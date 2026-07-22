Новый релиз «1С:RCM» от «Деснола» позволит определять «здоровье» оборудования по методике Минэнерго асчет стоимости ремонтов с учетом наработки оборудования, индекс технического состояния по методике Минэнерго и автоматический пересчет критичности по всей иерархии активов — от отдельных узлов

«Интeр РАО» впервые представило Минэнерго России электронную торговую площадку для купли-продажи электроэнергии «Интeр РАО» впервые представило Минэнерго России электронную торговую площадку для купли-продажи электроэнергии. Сервис позво

Минэнерго России и фонд «Сайберус» выведут российский опыт киберзащиты ТЭК на экспорт ибербезопасности объектов топливно-энергетического комплекса является одним из ключевых приоритетов Минэнерго. Число атак на энергосистемы постоянно увеличивается. В этих условиях важно заранее

Компания «Монитор Электрик» реализовала решение, обеспечивающее исполнение приказа Минэнерго №1340 однако на повестке остаются вопросы расширения состава передаваемой информации, описанной в приказе Минэнерго №1340 (моделей измерений, устройств регистрации аварийных событий и осциллограмм, г

Власти решили защитить российских майнеров от грабительских цен на электричество. На их стороне Минцифры и ФАС критикой со стороны сразу двух крупных госведомств. Как пишет «Коммерсант», за отечественных «криптошахтеров» вступились одновременно Минцифры и Федеральная антимонопольная служба России (ФАС). Идея Минэнерго о резком увеличении тарифов за свет для добытчиков криптовалюты была озвучена в марте 2024 г. Министерство предложило взвинтить тарифы для компаний, занимающихся майнингом, как миниму

Старые враги криптомайнеров увидели в них клиентов. Теперь их защищают от властей и не дают им повышать тарифы на электричество ие энергетики обрушились с критикой на идею властей о кратном повышении тарифов за электричество для майнинг-центров, пишет «Коммерсант». Ранее такое предложение высказывали представители российского Минэнерго. Идею министерства восприняла в штыки ранее созданная рабочая группа по энергетике. Проект Минэнерго был отклонен, хотя и не совсем единогласно – десять членов группы высказали

Минэнерго, «Лаборатория Касперского» и РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина подписали трёхстороннее соглашение о сотрудничестве ъектами КИИ качественных отечественных защитных решений. Подписание трёхстороннего соглашения между Минэнерго, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и „Лабораторией Касперского“ — ещё один важный

Минцифры, Минэк, МИД, Счетная палата, Минтруд, Минэнерго, Ростест, ФАС, на конференции CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября ационных технологий и связи Республики Татарстан; Елена Мартынова, заместитель руководителя Росреестра; Даниил Сорокин, директор Департамента информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК, Министерство энергетики Российской Федерации; Надежда Куртяник, министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области; Дмитрий Разумовский, заместитель губер

Сверхпроблемная ГИС ТЭК полностью провалилась. На замену строится новая платформа Платформа вместо ГИС ТЭК Как стало известно CNews, Министерство энергетики (Минэнерго) создает новую ИТ-платформу, которая заберет на себя функции скандально известной госинформситемы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК). Напомним, эта многомиллионная система б

«Дочка» Минэнерго обанкротила ИТ-компанию, «посадившую» ее сотрудника неприличной взяткой Банкротство подрядчика РЭА «Минэнерго» Как выяснил CNews, Российское энергетическое агентство при Минэнерго (РЭА) сумело обанкротить своего подрядчика по проекту, связанному с созданием сверхпроблемной госинформсст

Силовики задержали топ-менеджеров «Ланита» ициальное обвинение Следственный комитет России (СКР) задержал Анатолия Тихонова, заместителя главы Минэнерго России, его советника Романа Рыжкова, а также вице-президентов АО «Ланит» Владимира

Арестован замглавы Минэнерго. Создание ГИС ТЭК вылилось в уголовные дела Дело дошло до обысков и допросов У заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова, заместителя гендиректора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (ФГБУ РЭА) Минэнерго Игоря Кожуховского и ряда других чиновников прошли обыски в рамках уголовного дела о предлагаемом мошенничестве в особо крупных размерах. Анатолий Тихонов, который курирует в Минэн

«Техносерв» обеспечивает обслуживание ВКС-оборудования Poly для САЦ Минэнерго России сервисное обслуживание оборудования аудио и видеоконференций для Ситуационно-аналитического центра Минэнерго России (САЦ Минэнерго России). Услуги сервисного обслуживания оборудования а

Минэнерго обеспечит защиту виртуальных рабочих мест для своих сотрудников с помощью технологий Group-IB ветствующих профилактических мер от работодателей, как частного, так и государственного секторов. В Минэнерго было проведено оперативное совещание с участием заместителя Министра энергетики Ант

Минэнергетики РФ и АНО «Цифровая экономика» займутся цифровой трансформацией нефтегазовой отрасли ния; разработка предложений в планы мероприятий ведомственного проекта «Цифровая трансформация ТЭК» Минэнерго России; синхронизация предложений нефтегазовой отрасли с федеральными проектами нац

СЭД «Этлас» внедрена в министерстве энергетики и водных ресурсов Таджикистана «Этлас» объявила о том, что в министерстве энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан внедрена СЭД «Этлас». В начале прошлого года в ведомстве начался процесс модернизации информационных сетей и инфраструктуры. Был

В ГИС ТЭК зарубежный софт заменят ПО на платформе покойного «Прогноза» системы топливно-энергетического комплекса России (ГИС ТЭК) будет доработана с использования отечественного ПО российской компании «Форсайт» из Перми. Об этом 26 февраля 2019 г. редакции рассказали в Минэнерго. Позже в подтверждение этой информации на сайте госзакупок были опубликованы документы по итогам тендера на доработку программного обеспечения ГИС с начальной ценой контракта в 26,2 м

«САЦ Минэнерго» начал использовать интерактивную карту с аналитикой по выборам Президента РФ на основе платформы Polymatica «Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России» в рамках модернизации программно-технического комплекса начал использование

Проблемы ГИС ТЭК не кончаются. РЭА Минэнерго не может вернуть 47 млн за нерабочую СХД е 15 месяцев затягивать судебную тяжбу с непосредственным заказчиком госинформсистемы топливно-энергетического комплекса России (ГИС ТЭК), которым выступает ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго (РЭА). Это заморозило для проекта порядка 47 млн руб., выделенных государством на СХД для резервирующего контура ГИС. Была ли в итоге собрана эта СХД, CNews выяснить не удалось. Теоре

Власти обвинили РЭА Минэнерго в срыве миллиардного проекта ГИС ТЭК ранения информации о состоянии и прогнозе развития топливно-энергетического комплекса страны. Обязанность по ее созданию возложена государством на ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (РЭА) при Минэнерго. Исполнителем главного 607-миллионного контракта в конце 2014 г. по итогам конкурса стал ИТ-интегратор «Ланит». Заказчик намеревался принять работы до 1 октября 2015 г., однако по фак

Запуск ГИС ТЭК просрочен на полтора года. «Ланит» и РЭА Минэнерго обменялись исками на сотни миллионов т выбиваться из графика, CNews узнал еще в ноябре 2015 г. Однако тогда в РЭА заверили редакцию, что рассчитывают полностью принять систему уже в декабре. В каком состоянии ГИС: комментарии «Ланита» и Минэнерго Отвечая на вопросы CNews о том, в каком состоянии пребывает проект ГИС ТЭК, в департаменте внешних связей РЭА Минэнерго подготовили ответ, консолидированный с «Ланитом». Из нег

Информационные системы Минэнерго мигрируют на свободное ПО а свободное программное обеспечение, рассказали CNews чиновники министерства. Так, в ноябре 2014 г. Минэнерго при частичной модернизации созданной в 2011 г. государственной информационной систе

Минкомсвязь и Минэнерго поспорили из-за СМЭВ сов. В проекте протокола подкомиссии от имени ее председателя – министра связи Николая Никифорова - Минэнерго дается указание начать осуществлять запросы к региональным сведениям до 27 октября

Создание ГИС ТЭК начинается с задержкой на год информации о состоянии и прогнозе развития топливно-энергетического комплекса России. В 2012 г. РЭА Минэнерго с помощью своего субподрядчика «Артекс консалтинг» (бывший «Артекс нефтегаз») за i3

Минэнерго сократило бюджет ИТ-системы ТЭК в 6 раз будет объявлен конкурс на разработку интеграционного модуля ГИС топливно-энергетического комплекса (ТЭК), который объединит информацию от добывающих и генерирующих предприятий этой отрасли. О подходе Минэнерго к созданию ГИС на конференции CNews рассказал заместитель министра Антон Инюцын. По сравнению с концепцией предыдущего состава Минэнерго новая команда (сформирована министром А

Минэнерго создаст «Яндекс» для ТЭК семи лет и затрачено немногим менее 6 млрд руб. И это, по оценкам замминистра, далеко не предел. В министерстве энергетики пришли к выводу, что, не меняя сложившуюся инфраструктуру, можно быст

Круглый стол ИКТ в ТЭК: Участвуют замминистра Минэнерго, Газпромнефть, Башнефть м столе ИКТ в ТЭК Приглашены к участию: Евгений Новиков, начальник отдела информационных технологий Министерства энергетики РФ; Александр Щеканов, первый заместитель начальника Департамента инф

ИТ-система позволила Минэнерго России отказаться от бумаги поиск по хранилищам. Ежедневно в ВИС одновременно работают до 400 работников центрального аппарата Минэнерго, при общей численности пользователей ВИС более 600 человек. В числе федеральных орг

«Техносерв» и «Корус Консалтинг» создают программно-технический комплекс для ситуационно-аналитического центра Минэнерго » и «Техносерв» создает программно-технический комплекс для ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго. Целью проекта является автоматизация и повышение эффективности мониторинга и обраб

Все нефтегазовые и энергетические компании России объединит единая ИТ-система мных средств ГИС ТЭК, за счет собственных средств». О конкретных конкурсах, которые будет объявлять Минэнерго, и общем масштабе затрат говорить в день подписания закона рано, считает источник C

«Ростелеком» разработал для Минэнерго РФ систему повышения энергоэффективности явленного Министерством энергетики РФ в августе текущего года. Оператор выступил единым подрядчиком Минэнерго по данному проекту и выполнил весь комплекс задач по внедрению системы, начиная от

Club.CNews: ИнформСистем: Самосознание электроэнергетики должно проснуться етики требует инвестиций в объеме 11,1 триллиона рублей до 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго РФ. Ведомство сообщило, что 22 августа на заседании правительства была представлена

Club.CNews: ИнформСистем: Порочный энергоаудит электростанций росто включается в тарифы на электроэнергию и тепло. Получается, что эту бесхозяйственность электростанций должны оплачивать потребители электроэнергии и тепла.Неоднократно этот вопрос ставился перед МИНЭНЕРГО РФ, но положительной реакции нет. Получается нонсенс: Закон есть, а Методики правильного исполнения этого Закона нет. Но ведь МИНЭНЕРГО РФ всё-таки должно побеспокоиться о корр

IT Energy обеспечит ИТ-сопровождение деятельности «Российского энергетического агентства» и Минэнерго ателей РЭА, но и выступит субподрядчиком агентства по обеспечению технической поддержки сотрудников Минэнерго. Контракт стал результатом победы IT Energy на аукционе, впервые проводимом заказчи

Минэнерго Казахстана переходит на ЭЦП Как сообщает корреспондент CNews, на состоявшемся вчера совещании в министерстве энергетики и минеральных ресурсов республики Казахстан (МЭМР РК) заместитель председателя Агентства РК по информатизации и связи Куанышбек Есекеев вручил 11 контейнеров, содержащих