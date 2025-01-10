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Индексная книга (каталог) CNews*
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Дбар Федор



10.01.2025 В России создается государственная система борьбы с ИТ-преступностью 1
28.12.2024 Доля иностранных вендоров на российском рынке ИБ сократилась втрое 1
27.11.2024 «Код Безопасности» и ФГУП «НПП «Гамма» будут сотрудничать в области защиты информации и технологической независимости значимых объектов КИИ Российской Федерации 1
11.11.2024 Минцифры разрабатывает госпрограмму выплат вознаграждения «белым хакерам» за обнаружение уязвимостей 1
05.11.2024 Угрозы растут, продажи падают: какие проблемы волнуют российский кибербез 1
24.07.2024 Сервер «DатаРу» протестировали на совместимость с ПАК «Соболь» 1
17.07.2024 «Код Безопасности» реализовал поддержку ПО «Эвритег» в Secret Net Studio 1
28.06.2024 «Код Безопасности» приглашает на вебинар о рынке виртуализации и vGate 1
14.06.2024 Путин запретил госструктурам пользоваться услугами недружественных стран для обеспечения кибербезопасности 1
22.05.2024 «Нота» и «Код Безопасности» планируют совместно развивать решения в области информационной безопасности 1
17.05.2024 Федор Дбар: «КиберАльянс – залог решения задач заказчиков» 1
16.02.2024 ЧЭАЗ и «Код Безопасности» подтвердили совместимость 1
14.02.2024 Основатель «Марвела» и Fplus открыл компанию для создания межсетевых экранов 1
31.01.2024 «Росатом» разработает модули анализа траффика АСУ ТП для комплекса защиты корпоративных сетей «Кода Безопасности» 1
30.01.2024 Импортозамещением и не пахнет. Российский бизнес вцепился в иностранные серверы, потому что российских на всех не хватает 1
29.01.2024 «Континент-АП» для Linux от «Кода Безопасности» получил сертификат соответствия ФСБ России по требованиям к СКЗИ 1
25.12.2023 «ICL Техно» и «Код безопасности» подтвердили совместимость продуктов 1
30.08.2023 Отечественный комплекс безопасной передачи данных прошел тестирование 1
27.07.2023 Владимиру Путину представили квантово-защищенную видеоконференцсвязь 1
24.01.2023 СКДПУ НТ интегрирован с UTM-решением компании «Код безопасности» 1
23.01.2023 Выручка российских ИБ-компаний резко рванула вверх 1
06.07.2022 Российские атомные часы защитили при помощи квантовой криптографии 1
30.03.2022 В России запускаются «суверенные» аналоги знаменитого сервиса, ограбившего российских хакеров 1
14.03.2022 Российская кибербезопасность страдает от санкций. Специалисты любыми способами уезжают из страны 2
23.11.2021 Компании «Код безопасности» и «Открытая мобильная платформа» подтвердили совместимость СКЗИ «Континент АП» и мобильной ОС «Аврора» 1
Сверхавтоматизация, кадровый голод и утечки информации: что ждет ИТ-отрасль в 2022 году 1
28.09.2021 В России предложили построить открытую базу знаний для антивирусных компаний 1
26.04.2021 «Код безопасности» выводит обучающую программу «Безопасное детство» на федеральный уровень 1
30.03.2021 Trueconf и «Код безопасности» объявили о совместимости своих решений для видеосвязи и защиты сетей 1
25.12.2020 «Код безопасности» защитит региональную медицинскую инфосистему Ивановской области 1
30.09.2020 Выручка лидеров рейтинга CNews Security выросла почти на 40% 1
29.05.2020 Выручка топ-100 ИТ-компаний в 2019 г. выросла на 22% 1
01.02.2017 Бизнес «Кода безопасности» в 2016 году вырос на 34% 1
18.02.2016 Оборот «Кода безопасности» по итогам 2015 г. вырос на 48,5% 1
27.11.2015 АПКШ «Континент» обеспечит возможность подключения к СМЭВ 1

Публикаций - 35, упоминаний - 36

Дбар Федор и организации, системы, технологии, персоны:

Код Безопасности 616 33
Информзащита 756 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 5
Ростелеком 9700 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 4
InfoWatch - Инфовотч 1014 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 3
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 3
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 2
ИКС 318 2
Softline - Софтлайн 2810 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
МегаФон - Талмер - Talmer 53 2
ДиалогНаука 251 2
Check Point Software Technologies 760 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 285 2
QRate - КуРэйт 30 2
Intel Corporation 12197 2
Cisco Systems 5114 2
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
8213 1
Норси-Транс - НТ 108 1
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 124 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
TrueConf - ТруКонф 397 1
Ланит - Норбит - Norbit 368 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 65 1
Галактика - Корпорация 1467 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 220 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 1
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Unsplash 763 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
Федеральное казначейство России 1772 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 76 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 295 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 675 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 344 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 10
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 9
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 7
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 558 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 5
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2057 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 3
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 820 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 3
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1234 3
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 2
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 213 2
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 103 12
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 95 4
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 146 3
Код Безопасности - Континент АП СКЗИ - Континент Абонентский Пункт - Континент ZTN 64 3
Код Безопасности - vGate 73 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 2
FreePik 980 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
ByteDance - TikTok 256 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 189 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 114 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 154 1
Код Безопасности - Континент TLS VPN 12 1
Код безопасности - Secret MDM 4 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 524 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 224 1
Crosstech DSS - Crosstech Docs Security Suite 13 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
УльтимаТек - Datana Smart 2 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 69 1
Хэлф - Industrial Diode ПАК 3 1
Цифровые решения НПП - DS Integrity 7 1
Linux OS 9936 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 1
ICL SDS teamRay 9 1
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 30 1
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 46 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 1
DатаРу - ДатаРу ПИ - серия серверов 7 1
Т1 НОТА Купол 17 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 139 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 43 1
Путин Владимир 3171 4
Генс Филипп 41 2
Голов Андрей 48 2
Сафонов Лука 15 2
Одинцов Дмитрий 113 1
Ефименко Евгений 10 1
Витоженц Александр 7 1
Захаров Владимир 22 1
Кожемяка Егор 15 1
Мелехин Иван 24 1
Пыслару Аркадий 7 1
Борзов Тимофей 4 1
Коган Алексей 11 1
Шаломович Максим 1 1
Миндлина Ольга 1 1
Саратцев Константин 4 1
Шадаев Максут 1008 1
Тимошенко Андрей 15 1
Коновалов Александр 13 1
Чаплыгин Роман 20 1
Лавров Владимир 68 1
Чугунов Евгений 14 1
Рахметов Руслан 56 1
Кузнецов Станислав 127 1
Гилев Сергей 14 1
Бабин Ярослав 11 1
Парфентьев Алексей 128 1
Михеев Дмитрий 40 1
Михайлова Анна 10 1
Курашев Дмитрий 54 1
Лямин Александр 74 1
Шалашилина Надежда 3 1
Баулин Валерий 43 1
Воробей Сергей 1 1
Бишкиревич Илья 6 1
Сова Алексей 6 1
Хромов Максим 10 1
Косова Юлия 5 1
Лаптев Александр 2 1
Вагизов Ильдар 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Ближний Восток 2943 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 517 1
Россия - ПФО - Пензенская область 589 1
Украина 7608 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Европа 21767 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 162 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1412 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 132 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Канада 4881 1
Япония 13282 1
Китай - Тайвань 3984 1
Индонезия - Республика 956 1
Индия - Bharat 5432 1
Америка Латинская 1812 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 991 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 16
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 11
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 11
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 5
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 4
Энергетика - Energy - Energetically 5082 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 2
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