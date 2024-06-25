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Multimedia Мультимедиа Мультимедийный комплекс данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд



25.06.2024 ГК Softline оборудовала мультимедийный конференц-зал для Таганрогского металлургического завода

мационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, оборудовала мультимедийный конференц-зал для Таганрогского металлургического завода (ТАГМЕТ) в гостинично
23.05.2024 Yadro и «Аэрогрупп» займутся разработкой мультимедийных систем для российских самолетов

Kvadra, российский технологический бренд персональных устройств компании Yadro, и компания «Аэрогрупп», компания в сфере In-Flight Entertainmnet, подписали соглашение о совместном развитии бортовых мультимедийных систем. Компания Yadro примет участие в разработке компонентов мультимедийных систем с использованием передовых технологий и высоких стандартов качества. Благодаря техноло
01.02.2024 «Белтел» построила мультимедийный комплекс для отеля Radisson Blu в Москве

Компания «Белтел» создала современный мультимедийный комплекс для отеля Radisson Blu Leninsky Prospect Hotel, Moscow, расположенног
22.01.2024 Сбербанк готов интегрировать свои сервисы в мультимедийную систему автомобилей Lada

ровать предложение продуктов и сервисов, необходимых именно АвтоВАЗу для продолжения эффективной работы и развития. В частности, «Сбер» готов интегрировать свои решения и сервисы компаний-партнеров в мультимедийную систему автомобилей Lada. Также наши технические специалисты проводят консультации на предмет применения технологий промышленного интернета вещей на производстве, визуализации те
12.01.2024 Мышь и мультимедийный контроллер: беспроводная FG10CS Air из серии A4Tech Fstyler

время суток. Инновационная функция Air Mouse включает в себя два режима использования [Desk+Air]. На столе мышь располагает стандартным набором функций, при подъеме в воздух ее можно использовать как мультимедийный контроллер. Устанавливать дополнительное программное обеспечение не требуется. Мышь и мультимедийный контроллер: беспроводная FG10CS Air из серии A4Tech Fstyler FG10CS Air
01.09.2023 X-Com оснастила компьютерами и мультимедийным оборудованием аудиторию старейшего технического университета России

Группа компаний X-Com оснастила компьютерами и мультимедийным оборудованием учебную аудиторию Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I. Для запуска новых образовательных программ университету потр
28.06.2023 ИТ-компания «Инфосистемы джет» оснастила офис франчайзи партнера «Вкусно — и точка» мультимедийными решениями  

гли реализовать требуемый функционал, не нарушая дизайн интерьера. «Заказчик получил функциональный мультимедийный комплекс, который построен по единым стандартам и полностью интегрирован с диз
01.03.2023 Нейросеть визуализировала героев ВОВ: мультимедийный проект в МГУ

нейросеть оживляет имена, образы и истории героев. «Мы говорим: не думайте, что мертвые не слышат, когда о них живые говорят. Хорошо, что мы будем сохранять память о всех причастных таким современным мультимедийным способом», – сказал ректор МГУ Виктор Садовничий. О том, как создавался проект, рассказала заместитель декана факультета фундаментальной медицины МГУ Мария Воронцова: «Авторов вд
07.12.2022 Специалисты CTI развернули систему управления мультимедийным оборудованием в Театральном институте имени Бориса Щукина

заочной формах, проводятся научные конференции и творческие встречи. В зависимости от целей и задач мультимедийное оборудование работает в следующих режимах: трансляция лекции удаленного препод
10.11.2022 Sitronics KT оснастила виртуально–интерактивное пространство ИТ-парка «Цифровая Арктика»

ходит в Sitronics Group) создала интерактивную аудиторию ИТ-парка «Цифровая Арктика». Инсталляции и мультимедийный контент знакомят посетителей с проектами в сфере цифровизации Арктики и идеей

10.06.2022 «Белтел» оборудовал Библиотеку Маяковского мультимедийным комплексом

правленных на улучшение навигации и повышение доступности полезной для посетителей информации, стал мультимедийный комплекс системного интегратора «Белтел». Мультимедийный комплекс включ
21.12.2021 Step Logic построил мультимедийный комплекс в межбашенном пространстве «Сбербанк сити»

нта и создания акустического комфорта в помещениях все зоны были оборудованы современным комплексом мультимедийных систем. Интерактивный LED-экран Светодиодные экраны, интегрированные с единой

08.10.2021 «Белтел» создал мультимедийный комплекс для библиотеки и арт-резиденции «Шкаф» c использованием профессиональных панелей LG

тории современного искусства. Перед интегратором «Белтел» была поставлена задача создать уникальный мультимедийный комплекс для демонстрации в интерактивном и современном формате различного обр
03.09.2021 «Белтел» оборудовал мультимедийными решениями новую школу в Подольске

ft, акустические системы Studiomaster и пульт управления световыми приборами Avolites Titan Mobile. Мультимедийное оснащение позволяет сделать образовательный процесс более разнообразным, увлек
10.04.2021 Нужен ли Wi-Fi Multimedia в роутере?

ео, зависания в играх или прерывающиеся звонки — что может быть более раздражающим? Но для большинства беспроводных роутеров есть простое решение, которое поможет решить проблему — это протокол Wi-Fi Multimedia. WMM — это автоматизированный способ обработки качества обслуживания в сети Wi-Fi, который теоретически позволяет маршрутизатору обеспечивать улучшенную производительность мультимеди
23.12.2020 Canyon анонсировала новые мультимедийные клавиатуры. Фото

Бренд Canyon анонсировал новые мультимедийные клавиатуры KB-W50 и KB-50. Новые клавиатуры подойдут как для работы в офисе или дома, так и для учебы. Размеры устройств составляют 34,2x145,4x27,2 мм. Canyon KB-W50 станет хорош
19.11.2020 Step Logic создала мультимедийное пространство в штаб-квартире «Сбера»

свещение сцены и части зрительного зала. Помимо концертного зала, Step Logic создал в штаб-квартире мультимедийную инсталляцию для оформления входной группы здания штаб-квартиры. Интерьер здани
22.09.2020 «Крок» создала мультимедийную среду в центральном офисе «Иркутской нефтяной компании»

«Крок» создала мультимедийную среду в центральном офисе «Иркутской нефтяной компании». Современные мультимед
13.11.2019 «Белтел» внедрил решение для дистанционного онлайн-обучения в ГИТИСе

«Белтел» создал мультимедийный комплекс с использованием телевизионных технологий для съемки, записи и онлайн
28.10.2019 Amadeus интегрирует контент ATPCO в решения для покупки авиабилетов

O и Amadeus объявили о подписании долгосрочного соглашения, которое позволяет Amadeus интегрировать мультимедийный контент ATPCO в спектр приложений и интерфейсов для покупки авиабилетов. К сфе
27.06.2019 КРОК оцифровал экспозиции Дома русского зарубежья им. А. Солженицына

КРОК объявил о создании в Доме русского зарубежья им. Александра Солженицына мультимедийной экспозиции, посвященной истории русской эмиграции. Свыше 2 000 тыс. экспонатов
13.06.2019 «Техносерв» оборудовал мультимедийные переговорные в офисе Tele2 в Comcity

адке, комплексная пуско-наладка, сдача в эксплуатацию. Специалисты интегратора организовали переезд мультимедийных систем семи переговорных комнат из одного из прежних офисов. Также в новых пом
01.03.2019 iCore создала мультимедийную систему для инжинирингового дивизиона «Росатома»

а для конференц-зала головного московского офиса инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом». Мультимедийный комплекс состоит из взаимосвязанных и работающих как единое целое подсистем. Е
27.11.2018 «Крок» создал умный офис для «Сибура»

ура» специалисты «Крок» внедрили интеллектуальную систему управления зданием, и создали современную мультимедийную инфраструктуру. Цифровые технологии обеспечили комфортные условия работы для с
15.11.2018 «Крок» модернизировал информационный центр ЦИК России

«Крок» модернизировал мультимедийную инфраструктуру здания ЦИК России. Это позволило обеспечить наглядность хода го
21.09.2018 Project Support обеспечила мультимедийную готовность московских школ к новому учебному году

рамках реализации инициативы Московской Электронной Школы (МЭШ) – создания современного образовательного пространства, открывающего для учеников, учителей и родителей новые возможности использования мультимедийных технологий для повышения качества образования. Благодаря переходу на цифровые технологии все участники образовательного процесса (учителя, ученики, родители, администрация школы)
05.09.2018 Polycom выпустил новый мультимедийный телефон с облачным сервисом

Polycom, являющаяся частью Plantronics, объявила о выходе обновленной линейки корпоративных мультимедийных IP-телефонов серии VVX. Устройства серии VVX x50 предлагают сервис-провайдерам по-новому увидеть баланс доступности и функционала. Каждая из моделей нового поколения настольных т
28.08.2018 Project Support обеспечил работу аудиовизуальных устройств на форуме «Армия-2018»

залов совещаний различного уровня, сотни экранов разных размеров и более тысячи громкоговорителей. Мультимедийные системы были спроектированы инженерами Avilex и партнерами компании, с учетом

07.02.2018 Агентство «МИА» перевело рекламу в вендинговых аппаратах на цифровую платформу

димир Шаталов, генеральный директор «Межотраслевого инвестиционного агентства».В рамках проекта все мультимедийные поверхности агентства «МИА» были объединены в единую рекламную сеть под управл
26.01.2018 Ascreen оснастила мультимедийными комплексами «Водную академию»

«Аскрин» оснастила учебные аудитории «Водной академии» – единственного в России специализированного вуза, который будет готовить управленцев для отрасли водоснабжения и водоотведения, 15 мультимедийными комплексами, объединенными в систему. Образовательную лицензию Академия получила осенью 2017 года, а в будущем планирует готовить специалистов сферы городского хозяйства для все
20.11.2017 Polymedia оснастила новый офис «Мегафона» мультимедийным оборудованием

Polymedia, системный интегратор и разработчик программных и аппаратных решений, оснастила современным мультимедийным оборудованием новый офис компании «Мегафон», а также реализовала систему бронирования переговорных комнат. Проект стал победителем национальной премии в области интеграции аудио-
27.10.2017 Schneider Electric представила мультимедийные щитки Pragma IT и Mini Pragma IT

едино все коммуникационные устройства, включая модемы, Wi-Fi-роутеры, ТВ-сплиттеры. С помощью новых мультимедийный щитков можно улучшить внешний вид узлов охранной сигнализации или мультимедийн
12.10.2017 КРОК создал для «ЗапСибНефтехима» мультимедийную и ВКС-инфраструктуру

КРОК создал для «ЗапСибНефтехима» современную мультимедийную и ВКС-инфраструктуру на смотровой площадке заказчика. «ЗапСибНефтехим» будет в
12.12.2016 «Крок» построил мультимедийную инфраструктуру для Евразийской экономической комиссии

Компания «Крок» создал для Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) комплексную мультимедийную инфраструктуру. Теперь сотрудники комиссии могут вести дистанционное общение с
25.11.2016 В России стартовали продажи мультимедийных смартфонов Lenovo серии K6 (Фото)

ском рынке семейство смартфонов K6, включающее модели K6 Power и K6 Note. Как рассказали CNews в компании, смартфоны являются доступными по цене моделями, и при этом обеспечивают полноценную работу с мультимедийным контентом. Они оснащены стереодинамиками и поддерживают технологию объемного звучания Dolby Atmos. Требуемую производительность смартфонов серии K6 обеспечивает 8-ядерный процесс
04.10.2016 Технология сжатия данных Spirit поможет сэкономить при исполнении закона Яровой

закона Яровой. Как рассказали CNews в компании, патентная заявка подана на технологию супер-сжатия мультимедийной информации (видео и голоса) большого объема для хранения в системах хранения д
26.09.2016 «Белтел» оснастил университет ИТМО интерактивным мультимедийным комплексом

Системный интегратор «Белтел» внедрил интерактивный мультимедийный комплекс в университете ИТМО. Для демонстрации разработок научно-образовательн
09.09.2016 LG V20 - мультимедийный флагман на Android 7

В качестве первого смартфона с операционной системой Android 7.0 выбран флагманский мультимедийный аппарат LG V20. Новый LG V20 вобрал в себя лучшие технологии записи и воспроиз
17.08.2016 «Атол» запускает мультимедийный проект, посвященный изменениям в 54-ФЗ

тавления индивидуального плана перехода на онлайн-ККТ, с которой может ознакомиться каждый желающий, заполнив форму на портале Fiscal.atol.ru . По словам Алексея Макарова, президента компании «Атол», мультимедийный проект станет для всего российского бизнеса навигатором в мире наиболее серьезных изменений законодательства о торговле за последние годы. «В рамках проекта мы собрали ответы на 
21.07.2016 «Белтел» завершил мультимедийное оснащение федерального телемедицинского консультативного центра СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова

трий Курапеев. — Сотрудничество с компанией “Белтел” полностью оправдало наши ожидания. Построенный мультимедийный комплекс отвечает всем заявленным требованиям, работы выполнены качественно и 

Публикаций - 5599, упоминаний - 6693

Multimedia и организации, системы, технологии, персоны:

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Samsung Electronics 10076 482
Sony 6510 366
Apple Inc 11798 361
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5656 348
Nvidia Corp 3372 259
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Google LLC 11519 230
LG Electronics 3585 214
Toshiba Corporation 2921 199
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HP Inc. 5646 195
Lenovo Motorola 3495 194
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AMD - Advanced Micro Devices 4076 158
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IBM - International Business Machines Corp 9384 137
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Huawei 3776 126
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2632 117
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8543 117
Meta Platforms - Facebook 4397 116
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Ростелеком 9354 109
Philips 2042 108
Yandex - Яндекс 6769 107
Lenovo Group 2257 107
AMD Graphics Product Group - ATI 935 106
Fujitsu 2034 94
HTC Corporation 1495 94
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1758 93
HP - Hewlett-Packard 3618 82
X Corp - Twitter 2826 80
Qualcomm Technologies 1782 78
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6871 133
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6850 65
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 58
BMW Group 430 47
Россети Ленэнерго 1700 42
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2134 39
Carl Zeiss AG 292 39
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ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 34
Ford 402 31
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Hyundai Motor Company 356 31
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Белый Ветер 354 27
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Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 458 25
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Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 263 24
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ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2703 21
Volvo Cars 252 20
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Почта России ПАО 2053 20
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Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 743 8
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 413 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6214 343
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 522 107
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1407 32
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2691 23
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 216 22
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 452 18
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 10
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 9
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 253 9
OMA - Open Mobile Alliance 26 8
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 7
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 122 7
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 75 7
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 286 6
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 6
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 6
WiMAX Forum 68 6
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 200 6
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 53 6
OAA - Open Automotive Alliance - Открытый автомобильный альянс 8 5
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 88 5
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 249 5
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 5
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 688 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 295 5
Российская Ассоциация Телемедицины 22 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1006 4
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 64 4
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 44 4
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 40 3
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 3
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 3
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 38 3
OSI - Open Source Initiative 71 3
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 52 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 619 3
ISMA - Internet Streaming Media Alliance 3 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46954 1480
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23198 1215
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20233 1116
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12251 1031
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24242 1001
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12210 947
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23260 926
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27279 923
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23736 920
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9774 909
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13454 873
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 61614 864
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13994 855
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces 9921 777
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7040 739
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16686 696
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5918 669
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11902 657
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15778 647
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9281 640
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8991 638
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13677 613
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5965 611
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5568 547
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 7363 543
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4605 541
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9201 515
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6306 508
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6950 491
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28412 481
Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3373 472
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7187 459
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5849 436
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10534 431
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3666 430
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7920 427
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 8889 423
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3898 421
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6325 420
Наушники - Headphones 3811 407
Google Android 13625 500
Microsoft Windows 15278 470
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4889 321
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2387 215
Apple iPhone - серия смартфонов 6937 209
Linux OS 9421 203
Microsoft Windows 2000 8661 195
Apple iPad 3824 192
Apple iOS 7491 174
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1890 172
Oracle Java - язык программирования 2946 138
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 955 133
Google YouTube - Видеохостинг 2620 132
Nokia Symbian OS 1398 129
Microsoft Windows XP 2547 123
Microsoft Office 3615 116
Microsoft Skype 2043 109
Intel Centrino - Intel Sonoma 579 104
Microsoft Windows 7 1965 100
Nokia Nseries 536 100
Google Play - Google Store - Android Market 3199 96
Microsoft Windows Vista Longhorn 1766 95
Intel Core - Семейство процессоров 1175 95
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1270 94
Apple Mac - Apple Macintosh 2944 90
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 832 89
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 592 87
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 85
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 411 84
Apple iPod 1535 80
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1312 80
Acer Aspire - серия ноутбуков 318 79
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 291 79
AMD Mobility Radeon 232 79
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1922 76
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 76
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 76
Intel Celeron - Серия процессоров 959 75
Apple iPhone 6 4861 74
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 392 71
Ксенин Алекс 311 113
Jobs Steve - Джобс Стив 1005 34
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 906 28
Кожевников Алексей 65 21
Солонин Виталий 89 18
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 16
Демидов Михаил 133 15
Симонов Игорь 102 14
Сергеев Иван 74 13
Путин Владимир 3040 12
Рейман Леонид 1043 11
Лаптева Марина 114 10
Медведев Дмитрий 1646 10
Тихонов Александр 66 10
Сорокин Андрей 23 9
Kallasvuo Olli-Pekka - Калласвуо Олли-Пекка 62 9
Пауков Сергей 13 8
Смирнов Денис 23 8
Прянишников Николай 290 8
Бровкин Дмитрий 55 8
Щеголев Игорь 696 8
Виноградов Дмитрий 74 8
Набоков Сергей 27 7
Приданцев Сергей 145 7
Barrett Craig - Барретт Крейг 124 7
Шапиро Яков 10 7
Малафеев Андрей 51 7
Ерофеева Мария 31 7
Катаев Александр 40 7
Новикова Елена 72 7
Ollila Jorma - Оллила Йорма 46 7
Муртазин Эльдар 59 7
Василевский Андрей 20 7
Наумов Максим 98 7
Шабанов Дмитрий 11 7
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 7
Попова Мария 140 7
Санадзе Георгий 16 6
Фролов Александр 32 6
Измайлов Юрий 18 6
Россия - РФ - Российская федерация 137432 2116
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51366 744
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41715 662
Европа 21524 536
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14016 335
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16408 325
Япония 13174 304
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16730 299
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13922 281
Германия - Федеративная Республика 12511 240
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13183 223
Южная Корея - Республика 6534 219
Финляндия - Финляндская Республика 3566 184
Франция - Французская Республика 7735 167
Китай - Тайвань 3902 162
Азия - Азиатский регион 5366 144
Солнце - звезда Солнечной системы 5064 136
Украина 7499 117
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7076 116
Швеция - Королевство 3593 108
Земля - планета Солнечной системы 10245 89
Казахстан - Республика 5384 88
Россия - СФО - Новосибирск 4108 88
Италия - Итальянская Республика 4297 87
Канада 4815 84
Африка - Африканский регион 3411 82
Россия - УФО - Екатеринбург 3755 79
Америка Северная - Североамериканский регион 3299 77
Индия - Bharat 5318 69
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2939 68
Испания - Королевство 3680 67
Европа Восточная 3047 66
Беларусь - Белоруссия 5452 62
Ближний Восток 2881 62
Европа Западная 1477 61
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3489 57
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2129 57
США - Калифорния 4570 56
Нидерланды 3450 54
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1760 52
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27501 513
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48834 497
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22957 398
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17443 341
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46263 340
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13143 301
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10677 284
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4726 262
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4772 249
Ergonomics - Эргономика 1546 198
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5240 187
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2436 177
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5452 172
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4655 169
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12592 161
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10539 161
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2633 157
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5561 154
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15769 154
Английский язык 6452 143
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2759 139
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9592 127
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6660 124
Абонентская база - Абонентская плата 5776 119
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9314 113
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1328 105
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8100 100
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6204 99
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4700 96
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5445 93
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5675 93
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1355 91
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2960 91
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 2007 88
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9629 85
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4519 81
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1455 79
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7623 77
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5197 77
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4533 72
CNews - ZOOM.CNews 1818 166
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11135 96
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5856 75
DigiTimes - Издание 1309 29
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2687 22
Wikipedia - Википедия 464 18
РИА Новости 867 17
The Register - The Register Hardware 1473 17
AP - Associated Press 1995 15
CNews RND - R&D.CNews 2273 14
Engadget - Блог о технологиях 422 13
NYT - The New York Times 1018 13
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 643 13
CNews - Auto.CNews 51 12
Total Telecom 613 12
Стрим-ТВ - телекомпания 157 12
New Scientist 1447 12
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 606 12
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 468 12
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 607 11
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 65 11
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 307 11
FT - Financial Times 1201 10
CNews TV 747 10
CNET Networks - CNET News 1642 9
HPC.ru 117 9
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 9
Bloomberg 1219 9
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1203 8
Коммерсантъ - Издательский дом 1667 8
Cellular News 234 8
Vivendi SA - Vivendi Universal 329 7
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1268 7
Boy Genius Report - BGR 50 7
NE Asia Online 313 7
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 869 7
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 263 6
ZDnet 656 6
VNUNet.com 214 6
Чудо техники 60 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7864 182
IDC - International Data Corporation 4890 116
Gartner - Гартнер 3523 94
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2981 34
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 965 26
ABI Research 233 25
IHS iSuppli 397 24
Strategy Analytics 284 23
Forrester Research 819 22
ITResearch 118 16
Gartner - Dataquest 347 13
Frost & Sullivan 202 12
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 10
Juniper Research 517 9
Mobile Research Group 70 9
NPD DisplaySearch 284 9
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 167 9
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 577 8
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 7
Wainhouse Research 40 7
Markets&Markets Research 110 7
IHS Infonetics Research 102 7
In-Stat 115 7
Synergy Research Group 42 6
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 301 6
Fortune Global 500 285 6
CNews Рынок ИТ-услуг 161 5
W3Techs 13 5
Mercury Research 66 5
TeleGeography Research 40 5
In-Stat/MDR 70 5
Datamonitor 83 4
Net Applications 127 4
IBM Research 107 4
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 83 4
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 180 4
Dell'Oro Group 60 4
Медиалогия 21 3
eMarketer 203 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 261 36
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1438 20
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 16
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 92 14
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 915 13
РАН - Российская академия наук 1801 13
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 507 12
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 341 10
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 9
Государственный Русский музей 47 8
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 766 8
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 946 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 838 8
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 581 7
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 6
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 33 6
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 89 6
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 312 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 510 6
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 111 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 550 6
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 15 5
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 143 5
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 71 5
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 30 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 341 4
University of Cambridge - Кембриджский университет 249 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 287 4
PU - Purdue University - Университет Пердью 139 4
Ланит Сетевая академия - учебный центр 45 4
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 117 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 222 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 277 4
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 196 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 268 3
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 159 3
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 15 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 144 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 79
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 67
CeBIT 611 50
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2318 43
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1179 39
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 39
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 703 29
День молодёжи - 27 июня 757 28
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 26
Intel Developer Forum - IDF 276 25
Связь-Экспокомм 113 16
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1939 12
Рождество Христово - Рождественские каникулы 627 11
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 11
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 9
ИнфоКом 93 8
Международный женский день - 8 марта 321 7
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 7
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 540 7
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 168 6
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 72 5
CNews AWARDS - награда 462 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 280 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1022 5
День знаний - 1 сентября 32 4
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 4
GITEX Technology - международная выставка 34 4
Фотофорум 48 4
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 88 4
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 4
Startup Village - международная стартап-конференция 60 3
Red Dot Design Award 55 3
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 39 3
Online Educa 3 3
ИгроМир 119 3
MacWorld Expo 35 3
InAVation Awards 6 3
Moscow Education Online 12 3
Photokina 59 3
ProIntegration Awards 5 3
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1297360, в очереди разбора - 798335.
Создано именных указателей - 150634.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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