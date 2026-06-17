Федеральный закон 187-ФЗ

Postgres Professional и Yadro объявили о разработке промышленных ПАКов для критической инфраструктуры данных как возможность заложить основу для отечественного класса программно-аппаратных комплексов, где оборудование и СУБД работают в единой архитектуре, оптимизированной под промышленные нагрузки и задачи критической инфраструктуры данных. Postgres Pro — один из ключевых российских игроков в своем классе, и объединение экспертизы компании в области СУБД с инженерной базой Yadro открывает возможн

ТГУ тестирует NGFW InfoWatch ARMA для защиты критической инфраструктуры ейчас в ТГУ в промышленной эксплуатации находятся два программно-аппаратных комплекса «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)». Первый участвовал в пилотном проекте, второй, специально для дополнительной защиты критической инфраструктуры, поступил в университет в конце апреля. «Сейчас ТГУ тестирует межсетевой экран нового поколения «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)», в процессе тестирования команда InfoWat

На рынок обслуживания критической инфраструктуры выходит новая компания На рынок обслуживания объектов критической инфраструктуры, в том числе центров обработки данных, выходит ООО «БТО». Компания была основана 30 лет назад и изначально специализировалась на системах пожарной безопасности. В 202

Red Security: доля кибератак на критическую инфраструктуру России достигла рекордных 77% ы для комплексной защиты бизнеса, зафиксировала рекордное усиление хакерской активности в отношении критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации. В I квартале 2026 г. до

Atlas инвестирует в кибербезопасность для поддержки критической инфраструктуры в условиях ужесточения регуляторных норм ти Triadix и расширении инвестиций в защиту данных. Решение ориентировано на быстрорастущий сегмент критической информационной инфраструктуры (КИИ), где ужесточение регулирования с 2026 г. треб

Astra Linux Embedded обеспечила защиту диспетчерских пультов «Сател» для критической инфраструктуры льный уровень защиты информации и бесперебойность работы. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Пульты «Сател» используются в системах оперативно-диспетчерской связи (СОДС) на объектах критической информационной инфраструктуры. В 2024 г. компания приняла решение о переходе на отечественную операционную систему в связи с повышением требований к информационной безопасности и не

Компания Security Vision представила обновленный продукт Security Vision КИИ Компания Security Vision вывела на рынок обновленный продукт Security Vision КИИ, обеспечивающий реализацию требований законодательства в части критической информационной инфраструктуры в автоматизированном режиме. Ключевые обновления включают в себя: Сферы деятельности субъектов КИИ и связи с типовыми отраслевыми объектами КИИАктуализ

На российских объектах критической информационной инфраструктуры найдено более 1,2 тыс. нарушений Минимальный уровень киберзащиты Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России выявила более 1,2 тыс. нарушений в сфере киберзащиты критической информационной инфраструктуры (КИИ), пишет «Коммерсант». Среди ключевых причин сложившейся ситуации ведомство называет системное отстранение специалистов по информационной безопасно

UserGate стал корпоративным центром ГосСОПКА рамках выполнения функций центра ГосСОПКА для субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) России в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности кр

ТСЗП при помощи Itprotect выполнила требования по безопасности КИИ Для обеспечения требований ФЗ-187 команда Itprotect, интегратора в области информационной безопасности, провела обследов

UDV Group запустила новую версию ИБ-решения для защиты критической инфраструктуры промышленных компаний и представителей других отраслей экономики России. по профилю защиты четвертого класса. Она даст возможность использовать решение на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (ЗОКИИ) первой категории и в АСУ ТП первого класса

КИИ Basic от Security Vision: защита критической инфраструктуры стала доступнее для СМБ тва России № 127, а также проведения оценки соответствия объектов КИИ требованиям подзаконных актов ФЗ-187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Проду

«Почта России» заявила об 100% импортозамещении критически важной ИТ-инфраструктуры Импортозамещение в «Почте России» «Почта России» импортозаместила 100% значимых объектов критической информационной инфраструктуры (ЗОКИИ). Об этом рассказал заместитель генерального

В России продолжится доработка законов для критической инфраструктуры течественного. Такое требование предусмотрено вступившими в силу поправками в закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры» (КИИ). Как сообщили РБК представители Министерства

В России разработаны стандарты для перехода критической инфраструктуры на российские чипы и электронику Как выяснил CNews, технический комитет по стандартизации программно-аппаратных комплексов (ПАК) для критической информационной инфраструктуры (КИИ) в 2025 г. планирует разработать несколько дес

«ПиЭлСи Технолоджи» представила сетевой управляемый коммутатор Topaz SW для критической информационной инфраструктуры тавители «ПиЭлСи Технолоджи». «ПиЭлСи Технолоджи» начала создание отечественного коммутатора для высокоавтоматизированных подстанций Topaz SW на фоне ухода зарубежных вендоров и усиления безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ). В 2023 г. компания получила грант по программе «доращивания» технологических компаний под требования крупных корпораций, оператором которой явля

«Ростелеком» и «Ассоциация документальной электросвязи» подписали открытый меморандум о создании полигона доверенных решений для критической инфраструктуры связи но-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ) подписали открытый меморандум «О необходимости создания полигона содействия разработке и внедрению доверенных решений для критической информационной инфраструктуры в отрасли связи». Работа полигона нацелена на содействие реализации государственной политики в сфере разработки и внедрения ПАКов для КИИ отрасли связи

Как обеспечить безопасность с помощью новой версии Security Vision КИИ Что такое субъекты и объекты КИИ На основании федерального закона от 26.07.2017 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», котор

Троян-шифровальщик Medusa серийно атакует объекты критической инфраструктуры Ведают, что творят Агентство по защите киберпространства и критической инфраструктуры США (CISA) опубликовало очередной бюллетень - на этот раз в партнерстве с ФБР и Центром анализа и обмена информацией между штатами (MS-ISAC), в котором утверждается,

Mont включила в линейку технологических решений для защиты критической инфраструктуры системы «НацИнфоБез» Группа компаний Mont заключила соглашение с компанией «Национальный центр информационной безопасности» – «НацИнфоБез». В продуктовый портфель вошли системы для защиты объектов критической инфраструктуры, федеральных объектов исполнительной власти, объектов топливно-энергетического комплекса от неправомерного применения беспилотных воздушных судов (БВС). «Расширение н

Не просто импортозамещение: топовые банки перезапустили цифровизацию бизнес-процессов очереди могут оказаться и другие кредитные учреждения. Это обусловлено готовящимися изменениями в № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры», расширяющими перечень субъ

В России начинается серийный выпуск контроллера на процессорах «Эльбрус» для критической инфраструктуры зы на несколько сотен контроллеров, — рассказал CNews Игнат Бычков. — Ожидается больший спрос после прохождения сертификационных испытаний во ФСТЭК по требованиям безопасности информации для объектов критической информационной инфраструктуры». Сертификат на серийное производство контроллера институт получил в январе 2025 г., следует из единого реестра сертификатов соответствия. Согласно баз

В «Росатоме» создали первую лабораторию по сертификации решений АСУ ТП для критической информационной инфраструктуры мках первого в России органа по сертификации доверенных программно-аппаратных комплексов (ДПАК) для критической информационной инфраструктуры, созданного на базе АО «Атомэнергопроект». Специали

Как работает добровольная сертификация ИТ-решений для КИИ мках первого в России органа по сертификации доверенных программно-аппаратных комплексов (ДПАК) для критической информационной инфраструктуры (КИИ), созданного на базе компании «Атомэнергопроек

Сколько времени необходимо банкам для полного импортозамещения? осударственным участием, а в их число входят крупнейшие в стране Сбербанк и ВТБ, и значимые объекты критической информационной инфраструктуры (ЗОКИИ) должны полностью отказаться от иностранного

ИТ-компания «Инфосистемы Джет» провела категорирование критической информационной инфраструктуры ООО «Компания Хома» должны пройти процедуру категорирования принадлежащих им объектов КИИ в соответствии с положениями Федерального закона № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры России

«Систэм Электрик» представила комплексный подход к импортозамещению на объектах критической информационной инфраструктуры Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) продемонстрировала подход к импортозамещению компонентов объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Решение включает в себя отечественное программное обеспечение Systeme Platform и WebScadaMT, внесенное в Реестр российского ПО Минцифры России,

Сбербанк планирует полностью импортозаместить зарубежные СУБД в значимых объектах критической инфраструктуры к концу 2024 года Сбербанк в рамках импортозамещения к концу 2024 г. планирует полностью завершить перевод своих автоматизированных систем в значимых объектах критической информационной инфраструктуры с иностранных СУБД на собственное решение Platform V Pangolin. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Реляционная СУБД Platform V Pangolin вхо

Организации критической информационной инфраструктуры наращивают спрос на специалистов по кибербезопасности мая 2022 г., распространяется, среди прочих, на субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) России, органы исполнительной власти, высшие исполнительные органы государственной власт

Больше половины объектов критической инфраструктуры России не успеют выполнить требование по имортозамещению ИБ , поэтому небольшой сдвиг по итоговым срокам государство одобрит». Требования в импортозамещению ПО критической инфраструктуры В июле 2024 г. CNews писал о принятии Госдумой в первом чтении зак

Принят закон о преимущественном использовании российского ПО на объектах критической инфраструктуры в Госдуму в марте 2024 г. Проект закона вносит дополнения в федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Субъе

«ПРОТЕЙ Технологии» и «Россети Урал» объединят усилия для обеспечения информационной безопасности критической инфраструктуры ограммно-аппаратных продуктов для сферы телекоммуникаций и комплексной безопасности. Соглашение предполагает сотрудничество при реализации проектов по обеспечению информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры, а также импортозамещения средств связи, применяемых в производственной деятельности энергокомпании. «ПРОТЕЙ Технологии» предложат «Россети Урал» решен

«Национальные Технологии» и «Базис» создадут российское инфраструктурное ПО для объектов критической информационной инфраструктуры программно-аппаратных комплексов (ПАК) и системного программного обеспечения для оснащения объектов критической информационной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектрони

В России ужесточаются правила перехода на отечественные ПО и «железо» в госорганах и важнейших отраслях есен в Госдуму В Госдуму внесен законопроект об изменениях в Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Докум

Защита критической инфраструктуры от «Ростелеком-ЦОД» на конференции «Цифровая стратегия 2024» 024» «Ростелеком-ЦОД» представит продукт «Облако КИИ». С ростом ИБ-угроз для государственных, промышленных и финансовых организаций, особенно остро встал вопрос о реализации защитных мер для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Кибератаки нацелены на уничтожение данных и разрушение ИТ-систем, что ставит под угрозу работоспособность критически важных предприятий страны.

Инфраструктурная IoT-платформа «Росатома» прошла технические испытания для работы на объектах критической инфраструктуры скорпорацию «Росатом»), успешно прошла испытания на соответствие требования ФСТЭК России к объектам критической информационной инфраструктуры. Программное обеспечение предназначено для автомати

Госкорпорация «Росатом» обеспечит технологическую независимость критической информационной инфраструктуры к 2030 году «Росатом» к 2030 г. обеспечит полный переход объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на доверенное оборудование. Отраслевые планы

Хакеры «дружественных стран» читают документы на российских предприятиях критической информационной инфраструктуры опасность» провела исследование готовности субъектов КИИ к исполнению законодательства. Речь идет о 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" (КИИ).

ГК 1520 и «Железные дороги Якутии» будут цифровизировать и повышать кибербезопасность критической инфраструктуры ГК 1520 и АО «Железные дороги Якутии» заключили меморандум о сотрудничестве в области внедрения отечественных цифровых систем безопасности и управления на объектах критической инфраструктуры. Подписи под документом поставили Константин Хромушкин, заместитель генерального директора по инновационному развитию и цифровой трансформации ГК 1520, и Василий Шимо