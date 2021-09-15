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Минэнерго РФ
Министерство энергетики


15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
15.09.2021 На Госуслугах открыт прием заявок на подключение к газовым сетям 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
31.08.2021 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью CNews: Мы уже экосистема, но пока лоскутная 1
30.08.2021 «Эдит Про» автоматизирует в «Ленэнерго» управление производственными активами 1
26.08.2021 «Дочка» Минэнерго обанкротила ИТ-компанию, «посадившую» ее сотрудника неприличной взяткой 2
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 1
10.08.2021 Эффективность госпрограмм по линии радиоэлектроники и ИТ оказалась «ниже среднего» и «низкой» 1
05.08.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за II квартал и I полугодие 2021 г. 1
20.07.2021 Чернышенко: Задача регионов обеспечить качественную реализацию стратегий цифровой трансформации 2
28.06.2021 Власти одобрили стратегии цифровой трансформации России 1
18.06.2021 Проблемный госзаказчик обвинил ИТ-компанию в двукратном завышении цены «железа», которую сам же и установил 2
19.05.2021 Для Путина написали план развития водородных автомобилей в России 2
17.03.2021 В Реестр российского ПО внесены три новых решения «Сигма» для энергетики 1
08.02.2021 «Россети ФСК ЕЭС» начала внедрение энергоэффективных технологий на ключевой подстанции Дальнего Востока 1
28.01.2021 В Москве начато производство недорогих ВКС-систем на замену Polycom и Cisco 1
25.01.2021 Минцифры отказало в легитимности «умным счетчикам» МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 1
23.11.2020 Госслужащие высшего звена защитили проекты по итогам обучения 1
18.11.2020 «Ростелеком» предоставил облачную инфраструктуру для ЦУС РЭК 1
13.11.2020 ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 2
11.09.2020 ФСБ арестовала замглавы Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга 1
09.09.2020 Силовики задержали топ-менеджеров «Ланита» 4
09.09.2020 Арестован замглавы Минэнерго. Создание ГИС ТЭК вылилось в уголовные дела 4
07.09.2020 Ramax group автоматизировала мониторинг реализации программы инновационного развития для «Аэрофлота» 1
02.09.2020 У кого больше всех денег для «Цифровой экономики». Рейтинг 1
27.07.2020 Осколки скандально обанкротившегося «Прогноза» начали объединяться 2
24.07.2020 Intel рассказала о росте чистой прибыли, но призналась в провале по техпроцессу 7 нм 1
10.07.2020 «1С-Рарус» завершила внедрение в АО «СО ЕЭС» централизованной системы на базе 1С:ЗУП КОРП 1
05.06.2020 В МЧС появился замминистра по цифровой трансформации 1
01.06.2020 «Техносерв» обеспечивает обслуживание ВКС-оборудования Poly для САЦ Минэнерго России 1
24.03.2020 Минэнерго обеспечит защиту виртуальных рабочих мест для своих сотрудников с помощью технологий Group-IB 2
18.03.2020 Инновационные разработки «Юнитера Лабс» представили в Совете Федерации Председателю верхней палаты российского парламента Валентине Матвиенко 3
13.03.2020 Мишустин формирует «цифровой спецназ» из чиновников министерств. Список 1
12.03.2020 Власти отдали домены RU и РФ Роскомнадзору, отобрав у Минкомсвязи 1
20.02.2020 Назначен новый президиум правкомиссии по цифровому развитию. Кто ушел и кто остался 1
17.02.2020 Власти назвали три типа угроз, которые могут поломать Рунет 1
06.02.2020 Минкомсвязи объяснило, кого возьмут в «цифровые замминистры» 1
04.02.2020 Мишустин реанимировал старинную идею Медведева о цифровых замминистрах 1

Публикаций - 148, упоминаний - 251

Минэнерго РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 26
Ланит ГК 1155 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 6
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
SAP SE 3211 5
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 4
Телеком-защита 48 4
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 4
Прогноз 195 4
Крок 1219 4
Telegram Group 702 4
Роснефть РН-информ 32 3
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 3
Галактика - Корпорация 248 3
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
ГЛОНАСС АО 82 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 107 2
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 14 2
Nvidia Corp 2015 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 153 2
Verysell - Верисел 91 2
Verysell Проекты - Verysell Project 42 2
ПМСофт 22 2
Центр мониторинга сетей связи 5 2
Газпром информ 23 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 2
3733 2
LMF 3 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
Тривиум - Trivium 4 1
Транснефть 159 9
Башнефть ПАО АНК 90 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Россети ПАО 168 3
Газпром ПАО 520 2
Аэрофлот 493 2
Интер РАО ПАО 158 2
Сибур Химпром 16 2
Роснефть НК 367 2
Газпром нефть 382 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
РКС - Российские космические системы 100 1
АвтоВАЗ 118 1
РАО ЕЭС России ПАО 63 1
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 1
Danone - Данон 44 1
Царицын капитал 22 1
Jaguar Land Rover 63 1
ТГК-2 - Территориальная генерирующая компания № 2 9 1
Новатэк 27 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 127 1
Якутская ГРЭС 3 1
Uber 257 1
Артекс Нефтегаз 3 1
Авиакомпания Россия 8 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 1
Аврора Авиакомпания 2 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
Почта России ПАО 1572 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
РусГидро ПАО 129 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
X5 Group 599 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 36
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 17
Правительство РФ 2201 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 14
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 12
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 10
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 9
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 8
Президент Российской Федерации 1439 8
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 7
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 7
Россвязь - Федеральное агентство связи 485 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 6
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 5
Управление делами президента Российской Федерации 38 5
Счётная палата РФ 460 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
Федеральное казначейство России 766 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 4
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 79 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
СОИ - Союз операторов интернета 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 6
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 2
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 29 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 2
Diameter 12 2
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 2
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
LPWAN - NB-Fi - Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии 18 1
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
Отечественная модель классификации типов ЦОД 1 1
eMTC - enhanced Machine-Type Communication 4 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 1
Workflow - Поток работ 57 1
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
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ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 5
Google Android 10750 4
Apple iOS 5741 4
Prognoz Platform 74 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
Linux OS 4253 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 2
Галактика EAM 24 2
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Microsoft Windows 10 6629 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 2
Nvidia GeForce GTX 2058 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 661 1
Транснефть КИС ПО ПД - Планирование и отчетность по производственной деятельности группы 1 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 1
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 2 1
Bombardier GTX Гидроцикл 2 1
Intel Ponte Vecchio GPU - Графический процессор 5 1
Microsoft Silverlight 138 1
Cisco TelePresence SX 4 1
Москвич-2141 - Легковой автомобиль 2 1
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 4 1
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ГАЗ 21 Волга 1 1
КриптоПро Ngate 4 1
BMW X - серия кроссоверов 3 1
КСК.ИК - КСК.Интеллектуальный конвейер 3 1
Монитор Электрик - СК-11 1 1
Jaguar Land Rover - Range Rover Sport 5 1
AMD EPYC Genoa - Серия микропроцессоров 3 1
Сигма.CRM 1 1
Путин Владимир 1824 13
Медведев Дмитрий 1433 8
Чернышенко Дмитрий 234 6
Мишустин Михаил 302 6
Носков Константин 201 5
Бартенева Мария 23 5
Шадаев Максут 384 5
Новак Александр 19 4
Тихонов Анатолий 11 4
Серебряков Виктор 42 4
Соколов Алексей 121 3
Соловьев Сергей 25 3
Никифоров Николай 1126 3
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Арендарчук Александр 2 2
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Левин Леонид 83 2
Пак Олег 90 2
Щеканов Александр 8 2
Сорокин Павел 6 2
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Алтунин Александр 2 2
Четвернин Алексей 651 2
Ротенберг Игорь 35 2
Шингарев Павел 8 1
Кудрявцева Юлия 5 1
Мельник Иван 10 1
Осеевский Михаил 221 1
Семенов Алексей 67 1
Панченко Иван 43 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 33
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 7
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
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Россия - СФО - Новосибирск 1965 2
Франция - Французская Республика 2120 2
Германия - Федеративная Республика 3624 2
Индия - Республика 2169 2
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ПИР - Программы инновационного развития 3 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне 9 1
А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 1
Россети Цифровая трансформация 2030 3 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 21 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 1
Региональное законодательство 45 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 85 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
23ABC News 55 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 26 1
CNews Analytics 1988 17
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 4
Gartner 2190 1
CNews Fast рейтинг 29 1
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 15 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 22 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 10 1
ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 3 1
Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 11 1
СибАДИ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 5 1
ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 5 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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