Multimedia Мультимедиа Мультимедийный комплекс данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд
|25.06.2024
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ГК Softline оборудовала мультимедийный конференц-зал для Таганрогского металлургического завода
мационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, оборудовала мультимедийный конференц-зал для Таганрогского металлургического завода (ТАГМЕТ) в гостинично
|23.05.2024
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Yadro и «Аэрогрупп» займутся разработкой мультимедийных систем для российских самолетов
Kvadra, российский технологический бренд персональных устройств компании Yadro, и компания «Аэрогрупп», компания в сфере In-Flight Entertainmnet, подписали соглашение о совместном развитии бортовых мультимедийных систем. Компания Yadro примет участие в разработке компонентов мультимедийных систем с использованием передовых технологий и высоких стандартов качества. Благодаря техноло
|01.02.2024
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«Белтел» построила мультимедийный комплекс для отеля Radisson Blu в Москве
Компания «Белтел» создала современный мультимедийный комплекс для отеля Radisson Blu Leninsky Prospect Hotel, Moscow, расположенног
|22.01.2024
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Сбербанк готов интегрировать свои сервисы в мультимедийную систему автомобилей Lada
ровать предложение продуктов и сервисов, необходимых именно АвтоВАЗу для продолжения эффективной работы и развития. В частности, «Сбер» готов интегрировать свои решения и сервисы компаний-партнеров в мультимедийную систему автомобилей Lada. Также наши технические специалисты проводят консультации на предмет применения технологий промышленного интернета вещей на производстве, визуализации те
|12.01.2024
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Мышь и мультимедийный контроллер: беспроводная FG10CS Air из серии A4Tech Fstyler
время суток. Инновационная функция Air Mouse включает в себя два режима использования [Desk+Air]. На столе мышь располагает стандартным набором функций, при подъеме в воздух ее можно использовать как мультимедийный контроллер. Устанавливать дополнительное программное обеспечение не требуется. Мышь и мультимедийный контроллер: беспроводная FG10CS Air из серии A4Tech Fstyler FG10CS Air
|01.09.2023
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X-Com оснастила компьютерами и мультимедийным оборудованием аудиторию старейшего технического университета России
Группа компаний X-Com оснастила компьютерами и мультимедийным оборудованием учебную аудиторию Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I. Для запуска новых образовательных программ университету потр
|28.06.2023
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ИТ-компания «Инфосистемы джет» оснастила офис франчайзи партнера «Вкусно — и точка» мультимедийными решениями
гли реализовать требуемый функционал, не нарушая дизайн интерьера. «Заказчик получил функциональный мультимедийный комплекс, который построен по единым стандартам и полностью интегрирован с диз
|01.03.2023
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Нейросеть визуализировала героев ВОВ: мультимедийный проект в МГУ
нейросеть оживляет имена, образы и истории героев. «Мы говорим: не думайте, что мертвые не слышат, когда о них живые говорят. Хорошо, что мы будем сохранять память о всех причастных таким современным мультимедийным способом», – сказал ректор МГУ Виктор Садовничий. О том, как создавался проект, рассказала заместитель декана факультета фундаментальной медицины МГУ Мария Воронцова: «Авторов вд
|07.12.2022
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Специалисты CTI развернули систему управления мультимедийным оборудованием в Театральном институте имени Бориса Щукина
заочной формах, проводятся научные конференции и творческие встречи. В зависимости от целей и задач мультимедийное оборудование работает в следующих режимах: трансляция лекции удаленного препод
|10.11.2022
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Sitronics KT оснастила виртуально–интерактивное пространство ИТ-парка «Цифровая Арктика»
ходит в Sitronics Group) создала интерактивную аудиторию ИТ-парка «Цифровая Арктика». Инсталляции и мультимедийный контент знакомят посетителей с проектами в сфере цифровизации Арктики и идеей
|10.06.2022
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«Белтел» оборудовал Библиотеку Маяковского мультимедийным комплексом
правленных на улучшение навигации и повышение доступности полезной для посетителей информации, стал мультимедийный комплекс системного интегратора «Белтел». Мультимедийный комплекс включ
|21.12.2021
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Step Logic построил мультимедийный комплекс в межбашенном пространстве «Сбербанк сити»
нта и создания акустического комфорта в помещениях все зоны были оборудованы современным комплексом мультимедийных систем. Интерактивный LED-экран Светодиодные экраны, интегрированные с единой
|08.10.2021
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«Белтел» создал мультимедийный комплекс для библиотеки и арт-резиденции «Шкаф» c использованием профессиональных панелей LG
тории современного искусства. Перед интегратором «Белтел» была поставлена задача создать уникальный мультимедийный комплекс для демонстрации в интерактивном и современном формате различного обр
|03.09.2021
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«Белтел» оборудовал мультимедийными решениями новую школу в Подольске
ft, акустические системы Studiomaster и пульт управления световыми приборами Avolites Titan Mobile. Мультимедийное оснащение позволяет сделать образовательный процесс более разнообразным, увлек
|10.04.2021
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Нужен ли Wi-Fi Multimedia в роутере?
ео, зависания в играх или прерывающиеся звонки — что может быть более раздражающим? Но для большинства беспроводных роутеров есть простое решение, которое поможет решить проблему — это протокол Wi-Fi Multimedia. WMM — это автоматизированный способ обработки качества обслуживания в сети Wi-Fi, который теоретически позволяет маршрутизатору обеспечивать улучшенную производительность мультимеди
|23.12.2020
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Canyon анонсировала новые мультимедийные клавиатуры. Фото
Бренд Canyon анонсировал новые мультимедийные клавиатуры KB-W50 и KB-50. Новые клавиатуры подойдут как для работы в офисе или дома, так и для учебы. Размеры устройств составляют 34,2x145,4x27,2 мм. Canyon KB-W50 станет хорош
|19.11.2020
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Step Logic создала мультимедийное пространство в штаб-квартире «Сбера»
свещение сцены и части зрительного зала. Помимо концертного зала, Step Logic создал в штаб-квартире мультимедийную инсталляцию для оформления входной группы здания штаб-квартиры. Интерьер здани
|22.09.2020
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«Крок» создала мультимедийную среду в центральном офисе «Иркутской нефтяной компании»
«Крок» создала мультимедийную среду в центральном офисе «Иркутской нефтяной компании». Современные мультимед
|13.11.2019
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«Белтел» внедрил решение для дистанционного онлайн-обучения в ГИТИСе
«Белтел» создал мультимедийный комплекс с использованием телевизионных технологий для съемки, записи и онлайн
|28.10.2019
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Amadeus интегрирует контент ATPCO в решения для покупки авиабилетов
O и Amadeus объявили о подписании долгосрочного соглашения, которое позволяет Amadeus интегрировать мультимедийный контент ATPCO в спектр приложений и интерфейсов для покупки авиабилетов. К сфе
|27.06.2019
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КРОК оцифровал экспозиции Дома русского зарубежья им. А. Солженицына
КРОК объявил о создании в Доме русского зарубежья им. Александра Солженицына мультимедийной экспозиции, посвященной истории русской эмиграции. Свыше 2 000 тыс. экспонатов
|13.06.2019
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«Техносерв» оборудовал мультимедийные переговорные в офисе Tele2 в Comcity
адке, комплексная пуско-наладка, сдача в эксплуатацию. Специалисты интегратора организовали переезд мультимедийных систем семи переговорных комнат из одного из прежних офисов. Также в новых пом
|01.03.2019
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iCore создала мультимедийную систему для инжинирингового дивизиона «Росатома»
а для конференц-зала головного московского офиса инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом». Мультимедийный комплекс состоит из взаимосвязанных и работающих как единое целое подсистем. Е
|27.11.2018
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«Крок» создал умный офис для «Сибура»
ура» специалисты «Крок» внедрили интеллектуальную систему управления зданием, и создали современную мультимедийную инфраструктуру. Цифровые технологии обеспечили комфортные условия работы для с
|15.11.2018
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«Крок» модернизировал информационный центр ЦИК России
«Крок» модернизировал мультимедийную инфраструктуру здания ЦИК России. Это позволило обеспечить наглядность хода го
|21.09.2018
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Project Support обеспечила мультимедийную готовность московских школ к новому учебному году
рамках реализации инициативы Московской Электронной Школы (МЭШ) – создания современного образовательного пространства, открывающего для учеников, учителей и родителей новые возможности использования мультимедийных технологий для повышения качества образования. Благодаря переходу на цифровые технологии все участники образовательного процесса (учителя, ученики, родители, администрация школы)
|05.09.2018
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Polycom выпустил новый мультимедийный телефон с облачным сервисом
Polycom, являющаяся частью Plantronics, объявила о выходе обновленной линейки корпоративных мультимедийных IP-телефонов серии VVX. Устройства серии VVX x50 предлагают сервис-провайдерам по-новому увидеть баланс доступности и функционала. Каждая из моделей нового поколения настольных т
|28.08.2018
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Project Support обеспечил работу аудиовизуальных устройств на форуме «Армия-2018»
залов совещаний различного уровня, сотни экранов разных размеров и более тысячи громкоговорителей. Мультимедийные системы были спроектированы инженерами Avilex и партнерами компании, с учетом
|07.02.2018
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Агентство «МИА» перевело рекламу в вендинговых аппаратах на цифровую платформу
димир Шаталов, генеральный директор «Межотраслевого инвестиционного агентства».В рамках проекта все мультимедийные поверхности агентства «МИА» были объединены в единую рекламную сеть под управл
|26.01.2018
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Ascreen оснастила мультимедийными комплексами «Водную академию»
«Аскрин» оснастила учебные аудитории «Водной академии» – единственного в России специализированного вуза, который будет готовить управленцев для отрасли водоснабжения и водоотведения, 15 мультимедийными комплексами, объединенными в систему. Образовательную лицензию Академия получила осенью 2017 года, а в будущем планирует готовить специалистов сферы городского хозяйства для все
|20.11.2017
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Polymedia оснастила новый офис «Мегафона» мультимедийным оборудованием
Polymedia, системный интегратор и разработчик программных и аппаратных решений, оснастила современным мультимедийным оборудованием новый офис компании «Мегафон», а также реализовала систему бронирования переговорных комнат. Проект стал победителем национальной премии в области интеграции аудио-
|27.10.2017
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Schneider Electric представила мультимедийные щитки Pragma IT и Mini Pragma IT
едино все коммуникационные устройства, включая модемы, Wi-Fi-роутеры, ТВ-сплиттеры. С помощью новых мультимедийный щитков можно улучшить внешний вид узлов охранной сигнализации или мультимедийн
|12.10.2017
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КРОК создал для «ЗапСибНефтехима» мультимедийную и ВКС-инфраструктуру
КРОК создал для «ЗапСибНефтехима» современную мультимедийную и ВКС-инфраструктуру на смотровой площадке заказчика. «ЗапСибНефтехим» будет в
|12.12.2016
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«Крок» построил мультимедийную инфраструктуру для Евразийской экономической комиссии
Компания «Крок» создал для Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) комплексную мультимедийную инфраструктуру. Теперь сотрудники комиссии могут вести дистанционное общение с
|25.11.2016
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В России стартовали продажи мультимедийных смартфонов Lenovo серии K6 (Фото)
ском рынке семейство смартфонов K6, включающее модели K6 Power и K6 Note. Как рассказали CNews в компании, смартфоны являются доступными по цене моделями, и при этом обеспечивают полноценную работу с мультимедийным контентом. Они оснащены стереодинамиками и поддерживают технологию объемного звучания Dolby Atmos. Требуемую производительность смартфонов серии K6 обеспечивает 8-ядерный процесс
|04.10.2016
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Технология сжатия данных Spirit поможет сэкономить при исполнении закона Яровой
закона Яровой. Как рассказали CNews в компании, патентная заявка подана на технологию супер-сжатия мультимедийной информации (видео и голоса) большого объема для хранения в системах хранения д
|26.09.2016
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«Белтел» оснастил университет ИТМО интерактивным мультимедийным комплексом
Системный интегратор «Белтел» внедрил интерактивный мультимедийный комплекс в университете ИТМО. Для демонстрации разработок научно-образовательн
|09.09.2016
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LG V20 - мультимедийный флагман на Android 7
В качестве первого смартфона с операционной системой Android 7.0 выбран флагманский мультимедийный аппарат LG V20. Новый LG V20 вобрал в себя лучшие технологии записи и воспроиз
|17.08.2016
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«Атол» запускает мультимедийный проект, посвященный изменениям в 54-ФЗ
тавления индивидуального плана перехода на онлайн-ККТ, с которой может ознакомиться каждый желающий, заполнив форму на портале Fiscal.atol.ru . По словам Алексея Макарова, президента компании «Атол», мультимедийный проект станет для всего российского бизнеса навигатором в мире наиболее серьезных изменений законодательства о торговле за последние годы. «В рамках проекта мы собрали ответы на
|21.07.2016
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«Белтел» завершил мультимедийное оснащение федерального телемедицинского консультативного центра СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова
трий Курапеев. — Сотрудничество с компанией “Белтел” полностью оправдало наши ожидания. Построенный мультимедийный комплекс отвечает всем заявленным требованиям, работы выполнены качественно и
Multimedia и организации, системы, технологии, персоны:
|Ксенин Алекс 311 113
|Jobs Steve - Джобс Стив 1005 34
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 906 28
|Кожевников Алексей 65 21
|Солонин Виталий 89 18
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 16
|Демидов Михаил 133 15
|Симонов Игорь 102 14
|Сергеев Иван 74 13
|Путин Владимир 3040 12
|Рейман Леонид 1043 11
|Лаптева Марина 114 10
|Медведев Дмитрий 1646 10
|Тихонов Александр 66 10
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|Пауков Сергей 13 8
|Смирнов Денис 23 8
|Прянишников Николай 290 8
|Бровкин Дмитрий 55 8
|Щеголев Игорь 696 8
|Виноградов Дмитрий 74 8
|Набоков Сергей 27 7
|Приданцев Сергей 145 7
|Barrett Craig - Барретт Крейг 124 7
|Шапиро Яков 10 7
|Малафеев Андрей 51 7
|Ерофеева Мария 31 7
|Катаев Александр 40 7
|Новикова Елена 72 7
|Ollila Jorma - Оллила Йорма 46 7
|Муртазин Эльдар 59 7
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|Шабанов Дмитрий 11 7
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