Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (ФГУП «ВНИИФТРИ» в системе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт)) — один из крупнейших национальных метрологических институтов, который осуществляет деятельность по воспроизведению национальной шкалы времени и эталонных частот, определению параметров вращения Земли, по разработке, совершенствованию, содержанию, сличению и применению государственных первичных эталонов единиц величин, проводит фундаментальные и прикладные научные исследования, экспериментальные разработки. ФГУП «ВНИИФТРИ» имеет статус Государственного научного центра РФ.