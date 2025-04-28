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Щербакова Елена



28.04.2025 Утром звонки, вечером сообщения: Т2 проанализировала обращения клиентов в службу поддержки 1
13.10.2006 Екатеринбургский "Сберинвестбанк" переходит на "ЦФТ-Банк" 2
17.03.2003 Экс-глава «Би Лайна» тратит собственные средства на поддержку физиков 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Щербакова Елена и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8856 1
Oracle Corporation 6752 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 513 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 192 1
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