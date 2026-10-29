Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
УрГУ Уральский государственный университет имени А.М. Горького
СОБЫТИЯ
Публикаций - 33, упоминаний - 46
УрГУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Слизовский Сергей 2 2
|Васильев Евгений 136 2
|Шалманов Сергей 202 1
|Ерин Андрей 22 1
|Lunder Jo - Лундер Джо 69 1
|Владимиров Андрей 19 1
|Васильев Михаил 18 1
|Бублик Илья 27 1
|Кудряшов Антон 10 1
|Чугунов Андрей 8 1
|Максименко Екатерина 2 1
|Харитонов Максим 3 1
|Таратухин Виктор 1 1
|Бабайлова Елена 1 1
|Ованесян Григорий 3 1
|Канторович Софья 2 1
|Кантор Елена 2 1
|Димитрова Ольга 2 1
|Соловьев Федор 2 1
|Корнеева Алена 2 1
|Федотов Илья 5 1
|Строев Андрей 2 1
|Грешнов Андрей 2 1
|Кротов Сергей 2 1
|Сигаев Дмитрий 2 1
|Абанин Дмитрий 2 1
|Рубаков Валерий 3 1
|Кисеев Валерий 1 1
|Глазов Михаил 2 1
|Мурзин Радислав 1 1
|Борисов Вячеслав 2 1
|Щербакова Елена 5 1
|Иванченко Михаил 2 1
|Громов Николай 2 1
|Яковлев Леонтий 3 1
|Крохин Олег 2 1
|Келдыш Леонид 3 1
|Антоненков Олег 2 1
|Мирошниченко Олег 2 1
|Холупенко Евгений 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.