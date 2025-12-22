Разделы

Росстандарт ВНИИФТРТИ Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений


Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (ФГУП «ВНИИФТРИ»  в системе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт)) — один из крупнейших национальных метрологических институтов, который осуществляет деятельность по воспроизведению национальной шкалы времени и эталонных частот, определению параметров вращения Земли, по разработке, совершенствованию, содержанию, сличению и применению государственных первичных эталонов единиц величин, проводит фундаментальные и прикладные научные исследования, экспериментальные разработки. ФГУП «ВНИИФТРИ» имеет статус Государственного научного центра РФ.

СОБЫТИЯ


22.12.2025 Служба точного времени NIST сбоила и раздавала в интернет ошибочные данные 1
22.04.2025 Связь-2025 2
14.04.2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий «Связь-2025» в рамках «Российской недели высоких технологий-2025» 2
01.04.2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий «Связь-2025» в рамках «Российской недели высоких технологий-2025» 2
19.02.2025 Российские ученые создают самые точные в мире ядерные часы 3
20.11.2024 Более 150 отечественных производителей электроники представят свои передовые разработки 2
24.06.2024 В МФТИ модернизировали методы генерации и передачи высокостабильных сигналов оптической частоты 1
19.01.2024 X-Com автоматизировала работу сотрудников государственного научного центра России 2
27.02.2023 Евросоюз ввел санкции против мужа Касперской и запретил поставку технологий «Мегафону» 2
11.01.2023 В ОЭЗ «Технополис Москва» построили завод по производству измерительных приборов 1
06.07.2022 Российские атомные часы защитили при помощи квантовой криптографии 3
22.07.2021 В России запланирована ликвидация радиостанций точного времени. Росстандарт против 2
08.04.2020 Как Россия потратит 7,5 млрд руб. на развитие квантовых сенсоров 2
05.12.2019 Премии Правительства России получили 20 ИТ-специалистов 1
27.08.2007 ВНИИФТРИ ищет ИТ-поставщика 2
31.10.2006 ФАТРМ проведет семинар в рамках MERA-2006 2

