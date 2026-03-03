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Сеть restore: объявила о старте предзаказа новинок Apple — нового iPhone 17e и обновленного iPad AIR лектроники restore: среди первых открыла предзаказ новинок Apple — нового iPhone 17e и обновленного iPad AIR, мировая премьера которых состоялась 2 марта. Об этом CNews сообщили представители r

«Ситилинк» запускает продажи планшетов Apple iPad Air М3 и Apple iPad A16 Новые планшеты Apple стали доступны для покупки в «Ситилинк». iPad Air получил новый чип Apple M3 и поддержку Apple Intelligence, который открывает широкие

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Стали известны цены на новинки Apple: CDEK.Shopping открыл предзаказ Компания Apple представила обновленные iPad и iPad Air, а затем и MacBook Air — 13-дюймовые и 15-дюймовые модели с чипом М4. Также в линейк

Сеть Restore: объявила о старте предзаказа новинок Apple —нового iPad Air и обновленного iPad ть гаджеты можно будет в флагманских магазинах сети. Об этом CNews сообщили представители Restore:. iPad Air с чипом М3 С процессором M3 на борту, поддержкой Apple Intelligence и новой клавиату

В «М.Видео-Эльдорадо» стартовал предзаказ новых iPad Air и базового iPad «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказа новых планшетов Apple — iPad Air и базового iPad. Покупатели смогут оформить рассрочку без переплат. Стоимость новино

Аналитика МТС: продажи новых iPad Air и Pro оказались в 3 раза выше предыдущих моделей ся с 15 мая по 13 июня, спрос на новинки оказался выше в три раза в штуках и в шесть раз в деньгах по сравнению с продажами предыдущих моделей за тот же период. Самой популярной новинкой стала модель Apple iPad Air – на неё пришлось 52% от всех предзаказов, в то время как на iPad Pro 48%. Около 60% клиентов выбирали версии с Wi-Fi-модулем. 40% предзаказов пришлось на модели в конфигурациях

«Ситилинк» запускает продажи новых iPad Air и Pro «Ситилинк» открыл продажи новых планшетов Apple. В наличии – 11-дюймовый iPad Air на 128 и 256 ГБ в четырех цветах, и iPad Pro с диагоналями 11 и 13 дюймов, объемом п

Apple всех обманула. Новейший iPad Air оказался слабее, чем заявлено. Apple «пририсовала» ему несуществующее ядро Минус одно ядро Компания Apple без лишнего шума ухудшила свой iPad Air седьмого поколения спустя почти месяц после его официальной презентации. Показанный

Wildberries — один из первых маркетплейсов России, где можно купить новые моделей iPad Pro и iPad Air Wildberries предлагает своим клиентам возможность приобрести самые последние модели iPad Pro и iPad Air с гарантированной доставкой в течение одного дня. На Wildberries доступен ассортимент моделей iPad Pro и iPad Air, начиная от 72 тыс. руб. Компания сотрудничает только с официал

Группа «М.Видео-Эльдорадо» анонсирует предзаказ новых планшетов Apple с кэшбеком 20% новой серии планшетов Apple в своих магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо». При оформлении предзаказа на iPad Air 11, iPad Air 13, iPad Pro 11, iPad Pro 13 все покупатели гарантированно получ

ONYX BOOX Nova Air 2 – гаджет для чтения и работы c документами ютор продукции ONYX International Inc, сообщает о пополнении продуктовой линейки новой моделью, ставшей продолжением серии ридеров с экраном 7,8 дюймов и двойным сенсорным управлением. ONYX BOOX Nova Air 2 базируется на обновленной аппаратной платформе и работает под управлением операционной системы Android 11, также было улучшено предустановленное ПО модели. Об этом CNews сообщили представ

В серию пошел первый российский чип для планшетов уровня iPad Air Первоначальное свое применение он, по всей видимости, найдет в планшетах. Разработчики предполагают, что с точки зрения производительности создаваемые устройства этого класса на «Скифе» будут уровня iPad Air (вышел в конце 2013 г.), Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T515 (2019 г.), Lenovo Tab M10 PlusTB-X606F (2020 г.). В двух последних случаях речь идет о технике, которая сейчас продается в Ро

Realme представила наушники Buds Air 2 с активным шумоподавлением Компания Realme выпустила новое поколение TWS-наушников — Realme Buds Air 2. Наушники разработаны совместно с диджеями The Chainsmokers. Музыканты участвовали в разработке звучания и выборе материалов новой модели — так, диафрагмы излучателей выполнены из высокок

Apple представила новый iPad Air. Цены в России Apple представила новый iPad Air — самый мощный, яркий и универсальный. Он доступен в пяти цветах и оснащён увеличенн

Первый взгляд на новые iPad Air и iPad mini iPad Air iPad Air второго поколения увидел свет в 2014 году (вот наш обзор), и с тех пор линейка не об

iPad mini и iPad Air снова в деле! Apple расширила линейку планшетов iPad, представив новое поколение легендарного iPad mini и десятидюймовый iPad Air. Обе новые модели работают на базе процессора Apple A12 Bionic с системой Neural Engine. Как и десятидюймовая модель, iPad mini получил качественный дисплей Retina с диагональю 7,9 дюй

Apple впервые за 4 года обновила «дешевый iPad». Российская цена iPad mini, традиционно считающегося самым дешевым в линейке. Одновременно с ним вышел и обновленный iPad Air, последний апдейт которого состоялся еще раньше, пять лет назад. Устройства сочетают

Apple выпустила дешевый iPad и убила семейство iPad Air. Фото уже на этой неделе с пятницы 24 марта 2017 г. Новый 9,7-дюймовый Apple iPad, который идет на замену iPad Air 2. В США новинка с 32 ГБ памяти будет доступна по цене от $329.В рамках анонса вице-

Хозяин iPad Air по счастливой случайности не пострадал при взрыве планшета. Фото Пользователя спасла одежда Житель китайского города Нинбо по фамилии Лин (Lin) пожаловался на взрыв и возгорание своего iPad Air. Фотографии пострадавшего планшета, произведенного в 2015 г., китаец выложил в сети. Об этом пишет ресурс TechAsia. Как пояснил Лин, его iPad загорелся посреди ночи, когда стоял на зар

Первый взгляд на Apple iPad Pro 9.7 и отличия от iPad Air 2 Первый взгляд на внешний вид Да, iPad Pro 9.7 — это почти iPad Air. Почти, да не совсем. Различия видны не на лицевой стороне, а на левом торце и на ты

Рассекречен внешний вид будущего iPad Air 3 Чертеж iPad Air 3 Популярное американское издание Engadget опубликовало CAD-чертеж не анонсированног

Самые ожидаемые планшеты 2015 года Apple iPad Air 3 В том, что самый громкий анонс этого года состоится осенью, нет никаких сомнений:

Гигантский iPad Air Plus выйдет в 2015 г. Японский журнал Mac Fan опубликовал оказавшийся в его распоряжении чертеж планшета iPad Air Plus с экраном 12,2 дюйма. Издание утверждает, что ему также известны некоторые хара

Тест Apple iPad Air 2: 14 унций чистого «золота» 169,5 мм. А вот в толщине новый планшет потерял значительно — более одного миллиметра. И если ранее iPad Air казался весьма и весьма тонким планшетом (7,5 мм), то теперь он стал ещё больше соот

Клавиатуры Logitech готовы работать с iPad Air 2 Выход нового супер-тонкого и лёгкого планшета Apple iPad Air 2 был поддержан компанией Logitech выходом беспроводной клавиатуры Keys-To-Go и обновлением линеек клавиатур-чехлов Type+ и Ultrathin. Весь модельный ряд спроектирован для комфор

Apple выпустила новый iPad и iMac с дисплеем Retina 5K. ЦЕНЫ В РОССИИ Apple в своей штаб-квартире в Купертино представила iPad Air 2, iPad mini 3 и и iMaс с дисплеем Retina (см. обзор ZOOM.CNews). iPad Air 2

За сутки до анонса Apple проболталась о характеристиках новых iPad Air 2 Новые iPad Air 2 и iPad mini 3 будут оснащены датчиком отпечатка пальца Touch ID и будут базировать

Пять самых ожидаемых планшетов осени 2014 года нь, а вот что-то действительно интересное получается лишь у некоторых. Конечно, главное — это новые iPad Air и iPad mini, от которых все традиционно ждут невиданных чудес, но и кроме Apple этой

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Обзор Apple iPad Air: вершина эволюции классического планшета ое прикосновение по вертикальным краям экрана приводит к отклику системы. А вот адресное нажатие с целью произвести действие отрабатывается стабильно. Как говорится, проверено на личном опыте. Apple iPad Air Apple iPad 4 Процессор Apple A7 (64-bit) 2x1,4 ГГц Apple A6X 2x1,4 ГГц Экран IPS 9,7’’ 2048x1536 Мультитач 10 касаний Сверхпрочное стекло с олеофобным покрытием IPS 9,7’’ 2048x1536 Мул

В России начинаются продажи новых iPad Air и iPad mini Retina Магазин re:Store с сегодняшнего дня, 13 ноября, приступает к продажам iPad Air в Москве, сообщили в розничной компании. 14 ноября iPad Air поступит в магази

Стали известны официальные цены новых iPad Air и iPad mini Retina в России Сеть магазинов «Связной» опубликовала в интернет-магазине цены на iPad Air и iPad mini с дисплеем Retina. Стоимость iPad Air Wi-Fi (с поддержкой только

Logitech добавляет iPad Air защиту и клавиатуру пания Logitech представила серию многофункциональных чехлов для нового планшетного компьютера Apple iPad Air. В серию вошли: чехол-клавиатура Logitech FabricSkin Keyboard Folio, ультратонкий фу

Adobe представила AIR 2.5 для смартфонов, телевизоров и планшетов и новый сервис InMarket Компания Adobe Systems объявила о выходе Adobe AIR 2.5 для смартфонов, телевизоров и планшетов на базе iOS, Android и BlackBerry Tablet OS и персональных компьютеров на базе Windows, Mac OS X и Linux. Первые смартфоны и мультимедийные планш

Adobe залатала «критические» дыры и выпустила AIR 2.0 оту. Ожидается, что наличие функции задействования ресурсов графического процессора позволит разгрузить ЦП. Вместе с обновлением Flash Player компания представила новую версию исполняемой среды AIR – AIR 2.0. Новая версия обладает более эффективным расходованием компьютерных ресурсов, снижая нагрузку на процессор и используя до 30% меньше оперативной памяти, а также содержит сотни новых API