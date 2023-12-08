Microsoft Notepad (Блокнот)

Знаменитый инструмент Windows получит важное обновление, которого ждали 40 лет ков почти всегда был отстающим в плане удобства использования, безопасности и набора функций. Фото: notepad-plus-plus.org NotePad++ Постепенно у «Блокнота» тоже стали появляться соперник

Microsoft удаляет из Windows легендарный инструмент, позволявший не покупать Office. Он был в системе 30 лет рация Microsoft намерена удалить из состава ОС Windows приложение WordPad, которое дополняет собой «Блокнот» и позволяет не покупать и не устанавливать Office, если из всего этого пакета нужен

Microsoft не остановить. После «Проводника» еще один древний компонент Windows станет походить на современные браузеры Сделать «Блокнот» лучше В скором будущем текстовый редактор «Блокнот» из состава ОС Windows 11

Microsoft превратила классический редактор «Блокнот» в «тормоз» для Windows окому кругу пользователей, в сообщении не уточняется. Как развивался «Блокнот» Программа «Блокнот» (Notepad) – текстовый редактор, который являлся составной частью ОС Windows с ее самой первой

Исследование «Одноклассников»: 31% пользователей Рунета записывают свои пароли в блокнот или на бумажку таты исследования также показали, что предпринимают пользователи Рунета, чтобы не забыть свои личные данные для входа в различные интернет-сервисы. Например, 31% респондентов записывают свои пароли в блокнот или на бумажку, 15% используют менеджер паролей в браузере или отдельное приложение, 8% создают заметки в компьютере или телефоне. Из всех опрошенных 58% пользователей не делятся своими

Из стандартных приложений Windows выбросят легендарный «Блокнот», который был там с самой первой версии днике» и «Блокноте» Предстоящие изменения также затронут классический текстовый редактор «Блокнот» (Notepad), который присутствует в Windows с ее самой первой версии, вышедшей в 1985 г. Однако

Китай запретил любимый программистами текстовый редактор Политическая блокировка Власти Китая заблокировали в стране текстовый редактор Notepad++, которым нередко пользуются разработчики приложений. Официальная причина блокировки на момент публикации материала не раскрывалась. По информации авторитетного портала TechCrunch, бло

Microsoft втихую лишила пользователей старейших компонентов Windows. Как их вернуть нта появления WordPad появился в ОС Windows с релизом Windows 95 в 1995 г. Paint и «Блокнот», он же NotePad, существуют со времен самой первой «оконной» ОС Microsoft – Windows 1.0, дебютировавш

«Сетевая Академия Ланит» создала сервис для снижения риска ошибок во время выборов Академия Ланит» (входит в группу компаний «Ланит») разработал для ЦИК России «Интерактивный рабочий блокнот участковых избирательных комиссий» для методической поддержки организаторов выборов.

Чиновники Европы заплатят хакерам за выявление ошибок в VLC, Notepad++ и 7-zip звимости, найденные в каждом из 15 программных продуктов, которые стали объектами пристального внимания чиновников, также ограничен. К примеру, на общественный аудит безопасности текстового редактора Notepad++ для Windows с функцией подсветки синтаксиса европейцы планируют потратить 71 тыс. евро. На выявлении ошибок в кроссплатформенном медиаплеере VLC и популярном архиваторе 7-zip исследов

Выпущен цифровой блокнот с гибридной технологией ввода овать документы, осуществлять GPS-навигацию, общаться в мессенджерах и играть в игры. В электронном блокноте есть система защиты, основанная на биометрических отпечатках пальцев, а также защище

Asustek показал планшеты Eee Pad и новый цифровой ридер-блокнот среди людей, часто находящихся в дороге и нуждающихся в функциональном устройстве со временем автономной работы до 10 часов. И, наконец, третье устройство играет роль ридера и одновременно цифрового блокнота. Производитель утверждает, что экран Asus Eee Tablet обладает чувствительностью в 2450 dpi, что позволяет при помощи прилагаемого в комплекте стилуса делать достаточно точные графическ

Notepad++ 4.9.2: бесплатный текстовый редактор для программистов ор, который может послужить заменой стандартному Блокноту. Редактор поддерживает синтаксис большого количества языков программирования и ориентирован для работы в операционной системе Windows. Проект Notepad++ базируется на мощном компоненте для редактирования Scintilla, написанном на C++ с использованием Win32 API и STL, что гарантирует максимальную скорость выполнения при минимальном разм

Notepad++ 4.8: новая версия свободного текстового редактора Вышла новая версия свободного текстового редактора Notepad++ 4.8. В новой версии добавлена возможность конвертации ansi - utf-8, обновлена версия Scintilla до 1.75, исправлен ряд ошибок, в том числе, связанных с функцией автодополнения и графич

Notepad++ 4.7.4: текстовый редактор для программистов ор, который может послужить заменой стандартному Блокноту. Редактор поддерживает синтаксис большого количества языков программирования и ориентирован для работы в операционной системе Windows. Проект Notepad++ базируется на мощном компоненте для редактирования Scintilla, написанном на C++ с использованием Win32 API и STL, что гарантирует максимальную скорость выполнения при минимальном разм

Secure Notepad 1.1: секретный Блокнот Secure Notepad – практически точная копия стандартного Блокнота в Windows, но, в отличие от стандарт

Notepad++ 4.6: текстовый редактор для программистов ор, который может послужить заменой стандартному Блокноту. Редактор поддерживает синтаксис большого количества языков программирования и ориентирован для работы в операционной системе Windows. Проект Notepad++ базируется на мощном компоненте для редактирования Scintilla, написанном на C++ с использованием Win32 API и STL, что гарантирует максимальную скорость выполнения при минимальном разм

Вышла новая версия текстового редактора Notepad++ ор, который может послужить заменой стандартному Блокноту. Редактор поддерживает синтаксис большого количества языков программирования и ориентирован для работы в операционной системе Windows. Проект Notepad++ базируется на мощном компоненте для редактирования Scintilla, написанном на C++ с использованием Win32 API и STL, что гарантирует максимальную скорость выполнения при минимальном разм

Вышла новая версия Notepad++ яет собой редактор текстовых файлов, который может служить заменой стандартного Блокнота в Windows. Notepad++ обладает широкими возможностями. Программа поддерживает синтаксис большого количест

ViewSonic Pocket PC V35 – настольный компьютер размером с блокнот зависимой памяти и 64 МБ памяти SDRAM (из них пользователю доступно 36,45 Мбайт). Pocket PC V35 в тонком исполнении и весом 113 г представляет собой аналог настольного компьютера в корпусе размером с блокнот. КПК обладает широкими возможностями - от синхронизации с Outlook, редактирования документов Word, Excel и PowerPoint, записи сообщений на встроенный диктофон до воспроизведения MP3-фай