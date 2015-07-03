Потрясение устоев: В новом браузере Microsoft не будет поддержки Silverlight Отказ от Silverlight в Microsoft Edge В новом браузере Microsoft — Microsoft Edge — не будет поддержки фирменной технологии Silverlight, аналога Adobe Flash. «В Microsoft Edge мы отказались от Ac

Microsoft, возможно, выпустила последнюю версию Silverlight Microsoft выпустила Silverlight 5 - новую версию программной платформы, позволяющей создавать сложные мультимедийные приложения и запускать их в окне веб-браузера. Кроме того, Silverlight, наряду с XNA, явл

Microsoft может отказаться от Silverlight, как Adobe от Flash В конце ноября 2011 г. планируется выпуск Silverlight 5, и это будет последняя версия платформы Microsoft, сообщает ZDNet со ссылкой на осведомленные источники в индустрии. Те утверждают, что неоднократно слышали об этом в течение двух

Club.CNews: Reports for Silverlight или построитель отчетов c шаблонами и с группировкой Установка Reports Библиотека Calabonga.Silverlight.Reports специально упакована в nuget-пакет чтобы можно было с легкостью устанавливать/обновлять/удалять эту библиотеку. Давайте предположим, что Nuget Manager у Вас уже установлен,

Выпущены расширения для Silverlight под Windows 7 е для создания улучшенных продуктов под операционную систему Windows 7. Набор Native Extensions for Microsoft Silverlight (NESL) распространяется бесплатно через MSDN вместе с документацией и р

Microsoft представила новую версию Silverlight Корпорация Microsoft анонсировала новую версию кросс-платформенной технологии Silverlight - Silverlight 5. Как заявили в компании, в новую версию будет добавлено более 40 новых функций и возможностей, более половины из которых - по просьбе сообщества разработчиков

«Стимулсофт» выпустила генератор отчетов для Silverlight s Intelligence (бизнес-аналитика), выпустила версию 2010.2 программного продукта Stimulsoft Reports.Silverlight – генератора отчетов для технологии Silverlight. «Было вложено много усили

Microsoft выпустила Silverlight для Symbian Состоялся запуск технологии Microsoft Silverlight для операционной системы Symbian. Об этом сообщается в блоге MSDN. Техн

Microsoft усиливает конкуренцию с Google Maps Корпорация Microsoft представила бета-версию Bing Maps на базе технологии Silverlight. Посмотреть ее работу можно по этой ссылке. Для этого потребуется веб-браузер Internet Explorer или Mozilla Firefox и установленный плагин Silverlight. В браузере Opera техно

Microsoft реализует концепцию «три экрана и облако» на базе Windows Azure набор сервисов Windows Server AppFabric для создания и управления приложениями, работающими одновременно на сервере и в облаке. Кроме того, компания представила бета-версии технологии ASP.NET MVC2 и Silverlight 4. Рей Оззи (Ray Ozzie), главный программный архитектор Microsoft рассказал о концепции «три экрана и облако», которая предполагает, что все программные решения, объединённые облачн

Microsoft запустила русскую версию сайта о Silverlight объявила о запуске русскоязычного сайта по технологии Silverlight - microsoft.com/rus/silverlight. Microsoft Silverlight – это бесплатная надстройка над браузером, которая позволяет раскрыть и

Сайт телеканала «Спорт» запустил веб-сервисы на базе Microsoft Silverlight ь была впервые использована Sportbox.ru во время Олимпийских игр в Пекине, когда посетители сайта могли выбирать из 6 одновременно ведущихся прямых трансляций. «С запуском новых сервисов на платформе Silverlight портал Sportbox.ru станет еще более современным. В ближайшее время мы планируем отдать код плеера пользователям, чтобы любой наш посетитель мог вставить его в свой блог», - рассказа

Microsoft выпустила Silverlight 2 Компания Microsoft представила технологию Silverlight 2, комплексное решение для создания и трансляции веб-приложений и медиа-контента в Сети. Silverlight 2 предлагает широкий набор новых функций и инструментов, которые позволяю

«Silverlight для Linux»: первая публичная версия Novell выпустила тестовую версию проекта Moonlight, представляющего собой попытку реализации разработанной Microsoft технологии создания и проигрывания различного мультимедиа-содержимого в интернете (Silverlight) на платформе GNU/Linux. Проект Moonlight в настоящий момент реализует спецификацию Silverlight 1.0 и не включает реализации находящейся в стадии бета-тестирования Silverl

Microsoft Silverlight появится в устройствах Nokia различного контента через интернет. Сегодня компания Nokia заявила, что намерена добавить поддержку Microsoft Silverlight в свои наладонные ПК, смартфоны на базе платформы S60, а также мобильны

Телеканал «Спорт» начинает интернет-вещание на базе Microsoft Silverlight качество трансляций спортивных событий и видео по запросу, организованных с применением технологии Microsoft Silverlight. Sportbox.ru обладает лицензионными правами и осуществляет интернет-вещ

«Первый канал» начинает интернет-вещание на основе Microsoft Silverlight «Первый канал» объявил о старте пилотного проекта интернет-вещания на основе технологии Microsoft Silverlight. Начиная с 9 ноября широкая аудитория может познакомиться с преимуществ

Microsoft выпустила конкурента Flash Компания Microsoft выпустила первую версию кросс-браузерной и кросс-платформенной разработки Silverlight, которая предназначена для создания и демонстрации различных приложений через Сет

Microsoft выпустила конкурента Flash Компания Microsoft выпустила Silverlight 1.0 и заявила о своем сотрудничестве с компанией Novell в производстве Linux-верс

Microsoft реализовала технологию Silverlight бой. Есть возможность использовать готовые блоки или создавать их самому. Пока Popfly доступен только по приглашению. Popfly является реализацией кросс-браузерной и кросс-платформенной веб-технологии Silverlight (ранее имевшей кодовое название Windows Presentation Foundation/Everywhere). Silverlight – подключаемый модуль для обработки XAML, языка описания интерфейсов, графики, анимац

Microsoft «приоткроет» Silverlight Microsoft объявит об открытии части кода Silverlight – конкурента Flash. Разработчики систем с открытым кодом, таким образом, смогут создавать приложения, использующие эту технологию, сообщил AHN. Подробности будут объявлены во время