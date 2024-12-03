Получите все материалы CNews по ключевому слову
ПГНИУ Пермский государственный национальный исследовательский университет
|03.12.2024
МТС и Пермский государственный национальный исследовательский университет помогут контролировать экологическое состояние вод Кизеловского угольного бассейна
в режиме реального времени, в том числе с использованием цифровых сервисов и инфраструктуры МТС и ПГНИУ, направленных на реабилитацию территории Кизеловского угольного бассейна.
|09.04.2024
|
IBS заключила соглашение о сотрудничестве с ПГНИУ
Компания IBS и Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) подписали соглашение
|03.04.2017
|
Физики Пермского университета создали линзы для «световых» чипов
Физики Пермского государственного научно-исследовательского университета (ПГНИУ) разработали новую технологию создания конусных линз для фотонных интегральных схем.
|18.05.2016
|
Пермские программисты создали новую систему визуализации данных
на широкой аудитории на workshop «Бизнес-аналитика: от данных к знаниям», который пройдет 19 мая в ПГНИУ в рамках форума «Математика и глобальные вызовы XXI века»
|21.04.2016
|
В Пермском государственном национальном исследовательском университете открыли блокчейн-лабораторию
экономическом факультете Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) исследуют и оптимизируют технологию блокчейн
|22.07.2014
|
В России налаживают серийный выпуск фотонных микросхем
Пермская научно-производственная приборостроительная компания (ПНППК) и Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) выиграли конкурс
|06.09.2013
|
Математики Пермского университета научат контролировать эмоции при помощи мобильника
математического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Владимир Михайлов разрабатывает приложение, которое поможет пользователям контролировать
|24.05.2012
|
Пермский государственный университет создал электронную библиотеку на платформе IBM FileNet P8
книги выдаются на определенный срок, по завершении которого автоматически удаляются с диска. «На базе Пермского госуниверситета впервые в России реализована концепция «мобильного университета».
|26.04.2011
|
«Т-Платформы» поставили вычислительный кластер «ПГУ-Тесла» в Пермский государственный университет
Т-Платформы», международный разработчик суперкомпьютеров и поставщик полного спектра решений и услуг для высокопроизводительных вычислений, завершила поставку вычислительного кластера «ПГУ-Тесла» для Пермского государственного университета (ПГУ). Вычислительный кластер «ПГУ-Тесла» научно-образовательного центра «Параллельные и распределенные вычисления» ПГУ является самым мощным суперкомпью
