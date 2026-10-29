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УрГУ Уральский государственный университет имени А.М. Горького

УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького

СОБЫТИЯ


29.10.2026 Михаил Добровольский -

Михаил Добровольский, «Контур.Эгида» и Staffcop: Рынок переживает повторную миграцию, когда заказчики переходят с одних российских решений на другие

 1
30.08.2024 От промышленных достижений к цифровым: «Школа 21» открылась в Челябинске 1
03.06.2024 В России создан квантовый чип, «который можно перепрограммировать на ходу» 1
24.05.2024 Уральские студенты начнут изучать технологии транспортного моделирования с помощью цифровой платформы RITM³ компании Simetra 2
26.03.2024 «МегаФон» назвал самые популярные вузы у абитуриентов Свердловской области 1
19.07.2016 Рамиль Шайхутдинов стал новым руководителем проекта «Контур.Эльба» 1
27.11.2013 Выбраны центры прорывных ИТ-исследований, которые получат господдержку 1
04.09.2013 Михаил Слободин возглавил «Билайн» 1
29.02.2012 Топ-менеджер «СКБ Контур» стал директором по развитию бизнеса Acumatica 2
31.05.2011 Россияне завоевали «золото» на чемпионате мира по программированию 1
08.04.2011 С 14 по 18 апреля в Екатеринбурге пройдёт финал Всероссийских межвузовских соревнований по защите информации 4
22.02.2011 Leta наращивает мощности по внедрению стандарта СТО БР ИБСС в российских банках 2
30.12.2010 Российские ученые разработали уникальный LED-светильник 2
06.07.2010 EastWind: инновации генерируют успех 1
06.04.2009 «Майкрософт-Бизнес-Старт-2009»: 41 стартап рекомендован к финансированию 1
29.08.2008 SAP будет готовить молодых специалистов с квалификацией Associate Consultant 1
20.05.2008 УрГУ им. Горького потребовалось оборудование для систем хранения данных 2
18.04.2008 УрГУ им. Горького потребовалась компьютерная техника 2
11.02.2008 Решена задача о раскраске дорог 1
10.01.2008 Назначен директор Екатеринбургского филиала электросвязи «Уралсвязьинформа» 1
11.12.2007 Русские хакеры вошли в Топ-3 планеты 1
30.10.2007 Mail.ru сбежал из Москвы от голода 1
14.06.2007 Готовится план территории Большого Евразийского университета 1
09.01.2007 УрГУ им. А.М.Горького ищет ИТ-поставщика 3
29.12.2006 УрГУ им. А.М.Горького купит расходные материалы для компьютерной техники 3
13.11.2006 УГУ им. А.М.Горького проводит ИТ-тендер 1
28.07.2005 УрГУ внедряет систему "Университет" 1
03.12.2004 "Т-Платформы" поставит кластеры T-Edge36 для Южно-Уральского университета 1
17.03.2003 Экс-глава «Би Лайна» тратит собственные средства на поддержку физиков 1
17.03.2003 Экс-глава «Би Лайна» тратит собственные средства на поддержку физиков 1
11.03.2002 Нижний Новгород: "Обучение для будущего" началось 1
11.03.2002 Нижний Новгород: "Обучение для будущего" началось 1
16.03.1999 МИФИ и УГУ запустили Cisco Networking Academy Program для студентов старших курсов 1

Публикаций - 33, упоминаний - 46

УрГУ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25910 4
Intel Corporation 12897 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9594 3
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 221 3
Формоза - Formoza 179 2
Формоза - Formoza Software House - FSH 14 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1377 2
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 1
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 94 1
РБК - Медиамир 53 1
Telesens - Телесенс 18 1
ИРИТ - Институт радиоэлектроники и информационных технологий 8 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Скай Линк - Екатеринбург - Уралвестком 41 1
Fonex - Ак-тел 4 1
МегаФон 11050 1
SAP SE 5635 1
Cisco Systems 5387 1
Yandex - Яндекс 9446 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
IBM - International Business Machines Corp 9722 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - ComStar United Telesystems 1376 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 1
Т-Платформы - T-Platforms 412 1
VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3629 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1599 1
Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп - Симетра Системс 120 1
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 744 1
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 455 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1137 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1479 1
Leta Group - Лета Групп 284 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 841 1
Babilon-Mobile - Вавилон-Мобайл - Вавилон-GSM - Вавилон-Т - сотовый оператор Таджикистана 52 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 298 1
МТС Урал макрорегион - Уралтел 40 1
Электросвязь 268 1
Acumatica - Акуматика 23 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 1
Формоза Альтаир НПКЦ 14 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 247 2
Резонанс НПП 409 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 740 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО УА - Альянс РОСНО Управление Активами 27 1
Династия - Фонд некоммерческих программ - Фонд Дмитрия Зимина 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9157 1
Связной ГК 1406 1
Runa Capital 158 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 48 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 94 1
Intel Capital 151 1
Addventure - Эддвенчур лтд - международный венчурный фонд 19 1
Банк24.ру 72 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Российские коммунальные системы - РКС 16 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1569 5
Правительство Челябинской области 78 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13988 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3373 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5803 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6724 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5005 1
Совет при президенте Российской Федерации 207 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 392 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 177 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4519 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30000 5
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5962 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23322 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17142 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34169 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13089 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24395 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36306 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 3
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1726 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5545 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11676 2
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1241 2
AdTech - Контекстная интернет-реклама - Контекстный таргетинг - Релевантная реклама - Персонализированная реклама - Таргетированная реклама - Геоконтекст - Геотаргетинг, geo targeting 253 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10106 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22891 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12562 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10572 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26638 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного (электронного) обучения - онлайн-образование - 2401 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7909 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9798 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24937 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4582 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3837 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2803 2
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 205 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 800 1
Инжиниринг - Реверс-инжиниринг - Обратный инжиниринг - Обратная разработка - Reverse engineering 113 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 667 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 354 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 367 1
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 296 1
Кибербезопасность - SIM - Security information management - СУИБ - Управление информационной безопасностью 92 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10827 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26691 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2676 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4889 1
Контактный центр - Callback - call back - коллбэк - обратный звонок - обратный вызов - автоматический перезвон - автоматический дозвон 321 1
Microsoft Office XP 81 2
Microsoft Publisher 37 2
Формоза ООП - Открытая Образовательная ПлатформаФормоза 7 2
Microsoft Office 4253 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1912 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3747 2
Microsoft Robotics 4 1
Microsoft - Майкрософт-Бизнес-Старт - Майкрософт-Бизнес-Первый шаг 6 1
RUNNet - Russian UNiversity Network - Федеральная университетская исследовательская компьютерная сеть 32 1
Microsoft MVP - Microsoft Most Valuable Professionals 14 1
Cornell University - arXiv.org 55 1
Microsoft Windows 17075 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1817 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5934 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1452 1
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 67 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн 94 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2430 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2586 1
СКБ Контур - Контур.Эльба 89 1
Eastwind - EW Billing System - EastWind BiS 17 1
Eastwind - EW Call Register 5 1
Eastwind - EW Mobile Contact 2 1
Eastwind - EW SMS Center - EW SMSC - EW SMS Gateway - EW SMS Firewall 18 1
Eastwind - EW Contact Center 8 1
EastWind - EW Multimedia Ring Back Tone 2 1
EastWind - EW Voice SMS 1 1
EastWind - EW Data Expert 2 1
EastWind -EW CMS - EW Content Management System 2 1
Eastwind - EW MMS Center - EW MMSC 3 1
EastWind - EW Billing & Customer Care 7 1
Слизовский Сергей 2 2
Васильев Евгений 136 2
Шалманов Сергей 202 1
Ерин Андрей 22 1
Lunder Jo - Лундер Джо 69 1
Владимиров Андрей 19 1
Васильев Михаил 18 1
Бублик Илья 27 1
Кудряшов Антон 10 1
Чугунов Андрей 8 1
Максименко Екатерина 2 1
Харитонов Максим 3 1
Таратухин Виктор 1 1
Бабайлова Елена 1 1
Ованесян Григорий 3 1
Канторович Софья 2 1
Кантор Елена 2 1
Димитрова Ольга 2 1
Соловьев Федор 2 1
Корнеева Алена 2 1
Федотов Илья 5 1
Строев Андрей 2 1
Грешнов Андрей 2 1
Кротов Сергей 2 1
Сигаев Дмитрий 2 1
Абанин Дмитрий 2 1
Рубаков Валерий 3 1
Кисеев Валерий 1 1
Глазов Михаил 2 1
Мурзин Радислав 1 1
Борисов Вячеслав 2 1
Щербакова Елена 5 1
Иванченко Михаил 2 1
Громов Николай 2 1
Яковлев Леонтий 3 1
Крохин Олег 2 1
Келдыш Леонид 3 1
Антоненков Олег 2 1
Мирошниченко Олег 2 1
Холупенко Евгений 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 25
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3399 23
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4582 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48302 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19867 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3644 7
Россия - СФО - Новосибирск 4969 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 2357 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55203 5
Россия - УФО - Свердловская область 2026 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3085 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1818 4
Россия - СФО - Томская область - Томск 1065 4
Германия - Федеративная Республика 13321 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 944 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19461 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2562 2
Европа Восточная 3141 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3532 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 664 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1960 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1317 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14892 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1731 2
Россия - УФО - Тюменская область 1402 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1056 2
Россия - УФО - Челябинская область 1539 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1323 2
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 381 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 775 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 557 2
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 411 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 1120 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1831 2
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 92 1
Россия - УФО - Челябинская область - Зюраткуль - национальный парк 7 1
Германия - Баден-Вюртемберг - Мангейм - Маннгейм - Манхайм 17 1
Европа 25059 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13887 1
Польша - Республика 2046 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58760 25
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34499 20
Образование в России 3045 8
Физика - Physics - область естествознания 2977 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54376 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1731 3
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling - Математический анализ 1158 3
Информатика - computer science - informatique 1217 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4639 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9171 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2324 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3905 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18506 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9328 2
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 6001 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5884 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6913 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12491 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5887 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2331 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3038 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 504 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6716 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6885 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4128 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6921 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3261 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 533 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 746 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 752 1
Экзамены 528 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5597 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1759 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 340 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11561 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3576 1
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HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2383 1
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Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 323 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1305 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8697 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 156 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 184 7
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 661 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1750 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1270 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1556 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 232 4
РАН - Российская академия наук 2153 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 508 4
ТГУ - Томский государственный университет 239 4
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 40 4
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 247 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 360 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 315 3
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 3
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 105 3
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 53 3
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 16 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 614 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 619 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 344 2
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 49 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 775 2
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 43 2
УДГУ - Удмуртский государственный университет 30 2
ОмГПУ - Омский государственный педагогический университет 6 2
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 35 2
РАН - ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 2
КГУ - Курский государственный университет 9 2
СФУ - КрасГУ - Красноярский государственный университет 5 1
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 29 1
ПГУПС - Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 33 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
УлГУ - Ульяновский государственный университет 14 1
НИЦ Курчатовский институт - ИНЕСНЭК - Институт естественных наук и экологии 2 1
BIU - Bar-Ilan University - Университет имени Бар-Илана - Бар-Иланский университет 13 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 33 1
РАН ИТФ - Институт теоретической физики имени Л. Д. Ландау 10 1
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 38 1
БЕГУ - Большой Евразийский Государственный Университет 1 1
University of Mannheim - Universität Mannheim - Мангеймский университет Германия 8 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 3
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 25 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2703 2
Сахаровские чтения - Сахаровская конференция по физике 2 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
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