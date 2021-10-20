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Федеральный закон 187-ФЗ
О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 59, упоминаний - 66
Федеральный закон 187-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1828 9
|Соколов Алексей 121 7
|Медведев Дмитрий 1434 4
|Бокова Людмила 80 3
|Лугов Андрей 32 2
|Клишас Андрей 44 2
|Иванов Олег 124 2
|Рысин Сергей 4 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Касперская Наталья 197 2
|Парфентьев Алексей 33 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Левова Ирина 18 1
|Адамов Александр 1 1
|Акимов Максим 167 1
|Залецкий Алексей 3 1
|Воробьев Андрей 125 1
|Колесников Андрей 78 1
|Казарян Карен 31 1
|Клименко Герман 31 1
|Комаров Владимир 1 1
|Луговой Андрей 12 1
|Клиншас Андрей 2 1
|Осипов Олег 10 1
|Жаров Александр 165 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Шушкин Дмитрий 92 1
|Прохоров Максим 1 1
|Антропов Антон 1 1
|Бобровников Борис 86 1
|Долгов Константин 4 1
|Краснов Роман 6 1
|Калугин Сергей 162 1
|Чутов Олег 5 1
|Касьянов Роман 1 1
|Солдатов Алексей 77 1
|Лукацкий Алексей 68 1
|Борисов Илья 26 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Чернов Даниил 49 1
|CNews Analytics 1991 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
|ИРИ - Институт развития интернета 94 2
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
|НТЦ ИТ Роса - Учебный центр 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766522, в очереди разбора - 670207.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766522, в очереди разбора - 670207.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru