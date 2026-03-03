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Apple iPad Air Серия планшетов

СОБЫТИЯ

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03.03.2026 «М.Видео» назвала цены на iPad Air с чипом M4

ом, что предзаказ на новый планшет iPad откроется 3 марта. Оформить его можно будет на сайте и в мобильном приложении компании, а также в розничных магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо». Стоимость версии iPad Air с диагональю 11 дюймов на 128 Гб составит 72,99 тыс. руб., а iPad Air на 13 дюймов и 256 Гб — 109,99 тыс. руб. Планшет будет доступен в рассрочку 0-0-24 без первого взноса и пер
03.03.2026 Сеть restore: объявила о старте предзаказа новинок Apple — нового iPhone 17e и обновленного iPad AIR

лектроники restore: среди первых открыла предзаказ новинок Apple — нового iPhone 17e и обновленного iPad AIR, мировая премьера которых состоялась 2 марта. Об этом CNews сообщили представители r
28.03.2025 «Ситилинк» запускает продажи планшетов Apple iPad Air М3 и Apple iPad A16

Новые планшеты Apple стали доступны для покупки в «Ситилинк». iPad Air получил новый чип Apple M3 и поддержку Apple Intelligence, который открывает широкие
13.03.2025 «Яндекс Маркет» открыл продажу новой линейки iPad Air 11

«Яндекс Маркет» открыл продажу новой линейки iPad Air 11. Стоимость планшетов варьируется в зависимости от модели. Цена на модель с объемо
07.03.2025 Стали известны цены на новинки Apple: CDEK.Shopping открыл предзаказ

Компания Apple представила обновленные iPad и iPad Air, а затем и MacBook Air — 13-дюймовые и 15-дюймовые модели с чипом М4. Также в линейк
05.03.2025 Сеть Restore: объявила о старте предзаказа новинок Apple —нового iPad Air и обновленного iPad

ть гаджеты можно будет в флагманских магазинах сети. Об этом CNews сообщили представители Restore:. iPad Air с чипом М3 С процессором M3 на борту, поддержкой Apple Intelligence и новой клавиату
05.03.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартовал предзаказ новых iPad Air и базового iPad

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказа новых планшетов Apple — iPad Air и базового iPad. Покупатели смогут оформить рассрочку без переплат. Стоимость новино
14.06.2024 Аналитика МТС: продажи новых iPad Air и Pro оказались в 3 раза выше предыдущих моделей

ся с 15 мая по 13 июня, спрос на новинки оказался выше в три раза в штуках и в шесть раз в деньгах по сравнению с продажами предыдущих моделей за тот же период. Самой популярной новинкой стала модель Apple iPad Air – на неё пришлось 52% от всех предзаказов, в то время как на iPad Pro 48%. Около 60% клиентов выбирали версии с Wi-Fi-модулем. 40% предзаказов пришлось на модели в конфигурациях

06.06.2024 «Ситилинк» запускает продажи новых iPad Air и Pro

«Ситилинк» открыл продажи новых планшетов Apple. В наличии – 11-дюймовый iPad Air на 128 и 256 ГБ в четырех цветах, и iPad Pro с диагоналями 11 и 13 дюймов, объемом п
03.06.2024 Apple всех обманула. Новейший iPad Air оказался слабее, чем заявлено. Apple «пририсовала» ему несуществующее ядро

Минус одно ядро Компания Apple без лишнего шума ухудшила свой iPad Air седьмого поколения спустя почти месяц после его официальной презентации. Показанный

21.05.2024 Wildberries — один из первых маркетплейсов России, где можно купить новые моделей iPad Pro и iPad Air

Wildberries предлагает своим клиентам возможность приобрести самые последние модели iPad Pro и iPad Air с гарантированной доставкой в течение одного дня. На Wildberries доступен ассортимент моделей iPad Pro и iPad Air, начиная от 72 тыс. руб. Компания сотрудничает только с официал
17.05.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» анонсирует предзаказ новых планшетов Apple с кэшбеком 20%

новой серии планшетов Apple в своих магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо». При оформлении предзаказа на iPad Air 11, iPad Air 13, iPad Pro 11, iPad Pro 13 все покупатели гарантированно получ
21.11.2022 ONYX BOOX Nova Air 2 – гаджет для чтения и работы c документами

ютор продукции ONYX International Inc, сообщает о пополнении продуктовой линейки новой моделью, ставшей продолжением серии ридеров с экраном 7,8 дюймов и двойным сенсорным управлением. ONYX BOOX Nova Air 2 базируется на обновленной аппаратной платформе и работает под управлением операционной системы Android 11, также было улучшено предустановленное ПО модели. Об этом CNews сообщили представ
13.09.2021 В серию пошел первый российский чип для планшетов уровня iPad Air

Первоначальное свое применение он, по всей видимости, найдет в планшетах. Разработчики предполагают, что с точки зрения производительности создаваемые устройства этого класса на «Скифе» будут уровня iPad Air (вышел в конце 2013 г.), Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T515 (2019 г.), Lenovo Tab M10 PlusTB-X606F (2020 г.). В двух последних случаях речь идет о технике, которая сейчас продается в Ро
25.05.2021 Realme представила наушники Buds Air 2 с активным шумоподавлением

Компания Realme выпустила новое поколение TWS-наушников — Realme Buds Air 2. Наушники разработаны совместно с диджеями The Chainsmokers. Музыканты участвовали в разработке звучания и выборе материалов новой модели — так, диафрагмы излучателей выполнены из высокок
16.09.2020 Apple представила новый iPad Air. Цены в России

Apple представила новый iPad Air — самый мощный, яркий и универсальный. Он доступен в пяти цветах и оснащён увеличенн
20.03.2019 Первый взгляд на новые iPad Air и iPad mini

iPad Air iPad Air второго поколения увидел свет в 2014 году (вот наш обзор), и с тех пор линейка не об
18.03.2019 iPad mini и iPad Air снова в деле!

Apple расширила линейку планшетов iPad, представив новое поколение легендарного iPad mini и десятидюймовый iPad Air. Обе новые модели работают на базе процессора Apple A12 Bionic с системой Neural Engine. Как и десятидюймовая модель, iPad mini получил качественный дисплей Retina с диагональю 7,9 дюй
18.03.2019 Apple впервые за 4 года обновила «дешевый iPad». Российская цена

iPad mini, традиционно считающегося самым дешевым в линейке. Одновременно с ним вышел и обновленный iPad Air, последний апдейт которого состоялся еще раньше, пять лет назад. Устройства сочетают
21.03.2017 Apple выпустила дешевый iPad и убила семейство iPad Air. Фото

уже на этой неделе с пятницы 24 марта 2017 г. Новый 9,7-дюймовый Apple iPad, который идет на замену iPad Air 2. В США новинка с 32 ГБ памяти будет доступна по цене от $329.В рамках анонса вице-
09.12.2016 Хозяин iPad Air по счастливой случайности не пострадал при взрыве планшета. Фото

Пользователя спасла одежда Житель китайского города Нинбо по фамилии Лин (Lin) пожаловался на взрыв и возгорание своего iPad Air. Фотографии пострадавшего планшета, произведенного в 2015 г., китаец выложил в сети. Об этом пишет ресурс TechAsia. Как пояснил Лин, его iPad загорелся посреди ночи, когда стоял на зар
07.04.2016 Первый взгляд на Apple iPad Pro 9.7 и отличия от iPad Air 2

Первый взгляд на внешний вид Да, iPad Pro 9.7 — это почти iPad Air. Почти, да не совсем. Различия видны не на лицевой стороне, а на левом торце и на ты
02.02.2016 Рассекречен внешний вид будущего iPad Air 3

Чертеж iPad Air 3 Популярное американское издание Engadget опубликовало CAD-чертеж не анонсированног
20.07.2015 Самые ожидаемые планшеты 2015 года

Apple iPad Air 3 В том, что самый громкий анонс этого года состоится осенью, нет никаких сомнений:

01.12.2014 Гигантский iPad Air Plus выйдет в 2015 г.

Японский журнал Mac Fan опубликовал оказавшийся в его распоряжении чертеж планшета iPad Air Plus с экраном 12,2 дюйма. Издание утверждает, что ему также известны некоторые хара
11.11.2014 Тест Apple iPad Air 2: 14 унций чистого «золота»

169,5 мм. А вот в толщине новый планшет потерял значительно — более одного миллиметра. И если ранее iPad Air казался весьма и весьма тонким планшетом (7,5 мм), то теперь он стал ещё больше соот
07.11.2014 Клавиатуры Logitech готовы работать с iPad Air 2

Выход нового супер-тонкого и лёгкого планшета Apple iPad Air 2 был поддержан компанией Logitech выходом беспроводной клавиатуры Keys-To-Go и обновлением линеек клавиатур-чехлов Type+ и Ultrathin. Весь модельный ряд спроектирован для комфор
16.10.2014 Apple выпустила новый iPad и iMac с дисплеем Retina 5K. ЦЕНЫ В РОССИИ

Apple в своей штаб-квартире в Купертино представила iPad Air 2, iPad mini 3 и и iMaс с дисплеем Retina (см. обзор ZOOM.CNews). iPad Air 2

16.10.2014 За сутки до анонса Apple проболталась о характеристиках новых iPad Air 2

Новые iPad Air 2 и iPad mini 3 будут оснащены датчиком отпечатка пальца Touch ID и будут базировать
09.09.2014 Пять самых ожидаемых планшетов осени 2014 года

нь, а вот что-то действительно интересное получается лишь у некоторых. Конечно, главное — это новые iPad Air и iPad mini, от которых все традиционно ждут невиданных чудес, но и кроме Apple этой
27.12.2013 Покупатели массово возвращают в магазины новые iPad Air

Next Web со ссылкой на статистику Amazon. По данным компании, за последние сутки с просьбой забрать подарок к администрации Amazon обратилось свыше 1 тыс. человек. При этом в основном отказываются от iPad Air - соответствующую заявку оставило около 750 человек. С просьбой забрать iPad mini за сутки обратилось 250 пользователей. О каком поколении iPad mini идет речь, не уточняется. iPad, как
05.12.2013 Обзор Apple iPad Air: вершина эволюции классического планшета

ое прикосновение по вертикальным краям экрана приводит к отклику системы. А вот адресное нажатие с целью произвести действие отрабатывается стабильно. Как говорится, проверено на личном опыте.  Apple iPad Air Apple iPad 4 Процессор Apple A7 (64-bit) 2x1,4 ГГц Apple A6X 2x1,4 ГГц Экран IPS 9,7’’ 2048x1536 Мультитач 10 касаний Сверхпрочное стекло с олеофобным покрытием IPS 9,7’’ 2048x1536 Мул
13.11.2013 В России начинаются продажи новых iPad Air и iPad mini Retina

Магазин re:Store с сегодняшнего дня, 13 ноября, приступает к продажам iPad Air в Москве, сообщили в розничной компании. 14 ноября iPad Air поступит в магази
08.11.2013 Стали известны официальные цены новых iPad Air и iPad mini Retina в России

Сеть магазинов «Связной» опубликовала в интернет-магазине цены на iPad Air и iPad mini с дисплеем Retina. Стоимость iPad Air Wi-Fi (с поддержкой только

29.10.2013 Logitech добавляет iPad Air защиту и клавиатуру

пания Logitech представила серию многофункциональных чехлов для нового планшетного компьютера Apple iPad Air. В серию вошли: чехол-клавиатура Logitech FabricSkin Keyboard Folio, ультратонкий фу
25.10.2010 Adobe представила AIR 2.5 для смартфонов, телевизоров и планшетов и новый сервис InMarket

Компания Adobe Systems объявила о выходе Adobe AIR 2.5 для смартфонов, телевизоров и планшетов на базе iOS, Android и BlackBerry Tablet OS и персональных компьютеров на базе Windows, Mac OS X и Linux. Первые смартфоны и мультимедийные планш
11.06.2010 Adobe залатала «критические» дыры и выпустила AIR 2.0

оту. Ожидается, что наличие функции задействования ресурсов графического процессора позволит разгрузить ЦП. Вместе с обновлением Flash Player компания представила новую версию исполняемой среды AIR – AIR 2.0. Новая версия обладает более эффективным расходованием компьютерных ресурсов, снижая нагрузку на процессор и используя до 30% меньше оперативной памяти, а также содержит сотни новых API
19.11.2009 Adobe выпустила бета-версии Adobe AIR 2 и Adobe Flash Player 10.1

Компания Adobe Systems объявила о том, что бета-версии программного обеспечения Adobe AIR 2 и Adobe Flash Player 10.1 для операционных систем Windows, Mac и Linux доступны для загрузки на сайте Adobe Labs. Также бета-версия Flash Player 10.1 доступна для нетбуков на платформах с

Публикаций - 265, упоминаний - 418

Apple iPad Air и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 226
Samsung Electronics 11065 53
Google LLC 12690 23
Lenovo Group 2447 21
Huawei 4677 19
Intel Corporation 12811 18
Microsoft Corporation 25775 17
Xiaomi - Сяоми 2232 17
Sony 6739 16
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 14
Nvidia Corp 4002 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
Qualcomm Technologies 1974 12
HTC Corporation 1512 12
MediaTek - Ralink 595 11
Yandex - Яндекс 9216 9
Amazon Inc - Amazon.com 3277 8
LG Electronics 3735 8
Adobe Systems 1597 8
Wacom 143 7
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 7
МегаФон 10742 7
Dropbox 527 7
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 6
X Corp - Twitter 2938 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
Acer Group - Acer Inc 2776 6
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 5
Logitech 437 5
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 4
Pixelmator Team 12 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 4
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 4
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 4
Canalys 236 3
Digma 251 3
Pebble Technology 71 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 10
Visa International 1993 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
KGI Securities 50 4
Связной ГК 1401 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Евросеть 1421 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 43 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
СДМ-Банк 75 1
Абсолют Банк 249 1
Walt Disney Company 647 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 1
TÜV Rheinland Group 181 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Assist - Ассист 218 1
EPIC Telecom Invest 212 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
IKEA - ИКЕА 171 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Sequoia Capital 115 1
LEGO 260 1
Starbucks 91 1
Vimeo - Видеохостинг 71 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 58 1
Верный - торговая сеть 326 1
КонсультантПлюс 161 1
Сбер - Сбербанк Уральский территориальный банк 33 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 38 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
EPO - European Patent Office - Европейское патентное ведомство 27 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 7 1
Open Connectivity Foundation - OCF - Открытая связь Фонд - Open Internet Consortium (OIC) - UPnP Forum - Allseen Alliance 13 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 177
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 126
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 106
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 104
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 96
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 74
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 73
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 71
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 66
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 60
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 54
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 51
Аксессуары 4282 46
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 40
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 38
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 37
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 37
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 34
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 33
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 32
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 31
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 31
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 29
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 29
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 28
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 28
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 26
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 26
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 26
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 25
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 24
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 24
Lightning 240 23
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 23
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1384 22
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 22
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 21
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 21
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 20
Микрофон - Microphone 2809 20
Apple iPad 4012 181
Apple iPad mini 430 150
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 141
Apple iPad Pro 320 133
Apple iOS 8583 101
Apple iPhone 6 4861 80
Google Android 15244 66
Apple Touch ID 298 62
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 61
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 59
Apple iPhone 5 783 58
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 56
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 53
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 45
Apple MacBook Pro 559 36
Apple Pay 519 36
Apple Safari - браузер 896 36
Apple Pencil 114 35
Apple - App Store 3109 35
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 195 34
Apple iPod Touch 747 30
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 444 28
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 27
Microsoft Windows 16882 26
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 26
Apple iMac - Серия моноблоков 468 19
Apple macOS Sierra 35 19
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 19
Samsung Galaxy Note 702 19
Apple iPadOS 141 18
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 17
Apple Siri - Голосовой помощник 441 17
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