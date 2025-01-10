Дбар Федор
Дбар Федор и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3171 4
|Генс Филипп 41 2
|Голов Андрей 48 2
|Сафонов Лука 15 2
|Одинцов Дмитрий 113 1
|Ефименко Евгений 10 1
|Витоженц Александр 7 1
|Захаров Владимир 22 1
|Кожемяка Егор 15 1
|Мелехин Иван 24 1
|Пыслару Аркадий 7 1
|Борзов Тимофей 4 1
|Коган Алексей 11 1
|Шаломович Максим 1 1
|Миндлина Ольга 1 1
|Саратцев Константин 4 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Тимошенко Андрей 15 1
|Коновалов Александр 13 1
|Чаплыгин Роман 20 1
|Лавров Владимир 68 1
|Чугунов Евгений 14 1
|Рахметов Руслан 56 1
|Кузнецов Станислав 127 1
|Гилев Сергей 14 1
|Бабин Ярослав 11 1
|Парфентьев Алексей 128 1
|Михеев Дмитрий 40 1
|Михайлова Анна 10 1
|Курашев Дмитрий 54 1
|Лямин Александр 74 1
|Шалашилина Надежда 3 1
|Баулин Валерий 43 1
|Воробей Сергей 1 1
|Бишкиревич Илья 6 1
|Сова Алексей 6 1
|Хромов Максим 10 1
|Косова Юлия 5 1
|Лаптев Александр 2 1
|Вагизов Ильдар 23 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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