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Минэнерго РФ Министерство энергетики

Минэнерго РФ - Министерство энергетики

СОБЫТИЯ


22.07.2026 Новый релиз «1С:RCM» от «Деснола» позволит определять «здоровье» оборудования по методике Минэнерго

асчет стоимости ремонтов с учетом наработки оборудования, индекс технического состояния по методике Минэнерго и автоматический пересчет критичности по всей иерархии активов — от отдельных узлов
24.02.2026 «Интeр РАО» впервые представило Минэнерго России электронную торговую площадку для купли-продажи электроэнергии

«Интeр РАО» впервые представило Минэнерго России электронную торговую площадку для купли-продажи электроэнергии. Сервис позво
18.06.2025 Минэнерго России и фонд «Сайберус» выведут российский опыт киберзащиты ТЭК на экспорт

ибербезопасности объектов топливно-энергетического комплекса является одним из ключевых приоритетов Минэнерго. Число атак на энергосистемы постоянно увеличивается. В этих условиях важно заранее
18.07.2024 Компания «Монитор Электрик» реализовала решение, обеспечивающее исполнение приказа Минэнерго №1340

однако на повестке остаются вопросы расширения состава передаваемой информации, описанной в приказе Минэнерго №1340 (моделей измерений, устройств регистрации аварийных событий и осциллограмм, г
15.07.2024 Власти решили защитить российских майнеров от грабительских цен на электричество. На их стороне Минцифры и ФАС

критикой со стороны сразу двух крупных госведомств. Как пишет «Коммерсант», за отечественных «криптошахтеров» вступились одновременно Минцифры и Федеральная антимонопольная служба России (ФАС). Идея Минэнерго о резком увеличении тарифов за свет для добытчиков криптовалюты была озвучена в марте 2024 г. Министерство предложило взвинтить тарифы для компаний, занимающихся майнингом, как миниму
26.06.2024 Старые враги криптомайнеров увидели в них клиентов. Теперь их защищают от властей и не дают им повышать тарифы на электричество

ие энергетики обрушились с критикой на идею властей о кратном повышении тарифов за электричество для майнинг-центров, пишет «Коммерсант». Ранее такое предложение высказывали представители российского Минэнерго. Идею министерства восприняла в штыки ранее созданная рабочая группа по энергетике. Проект Минэнерго был отклонен, хотя и не совсем единогласно – десять членов группы высказали
22.12.2022 Минэнерго, «Лаборатория Касперского» и РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина подписали трёхстороннее соглашение о сотрудничестве

ъектами КИИ качественных отечественных защитных решений. Подписание трёхстороннего соглашения между Минэнерго, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и „Лабораторией Касперского“ — ещё один важный
09.09.2022 Минцифры, Минэк, МИД, Счетная палата, Минтруд, Минэнерго, Ростест, ФАС, на конференции CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября

ационных технологий и связи Республики Татарстан; Елена Мартынова, заместитель руководителя Росреестра; Даниил Сорокин, директор Департамента информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК, Министерство энергетики Российской Федерации; Надежда Куртяник, министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области; Дмитрий Разумовский, заместитель губер
22.10.2021 Сверхпроблемная ГИС ТЭК полностью провалилась. На замену строится новая платформа

Платформа вместо ГИС ТЭК Как стало известно CNews, Министерство энергетики (Минэнерго) создает новую ИТ-платформу, которая заберет на себя функции скандально известной госинформситемы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК). Напомним, эта многомиллионная система б
26.08.2021 «Дочка» Минэнерго обанкротила ИТ-компанию, «посадившую» ее сотрудника неприличной взяткой

Банкротство подрядчика РЭА «Минэнерго» Как выяснил CNews, Российское энергетическое агентство при Минэнерго (РЭА) сумело обанкротить своего подрядчика по проекту, связанному с созданием сверхпроблемной госинформсст
09.09.2020 Силовики задержали топ-менеджеров «Ланита»

ициальное обвинение Следственный комитет России (СКР) задержал Анатолия Тихонова, заместителя главы Минэнерго России, его советника Романа Рыжкова, а также вице-президентов АО «Ланит» Владимира
09.09.2020 Арестован замглавы Минэнерго. Создание ГИС ТЭК вылилось в уголовные дела

Дело дошло до обысков и допросов У заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова, заместителя гендиректора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (ФГБУ РЭА) Минэнерго Игоря Кожуховского и ряда других чиновников прошли обыски в рамках уголовного дела о предлагаемом мошенничестве в особо крупных размерах. Анатолий Тихонов, который курирует в Минэн
01.06.2020 «Техносерв» обеспечивает обслуживание ВКС-оборудования Poly для САЦ Минэнерго России

сервисное обслуживание оборудования аудио и видеоконференций для Ситуационно-аналитического центра Минэнерго России (САЦ Минэнерго России). Услуги сервисного обслуживания оборудования а
24.03.2020 Минэнерго обеспечит защиту виртуальных рабочих мест для своих сотрудников с помощью технологий Group-IB

ветствующих профилактических мер от работодателей, как частного, так и государственного секторов. В Минэнерго было проведено оперативное совещание с участием заместителя Министра энергетики Ант
06.06.2019 Минэнергетики РФ и АНО «Цифровая экономика» займутся цифровой трансформацией нефтегазовой отрасли

ния; разработка предложений в планы мероприятий ведомственного проекта «Цифровая трансформация ТЭК» Минэнерго России; синхронизация предложений нефтегазовой отрасли с федеральными проектами нац
04.03.2019 СЭД «Этлас» внедрена в министерстве энергетики и водных ресурсов Таджикистана

«Этлас» объявила о том, что в министерстве энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан внедрена СЭД «Этлас». В начале прошлого года в ведомстве начался процесс модернизации информационных сетей и инфраструктуры. Был
27.02.2019 В ГИС ТЭК зарубежный софт заменят ПО на платформе покойного «Прогноза»

системы топливно-энергетического комплекса России (ГИС ТЭК) будет доработана с использования отечественного ПО российской компании «Форсайт» из Перми. Об этом 26 февраля 2019 г. редакции рассказали в Минэнерго. Позже в подтверждение этой информации на сайте госзакупок были опубликованы документы по итогам тендера на доработку программного обеспечения ГИС с начальной ценой контракта в 26,2 м
16.03.2018 «САЦ Минэнерго» начал использовать интерактивную карту с аналитикой по выборам Президента РФ на основе платформы Polymatica

«Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России» в рамках модернизации программно-технического комплекса начал использование
01.09.2017 Проблемы ГИС ТЭК не кончаются. РЭА Минэнерго не может вернуть 47 млн за нерабочую СХД

е 15 месяцев затягивать судебную тяжбу с непосредственным заказчиком госинформсистемы топливно-энергетического комплекса России (ГИС ТЭК), которым выступает ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго (РЭА). Это заморозило для проекта порядка 47 млн руб., выделенных государством на СХД для резервирующего контура ГИС. Была ли в итоге собрана эта СХД, CNews выяснить не удалось. Теоре
16.05.2017 Власти обвинили РЭА Минэнерго в срыве миллиардного проекта ГИС ТЭК

ранения информации о состоянии и прогнозе развития топливно-энергетического комплекса страны. Обязанность по ее созданию возложена государством на ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (РЭА) при Минэнерго. Исполнителем главного 607-миллионного контракта в конце 2014 г. по итогам конкурса стал ИТ-интегратор «Ланит». Заказчик намеревался принять работы до 1 октября 2015 г., однако по фак
29.03.2017 Запуск ГИС ТЭК просрочен на полтора года. «Ланит» и РЭА Минэнерго обменялись исками на сотни миллионов

т выбиваться из графика, CNews узнал еще в ноябре 2015 г. Однако тогда в РЭА заверили редакцию, что рассчитывают полностью принять систему уже в декабре. В каком состоянии ГИС: комментарии «Ланита» и Минэнерго Отвечая на вопросы CNews о том, в каком состоянии пребывает проект ГИС ТЭК, в департаменте внешних связей РЭА Минэнерго подготовили ответ, консолидированный с «Ланитом». Из нег
05.02.2015 Информационные системы Минэнерго мигрируют на свободное ПО

а свободное программное обеспечение, рассказали CNews чиновники министерства. Так, в ноябре 2014 г. Минэнерго при частичной модернизации созданной в 2011 г. государственной информационной систе
22.10.2014 Минкомсвязь и Минэнерго поспорили из-за СМЭВ

сов. В проекте протокола подкомиссии от имени ее председателя – министра связи Николая Никифорова - Минэнерго дается указание начать осуществлять запросы к региональным сведениям до 27 октября

08.10.2014 Создание ГИС ТЭК начинается с задержкой на год

информации о состоянии и прогнозе развития топливно-энергетического комплекса России. В 2012 г. РЭА Минэнерго с помощью своего субподрядчика «Артекс консалтинг» (бывший «Артекс нефтегаз») за i3
08.10.2013 Минэнерго сократило бюджет ИТ-системы ТЭК в 6 раз

будет объявлен конкурс на разработку интеграционного модуля ГИС топливно-энергетического комплекса (ТЭК), который объединит информацию от добывающих и генерирующих предприятий этой отрасли. О подходе Минэнерго к созданию ГИС на конференции CNews рассказал заместитель министра Антон Инюцын. По сравнению с концепцией предыдущего состава Минэнерго новая команда (сформирована министром А
02.10.2013 Минэнерго создаст «Яндекс» для ТЭК

семи лет и затрачено немногим менее 6 млрд руб. И это, по оценкам замминистра, далеко не предел. В министерстве энергетики пришли к выводу, что, не меняя сложившуюся инфраструктуру, можно быст
27.09.2013 Круглый стол ИКТ в ТЭК: Участвуют замминистра Минэнерго, Газпромнефть, Башнефть

м столе ИКТ в ТЭК Приглашены к участию: Евгений Новиков, начальник отдела информационных технологий Министерства энергетики РФ; Александр Щеканов, первый заместитель начальника Департамента инф
20.09.2012 ИТ-система позволила Минэнерго России отказаться от бумаги

поиск по хранилищам. Ежедневно в ВИС одновременно работают до 400 работников центрального аппарата Минэнерго, при общей численности пользователей ВИС более 600 человек. В числе федеральных орг
24.01.2012 «Техносерв» и «Корус Консалтинг» создают программно-технический комплекс для ситуационно-аналитического центра Минэнерго

» и «Техносерв» создает программно-технический комплекс для ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго. Целью проекта является автоматизация и повышение эффективности мониторинга и обраб
05.12.2011 Все нефтегазовые и энергетические компании России объединит единая ИТ-система

мных средств ГИС ТЭК, за счет собственных средств». О конкретных конкурсах, которые будет объявлять Минэнерго, и общем масштабе затрат говорить в день подписания закона рано, считает источник C
28.11.2011 «Ростелеком» разработал для Минэнерго РФ систему повышения энергоэффективности

явленного Министерством энергетики РФ в августе текущего года. Оператор выступил единым подрядчиком Минэнерго по данному проекту и выполнил весь комплекс задач по внедрению системы, начиная от

05.09.2011 Club.CNews: ИнформСистем: Самосознание электроэнергетики должно проснуться

етики требует инвестиций в объеме 11,1 триллиона рублей до 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго РФ. Ведомство сообщило, что 22 августа на заседании правительства была представлена
31.08.2011 Club.CNews: ИнформСистем: Порочный энергоаудит электростанций

росто включается в тарифы на электроэнергию и тепло. Получается, что эту бесхозяйственность электростанций должны оплачивать потребители электроэнергии и тепла.Неоднократно этот вопрос ставился перед МИНЭНЕРГО РФ, но положительной реакции нет. Получается нонсенс: Закон есть, а Методики правильного исполнения этого Закона нет. Но ведь МИНЭНЕРГО РФ всё-таки должно побеспокоиться о корр
29.07.2010 IT Energy обеспечит ИТ-сопровождение деятельности «Российского энергетического агентства» и Минэнерго

ателей РЭА, но и выступит субподрядчиком агентства по обеспечению технической поддержки сотрудников Минэнерго. Контракт стал результатом победы IT Energy на аукционе, впервые проводимом заказчи
26.09.2006 Минэнерго Казахстана переходит на ЭЦП

Как сообщает корреспондент CNews, на состоявшемся вчера совещании в министерстве энергетики и минеральных ресурсов республики Казахстан (МЭМР РК) заместитель председателя Агентства РК по информатизации и связи Куанышбек Есекеев вручил 11 контейнеров, содержащих
30.11.1998 IBM намерена поставить Министерству энергетики США систему с производительностью 10 терафлоп

В 2000 году компания IBM намерена поставить Министерству энергетики США систему с производительностью 10 терафлоп. Кроме того, согласно заявлению Николаса Донофрио (Nicholas Donofrio), первого вице-президента Департамента производства и


Публикаций - 368, упоминаний - 450

Минэнерго РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 47
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 19
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 18
МегаФон 10742 16
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 15
9594 13
Телеком-защита 54 12
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 53 12
SAP SE 5601 12
Yandex - Яндекс 9215 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
Oracle Corporation 7074 9
Крок - Croc 1964 9
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 8
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 51 7
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 7
Microsoft Corporation 25775 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 6
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 6
Apple Inc 13154 6
AMD - Advanced Micro Devices 4641 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 6
Информзащита 941 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 6
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 5
Salesforce - Informatica 139 5
Google LLC 12688 5
Бест Софт ПКФ 8 5
Минобрнауки РФ - ЦИТО ФГБУ - Центр информационно-технического обеспечения 12 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 5
Cisco Systems 5372 5
Intel Corporation 12811 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
Lenovo Motorola 3566 5
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 220 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 38
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 29
РЖД - Российские железные дороги 2096 26
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 26
Транснефть 335 18
Газпром ПАО 1493 18
Роснефть НК - нефтяная компания 562 16
Газпром нефть 725 14
Россети Ленэнерго 1699 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 11
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 10
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 9
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 9
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 8
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 8
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 7
Сургутнефтегаз - СНГ 288 7
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 7
Почта России ПАО 2370 7
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 6
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 6
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 5
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 72 5
Русэнергосбыт 10 5
РВК - Российская венчурная компания 571 5
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 4
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 4
Новатэк - ранее Новафининвест 76 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 4
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 48 4
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 117 4
Иркутскэнергосбыт - Иркутская Энергосбытовая компания 15 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 126
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 87
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 63
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 61
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 58
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 52
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 46
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 42
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 41
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 41
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 39
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 37
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 37
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 35
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 33
Федеральное казначейство России 1949 32
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 30
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 30
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 27
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 27
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 27
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 26
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 26
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 22
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 22
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 21
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 21
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 20
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 19
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 18
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 18
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 17
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 16
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 16
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 15
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 19 14
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 13
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 13
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 13
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 13
НАН - Национальная ассоциация наноиндустрии - Наноиндустрия Концерн 24 11
ГосИнформСистемы 160 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
Единая Россия - Политическая партия 321 5
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 5
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 4
РСЭЭ - Российский союз энергоэффективности 3 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 2
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 10 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
АЭТИ - Ассоциация развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры 3 1
СОИ - Союз операторов интернета 31 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
ATOM - Accelerating Therapeutics for Opportunities in Medicine 1 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
U.S. Department of Energy - U.S. EIA - Energy Information Administration - Управление энергетической информации США 2 1
Первая СРО Букмекеров - Первая саморегулируемая организация букмекеров 2 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
СибАкадемИнновация 1 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 1
НАТТ - Национальная ассоциация трансфера технологий 3 1
АМП - Ассоциация промышленного майнинга 8 1
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 165
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 105
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 89
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 88
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 54
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 52
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 46
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 43
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 41
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 38
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 37
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 37
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 35
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 34
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 33
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 32
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 31
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 26
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 23
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 23
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 22
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 21
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 21
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 21
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 20
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 20
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 19
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 18
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 318 18
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 18
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 18
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 640 17
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 17
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 16
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 16
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 427 16
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 16
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 15
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 15
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 54
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 44
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 22
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 21
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 14
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 13
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 12
Google Android 15243 11
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 10
FreePik 1841 9
Apple iOS 8583 9
Microsoft Windows 16882 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 8
Linux OS 11533 8
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 8
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 6
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 6
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 6
Apple iPad 4011 6
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 6
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 5
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 5
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 5
Apple iPhone 6 4861 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 4
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 4
Газпромнефть - Нефтеконтроль ГИС 5 4
1С Энергетика 9 4
Фирма ИнформСистем - MES-T2 - Инновационная Самонастраиваемая MES-Система 10 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 4
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 4
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 4
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 4
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 3
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 3
Путин Владимир 3454 35
Шадаев Максут 1210 35
Чернышенко Дмитрий 580 32
Медведев Дмитрий 1665 27
Албычев Александр 168 22
Петрушин Андрей 110 21
Шпак Василий 279 21
Терещенко Денис 95 20
Меджитов Тимур 85 20
Херсонцев Алексей 93 20
Петров Михаил 139 20
Хайруллин Айрат 108 19
Ципорин Павел 103 19
Власов Сергей 101 19
Мартынова Елена 90 19
Черников Алексей 53 19
Сорокин Даниил 33 19
Лысенко Эдуард 317 19
Разумовский Дмитрий 125 18
Пугачев Павел 63 14
Новак Александр 36 14
Инюцын Антон 17 14
Серова Елена 320 14
Скиба Владимир 42 14
Куртяник Надежда 441 14
Мишустин Михаил 787 14
Бартенева Мария 35 13
Щербов Роман 15 13
Паршин Максим 323 12
Слышкин Василий 129 12
Тихонов Анатолий 19 12
Митрейкин Александр 20 12
Труненков Сергей 35 12
Казмерчук Елена 12 11
Кудрин Алексей 125 10
Кравченко Константин 101 10
Кожуховский Игорь 10 10
Кукшев Вячеслав 13 10
Цветков Юрий 9 9
Новиков Евгений 49 9
Россия - РФ - Российская федерация 166164 322
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 98
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 55
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 51
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 31
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 27
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 26
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 21
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 18
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 18
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 15
Европа 24963 14
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 13
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 13
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 12
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 11
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 140 11
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 11
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 11
Россия - УФО - Тюменская область 1365 10
Россия - УФО - Челябинская область 1512 10
Земля - планета Солнечной системы 10865 10
Казахстан - Республика 6047 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 9
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 9
Германия - Федеративная Республика 13221 9
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 9
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 8
Украина 7928 8
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 8
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 7
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 7
Россия - СЗФО - Новгородская область 718 7
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 720 7
Россия - ДФО - Бурятия Республика 741 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 246
Энергетика - Energy - Energetically 5855 154
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 119
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 74
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 63
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 53
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 51
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 48
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 46
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 44
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 39
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 35
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 34
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 34
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 34
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 34
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 33
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3961 33
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 32
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 31
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 30
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 27
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 27
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 26
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 24
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 24
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 22
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 22
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 19
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 19
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 18
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 17
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 17
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 16
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 16
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 15
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 24
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 15
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 10
Известия ИД 770 9
Ведомости 1466 9
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 6
РИА Новости 1033 4
Российская газета 290 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
РОИ - Российская общественная инициатива 85 2
Space Daily 528 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
Time Magazine 12 2
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TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
N+1 - Издание 188 1
23ABC News 183 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
The Washington Post 350 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Digital Trends - Издание 35 1
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EE Times 160 1
Nature 832 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Госрасходы - портал 70 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
CoinDesk 4 1
Fastcompany 4 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 1
MIT Technology Review 66 1
CNews - Auto.CNews 51 1
Phys.org 972 1
Казахстан Сегодня 310 1
The Times 75 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 63
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 12
Gartner - Гартнер 3658 7
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 4
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 3
Автостат 55 3
IDC - International Data Corporation 4975 3
CNews Инновация года - награда 155 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
CNews Fast рейтинг 55 1
BAIR - Berkeley Artificial Intelligence Research - Berkeley Artificial Intelligence Lab 2 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 1
TIRIAS Research 4 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
Gartner IT Key Metrics Data 1 1
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 12 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 11
РАН - Российская академия наук 2122 10
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 8
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 5
СПГУ - СЗТУ - Северо-Западный государственный заочный технический университет - СЗПИ - Северо-Западный заочный политехнический институт 22 5
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 4
U.S. Department of Energy - SLAC National Accelerator Laboratory - Stanford Linear Accelerator Center - Национальная ускорительная лаборатория 22 4
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 3
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 2
U.S. Department of Energy - NERSC - National Energy Research Scientific Computing Center - Федеральный научный энергетический вычислительный центр США 5 2
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 2
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 2
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 2
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 18 2
РАН ИПУ - Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук 26 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 44 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 77 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
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НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 1
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WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
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