Микрокомпьютер с большими возможностями Компания CTX показала микрокомпьютер MIseeTX Micro-Computer, использующий в качестве дисплея пикопроектор, а в качестве устройства ввода – виртуальную клавиатуру. 28.10.2011</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="231951"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="80173" data-document_id="231951" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/jehe_sozdala_besshumnyy_minipk_giada_f1_" target="_blank">Jehe создала бесшумный мини-ПК Giada F100 </a> </span> <small class="surround-text-container"><p>атформы Intel Cedar Trail. F100 имеет чипсет NM10 Express от Intel и графический процессор GMA, благодаря которым обеспечивается просмотр видео высокого разрешения и формата Blu-ray 2.0.Универсальный <b>мини-ПК</b> F100 также снабжен COM-портом, что делает его подходящим для встраиваемых и унаследованных компьютерных систем.</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">10.10.2011</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="230125"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="80173" data-document_id="230125" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/zotac_pokazala_minipk_zbox_nano_vd01" target="_blank">Zotac показала мини-ПК ZBOX nano VD01</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>то обеспечивает воспроизведение Blu-ray-видео и MPEG-2-контента. В компьютере установлен 2.5-дюймовый 320 Гб SATA-диск и 2 Гб DDR3-модуль оперативной памяти, поддержка USB 3.0 и eSATA. Zotac показала <b>мини-ПК</b> ZBOX nano VD01 Стоимость компьютера неизвестна.</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">05.09.2011</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="227251"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="80173" data-document_id="227251" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/jehe_pokazala_novyj_minikompyuter_giada_i50" target="_blank">Jehe показала новый миникомпьютер Giada i50</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>luetooth, HDMI, и VGA. У него также есть слот для карт памяти для быстрой передачи Ваших видео, фото и музыки, но к портам USB можно подсоединить дополнительные устройства памяти. Jehe показала новый <b>миникомпьютер</b> Giada i50 Неттоп Giada весит меньше килограмма.</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">23.08.2011</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="226319"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="80173" data-document_id="226319" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/nec_vypustila_odnoplatnye_kompyutery" target="_blank">NEC выпустила одноплатные компьютеры для общественных мест</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>астотой 1,86 ГГЦ. Они имеют встроенный графический адаптер Intel, ОЗУ DDR3 объемом 4 ГБ и жесткий диск емкостью 320 ГБ. Эти устройства работают на платформе Windows Embedded Standard 7. NEC выпустила <b>одноплатные компьютеры</b> для общественных мест Дисплеи NEC серий X, P и V, которые поддерживают новые платы, обеспечивают пользователям большую гибкость для различных сфер применения и позволяют </p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">02.06.2011</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="220113"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="80173" data-document_id="220113" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/zotac_pokazala_minikompyuter_s_dvuhyadernym" target="_blank">Zotac показала миникомпьютер с двухъядерным процессором</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>поддерживает 64-битные вычислений, виртуализацию и аппаратную защиту VIA PadLock. Процессор также совместим с другими чипами VIA Nanon, C7, C7-M и Eden с целью дальнейшей модернизации. Zotac показала <b>миникомпьютер</b> с двухъядерным процессором Стоимость компьютера не называется.</p></small> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/80173/relevant_documents/0/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/80173/relevant_documents/0/40">></a></li></ul></div> <br> </div> <div class="page-counts-notice"> Публикаций - 356, упоминаний - 416 </div> <div class="mobile-zone-94"></div> <div class="book-cloud-container"></div> <script src="/inc/js/book/book-cloud.js"></script> <link rel="stylesheet" href="/inc/css/book/book-cloud.css"> <script> const word_list = [{"text":"Intel Corporation","weight":"88","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/Intel_Corporation","link2":"\/book\/mutual\/759\/80173"},{"text":"\u0420\u041a\u041a 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Конкурсы и награды"><a href="#auto-category-39" data-toggle="tab">Мероприятия</a></li> </ul> <div class="tab-content auto-pages-container"> <div class="tab-pane active page-container" id="auto-category-1"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Intel_Corporation">Intel Corporation</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">11979</span> <a href="/book/mutual/759/80173" class="badge" title="Общих публикаций">88</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Corporation">Microsoft Corporation</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">24233</span> <a href="/book/mutual/591/80173" class="badge" title="Общих публикаций">37</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/AMD_-_Advanced_Micro_Devices">AMD - Advanced Micro Devices</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4056</span> <a href="/book/mutual/1099/80173" class="badge" title="Общих публикаций">34</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_Inc">Apple Inc</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">11757</span> <a href="/book/mutual/633/80173" class="badge" title="Общих публикаций">31</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Nvidia_Corp">Nvidia Corp</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3353</span> <a href="/book/mutual/49495/80173" class="badge" title="Общих публикаций">22</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Raspberry_Pi_Foundation_-_RPF">Raspberry Pi Foundation - RPF</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">36</span> <a href="/book/mutual/7869/80173" class="badge" title="Общих публикаций">18</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/ASUS_-_AsusTek_Computer_Inc">ASUS - AsusTek Computer Inc</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2010</span> <a href="/book/mutual/755/80173" class="badge" title="Общих публикаций">16</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Baikal_Electronics_-_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81">Baikal Electronics - Байкал Электроникс</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">404</span> <a href="/book/mutual/3949/80173" class="badge" title="Общих публикаций">15</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/HP_Inc_">HP Inc.</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5638</span> <a href="/book/mutual/933/80173" class="badge" title="Общих публикаций">14</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Google_LLC">Google LLC</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">11493</span> <a href="/book/mutual/38073/80173" class="badge" title="Общих публикаций">14</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Samsung_Electronics">Samsung Electronics</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10047</span> <a href="/book/mutual/13/80173" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Dell_EMC">Dell EMC</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4989</span> <a href="/book/mutual/423/80173" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%91%D0%98%D0%A2%D0%B5%D1%85_-_Astra_Linux_-_%D0%93%D0%9A_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0">РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1482</span> <a href="/book/mutual/1387/80173" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Rockchip_-_Fuzhou_Rockchip_Electronics">Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">45</span> <a href="/book/mutual/80173/235327" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Acer_Group_-_%D0%90%D1%81%D0%B5%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B7">Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2478</span> <a href="/book/mutual/2133/80173" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Lenovo_Group">Lenovo Group</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2251</span> <a href="/book/mutual/601/80173" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Shenzhen_Xunlong_Software">Shenzhen Xunlong Software</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">14</span> <a href="/book/mutual/13667/80173" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/TSMC_-_Taiwan_Semiconductor_Manufacturing_Company">TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">816</span> <a href="/book/mutual/3787/80173" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/GitHub">GitHub</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">713</span> <a href="/book/mutual/1353/80173" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Sumitomo_-_NEC_-_Nippon_Electric_Corporation">Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1758</span> <a href="/book/mutual/5835/80173" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Polywell_Computers">Polywell Computers</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">19</span> <a href="/book/mutual/80173/105065" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Huawei">Huawei</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3756</span> <a href="/book/mutual/593/80173" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82_%D0%A1%D0%9F%D0%9E_-_BaseALT">Базальт СПО - BaseALT</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">550</span> <a href="/book/mutual/3805/80173" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/IBM_-_International_Business_Machines_Corp">IBM - International Business Machines Corp</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">9372</span> <a href="/book/mutual/855/80173" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/MSI_-_Micro-Star_International_-_%D0%AD%D0%BC%D1%8D%D1%81%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80">MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">582</span> <a href="/book/mutual/4601/80173" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/RDW_Technology_-_RDW_Computers_-_Russian_Device_Wise_-_%D0%A0%D0%94%D0%92_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81_-_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_-_%D0%A0%D0%94%D0%92_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B8">RDW Technology - RDW Computers - Russian Device Wise - РДВ Компьютерс - Разумные российские устройства - РДВ Технолоджи</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">53</span> <a href="/book/mutual/80173/128721" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Fastwel_-_%D0%A4%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BB">Fastwel - Фаствел</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">31</span> <a href="/book/mutual/9055/80173" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Radxa">Radxa</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">9</span> <a href="/book/mutual/66339/80173" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BD">Ростех - Автоматика Концерн</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1595</span> <a href="/book/mutual/77/80173" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Fujitsu">Fujitsu</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2032</span> <a href="/book/mutual/3325/80173" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Stratodesk">Stratodesk</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8</span> <a href="/book/mutual/73547/80173" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/HP_-_Hewlett-Packard">HP - Hewlett-Packard</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3617</span> <a href="/book/mutual/5817/80173" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Nokia_Corporation_-_Nokia_Oyj">Nokia Corporation - Nokia Oyj</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5654</span> <a href="/book/mutual/917/80173" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Adobe_Systems">Adobe Systems</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1532</span> <a href="/book/mutual/5043/80173" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Orange_S_A_-_Orange_Group_-_France_T_l_com">Orange S.A. - Orange Group - France Télécom</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1509</span> <a href="/book/mutual/3875/80173" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%82_-_ProSoft">ПроСофт - ProSoft</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">76</span> <a href="/book/mutual/70629/80173" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85_%D0%A0%D0%93%D0%9A_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_Rostec">Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3139</span> <a href="/book/mutual/527/80173" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Broadcom_Inc_-_Avago_Technologies">Broadcom Inc - Avago Technologies</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">500</span> <a href="/book/mutual/1327/80173" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Advantech_Technology_-_%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B8">Advantech Technology - Адвантек технолоджи</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">59</span> <a href="/book/mutual/3481/80173" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AD%D0%BB%D0%B2%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%9F%D0%A6_-_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B">Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">262</span> <a href="/book/mutual/1511/80173" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/80173/auto_pages/1/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/80173/auto_pages/1/80">3</a></li><li><a href="/book/pagination/80173/auto_pages/1/40">></a></li><li><a href="/book/pagination/80173/auto_pages/1/360">Последняя</a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-3"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%9A%D0%9A_%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1_%D0%9F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D0%90%D0%9E_-_%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%9F%D0%9E_-_%D0%A6%D0%9A%D0%91%D0%AD%D0%9C_-_%D0%9E%D0%9A%D0%91-1">РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6842</span> <a href="/book/mutual/16291/80173" class="badge" title="Общих публикаций">24</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/RPI_-_Rothschild_Patent_Imaging">RPI - Rothschild Patent Imaging</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">30</span> <a href="/book/mutual/10835/80173" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/VK_-_Mail_ru_33_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8">VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3991</span> <a href="/book/mutual/40957/80173" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/LEGO">LEGO</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">234</span> <a href="/book/mutual/17359/80173" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82_-_%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_-_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2">Магнит - Тандер - сеть магазинов</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">778</span> <a href="/book/mutual/2577/80173" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%96%D0%94_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8">РЖД - Российские железные дороги</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1819</span> <a href="/book/mutual/81/80173" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Kickstarter">Kickstarter</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">127</span> <a href="/book/mutual/2273/80173" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA">Родник</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">85</span> <a href="/book/mutual/79049/80173" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A7%D0%B8%D0%BF_%D0%B8_%D0%94%D0%B8%D0%BF">Чип и Дип</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">9</span> <a href="/book/mutual/77381/80173" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Carl_Zeiss_AG">Carl Zeiss AG</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">292</span> <a href="/book/mutual/6913/80173" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B0%D0%B9_-_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D0%B9_-_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F">Май - Майский чай - российская торговая компания</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1148</span> <a href="/book/mutual/12617/80173" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%9A%D0%9A_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%92%D0%A7">Миландр ПКК - Миландр СВЧ</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">51</span> <a href="/book/mutual/20201/80173" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%94%D0%9D%D0%A5_-_%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_-_%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_-_%D0%92%D0%92%D0%A6">ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">382</span> <a href="/book/mutual/2555/80173" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Prada">Prada</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">52</span> <a href="/book/mutual/80173/110611" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Unsplash">Unsplash</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">396</span> <a href="/book/mutual/80173/245627" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%9F%D0%9F_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B">ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">39</span> <a href="/book/mutual/80173/139591" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%9A%D0%A6_-_%D0%B0%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80">Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">106</span> <a href="/book/mutual/80173/84035" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%9F%D0%90%D0%9E">Газпром ПАО</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1272</span> <a href="/book/mutual/737/80173" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9B1_-_%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3_-_L1">Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">129</span> <a href="/book/mutual/8873/80173" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Boeing">Boeing</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1005</span> <a href="/book/mutual/4619/80173" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/X5_Group_-_%D0%98%D0%9A%D0%A1_5_%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF_-_%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3">X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">956</span> <a href="/book/mutual/4953/80173" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Stellantis_-_Maserati">Stellantis - Maserati</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">14</span> <a href="/book/mutual/80173/304812" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%A4%D0%93%D0%A3%D0%9F_-_%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3">Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">243</span> <a href="/book/mutual/3741/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85_-_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8">Ростех - Вертолеты России</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">164</span> <a href="/book/mutual/5233/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Калининградгазприборавтоматика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1</span> <a href="/book/mutual/41129/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%9A%D0%9C_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%A4%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0">МКМ - Москабель-Фуджикура</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">9</span> <a href="/book/mutual/51225/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%B0%D0%B4-%D0%9A%D0%BE%D0%BC_%D0%9D%D0%9F%D0%A4_-_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F">Сад-Ком НПФ - Научно-производственная организация</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5</span> <a href="/book/mutual/79785/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/TMT_Investments">TMT Investments </a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">112</span> <a href="/book/mutual/6879/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8_-_Mercury">Меркури - Mercury</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">213</span> <a href="/book/mutual/71657/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE">Россети Ленэнерго</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1700</span> <a href="/book/mutual/63763/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/ivi_-_%D0%98%D0%B2%D0%B8_-_%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80">ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">370</span> <a href="/book/mutual/5469/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_-_%D0%92%D0%92%D0%A1%D0%A1_-_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B_-_IATA_LED_ICAO_ULLI_-_Northern_Capital_Gateway">Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">196</span> <a href="/book/mutual/15439/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%A1">РАВИС</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">11</span> <a href="/book/mutual/15009/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%A4%D0%9A_-_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5">Открытие ФК - Банк Открытие</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">528</span> <a href="/book/mutual/1687/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AE%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82_-_Ulmart_Holdings">Юлмарт - Ulmart Holdings</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">185</span> <a href="/book/mutual/12345/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82_-_re_Store_-_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80">Ланит - re:Store - Рестор</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">169</span> <a href="/book/mutual/5373/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Adidas_-_%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%81">Adidas - Адидас</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">157</span> <a href="/book/mutual/1123/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE_-_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA">Формула Кино - Синема Парк</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">31</span> <a href="/book/mutual/8421/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85_-_%D0%9E%D0%94%D0%9A_%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD_%D0%9D%D0%9F%D0%A6_-_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_-_%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA_%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81_%D0%9B%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD_%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_-_%D0%9E%D0%9C%D0%9E_%D0%B8%D0%BC_%D0%9F_%D0%98_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_-_%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9F_%D0%98_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0">Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">131</span> <a href="/book/mutual/1033/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%A2%D0%91_-_%D0%92%D0%A2%D0%9124">ВТБ - ВТБ24</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">662</span> <a href="/book/mutual/14597/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/80173/auto_pages/3/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/80173/auto_pages/3/80">3</a></li><li><a href="/book/pagination/80173/auto_pages/3/40">></a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-43"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A6%D0%91_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8">ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4437</span> <a href="/book/mutual/39/80173" class="badge" title="Общих публикаций">34</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2414</span> <a href="/book/mutual/97/80173" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%A0%D0%A4">Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10836</span> <a href="/book/mutual/9/80173" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%98%D0%A6_-_%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_-_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_-_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_-_Skolkovo_Foundation">Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2900</span> <a href="/book/mutual/3889/80173" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">Президент РФ - Президент Российской Федерации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4241</span> <a href="/book/mutual/1267/80173" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_-_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_-_%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_-_%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_-_%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B">Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5200</span> <a href="/book/mutual/80173/146091" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8">Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1851</span> <a href="/book/mutual/1035/80173" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_-_%D0%A4%D0%9E%D0%98%D0%92_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0">Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4790</span> <a href="/book/mutual/795/80173" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/NASA_-_National_Aeronautics_and_Space_Administration_-_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%A8%D0%90">NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3397</span> <a href="/book/mutual/5615/80173" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%AD%D0%91_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC_-_%D0%A4%D0%93%D0%91%D0%A3_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_-_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0">ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">308</span> <a href="/book/mutual/13237/80173" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_FBI_-_Federal_Bureau_of_Investigation_-_%D0%A4%D0%91%D0%A0_%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9">U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1105</span> <a href="/book/mutual/1553/80173" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%AD%D0%91_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8">ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">132</span> <a href="/book/mutual/533/80173" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80">Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2594</span> <a href="/book/mutual/89/80173" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%A1%D0%A2%D0%AD%D0%9A_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8">ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3618</span> <a href="/book/mutual/49/80173" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F_-_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_-_Customs_Service">Таможня - Таможенная служба - Customs Service</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1023</span> <a href="/book/mutual/80173/147401" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%9D%D0%A1_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9C%D0%9D%D0%A1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8">ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2702</span> <a href="/book/mutual/27/80173" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/NASA_MSFC_-_Marshall_Space_Flight_Center_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0_-_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0">NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">46</span> <a href="/book/mutual/42303/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8">Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">110</span> <a href="/book/mutual/50927/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%A4%D0%A0%D0%98%D0%A2_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9">РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">294</span> <a href="/book/mutual/22221/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%9F%D0%9F_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">388</span> <a href="/book/mutual/17853/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_-_%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%A3_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F">Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">98</span> <a href="/book/mutual/54003/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%A1%D0%9E_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%93%D0%A6%D0%A1%D0%A1_%D0%A4%D0%93%D0%A3%D0%9F_-_%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_-_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_-_%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">182</span> <a href="/book/mutual/54049/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_Department_of_Defense_-_DARPA_-_U_S_Defense_Advanced_Research_Projects_Agency_-_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90">U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">514</span> <a href="/book/mutual/16867/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_POTUS_-_President_of_the_United_States_-_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_The_White_House_-_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC_-_Executive_Office_of_the_President_of_the_United_States_EOP_-_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90">U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1137</span> <a href="/book/mutual/15353/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80_-_%D0%93%D0%A0%D0%A7%D0%A6_%D0%A4%D0%93%D0%A3%D0%9F_-_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80">Минцифры РФ - Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">237</span> <a href="/book/mutual/6423/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B_-_%D0%9C%D1%8D%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B">Правительство Москвы - Мэрия Москвы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2311</span> <a href="/book/mutual/5619/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_Department_of_Defense_-_United_States_Navy_USN_-_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90">U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">570</span> <a href="/book/mutual/80173/160037" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_NSA_-_National_Security_Agency_-_%D0%90%D0%9D%D0%91_%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8">U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">449</span> <a href="/book/mutual/5191/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/IEC_-_International_Electrotechnical_Commission_-_%D0%9C%D0%AD%D0%9A_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F">IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">300</span> <a href="/book/mutual/2331/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%93%D0%98%D0%91%D0%94%D0%94_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%93%D0%90%D0%98_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%93%D0%A3%D0%9E%D0%91%D0%94%D0%94_-_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F">МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1320</span> <a href="/book/mutual/2215/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%84%D0%B5%D0%B4_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1034</span> <a href="/book/mutual/2195/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_Department_of_Defense_-_Pentagon_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD">U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1743</span> <a href="/book/mutual/1243/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B_-_%D0%94%D0%98%D0%A2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_-_%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B">Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1785</span> <a href="/book/mutual/581/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%AD%D0%A0%D0%A2_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D0%BA_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2618</span> <a href="/book/mutual/549/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A4">Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3161</span> <a href="/book/mutual/513/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1325</span> <a href="/book/mutual/457/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%A4%D0%A0_-_%D0%9F%D0%A4%D0%A0_-_%D0%9F%D0%A4_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1641</span> <a href="/book/mutual/299/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">Правительство РФ - Правительства Российской Федерации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5544</span> <a href="/book/mutual/155/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%A1%D0%98_-_%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%90%D0%9D%D0%9E_-_Agency_for_Strategic_Initiatives_ASI">АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">214</span> <a href="/book/mutual/137/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3185</span> <a href="/book/mutual/37/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/80173/auto_pages/43/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/80173/auto_pages/43/40">></a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-45"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/VESA_-_Video_Electronics_Standards_Association_-_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8">VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">214</span> <a href="/book/mutual/10315/80173" class="badge" title="Общих публикаций">16</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/GSMA_-_Global_System_for_Mobile_Communications_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_GSM_-_Global_System_for_Mobile_Communications_-_%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D1%81_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_TDMA_%D0%B8_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5_FDMA_">GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA)</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6196</span> <a href="/book/mutual/6455/80173" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/PICMG_-_PC_Industrial_Computer_Manufacturers_Group">PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">24</span> <a href="/book/mutual/80173/296172" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/MIPI_Alliance_-_Mobile_Industry_Processor_Interface_Alliance_-_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8">MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">19</span> <a href="/book/mutual/71907/80173" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/ISO_-_International_Organization_for_Standardization_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1402</span> <a href="/book/mutual/1565/80173" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%A0%D0%9F%D0%9F_-_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_-_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82">АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">609</span> <a href="/book/mutual/4001/80173" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%A1%D0%9F%D0%9F_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9">РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">233</span> <a href="/book/mutual/4071/80173" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/JTAG_-_Joint_Test_Action_Group_-_%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_IEEE_1149">JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">22</span> <a href="/book/mutual/12413/80173" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/OCP_-_Open_Compute_Project_-_%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B">OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">195</span> <a href="/book/mutual/19275/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Greenpeace_-_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D0%B8%D1%81">Greenpeace - Гринпис</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">119</span> <a href="/book/mutual/80173/106075" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Tizen_Association_-_Tizen_TSG_-_Tizen_Technology_Steering_Group_-_LiMo_Foundation_-_Linux_Mobile">Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">43</span> <a href="/book/mutual/80173/129321" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_-_%D0%9C%D0%90%D0%A1">Международная академия связи - МАС</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">40</span> <a href="/book/mutual/80173/229637" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81_RISC-V_-_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B">Альянс RISC-V - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12</span> <a href="/book/mutual/80173/193727" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2">Ассоциация российских дистрибьюторов</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2</span> <a href="/book/mutual/80173/148805" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BE-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B8%D1%85">Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7</span> <a href="/book/mutual/80173/145119" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/OLPC_-_One_Laptop_per_Child">OLPC - One Laptop per Child</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">81</span> <a href="/book/mutual/80173/100485" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_-_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_-_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD_%D1%80%D1%83_-_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_Tizen">Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">46</span> <a href="/book/mutual/80167/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%93%D0%9E_%D0%92%D0%9E%D0%9E_-_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F">РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">41</span> <a href="/book/mutual/76317/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/TIA_-_Telecommunications_Industry_Association">TIA - Telecommunications Industry Association</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">88</span> <a href="/book/mutual/55653/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/EFF_-_Electronic_Frontier_Foundation_-_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B9_-_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0">EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">111</span> <a href="/book/mutual/18645/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/OpenPOWER_Foundation_-_Consortium">OpenPOWER Foundation - Consortium</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">47</span> <a href="/book/mutual/13951/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/APCO_-_Association_of_Public_Safety_Communications_Officials_-_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8">APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">11</span> <a href="/book/mutual/13061/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%A4%D0%A2_-_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%85">АФТ - Ассоциация Финтех</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">121</span> <a href="/book/mutual/7531/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82_%D0%9D%D0%9F_-_Russoft_-_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81_-_%D0%90%D0%A0%D0%9F%D0%9E_-_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_NSDA_-_National_Software_Development_Association">Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">683</span> <a href="/book/mutual/4037/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/3GPP_-_3rd_Generation_Partnership_Project_-_Third_Generation_Partnership_Project_-_3G_Patent_Platform_Partnership_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8">3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">522</span> <a href="/book/mutual/3511/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-5"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CPU_-_Central_processing_unit_-_%D0%A6%D0%9F%D0%A3_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C">CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">20137</span> <a href="/book/mutual/1097/80173" class="badge" title="Общих публикаций">183</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/USB_-_Universal_Serial_Bus_-_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2">USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">9716</span> <a href="/book/mutual/607/80173" class="badge" title="Общих публикаций">149</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9E%D0%A1_-_%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_-_OS_-_Operating_system">ОС - Операционная система - OS - Operating system</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">24070</span> <a href="/book/mutual/2161/80173" class="badge" title="Общих публикаций">130</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Interface_-_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3_%D1%81_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC">Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">23074</span> <a href="/book/mutual/10707/80173" class="badge" title="Общих публикаций">125</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/RAM_-_Random_Access_Memory_-_%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BC_-_%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9E%D0%97%D0%A3">RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ)</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8928</span> <a href="/book/mutual/1947/80173" class="badge" title="Общих публикаций">121</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Wi-Fi_-_Wireless_Fidelity_LAN_-_Wi-Fi_802_11_Wave_-_IEEE_802_11_-_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8">Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12158</span> <a href="/book/mutual/61/80173" class="badge" title="Общих публикаций">116</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_Computerization_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_-_Computer_system_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_Computer_equipment">Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">15726</span> <a href="/book/mutual/2395/80173" class="badge" title="Общих публикаций">113</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/HDMI_-_High_Definition_Multimedia_Interface_-_microHDMI_-_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8">HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3656</span> <a href="/book/mutual/3449/80173" class="badge" title="Общих публикаций">94</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Bluetooth_-_Bluetooth_Smart_-_Bluetooth_LE_-_Bluetooth_Low_Energy_BLE">Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7014</span> <a href="/book/mutual/579/80173" class="badge" title="Общих публикаций">87</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_-_%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_Mobile_portable_devices_systems">Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13407</span> <a href="/book/mutual/80173/147049" class="badge" title="Общих публикаций">86</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Notebook_-_%D0%9D%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA_-_Laptop_-_%D0%9B%D1%8D%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BF_-_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80">Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13932</span> <a href="/book/mutual/1713/80173" class="badge" title="Общих публикаций">79</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9_-_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80_-_Display_-_Monitor">Дисплей - Монитор - Display - Monitor</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12214</span> <a href="/book/mutual/80173/146215" class="badge" title="Общих публикаций">73</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_Digital_Transformation_-_Digital_IQ_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_-_%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C">Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">46275</span> <a href="/book/mutual/2279/80173" class="badge" title="Общих публикаций">72</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_Ethernet_-_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85">Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3551</span> <a href="/book/mutual/247/80173" class="badge" title="Общих публикаций">62</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/SD_MicroSD_-_Secure_Digital_-_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D1%84%D0%BB%D1%8D%D1%88-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82_-_Secure_Digital_High_Capacity_SDHC_-_SD_Ultra_Capacity_SDUC_-_SD_eXtended_Capacity_SDXC_">SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC)</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5952</span> <a href="/book/mutual/711/80173" class="badge" title="Общих публикаций">60</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microchip_-_%D0%A7%D0%B8%D0%BF_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BF_-_%D0%A7%D0%B8%D0%BF-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82-_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0">Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7457</span> <a href="/book/mutual/18991/80173" class="badge" title="Общих публикаций">56</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Smartphone_-_%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80">Smartphone - Смартфон - Коммуникатор</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">23119</span> <a href="/book/mutual/891/80173" class="badge" title="Общих публикаций">56</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/DDR_-_Double_data_rate">DDR - Double data rate</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2639</span> <a href="/book/mutual/559/80173" class="badge" title="Общих публикаций">53</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/SSD_-_Solid-State_Drive_-_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C">SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3043</span> <a href="/book/mutual/1177/80173" class="badge" title="Общих публикаций">50</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Gadget_-_%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82_-_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81_-_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_-_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B">Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7125</span> <a href="/book/mutual/15533/80173" class="badge" title="Общих публикаций">49</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_Wireless_technologies_-_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8B_-_Wireless_interfaces">Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">9887</span> <a href="/book/mutual/80173/146115" class="badge" title="Общих публикаций">47</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/USB_Type-C_-_USB-C_-_USB_3">USB Type-C - 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системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">9224</span> <a href="/book/mutual/62673/80173" class="badge" title="Общих публикаций">43</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82_-_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80_-_TabletPC_-_Tablet_computer_-_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_">Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка"</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">11853</span> <a href="/book/mutual/10547/80173" class="badge" title="Общих публикаций">41</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/GPU_-_Graphics_processing_unit_-_%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80_-_%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80_-_%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_-_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_-_vGPU_-_%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C">GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3478</span> <a href="/book/mutual/78611/80173" class="badge" title="Общих публикаций">41</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_-_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9">Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">16652</span> <a href="/book/mutual/4919/80173" class="badge" title="Общих публикаций">40</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%A2-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_-_%D0%98%D0%A2-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82_-_%D0%98%D0%A2-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%98%D0%A2-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%98%D0%9A%D0%A2-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%A2%D0%9A%D0%98_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%9F%D0%90%D0%9A">ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">60913</span> <a href="/book/mutual/1057/80173" class="badge" title="Общих публикаций">39</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_-_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_-_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_server_platforms_server_hardware">Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">28211</span> <a href="/book/mutual/7441/80173" class="badge" title="Общих публикаций">38</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_-_%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_-_%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B">Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12027</span> <a href="/book/mutual/80173/144459" class="badge" title="Общих публикаций">37</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/HDD_-_HMDD_-_Hard_magnetic_disk_drive_-_%D0%9D%D0%96%D0%9C%D0%94_-_%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0_%D0%B6%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%85">HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4193</span> <a href="/book/mutual/3603/80173" class="badge" title="Общих публикаций">37</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/MMC_-_MultiMedia_Card_-_RSMMC_-_Reduced_Size_Multimedia_Card_-_eMMC_-_embedded_Multimedia_Memory_Card">MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">779</span> <a href="/book/mutual/4095/80173" class="badge" title="Общих публикаций">33</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/PC_game_-_%D0%9F%D0%9A_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_-_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_-_%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_-_%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2">PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">16642</span> <a href="/book/mutual/80173/133297" class="badge" title="Общих публикаций">32</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Multi_Touch_-_Multitouch_-_%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%87_-_Touch_Screen_-_TouchPad_-_%D0%A2%D0%B0%D1%87%D0%BF%D0%B0%D0%B4_-_%D0%A2%D0%B0%D1%87%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD_-_%D0%A2%D0%B0%D1%87%D1%84%D0%BE%D0%BD_-_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C_">Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель)</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5905</span> <a href="/book/mutual/67533/80173" class="badge" title="Общих публикаций">32</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Full_HD_-_FHD_-_Full_High_Definition_-_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_1920_1080">Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5828</span> <a href="/book/mutual/837/80173" class="badge" title="Общих публикаций">31</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/SATA_-_Serial_ATA_-_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1365</span> <a href="/book/mutual/11235/80173" class="badge" title="Общих публикаций">31</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_QWERTY_-_%D0%99%D0%A6%D0%A3%D0%9A%D0%95%D0%9D-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0">Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3358</span> <a href="/book/mutual/80173/94333" class="badge" title="Общих публикаций">30</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/PCIe_-_PCI_Express_-_Peripheral_Component_Interconnect_Express">PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1149</span> <a href="/book/mutual/1717/80173" class="badge" title="Общих публикаций">29</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/IoT_-_Internet_of_Things_-_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9_-_%D0%98%D0%92-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_-_%D0%98%D0%92-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F">IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5541</span> <a href="/book/mutual/675/80173" class="badge" title="Общих публикаций">28</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_-_%D0%98%D0%98_-_Artificial_intelligence_-_AI_-_Artificial_General_Intelligence_-_AGI">Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10912</span> <a href="/book/mutual/95/80173" class="badge" title="Общих публикаций">28</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/80173/auto_pages/5/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/80173/auto_pages/5/80">3</a></li><li><a href="/book/pagination/80173/auto_pages/5/40">></a></li><li><a href="/book/pagination/80173/auto_pages/5/720">Последняя</a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-7"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Linux_OS">Linux OS</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">9324</span> <a href="/book/mutual/469/80173" class="badge" title="Общих публикаций">72</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Raspberry_Pi_-_%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80">Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">182</span> <a href="/book/mutual/3923/80173" class="badge" title="Общих публикаций">72</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Windows">Microsoft Windows</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">15208</span> <a href="/book/mutual/965/80173" class="badge" title="Общих публикаций">49</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Google_Android">Google Android</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13563</span> <a href="/book/mutual/463/80173" class="badge" title="Общих публикаций">41</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/LPDDR_-_Low_Power_DDR_-_%D0%A2%D0%B8%D0%BF_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2">LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">431</span> <a href="/book/mutual/1781/80173" class="badge" title="Общих публикаций">32</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/AMD_ARM_Cortex_A_-_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2">AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров </a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">607</span> <a href="/book/mutual/20843/80173" class="badge" title="Общих публикаций">30</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Raspberry_Pi_4_5_3_Model">Raspberry Pi 4, 5, 3 Model</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">39</span> <a href="/book/mutual/21859/80173" class="badge" title="Общих публикаций">27</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Windows_10">Microsoft Windows 10</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1688</span> <a href="/book/mutual/605/80173" class="badge" title="Общих публикаций">26</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Intel_Celeron_-_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2">Intel Celeron - Серия процессоров</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">958</span> <a href="/book/mutual/4383/80173" class="badge" title="Общих публикаций">25</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Intel_Core_i7_Kaby_Lake_-_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D1%81_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B9_X86-64">Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1265</span> <a href="/book/mutual/5533/80173" class="badge" title="Общих публикаций">23</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Intel_Core_i3_-_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D1%81_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B9_X86-64">Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">699</span> <a href="/book/mutual/5537/80173" class="badge" title="Общих публикаций">23</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Intel_Core_i5_Ivy_Bridge_-_Intel_Arrandale_-_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D1%81_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B9_X86-64">Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1307</span> <a href="/book/mutual/5535/80173" class="badge" title="Общих публикаций">23</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Raspberry_Pi_Zero">Raspberry Pi Zero</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">24</span> <a href="/book/mutual/23031/80173" class="badge" title="Общих публикаций">20</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Intel_x86_-_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0">Intel x86 - архитектура процессора</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1759</span> <a href="/book/mutual/921/80173" class="badge" title="Общих публикаций">20</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Raspberry_Pi_B_Model">Raspberry Pi B Model</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">24</span> <a href="/book/mutual/38031/80173" class="badge" title="Общих публикаций">19</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Linux_-_Debian_GNU">Linux - Debian GNU</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">419</span> <a href="/book/mutual/76607/80173" class="badge" title="Общих публикаций">19</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Intel_Core_-_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2">Intel Core - Семейство процессоров</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1170</span> <a href="/book/mutual/1633/80173" class="badge" title="Общих публикаций">18</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Intel_Atom_-_Intel_Centrino_Atom_-_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80_x86_%D0%B8_x86-64">Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">887</span> <a href="/book/mutual/1315/80173" class="badge" title="Общих публикаций">18</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Intel_Pentium_-_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_x86">Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1888</span> <a href="/book/mutual/5871/80173" class="badge" title="Общих публикаций">18</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Intel_NUC_-_Next_Unit_of_Computing_-_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%9F%D0%9A">Intel NUC - Next Unit of Computing - мини-ПК</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">34</span> <a href="/book/mutual/4363/80173" class="badge" title="Общих публикаций">16</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Intel_Pentium_III">Intel Pentium III</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">779</span> <a href="/book/mutual/50393/80173" class="badge" title="Общих публикаций">14</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Intel_Core_i_-_C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2">Intel Core i - Cерия процессоров</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">500</span> <a href="/book/mutual/1607/80173" class="badge" title="Общих публикаций">14</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Windows_Mobile_OS_-_Microsoft_Windows_CE_-_Microsoft_WinCE_-_Microsoft_Windows_Compact_Edition_-_Microsoft_Pocket_PC_-_Microsoft_Handheld_PC_-_Microsoft_HPC_-_Microsoft_Palm-size_PC">Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2387</span> <a href="/book/mutual/16373/80173" class="badge" title="Общих публикаций">14</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_macOS">Apple macOS</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1935</span> <a href="/book/mutual/697/80173" class="badge" title="Общих публикаций">14</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Linux_-_Debian_GNU_-_Ubuntu_Foundation">Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">786</span> <a href="/book/mutual/1631/80173" class="badge" title="Общих публикаций">13</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_Department_of_Defense_-_U_S_Space_Command_GPS_-_Global_Positioning_System_-_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F">U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4879</span> <a href="/book/mutual/60639/80173" class="badge" title="Общих публикаций">13</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Rockchip_RK_-_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5_-_System_on_Chip_-_SoC">Rockchip RK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">67</span> <a href="/book/mutual/5281/80173" class="badge" title="Общих публикаций">13</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_iOS">Apple iOS</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7447</span> <a href="/book/mutual/465/80173" class="badge" title="Общих публикаций">13</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_Mac_-_Apple_Macintosh">Apple Mac - Apple Macintosh</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2935</span> <a href="/book/mutual/899/80173" class="badge" title="Общих публикаций">13</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Raspberry_Pi_Compute_Module">Raspberry Pi Compute Module</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">18</span> <a href="/book/mutual/7871/80173" class="badge" title="Общих публикаций">13</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_iPhone_-_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2">Apple iPhone - серия смартфонов</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6923</span> <a href="/book/mutual/295/80173" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Shenzhen_Xunlong_Orange_Pi_PC_Zero_-_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80">Shenzhen Xunlong Orange Pi PC Zero - одноплатный мини-компьютер</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">15</span> <a href="/book/mutual/21863/80173" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Baikal_Electronics_-_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB-%D0%A2_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80_BE-T">Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">163</span> <a href="/book/mutual/4595/80173" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Baikal_Electronics_-_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB_-_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_-_%D0%A2-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B">Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">343</span> <a href="/book/mutual/2183/80173" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Windows_XP">Microsoft Windows XP</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2543</span> <a href="/book/mutual/2135/80173" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Google_Chrome_-_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80">Google Chrome - браузер</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1505</span> <a href="/book/mutual/235/80173" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Broadcom_BCM_chip">Broadcom BCM chip</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">14</span> <a href="/book/mutual/66863/80173" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Windows_11">Microsoft Windows 11</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">429</span> <a href="/book/mutual/80173/84633" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Raspberry_Pi_A_Model">Raspberry Pi A Model</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10</span> <a href="/book/mutual/38029/80173" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_iPhone_6">Apple iPhone 6</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4862</span> <a href="/book/mutual/5375/80173" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/80173/auto_pages/7/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/80173/auto_pages/7/80">3</a></li><li><a href="/book/pagination/80173/auto_pages/7/40">></a></li><li><a href="/book/pagination/80173/auto_pages/7/680">Последняя</a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-9"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Upton_Eben_-_%D0%90%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%AD%D0%B1%D0%B5%D0%BD">Upton Eben - Аптон Эбен</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10</span> <a href="/book/mutual/64743/80173" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Braben_David_-_%D0%91%D1%80%D1%8D%D0%B1%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4">Braben David - Брэбен Дэвид</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7</span> <a href="/book/mutual/51693/80173" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Allen_Paul_-_%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D0%BB">Allen Paul - Аллен Пол</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">120</span> <a href="/book/mutual/24891/80173" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Jobs_Steve_-_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B1%D1%81_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2">Jobs Steve - Джобс Стив</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1005</span> <a href="/book/mutual/6037/80173" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%95%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9">Евдокимов Андрей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">80</span> <a href="/book/mutual/9233/80173" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB">Коваленко Павел</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">18</span> <a href="/book/mutual/80173/171001" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9">Новодворский Алексей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">109</span> <a href="/book/mutual/10085/80173" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F">Мельникова Анастасия</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">331</span> <a href="/book/mutual/963/80173" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD">Бурмистров Роман</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6</span> <a href="/book/mutual/14177/80173" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80">Катенев Владимир</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2</span> <a href="/book/mutual/80173/99557" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9">Малафеев Андрей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">51</span> <a href="/book/mutual/28337/80173" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0">Полянская Марина</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3</span> <a href="/book/mutual/80173/204153" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F">Булаев Илья</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2</span> <a href="/book/mutual/80173/285004" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD">Дементьев Роман</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6</span> <a href="/book/mutual/80173/109437" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Coble_Gwen_-_%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%BB_%D0%93%D0%B2%D0%B5%D0%BD">Coble Gwen - Кобл Гвен</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12</span> <a href="/book/mutual/67081/80173" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Wozniak_Steve_-_Wozniak_Stephen_-_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BA_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2_-_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BA_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD">Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">55</span> <a href="/book/mutual/80173/249635" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9">Сорокин Андрей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">23</span> <a href="/book/mutual/28239/80173" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9">Помазов Евгений</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4</span> <a href="/book/mutual/80173/219101" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2">Стаин Владислав</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5</span> <a href="/book/mutual/25799/80173" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80">Путин Владимир</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3011</span> <a href="/book/mutual/83/80173" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80">Бобович Александр</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3</span> <a href="/book/mutual/80173/227457" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0">Скокова Татьяна</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">16</span> <a href="/book/mutual/20405/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9">Чемезов Сергей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">142</span> <a href="/book/mutual/9209/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9">Данилин Алексей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">19</span> <a href="/book/mutual/3337/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Ronen_Eyal_-_%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD_%D0%AD%D0%B9%D1%8F%D0%BB">Ronen Eyal - Ронен Эйял</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2</span> <a href="/book/mutual/48329/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Vanhoef_Mathy_-_%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BC_%D0%9C%D1%8D%D1%82%D0%B8">Vanhoef Mathy - Ванхофом Мэти</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6</span> <a href="/book/mutual/48333/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Doscher_Jay_-_%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%80_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9">Doscher Jay - Дошер Джей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1</span> <a href="/book/mutual/24053/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Dupras_Virgil_-_%D0%94%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BB">Dupras Virgil - Дупрас Вирджил</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2</span> <a href="/book/mutual/23917/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F">Колесникова Наталия</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1</span> <a href="/book/mutual/80173/305654" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80">Чебышев Виктор</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">16</span> <a href="/book/mutual/18469/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Cook_Tim_-_%D0%9A%D1%83%D0%BA_%D0%A2%D0%B8%D0%BC_-_%D0%9A%D1%83%D0%BA_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4">Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">374</span> <a href="/book/mutual/6263/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81">Кулешов Денис</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">14</span> <a href="/book/mutual/44881/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Wangcheng_Jiang_-_%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%8D%D0%BD_%D0%A6%D0%B7%D1%8F%D0%BD">Wangcheng Jiang - Ванчэн Цзян</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3</span> <a href="/book/mutual/49555/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AE%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82">Юсупов Ренат</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">115</span> <a href="/book/mutual/47521/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9">Сошников Дмитрий</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">16</span> <a href="/book/mutual/37045/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0">Гусева Ирина</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5</span> <a href="/book/mutual/35843/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80">Пивоваров Александр</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4</span> <a href="/book/mutual/26665/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80">Дворкович Александр</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6</span> <a href="/book/mutual/26227/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80">Катаев Александр</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">40</span> <a href="/book/mutual/16647/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9">Бугров Алексей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12</span> <a href="/book/mutual/43783/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/80173/auto_pages/9/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/80173/auto_pages/9/80">3</a></li><li><a href="/book/pagination/80173/auto_pages/9/40">></a></li><li><a href="/book/pagination/80173/auto_pages/9/120">Последняя</a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-13"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F">Россия - РФ - Российская федерация</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">136293</span> <a href="/book/mutual/23/80173" class="badge" title="Общих публикаций">139</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_USA_-_The_United_States_of_America">США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">51254</span> <a href="/book/mutual/43/80173" class="badge" title="Общих публикаций">60</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9_-_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%9A%D0%9D%D0%A0">Китай - Китайская Народная Республика - КНР</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">16307</span> <a href="/book/mutual/29/80173" class="badge" title="Общих публикаций">52</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8">Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13168</span> <a href="/book/mutual/179/80173" class="badge" title="Общих публикаций">32</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0">Европа</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">21487</span> <a href="/book/mutual/103/80173" class="badge" title="Общих публикаций">19</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A6%D0%A4%D0%9E_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0">Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">41462</span> <a href="/book/mutual/157/80173" class="badge" title="Общих публикаций">18</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Германия - Федеративная Республика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12452</span> <a href="/book/mutual/1551/80173" class="badge" title="Общих публикаций">18</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F">Япония</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13157</span> <a href="/book/mutual/367/80173" class="badge" title="Общих публикаций">18</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9_-_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C">Китай - Тайвань</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3882</span> <a href="/book/mutual/2229/80173" class="badge" title="Общих публикаций">18</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%9D%D0%93_-_%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_-_CIS_-_The_Commonwealth_of_Independent_States">СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13892</span> <a href="/book/mutual/2655/80173" class="badge" title="Общих публикаций">14</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F_-_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD">Азия - Азиатский регион</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5340</span> <a href="/book/mutual/365/80173" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_-_%D0%95%D0%A1_-_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_-_European_Union_-_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_-_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F">Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13990</span> <a href="/book/mutual/69/80173" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0_%D0%B2_%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%B8_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%95%D0%91%D0%92%D0%90_-_EMEA_-_Europe_Middle_East_and_Africa">Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1863</span> <a href="/book/mutual/397/80173" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A1%D0%97%D0%A4%D0%9E_-_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3">Россия - СЗФО - Санкт-Петербург</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">16595</span> <a href="/book/mutual/725/80173" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F_-_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Южная Корея - Республика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6519</span> <a href="/book/mutual/267/80173" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6">Великобритания - Кембридж</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">258</span> <a href="/book/mutual/19117/80173" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0_-_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Польша - Республика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1915</span> <a href="/book/mutual/803/80173" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9_-_%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3_%D0%A1%D0%90%D0%A0_-_%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8">Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1698</span> <a href="/book/mutual/1803/80173" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA">США - Нью-Йорк</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3075</span> <a href="/book/mutual/1521/80173" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C_-_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F">Беларусь - Белоруссия</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5420</span> <a href="/book/mutual/387/80173" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Франция - Французская Республика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7723</span> <a href="/book/mutual/1887/80173" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Финляндия - Финляндская Республика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3563</span> <a href="/book/mutual/437/80173" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5_-_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B">Солнце - звезда Солнечной системы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5042</span> <a href="/book/mutual/80173/103157" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_-_Bharat">Индия - Bharat</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5301</span> <a href="/book/mutual/909/80173" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20">Европа Восточная </a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3044</span> <a href="/book/mutual/983/80173" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%8F_-_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD">Прибалтика - Балтия - Балтийский регион</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1345</span> <a href="/book/mutual/1425/80173" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD">Африка - Африканский регион</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3399</span> <a href="/book/mutual/1727/80173" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0">Канада</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4805</span> <a href="/book/mutual/1495/80173" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE">Норвегия - Королевство</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1792</span> <a href="/book/mutual/431/80173" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_-_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA">СССР - Союз Советских Социалистических Республик</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2785</span> <a href="/book/mutual/389/80173" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_-_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Италия - Итальянская Республика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4292</span> <a href="/book/mutual/1885/80173" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_-_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Казахстан - Республика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5357</span> <a href="/book/mutual/65/80173" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A1%D0%A4%D0%9E_-_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA">Россия - СФО - Новосибирск</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4067</span> <a href="/book/mutual/1975/80173" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9_-_%D0%93%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BD_-_%D0%A8%D1%8D%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%8D%D0%BD%D1%8C">Китай - Гуандун - Шэньчжэнь</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">151</span> <a href="/book/mutual/14321/80173" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE">Дания - Королевство</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1269</span> <a href="/book/mutual/427/80173" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Греция - Греческая Республика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">970</span> <a href="/book/mutual/7861/80173" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F">Америка Латинская</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1779</span> <a href="/book/mutual/4329/80173" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE">Бельгия - Королевство</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">991</span> <a href="/book/mutual/1549/80173" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD_-_%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_-_%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD">Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">694</span> <a href="/book/mutual/5479/80173" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA">Ближний Восток</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2872</span> <a href="/book/mutual/1729/80173" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/80173/auto_pages/13/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/80173/auto_pages/13/80">3</a></li><li><a href="/book/pagination/80173/auto_pages/13/40">></a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-17"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_-_%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB_-_%D0%A8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3_-_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_-_Retail_-_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8">Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">22794</span> <a href="/book/mutual/13193/80173" class="badge" title="Общих публикаций">42</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_-_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F">Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">27202</span> <a href="/book/mutual/80173/146067" class="badge" title="Общих публикаций">30</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_-_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F">Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">48441</span> <a href="/book/mutual/76291/80173" class="badge" title="Общих публикаций">27</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Vendor_-_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80_-_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC">Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12926</span> <a href="/book/mutual/12343/80173" class="badge" title="Общих публикаций">22</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_-_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_-_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">45992</span> <a href="/book/mutual/80173/145839" class="badge" title="Общих публикаций">21</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_-_%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8_-_Transport_-_Road_infrastructure_-_Highways">Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">17273</span> <a href="/book/mutual/13191/80173" class="badge" title="Общих публикаций">17</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B_-_%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_-_Metals_-_Alloys">Металлы - Сплавы - Metals - Alloys</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4698</span> <a href="/book/mutual/80173/152999" class="badge" title="Общих публикаций">15</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%A2-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_-_%D0%98%D0%A2-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B_-_%D0%98%D0%A2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB_-_%D0%98%D0%A2-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82_-_%D0%98%D0%A2-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80">ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12454</span> <a href="/book/mutual/78783/80173" class="badge" title="Общих публикаций">15</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_-_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_-_6_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F_-_%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F">Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10626</span> <a href="/book/mutual/76309/80173" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%A1rediting_-_%D0%97%D0%B0%D1%91%D0%BC">Кредитование - Сrediting - Заём</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6454</span> <a href="/book/mutual/80173/124847" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%95%D0%A0%D0%A0%D0%9F_-_%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD_%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%B7_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_-_%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D0%9E_-_%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D0%9E">Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6931</span> <a href="/book/mutual/1279/80173" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Startup_-_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8">Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4799</span> <a href="/book/mutual/10445/80173" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%A2%D0%B8%D0%AD_-_%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_Home_Appliance_-_Household_appliances_and_electronics">БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5203</span> <a href="/book/mutual/13367/80173" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_-_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%9F%D0%A3_-_%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F">Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">9217</span> <a href="/book/mutual/80173/174243" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81_-_%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C">Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">9594</span> <a href="/book/mutual/80173/146407" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_-_FMCG_Retail_-_Fast_Moving_Consumer_Goods_-_%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0_-_%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA">Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4619</span> <a href="/book/mutual/13197/80173" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_-_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5">Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">15673</span> <a href="/book/mutual/80173/146073" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0_-_Do_It_Yourself_DIY_-_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BC_">Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам»</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">234</span> <a href="/book/mutual/80173/158809" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Ergonomics_-_%D0%AD%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Ergonomics - Эргономика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1536</span> <a href="/book/mutual/80173/134337" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA">Английский язык</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6435</span> <a href="/book/mutual/80173/104503" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B9">Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8032</span> <a href="/book/mutual/8865/80173" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8">Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">869</span> <a href="/book/mutual/80173/192675" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%9C%D0%91_-_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_-_SME_-_Small_and_medium-sized_enterprises_-_SMB_-_Small-medium_business_-_SOHO_-_Small_Office_Home_Office">СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10472</span> <a href="/book/mutual/3351/80173" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_SARS-CoV-2_-_COVID-19_-_COronaVIrus_Disease_2019_-_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_2019-nCoV_-_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_-_%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8">Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3529</span> <a href="/book/mutual/3333/80173" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/PrivacyTech_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_-_Confidential_information">PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5490</span> <a href="/book/mutual/80173/146447" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_-_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_-_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_-_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_-_Tourism_travel">Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5449</span> <a href="/book/mutual/80173/146275" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8_-_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C">Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1445</span> <a href="/book/mutual/80173/182287" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_-_%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_-_%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B8_-_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0_-_Railway">Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2238</span> <a href="/book/mutual/80173/159605" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/OEM_-_Original_Equipment_Manufacturer_-_%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE">OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1325</span> <a href="/book/mutual/1573/80173" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8">Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4687</span> <a href="/book/mutual/80173/144485" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_-_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_-_Sport">Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5404</span> <a href="/book/mutual/80173/146457" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B_-_Environment_friendly_-_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_-_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_-_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C">Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3791</span> <a href="/book/mutual/439/80173" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%95%D0%93%D0%A0%D0%AE%D0%9B_-_%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BB%D0%B8%D1%86">ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5723</span> <a href="/book/mutual/1193/80173" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_Aviation_industry_-_Aircraft_construction">Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5443</span> <a href="/book/mutual/80173/146287" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9E%D0%9F%D0%9A_-_%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_-_%D0%92%D0%9F%D0%9A_-_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_-_%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_Military-industrial_complex_-_%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_-_Weapon">ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8425</span> <a href="/book/mutual/15509/80173" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA_-_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_-_Electric_current_-_electricity_-_electric_current">Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3752</span> <a href="/book/mutual/80173/154387" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/M_A_-_Mergers_and_Acquisitions_-_%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F">M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4291</span> <a href="/book/mutual/79153/80173" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/MarTech_-_Brand_management_%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_-_Brand_Safety_-_Branding_%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_Brandbook_%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%BA_-_Rebranding_%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3_-_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F">MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1996</span> <a href="/book/mutual/50013/80173" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F">Экстремальная ситуация - экстремальные условия</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1001</span> <a href="/book/mutual/80173/199969" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Homo_Sapiens_-_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_-_Humanity_-_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE">Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2580</span> <a href="/book/mutual/80173/146119" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/80173/auto_pages/17/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/80173/auto_pages/17/80">3</a></li><li><a href="/book/pagination/80173/auto_pages/17/40">></a></li><li><a href="/book/pagination/80173/auto_pages/17/160">Последняя</a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-11"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Tom_s_Hardware">Tom’s Hardware</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">319</span> <a href="/book/mutual/4091/80173" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Liliputing">Liliputing</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">47</span> <a href="/book/mutual/15343/80173" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CNX_Software">CNX Software</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">15</span> <a href="/book/mutual/67877/80173" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CNews_-_ZOOM_CNews">CNews - ZOOM.CNews</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1818</span> <a href="/book/mutual/11913/80173" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/AP_-_Associated_Press">AP - Associated Press</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1995</span> <a href="/book/mutual/19051/80173" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/NYT_-_The_New_York_Times">NYT - The New York Times</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1018</span> <a href="/book/mutual/5405/80173" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Fortune">Fortune</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">203</span> <a href="/book/mutual/20175/80173" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/New_Scientist">New Scientist</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1447</span> <a href="/book/mutual/72281/80173" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Thomson_Reuters_-_Reuters_Group_-_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80">Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5849</span> <a href="/book/mutual/4047/80173" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/ZDnet">ZDnet</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">597</span> <a href="/book/mutual/3815/80173" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/The_Register_-_The_Register_Hardware">The Register - The Register Hardware</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1466</span> <a href="/book/mutual/1507/80173" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Forbes_-_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%81">Forbes - Форбс</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">730</span> <a href="/book/mutual/807/80173" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Der_Spiegel_-_SPON_-_Spiegel_Online">Der Spiegel - SPON - Spiegel Online</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">156</span> <a href="/book/mutual/80173/81499" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/GizmoChina">GizmoChina</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">120</span> <a href="/book/mutual/78581/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Dow_Jones_Business_News">Dow Jones Business News</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">88</span> <a href="/book/mutual/80173/99781" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Silicon_com">Silicon.com</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">364</span> <a href="/book/mutual/80173/98171" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Fanless_Tech">Fanless Tech</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2</span> <a href="/book/mutual/66739/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/TechSpot">TechSpot</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">84</span> <a href="/book/mutual/55605/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%93%D0%9F%D0%9C_%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_-_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB">Газпром ГПМ Пятница! - телеканал</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">110</span> <a href="/book/mutual/50823/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/LinuxGizmos">LinuxGizmos</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2</span> <a href="/book/mutual/80173/175285" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Electronista">Electronista</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">166</span> <a href="/book/mutual/80173/94357" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%94">Известия ИД</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">573</span> <a href="/book/mutual/22195/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Phoronix">Phoronix</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">37</span> <a href="/book/mutual/21659/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/BBC_-_British_Broadcasting_Corporation_-_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F">BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2686</span> <a href="/book/mutual/177/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Inquirer">Inquirer</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">463</span> <a href="/book/mutual/17583/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Ars_Technica">Ars Technica</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">407</span> <a href="/book/mutual/16219/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/SlashGear">SlashGear</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">134</span> <a href="/book/mutual/15519/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8A_-_%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC">Коммерсантъ - Издательский дом</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1635</span> <a href="/book/mutual/7609/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/AnandTech">AnandTech</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">73</span> <a href="/book/mutual/6325/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/WCCFTech_-_%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5">WCCFTech - Издание</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">56</span> <a href="/book/mutual/6067/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Engadget_-_%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%85">Engadget - Блог о технологиях</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">422</span> <a href="/book/mutual/6053/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9D%D0%9C%D0%93_-_%D0%A1%D0%A2%D0%A1_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0_-_%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9_-_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_-_Story_First_Communications_-_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%A4%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%BD">НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">106</span> <a href="/book/mutual/5463/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/TechCrunch_-_TechCrunch_Distrupt_-_TechCrunch_Awards">TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1202</span> <a href="/book/mutual/4357/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Dow_Jones_-_WSJ_-_The_Wall_Street_Journal">Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1268</span> <a href="/book/mutual/4201/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Reddit">Reddit</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">293</span> <a href="/book/mutual/1103/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%91%D0%9A_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3">РБК - РосБизнесКонсалтинг</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">11124</span> <a href="/book/mutual/1007/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Wikipedia_-_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F">Wikipedia - Википедия</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">460</span> <a href="/book/mutual/919/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/The_Verge_-_%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5">The Verge - Издание</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">530</span> <a href="/book/mutual/555/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-37"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/IDC_-_International_Data_Corporation">IDC - International Data Corporation</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4888</span> <a href="/book/mutual/191/80173" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CNews_Analytics_-_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE">CNews Analytics - Аналитическое агентство</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7844</span> <a href="/book/mutual/587/80173" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Gartner_-_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80">Gartner - Гартнер</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3520</span> <a href="/book/mutual/1081/80173" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CNews_100_-_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%98%D0%A2-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8">CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2946</span> <a href="/book/mutual/3843/80173" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/IMS_Research">IMS Research</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">31</span> <a href="/book/mutual/80173/144667" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Juniper_Research">Juniper Research</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">516</span> <a href="/book/mutual/309/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Markets_Markets_Research">Markets&Markets Research</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">109</span> <a href="/book/mutual/2455/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/TrendForce">TrendForce</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">104</span> <a href="/book/mutual/5795/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/TIOBE_programming_community_index_-_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F">TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">58</span> <a href="/book/mutual/11043/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Research">Microsoft Research</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">138</span> <a href="/book/mutual/12661/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/IBM_ISS_-_IBM_X-Force_-_IBM_X-Force_Red_team_-_IBM_X-Force_IRIS_team_-_IBM_X-Force_Security_-_IBM_X-Force_IRIS_-_IBM_X-Force_Incident_Response_and_Intelligence_Services_-_IBM_X-Force_Kassel_-_IBM_Global_Business_Security_Index">IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">35</span> <a href="/book/mutual/27287/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Guinness_World_Records_-_%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0">Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">179</span> <a href="/book/mutual/68377/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Gartner_Market_Guide_for_Network_Traffic_Analysis">Gartner Market Guide for Network Traffic Analysis</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2</span> <a href="/book/mutual/74639/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-41"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%93%D0%A3_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C_%D0%92_%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0">МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1425</span> <a href="/book/mutual/519/80173" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/NASA_JPL_-_Jet_Propulsion_Laboratory_-_%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F">NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">243</span> <a href="/book/mutual/80173/103971" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%98%D0%9D%D0%AD%D0%A3%D0%9C_%D0%B8%D0%BC_%D0%98_%D0%A1_%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0_-_%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD">Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">145</span> <a href="/book/mutual/5251/80173" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%93%D0%A3_%D0%92%D0%9C%D0%9A_-_%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D0%93%D0%A3_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C_%D0%92_%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0">МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">68</span> <a href="/book/mutual/15963/80173" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%90%D0%9D_%D0%98%D0%A1%D0%9F_-_%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92_%D0%9F_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA">РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">131</span> <a href="/book/mutual/6391/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%9D%D0%A3_%D0%B8%D0%BC_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8_-_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8_-_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82">КазНУ им. аль-Фараби - Казахский национальный университет имени аль-Фараби - Казахский национальный университет</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3</span> <a href="/book/mutual/80173/287970" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Weizmann_Institute_of_Science_-_%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%92%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0">Weizmann Institute of Science - Институт Вейцмана</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">26</span> <a href="/book/mutual/80173/272879" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Duke_University_-_%D0%94%D1%8C%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_-_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%94%D1%8C%D1%8E%D0%BA%D0%B0">Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">79</span> <a href="/book/mutual/80173/134545" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Softline_Education_-_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_Softline_-_Softline_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_-_Softline_IT_Graduate_-_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_-_Softline_Academy_Alliance">Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">157</span> <a href="/book/mutual/80173/121073" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/University_of_Chicago_-_%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82">University of Chicago - Чикагский университет</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">97</span> <a href="/book/mutual/80173/159399" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_-_%D0%9E%D1%82%D0%A3%D0%A1">Сколково Открытый университет - ОтУС</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">14</span> <a href="/book/mutual/80173/85531" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9D%D0%98%D0%98_-_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82">Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">753</span> <a href="/book/mutual/9603/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CMU_-_Carnegie_Mellon_University_-_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8-%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0">CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">268</span> <a href="/book/mutual/313/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9D%D0%98%D0%98%D0%A0_%D0%A4%D0%93%D0%A3%D0%9F_-_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C_%D0%98_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0">Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">214</span> <a href="/book/mutual/5181/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%90%D0%9D_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA">РАН - Российская академия наук</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1788</span> <a href="/book/mutual/4351/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/IEEE_-_The_Institute_of_Electrical_and_Electronics_Engineers_-_%D0%98%D0%98%D0%AD%D0%A0_-_%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8">IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">287</span> <a href="/book/mutual/2335/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Harvard_University_-_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_-_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4">Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">458</span> <a href="/book/mutual/2017/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%A4%D0%A2%D0%98_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_-_%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D1%85">МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">822</span> <a href="/book/mutual/1029/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%A2%D0%9C%D0%9E_-_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A1%D0%9F%D0%B1%D0%93%D0%A3_%D0%98%D0%A2%D0%9C%D0%9E_-_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_ITMO_University">ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">387</span> <a href="/book/mutual/517/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/MIT_-_Massachusetts_Institute_of_Technology_-_%D0%9C%D0%A2%D0%98_-_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82">MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">945</span> <a href="/book/mutual/357/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-39"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_-_Day_of_the_Programmer_-_256-%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0">День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2303</span> <a href="/book/mutual/62749/80173" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/IOI_-_International_Olympiad_in_Informatics_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2">IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7650</span> <a href="/book/mutual/20887/80173" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CeBIT">CeBIT</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">611</span> <a href="/book/mutual/22199/80173" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D0%A2%D0%90_-_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">ПТА - Передовые Технологии Автоматизации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">38</span> <a href="/book/mutual/80173/262369" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%A0_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F">ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">123</span> <a href="/book/mutual/7159/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Black_Hat_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F">Black Hat - Конференция</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">77</span> <a href="/book/mutual/8097/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Computex_-_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%8D%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-_Taipei_International_Information_Technology_Show">Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">67</span> <a href="/book/mutual/12373/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CES_-_Consumer_Electronics_Show_-_CES_Innovation_Awards_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8">CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">556</span> <a href="/book/mutual/6901/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Google_I_O_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2">Google I/O Всемирная конференция разработчиков</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">110</span> <a href="/book/mutual/21805/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/MWC_-_Mobile_World_Congress_-_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_-_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_-_3GSM">MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">916</span> <a href="/book/mutual/5431/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CNews_FORUM_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0">CNews FORUM Информационные технологии завтра</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1008</span> <a href="/book/mutual/3845/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Positive_Hack_Days_-_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8">Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">26</span> <a href="/book/mutual/64121/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/iF_Design_Awards">iF Design Awards</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">25</span> <a href="/book/mutual/71847/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%95%D0%A1%D0%95%D0%94%D0%90_-_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BC">БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">75</span> <a href="/book/mutual/72947/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Imagine_Cup">Microsoft Imagine Cup</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">60</span> <a href="/book/mutual/80173/81553" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8_-_27_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F">День молодёжи - 27 июня</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">748</span> <a href="/book/mutual/80173/152323" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/WRO_-_World_Robotics_Olympiad_-_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F">WRO - World Robotics Olympiad - Всемирная олимпиада роботов Википедия</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8</span> <a href="/book/mutual/80173/100199" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%9E%D0%9A_-_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_-_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B_-_Olympic_Games">МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1176</span> <a href="/book/mutual/3209/80173" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> </div> </div> </nofollow> </noindex> <div class="article-bottom-info"> <div class="d-flex"> <a class="copy-btn copy-link article-btn" title="Нажмите, чтобы скопировать" href="https://cnews.ru/link/b80173"><img src="https://filearchive.cnews.ru/img/cnews/2021/02/03/iconfinderlink3325151.svg" alt="">Короткая ссылка</a> <div class="views-outer"> <span class="views_count" id="show-page-80173" data-show-id="80173" data-show-type="book_page" ></span> </div> </div> </div> <br> <div class="bottom-notice"> * Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (<a href="https://www.cnews.ru/news">новости</a>, включая "Главные новости", <a href="https://www.cnews.ru/analytics/">статьи</a>, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге. <br /><br /> Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2024 годы.<br> Ключевых фраз выявлено - 1290840, в очереди разбора - 802753.<br> Создано именных указателей - 147767.<br> Редакция Индексной книги CNews - <a href="mailto:book@cnews.ru">book@cnews.ru</a><br /><br /> Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи. </div> <br><br><br><br><br> <div class="banner"> <!-- Yandex.RTB R-A-349739-2 --> <div id="yandex_rtb_R-A-349739-2"></div> <script type="text/javascript"> (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: "R-A-349739-2", renderTo: "yandex_rtb_R-A-349739-2", async: true }); }); t = d.getElementsByTagName("script")[0]; s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks"); </script> </div> <br> </article> <section class="section_mainnews"> <div class="container"> <div 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