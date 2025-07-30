СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал

Получите все материалы CNews по ключевому слову
СДЭК – международная логистическая компания с представительством в 25 странах. У компании открыты более 3500 офисов в России, Европе, Азии и Америке. СДЭК доставляет личные посылки, документы, покупки из интернет-магазинов. СДЭК – это не только курьерская служба, но и развивающаяся экосистема. Компания запускает и развивает проекты, среди которых постаматы OmniCDEK, фулфилмент, CDEK FORWARD, СДЭК.Маркет.
|30.07.2025
|
СДЭК упростил получение заказов AliExpress — теперь по коду из приложения
s по коду из приложения — как еще один способ получить посылку быстро и без лишних шагов. Теперь покупателю достаточно назвать код, отображаемый в приложении AliExpress, без предъявления паспорта или СДЭК ID. Новый формат работает с 16 июля 2025 г. и доступен по всей России в ПВЗ и постаматах. Об этом CNews сообщили представители СДЭК. Новая опция не отменяет привычные сценарии получ
|15.07.2025
|
«М.Видео» начала доставку товаров через СДЭК в более чем 4500 городов России
Благодаря интеграции с логистической платформой СДЭК «М.Видео» расширяет географию доставки и предлагает покупателям гибкие сценарии получения заказов. В рамках пилотного проекта покупатели получили возможность доставки в более чем 5500 пунк
|11.07.2025
|
«СДЭК Фулфилмент» объявляет о переходе в статус D2C-оператора с полным циклом услуг
Международный логистический оператор экспресс-доставки СДЭК объявляет о стратегическом развитии своего подразделения «СДЭК Фулфилмент». Компания переходит от классического фулфилмента к позиционированию себя как D2C-оператора, предлагающего
|17.06.2025
|
СДЭК и Sellmonitor запустили цифровую платформу для продавцов интернет-магазинов
Международный логистический оператор экспресс-доставки СДЭК и аналитический сервис Sellmonitor запустили цифровую платформу для продавцов интернет-магазинов. Новый продукт объединяет инструменты логистики и аналитики, создавая единое цифровое прост
|11.06.2025
|
СДЭК внедряет искусственный интеллект для прогнозирования грузопотока с точностью 98%
Международный логистический оператор экспресс-доставки СДЭК объявил о внедрении технологий искусственного интеллекта для прогнозирования грузопотока. Новая система уже демонстрирует точность до 98% при планировании доставки на следующий день, включ
|10.06.2025
|
В Томилино заработал новый склад СДЭК с автоматизацией и поддержкой всех моделей фулфилмента
Международный логистический оператор экспресс-доставки СДЭК объявляет об открытии склада в Томилино (Московская область). Новый склад площадью 750 к
|10.06.2025
|
В СДЭК внедрили электронный обмен документами с сотрудниками
В СДЭК запустили переход на кадровый электронный документооборот (КЭДО), за месяц внедрения более 40% сотрудников перешли на онлайн-обмен документами. Об этом CNews сообщили представители «Контур
|04.06.2025
|
Искусственный интеллект помогает СДЭК находить потерянные посылки
Международный логистический оператор экспресс-доставки СДЭК внедрил новый инструмент на основе искусственного интеллекта для поиска потерянных грузов. Новая система позволяет находить пропавшие отправления по фотографиям и описанию, значительно уск
|27.05.2025
|
СДЭК берет на себя оформление заказов для пользователей Wildberries
Международный оператор экспресс-доставки СДЭК запустил интеграцию по схеме FBS для продавцов Wildberries. Продавцы теперь могут настро
|20.05.2025
|
Посылки будут приезжать быстрее: СДЭК первым в России перешел на календарные сроки доставки
Международный логистический оператор экспресс-доставки СДЭК объявляет о полном переходе на расчет сроков доставки по календарным дням. Этот шаг позволит сократить среднее время получения посылок и грузов на 13%. Об этом CNews сообщили представители
|12.05.2025
|
СДЭК начнет доставлять товары клиентам Wildberries
Компания РВБ (Wildberries & Russ) подключила международного оператора экспресс-доставки СДЭК к моделям продаж «Витрина» и «Витрина экспресс» (DBS – доставка силами продавца). Это ре
|12.05.2025
|
СДЭК запускает прямую интеграцию по DBS для Wildberries
Международный оператор экспресс-доставки СДЭК объявил о запуске новой услуги — доставке по модели DBS (Delivery by Seller) для продавц
|05.05.2025
|
Россияне выбирают онлайн: СДЭК фиксирует рост дистанционное оформление посылок
По данным международного логистического оператора экспресс-доставки СДЭК, спрос на оформление отправки посылок через онлайн-сервисы за I квартал 2025 г. увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители СДЭК
|07.03.2025
|
Стали известны цены на новинки Apple: CDEK.Shopping открыл предзаказ
Pad и iPad Air, а затем и MacBook Air — 13-дюймовые и 15-дюймовые модели с чипом М4. Также в линейке появился новый Mac Studio — самый мощный Mac в истории Apple. Об этом CNews сообщили представители CDEK.Shopping. У российских пользователей есть возможность уже сейчас оставить предзаказы на технику через CDEK.Shopping — сервис доставки зарубежных товаров. iPad и iPad Air Новый iPad
|21.02.2025
|
CDEK.Shopping открыл предзаказ на iPhone 16e в России
hone SE, выпустив новые iPhone 16e в конфигурациях с Dual eSIM и NanoSIM + eSIM. Старт продаж на зарубежном рынке планируется 28 февраля 2025 г., однако россияне уже начали оставлять предзаказы через CDEK.Shopping — сервис доставки зарубежных товаров. Об этом CNews сообщили представители CDEK.Shopping. iPhone 16e выходит спустя три года после третьего поколения SE. В этот раз создате
|15.01.2025
|
CDEK.Shopping: в 2024 году россияне заказали импортную технику на 1,86 млрд рублей
Относительно 2023 г. количество продаж электронных гаджетов в 2024 г. увеличилось на 5,26%. К таким результатам пришли аналитики CDEK.Shopping — сервиса по выкупу и доставке импортных товаров известных брендов. За последние 12 месяцев на платформе товары приобретали в равной степени как мужчины, так и женщины — однако ко
|16.10.2024
|
Сервис CDEK.Shopping запустил «Консьерж-сервис» — премиум-услугу для заказа эксклюзивной продукции
Сервис доставки зарубежных товаров CDEK.Shopping запустил премиальную услугу «Консьерж-сервис». Теперь при заказе люксовой и эксклюзивной продукции пользователям помогут найти нужный товар по фото и описанию, сравнить предложени
|18.09.2024
|
CDEK.Shopping: более полумиллиона рублей придется накопить, чтобы стать киберспортсменом
Сервис по выкупу и доставке товаров из-за рубежа известных брендов CDEK.Shopping выяснил, какие составляющие нужны для сборки геймерского компьютера, а также средний чек у каждого товара. По данным сервиса CDEK.Shopping, средний чек на геймерский монито
|12.09.2024
|
CDEK.Shopping открыл предзаказ на PlayStation 5 Pro
Cервис по доставке зарубежных товаров CDEK.Shopping открыл предзаказ обновленной консоли PlayStation 5 Pro. Сейчас пользователи могут забронировать игровую приставку, и после старта продаж получить ее в числе первых. Об этом CNews
|10.07.2024
|
После продажи СДЭК в нем назначен новый генеральный директор
Новая роль Пиксаева в СДЭК Генеральным директором логистического оператора СДЭК назначен его сооснователь Вя
|05.07.2024
|
СДЭК продан. От своей доли избавился основатель сервиса
Основатель, но больше не владелец Основатель логистического сервиса СДЭК («Служба доставки экспресс-курьер») Леонид Гольдорт продал долю в своем детище и вышел и
|04.07.2024
|
CDEK.Shopping сокращает сроки доставки
CDEK.Shopping расширил ассортимент товаров с ускоренной доставкой. Теперь пользователи сервиса могут получать товары из-за рубежа в срок от пяти дней. Об этом CNews сообщили представители CDEK.Shopping. За последние два месяца сервис наладил новые взаимосвязи с партнерами из разных стран. Благодаря этому пользователям стала доступна доставка парфюмерии из Германии в срок от семи
|04.06.2024
|
CDEK.Shopping проанализировал потребительскую корзину после снижения беспошлинного порога
Сервис для заказа товаров популярных брендов из-за рубежа CDEK.Shopping оценил, как изменилась потребительская корзина после снижения порога беспошлинного ввоза. Об этом CNews сообщили представители CDEK. 1 апреля 2024 г. лимит на ввоз товаров
|27.05.2024
|
В работе СДЭК крупный сбой. Посылки не выдают больше суток
Технический сбой в СДЭК Сервис доставки грузов СДЭК столкнулся с техническим сбоем. 27 мая 2024 г. прием
|24.04.2024
|
Исследование: MacBook Air 15” в цвете Silver — самый популярный ноутбук у россиян
Сервис по выкупу и доставке товаров из-за рубежа известных брендов CDEK.Shopping провел исследование и выяснил, что 39% россиян предпочитают заказывать электронику из-за рубежа. А самым популярным товаром категории стал MacBook Air 15” от Apple. Об этом CNews
|18.01.2024
|
Лучше яблока: каждый пятый россиянин ищет замену своему старому девайсу от Apple
их (43%), корейских (35%) и американских (12%) производителей. Об этом CNews сообщили представители СДЭК. Каждый пятый россиянин (20%) задумался о том, чтобы заменить свой девайс от компании Ap
|22.12.2023
|
Выручка СДЭК в 2023 году приросла на 43%
В 2023 г. СДЭК доставил 110 млн отправлений — на 128% больше, чем в 2022 г. Общая выручка сети составил
|18.09.2023
|
CDEK Pay подключил прием быстрых платежей в «1С»
с приема платежей. Мы уверены, что услуга будет востребованной», – сказал генеральный директор ООО «СДЭК Финанс» Дмитрий Балин. Сервис приема оплаты по QR-коду от CDEK Pay доступен в программах
|15.09.2023
|
Треть россиян не против купить подержанный телефон
. Однако, большинство россиян (64%) не рассматривают для покупки б/у смартфон. По данным аналитиков СДЭК, самой популярной моделью, которые россияне сегодня покупают «с рук», стали iPhone 11 и
|07.09.2023
|
VK и СДЭК развивают цифровую видеорекламу в пунктах выдачи заказов
VK запустила цифровую видеорекламу в пунктах выдачи заказов СДЭК. Локальная таргетированная реклама позволяет точечно размещать ролики в радиусе 2-3 км от мест продаж клиента. Бизнес может самостоятельно настраивать продвижение на экранах, расположенных
|09.02.2023
|
СДЭК поможет продавцам выйти на маркетплейсы
Международный логистический оператор СДЭК запустил сервис для продавцов маркетплейсов СДЭК.Shipim. Сервис предназначен для
|25.01.2023
|
Новые MacBook Pro и Mac mini на базе фирменных процессоров доступны к заказу на CDEK.Shopping
CDEK.Shopping. Средний срок доставки товаров составит 30 дней. Об этом CNews сообщили представители СДЭК. Модели MacBook Pro на базе M2 Pro на платформе для заказа товаров из-за рубежа CDEK.Sho
|18.01.2023
|
CDEK Pay присоединился к НСПК
Международный логистический оператор экспресс-доставки СДЭК провел ребрендинг подразделения CDEK Finance — теперь CDEK Pay, которое занимается плате
|27.12.2022
|
«Детский мир» запустил доставку в ПВЗ логистического оператора СДЭК
«Детский мир», мультивертикальный цифровой ритейлер, объявил о запуске доставки в пункты выдачи заказов СДЭК. «Детский мир» подключил к системе доставки международного логистического оператора СДЭК. Теперь заказ, оформленный на онлайн-платформе detmir.ru или в мобильных приложениях «Детски
|21.12.2022
|
СДЭК запустил доставку из Hoff
Международный логистический оператор СДЭК запустил доставку товаров сети гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff. Доставка до
|13.12.2022
|
СДЭК запустила роботизированную систему сортировки посылок
Международный логистический оператор экспресс-доставки СДЭК презентовал новый сортировочный центр в Санкт-Петербурге и комплекс роботизированной сис
|09.12.2022
|
На платформе CDEK.Shopping появились товары британского маркетплейса ASOS
ing появились товары популярного британского маркетплейса ASOS. Об этом CNews сообщил представитель СДЭК. Онлайн-магазин одежды и косметики ASOS из Великобритании всегда пользовался популярност
|07.12.2022
|
BI.ZONE CESP защитил все 30 тысяч почтовых ящиков СДЭК
Международный логистический оператор СДЭК подключил российский сервис защиты корпоративной почты после ухода с рынка иностранного вендора. Решение оказалось вдвое дешевле зарубежного аналога. Об этом CNews сообщили представители B
|21.11.2022
|
Россиян завалят подержанной электроникой, от которой отказались американцы и европейцы
От логистики к подержанной электронике Логистическая компания СДЭК сообщила CNews о запуске сервиса CDEK recommerce по продаже восстановленной техники изве
|21.11.2022
|
СДЭК запустил сервис по покупке восстановленной электроники
Международный логистический оператор СДЭК запустил сервис по покупке восстановленной электроники, который получил название CDEK re
