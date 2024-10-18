Получите все материалы CNews по ключевому слову
СГУ Саратовский государственный университет Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo
|18.10.2024
В Саратовском университете им. Н.Г. Чернышевского открыта лаборатория разработчика операционных систем «Альт»
Учебно-исследовательская лаборатория по продуктам «Базальт СПО» открыта в Саратовском национальном исследовательском государственном университете им. Н.Г. Чернышевского (СГУ) на факультете компьютерных наук и информационных технологий. Об этом CNews сообщили представ
|30.06.2015
|
Саратовский государственный университет завершил второй этап модернизации вузовской типографии
В Саратовском государственном университете была установлена цифровая печатная машина Xerox iGen
|28.05.2008
|
СГУ им. Чернышевского выбирает ИТ-поставщиков
ее детально ознакомиться с аукционной информацией можно на официальном сайте госзакупок РФ. 17 июня СГУ им. Чернышевского прекратит прием заявок на участие в торгах. В тот же день перейдет к их
|19.05.2008
|СГУ им. Чернышевского выбирает поставщиков ПО
|19.10.2007
|
СГУ им. Н. Г. Чернышевского закупает программное обеспечение
едложение; Качественные и функциональные характеристики товара. Заявки от потенциальных поставщиков СГУ им. Н. Г. Чернышевского будет принимать по 15 ноября, их рассмотреть планирует 19 числа,
|07.09.2007
|СГУ им. Н. Г. Чернышевского модернизирует ИКС
|22.08.2007
|СГУ им. Н. Г. Чернышевского модернизирует информационно-коммуникационную сеть
