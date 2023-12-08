Microsoft Notepad (Блокнот)
|08.12.2023
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Знаменитый инструмент Windows получит важное обновление, которого ждали 40 лет
ков почти всегда был отстающим в плане удобства использования, безопасности и набора функций. Фото: notepad-plus-plus.org NotePad++ Постепенно у «Блокнота» тоже стали появляться соперник
|04.09.2023
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Microsoft удаляет из Windows легендарный инструмент, позволявший не покупать Office. Он был в системе 30 лет
рация Microsoft намерена удалить из состава ОС Windows приложение WordPad, которое дополняет собой «Блокнот» и позволяет не покупать и не устанавливать Office, если из всего этого пакета нужен
|26.12.2022
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Microsoft не остановить. После «Проводника» еще один древний компонент Windows станет походить на современные браузеры
Сделать «Блокнот» лучше В скором будущем текстовый редактор «Блокнот» из состава ОС Windows 11
|14.06.2022
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Microsoft превратила классический редактор «Блокнот» в «тормоз» для Windows
окому кругу пользователей, в сообщении не уточняется. Как развивался «Блокнот» Программа «Блокнот» (Notepad) – текстовый редактор, который являлся составной частью ОС Windows с ее самой первой
|05.05.2022
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Исследование «Одноклассников»: 31% пользователей Рунета записывают свои пароли в блокнот или на бумажку
таты исследования также показали, что предпринимают пользователи Рунета, чтобы не забыть свои личные данные для входа в различные интернет-сервисы. Например, 31% респондентов записывают свои пароли в блокнот или на бумажку, 15% используют менеджер паролей в браузере или отдельное приложение, 8% создают заметки в компьютере или телефоне. Из всех опрошенных 58% пользователей не делятся своими
|18.03.2021
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Из стандартных приложений Windows выбросят легендарный «Блокнот», который был там с самой первой версии
днике» и «Блокноте» Предстоящие изменения также затронут классический текстовый редактор «Блокнот» (Notepad), который присутствует в Windows с ее самой первой версии, вышедшей в 1985 г. Однако
|17.08.2020
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Китай запретил любимый программистами текстовый редактор
Политическая блокировка Власти Китая заблокировали в стране текстовый редактор Notepad++, которым нередко пользуются разработчики приложений. Официальная причина блокировки на момент публикации материала не раскрывалась. По информации авторитетного портала TechCrunch, бло
|16.07.2020
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Microsoft втихую лишила пользователей старейших компонентов Windows. Как их вернуть
нта появления WordPad появился в ОС Windows с релизом Windows 95 в 1995 г. Paint и «Блокнот», он же NotePad, существуют со времен самой первой «оконной» ОС Microsoft – Windows 1.0, дебютировавш
|29.01.2020
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«Сетевая Академия Ланит» создала сервис для снижения риска ошибок во время выборов
Академия Ланит» (входит в группу компаний «Ланит») разработал для ЦИК России «Интерактивный рабочий блокнот участковых избирательных комиссий» для методической поддержки организаторов выборов.
|08.01.2019
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Чиновники Европы заплатят хакерам за выявление ошибок в VLC, Notepad++ и 7-zip
звимости, найденные в каждом из 15 программных продуктов, которые стали объектами пристального внимания чиновников, также ограничен. К примеру, на общественный аудит безопасности текстового редактора Notepad++ для Windows с функцией подсветки синтаксиса европейцы планируют потратить 71 тыс. евро. На выявлении ошибок в кроссплатформенном медиаплеере VLC и популярном архиваторе 7-zip исследов
|29.10.2010
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Выпущен цифровой блокнот с гибридной технологией ввода
овать документы, осуществлять GPS-навигацию, общаться в мессенджерах и играть в игры. В электронном блокноте есть система защиты, основанная на биометрических отпечатках пальцев, а также защище
|31.05.2010
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Asustek показал планшеты Eee Pad и новый цифровой ридер-блокнот
среди людей, часто находящихся в дороге и нуждающихся в функциональном устройстве со временем автономной работы до 10 часов. И, наконец, третье устройство играет роль ридера и одновременно цифрового блокнота. Производитель утверждает, что экран Asus Eee Tablet обладает чувствительностью в 2450 dpi, что позволяет при помощи прилагаемого в комплекте стилуса делать достаточно точные графическ
|12.05.2008
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Notepad++ 4.9.2: бесплатный текстовый редактор для программистов
ор, который может послужить заменой стандартному Блокноту. Редактор поддерживает синтаксис большого количества языков программирования и ориентирован для работы в операционной системе Windows. Проект Notepad++ базируется на мощном компоненте для редактирования Scintilla, написанном на C++ с использованием Win32 API и STL, что гарантирует максимальную скорость выполнения при минимальном разм
|27.02.2008
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Notepad++ 4.8: новая версия свободного текстового редактора
Вышла новая версия свободного текстового редактора Notepad++ 4.8. В новой версии добавлена возможность конвертации ansi - utf-8, обновлена версия Scintilla до 1.75, исправлен ряд ошибок, в том числе, связанных с функцией автодополнения и графич
|14.01.2008
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Notepad++ 4.7.4: текстовый редактор для программистов
ор, который может послужить заменой стандартному Блокноту. Редактор поддерживает синтаксис большого количества языков программирования и ориентирован для работы в операционной системе Windows. Проект Notepad++ базируется на мощном компоненте для редактирования Scintilla, написанном на C++ с использованием Win32 API и STL, что гарантирует максимальную скорость выполнения при минимальном разм
|14.01.2008
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Secure Notepad 1.1: секретный Блокнот
Secure Notepad – практически точная копия стандартного Блокнота в Windows, но, в отличие от стандарт
|23.11.2007
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Notepad++ 4.6: текстовый редактор для программистов
ор, который может послужить заменой стандартному Блокноту. Редактор поддерживает синтаксис большого количества языков программирования и ориентирован для работы в операционной системе Windows. Проект Notepad++ базируется на мощном компоненте для редактирования Scintilla, написанном на C++ с использованием Win32 API и STL, что гарантирует максимальную скорость выполнения при минимальном разм
|26.10.2007
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Вышла новая версия текстового редактора Notepad++
ор, который может послужить заменой стандартному Блокноту. Редактор поддерживает синтаксис большого количества языков программирования и ориентирован для работы в операционной системе Windows. Проект Notepad++ базируется на мощном компоненте для редактирования Scintilla, написанном на C++ с использованием Win32 API и STL, что гарантирует максимальную скорость выполнения при минимальном разм
|06.02.2007
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Вышла новая версия Notepad++
яет собой редактор текстовых файлов, который может служить заменой стандартного Блокнота в Windows. Notepad++ обладает широкими возможностями. Программа поддерживает синтаксис большого количест
|13.03.2003
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ViewSonic Pocket PC V35 – настольный компьютер размером с блокнот
зависимой памяти и 64 МБ памяти SDRAM (из них пользователю доступно 36,45 Мбайт). Pocket PC V35 в тонком исполнении и весом 113 г представляет собой аналог настольного компьютера в корпусе размером с блокнот. КПК обладает широкими возможностями - от синхронизации с Outlook, редактирования документов Word, Excel и PowerPoint, записи сообщений на встроенный диктофон до воспроизведения MP3-фай
|26.07.2002
|Казнь мобильника, кукла с небольшими мозгами и надутый динамик
|01.04.1999
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Purple Software выпустила приложение NotePad для палмтопа Psion
книга благодаря возможности интеграции с PowerBase или встроенным приложением DATA. Также приложение поддерживает иерархический порядок записей и предоставляет возможность календарного планирования. NotePad будет продаваться на европейском рынке.
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