Adobe от Flash

В конце ноября 2011 г. планируется выпуск Silverlight 5, и это будет последняя версия платформы Microsoft, сообщает ZDNet со ссылкой на осведомленные источники в индустрии. Те утверждают, что неоднократно слышали об этом в течение двух
18.08.2011 Club.CNews: Reports for Silverlight или построитель отчетов c шаблонами и с группировкой

Установка Reports Библиотека Calabonga.Silverlight.Reports специально упакована в nuget-пакет чтобы можно было с легкостью устанавливать/обновлять/удалять эту библиотеку. Давайте предположим, что Nuget Manager у Вас уже установлен,

16.12.2010 Выпущены расширения для Silverlight под Windows 7

е для создания улучшенных продуктов под операционную систему Windows 7. Набор Native Extensions for Microsoft Silverlight (NESL) распространяется бесплатно через MSDN вместе с документацией и р
03.12.2010 Microsoft представила новую версию Silverlight

Корпорация Microsoft анонсировала новую версию кросс-платформенной технологии Silverlight - Silverlight 5. Как заявили в компании, в новую версию будет добавлено более 40 новых функций и возможностей, более половины из которых - по просьбе сообщества разработчиков
22.10.2010 «Стимулсофт» выпустила генератор отчетов для Silverlight

s Intelligence (бизнес-аналитика), выпустила версию 2010.2 программного продукта Stimulsoft Reports.Silverlight – генератора отчетов для технологии Silverlight. «Было вложено много усили
07.07.2010 Microsoft выпустила Silverlight для Symbian

Состоялся запуск технологии Microsoft Silverlight для операционной системы Symbian. Об этом сообщается в блоге MSDN. Техн
03.12.2009 Microsoft усиливает конкуренцию с Google Maps

Корпорация Microsoft представила бета-версию Bing Maps на базе технологии Silverlight. Посмотреть ее работу можно по этой ссылке. Для этого потребуется веб-браузер Internet Explorer или Mozilla Firefox и установленный плагин Silverlight. В браузере Opera техно
19.11.2009 Microsoft реализует концепцию «три экрана и облако» на базе Windows Azure

набор сервисов Windows Server AppFabric для создания и управления приложениями, работающими одновременно на сервере и в облаке. Кроме того, компания представила бета-версии технологии ASP.NET MVC2 и Silverlight 4. Рей Оззи (Ray Ozzie), главный программный архитектор Microsoft рассказал о концепции «три экрана и облако», которая предполагает, что все программные решения, объединённые облачн
11.09.2009 Microsoft запустила русскую версию сайта о Silverlight

объявила о запуске русскоязычного сайта по технологии Silverlight - microsoft.com/rus/silverlight. Microsoft Silverlight – это бесплатная надстройка над браузером, которая позволяет раскрыть и
17.12.2008 Сайт телеканала «Спорт» запустил веб-сервисы на базе Microsoft Silverlight

ь была впервые использована Sportbox.ru во время Олимпийских игр в Пекине, когда посетители сайта могли выбирать из 6 одновременно ведущихся прямых трансляций. «С запуском новых сервисов на платформе Silverlight портал Sportbox.ru станет еще более современным. В ближайшее время мы планируем отдать код плеера пользователям, чтобы любой наш посетитель мог вставить его в свой блог», - рассказа
14.10.2008 Microsoft выпустила Silverlight 2

Компания Microsoft представила технологию Silverlight 2, комплексное решение для создания и трансляции веб-приложений и медиа-контента в Сети. Silverlight 2 предлагает широкий набор новых функций и инструментов, которые позволяю
16.05.2008 «Silverlight для Linux»: первая публичная версия

Novell выпустила тестовую версию проекта Moonlight, представляющего собой попытку реализации разработанной Microsoft технологии создания и проигрывания различного мультимедиа-содержимого в интернете (Silverlight) на платформе GNU/Linux. Проект Moonlight в настоящий момент реализует спецификацию Silverlight 1.0 и не включает реализации находящейся в стадии бета-тестирования Silverl
04.03.2008 Microsoft Silverlight появится в устройствах Nokia

различного контента через интернет. Сегодня компания Nokia заявила, что намерена добавить поддержку Microsoft Silverlight в свои наладонные ПК, смартфоны на базе платформы S60, а также мобильны
29.11.2007 Телеканал «Спорт» начинает интернет-вещание на базе Microsoft Silverlight

качество трансляций спортивных событий и видео по запросу, организованных с применением технологии Microsoft Silverlight. Sportbox.ru обладает лицензионными правами и осуществляет интернет-вещ
14.11.2007 «Первый канал» начинает интернет-вещание на основе Microsoft Silverlight

«Первый канал» объявил о старте пилотного проекта интернет-вещания на основе технологии Microsoft Silverlight. Начиная с 9 ноября широкая аудитория может познакомиться с преимуществ
07.09.2007 Microsoft выпустила конкурента Flash

Компания Microsoft выпустила первую версию кросс-браузерной и кросс-платформенной разработки Silverlight, которая предназначена для создания и демонстрации различных приложений через Сет
06.09.2007 Microsoft выпустила конкурента Flash

Компания Microsoft выпустила Silverlight 1.0 и заявила о своем сотрудничестве с компанией Novell в производстве Linux-верс
21.05.2007 Microsoft реализовала технологию Silverlight

бой. Есть возможность использовать готовые блоки или создавать их самому. Пока Popfly доступен только по приглашению. Popfly является реализацией кросс-браузерной и кросс-платформенной веб-технологии Silverlight (ранее имевшей кодовое название Windows Presentation Foundation/Everywhere). Silverlight – подключаемый модуль для обработки XAML, языка описания интерфейсов, графики, анимац
28.04.2007 Microsoft «приоткроет» Silverlight

Microsoft объявит об открытии части кода Silverlight – конкурента Flash. Разработчики систем с открытым кодом, таким образом, смогут создавать приложения, использующие эту технологию, сообщил AHN. Подробности будут объявлены во время

17.04.2007 Microsoft: Flash осталось жить недолго

Microsoft анонсировала выпуск платформы Silverlight - аналога Adobe Flash, созданной на основе презентационной системы Windows Presentation Foundation Everywhere (WPF/E). С помощью новой платформы софтверный гигант надеется потеснить

Публикаций - 167, упоминаний - 195

Microsoft Silverlight и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 128
Google LLC 12690 28
Adobe Systems 1597 25
Apple Inc 13156 18
X Corp - Twitter 2938 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 11
Oracle Corporation 7074 11
Meta Platforms - Facebook 4621 10
Samsung Electronics 11065 9
Microsoft Developer Network - MSDN - Microsoft Developer Division 110 7
Yandex - Яндекс 9216 7
LG Electronics 3735 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Nvidia Corp 4002 6
SAP SE 5601 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
Otello Corporation - Opera Software 340 5
Adobe Macromedia 219 5
Stimulsoft - Стимулсофт 17 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 5
Acer Group - Acer Inc 2776 5
OpenText - Micro Focus - Novell 880 5
Esri 176 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
9594 4
Toshiba Corporation 2980 4
HTC Corporation 1512 4
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 157 3
Intel Corporation 12811 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
Sony 6739 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 3
Terrasoft - Террасофт 206 3
Sharp Corporation 1062 3
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 173 2
Ростелеком - Спутник ПП - поисковый портал 5 2
iHome 8 2
Esri CIS - Эсри СНГ 93 2
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 5
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 46 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 2
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 153 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Резонанс НПП 407 1
Канонфарма Продакшн 2 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
инфоДонор 2 1
ЕАБР - Евразийский банк развития - EDB - Eurasian Development Bank 26 1
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 1
Роснефть - РН-Ванкор - Ванкорнефть 10 1
Enka - Энка - Рамэнка 10 1
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 100 1
Красный квадрат 11 1
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 19 1
General Mills 9 1
Global Equities Research 6 1
Tutoronline - Тьюторонлайн 1 1
Кадровый капитал КА 2 1
Кубик в Кубе 1 1
Веста - Vesta Trading 9 1
Главстарт 5 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
eBay Inc 1640 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
Hyundai Motor Company 436 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 45 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Роскачество - Российская система качества 49 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 3
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
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