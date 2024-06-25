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Yadro и «Аэрогрупп» займутся разработкой мультимедийных систем для российских самолетов Kvadra, российский технологический бренд персональных устройств компании Yadro, и компания «Аэрогрупп», компания в сфере In-Flight Entertainmnet, подписали соглашение о совместном развитии бортовых мультимедийных систем. Компания Yadro примет участие в разработке компонентов мультимедийных систем с использованием передовых технологий и высоких стандартов качества. Благодаря техноло

«Белтел» построила мультимедийный комплекс для отеля Radisson Blu в Москве Компания «Белтел» создала современный мультимедийный комплекс для отеля Radisson Blu Leninsky Prospect Hotel, Moscow, расположенног

Сбербанк готов интегрировать свои сервисы в мультимедийную систему автомобилей Lada ровать предложение продуктов и сервисов, необходимых именно АвтоВАЗу для продолжения эффективной работы и развития. В частности, «Сбер» готов интегрировать свои решения и сервисы компаний-партнеров в мультимедийную систему автомобилей Lada. Также наши технические специалисты проводят консультации на предмет применения технологий промышленного интернета вещей на производстве, визуализации те

Мышь и мультимедийный контроллер: беспроводная FG10CS Air из серии A4Tech Fstyler время суток. Инновационная функция Air Mouse включает в себя два режима использования [Desk+Air]. На столе мышь располагает стандартным набором функций, при подъеме в воздух ее можно использовать как мультимедийный контроллер. Устанавливать дополнительное программное обеспечение не требуется. Мышь и мультимедийный контроллер: беспроводная FG10CS Air из серии A4Tech Fstyler FG10CS Air

X-Com оснастила компьютерами и мультимедийным оборудованием аудиторию старейшего технического университета России Группа компаний X-Com оснастила компьютерами и мультимедийным оборудованием учебную аудиторию Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I. Для запуска новых образовательных программ университету потр

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Нейросеть визуализировала героев ВОВ: мультимедийный проект в МГУ нейросеть оживляет имена, образы и истории героев. «Мы говорим: не думайте, что мертвые не слышат, когда о них живые говорят. Хорошо, что мы будем сохранять память о всех причастных таким современным мультимедийным способом», – сказал ректор МГУ Виктор Садовничий. О том, как создавался проект, рассказала заместитель декана факультета фундаментальной медицины МГУ Мария Воронцова: «Авторов вд

Специалисты CTI развернули систему управления мультимедийным оборудованием в Театральном институте имени Бориса Щукина заочной формах, проводятся научные конференции и творческие встречи. В зависимости от целей и задач мультимедийное оборудование работает в следующих режимах: трансляция лекции удаленного препод

Sitronics KT оснастила виртуально–интерактивное пространство ИТ-парка «Цифровая Арктика» ходит в Sitronics Group) создала интерактивную аудиторию ИТ-парка «Цифровая Арктика». Инсталляции и мультимедийный контент знакомят посетителей с проектами в сфере цифровизации Арктики и идеей

«Белтел» оборудовал Библиотеку Маяковского мультимедийным комплексом правленных на улучшение навигации и повышение доступности полезной для посетителей информации, стал мультимедийный комплекс системного интегратора «Белтел». Мультимедийный комплекс включ

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«Белтел» создал мультимедийный комплекс для библиотеки и арт-резиденции «Шкаф» c использованием профессиональных панелей LG тории современного искусства. Перед интегратором «Белтел» была поставлена задача создать уникальный мультимедийный комплекс для демонстрации в интерактивном и современном формате различного обр

«Белтел» оборудовал мультимедийными решениями новую школу в Подольске ft, акустические системы Studiomaster и пульт управления световыми приборами Avolites Titan Mobile. Мультимедийное оснащение позволяет сделать образовательный процесс более разнообразным, увлек

Нужен ли Wi-Fi Multimedia в роутере? ео, зависания в играх или прерывающиеся звонки — что может быть более раздражающим? Но для большинства беспроводных роутеров есть простое решение, которое поможет решить проблему — это протокол Wi-Fi Multimedia. WMM — это автоматизированный способ обработки качества обслуживания в сети Wi-Fi, который теоретически позволяет маршрутизатору обеспечивать улучшенную производительность мультимеди

Canyon анонсировала новые мультимедийные клавиатуры. Фото Бренд Canyon анонсировал новые мультимедийные клавиатуры KB-W50 и KB-50. Новые клавиатуры подойдут как для работы в офисе или дома, так и для учебы. Размеры устройств составляют 34,2x145,4x27,2 мм. Canyon KB-W50 станет хорош

Step Logic создала мультимедийное пространство в штаб-квартире «Сбера» свещение сцены и части зрительного зала. Помимо концертного зала, Step Logic создал в штаб-квартире мультимедийную инсталляцию для оформления входной группы здания штаб-квартиры. Интерьер здани

«Крок» создала мультимедийную среду в центральном офисе «Иркутской нефтяной компании» «Крок» создала мультимедийную среду в центральном офисе «Иркутской нефтяной компании». Современные мультимед

«Белтел» внедрил решение для дистанционного онлайн-обучения в ГИТИСе «Белтел» создал мультимедийный комплекс с использованием телевизионных технологий для съемки, записи и онлайн

Amadeus интегрирует контент ATPCO в решения для покупки авиабилетов O и Amadeus объявили о подписании долгосрочного соглашения, которое позволяет Amadeus интегрировать мультимедийный контент ATPCO в спектр приложений и интерфейсов для покупки авиабилетов. К сфе

КРОК оцифровал экспозиции Дома русского зарубежья им. А. Солженицына КРОК объявил о создании в Доме русского зарубежья им. Александра Солженицына мультимедийной экспозиции, посвященной истории русской эмиграции. Свыше 2 000 тыс. экспонатов

«Техносерв» оборудовал мультимедийные переговорные в офисе Tele2 в Comcity адке, комплексная пуско-наладка, сдача в эксплуатацию. Специалисты интегратора организовали переезд мультимедийных систем семи переговорных комнат из одного из прежних офисов. Также в новых пом

iCore создала мультимедийную систему для инжинирингового дивизиона «Росатома» а для конференц-зала головного московского офиса инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом». Мультимедийный комплекс состоит из взаимосвязанных и работающих как единое целое подсистем. Е

«Крок» создал умный офис для «Сибура» ура» специалисты «Крок» внедрили интеллектуальную систему управления зданием, и создали современную мультимедийную инфраструктуру. Цифровые технологии обеспечили комфортные условия работы для с

«Крок» модернизировал информационный центр ЦИК России «Крок» модернизировал мультимедийную инфраструктуру здания ЦИК России. Это позволило обеспечить наглядность хода го

Project Support обеспечила мультимедийную готовность московских школ к новому учебному году рамках реализации инициативы Московской Электронной Школы (МЭШ) – создания современного образовательного пространства, открывающего для учеников, учителей и родителей новые возможности использования мультимедийных технологий для повышения качества образования. Благодаря переходу на цифровые технологии все участники образовательного процесса (учителя, ученики, родители, администрация школы)

Polycom выпустил новый мультимедийный телефон с облачным сервисом Polycom, являющаяся частью Plantronics, объявила о выходе обновленной линейки корпоративных мультимедийных IP-телефонов серии VVX. Устройства серии VVX x50 предлагают сервис-провайдерам по-новому увидеть баланс доступности и функционала. Каждая из моделей нового поколения настольных т

Project Support обеспечил работу аудиовизуальных устройств на форуме «Армия-2018» залов совещаний различного уровня, сотни экранов разных размеров и более тысячи громкоговорителей. Мультимедийные системы были спроектированы инженерами Avilex и партнерами компании, с учетом

Агентство «МИА» перевело рекламу в вендинговых аппаратах на цифровую платформу димир Шаталов, генеральный директор «Межотраслевого инвестиционного агентства».В рамках проекта все мультимедийные поверхности агентства «МИА» были объединены в единую рекламную сеть под управл

Ascreen оснастила мультимедийными комплексами «Водную академию» «Аскрин» оснастила учебные аудитории «Водной академии» – единственного в России специализированного вуза, который будет готовить управленцев для отрасли водоснабжения и водоотведения, 15 мультимедийными комплексами, объединенными в систему. Образовательную лицензию Академия получила осенью 2017 года, а в будущем планирует готовить специалистов сферы городского хозяйства для все

Polymedia оснастила новый офис «Мегафона» мультимедийным оборудованием Polymedia, системный интегратор и разработчик программных и аппаратных решений, оснастила современным мультимедийным оборудованием новый офис компании «Мегафон», а также реализовала систему бронирования переговорных комнат. Проект стал победителем национальной премии в области интеграции аудио-

Schneider Electric представила мультимедийные щитки Pragma IT и Mini Pragma IT едино все коммуникационные устройства, включая модемы, Wi-Fi-роутеры, ТВ-сплиттеры. С помощью новых мультимедийный щитков можно улучшить внешний вид узлов охранной сигнализации или мультимедийн

КРОК создал для «ЗапСибНефтехима» мультимедийную и ВКС-инфраструктуру КРОК создал для «ЗапСибНефтехима» современную мультимедийную и ВКС-инфраструктуру на смотровой площадке заказчика. «ЗапСибНефтехим» будет в

«Крок» построил мультимедийную инфраструктуру для Евразийской экономической комиссии Компания «Крок» создал для Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) комплексную мультимедийную инфраструктуру. Теперь сотрудники комиссии могут вести дистанционное общение с

В России стартовали продажи мультимедийных смартфонов Lenovo серии K6 (Фото) ском рынке семейство смартфонов K6, включающее модели K6 Power и K6 Note. Как рассказали CNews в компании, смартфоны являются доступными по цене моделями, и при этом обеспечивают полноценную работу с мультимедийным контентом. Они оснащены стереодинамиками и поддерживают технологию объемного звучания Dolby Atmos. Требуемую производительность смартфонов серии K6 обеспечивает 8-ядерный процесс

Технология сжатия данных Spirit поможет сэкономить при исполнении закона Яровой закона Яровой. Как рассказали CNews в компании, патентная заявка подана на технологию супер-сжатия мультимедийной информации (видео и голоса) большого объема для хранения в системах хранения д

«Белтел» оснастил университет ИТМО интерактивным мультимедийным комплексом Системный интегратор «Белтел» внедрил интерактивный мультимедийный комплекс в университете ИТМО. Для демонстрации разработок научно-образовательн

LG V20 - мультимедийный флагман на Android 7 В качестве первого смартфона с операционной системой Android 7.0 выбран флагманский мультимедийный аппарат LG V20. Новый LG V20 вобрал в себя лучшие технологии записи и воспроиз

«Атол» запускает мультимедийный проект, посвященный изменениям в 54-ФЗ тавления индивидуального плана перехода на онлайн-ККТ, с которой может ознакомиться каждый желающий, заполнив форму на портале Fiscal.atol.ru . По словам Алексея Макарова, президента компании «Атол», мультимедийный проект станет для всего российского бизнеса навигатором в мире наиболее серьезных изменений законодательства о торговле за последние годы. «В рамках проекта мы собрали ответы на