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Microsoft Notepad (Блокнот)

Microsoft Notepad (Блокнот)


08.12.2023 Знаменитый инструмент Windows получит важное обновление, которого ждали 40 лет

ков почти всегда был отстающим в плане удобства использования, безопасности и набора функций. Фото: notepad-plus-plus.org NotePad++ Постепенно у «Блокнота» тоже стали появляться соперник
04.09.2023 Microsoft удаляет из Windows легендарный инструмент, позволявший не покупать Office. Он был в системе 30 лет

рация Microsoft намерена удалить из состава ОС Windows приложение WordPad, которое дополняет собой «Блокнот» и позволяет не покупать и не устанавливать Office, если из всего этого пакета нужен

26.12.2022 Microsoft не остановить. После «Проводника» еще один древний компонент Windows станет походить на современные браузеры

Сделать «Блокнот» лучше В скором будущем текстовый редактор «Блокнот» из состава ОС Windows 11

14.06.2022 Microsoft превратила классический редактор «Блокнот» в «тормоз» для Windows

окому кругу пользователей, в сообщении не уточняется. Как развивался «Блокнот» Программа «Блокнот» (Notepad) – текстовый редактор, который являлся составной частью ОС Windows с ее самой первой

05.05.2022 Исследование «Одноклассников»: 31% пользователей Рунета записывают свои пароли в блокнот или на бумажку

таты исследования также показали, что предпринимают пользователи Рунета, чтобы не забыть свои личные данные для входа в различные интернет-сервисы. Например, 31% респондентов записывают свои пароли в блокнот или на бумажку, 15% используют менеджер паролей в браузере или отдельное приложение, 8% создают заметки в компьютере или телефоне. Из всех опрошенных 58% пользователей не делятся своими
18.03.2021 Из стандартных приложений Windows выбросят легендарный «Блокнот», который был там с самой первой версии

днике» и «Блокноте» Предстоящие изменения также затронут классический текстовый редактор «Блокнот» (Notepad), который присутствует в Windows с ее самой первой версии, вышедшей в 1985 г. Однако

17.08.2020 Китай запретил любимый программистами текстовый редактор

Политическая блокировка Власти Китая заблокировали в стране текстовый редактор Notepad++, которым нередко пользуются разработчики приложений. Официальная причина блокировки на момент публикации материала не раскрывалась. По информации авторитетного портала TechCrunch, бло
16.07.2020 Microsoft втихую лишила пользователей старейших компонентов Windows. Как их вернуть

нта появления WordPad появился в ОС Windows с релизом Windows 95 в 1995 г. Paint и «Блокнот», он же NotePad, существуют со времен самой первой «оконной» ОС Microsoft – Windows 1.0, дебютировавш
29.01.2020 «Сетевая Академия Ланит» создала сервис для снижения риска ошибок во время выборов

Академия Ланит» (входит в группу компаний «Ланит») разработал для ЦИК России «Интерактивный рабочий блокнот участковых избирательных комиссий» для методической поддержки организаторов выборов.

08.01.2019 Чиновники Европы заплатят хакерам за выявление ошибок в VLC, Notepad++ и 7-zip

звимости, найденные в каждом из 15 программных продуктов, которые стали объектами пристального внимания чиновников, также ограничен. К примеру, на общественный аудит безопасности текстового редактора Notepad++ для Windows с функцией подсветки синтаксиса европейцы планируют потратить 71 тыс. евро. На выявлении ошибок в кроссплатформенном медиаплеере VLC и популярном архиваторе 7-zip исследов
29.10.2010 Выпущен цифровой блокнот с гибридной технологией ввода

овать документы, осуществлять GPS-навигацию, общаться в мессенджерах и играть в игры. В электронном блокноте есть система защиты, основанная на биометрических отпечатках пальцев, а также защище
31.05.2010 Asustek показал планшеты Eee Pad и новый цифровой ридер-блокнот

среди людей, часто находящихся в дороге и нуждающихся в функциональном устройстве со временем автономной работы до 10 часов. И, наконец, третье устройство играет роль ридера и одновременно цифрового блокнота. Производитель утверждает, что экран Asus Eee Tablet обладает чувствительностью в 2450 dpi, что позволяет при помощи прилагаемого в комплекте стилуса делать достаточно точные графическ
12.05.2008 Notepad++ 4.9.2: бесплатный текстовый редактор для программистов

ор, который может послужить заменой стандартному Блокноту. Редактор поддерживает синтаксис большого количества языков программирования и ориентирован для работы в операционной системе Windows. Проект Notepad++ базируется на мощном компоненте для редактирования Scintilla, написанном на C++ с использованием Win32 API и STL, что гарантирует максимальную скорость выполнения при минимальном разм
27.02.2008 Notepad++ 4.8: новая версия свободного текстового редактора

Вышла новая версия свободного текстового редактора Notepad++ 4.8. В новой версии добавлена возможность конвертации ansi - utf-8, обновлена версия Scintilla до 1.75, исправлен ряд ошибок, в том числе, связанных с функцией автодополнения и графич
14.01.2008 Notepad++ 4.7.4: текстовый редактор для программистов

ор, который может послужить заменой стандартному Блокноту. Редактор поддерживает синтаксис большого количества языков программирования и ориентирован для работы в операционной системе Windows. Проект Notepad++ базируется на мощном компоненте для редактирования Scintilla, написанном на C++ с использованием Win32 API и STL, что гарантирует максимальную скорость выполнения при минимальном разм
14.01.2008 Secure Notepad 1.1: секретный Блокнот

Secure Notepad – практически точная копия стандартного Блокнота в Windows, но, в отличие от стандарт
23.11.2007 Notepad++ 4.6: текстовый редактор для программистов

ор, который может послужить заменой стандартному Блокноту. Редактор поддерживает синтаксис большого количества языков программирования и ориентирован для работы в операционной системе Windows. Проект Notepad++ базируется на мощном компоненте для редактирования Scintilla, написанном на C++ с использованием Win32 API и STL, что гарантирует максимальную скорость выполнения при минимальном разм
26.10.2007 Вышла новая версия текстового редактора Notepad++

ор, который может послужить заменой стандартному Блокноту. Редактор поддерживает синтаксис большого количества языков программирования и ориентирован для работы в операционной системе Windows. Проект Notepad++ базируется на мощном компоненте для редактирования Scintilla, написанном на C++ с использованием Win32 API и STL, что гарантирует максимальную скорость выполнения при минимальном разм
06.02.2007 Вышла новая версия Notepad++

яет собой редактор текстовых файлов, который может служить заменой стандартного Блокнота в Windows. Notepad++ обладает широкими возможностями. Программа поддерживает синтаксис большого количест
13.03.2003 ViewSonic Pocket PC V35 – настольный компьютер размером с блокнот

зависимой памяти и 64 МБ памяти SDRAM (из них пользователю доступно 36,45 Мбайт). Pocket PC V35 в тонком исполнении и весом 113 г представляет собой аналог настольного компьютера в корпусе размером с блокнот. КПК обладает широкими возможностями - от синхронизации с Outlook, редактирования документов Word, Excel и PowerPoint, записи сообщений на встроенный диктофон до воспроизведения MP3-фай
26.07.2002 Казнь мобильника, кукла с небольшими мозгами и надутый динамик

01.04.1999 Purple Software выпустила приложение NotePad для палмтопа Psion

книга благодаря возможности интеграции с PowerBase или встроенным приложением DATA. Также приложение поддерживает иерархический порядок записей и предоставляет возможность календарного планирования. NotePad будет продаваться на европейском рынке.

Публикаций - 233, упоминаний - 288

Microsoft Notepad (Блокнот) и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24070 63
Google LLC 11398 26
Intel Corporation 11919 20
Apple Inc 11673 19
Samsung Electronics 9982 17
Sony 6489 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5639 9
Lenovo Motorola 3491 9
AMD - Advanced Micro Devices 4025 8
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2470 8
IBM - International Business Machines Corp 9349 8
Nvidia Corp 3322 7
Meta Platforms - Facebook 4372 7
ДОК 809 7
HP Inc. 5627 7
Siemens AG - Siemens Group 2559 6
X Corp - Twitter 2803 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4535 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2979 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10868 6
Toshiba Corporation 2909 6
GitHub 679 6
Zoom Int - Zoom Video Communications 1381 5
LG Electronics 3573 5
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1261 5
Ростелеком 10735 5
Wacom 142 5
ViewSonic 310 5
1С-СофтКлаб - SoftClub 1137 4
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1137 4
Fujitsu 2031 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 1996 4
Lenovo Group 2237 4
Defender 122 4
Yandex - Яндекс 6497 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 4
Amazon Inc - Amazon.com 2896 4
Dell EMC 4980 4
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3302 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6792 8
Открытие ФК - Банк Открытие 525 6
Россети Ленэнерго 1699 3
Лента - Сеть розничной торговли 1910 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6587 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 461 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 246 2
Композит 86 1
Менатеп - Menatep 38 1
САНГ 7 1
TripAdvisor 40 1
Платежный Центр РНКО 51 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 244 1
New Industry Ventures - Новая индустрия - венчурный фонд 9 1
Сбер - Сбербанк ЦРК - Центр корпоративных решений 64 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 43 1
Лента - Утконос 173 1
Barnes & Noble 129 1
Геометрия НПО 133 1
Prudential Financial 52 1
Стример НПО 21 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 77 1
101Hotels.com 455 1
MoMA - Museum of Modern Art (New York) - Музей современного искусства на Манхеттене в Нью-Йорке 5 1
Thales Corporate Ventures 1 1
Carlyle Group 23 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
Apax Partners 26 1
Unsplash 255 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 264 1
Royal Dutch Shell - Шелл 198 1
HeadHunter Group - HH Group 358 1
Bank of America - Банк Америки 259 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 755 1
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 49 1
Jaguar Cars 122 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2033 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 461 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 423 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4296 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5103 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2928 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 277 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3116 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5469 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10506 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2655 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 203 1
Правительство Латвии - Органы государственной власти Латвийская Республика 21 1
Президент Украины 122 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 355 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 150 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 222 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 142 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 46 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 206 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 165 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 377 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 712 1
Правительство Москвы 2215 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4709 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3160 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3459 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2569 1
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Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1743 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3389 1
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U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1100 1
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