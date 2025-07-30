Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187200
ИКТ 14497
Организации 11240
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26491
Персоны 80872
География 2987
Статьи 1574
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2745
Мероприятия 878

СДЭК CDEK Служба доставки Экспресс-курьер СДЭК Глобал

СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал

СДЭК – международная логистическая компания с представительством в 25 странах. У компании открыты более 3500 офисов в России, Европе, Азии и Америке. СДЭК доставляет личные посылки, документы, покупки из интернет-магазинов. СДЭК – это не только курьерская служба, но и развивающаяся экосистема. Компания запускает и развивает проекты, среди которых постаматы OmniCDEK, фулфилмент, CDEK FORWARD, СДЭК.Маркет.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


30.07.2025 СДЭК упростил получение заказов AliExpress — теперь по коду из приложения

s по коду из приложения — как еще один способ получить посылку быстро и без лишних шагов. Теперь покупателю достаточно назвать код, отображаемый в приложении AliExpress, без предъявления паспорта или СДЭК ID. Новый формат работает с 16 июля 2025 г. и доступен по всей России в ПВЗ и постаматах. Об этом CNews сообщили представители СДЭК. Новая опция не отменяет привычные сценарии получ
15.07.2025 «М.Видео» начала доставку товаров через СДЭК в более чем 4500 городов России

Благодаря интеграции с логистической платформой СДЭК «М.Видео» расширяет географию доставки и предлагает покупателям гибкие сценарии получения заказов. В рамках пилотного проекта покупатели получили возможность доставки в более чем 5500 пунк
11.07.2025 «СДЭК Фулфилмент» объявляет о переходе в статус D2C-оператора с полным циклом услуг

Международный логистический оператор экспресс-доставки СДЭК объявляет о стратегическом развитии своего подразделения «СДЭК Фулфилмент». Компания переходит от классического фулфилмента к позиционированию себя как D2C-оператора, предлагающего

17.06.2025 СДЭК и Sellmonitor запустили цифровую платформу для продавцов интернет-магазинов

Международный логистический оператор экспресс-доставки СДЭК и аналитический сервис Sellmonitor запустили цифровую платформу для продавцов интернет-магазинов. Новый продукт объединяет инструменты логистики и аналитики, создавая единое цифровое прост
11.06.2025 СДЭК внедряет искусственный интеллект для прогнозирования грузопотока с точностью 98%

Международный логистический оператор экспресс-доставки СДЭК объявил о внедрении технологий искусственного интеллекта для прогнозирования грузопотока. Новая система уже демонстрирует точность до 98% при планировании доставки на следующий день, включ
10.06.2025 В Томилино заработал новый склад СДЭК с автоматизацией и поддержкой всех моделей фулфилмента

Международный логистический оператор экспресс-доставки СДЭК объявляет об открытии склада в Томилино (Московская область). Новый склад площадью 750 к
10.06.2025 В СДЭК внедрили электронный обмен документами с сотрудниками ​

В СДЭК запустили переход на кадровый электронный документооборот (КЭДО), за месяц внедрения более 40% сотрудников перешли на онлайн-обмен документами. Об этом CNews сообщили представители «Контур
04.06.2025 Искусственный интеллект помогает СДЭК находить потерянные посылки

Международный логистический оператор экспресс-доставки СДЭК внедрил новый инструмент на основе искусственного интеллекта для поиска потерянных грузов. Новая система позволяет находить пропавшие отправления по фотографиям и описанию, значительно уск
27.05.2025 СДЭК берет на себя оформление заказов для пользователей Wildberries

Международный оператор экспресс-доставки СДЭК запустил интеграцию по схеме FBS для продавцов Wildberries. Продавцы теперь могут настро
20.05.2025 Посылки будут приезжать быстрее: СДЭК первым в России перешел на календарные сроки доставки

Международный логистический оператор экспресс-доставки СДЭК объявляет о полном переходе на расчет сроков доставки по календарным дням. Этот шаг позволит сократить среднее время получения посылок и грузов на 13%. Об этом CNews сообщили представители
12.05.2025 СДЭК начнет доставлять товары клиентам Wildberries

Компания РВБ (Wildberries & Russ) подключила международного оператора экспресс-доставки СДЭК к моделям продаж «Витрина» и «Витрина экспресс» (DBS – доставка силами продавца). Это ре
12.05.2025 СДЭК запускает прямую интеграцию по DBS для Wildberries

Международный оператор экспресс-доставки СДЭК объявил о запуске новой услуги — доставке по модели DBS (Delivery by Seller) для продавц
05.05.2025 Россияне выбирают онлайн: СДЭК фиксирует рост дистанционное оформление посылок

По данным международного логистического оператора экспресс-доставки СДЭК, спрос на оформление отправки посылок через онлайн-сервисы за I квартал 2025 г. увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители СДЭК

07.03.2025 Стали известны цены на новинки Apple: CDEK.Shopping открыл предзаказ

Pad и iPad Air, а затем и MacBook Air — 13-дюймовые и 15-дюймовые модели с чипом М4. Также в линейке появился новый Mac Studio — самый мощный Mac в истории Apple. Об этом CNews сообщили представители CDEK.Shopping. У российских пользователей есть возможность уже сейчас оставить предзаказы на технику через CDEK.Shopping — сервис доставки зарубежных товаров. iPad и iPad Air Новый iPad

21.02.2025 CDEK.Shopping открыл предзаказ на iPhone 16e в России

hone SE, выпустив новые iPhone 16e в конфигурациях с Dual eSIM и NanoSIM + eSIM. Старт продаж на зарубежном рынке планируется 28 февраля 2025 г., однако россияне уже начали оставлять предзаказы через CDEK.Shopping — сервис доставки зарубежных товаров. Об этом CNews сообщили представители CDEK.Shopping. iPhone 16e выходит спустя три года после третьего поколения SE. В этот раз создате
15.01.2025 CDEK.Shopping: в 2024 году россияне заказали импортную технику на 1,86 млрд рублей

Относительно 2023 г. количество продаж электронных гаджетов в 2024 г. увеличилось на 5,26%. К таким результатам пришли аналитики CDEK.Shopping — сервиса по выкупу и доставке импортных товаров известных брендов. За последние 12 месяцев на платформе товары приобретали в равной степени как мужчины, так и женщины — однако ко
16.10.2024 Сервис CDEK.Shopping запустил «Консьерж-сервис» — премиум-услугу для заказа эксклюзивной продукции

Сервис доставки зарубежных товаров CDEK.Shopping запустил премиальную услугу «Консьерж-сервис». Теперь при заказе люксовой и эксклюзивной продукции пользователям помогут найти нужный товар по фото и описанию, сравнить предложени
18.09.2024 CDEK.Shopping: более полумиллиона рублей придется накопить, чтобы стать киберспортсменом

Сервис по выкупу и доставке товаров из-за рубежа известных брендов CDEK.Shopping выяснил, какие составляющие нужны для сборки геймерского компьютера, а также средний чек у каждого товара. По данным сервиса CDEK.Shopping, средний чек на геймерский монито
12.09.2024 CDEK.Shopping открыл предзаказ на PlayStation 5 Pro

Cервис по доставке зарубежных товаров CDEK.Shopping открыл предзаказ обновленной консоли PlayStation 5 Pro. Сейчас пользователи могут забронировать игровую приставку, и после старта продаж получить ее в числе первых. Об этом CNews

10.07.2024 После продажи СДЭК в нем назначен новый генеральный директор

Новая роль Пиксаева в СДЭК Генеральным директором логистического оператора СДЭК назначен его сооснователь Вя
05.07.2024 СДЭК продан. От своей доли избавился основатель сервиса

Основатель, но больше не владелец Основатель логистического сервиса СДЭК («Служба доставки экспресс-курьер») Леонид Гольдорт продал долю в своем детище и вышел и
04.07.2024 CDEK.Shopping сокращает сроки доставки

CDEK.Shopping расширил ассортимент товаров с ускоренной доставкой. Теперь пользователи сервиса могут получать товары из-за рубежа в срок от пяти дней. Об этом CNews сообщили представители CDEK.Shopping. За последние два месяца сервис наладил новые взаимосвязи с партнерами из разных стран. Благодаря этому пользователям стала доступна доставка парфюмерии из Германии в срок от семи
04.06.2024 CDEK.Shopping проанализировал потребительскую корзину после снижения беспошлинного порога

Сервис для заказа товаров популярных брендов из-за рубежа CDEK.Shopping оценил, как изменилась потребительская корзина после снижения порога беспошлинного ввоза. Об этом CNews сообщили представители CDEK. 1 апреля 2024 г. лимит на ввоз товаров

27.05.2024 В работе СДЭК крупный сбой. Посылки не выдают больше суток

Технический сбой в СДЭК Сервис доставки грузов СДЭК столкнулся с техническим сбоем. 27 мая 2024 г. прием

24.04.2024 Исследование: MacBook Air 15” в цвете Silver — самый популярный ноутбук у россиян

Сервис по выкупу и доставке товаров из-за рубежа известных брендов CDEK.Shopping провел исследование и выяснил, что 39% россиян предпочитают заказывать электронику из-за рубежа. А самым популярным товаром категории стал MacBook Air 15” от Apple. Об этом CNews

18.01.2024 Лучше яблока: каждый пятый россиянин ищет замену своему старому девайсу от Apple

их (43%), корейских (35%) и американских (12%) производителей. Об этом CNews сообщили представители СДЭК. Каждый пятый россиянин (20%) задумался о том, чтобы заменить свой девайс от компании Ap
22.12.2023 Выручка СДЭК в 2023 году приросла на 43%

В 2023 г. СДЭК доставил 110 млн отправлений — на 128% больше, чем в 2022 г. Общая выручка сети составил
18.09.2023 CDEK Pay подключил прием быстрых платежей в «1С»

с приема платежей. Мы уверены, что услуга будет востребованной», – сказал генеральный директор ООО «СДЭК Финанс» Дмитрий Балин. Сервис приема оплаты по QR-коду от CDEK Pay доступен в программах
15.09.2023 Треть россиян не против купить подержанный телефон

. Однако, большинство россиян (64%) не рассматривают для покупки б/у смартфон. По данным аналитиков СДЭК, самой популярной моделью, которые россияне сегодня покупают «с рук», стали iPhone 11 и

07.09.2023 VK и СДЭК развивают цифровую видеорекламу в пунктах выдачи заказов

VK запустила цифровую видеорекламу в пунктах выдачи заказов СДЭК. Локальная таргетированная реклама позволяет точечно размещать ролики в радиусе 2-3 км от мест продаж клиента. Бизнес может самостоятельно настраивать продвижение на экранах, расположенных
09.02.2023 СДЭК поможет продавцам выйти на маркетплейсы

Международный логистический оператор СДЭК запустил сервис для продавцов маркетплейсов СДЭК.Shipim. Сервис предназначен для

25.01.2023 Новые MacBook Pro и Mac mini на базе фирменных процессоров доступны к заказу на CDEK.Shopping

CDEK.Shopping. Средний срок доставки товаров составит 30 дней. Об этом CNews сообщили представители СДЭК. Модели MacBook Pro на базе M2 Pro на платформе для заказа товаров из-за рубежа CDEK.Sho
18.01.2023 CDEK Pay присоединился к НСПК

Международный логистический оператор экспресс-доставки СДЭК провел ребрендинг подразделения CDEK Finance — теперь CDEK Pay, которое занимается плате
27.12.2022 «Детский мир» запустил доставку в ПВЗ логистического оператора СДЭК

«Детский мир», мультивертикальный цифровой ритейлер, объявил о запуске доставки в пункты выдачи заказов СДЭК. «Детский мир» подключил к системе доставки международного логистического оператора СДЭК. Теперь заказ, оформленный на онлайн-платформе detmir.ru или в мобильных приложениях «Детски
21.12.2022 СДЭК запустил доставку из Hoff

Международный логистический оператор СДЭК запустил доставку товаров сети гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff. Доставка до
13.12.2022 СДЭК запустила роботизированную систему сортировки посылок

Международный логистический оператор экспресс-доставки СДЭК презентовал новый сортировочный центр в Санкт-Петербурге и комплекс роботизированной сис
09.12.2022 На платформе CDEK.Shopping появились товары британского маркетплейса ASOS

ing появились товары популярного британского маркетплейса ASOS. Об этом CNews сообщил представитель СДЭК. Онлайн-магазин одежды и косметики ASOS из Великобритании всегда пользовался популярност
07.12.2022 BI.ZONE CESP защитил все 30 тысяч почтовых ящиков СДЭК

Международный логистический оператор СДЭК подключил российский сервис защиты корпоративной почты после ухода с рынка иностранного вендора. Решение оказалось вдвое дешевле зарубежного аналога. Об этом CNews сообщили представители B
21.11.2022 Россиян завалят подержанной электроникой, от которой отказались американцы и европейцы

От логистики к подержанной электронике Логистическая компания СДЭК сообщила CNews о запуске сервиса CDEK recommerce по продаже восстановленной техники изве
21.11.2022 СДЭК запустил сервис по покупке восстановленной электроники

Международный логистический оператор СДЭК запустил сервис по покупке восстановленной электроники, который получил название CDEK re

Публикаций - 201, упоминаний - 243

СДЭК и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8442 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14242 25
8995 19
Apple Inc 12630 18
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 713 15
Ситилабс 44 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 65 13
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 523 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 13
Schneider Electric 591 13
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 386 13
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 221 13
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 117 13
Rimini Street 77 13
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 488 13
Schneider Electric Secure Power 65 13
Такском - Taxcom 245 13
Центр2М - Center2М 67 13
Ростелеком 10313 12
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 801 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4530 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9198 9
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3116 9
Telegram Group 2576 8
Samsung Electronics 10626 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5278 7
Amazon Inc - Amazon.com 3133 7
Huawei 4221 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1504 6
Xiaomi 1972 6
Sony 6634 6
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 208 5
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 347 5
Diasoft - Диасофт 1024 5
МегаФон 9906 5
InnoSTage - Инностейдж 193 4
СДЭК Диджитал - CDEK Digital 5 4
Head Mare - Хакерская группировка 15 4
Veeam Software 327 4
Naumen - Наумен 684 4
Почта России ПАО 2247 31
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2997 27
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1007 27
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1648 27
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8180 22
МКБ - Московский кредитный банк 618 21
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1302 21
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 19
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1793 18
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 862 17
ОМК - Объединенная металлургическая компания 220 17
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 535 16
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 85 15
РЖД - Российские железные дороги 2002 15
Ингосстрах СПАО 451 15
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 15
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 64 15
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 287 15
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 671 14
ГПБ - Газпромбанк 1175 14
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 14
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 14
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 89 14
Победа - Кондитерская фабрика 15 13
Кораблик-Р 20 13
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 125 13
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 13
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 142 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 13
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 13
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 488 13
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 61 13
Интер РАО ЕЭС ПАО 354 13
OKS Group 51 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 208 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 87 13
Траско - Trasko 32 13
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 171 13
GFG - Lamoda - Купишуз 195 12
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 35 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12849 30
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2163 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 13
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2004 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 7
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Химия и фармацевтика 11 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1485 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 365 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2732 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4902 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 276 2
Федеральное казначейство России 1879 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5231 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3435 2
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 1
Минэкономразвития РФ - Департамент обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций - Департамент государственного управления 8 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 96 1
Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 16 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 390 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1625 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 68 1
UK Royal Mail - Королевская почта Великобритании - Post Office - почтовая служба Великобритании 11 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 138 4
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 83 2
АЮР - Ассоциация юристов России 50 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 17 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 74 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13012 69
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73301 65
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31774 57
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57430 55
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18188 32
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17165 32
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34049 32
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23056 31
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2826 25
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5670 23
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5872 23
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25714 23
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8739 22
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4693 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23206 21
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7639 21
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5269 20
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8474 20
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 18
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25558 18
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7620 18
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7416 17
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7286 17
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2469 16
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 670 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31990 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26110 15
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3059 15
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12275 15
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12389 15
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 657 14
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3099 14
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6151 14
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 168 13
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1524 13
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17845 12
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11576 12
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2650 12
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5657 12
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8182 12
СДЭК Шоппинг - CDEK Shopping 35 29
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1167 15
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 947 14
1С:ERP Управление предприятием 715 13
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 89 13
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 804 9
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 933 8
СДЭК - CDEK Pay - CDEK Finance 8 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7367 7
СДЭК - CDEK ID 7 6
Avito - Авито доставка - Авито логистика 91 6
СДЭК - CDEK Media 5 5
FreePik 1438 5
Apple iPhone 15 161 5
Rakuten Viber 650 5
Google Android 14686 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5187 5
Apple MacBook - серия ноутбуков 1013 5
Microsoft Windows 2000 8662 4
Apple MacBook Pro 536 4
СДЭК - CDEK Forward 4 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4092 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5835 4
Microsoft Windows 16331 4
InnoSTage - CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 78 3
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 689 3
Avito - Авито работа - Авито подработка 414 3
X5 Group - Х5 Salt - X5 Облако 9 3
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 249 3
Apple iOS 8243 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1213 3
Apple Mac mini - неттоп 196 3
Linux OS 10906 3
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 656 3
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 481 2
Ситимобил - Такси ВКонтакте 11 2
СДЭК - OmniCDEK - сеть автоматизированных пунктов выдачи посылок 3 2
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 60 2
Apple iPhone 13 172 2
Бурилов Андрей 117 15
Гордиенко Ростислав 28 15
Горбатовский Станислав 15 15
Сотин Денис 216 15
Сирота Юрий 67 14
Сарнацкий Владислав 17 13
Антонов Александр 77 13
Шадура Максим 17 13
Портной Михаил 42 13
Рыстенко Михаил 62 13
Москальков Дмитрий 43 13
Алтухов Дмитрий 46 13
Елизаров Артем 18 13
Казарин Станислав 175 13
Сороченков Алексей 42 13
Горчаков Денис 48 13
Савцов Игорь 29 13
Валчев Стоян 48 13
Гаранин Евгений 51 13
Абдулнасыров Эмиль 17 13
Романова Татьяна 14 13
Мищенко Евгений 15 13
Оберемок Андрей 17 13
Латфуллина Ирина 13 13
Шапкин Алексей 13 13
Юсупов Шамиль 41 13
Трофимова Людмила 50 13
Каюмов Шамиль 53 13
Прохорова Алла 65 13
Чаркин Евгений 314 13
Богданов Кирилл 112 13
Дьяченко Валерий 96 13
Абакумов Евгений 224 13
Халматов Максим 64 13
Урьяс Вадим 98 13
Клепиков Алексей 120 13
Слышкин Василий 129 13
Егоров Владимир 86 13
Карпов Иван 79 13
Семенихин Игорь 56 13
Россия - РФ - Российская федерация 156959 167
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45728 44
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18578 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53465 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18222 17
Беларусь - Белоруссия 6031 16
Казахстан - Республика 5797 14
Европа Восточная 3121 13
Украина 7796 13
Россия - СФО - Новосибирск 4652 11
Европа 24639 10
Россия - УФО - Екатеринбург 4273 9
Германия - Федеративная Республика 12938 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14490 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8116 7
Италия - Итальянская Республика 4429 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 6
Япония 13550 6
Польша - Республика 2001 5
Узбекистан - Республика 1872 5
Индия - Bharat 5698 5
Грузия 1284 4
Франция - Французская Республика 7978 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1356 4
Израиль 2784 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2196 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3356 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2948 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3180 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 3
Румыния 741 3
Испания - Королевство 3760 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1150 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1072 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3222 3
Армения - Республика 2370 3
Турция - Турецкая республика 2490 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2668 3
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 687 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8137 77
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51323 64
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26017 56
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55075 36
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 30
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1440 30
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6243 29
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15134 26
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 351 21
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1827 17
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11774 15
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1954 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4247 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20401 14
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6673 14
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 262 13
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8547 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 12
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 353 10
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 537 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10317 10
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 10
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2495 9
Паспорт - Паспортные данные 2737 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7359 9
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5286 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10540 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8385 8
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 480 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5320 8
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 566 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17419 7
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5326 7
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 173 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3770 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6340 6
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 6
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 636 6
Ведомости 1238 12
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 7
Коммерсантъ - Издательский дом 2155 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1140 3
TechMedia - Мегамозг 5 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1073 2
RAIDforums - хакерский форум 13 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 42 1
BreachForums 10 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
Wylsacom - Валентин Петухов 13 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 253 1
Известия ИД 706 1
РИА Новости 984 1
Forbes - Форбс 912 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8378 9
Российский рынок ИТ-инфраструктуры 18 6
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 169 5
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 130 4
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 2
Gartner - Гартнер 3609 2
CNews Инновация года - награда 133 2
Cybersecurity Ventures 10 1
TIBURON Research - Тибурон 5 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 32 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 248 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3757 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 105 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 138 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара - Институт экономики переходного периода, ИЭПП - Институт экономических проблем переходного периода, ИЭППП 14 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 13 1
ИИИ - Институт исследований интернета 62 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 168 1
РБК - ProductStar - Продуктстар - онлайн-университет 4 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 53 1
Минтруд РФ - НИИ труда - Институт труда - НИИ труда и социального страхования ФГБУ - ВНИИ труда ФГБУ 8 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1261 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 281 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 22 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 68 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 1
VK Skillbox - Скилбокс 128 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1216 18
CNews AWARDS - награда 549 14
CNews Баттл 74 13
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 10
CNews FORUM Кейсы 280 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2605 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
Финансовая элита России - премия 5 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406873, в очереди разбора - 733187.
Создано именных указателей - 187200.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще