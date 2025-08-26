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Индексная книга (каталог) CNews*
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Apple Pencil

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


26.08.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» начался предзаказ планшета Huawei MatePad 11,5 2025 1
28.03.2025 «Ситилинк» запускает продажи планшетов Apple iPad Air М3 и Apple iPad A16 1
28.03.2025 Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13,2" (2025) PaperMatte: флагман для профессионалов? 1
26.02.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи планшета Honor Pad V9 1
08.11.2024 Обзор планшета HUAWEI MatePad 12 X: отличный компаньон для работы и творчества 1
17.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» первой среди ритейлеров бытовой техники и электроники открывает предзаказ на iPad Mini 7 2
11.10.2024 МТС открыла продажи планшетов Huawei MatePad Pro 12,2” и MatePad 12 X 1
11.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж планшетов Huawei MatePad Pro 12,2” и MatePad 12 X 1
26.09.2024 Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM 1
05.07.2024 В МТС стартовали продажи планшетов Huawei MatePad 11,5”S с эксклюзивным приложением GoPaint 1
05.07.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж планшета Huawei MatePad 11,5”S 1
25.06.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказов на планшет Huawei MatePad 11,5”S 1
06.06.2024 «Ситилинк» запускает продажи новых iPad Air и Pro 1
17.05.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» анонсирует предзаказ новых планшетов Apple с кэшбеком 20% 1
02.02.2024 Новые аксессуары Satechi для Apple на российском рынке 1
27.07.2023 Lenovo выпустила мобильный ПК с двумя экранами и без клавиатуры. Цена, видео 1
23.12.2022 Лучшие планшеты 2022 года: выбор ZOOM 1
06.10.2022 Лучшие мобильные приложения для заметок: выбор ZOOM 2
17.08.2022 Apple выпустит дешевый iPad, чтобы не дать конкурентам на Android ни шанса 2
01.06.2022 Apple прекращает поддержку нескольких моделей iPhone, iPad и ТВ-приставки 1
30.09.2021 Apple считает нормой ужасную проблему нового iPad mini, которая всех бесит 2
14.09.2021 Apple выпустила iPhone 13 и новый iPad mini, исполнивший мечту миллионов пользователей. Цены в России 2
02.09.2021 Лучшие гаджеты для школьников: готовимся к учебному году 1
25.08.2021 Впервые обнародованы характеристики нового iPad mini. В нем исполняется заветная мечта пользователей 2
07.03.2021 Самые необычные AR приложения для смартфона 1
20.02.2021 Боремся с туннельным синдромом: чем заменить мышь? 1
10.12.2020 Новые возможности нанесения гравировки стали доступны в российском Apple Store 1
21.09.2020 Сервисная программа AppleCare+ приходит в Россию 1
16.09.2020 Apple представила новый iPad Air. Цены в России 3
16.09.2020 Apple представила мощный iPad 8 поколения. Цены в России 2
16.09.2020 Apple выпустила дешевые часы, крутой iPad и первый в мире гаджет на процессоре 5 нм. Цены в России 2
16.09.2020 Много шума из ничего: что показали на презентации Apple 2
03.09.2020 Honor представила первый планшет на российском рынке – Honor Pad V6 1
01.09.2020 Учимся дистанционно: полезная техника для удаленного обучения 1
11.03.2020 В iPhone впервые добавят одну из главных «фишек» Android 1
23.12.2019 В Сеть утекли параметры следующего iPhone. Возвращение к истокам или кризис идей? Видео 1
13.11.2019 Apple представила ноутбук MacBook Pro 16 1
08.10.2019 Apple выпустила новую macOS Catalina. Наследие Стива Джобса отправлено на помойку 1
11.09.2019 Apple выпустила идеальные часы, дешевый iPad, унылые iPhone и киносервис для России 1

Публикаций - 114, упоминаний - 151

Apple Pencil и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 81
Huawei 4677 20
Microsoft Corporation 25775 17
Intel Corporation 12811 17
Sharp Corporation 1062 17
Samsung Electronics 11065 15
Google LLC 12690 10
Lenovo Group 2447 10
Wacom 143 9
AKG 66 8
Xiaomi - Сяоми 2232 8
Logitech 437 8
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 7
Nvidia Corp 4002 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 6
Dropbox 527 5
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 76 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
Acer Group - Acer Inc 2776 4
Box inc - box.com - box.net 375 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
X Corp - Twitter 2938 3
MediaTek - Ralink 595 3
HTC Corporation 1512 3
Seiko Epson Corporation 908 2
Crayon. 19 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 2
Pixelmator Team 12 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Qualcomm Technologies 1974 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
LG Electronics 3735 2
Adobe Systems 1597 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 2
Samsung - Harman - JBL 243 2
Digma 251 1
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 75 1
PocketBook International 98 1
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 336 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
TÜV Rheinland Group 181 2
IKEA - ИКЕА 171 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 43 1
Olixar 3 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 1
TEPCO - Tokyo Electric Power Company - Токийская электрохимическая промышленная компания 13 1
Bork - Борк-Ритейл 45 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Kickstarter 136 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 79
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 66
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 65
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 50
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 42
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 41
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 37
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 37
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 37
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 36
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 33
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 32
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 31
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 30
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 29
Аксессуары 4282 27
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 26
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 25
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 24
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 23
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 22
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 22
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 21
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 20
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 19
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 18
Lightning 240 18
Наушники - Headphones 4479 15
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 15
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 15
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1513 15
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 14
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 14
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 14
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 14
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 14
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 14
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 13
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 13
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 13
Apple iPad 4012 74
Apple iPad Pro 320 61
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 41
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 39
Apple iPad Air - Серия планшетов 265 35
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 33
Apple iOS 8583 28
Google Android 15244 24
Apple iPad mini 430 23
Apple Touch ID 298 22
Apple - App Store 3109 21
Apple Smart Keyboard 29 20
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 16
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 15
Microsoft Windows 16882 15
Apple Siri - Голосовой помощник 441 15
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 15
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 444 15
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 329 14
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 14
Apple iPhone 6 4861 14
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 14
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 13
Apple Face ID 258 13
Huawei MediaPad - серия планшетов 94 13
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 11
Microsoft Surface - Планшет 450 11
Huawei MatePad - серия планшетов 111 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 10
Apple iCloud 310 10
Microsoft Surface Pro - планшет 129 10
Apple True Tone 42 9
Microsoft Notepad (Блокнот) 300 9
Huawei MatePad PaperMatte 50 9
Microsoft Windows 10 1938 9
Apple macOS 2419 9
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 9
Huawei M-Pencil MatePad 47 9
Apple iPhone X - Серия смартфонов 263 8
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 195 8
Hayakawa Tokuji - Хаякава Токуджи - Хаякава Токудзи 17 16
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 8
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 6
Joswiak Greg - Джозвиак Грег 11 3
Помозов Алексей 88 2
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 2
Machida Katsuhiko - Матида Кацухико 5 2
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 2
Грибанов Юрий 30 1
Володин Алексей 3 1
Troughton-Smith Steven - Торнтон-Смит Стивен 7 1
Беликов Евгений 4 1
Конев Игорь 1 1
Зенкин Игорь 3 1
Mossberg Walter - Моссберг Уолтер 25 1
Еникеев Роман 2 1
Аблязов Николай 1 1
Tominaga Junji - Томинага Джанджи 1 1
Okunaka Kenji - Окунака Кенджи 1 1
Swisher Kara - Свишер Кара 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 50
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 25
Япония 13807 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 18
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 10
Европа 24964 9
Германия - Федеративная Республика 13221 9
Италия - Итальянская Республика 4508 7
Франция - Французская Республика 8177 7
Испания - Королевство 3840 6
Китай - Тайвань 4245 5
Сатурн - Титан (спутник) 533 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Южная Корея - Республика 7052 4
Индия - Bharat 5870 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
США - Калифорния - Купертино 281 4
Канада 5082 3
Нидерланды 3746 3
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Дания - Королевство 1337 2
Норвегия - Королевство 1858 2
Швеция - Королевство 3782 2
Солнечная система - Solar system 2569 2
Турция - Турецкая республика 2620 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 2
Мальта - Республика 137 1
США - Иллинойс 340 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 362 1
Папуа Новая Гвинея - Независимое Государство 43 1
Япония - Осака 145 1
Европа Континентальная 39 1
Казахстан - Республика 6048 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Ирландия - Республика 1051 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 33
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 24
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 23
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 22
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 19
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 16
Металлы - Золото - Gold 1251 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 7
Английский язык 7030 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 5
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 4
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 265 3
Ergonomics - Эргономика 1755 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 3
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 3
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 2
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 101 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 2
Латинский алфавит 198 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
Зоология - наука о животных 2887 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 2
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 494 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 2
Йена - денежная единица Японии 503 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 2
Магний - Magnesium - химический элемент 64 2
Видеокамера - Видеосъёмка 720 2
Зоология - Животные - Лягушки 39 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 19
Bloomberg 1627 3
9to5Mac 70 2
The Verge - Издание 619 2
Ars Technica 450 1
TENAA 19 1
MySmartPrice 4 1
OnLeaks 20 1
IDropNews 4 1
DrumGalaxy 1 1
Economic Daily News 32 1
Sydney Morning Herald 36 1
MacRumors 148 1
DigiTimes - Издание 1331 1
GSM Arena 78 1
HFS Research 49 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 3
Today at Apple 1 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

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Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

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