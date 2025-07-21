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Полянская Марина


УПОМИНАНИЯ


21.07.2025 «Инферит ОС» подтвердил совместимость операционной системы «МСВСфера АРМ» 9 с техникой Hiper 1
18.04.2023 «Сиссофт» и HIPER оснастят российские компании ноутбуками-трансформерами 1
25.10.2022 Merlion привез в Россию ноутбуки HIPER 1
20.10.2022 OCS предлагает ноутбуки Hiper для производительной работы с большими объёмами данных 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Полянская Марина и организации, системы, технологии, персоны:

HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 76 3
Nvidia Corp 3605 2
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 227 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 476 1
Merlion - Мерлион 848 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30924 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14711 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16460 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12708 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3355 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3956 2
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 481 2
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 699 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9637 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21353 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1330 1
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 971 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22128 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3604 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12473 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69443 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4711 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 520 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 563 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1890 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7897 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 694 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14118 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6153 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54105 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14170 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26320 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25170 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6115 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10715 1
Автономность - обладание автономией, независимость от чего-либо 234 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 847 2
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 138 2
HiPER Dzen 2 2
HiPER Expertbook 3 2
HiPER Workbook 5 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1389 1
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 77 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 526 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 726 1
Microsoft Windows 10 1824 1
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 156 1
Скокова Татьяна 17 1
Вишневская Валерия 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 151066 3
Европа 24450 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1761 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52776 3
Азия - Азиатский регион 5644 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13440 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17648 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2342 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44576 1
Россия - СФО - Новосибирск 4492 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18049 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2845 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4134 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3252 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14309 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25076 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5714 2
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 332 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3115 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14393 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7101 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49754 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5142 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3354 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 57 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8251 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373037, в очереди разбора - 749253.
Создано именных указателей - 178769.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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