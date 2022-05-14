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PrivacyTech Конфиденциальная информация Анонимность анонимизация деанонимизация



14.05.2022 От чего анонимность в Сети не сможет защитить

торизуетесь в социальных сетях или сервисах Google. Очевидно, что в последнем случае сохранить свою анонимность перед крупнейшим поисковиком планеты у вас явно не получится.  А самое слабое зве
23.07.2021 Можно ли анонимно отправить SMS

на сайтах МТС и МегаФон, но в обоих случаях нужно обязательно указывать номер отправителя, так что анонимность остается только условной.
25.10.2020 Делает ли режим инкогнито в браузере вас действительно анонимным?

некоторых случаях режим «приватного просмотра» во многих браузерах дает пользователю дополнительную анонимность. Многие регулярно удаляют из браузера свои данные, включая историю поиска, файлы

29.07.2019 Россиянам запрещают анонимные электронные кошельки

итории России не стали первыми. В марте 2019 г. российские власти ввели запрет на снятие наличных с анонимных кошельков. Официальная причина – противодействие обналичивания доходов, полученных

10.08.2018 Баг в Kaspersky VPN мог привести к деанонимизации миллиона пользователей

Старые версии не гарантируют анонимность Исследование работы сервиса Kaspersky Secure Connection (Kaspersky VPN) «Лаборатории Касперского», обеспечивающего передачу данных через интернет в зашифрованном виде, выявило «утеч
12.07.2016 Создана анонимная сеть надежнее Tor

Сохранить анонимность На симпозиуме, посвященном повышению безопасности (Privacy Enhancing Technologies
21.12.2015 «Почта Mail.Ru» поможет сохранить анонимность в Сети

нфиденциальность в случаях, когда по каким-то причинам не хочется раскрывать основной адрес электронной почты. В интернет-пространстве регулярно возникают ситуации, когда пользователь хочет сохранить анонимность: общение на форумах, потребление различного контента, регистрация на сервисах, заключение сделок (завершив которые, человек не хочет продолжать получать отклики). Раньше в таких слу
12.11.2015 ФБР заплатило $1 млн за взлом анонимной сети Tor

ообещало передать тому, кто поможет взломать технологию Tor и найдет способ раскрытия информации об анонимных пользователях этой сети. Технология Tor Технология, лежащая в основе сети Tor, была
31.08.2015 IBM призвала весь мир отказаться от анонимной сети Tor

снили в IBM. IBM рекомендует заблокировать Tor всем компаниям География атак «Разрешать подключение анонимных сетей к корпоративным сетям — значит подвергать компании риску кражи или раскрытия

27.07.2015 Создана более быстрая и надежная альтернатива анонимной сети Tor

HORNET Группа исследователей из Университета Карнеги-Меллон, Швейцарской высшей технической школы Цюриха и Университетского колледжа Лондона разработали альтернативу анонимной сети Tor, отличающуюся более высокой скоростью работы и улучшенной безопасностью. Новая сеть получила название HORNET (сокращенно от High-speed Onion Routing at the NETwork layer — вы
31.10.2014 Facebook открыла «представительство» в анонимной сети Tor

on/. Теперь пользователи, зарегистрированные в Facebook, могут выходить в социальную сеть, сохраняя анонимность. Для того чтобы воспользоваться новой возможностью, пользователь должен скачать и
17.10.2014 PayPal ограничил размер платежей для анонимных пользователей из России

другой валюте). Средства, превышающие эту сумму, будут автоматически переведены на счет в любом российском банке, реквизиты которого пользователь предоставит PayPal. PayPal ограничил денежные потоки анонимных пользователей в России «Если вы решите, что не согласны с вносимыми изменениями, просим уведомить нас до указанной выше даты, чтобы мы могли незамедлительно закрыть ваш счет», — заяви
24.07.2014 «Анонимная ОС» Эдварда Сноудена оказалась не анонимной, но «дырявой»

а базе Debian и анонимной сети Tor. Как утверждают ее создатели, система позволяет сохранять полную анонимность в интернете. В комплект поставки входит пакет инструментов, предназначенный для о
25.06.2014 Eset: анонимность в сети создает новые риски

. аналитики Eset прогнозировали популяризацию шифрования данных и других технологий, обеспечивающих анонимность. Этот тренд иллюстрируют разработки ведущих вендоров: система шифрования данных в
21.05.2014 Разработчик смартфона для анонимной связи получил $30 млн

волом (блокировка сетевых соединений) и программой для удаленного стирания данных. Также в комплект входят приложения для безопасного подключения к Wi-Fi и др. утилиты. Веб-браузер PrivatOS позволяет анонимно открывать веб-сайты и анонимно выполнять поиск в интернете. Суть Blackphone — обеспечение полной защиты коммуникаций пользователя, сотрудника или топ-менеджера. Приложения, пред
01.05.2014 Вышел первый релиз анонимной ОС, которой пользуется Сноуден

ценная ОС, базирующаяся на Debian GNU/Linux. У системы открытый исходный код, созданный сообществом анонимных разработчиков. ОС предлагается со всем необходимым встроенным ПО, включая веб-брауз
28.01.2014 ФБР получило полную базу пользователей анонимной почты Tor Mail и их переписку

а в Сеть. В сентябре стало известно, что ФБР использует шпионское ПО, которое позволяет разоблачать анонимных пользователей сети Tor.
18.12.2013 Найден троян, живущий в анонимной сети Tor

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новый троян, под названием ChewBacca, использующий для связи с командным сервером анонимную сеть Tor. Сеть Tor позволяет анонимно размещать в Сети веб-сайты и предоставлять пользователям доступ к ним на условиях анонимности. В числе прочих задач она используется для распространения запрещенного контента. Изначаль
16.09.2013 ФБР официально призналась в контроле над анонимной сетью Tor

еров Freedom Hosting, но не смог этого сделать, поскольку ФБР сменило их пароли. Сеть Tor позволяет анонимно размещать в Сети веб-сайты и предоставлять пользователям доступ к ним на условиях ан
22.08.2011 Google оштрафовали за отказ раскрыть личности анонимных блоггеров

е $3,1 тыс. компания должна выплатить за отказ подчиниться предыдущим постановлениям суда. В начале мая текущего года мэр Варзеа-Алегри подал в суд на Google Brasil, потребовав у компании удалить три анонимных блога, обвиняющих его в коррупции и хищениях финансовых средств, а также раскрыть личности блоггеров. Интернет-гигант отказался это сделать даже после соответствующего постановления м
05.02.2009 Инфофорум 2009: анонимность пугает чиновников

е по сравнению с 2007 г. "Конечно, приведенные цифры не соответствуют тому объему работ, которые надо проводить. Мы имеем дело с огромным количеством таких преступлений, к сожалению, это стало модно. Анонимность - фактор, поощряющий, приглашающий к совершению таких преступлений. Очень уж соблазнительно совершать преступления в темном виртуальном пространстве. В борьбе с анонимностью мы не о
12.12.2007 GPS и защита прав личности: технология "анонимизации"

защиту неприкосновенности прав личности в условиях быстрого распространения технологий мгновенного определения местоположения и повышения их точности. Как сообщает Physorg, архитектура многоярусной "анонимизации" даст пользователю возможность определять уровень доступа различных приложений к геоданным и степень их точности, которая будет загрубляться для каждого приложения в соответствии с
20.07.2007 AskEraser: Ask.com обеспечит полную анонимность поиска в Сети

чить конфиденциальность поисковых запросов для пользователей, сообщает ITWire. Компания предоставит новую функцию под названием AskEraser, с помощью которой пользователи смогут проводить поиск в Сети анонимно. Во время работы AskEraser веб-сайт не будет хранить информацию о поисковом запросе и самом пользователе. «Мы хотим, чтобы пользователь имел возможность выбора полной конфиденциальност
09.04.2007 Джеф Джонас: «анонимизация» упростит обмен данными

ной информации (адреса, телефоны, номера социального страхования и т.д.). Эту технологию он назвал «анонимизацией». Он уверен, что «технологии анонимности» помогут упростить обмен данными. Г-н

15.03.2007 Google сохранит анонимность

ет-гигант обещает не сохранять огромное количество конфиденциальных данных, ежедневно собираемых с компьютеров миллионов пользователей по всему миру. В Google считают, что смогут значительно повысить анонимность своих пользователей, если будут удалять из собранных данных наиболее важную информацию каждые 18-24 месяца. Большой разброс связан с тем, что в различных странах действуют законы, д
30.05.2005 IBM Anonymous Resolution: решение для анонимизации секретов

льности, исключая просмотр данных в исходном виде. Вместо установления связи между данными, а затем анонимизации результата, решение сначала анонимизирует данные, а затем устанавливает взаимосв
11.07.2001 Обзор отрасли: рынок электронных платежей

оминала, которые активируются в интернете и используются для оплаты товаров и услуг. Преимущества - анонимность для пользователя и простота эксплуатации, недостатком является ограниченность рас
24.05.2001 Прокурору мешает анонимность

Генеральный прокурор США Джон Эшкрофт (John Ashcroft) уже не впервые выказывает озабоченность проблемами киберпреступности. На сей раз его мишенью стала сетевая анонимность. Выступая на днях в Институте по компьютерной политике и безопасности в Биллингсе, Монтана, он сетовал на то, как легко злоумышленникам удается создавать вымышленные персоналии в Се
08.05.2001 Хакеры создают новую систему анонимной навигации в Сети

С 13 по 15 июля в Лас-Вегасе (США) пройдет съезд хакеров, на котором будет представлена новая система анонимной навигации в интернете. Разработчиком новой программы, получившей название Peekabooty, является одна из известнейших хакерских группировок - Cult of the Dead Cow (cDc). Peekabooty пред
31.08.2000 Titan требует запретить публикацию анонимных финансовых сообщений на Yahoo!

Технологическая компания Titan Corp. объявила 30 августа о том, что подала иск в калифорнийский суд, чтобы запретить публикацию анонимных сообщений в интернете с целью понижения котировок акций на бирже. Иск направлен Titan всего через несколько дней после того как акции Emulex Corp. упали более чем на 50% из-за появлен
27.04.2000 Европейская комиссия будет настаивать на запрете анонимных электронных писем

Европейская комиссия будет рекомендовать Комитету по защите прав граждан при Европейском парламенте запрет на передачу анонимных сообщений электронной почты, поскольку, по мнению комиссии, этот канал связи используется преступниками. Этот шаг является попыткой осуществления онлайнового контроля за преступностью

Публикаций - 937, упоминаний - 1055

PrivacyTech и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24180 104
Google LLC 11457 101
Apple Inc 11724 77
Meta Platforms - Facebook 4381 56
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4583 52
Yandex - Яндекс 6619 45
X Corp - Twitter 2818 40
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3386 33
Yahoo! 3689 32
Telegram Group 1558 28
IBM - International Business Machines Corp 9364 27
Intel Corporation 11952 26
Ростелеком 10829 24
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1286 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8474 20
Samsung Electronics 10026 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11120 19
VK - Mail.ru Group 3294 18
AOL Inc 1589 17
Amazon Inc - Amazon.com 2927 17
МегаФон 8004 16
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1121 14
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1684 13
GitHub 702 13
Webmoney 526 12
Adobe Systems 1530 12
SAP SE 5139 12
Dr.Web - Доктор Веб 1244 11
Cisco Systems 5031 11
Snapchat 123 10
PayPal 653 10
Oracle Corporation 6545 10
Dell EMC 4983 10
Sony 6499 9
HP - Hewlett-Packard 3616 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5648 9
InfoWatch - Инфовотч 972 9
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 547 8
NeXus 331 8
AMD - Advanced Micro Devices 4041 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6670 22
Qiwi 981 17
eBay Inc 1609 14
LinkedIn 617 11
Visa International 1932 10
Открытие ФК - Банк Открытие 527 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 9
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1054 8
Почта России ПАО 2019 8
Россети Ленэнерго 1700 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1865 8
Евросеть 1403 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6825 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2665 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 647 7
Альфа-Банк 1699 6
Лента - Сеть розничной торговли 1928 6
Unsplash 350 6
Netflix - онлайн-кинотеатр 465 6
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 667 6
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NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1936 5
W&R - Waddell & Reed Financial - Waddell & Reed Investment Management Company 21 5
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СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 112 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 829 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 448 4
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 4
Связной ГК 1360 4
Май - Майский чай - российская торговая компания 1109 4
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 524 4
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1165 4
Bank of America - Банк Америки 258 4
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РИФ - Российский Интернет Форум 68 3
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1001 3
Google Summer of Code 10 2
CNews Мисс ИТ России 12 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 173 2
Территория смыслов 8 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 700 2
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 523 1
Data Fusion Contest 5 1
Privacy Enhancing Technologies Symposium 1 1
IAAF - International Amateur Athletics Federation - ИААФ - Международная ассоциация легкоатлетических федераций - Чемпионат мира по легкой атлетике 3 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 1
Apple Expo 11 1
Intel Developer Forum - IDF 276 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 36 1
МТС Телеком Идея 52 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 1
USENIX - техническая конференция 15 1
Международный женский день - 8 марта 319 1
Burning Man - фестиваль 7 1
CNews FORUM Кейсы 173 1
Microsoft Ignite 41 1
CeBIT 611 1
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Google Code Jam - международное соревнование по программированию 13 1
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