Одноплатный компьютер Одноплатник Мини компьютеры МиниПК MiniPC MicroPC Компактный ПК Микрокомпьютер Single Board Computer SBC
|14.03.2023
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Российский производитель «железа» готовит к выпуску тысячи компьютеров на китайских ARM-процессорах
роцессорах китайской RockChip Выпуск одноплатного компьютера на базе RockChip RK3568 в форм-факторе mini PC запланирован на май-июнь 2023 г. «Ориентируемся на рынок продаж от 10 тыс. штук в год
|13.03.2023
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Обзор IRBIS SmartDesk IMFPC105: мини-ПК для офисов и учебных заведений
Главные требования к офисному компьютеру: компактность, тишина и простое обслуживание. Также от него ждут достаточной производительности для работы с рабочими файлами и сайтами. Мини-ПК для корпоративного сегмента IRBIS SmartDesk IMFPC105 обещает соответствие всем перечисленным пунктам - давайте выясним, так ли это на практике.Дизайн и конструкция Компьютер получился д
|13.02.2023
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Создан клон Raspberry Pi 4 с необычным набором портов и в 4 раза быстрее оригинала
PIO, но отличается от него несколько необычным набором портов. Кроме того, в отличие от британского одноплатника, увидевшего свет летом 2019 г., разработка 9Tripod оснащена гораздо более соврем
|13.12.2022
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Xiaomi выпустила свой первый мини-ПК. Он похож на Mac mini, но мощнее и в полтора раза дешевле. Цена, видео
ала изображения своего неттопа, почти полностью идентичные размещенным на американском сайте Apple. Но это едва ли не единственное, помимо дизайна и материалов корпуса, что «роднит» творение Xiaomi с мини-ПК Apple. Главное отличие новинки Xiaomi – это цена. За ощутимо меньшие деньги компьютер предлагает в два раза больше оперативной памяти, которую, к тому же, можно наращивать, и полноценны
|05.12.2022
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Выпущен «клон» Raspberry Pi 4 - одноплатник с 8К-видео и ускорителем ИИ, и который возможно купить
ьтравысоком разрешении 8K и нейропроцессорным модулем. Новинка выполнена в форм-факторе знаменитого одноплатника Raspberry Pi 4 Model B, увидевшего свет в 2019 г., несет совместимые с ним интер
|04.08.2022
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iRU представила новый мини-ПК: Office A310H4TF
стики и широкие возможности для модернизации делают эту модель достойной альтернативой зарубежным аналогам ушедших с российского рынка брендов. iRU Office A310H4TF Ключевые особенности и преимущества мини-ПК iRU: процессоры Intel 10 поколения, компактный корпус объемом до 1 литра, VESA-крепление, три видеовыхода HDMI, DisplayPort, D-Sub, шесть USB Type-A, два USB Type-C, 4K UHD. *** iRU – р
|29.07.2022
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Обзор мини-ПК Acer Veriton N4680G: все необходимое в компактном корпусе
длину и 192 мм в ширину. Толщина устройства составляет 33.2 мм, а вес – всего 1.5 кг. В целом, по габаритам этот миниатюрный компьютер можно сравнить с небольшой книгой. Места на рабочем столе такой мини-ПК занимает даже меньше, чем стандартные колонки. Более того, у модели имеется крепление типа VESA, с помощью которого Veriton N4680G можно закрепить непосредственно на задней панели монит
|16.06.2022
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Создан гаджет, превращающий легендарный одноплатник Raspberry Pi в настоящий ноутбук
ном с диагональю 11,6 дюйма, включающий всю периферию. Его «сердцем» является знаменитый британский одноплатник размером с банковскую карту – Raspberry Pi 4B. CrowPi L предназначен в первую оче
|12.05.2022
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Polywell Computers выпустила мини-ПК промышленного класса с процессорами Intel Core 12 поколения
ию с машинами в обычном исполнении. Polywell Computers существенно сократила эту задержку, выпустив мини-ПК Z690L2V4, который оснащен практически всеми последними технологическими достижениями.
|20.04.2022
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Мини-ПК компании Polywell Computers сертифицированы для работы под управлением операционной системы «Ред ОС»
и. Производит системы на процессорах Intel, AMD и ARM. Polywell Computers вернулась на рынок EMEA с мини-ПК промышленного класса различного назначения. ПК компании имеют все необходимые разреши
|14.03.2022
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Polywell Computers выпустила новую модель мини-ПК промышленного класса под управлением ОС Android
омпании Sony. Компания Polywell Computers на протяжении длительного времени является производителем мини-ПК на базе процессоров ARM. Их отличает простота и надежность, а также отличное соотноше
|17.01.2022
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Polywell Computers объявляет о выпуске нового класса заменяемых промышленных мини ПК – SwapPC
Компания Polywell Computers создала новый класс встраиваемых и мини ПК – SwapPC (заменяемый ПК). Он основан на использовании спецификации Open Pluggable Specification (OPS), созданной еще в 2010 г. корпорацией Intel, чтобы упростить установку, использовани
|23.09.2021
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Компания Polywell Computers объявляет о начале поставок в Россию мини ПК с расширенным температурным диапазоном
их свойством является высокие цены, обычно в несколько раз превосходящие стоимость обычного ПК в сопоставимой конфигурации. Компания Polywell Computers объявляет о начале поставок на российский рынок мини ПК промышленного класса с расширенным температурным диапазоном, ценник на которые не способен вызвать обморок у закупщиков предприятий и системных интеграторов. Например, мини ПК Na
|16.08.2021
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Использование мини-ПК: от home-office до EDGE-решений
радиционном и модульном исполнении (Intel® NUC Elements), которые хороши для применения в разных средах – корпоративной, учебной, промышленной и т.д. Традиционный Intel® NUC широко известен как серия мини-ПК и наборов для досборки, но разрабатывая новые поколения систем, корпорация Intel совершенствовала концепцию и дополняла продуктовую линейку новыми форм-факторами, такими как Intel® NUC
|04.06.2021
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Asus представляет новый мини-ПК PN41
офиса. Благодаря аппаратной комплектации, включающей новейший мобильный процессор Intel Pentium Silver или Celeron, встроенное графическое ядро Intel UHD и модули памяти DDR4 с частотой до 2933 МГц, мини-ПК PN41 эффективно справляется с многозадачной работой, а благодаря ультракомпактному корпусу он с успехом может использоваться для работы там, где невозможно разместить обычный полноразме
|31.05.2021
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Сергей Дементьев, «АТБ Электроника»: Когда в России появятся полностью отечественные одноплатные компьютеры
CNews: Где используются одноплатные компьютеры? Сергей Дементьев: Сфера применения одноплатных компьютеров достаточно
|17.12.2020
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Обзор мини-ПК Acer Veriton N4670G: мал да удал
сборе выглядит довольно аккуратно. Такое решение гораздо интереснее для рабочего стола, чем обычная «башня». Veriton N4670G сертифицирован по военному стандарту Mil-STD 810G. Да, можно возразить, что мини-ПК — это не планшет и не ноутбук, и никто не ходит с ним в походы. Но, фактически, такая защита означает, что компьютер без проблем переживет падение с вашего рабочего стола на любую повер
|17.12.2020
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Обзор мини-ПК Acer Veriton N4670G: мал да удал
сборе выглядит довольно аккуратно. Такое решение гораздо интереснее для рабочего стола, чем обычная «башня». Veriton N4670G сертифицирован по военному стандарту Mil-STD 810G. Да, можно возразить, что мини-ПК — это не планшет и не ноутбук, и никто не ходит с ним в походы. Но, фактически, такая защита означает, что компьютер без проблем переживет падение с вашего рабочего стола на любую повер
|17.09.2020
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Лучшие мини-ПК: выбор ZOOM
Что такое мини-ПК? Это миниатюрный настольный компьютер в компактном корпусе, но достаточно мощный, чтобы выполнять все стандартные задачи, которые обычно требуются от ПК. В большинстве случаев он оснаще
|14.08.2020
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Начато производство настольного суперкомпьютера на процессорах «Байкал». Видео
Кластер из мини-ПК Как стало известно CNews, российский разработчик электроники и робототехники, компани
|30.07.2020
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Выпущен полноценный Windows-ПК размером чуть больше флешки
Портативный настольный ПК Компания XCY, специализирующаяся на выпуске компьютеров небольших размеров, разработала новый сверхкомпактный ПК Mini PC Stick. По своим габаритам он схож с миниатюрными медиаадаптерами для телевизоров, наподобие Roku Streaming Stick или Amazon Fire TV Stick, но это полноценный компьютер базового уровня н
|17.04.2020
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Создан крошечный ПК на процессорах «Байкал» с российской ОС
и, компания «Хамстер роботикс» завершила создание настольного компактного компьютера в форм-факторе mini PC на отечественных чипах и с операционной системой из Реестра российского ПО при Минком
|06.09.2019
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Выпущен сверхкомпактный компьютер в стиле Raspberry Pi за $13
использоваться в качестве основы для простого файлового сервера или роутера. Ключевая особенность «одноплатника» – сверхмалые размеры (40х40 мм) при наличии гигабитного сетевого интерфейса на
|25.03.2019
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Intel «убьет» свой крошечный ПК размером с кредитную карту
обрести устройство по цене от 11,5 тыс. руб. Что такое Compute Card Compute Card представляет собой мини-ПК размером 94,5 х 55 х 5 мм (чуть больше банковской карты), содержащий процессор, опера
|25.12.2018
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Создан миникомпьютер на российском процессоре. Не «Эльбрус». Не «Байкал»
Простейший компьютер на «Мультикоре» Российская компания «Микромакс системс» (MicroMax) создала одноплатный компьютер для железнодорожной автоматики на отечественном процессоре 1892ВМ14Я из серии «Мультикор» научно-производственного центра «Элвис». Об этом сообщили пресс-службы обеих упом
|09.08.2018
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7 лучших мини-ПК. Выбор ZOOM
Первые модели мини-ПК завидной производительностью похвастаться не могли и предназначались в основном для интернет-серфинга, откуда и получили свое второе название «неттопы» (interNET + deskTOP). Теперь же н
|22.02.2017
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Asus представила ультракомпактные ПК VivoMini VC66R и VivoMini VC66. Фото
Asus объявила о выпуске ультракомпактных мини-ПК для дома и офиса серии VivoMini VC66, построенных на базе новейших процессоров Intel Core i7 седьмого поколения (микроархитектура Kaby Lake). Как рассказали CNews в компании, в аппаратн
|10.02.2017
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Asus представила компактные мини-ПК VivoMini VM65N и VM65. Фото
Asus представила ультракомпактные мини-ПК серии VivoMini VM65 с поддержкой разрешения 4K UHD, построенные на базе процессоров Intel Core i7 седьмого поколения с микроархитектурлй Kaby Lake. В аппаратную конфигурацию мини-ПК<
|07.08.2015
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Lenovo представила свой первый микрокомпьютер в России
Компания Lenovo представила свой первый микрокомпьютер Lenovo ideacentre Stick 300 на российском рынке. Как сообщили CNews в Lenovo, это устройство оптимально подойдёт для использования дома или в поездках. Новинка обладает компактны
|08.07.2015
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Микрокомпьютер BBC ликвидирует компьютерную безграмотность
Микрокомпьютер для обучения программированию решено раздавать школьникам Великобритании бесплатно. Корпорация BBC выпустила в свет микрокомпьютер micro:bit, миллион экземпляров которого она раздаст школьникам Британии для изучения ими основ программирования. Micro:bit – это простой бескорпусный микрокомпьютер на про
|01.07.2013
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Обзор MiniX Neo G4 и MiniX Neo X5: терминальные клиенты на Android - это выгодно
ры производства компании MiniX из этого ряда. Несмотря на то, что внешне они довольно различны, оба мини-ПК — и MiniX Neo G4, и MiniX Neo X5 — построены на двухъядерном процессоре ARM Cortex A9
|24.01.2013
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Японский микрокомпьютер получил 4 ядра
Японская компания Thanko представила на рынке четырёхъядерный микрокомпьютер ANDSTQC1. ANDSTQC1 – это аббревиатура от «Android SmartTV Quad-core». Микрокомпьютер подключается к любому дисплею через порт HDMI. Технические характеристики устройства т
|02.11.2012
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Совет Федерации планирует потратить около 29 млн руб. на покупку 760 миникомпьютеров
закупок опубликована информация об открытом аукционе на право заключения государственного контракта на поставку вычислительной техники для нужд Совета Федерации. Совету Федерации требуются настольные миникомпьютеры Fujitsu Esprimo Q910 или эквивалент в количестве 760 штук. Согласно техническим характеристикам, системный блок устройства должен крепиться к обратной стороне монитора. Процессор
|18.05.2012
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Микрокомпьютер от VIA
Компания VIA представила новый микрокомпьютер VIA AMOS-3002. VIA AMOS-3002 основан на двухъядерном процессоре VIA Eden X2 с частотой ядра 1 гигагерц и мультимедийном чипсете VIA VX900H. Устройство имеет габариты 19,7 на 10,4
|12.01.2012
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Микрокомпьютер с большими возможностями
Компания CTX показала микрокомпьютер MIseeTX Micro-Computer, использующий в качестве дисплея пикопроектор, а в качестве устройства ввода – виртуальную клавиатуру.