Стали известны цены на новинки Apple: CDEK.Shopping открыл предзаказ

Компания Apple представила обновленные iPad и iPad Air, а затем и MacBook Air — 13-дюймовые и 15-дюймовые модели с чипом М4. Также в линейке появился новый Mac Studio — самый мощный Mac в истории Apple. Об этом CNews сообщили представители CDEK.Shopping.

У российских пользователей есть возможность уже сейчас оставить предзаказы на технику через CDEK.Shopping — сервис доставки зарубежных товаров.

iPad и iPad Air

Новый iPad Air оснастили мощным процессором М3 — теперь он в два раза быстрее устройства, работающего на М1, и до 3,5 раз быстрее в сравнении с iPad Air на A14 Bionic. Наиболее ощутимым обновление будет в играх — благодаря процессору М3 в iPad Air впервые появляется аппаратная поддержка трассировки лучей для улучшенного рендеринга графики.

Диагонали не изменились — создатели оставили уже привычные для пользователей 11 и 13 дюймов. Характеристики экранов те же, что и в моделях-предшественниках — IPS-матрица с частотой обновления 60 Гц.

Автономность устройств заявлена в пределах 10 ч активного использования. Поддерживается Apple Pencil Pro, а дополнительно к iPad Air можно приобрести обновлённую Magic Keyboard на магнитном креплении — в ней увеличили трекпад, а также добавили клавиши для управления громкостью и яркостью экрана.

В базовом iPad установлен процессор A16 (как в iPhone 15), а минимальный доступный объем памяти составляет 128 ГБ.

MacBook Air

Новые модели ноутбуков MacBook Air вышли на базе чипа Apple M4, который получил 10-ядерный центральный процессор и 10-ядерный графический процессор, вместо восьми ядер ранее.

Результаты теста производительности процессора и графики Geekbench 6 на MacBook Pro, iMac и Mac mini с новыми чипами показали, что М4 на 25% производительнее по сравнению с чипом-предшественником М3. Также сообщается, что новый чип разрабатывался специально для работы с технологиями искусственного интеллекта, поэтому может совершать 38 млрд операций в секунду.

Среди других обновлений MacBook Air — увеличение максимального объема оперативной памяти до 32 ГБ (было 24 ГБ), а также продолжительности работы батареи, которая теперь в автономном режиме держит заряд до одного-двух часов дольше. Помимо этого, разработчики предусмотрели возможность одновременной работы сразу на двух экранах без закрытой крышки MacBook и увеличили разрешение веб-камеры до 12 МП.

Mac Studio

Новый Mac Studio стал самым мощным компьютером Apple в истории компании. Устройство получило чип M4 Ultra с 32-ядерным CPU и 80-ядерным GPU, что обеспечивает до 2,5 раз более высокую производительность в задачах рендеринга и машинного обучения по сравнению с предыдущим поколением на M2 Ultra.

Система поддерживает до 256 ГБ унифицированной памяти и до 8 TB SSD-накопителя. Впервые в Mac Studio реализована возможность подключения до шести мониторов 8K или трех дисплеев Pro Display XDR. Для профессиональных задач ИИ чип Neural Engine теперь обрабатывает до 60 трлн операций в секунду.

Корпус сохранил компактный дизайн, но получил улучшенную систему охлаждения и новые порты: два Thunderbolt 5 (до 120 Гбит/с) и слот UHS-II SD Express.

Цены и предзаказ

Новинки уже доступны к предзаказу на платформе CDEK.Shopping. Стоимость Apple iPad с чипом A16 стартует от 44,13 тыс. рубл., Apple iPad Air — от 68,89 тыс. руб. Новые MacBook Air на платформе можно заказать от 113,49 тыс. руб., а Mac Studio — от 229,09 тыс. руб.

Сразу после международного старта продаж сервис выкупит гаджеты на официальной зарубежной площадке и доставит пользователям в Россию — курьером до двери или в ближайший пункт выдачи заказов. На CDEK.Shopping принимаются российские банковские карты, в том числе платежной системы «Мир».