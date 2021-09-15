Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Минэнерго РФ
Министерство энергетики
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 148, упоминаний - 251
Минэнерго РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 13
|Медведев Дмитрий 1433 8
|Чернышенко Дмитрий 234 6
|Мишустин Михаил 302 6
|Носков Константин 201 5
|Бартенева Мария 23 5
|Шадаев Максут 384 5
|Новак Александр 19 4
|Тихонов Анатолий 11 4
|Серебряков Виктор 42 4
|Соколов Алексей 121 3
|Соловьев Сергей 25 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Кожуховский Игорь 4 3
|Валяева Елизавета 72 2
|Овсянников Александр 2 2
|Арендарчук Александр 2 2
|Сидоренко Валерий 8 2
|Комов Владимир 8 2
|Андрющенко Светлана 7 2
|Уваров Алексей 11 2
|Шевченко Игорь 10 2
|Калюжный Игорь 24 2
|Ротенберг Аркадий 42 2
|Строкович Антон 45 2
|Акимов Максим 167 2
|Левин Леонид 83 2
|Пак Олег 90 2
|Щеканов Александр 8 2
|Сорокин Павел 6 2
|Инюцын Антон 13 2
|Алтунин Александр 2 2
|Четвернин Алексей 651 2
|Ротенберг Игорь 35 2
|Шингарев Павел 8 1
|Кудрявцева Юлия 5 1
|Мельник Иван 10 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Семенов Алексей 67 1
|Панченко Иван 43 1
|CNews Analytics 1988 17
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 4
|Gartner 2190 1
|CNews Fast рейтинг 29 1
|CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759193, в очереди разбора - 662883.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759193, в очереди разбора - 662883.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru