От чего анонимность в Сети не сможет защитить торизуетесь в социальных сетях или сервисах Google. Очевидно, что в последнем случае сохранить свою анонимность перед крупнейшим поисковиком планеты у вас явно не получится. А самое слабое зве

Можно ли анонимно отправить SMS на сайтах МТС и МегаФон, но в обоих случаях нужно обязательно указывать номер отправителя, так что анонимность остается только условной.

Делает ли режим инкогнито в браузере вас действительно анонимным? некоторых случаях режим «приватного просмотра» во многих браузерах дает пользователю дополнительную анонимность. Многие регулярно удаляют из браузера свои данные, включая историю поиска, файлы

Россиянам запрещают анонимные электронные кошельки итории России не стали первыми. В марте 2019 г. российские власти ввели запрет на снятие наличных с анонимных кошельков. Официальная причина – противодействие обналичивания доходов, полученных

Баг в Kaspersky VPN мог привести к деанонимизации миллиона пользователей Старые версии не гарантируют анонимность Исследование работы сервиса Kaspersky Secure Connection (Kaspersky VPN) «Лаборатории Касперского», обеспечивающего передачу данных через интернет в зашифрованном виде, выявило «утеч

Создана анонимная сеть надежнее Tor Сохранить анонимность На симпозиуме, посвященном повышению безопасности (Privacy Enhancing Technologies

«Почта Mail.Ru» поможет сохранить анонимность в Сети нфиденциальность в случаях, когда по каким-то причинам не хочется раскрывать основной адрес электронной почты. В интернет-пространстве регулярно возникают ситуации, когда пользователь хочет сохранить анонимность: общение на форумах, потребление различного контента, регистрация на сервисах, заключение сделок (завершив которые, человек не хочет продолжать получать отклики). Раньше в таких слу

ФБР заплатило $1 млн за взлом анонимной сети Tor ообещало передать тому, кто поможет взломать технологию Tor и найдет способ раскрытия информации об анонимных пользователях этой сети. Технология Tor Технология, лежащая в основе сети Tor, была

IBM призвала весь мир отказаться от анонимной сети Tor снили в IBM. IBM рекомендует заблокировать Tor всем компаниям География атак «Разрешать подключение анонимных сетей к корпоративным сетям — значит подвергать компании риску кражи или раскрытия

Создана более быстрая и надежная альтернатива анонимной сети Tor HORNET Группа исследователей из Университета Карнеги-Меллон, Швейцарской высшей технической школы Цюриха и Университетского колледжа Лондона разработали альтернативу анонимной сети Tor, отличающуюся более высокой скоростью работы и улучшенной безопасностью. Новая сеть получила название HORNET (сокращенно от High-speed Onion Routing at the NETwork layer — вы

Facebook открыла «представительство» в анонимной сети Tor on/. Теперь пользователи, зарегистрированные в Facebook, могут выходить в социальную сеть, сохраняя анонимность. Для того чтобы воспользоваться новой возможностью, пользователь должен скачать и

PayPal ограничил размер платежей для анонимных пользователей из России другой валюте). Средства, превышающие эту сумму, будут автоматически переведены на счет в любом российском банке, реквизиты которого пользователь предоставит PayPal. PayPal ограничил денежные потоки анонимных пользователей в России «Если вы решите, что не согласны с вносимыми изменениями, просим уведомить нас до указанной выше даты, чтобы мы могли незамедлительно закрыть ваш счет», — заяви

«Анонимная ОС» Эдварда Сноудена оказалась не анонимной, но «дырявой» а базе Debian и анонимной сети Tor. Как утверждают ее создатели, система позволяет сохранять полную анонимность в интернете. В комплект поставки входит пакет инструментов, предназначенный для о

Eset: анонимность в сети создает новые риски . аналитики Eset прогнозировали популяризацию шифрования данных и других технологий, обеспечивающих анонимность. Этот тренд иллюстрируют разработки ведущих вендоров: система шифрования данных в

Разработчик смартфона для анонимной связи получил $30 млн волом (блокировка сетевых соединений) и программой для удаленного стирания данных. Также в комплект входят приложения для безопасного подключения к Wi-Fi и др. утилиты. Веб-браузер PrivatOS позволяет анонимно открывать веб-сайты и анонимно выполнять поиск в интернете. Суть Blackphone — обеспечение полной защиты коммуникаций пользователя, сотрудника или топ-менеджера. Приложения, пред

Вышел первый релиз анонимной ОС, которой пользуется Сноуден ценная ОС, базирующаяся на Debian GNU/Linux. У системы открытый исходный код, созданный сообществом анонимных разработчиков. ОС предлагается со всем необходимым встроенным ПО, включая веб-брауз

ФБР получило полную базу пользователей анонимной почты Tor Mail и их переписку а в Сеть. В сентябре стало известно, что ФБР использует шпионское ПО, которое позволяет разоблачать анонимных пользователей сети Tor.

Найден троян, живущий в анонимной сети Tor Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новый троян, под названием ChewBacca, использующий для связи с командным сервером анонимную сеть Tor. Сеть Tor позволяет анонимно размещать в Сети веб-сайты и предоставлять пользователям доступ к ним на условиях анонимности. В числе прочих задач она используется для распространения запрещенного контента. Изначаль

ФБР официально призналась в контроле над анонимной сетью Tor еров Freedom Hosting, но не смог этого сделать, поскольку ФБР сменило их пароли. Сеть Tor позволяет анонимно размещать в Сети веб-сайты и предоставлять пользователям доступ к ним на условиях ан

Google оштрафовали за отказ раскрыть личности анонимных блоггеров е $3,1 тыс. компания должна выплатить за отказ подчиниться предыдущим постановлениям суда. В начале мая текущего года мэр Варзеа-Алегри подал в суд на Google Brasil, потребовав у компании удалить три анонимных блога, обвиняющих его в коррупции и хищениях финансовых средств, а также раскрыть личности блоггеров. Интернет-гигант отказался это сделать даже после соответствующего постановления м

Инфофорум 2009: анонимность пугает чиновников е по сравнению с 2007 г. "Конечно, приведенные цифры не соответствуют тому объему работ, которые надо проводить. Мы имеем дело с огромным количеством таких преступлений, к сожалению, это стало модно. Анонимность - фактор, поощряющий, приглашающий к совершению таких преступлений. Очень уж соблазнительно совершать преступления в темном виртуальном пространстве. В борьбе с анонимностью мы не о

GPS и защита прав личности: технология "анонимизации" защиту неприкосновенности прав личности в условиях быстрого распространения технологий мгновенного определения местоположения и повышения их точности. Как сообщает Physorg, архитектура многоярусной "анонимизации" даст пользователю возможность определять уровень доступа различных приложений к геоданным и степень их точности, которая будет загрубляться для каждого приложения в соответствии с

AskEraser: Ask.com обеспечит полную анонимность поиска в Сети чить конфиденциальность поисковых запросов для пользователей, сообщает ITWire. Компания предоставит новую функцию под названием AskEraser, с помощью которой пользователи смогут проводить поиск в Сети анонимно. Во время работы AskEraser веб-сайт не будет хранить информацию о поисковом запросе и самом пользователе. «Мы хотим, чтобы пользователь имел возможность выбора полной конфиденциальност

Джеф Джонас: «анонимизация» упростит обмен данными ной информации (адреса, телефоны, номера социального страхования и т.д.). Эту технологию он назвал «анонимизацией». Он уверен, что «технологии анонимности» помогут упростить обмен данными. Г-н

Google сохранит анонимность ет-гигант обещает не сохранять огромное количество конфиденциальных данных, ежедневно собираемых с компьютеров миллионов пользователей по всему миру. В Google считают, что смогут значительно повысить анонимность своих пользователей, если будут удалять из собранных данных наиболее важную информацию каждые 18-24 месяца. Большой разброс связан с тем, что в различных странах действуют законы, д

IBM Anonymous Resolution: решение для анонимизации секретов льности, исключая просмотр данных в исходном виде. Вместо установления связи между данными, а затем анонимизации результата, решение сначала анонимизирует данные, а затем устанавливает взаимосв

Обзор отрасли: рынок электронных платежей оминала, которые активируются в интернете и используются для оплаты товаров и услуг. Преимущества - анонимность для пользователя и простота эксплуатации, недостатком является ограниченность рас

Прокурору мешает анонимность Генеральный прокурор США Джон Эшкрофт (John Ashcroft) уже не впервые выказывает озабоченность проблемами киберпреступности. На сей раз его мишенью стала сетевая анонимность. Выступая на днях в Институте по компьютерной политике и безопасности в Биллингсе, Монтана, он сетовал на то, как легко злоумышленникам удается создавать вымышленные персоналии в Се

Хакеры создают новую систему анонимной навигации в Сети С 13 по 15 июля в Лас-Вегасе (США) пройдет съезд хакеров, на котором будет представлена новая система анонимной навигации в интернете. Разработчиком новой программы, получившей название Peekabooty, является одна из известнейших хакерских группировок - Cult of the Dead Cow (cDc). Peekabooty пред

Titan требует запретить публикацию анонимных финансовых сообщений на Yahoo! Технологическая компания Titan Corp. объявила 30 августа о том, что подала иск в калифорнийский суд, чтобы запретить публикацию анонимных сообщений в интернете с целью понижения котировок акций на бирже. Иск направлен Titan всего через несколько дней после того как акции Emulex Corp. упали более чем на 50% из-за появлен