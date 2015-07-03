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Microsoft Silverlight Smooth Streaming
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|03.07.2015
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Потрясение устоев: В новом браузере Microsoft не будет поддержки Silverlight
Отказ от Silverlight в Microsoft Edge В новом браузере Microsoft — Microsoft Edge — не будет поддержки фирменной технологии Silverlight, аналога Adobe Flash. «В Microsoft Edge мы отказались от Ac
|13.12.2011
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Microsoft, возможно, выпустила последнюю версию Silverlight
Microsoft выпустила Silverlight 5 - новую версию программной платформы, позволяющей создавать сложные мультимедийные приложения и запускать их в окне веб-браузера. Кроме того, Silverlight, наряду с XNA, явл
|10.11.2011
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Microsoft может отказаться от Silverlight, как Adobe от Flash
В конце ноября 2011 г. планируется выпуск Silverlight 5, и это будет последняя версия платформы Microsoft, сообщает ZDNet со ссылкой на осведомленные источники в индустрии. Те утверждают, что неоднократно слышали об этом в течение двух
|18.08.2011
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Club.CNews: Reports for Silverlight или построитель отчетов c шаблонами и с группировкой
Установка Reports Библиотека Calabonga.Silverlight.Reports специально упакована в nuget-пакет чтобы можно было с легкостью устанавливать/обновлять/удалять эту библиотеку. Давайте предположим, что Nuget Manager у Вас уже установлен,
|16.12.2010
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Выпущены расширения для Silverlight под Windows 7
е для создания улучшенных продуктов под операционную систему Windows 7. Набор Native Extensions for Microsoft Silverlight (NESL) распространяется бесплатно через MSDN вместе с документацией и р
|03.12.2010
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Microsoft представила новую версию Silverlight
Корпорация Microsoft анонсировала новую версию кросс-платформенной технологии Silverlight - Silverlight 5. Как заявили в компании, в новую версию будет добавлено более 40 новых функций и возможностей, более половины из которых - по просьбе сообщества разработчиков
|22.10.2010
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«Стимулсофт» выпустила генератор отчетов для Silverlight
s Intelligence (бизнес-аналитика), выпустила версию 2010.2 программного продукта Stimulsoft Reports.Silverlight – генератора отчетов для технологии Silverlight. «Было вложено много усили
|07.07.2010
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Microsoft выпустила Silverlight для Symbian
Состоялся запуск технологии Microsoft Silverlight для операционной системы Symbian. Об этом сообщается в блоге MSDN. Техн
|03.12.2009
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Microsoft усиливает конкуренцию с Google Maps
Корпорация Microsoft представила бета-версию Bing Maps на базе технологии Silverlight. Посмотреть ее работу можно по этой ссылке. Для этого потребуется веб-браузер Internet Explorer или Mozilla Firefox и установленный плагин Silverlight. В браузере Opera техно
|19.11.2009
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Microsoft реализует концепцию «три экрана и облако» на базе Windows Azure
набор сервисов Windows Server AppFabric для создания и управления приложениями, работающими одновременно на сервере и в облаке. Кроме того, компания представила бета-версии технологии ASP.NET MVC2 и Silverlight 4. Рей Оззи (Ray Ozzie), главный программный архитектор Microsoft рассказал о концепции «три экрана и облако», которая предполагает, что все программные решения, объединённые облачн
|11.09.2009
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Microsoft запустила русскую версию сайта о Silverlight
объявила о запуске русскоязычного сайта по технологии Silverlight - microsoft.com/rus/silverlight. Microsoft Silverlight – это бесплатная надстройка над браузером, которая позволяет раскрыть и
|17.12.2008
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Сайт телеканала «Спорт» запустил веб-сервисы на базе Microsoft Silverlight
ь была впервые использована Sportbox.ru во время Олимпийских игр в Пекине, когда посетители сайта могли выбирать из 6 одновременно ведущихся прямых трансляций. «С запуском новых сервисов на платформе Silverlight портал Sportbox.ru станет еще более современным. В ближайшее время мы планируем отдать код плеера пользователям, чтобы любой наш посетитель мог вставить его в свой блог», - рассказа
|14.10.2008
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Microsoft выпустила Silverlight 2
Компания Microsoft представила технологию Silverlight 2, комплексное решение для создания и трансляции веб-приложений и медиа-контента в Сети. Silverlight 2 предлагает широкий набор новых функций и инструментов, которые позволяю
|16.05.2008
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«Silverlight для Linux»: первая публичная версия
Novell выпустила тестовую версию проекта Moonlight, представляющего собой попытку реализации разработанной Microsoft технологии создания и проигрывания различного мультимедиа-содержимого в интернете (Silverlight) на платформе GNU/Linux. Проект Moonlight в настоящий момент реализует спецификацию Silverlight 1.0 и не включает реализации находящейся в стадии бета-тестирования Silverl
|04.03.2008
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Microsoft Silverlight появится в устройствах Nokia
различного контента через интернет. Сегодня компания Nokia заявила, что намерена добавить поддержку Microsoft Silverlight в свои наладонные ПК, смартфоны на базе платформы S60, а также мобильны
|29.11.2007
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Телеканал «Спорт» начинает интернет-вещание на базе Microsoft Silverlight
качество трансляций спортивных событий и видео по запросу, организованных с применением технологии Microsoft Silverlight. Sportbox.ru обладает лицензионными правами и осуществляет интернет-вещ
|14.11.2007
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«Первый канал» начинает интернет-вещание на основе Microsoft Silverlight
«Первый канал» объявил о старте пилотного проекта интернет-вещания на основе технологии Microsoft Silverlight. Начиная с 9 ноября широкая аудитория может познакомиться с преимуществ
|07.09.2007
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Microsoft выпустила конкурента Flash
Компания Microsoft выпустила первую версию кросс-браузерной и кросс-платформенной разработки Silverlight, которая предназначена для создания и демонстрации различных приложений через Сет
|06.09.2007
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Microsoft выпустила конкурента Flash
Компания Microsoft выпустила Silverlight 1.0 и заявила о своем сотрудничестве с компанией Novell в производстве Linux-верс
|21.05.2007
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Microsoft реализовала технологию Silverlight
бой. Есть возможность использовать готовые блоки или создавать их самому. Пока Popfly доступен только по приглашению. Popfly является реализацией кросс-браузерной и кросс-платформенной веб-технологии Silverlight (ранее имевшей кодовое название Windows Presentation Foundation/Everywhere). Silverlight – подключаемый модуль для обработки XAML, языка описания интерфейсов, графики, анимац
|28.04.2007
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Microsoft «приоткроет» Silverlight
Microsoft объявит об открытии части кода Silverlight – конкурента Flash. Разработчики систем с открытым кодом, таким образом, смогут создавать приложения, использующие эту технологию, сообщил AHN. Подробности будут объявлены во время
|17.04.2007
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Microsoft: Flash осталось жить недолго
Microsoft анонсировала выпуск платформы Silverlight - аналога Adobe Flash, созданной на основе презентационной системы Windows Presentation Foundation Everywhere (WPF/E). С помощью новой платформы софтверный гигант надеется потеснить
Microsoft Silverlight и организации, системы, технологии, персоны:
|Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 7
|Guthrie Scott - Гатри Скотт 30 4
|Ложечкин Александр 34 3
|Самойленко Максим 67 3
|Морейнис Аркадий 19 3
|Демидов Михаил 134 2
|Владимирская Алена 23 2
|Ковалевский Анатолий 8 2
|Гусаров Владимир 5 2
|Rudder Eric - Раддер Эрик 16 2
|Goldfarb Brian - Гольдфарб Брайан 3 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
|Халин Дмитрий 56 2
|Гришин Дмитрий 210 2
|Рыжиков Сергей 112 2
|Попов Александр 55 2
|Хромов Максим 10 2
|Прянишников Николай 316 2
|Каренина Анна 18 2
|Elop Stephen - Элоп Стивен 156 2
|LeBlanc Brandon - ЛеБлан Брендон 29 1
|Костерева Катерина 15 1
|Horowitz Maya - Хоровитц Майя 9 1
|Мухаметдинов Шамиль 2 1
|Прокопенко Сергей 9 1
|Дробышевский Михаил 53 1
|Готальский Михаил 95 1
|Корнилов Алексей 10 1
|Макаров Станислав 118 1
|Landwerth Immo - Ландверт Иммо 1 1
|Носик Антон 106 1
|Аммосов Юрий 46 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Якимчук Сергей 30 1
|Осокина Полина 25 1
|Соколов Игорь 25 1
|Чмуль Владимир 1 1
|Воронцов Владислав 1 1
|Ласкин Иван 13 1
|Беляев Леонид 14 1
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