СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал

СДЭК упростил получение заказов AliExpress — теперь по коду из приложения s по коду из приложения — как еще один способ получить посылку быстро и без лишних шагов. Теперь покупателю достаточно назвать код, отображаемый в приложении AliExpress, без предъявления паспорта или СДЭК ID. Новый формат работает с 16 июля 2025 г. и доступен по всей России в ПВЗ и постаматах. Об этом CNews сообщили представители СДЭК. Новая опция не отменяет привычные сценарии получ

«М.Видео» начала доставку товаров через СДЭК в более чем 4500 городов России Благодаря интеграции с логистической платформой СДЭК «М.Видео» расширяет географию доставки и предлагает покупателям гибкие сценарии получения заказов. В рамках пилотного проекта покупатели получили возможность доставки в более чем 5500 пунк

«СДЭК Фулфилмент» объявляет о переходе в статус D2C-оператора с полным циклом услуг Международный логистический оператор экспресс-доставки СДЭК объявляет о стратегическом развитии своего подразделения «СДЭК Фулфилмент». Компания переходит от классического фулфилмента к позиционированию себя как D2C-оператора, предлагающего

СДЭК и Sellmonitor запустили цифровую платформу для продавцов интернет-магазинов Международный логистический оператор экспресс-доставки СДЭК и аналитический сервис Sellmonitor запустили цифровую платформу для продавцов интернет-магазинов. Новый продукт объединяет инструменты логистики и аналитики, создавая единое цифровое прост

СДЭК внедряет искусственный интеллект для прогнозирования грузопотока с точностью 98% Международный логистический оператор экспресс-доставки СДЭК объявил о внедрении технологий искусственного интеллекта для прогнозирования грузопотока. Новая система уже демонстрирует точность до 98% при планировании доставки на следующий день, включ

В Томилино заработал новый склад СДЭК с автоматизацией и поддержкой всех моделей фулфилмента Международный логистический оператор экспресс-доставки СДЭК объявляет об открытии склада в Томилино (Московская область). Новый склад площадью 750 к

В СДЭК внедрили электронный обмен документами с сотрудниками ​ В СДЭК запустили переход на кадровый электронный документооборот (КЭДО), за месяц внедрения более 40% сотрудников перешли на онлайн-обмен документами. Об этом CNews сообщили представители «Контур

Искусственный интеллект помогает СДЭК находить потерянные посылки Международный логистический оператор экспресс-доставки СДЭК внедрил новый инструмент на основе искусственного интеллекта для поиска потерянных грузов. Новая система позволяет находить пропавшие отправления по фотографиям и описанию, значительно уск

СДЭК берет на себя оформление заказов для пользователей Wildberries Международный оператор экспресс-доставки СДЭК запустил интеграцию по схеме FBS для продавцов Wildberries. Продавцы теперь могут настро

Посылки будут приезжать быстрее: СДЭК первым в России перешел на календарные сроки доставки Международный логистический оператор экспресс-доставки СДЭК объявляет о полном переходе на расчет сроков доставки по календарным дням. Этот шаг позволит сократить среднее время получения посылок и грузов на 13%. Об этом CNews сообщили представители

СДЭК начнет доставлять товары клиентам Wildberries Компания РВБ (Wildberries & Russ) подключила международного оператора экспресс-доставки СДЭК к моделям продаж «Витрина» и «Витрина экспресс» (DBS – доставка силами продавца). Это ре

СДЭК запускает прямую интеграцию по DBS для Wildberries Международный оператор экспресс-доставки СДЭК объявил о запуске новой услуги — доставке по модели DBS (Delivery by Seller) для продавц

Россияне выбирают онлайн: СДЭК фиксирует рост дистанционное оформление посылок По данным международного логистического оператора экспресс-доставки СДЭК, спрос на оформление отправки посылок через онлайн-сервисы за I квартал 2025 г. увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители СДЭК

Стали известны цены на новинки Apple: CDEK.Shopping открыл предзаказ Pad и iPad Air, а затем и MacBook Air — 13-дюймовые и 15-дюймовые модели с чипом М4. Также в линейке появился новый Mac Studio — самый мощный Mac в истории Apple. Об этом CNews сообщили представители CDEK.Shopping. У российских пользователей есть возможность уже сейчас оставить предзаказы на технику через CDEK.Shopping — сервис доставки зарубежных товаров. iPad и iPad Air Новый iPad

CDEK.Shopping открыл предзаказ на iPhone 16e в России hone SE, выпустив новые iPhone 16e в конфигурациях с Dual eSIM и NanoSIM + eSIM. Старт продаж на зарубежном рынке планируется 28 февраля 2025 г., однако россияне уже начали оставлять предзаказы через CDEK.Shopping — сервис доставки зарубежных товаров. Об этом CNews сообщили представители CDEK.Shopping. iPhone 16e выходит спустя три года после третьего поколения SE. В этот раз создате

CDEK.Shopping: в 2024 году россияне заказали импортную технику на 1,86 млрд рублей Относительно 2023 г. количество продаж электронных гаджетов в 2024 г. увеличилось на 5,26%. К таким результатам пришли аналитики CDEK.Shopping — сервиса по выкупу и доставке импортных товаров известных брендов. За последние 12 месяцев на платформе товары приобретали в равной степени как мужчины, так и женщины — однако ко

Сервис CDEK.Shopping запустил «Консьерж-сервис» — премиум-услугу для заказа эксклюзивной продукции Сервис доставки зарубежных товаров CDEK.Shopping запустил премиальную услугу «Консьерж-сервис». Теперь при заказе люксовой и эксклюзивной продукции пользователям помогут найти нужный товар по фото и описанию, сравнить предложени

CDEK.Shopping: более полумиллиона рублей придется накопить, чтобы стать киберспортсменом Сервис по выкупу и доставке товаров из-за рубежа известных брендов CDEK.Shopping выяснил, какие составляющие нужны для сборки геймерского компьютера, а также средний чек у каждого товара. По данным сервиса CDEK.Shopping, средний чек на геймерский монито

CDEK.Shopping открыл предзаказ на PlayStation 5 Pro Cервис по доставке зарубежных товаров CDEK.Shopping открыл предзаказ обновленной консоли PlayStation 5 Pro. Сейчас пользователи могут забронировать игровую приставку, и после старта продаж получить ее в числе первых. Об этом CNews

После продажи СДЭК в нем назначен новый генеральный директор Новая роль Пиксаева в СДЭК Генеральным директором логистического оператора СДЭК назначен его сооснователь Вя

СДЭК продан. От своей доли избавился основатель сервиса Основатель, но больше не владелец Основатель логистического сервиса СДЭК («Служба доставки экспресс-курьер») Леонид Гольдорт продал долю в своем детище и вышел и

CDEK.Shopping сокращает сроки доставки CDEK.Shopping расширил ассортимент товаров с ускоренной доставкой. Теперь пользователи сервиса могут получать товары из-за рубежа в срок от пяти дней. Об этом CNews сообщили представители CDEK.Shopping. За последние два месяца сервис наладил новые взаимосвязи с партнерами из разных стран. Благодаря этому пользователям стала доступна доставка парфюмерии из Германии в срок от семи

CDEK.Shopping проанализировал потребительскую корзину после снижения беспошлинного порога Сервис для заказа товаров популярных брендов из-за рубежа CDEK.Shopping оценил, как изменилась потребительская корзина после снижения порога беспошлинного ввоза. Об этом CNews сообщили представители CDEK. 1 апреля 2024 г. лимит на ввоз товаров

В работе СДЭК крупный сбой. Посылки не выдают больше суток Технический сбой в СДЭК Сервис доставки грузов СДЭК столкнулся с техническим сбоем. 27 мая 2024 г. прием

Исследование: MacBook Air 15” в цвете Silver — самый популярный ноутбук у россиян Сервис по выкупу и доставке товаров из-за рубежа известных брендов CDEK.Shopping провел исследование и выяснил, что 39% россиян предпочитают заказывать электронику из-за рубежа. А самым популярным товаром категории стал MacBook Air 15” от Apple. Об этом CNews

Лучше яблока: каждый пятый россиянин ищет замену своему старому девайсу от Apple их (43%), корейских (35%) и американских (12%) производителей. Об этом CNews сообщили представители СДЭК. Каждый пятый россиянин (20%) задумался о том, чтобы заменить свой девайс от компании Ap

Выручка СДЭК в 2023 году приросла на 43% В 2023 г. СДЭК доставил 110 млн отправлений — на 128% больше, чем в 2022 г. Общая выручка сети составил

CDEK Pay подключил прием быстрых платежей в «1С» с приема платежей. Мы уверены, что услуга будет востребованной», – сказал генеральный директор ООО «СДЭК Финанс» Дмитрий Балин. Сервис приема оплаты по QR-коду от CDEK Pay доступен в программах

Треть россиян не против купить подержанный телефон . Однако, большинство россиян (64%) не рассматривают для покупки б/у смартфон. По данным аналитиков СДЭК, самой популярной моделью, которые россияне сегодня покупают «с рук», стали iPhone 11 и

VK и СДЭК развивают цифровую видеорекламу в пунктах выдачи заказов VK запустила цифровую видеорекламу в пунктах выдачи заказов СДЭК. Локальная таргетированная реклама позволяет точечно размещать ролики в радиусе 2-3 км от мест продаж клиента. Бизнес может самостоятельно настраивать продвижение на экранах, расположенных

СДЭК поможет продавцам выйти на маркетплейсы Международный логистический оператор СДЭК запустил сервис для продавцов маркетплейсов СДЭК.Shipim. Сервис предназначен для

Новые MacBook Pro и Mac mini на базе фирменных процессоров доступны к заказу на CDEK.Shopping CDEK.Shopping. Средний срок доставки товаров составит 30 дней. Об этом CNews сообщили представители СДЭК. Модели MacBook Pro на базе M2 Pro на платформе для заказа товаров из-за рубежа CDEK.Sho

CDEK Pay присоединился к НСПК Международный логистический оператор экспресс-доставки СДЭК провел ребрендинг подразделения CDEK Finance — теперь CDEK Pay, которое занимается плате

«Детский мир» запустил доставку в ПВЗ логистического оператора СДЭК «Детский мир», мультивертикальный цифровой ритейлер, объявил о запуске доставки в пункты выдачи заказов СДЭК. «Детский мир» подключил к системе доставки международного логистического оператора СДЭК. Теперь заказ, оформленный на онлайн-платформе detmir.ru или в мобильных приложениях «Детски

СДЭК запустил доставку из Hoff Международный логистический оператор СДЭК запустил доставку товаров сети гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff. Доставка до

СДЭК запустила роботизированную систему сортировки посылок Международный логистический оператор экспресс-доставки СДЭК презентовал новый сортировочный центр в Санкт-Петербурге и комплекс роботизированной сис

На платформе CDEK.Shopping появились товары британского маркетплейса ASOS ing появились товары популярного британского маркетплейса ASOS. Об этом CNews сообщил представитель СДЭК. Онлайн-магазин одежды и косметики ASOS из Великобритании всегда пользовался популярност

BI.ZONE CESP защитил все 30 тысяч почтовых ящиков СДЭК Международный логистический оператор СДЭК подключил российский сервис защиты корпоративной почты после ухода с рынка иностранного вендора. Решение оказалось вдвое дешевле зарубежного аналога. Об этом CNews сообщили представители B

Россиян завалят подержанной электроникой, от которой отказались американцы и европейцы От логистики к подержанной электронике Логистическая компания СДЭК сообщила CNews о запуске сервиса CDEK recommerce по продаже восстановленной техники изве