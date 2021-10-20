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Федеральный закон 187-ФЗ
О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации


20.10.2021 Как меняется отношение к импортозамещению 1
20.09.2021 Как все начиналось. Леонид Рейман о рождении мобильной связи в России 1
15.09.2021 В интернете выявлено более 4000 открытых устройств АСУ ТП 1
10.08.2021 «Ростелеком-Солар» защитил персональные данные и объекты КИИ оператора «Тывасвязьинформ» 2
14.05.2021 Власти: Переход на российское «железо» и ПО грозит «необоснованными расходами» бизнеса и государства 1
19.03.2021 R-Vision представила программный комплекс «R-Vision КИИ» 2
04.03.2021 Безопасные технологии: ООО «НТЦ ИТ РОСА» представила полноценное решение для обеспечения информационной безопасности в здравоохранении на ежегодной онлайн-конференции «ИКТ в здравоохранении 2021» 1
18.01.2021 Минцифры на год ускорит перевод критической инфраструктуры на российское «железо» и ПО 1
23.11.2020 Безопасность КИИ: как перейти от нормативов к практическим внедрениям 1
03.11.2020 В России будут штрафовать до 500 тыс. руб. за нарушения безопасности КИИ 1
02.10.2020 «Росэнергоатом» и «Лаборатория Касперского» объявили о сотрудничестве в области ИТ и кибербезопасности 1
30.09.2020 Выручка лидеров рейтинга CNews Security выросла почти на 40% 1
02.09.2020 Госкомпании и госкорпорации загонят на отечественное ПО и «железо» 1
06.08.2020 «ВТБ Мобайл» повышает защищенность приложений с помощью Solar appScreener 1
20.07.2020 Сергей Борисов, УЦСБ: Что делать компаниям, которые подпадают под 187-ФЗ 1
15.07.2020 «Инфосекьюрити» и ГТЛК трансформировали систему сбора и анализа событий ИБ в SOC-as-a-service 1
30.06.2020 Компоненты АСУ ТП доступны в интернете. Как защитить инженерные системы ЦОД? 1
16.06.2020 ТПП предлагает выдавать российским разработчикам ПО льготные кредиты 1
20.05.2020 В России могут через полгода запретить иностранный софт в банках, связи и промышленности 2
22.04.2020 «Ростелеком» защитит от кибератак «Систему 112» в Волгоградской области 1
05.03.2020 «Код Безопасности» запускает Центр мониторинга и реагирования 1
10.02.2020 В России запретят зарубежные ИТ-решения на критической инфраструктуре 1
03.12.2019 «Диалогнаука» завершила ИБ-проекты для ТТЦ «Останкино» 1
21.11.2019 Зачем нужна информационная безопасность, если вас все равно взломают 1
18.11.2019 Алексей Мальнев, «Инфосистемы Джет»: Безопасность должна приносить бизнесу новую функциональность, а не ограничения 1
01.10.2019 Российскую DLP-систему интегрировали с отечественной мобильной ОС «Аврора» 1
01.10.2019 Решение InfoWatch Traffic Monitor интегрировано с «Аврора ОС» 1
20.06.2019 Эксперты Softline отметили резкий всплеск активности в области защиты КИИ 2
14.05.2019 Роскомнадзор потратит 5 миллиардов на «суверенный Рунет» и «белые списки» в интернете 1
22.02.2019 «СёрчИнформ»: 30% российских компаний увеличили за год бюджеты на ИБ 1
17.01.2019 ФСБ и «Информзащита» обеспечат противодействие компьютерным атакам 1
15.01.2019 Arinteg защитила промышленную инфраструктуру «Мосгаза» с помощью Kaspersky Industrial Cybersecurity 1
09.01.2019 Как власти пытались отрегулировать критическую инфраструктуру интернета 1
25.12.2018 «Суверенный Рунет» обойдется бюджету в 130 млрд руб. в год 1
14.12.2018 В Госдуму внесен закон о полностью автономном Рунете 1
28.11.2018 «Стэп лоджик» объявил о расширении возможностей решения Step SOC 1
30.10.2018 «Стэп лоджик» разработал методику категорирования объектов критической информационной инфраструктуры 1
23.10.2018 УЦСБ запустил серийное производство ПАК DATAPK для оперативного мониторинга АСУ ТП 1
11.10.2018 Россия подписала протокол изменений в европейскую конвенцию о защите персональных данных 1
10.08.2018 Почему подключение к ГосСОПКА задерживается 1

Публикаций - 59, упоминаний - 66

Федеральный закон 187-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 5
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 5
Код Безопасности 365 4
InfoWatch - Инфовотч 613 4
Softline - Софтлайн 1474 3
Информзащита 423 3
SearchInform - Серчинформ 181 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
Ланит ГК 1159 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 2
Google LLC 7161 2
RIPE NCC - Network Coordination Centre 19 2
Крок 1221 2
Инфосистемы Джет 675 2
Microsoft Corporation 11127 2
ТЦИ - Технический центр Интернет 26 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 2
Стэп лоджик - Step Logic 103 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 2
Rockwell Automation 13 1
Abbyy 796 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet Exchange 71 1
Schneider Electric 409 1
Ruteq - Рутек 1 1
Siemens AG - Сименс Россия 665 1
НУЦ - Национальный удостоверяющий центр 14 1
Honeywell 138 1
General Electric - Дженерал электрик 121 1
Системный софт - SysSoft 124 1
Acronis - Акронис 364 1
Ланит Интеграция 101 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 317 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 3 1
Сигнатек 7 1
Malvin Systems - Малвин Системс 4 1
ОсноваЛаб - Основа Лаб 3 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Китай - Тяньваньская АЭС - Атомная электростанция 6 2
Физприбор - Московский завод 8 2
Куданкулам АЭС - Атомная электростанция 11 2
Технопарк-Мордовия 11 1
Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 27 1
Norsk Hydro ASA 3 1
ТРИЭР 5 1
МОСГАЗ 9 1
Honda 71 1
British Airways - British Midland International 39 1
Saudi Aramco 8 1
Maersk 10 1
Аэрофлот 493 1
Газпром ПАО 524 1
Почта России ПАО 1574 1
OKS Group 31 1
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 22 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
Открытие ФК 538 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 17
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 8
Президент Российской Федерации 1441 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 4
Правительство РФ 2207 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 3
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 18 2
Ростовская АЭС - Атомная электростанция 13 2
Бушерская АЭС - Атомная электростанция - Иран - Бушер 8 2
Балаковская АЭС - Атомная электростанция 13 2
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 2
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 21 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Президент США 105 1
Совет Европы 28 1
Роспром - Федеральное агентство по промышленности 11 1
ЦМУССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 8 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 17 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 158 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Роснано 456 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
СОИ - Союз операторов интернета 2 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 7
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 6
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 6
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 4
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 85 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 12 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 1
BACnet - Building Automation and Control network- Сетевой протокол, применяемый в системах автоматизации зданий и сетях управления 46 1
S7Comm 3 1
SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 13 1
ГОСТ Р 57580 - Стандарт определяет уровни защиты информации 9 1
BitTorent - протокол для обмена файлами 3 1
Legacy-системы - унаследованная система 16 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1006 1
NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения 73 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 54 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
UBA - User Behavior Analytics - Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности 17 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 73 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 76 1
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 1
УПД - Универсальный передаточный документ 44 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1263 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 8
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 127 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 2
Microsoft Windows 10 6659 2
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 150 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 1
Security Vision Incident Response Platform - Security Vision IRP - SOAR 12 1
AMT InfoDiode 14 1
Ростелеком-Солар - Solar MSS - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 21 1
Информзащита IZ:SOC - Центр мониторинга киберугроз 9 1
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 29 1
Код Безопасности - Secret Net Studio 96 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 211 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Линукс СПТ 27 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности 56 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 33 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
Opera - Браузер 637 1
Linux OS 4267 1
Infosecurity ISOC 9 1
Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 35 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple - App Store 2198 1
Гарда Предприятие - DLP-система 16 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 1
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 31 1
Ростелеком-Солар - Solar appScreener 34 1
Гарда Монитор - Система сетевой безопасности 9 1
Гарда БД 26 1
Microsoft Office 1946 1
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 24 1
Group-IB TDS - TDS Sensor Industrial - Threat Detection System Industrial 18 1
Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS 37 1
Элвис-НеоТек ELISE - Elvees Image Semantic Engine - Процессор для систем компьютерного зрения 9 1
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 35 1
Путин Владимир 1828 9
Соколов Алексей 121 7
Медведев Дмитрий 1434 4
Бокова Людмила 80 3
Лугов Андрей 32 2
Клишас Андрей 44 2
Иванов Олег 124 2
Рысин Сергей 4 2
Никифоров Николай 1126 2
Касперская Наталья 197 2
Парфентьев Алексей 33 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Левова Ирина 18 1
Адамов Александр 1 1
Акимов Максим 167 1
Залецкий Алексей 3 1
Воробьев Андрей 125 1
Колесников Андрей 78 1
Казарян Карен 31 1
Клименко Герман 31 1
Комаров Владимир 1 1
Луговой Андрей 12 1
Клиншас Андрей 2 1
Осипов Олег 10 1
Жаров Александр 165 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Шушкин Дмитрий 92 1
Прохоров Максим 1 1
Антропов Антон 1 1
Бобровников Борис 86 1
Долгов Константин 4 1
Краснов Роман 6 1
Калугин Сергей 162 1
Чутов Олег 5 1
Касьянов Роман 1 1
Солдатов Алексей 77 1
Лукацкий Алексей 68 1
Борисов Илья 26 1
Мишустин Михаил 302 1
Чернов Даниил 49 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 41
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 3
Индия - Республика 2175 3
Украина 3378 2
Латвия - Латвийская Республика 450 2
Иран - Исламская Республика Иран 375 2
Франция - Французская Республика 2136 2
Ближний Восток 1475 2
Германия - Федеративная Республика 3657 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Португалия - Португальская Республика 318 1
Нидерланды 976 1
Эстония - Эстонская Республика 418 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 519 1
Россия - Тверская область 248 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 240 1
Австрия - Австрийская Республика 528 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Великое Герцогство Люксембург 217 1
Литва - Литовская Республика 330 1
Болгария - Республика 306 1
Россия - Удомля 41 1
Франция - Париж 372 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 116 1
Тунис - Тунисская Республика 78 1
Уругвай - Восточная Республика 24 1
Княжество Монако 63 1
Сенегал - Республика 19 1
Латвия - Юрмала 13 1
Франция - Страсбург 9 1
Кабо-Верде 7 1
Россия - Волгоградская область 399 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Прибалтика - Балтия 592 1
Бельгия - Королевство 399 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 24
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 5 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 15 1
Федеральный закон 194-ФЗ - О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации 1 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная безопасность 5 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 42 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
CNews Analytics 1991 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
НТЦ ИТ Роса - Учебный центр 1 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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