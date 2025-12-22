Получите все материалы CNews по ключевому слову
Росстандарт ВНИИФТРТИ Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений
Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (ФГУП «ВНИИФТРИ» в системе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт)) — один из крупнейших национальных метрологических институтов, который осуществляет деятельность по воспроизведению национальной шкалы времени и эталонных частот, определению параметров вращения Земли, по разработке, совершенствованию, содержанию, сличению и применению государственных первичных эталонов единиц величин, проводит фундаментальные и прикладные научные исследования, экспериментальные разработки. ФГУП «ВНИИФТРИ» имеет статус Государственного научного центра РФ.
СОБЫТИЯ
Росстандарт и организации, системы, технологии, персоны:
|Донченко Сергей 2 2
|Воробей Сергей 1 1
|Колесников Максим 27 1
|Овчинский Владислав 229 1
|Крючков Денис 5 1
|Вишнякова Гульнара 1 1
|Гургенидзе Инна 1 1
|Жаднов Никита 1 1
|Кудеяров Константин 1 1
|Чаплыгина Евгения 3 1
|Казарцев Михаил 5 1
|Хромов Максим 10 1
|Дбар Федор 48 1
|Путин Владимир 3358 1
|Касперская Наталья 303 1
|Липов Андрей 67 1
|Терляков Олег 13 1
|Логунов Владимир 14 1
|Шпак Василий 263 1
|Селин Владимир 14 1
|Ашманов Игорь 42 1
|Вагнер Милош 14 1
|Ефимов Владимир 144 1
|Дегтев Геннадий 270 1
|Шабунин Александр 1 1
|Беляев Александр 20 1
|Щипунов Андрей 1 1
|Матюхин Владимир 61 1
|Уманский Владимир 1 1
|Воронин Владимир 12 1
|Денисенко Олег 8 1
|Домнин Юрий 1 1
|Пальчиков Виталий 1 1
|Слюсарев Сергей 1 1
|Багаев Сергей 1 1
|Попов Павел 23 1
|Самбурский Илья 1 1
|Розенберг Игорь 1 1
|Блинов Игорь 1 1
|Шухина Елена 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409442, в очереди разбора - 730911.
Создано именных указателей - 187910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.