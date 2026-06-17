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Федеральный закон 187-ФЗ О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации

СОБЫТИЯ


17.06.2026 Postgres Professional и Yadro объявили о разработке промышленных ПАКов для критической инфраструктуры данных

как возможность заложить основу для отечественного класса программно-аппаратных комплексов, где оборудование и СУБД работают в единой архитектуре, оптимизированной под промышленные нагрузки и задачи критической инфраструктуры данных. Postgres Pro — один из ключевых российских игроков в своем классе, и объединение экспертизы компании в области СУБД с инженерной базой Yadro открывает возможн
09.06.2026 ТГУ тестирует NGFW InfoWatch ARMA для защиты критической инфраструктуры

ейчас в ТГУ в промышленной эксплуатации находятся два программно-аппаратных комплекса «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)». Первый участвовал в пилотном проекте, второй, специально для дополнительной защиты критической инфраструктуры, поступил в университет в конце апреля. «Сейчас ТГУ тестирует межсетевой экран нового поколения «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)», в процессе тестирования команда InfoWat
04.06.2026 На рынок обслуживания критической инфраструктуры выходит новая компания

На рынок обслуживания объектов критической инфраструктуры, в том числе центров обработки данных, выходит ООО «БТО». Компания была основана 30 лет назад и изначально специализировалась на системах пожарной безопасности. В 202
04.05.2026 Red Security: доля кибератак на критическую инфраструктуру России достигла рекордных 77%

ы для комплексной защиты бизнеса, зафиксировала рекордное усиление хакерской активности в отношении критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации. В I квартале 2026 г. до
14.04.2026 Atlas инвестирует в кибербезопасность для поддержки критической инфраструктуры в условиях ужесточения регуляторных норм

ти Triadix и расширении инвестиций в защиту данных. Решение ориентировано на быстрорастущий сегмент критической информационной инфраструктуры (КИИ), где ужесточение регулирования с 2026 г. треб
17.02.2026 Astra Linux Embedded обеспечила защиту диспетчерских пультов «Сател» для критической инфраструктуры

льный уровень защиты информации и бесперебойность работы. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Пульты «Сател» используются в системах оперативно-диспетчерской связи (СОДС) на объектах критической информационной инфраструктуры. В 2024 г. компания приняла решение о переходе на отечественную операционную систему в связи с повышением требований к информационной безопасности и не
12.02.2026 Компания Security Vision представила обновленный продукт Security Vision КИИ

Компания Security Vision вывела на рынок обновленный продукт Security Vision КИИ, обеспечивающий реализацию требований законодательства в части критической информационной инфраструктуры в автоматизированном режиме. Ключевые обновления включают в себя: Сферы деятельности субъектов КИИ и связи с типовыми отраслевыми объектами КИИАктуализ
29.01.2026 На российских объектах критической информационной инфраструктуры найдено более 1,2 тыс. нарушений

Минимальный уровень киберзащиты Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России выявила более 1,2 тыс. нарушений в сфере киберзащиты критической информационной инфраструктуры (КИИ), пишет «Коммерсант». Среди ключевых причин сложившейся ситуации ведомство называет системное отстранение специалистов по информационной безопасно
20.10.2025 UserGate стал корпоративным центром ГосСОПКА

рамках выполнения функций центра ГосСОПКА для субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) России в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности кр
07.10.2025 ТСЗП при помощи Itprotect выполнила требования по безопасности КИИ

Для обеспечения требований ФЗ-187 команда Itprotect, интегратора в области информационной безопасности, провела обследов
12.09.2025 UDV Group запустила новую версию ИБ-решения для защиты критической инфраструктуры промышленных компаний и представителей других отраслей экономики России.

по профилю защиты четвертого класса. Она даст возможность использовать решение на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (ЗОКИИ) первой категории и в АСУ ТП первого класса

08.09.2025 КИИ Basic от Security Vision: защита критической инфраструктуры стала доступнее для СМБ

тва России № 127, а также проведения оценки соответствия объектов КИИ требованиям подзаконных актов ФЗ-187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Проду
02.09.2025 «Почта России» заявила об 100% импортозамещении критически важной ИТ-инфраструктуры

Импортозамещение в «Почте России» «Почта России» импортозаместила 100% значимых объектов критической информационной инфраструктуры (ЗОКИИ). Об этом рассказал заместитель генерального
02.09.2025 В России продолжится доработка законов для критической инфраструктуры

течественного. Такое требование предусмотрено вступившими в силу поправками в закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры» (КИИ). Как сообщили РБК представители Министерства
14.08.2025 В России разработаны стандарты для перехода критической инфраструктуры на российские чипы и электронику

Как выяснил CNews, технический комитет по стандартизации программно-аппаратных комплексов (ПАК) для критической информационной инфраструктуры (КИИ) в 2025 г. планирует разработать несколько дес
17.06.2025 «ПиЭлСи Технолоджи» представила сетевой управляемый коммутатор Topaz SW для критической информационной инфраструктуры

тавители «ПиЭлСи Технолоджи». «ПиЭлСи Технолоджи» начала создание отечественного коммутатора для высокоавтоматизированных подстанций Topaz SW на фоне ухода зарубежных вендоров и усиления безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ). В 2023 г. компания получила грант по программе «доращивания» технологических компаний под требования крупных корпораций, оператором которой явля
04.06.2025 «Ростелеком» и «Ассоциация документальной электросвязи» подписали открытый меморандум о создании полигона доверенных решений для критической инфраструктуры связи

но-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ) подписали открытый меморандум «О необходимости создания полигона содействия разработке и внедрению доверенных решений для критической информационной инфраструктуры в отрасли связи». Работа полигона нацелена на содействие реализации государственной политики в сфере разработки и внедрения ПАКов для КИИ отрасли связи
10.04.2025 Как обеспечить безопасность с помощью новой версии Security Vision КИИ

Что такое субъекты и объекты КИИ На основании федерального закона от 26.07.2017 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», котор
14.03.2025 Троян-шифровальщик Medusa серийно атакует объекты критической инфраструктуры

Ведают, что творят Агентство по защите киберпространства и критической инфраструктуры США (CISA) опубликовало очередной бюллетень - на этот раз в партнерстве с ФБР и Центром анализа и обмена информацией между штатами (MS-ISAC), в котором утверждается,

13.03.2025 Mont включила в линейку технологических решений для защиты критической инфраструктуры системы «НацИнфоБез»

Группа компаний Mont заключила соглашение с компанией «Национальный центр информационной безопасности» – «НацИнфоБез». В продуктовый портфель вошли системы для защиты объектов критической инфраструктуры, федеральных объектов исполнительной власти, объектов топливно-энергетического комплекса от неправомерного применения беспилотных воздушных судов (БВС). «Расширение н
12.03.2025 Не просто импортозамещение: топовые банки перезапустили цифровизацию бизнес-процессов

очереди могут оказаться и другие кредитные учреждения. Это обусловлено готовящимися изменениями в № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры», расширяющими перечень субъ
31.01.2025 В России начинается серийный выпуск контроллера на процессорах «Эльбрус» для критической инфраструктуры

зы на несколько сотен контроллеров, — рассказал CNews Игнат Бычков. — Ожидается больший спрос после прохождения сертификационных испытаний во ФСТЭК по требованиям безопасности информации для объектов критической информационной инфраструктуры». Сертификат на серийное производство контроллера институт получил в январе 2025 г., следует из единого реестра сертификатов соответствия. Согласно баз
20.12.2024 В «Росатоме» создали первую лабораторию по сертификации решений АСУ ТП для критической информационной инфраструктуры

мках первого в России органа по сертификации доверенных программно-аппаратных комплексов (ДПАК) для критической информационной инфраструктуры, созданного на базе АО «Атомэнергопроект». Специали
19.12.2024 Как работает добровольная сертификация ИТ-решений для КИИ

мках первого в России органа по сертификации доверенных программно-аппаратных комплексов (ДПАК) для критической информационной инфраструктуры (КИИ), созданного на базе компании «Атомэнергопроек
05.12.2024 Сколько времени необходимо банкам для полного импортозамещения?

осударственным участием, а в их число входят крупнейшие в стране Сбербанк и ВТБ, и значимые объекты критической информационной инфраструктуры (ЗОКИИ) должны полностью отказаться от иностранного
02.10.2024 ИТ-компания «Инфосистемы Джет» провела категорирование критической информационной инфраструктуры ООО «Компания Хома»

должны пройти процедуру категорирования принадлежащих им объектов КИИ в соответствии с положениями Федерального закона № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры России
01.10.2024 «Систэм Электрик» представила комплексный подход к импортозамещению на объектах критической информационной инфраструктуры

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) продемонстрировала подход к импортозамещению компонентов объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Решение включает в себя отечественное программное обеспечение Systeme Platform и WebScadaMT, внесенное в Реестр российского ПО Минцифры России,

12.09.2024 Сбербанк планирует полностью импортозаместить зарубежные СУБД в значимых объектах критической инфраструктуры к концу 2024 года

Сбербанк в рамках импортозамещения к концу 2024 г. планирует полностью завершить перевод своих автоматизированных систем в значимых объектах критической информационной инфраструктуры с иностранных СУБД на собственное решение Platform V Pangolin. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Реляционная СУБД Platform V Pangolin вхо
13.08.2024 Организации критической информационной инфраструктуры наращивают спрос на специалистов по кибербезопасности

мая 2022 г., распространяется, среди прочих, на субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) России, органы исполнительной власти, высшие исполнительные органы государственной власт
29.07.2024 Больше половины объектов критической инфраструктуры России не успеют выполнить требование по имортозамещению ИБ

, поэтому небольшой сдвиг по итоговым срокам государство одобрит». Требования в импортозамещению ПО критической инфраструктуры В июле 2024 г. CNews писал о принятии Госдумой в первом чтении зак
25.07.2024 Принят закон о преимущественном использовании российского ПО на объектах критической инфраструктуры

в Госдуму в марте 2024 г. Проект закона вносит дополнения в федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Субъе
06.06.2024 «ПРОТЕЙ Технологии» и «Россети Урал» объединят усилия для обеспечения информационной безопасности критической инфраструктуры

ограммно-аппаратных продуктов для сферы телекоммуникаций и комплексной безопасности. Соглашение предполагает сотрудничество при реализации проектов по обеспечению информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры, а также импортозамещения средств связи, применяемых в производственной деятельности энергокомпании. «ПРОТЕЙ Технологии» предложат «Россети Урал» решен
22.05.2024 «Национальные Технологии» и «Базис» создадут российское инфраструктурное ПО для объектов критической информационной инфраструктуры

программно-аппаратных комплексов (ПАК) и системного программного обеспечения для оснащения объектов критической информационной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектрони
22.03.2024 В России ужесточаются правила перехода на отечественные ПО и «железо» в госорганах и важнейших отраслях

есен в Госдуму В Госдуму внесен законопроект об изменениях в Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Докум
05.03.2024 Защита критической инфраструктуры от «Ростелеком-ЦОД» на конференции «Цифровая стратегия 2024»

024» «Ростелеком-ЦОД» представит продукт «Облако КИИ». С ростом ИБ-угроз для государственных, промышленных и финансовых организаций, особенно остро встал вопрос о реализации защитных мер для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Кибератаки нацелены на уничтожение данных и разрушение ИТ-систем, что ставит под угрозу работоспособность критически важных предприятий страны.

18.01.2024 Инфраструктурная IoT-платформа «Росатома» прошла технические испытания для работы на объектах критической инфраструктуры

скорпорацию «Росатом»), успешно прошла испытания на соответствие требования ФСТЭК России к объектам критической информационной инфраструктуры. Программное обеспечение предназначено для автомати
22.11.2023 Госкорпорация «Росатом» обеспечит технологическую независимость критической информационной инфраструктуры к 2030 году

«Росатом» к 2030 г. обеспечит полный переход объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на доверенное оборудование. Отраслевые планы

16.10.2023 Хакеры «дружественных стран» читают документы на российских предприятиях критической информационной инфраструктуры

опасность» провела исследование готовности субъектов КИИ к исполнению законодательства. Речь идет о 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" (КИИ).
11.09.2023 ГК 1520 и «Железные дороги Якутии» будут цифровизировать и повышать кибербезопасность критической инфраструктуры

ГК 1520 и АО «Железные дороги Якутии» заключили меморандум о сотрудничестве в области внедрения отечественных цифровых систем безопасности и управления на объектах критической инфраструктуры. Подписи под документом поставили Константин Хромушкин, заместитель генерального директора по инновационному развитию и цифровой трансформации ГК 1520, и Василий Шимо
01.09.2023 NtechLab займётся промышленной безопасностью и защитой критической инфраструктуры

ение продукта FindFace Multi. При помощи видео с камер наблюдения в реальном времени можно следить за ношением средств индивидуальной защиты — касок и жилетов, а также осуществлять контроль периметра критической инфраструктуры. Для обеспечения безопасности периметра критических объектов появилась функция контроля пересечения линий. Если человек или транспортное средство пересекает выделенну

Публикаций - 2254, упоминаний - 2647

Федеральный закон 187-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 284
Ростелеком 10948 197
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 171
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 150
Microsoft Corporation 25775 144
Softline - Софтлайн 3743 121
9594 108
Ред Софт - Red Soft 1236 102
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 92
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 89
Код Безопасности 812 86
Oracle Corporation 7074 84
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 80
SAP SE 5601 68
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 64
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 61
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 61
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 59
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 59
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 57
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 189 57
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 53
InfoWatch - Инфовотч 1185 53
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 52
Газинформсервис - ГИС 496 52
Cisco Systems 5372 49
Yandex - Яндекс 9216 49
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 49
Broadcom - VMware 2610 48
Intel Corporation 12811 48
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 45
МегаФон 10742 43
IBM - International Business Machines Corp 9699 43
Diasoft - Диасофт 1144 42
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 380 42
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 41
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 313 40
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 199 39
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 38
Telegram Group 2940 38
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 98
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 85
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 63
РЖД - Российские железные дороги 2096 62
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 50
Почта России ПАО 2370 42
ГПБ - Газпромбанк 1273 39
Газпром ПАО 1493 31
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 30
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 26
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 25
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 19
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 19
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 19
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 19
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 19
Северсталь ПАО - Severstal 629 18
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 18
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 17
Газпром нефть 725 17
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 16
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 16
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 16
Альфа-Банк 1979 15
МКБ - Московский кредитный банк 657 14
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 14
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 14
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 14
Роснефть НК - нефтяная компания 562 13
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 13
ПСБ - Промсвязьбанк 963 13
Транснефть 335 13
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 12
НСПК - Национальная система платежных карт 948 11
Силовые машины 166 10
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 10
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 10
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 9
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 9
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 761
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 79
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 22
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Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 12
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 11
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 11
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 10
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 10
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 9
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 8
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 6
ГосИнформСистемы 160 6
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 6
Единая Россия - Политическая партия 321 6
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
Ассоциация пользователей и разработчиков CD-ROM-продукции 4 4
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 3
OWASP - Open Web Application Security Project 146 3
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 2
OSI - Open Source Initiative 80 2
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 2
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
ЛДПР 116 2
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 2
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1393
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1307
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 1303
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 626
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 558
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 545
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 501
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 469
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 459
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 428
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 387
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 379
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 376
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 303
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 285
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 270
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 258
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 251
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 246
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 245
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 241
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 236
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 233
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 230
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 224
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 210
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 210
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 200
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 200
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 197
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 177
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 170
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 169
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 166
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 160
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 159
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 634 150
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 146
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 145
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 142
Linux OS 11533 281
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 248
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 193
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 152
Microsoft Windows 16882 130
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 111
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 109
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 98
FreePik 1841 86
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 83
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 82
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 80
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 68
Google Android 15243 62
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 61
Новые облачные технологии - МойОфис 958 58
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 57
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 49
Oracle Java - язык программирования 3469 47
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 45
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 44
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 42
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 40
Intel x86 - архитектура процессора 2151 36
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 352 35
Axiom JDK СЗИ 175 35
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 32
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 32
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 360 32
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 32
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 323 31
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 262 29
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 29
Apple iOS 8583 29
НКТ - Р7-Офис 543 29
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 28
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 347 28
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 27
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 260 26
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 26
Путин Владимир 3454 102
Шадаев Максут 1210 59
Рустамов Рустам 548 34
Мишустин Михаил 787 26
Чернышенко Дмитрий 581 24
Касперская Наталья 319 23
Мартиросов Давид 123 21
Урусов Виктор 157 18
Панченко Иван 197 18
Тятюшев Максим 215 17
Геллерман Михаил 77 17
Ляпунов Игорь 132 17
Абакумов Евгений 227 16
Карпов Роман 80 15
Трандин Сергей 128 14
Сивцев Илья 174 14
Врацкий Андрей 175 13
Кубарев Алексей 59 13
Шойтов Александр 116 13
Дбар Федор 51 13
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Паршин Максим 323 13
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Ульянов Николай 176 13
Бедеров Игорь 103 12
Чаркин Евгений 317 12
Гольцов Александр 84 12
Кирьянова Александра 169 12
Покровский Иван 136 12
Кадомский Вячеслав 107 11
Желтухин Вадим 72 11
Суровец Дмитрий 115 11
Рахметов Руслан 67 11
Глазков Александр 151 11
Гусев Дмитрий 92 11
Лукацкий Алексей 140 11
Григоренко Дмитрий 249 11
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 11
Бойко Алексей 138 10
Лазуков Станислав 52 10
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1939
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 234
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 226
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 119
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 93
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 75
Европа 24964 62
Германия - Федеративная Республика 13221 60
Украина 7928 43
Индия - Bharat 5869 34
Азия - Азиатский регион 5920 33
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 31
Беларусь - Белоруссия 6289 30
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 29
Ближний Восток 3154 28
Израиль 2856 26
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 25
Земля - планета Солнечной системы 10865 25
Франция - Французская Республика 8177 25
Казахстан - Республика 6048 22
Япония 13807 22
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 20
Африка - Африканский регион 3641 20
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 20
Южная Корея - Республика 7052 18
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 18
Китай - Тайвань 4245 18
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 18
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 18
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 17
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 17
Нидерланды 3746 17
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 16
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 16
Россия - ДФО - Амурская область 954 16
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 15
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 15
Узбекистан - Республика 2005 15
Иран - Исламская Республика Иран 1155 15
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1192
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1015
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 875
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 614
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 350
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РИА Новости 1033 6
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N+1 - Издание 188 4
Комсомольская правда ИД 83 4
9to5Mac 70 3
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The Register - The Register Hardware 1784 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 3
9to5Google 60 3
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 2
Госрасходы - портал 70 2
South China Morning Post 93 2
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SCMP - South China Morning Post 36 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
FT - Financial Times 1296 2
Bloomberg 1627 2
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 2
ComNews - Медиа-бизнес 142 2
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Фонтанка 39 1
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 6
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Fortune Business Insights 32 2
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 2
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 2
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 2
Markets&Markets Research 113 2
TrendForce 187 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 2
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
Synergy Research Group 48 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
РАЭК - Экономика Рунета 21 1
Cybersecurity Ventures 11 1
Dimensional Research 16 1
B2B International 50 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 22
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 20
РАН - Российская академия наук 2122 20
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 20
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 13
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 13
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 13
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 11
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 10
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 8
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 8
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 7
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 7
ТГУ - Томский государственный университет 233 7
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 7
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 6
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра Академия - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 59 5
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 5
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 5
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 4
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 24 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 4
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 3
Т1 Цифровая академия 54 3
CyberEd - Сайберэд - Центр образовательных компетенций по кибербезопасности 10 3
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники 14 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 3
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 3
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