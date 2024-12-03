Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191567
ИКТ 14768
Организации 11430
Ведомства 1495
Ассоциации 1083
Технологии 3558
Системы 26653
Персоны 83364
География 3040
Статьи 1576
Пресса 1279
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 885

ПГНИУ Пермский государственный национальный исследовательский университет


СОБЫТИЯ


03.12.2024 МТС и Пермский государственный национальный исследовательский университет помогут контролировать экологическое состояние вод Кизеловского угольного бассейна

в в режиме реального времени, в том числе с использованием цифровых сервисов и инфраструктуры МТС и ПГНИУ, направленных на реабилитацию территории Кизеловского угольного бассейна. Задействованн
09.04.2024 IBS заключила соглашение о сотрудничестве с ПГНИУ

Компания IBS и Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) подписали соглаше
03.04.2017 Физики Пермского университета создали линзы для «световых» чипов

Физики Пермского государственного научно-исследовательского университета (ПГНИУ) разработали новую технологию создания конусных линз для фотонных интегральных схем. Ка
18.05.2016 Пермские программисты создали новую систему визуализации данных

ана широкой аудитории на workshop «Бизнес-аналитика: от данных к знаниям», который пройдет 19 мая в ПГНИУ в рамках форума «Математика и глобальные вызовы XXI века», сообщили CNews в Пермском ун
21.04.2016 В Пермском государственном национальном исследовательском университете открыли блокчейн-лабораторию

 экономическом факультете Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) исследуют и оптимизируют технологию блокчейн, которая, по мнению представителей универ
22.07.2014 В России налаживают серийный выпуск фотонных микросхем

Пермская научно-производственная приборостроительная компания (ПНППК) и Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) выиграли «конкурс
06.09.2013 Математики Пермского университета научат контролировать эмоции при помощи мобильника

атематического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Владимир Михайлов разрабатывает приложение, которое поможет пользователям контролирова
24.05.2012 Пермский государственный университет создал электронную библиотеку на платформе IBM FileNet P8

иги выдаются на определенный срок, по завершении которого автоматически удаляются с диска. «На базе Пермского госуниверситета впервые в России реализована концепция «мобильного университета». С
26.04.2011 «Т-Платформы» поставили вычислительный кластер «ПГУ-Тесла» в Пермский государственный университет

Т-Платформы», международный разработчик суперкомпьютеров и поставщик полного спектра решений и услуг для высокопроизводительных вычислений, завершила поставку вычислительного кластера «ПГУ-Тесла» для Пермского государственного университета (ПГУ). Вычислительный кластер «ПГУ-Тесла» научно-образовательного центра «Параллельные и распределенные вычисления» ПГУ является самым мощным суперкомпью

Публикаций - 55, упоминаний - 78

ПГНИУ и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9267 5
Ростелеком 10475 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 891 4
IBM - International Business Machines Corp 9572 3
Т-Платформы - T-Platforms 401 3
Google LLC 12376 3
Nvidia Corp 3801 3
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 618 2
ПНППК - Пермская научно-производственная приборостроительная компания 19 2
Морион 15 2
Протвино НП - Протвинский технопарк 7 2
МегаФон - Синтерра Урал - ТК-Урал - Телефонная компания Урал 38 2
МегаФон 10190 2
Yandex - Яндекс 8690 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14810 2
Intel Corporation 12606 2
HP Inc. 5782 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 2
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 198 2
Macroscop - Макроскоп Трейд - Сателлит Инновация - Eocortex 25 2
PARMA Technologies Group - Парма ТГ - Парма Технолоджис Груп - PARMA TG - PARMA Advanced Technologies - Парма Эдвансет Технолоджис 25 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 2
Связьинформ 88 1
NeoPhotonics Corporation - НеоФотоникс Корпорэйшн 4 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 257 1
ВымпелКом - Билайн Уральский регион 29 1
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 153 1
Klondike Computers - Клондайк Компьютерс 35 1
Ростех - ОДК СТАР - Пермское агрегатное конструкторское бюро 5 1
Геоинтеллект - Geointellect - Центр пространственных исследований 15 1
Morion Digital - Морион Диджитал - технопарк 8 1
Parsec 18 1
Инкаб 24 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Хантымансийскокртелеком - Сургуттелекомсеть 19 1
ЭР-Телеком Холдинг - ТОМТЕЛ - Томтелеком 3 1
ЭР-Телеком Холдинг - Городские интернет сети 2 1
ЭР-Телеком Холдинг - ТелеНэт 2 1
MNS.ru - Матрикс Сетевые Решения - Кредолинк - Матрикс Интернет Клуб - Норд Сервис 7 1
ЭР-Телеком Холдинг - NextOne - Коламбия-Телеком 7 1
Avicom TeckNowHow - Авиком Бизнес Технологии 9 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8361 4
Hugo Boss 9 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 456 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 511 2
IKEA - ИКЕА 164 2
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 69 2
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 1
Резонанс НПП 389 1
Венчурный фонд Пермского края - Пермский венчурный фонд 1 1
Тайфун НПО 4 1
Пермский Банк Развития 1 1
Нижегородский водоканал 10 1
Большое Савино - международный аэропорт федерального значения города Перми - ИАТА: PEE – ИКАО: USPP – Внутр. код: ПРЬ – МО РФ: ЬСПП 10 1
Росгипролес - Агролеспроект 3 1
СБС-Агро АКБ - СБС - Столичный банк сбережений - Столичный Банк - Агропромбанк СССР - Агропромышленный банк 16 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО УА - Альянс РОСНО Управление Активами 27 1
Династия - Фонд некоммерческих программ - Фонд Дмитрия Зимина 6 1
Пермь-Аверс АКБ 1 1
РВК - Российская венчурная компания 560 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 50 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 318 1
Лента - Сеть розничной торговли 2307 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1142 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 522 1
Транснефть 326 1
Superjob - Суперджоб 753 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 128 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 231 1
Сургутнефтегаз - СНГ 282 1
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 47 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 226 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
МОСГАЗ 45 1
Доброфлот 21 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 324 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 68 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6375 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2832 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5799 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4848 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13115 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3487 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5383 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3559 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 795 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5296 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3297 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1282 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 606 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2773 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 313 2
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 73 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 106 1
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 43 1
Правительство Челябинской области 75 1
Районные суды РФ 194 1
Администрация Перми 22 1
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 67 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
Евросоюз - Eurostat - Евростат - Европейское статистическое агентство - Статистическая служба Европейского союза 31 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3170 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5127 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 724 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3589 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2026 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3132 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2216 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 923 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1153 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 772 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 581 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 360 1
Федеральное казначейство России 1885 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 420 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 167 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 72 2
PRMIA - Professional Risk Managers' International Association - Международная ассоциация профессиональных риск-менеджеров 5 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74496 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22130 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23545 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58129 10
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6080 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32160 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11239 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19195 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5347 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25677 5
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1756 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21908 5
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 595 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12780 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4283 5
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 524 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9454 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10206 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12497 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4873 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4217 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23215 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29058 4
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2088 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12422 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3546 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13181 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15071 3
Parallel Computing - Параллельные вычисления - Parallel processing - Параллельная обработка - Data intensive processing 47 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6258 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3999 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6059 3
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2220 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34318 3
LINPACK - HPLinpack - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 150 3
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 510 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4395 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8446 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13378 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5427 2
Nvidia Tesla GPU 188 4
Форсайт Prognoz Platform 95 3
Sugon - Nebulae - Sugon Advanced Computing System 7 2
Google Android 14881 2
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 181 2
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 38 2
Google Earth - Google Планета Земля 483 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3455 2
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 154 2
Прогноз ECBstatsApp 1 1
IBM System - IBM Blue Gene - IBM BGW - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 74 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 145 1
GeoEye IKONOS 126 1
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 99 1
Т-Платформы - T-Blade 30 1
Росстандарт - Аршин ФГИС - Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений 15 1
Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Электронный Санкт-Петербург - МАИС ЭГУ - Межведомственная автоматизированная информационная система государственных и муниципальных услуг - Реестр государственных информационных систем СПб 27 1
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Аврора 19 1
Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Я здесь живу 10 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 593 1
Leica TITAN 5 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Банк технологий 8 1
Google YouTube - Видеохостинг 2925 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 893 1
Apple iOS 8375 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1439 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 94 1
Google Dragonfly 34 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3471 1
Apple - App Store 3026 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5977 1
ANSI Fortran 61 1
Oracle Java - язык программирования 3366 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 430 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1407 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1549 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 591 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1255 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 168 1
Андрианов Дмитрий 19 3
Еремченко Евгений 17 2
Провинцев Павел 8 2
Балаш Максим 8 2
Шевченко Тарас 7 2
Разумков Артем 3 2
Селянин Андрей 6 2
Ивлиев Сергей 4 2
Хронусов Валерий 8 2
Eisnor Di-Ann - Эйснор Ди-Энн 2 2
Turner Andrew - Тёрнер Эндрю 3 2
Путин Владимир 3401 2
Попов Андрей 115 2
Коробков Александр 7 2
Овчаров Евгений 13 2
Медведев Дмитрий 1664 2
Шмелев Алексей 24 1
Топпен Алексей 1 1
Алкснис Виктор 70 1
Богатов Антон 79 1
Шалманов Сергей 201 1
Носик Антон 106 1
Лужков Юрий 113 1
Левкевич Михаил 59 1
Садовничий Виктор 62 1
Шилов Игорь 3 1
Токарев Сергей 9 1
Борисов Николай 4 1
Густокашин Михаил 6 1
Епифанов Владислав 1 1
Михайлов Владимир 39 1
Кучейко Алексей 22 1
Гинзбург Виталий 16 1
Козлов Павел 21 1
Владимиров Андрей 18 1
Воеводин Владимир 19 1
Васильев Михаил 15 1
Курбет Вячеслав 11 1
Григорьев Дмитрий 28 1
Белобоков Андрей 11 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1700 42
Россия - РФ - Российская федерация 159457 38
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1623 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46310 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18913 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53687 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3234 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18469 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14573 7
Россия - ПФО - Нижегородская область 2170 7
Россия - СФО - Новосибирск 4736 6
Бельгия - Королевство 1174 5
Земля - планета Солнечной системы 10717 4
Канада 5004 4
Германия - Федеративная Республика 12980 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1949 4
Россия - ПФО - Самарская область 1502 4
Украина 7832 4
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 904 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4133 3
Южная Корея - Республика 6902 3
Азия - Азиатский регион 5791 3
Япония 13589 3
Россия - УФО - Свердловская область 1816 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4356 3
Африка - Африканский регион 3586 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1851 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3444 3
Испания - Королевство 3779 3
Россия - УФО - Челябинская область 1432 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 748 3
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 96 2
Казахстан - Республика 5867 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1116 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13607 2
Беларусь - Белоруссия 6105 2
Финляндия - Финляндская Республика 3662 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8276 2
Польша - Республика 2008 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1347 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55424 43
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32206 35
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6439 11
Физика - Physics - область естествознания 2850 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51638 7
Образование в России 2592 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20567 6
Кибернетика - Cybernetics 248 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10833 5
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1046 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5328 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15358 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7846 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8433 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5364 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8265 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5998 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4428 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1537 3
Металлы - Золото - Gold 1210 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8274 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4364 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10626 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3825 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4788 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3751 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6375 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10588 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2615 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2194 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4957 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17536 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6406 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6457 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1260 2
Металлы - Серебро - Silver 803 2
Информатика - computer science - informatique 1145 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1700 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4285 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6734 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1176 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11461 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1096 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2234 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
Известия ИД 728 1
Россия К - телеканал 28 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3785 3
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 176 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1668 13
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 57 9
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 173 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1312 7
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 539 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1124 6
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 171 6
РАН - Российская академия наук 2048 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 615 5
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 272 4
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 42 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 450 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 688 3
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 50 3
NTU - National Taiwan University - Национальный университет Тайваня 21 2
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 32 2
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 69 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 986 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 196 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 293 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 224 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 269 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 341 2
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 24 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 261 2
ТГУ - Томский государственный университет 215 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 2
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 73 2
СамГУ - Самарский государственный университет 29 2
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 155 2
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 31 2
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 55 2
БГУ - Белорусский государственный университет 34 2
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 31 1
СФУ - КрасГУ - Красноярский государственный университет 4 1
ПГНИУ Фотоника 1 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 81 1
ХНУРЭ - Харьковский национальный университет радиоэлектроники 4 1
Nanjing University - Нанкинский университет - Университет Нанкина 8 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 4
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 92 3
Высокие технологии XXI века 78 2
Сахаровские чтения - Сахаровская конференция по физике 1 1
Неогеография XXI - форум 65 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 22 1
Битва роботов 13 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1262 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 939 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 368 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424795, в очереди разбора - 726929.
Создано именных указателей - 191567.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837