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Barnes & Noble

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.05.2013 Microsoft хочет купить за $1 млрд крупного производителя Android-планшетов

Согласно корпоративным документам, попавшим в распоряжение редакции издания TechCrunch, Microsoft планирует выкупить за $1 млрд у Barnes&Noble оставшуюся у него долю в их совместном предприятии Nook Media. Ритейлер Barnes&Noble является одной из крупнейших в США онлайн-площадок по торговле контентом и товарами масс
13.08.2012 Barnes & Noble снизила цены на ридеры и планшеты

Компания Barnes & Noble сообщила о снижении цен на ридеры и планшеты Nook. Модель 7-дюймового планшета Nook Tablet с 8 ГБ памяти подешевела со $199 до $179, а с 16 ГБ - с $249 до $199. Ридер с цветным э
03.05.2012 Microsoft вложит $605 млн в производителя цифровых ридеров Barnes & Noble

Корпорация Microsoft и сеть книжных магазинов и производитель цифровых ридеров Barnes & Noble объявили о подписании партнерского соглашения, в рамках которого стороны планируют объединить подразделения Digital и College Booksellers компании Barnes & Noble в новую ф
22.02.2012 Microsoft против Barnes & Noble: судья на стороне истца

Судебная тяжба между Microsoft и Barnes & Noble началась в марте 2011 г., после того как B&N отказалась платить лицензионные отчисления за использование ОС Android. После того, как переговоры зашли в тупик, Microsoft выставила
09.02.2012 Microsoft может лишиться отчислений с устройств на ОС Android

Комиссия США по международной торговле (ITC) может вынести положительный вердикт в отношении Barnes & Noble и не признать ее виновной в нарушении патентов Microsoft, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в комиссии. Решение по этому делу планируется вынести 27 апреля 2012 г. Напомн
08.11.2011 Barnes & Noble снизил стоимость цифровых ридеров Nook

Второй по величине поставщик цифровых ридеров Barnes & Noble объявил о снижении стоимости моделей Nook Color с цветным сенсорным экраном и Nook Simple Touch с сенсорным экраном «газетного» типа. Стоимость Nook Color снижена с $249 до $199,
07.11.2011 Создатель ридеров Nook представил первый планшет

Крупнейшая в США сеть книжных магазинов Barnes & Noble анонсировала свой первый планшетный компьютер - Nook Tablet. Компания является вторым по величине производителем цифровых ридеров после Amazon с долей рынка 21,2%. И вот теперь н
19.08.2011 Liberty Media купила 16,6% Barnes & Noble за $204 млн

Медиаконгломерат Liberty Media объявил о том, что достиг соглашения о приобретении доли в компании Barnes & Noble, производителе популярного электронного ридера Nook, за $204 млн. Как отмечают аналитики, такая сделка скорее всего разочарует инвесторов Barnes & Noble, которые надеялись
22.03.2011 Microsoft обвинила производителей Android-ридеров в нарушении патентов

Компания Microsoft сообщила о том, что подала судебные иски в Комиссию по международной торговле и Окружной суд Западного округа Вашингтона против компании Barnes & Noble, а также Foxconn International Holdings и Inventec Corporation. Софтверный гигант обвиняет эти компании в нарушении принадлежащих Microsoft патентов в электронном ридере Barne
04.08.2010 Крупнейшее издательство Barnes & Noble может быть продано

Крупнейшее в мире издательство Barnes & Noble объявило о намерении рассмотреть «стратегические альтернативы», среди которых может быть продажа компании. Как сообщается в пресс-релизе, причиной данного шага является недовольс
15.08.2002 Barnes&Noble.com: гигант книжной торговли может быть исключен из листинга NASDAQ

Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), Barnes&Noble.com получил соответствующее предупреждение от NASDAQ. Для того чтобы остаться в

15.08.2002 Barnes&Noble.com может быть исключен из листинга NASDAQ

Компания Barnes&Noble.com (NASDAQ: BNBN), второй после Amazon.com крупнейший интернет-магазин в мире,

06.11.2001 Yahoo! начала продавать электронные книги

t Reader. Начав продажи электронных книг, новый бизнес Yahoo! составит видимую конкуренцию компании Barnes & Noble.com, крупнейшей книготорговой компании в США и наиболее активному участнику на
18.04.2001 Продажи Barnes&Noble растут

Компания Barnes&Noble.com, занимающаяся онлайновой торговлей книгами, объявила о том, что ее продажи п
12.04.2001 Amazon объединяется с конкурентом сети Barnes&Nobles

сотрудничестве со второй по размерам в США сетью книжных магазинов Borders. Данное соглашение окажет Amazon ощутимую поддержку в оффлайне и нанесет ощутимый удар кокуренту Borders и Amazon - компании Barnes&Nobles, чье представительство в Сети считается довольно успешным, а оффлайновая сеть магазинов хорошо известна. Как сообщает АР, Amazon и Borders запустят совместный сайт в августе. На с
12.04.2001 Amazon объединяется с конкурентом сети Barnes&Nobles

ошее компромиссное решение, которое к тому же наверняка принесет ощутимую финансовую отдачу Borders. И что важно - данное соглашение нанесло ощутимый удар общему кокуренту Borders и Amazon - компании Barnes&Nobles, чье представительство в Сети считается довольно успешным, а оффлайновая сеть магазинов широко известна. Что же касается Amazon, то необходимость солидного представительства компа
15.02.2001 Amazon проиграл дело против Barnes and Noble

я, вводя меньшее количество данных. Аналогичную технологию под названием Express Lane использовал и Barnes and Noble. Amazon заявил права на такого рода технологии и даже пытался торговать лице
09.02.2001 Barnes&Noble.com объявила об убытках и увольнении сотрудников

или 16% всего персонала, сообщает Newsbytes. Сокращение персонала является частью реструктуризации Barnes & Noble.com, в рамках которой также будут закрыты центр обработки платежей в Нью-Джерс
04.01.2001 Barnesandnoble.com будет продавать электронные книги

Компания Barnesandnoble.com Inc. заявила о намерении расширить поле своей деятельности за счет публикации электронных версий книг известных авторов, сообщает Mercury Center. Предполагается, что компания
30.11.2000 Gemstar и Barnes & Noble объединятся, но не навсегда

national Inc., занимающаяся так же разработкой программного обеспечения, и книжный интернет-магазин Barnes & Noble Inc. объявили о том, что они намерены объединиться в стратегический союз, при

23.11.2000 Gemstar и Barnes&Noble, вероятно, объединятся в интернете

Американская компания Gemstar-TV Guide International, занимающаяся производством программного обеспечения и публикацией телевизионных программ в Сети, ведет переговоры с книжным издательством Barnes&Noble, сообщает Yahoo! Actualites. Вероятно, в результате этих переговоров компании объединятся в Сети для издания электронных книг. Представители обеих компаний отказываются говорить о

17.11.2000 Убытки Barnes & Noble превысили ожидания экспертов

Компания Barnes & Noble, основным видом бизнеса которой является торговля книгами, объявила о финансовых результатах за третий квартал финансового года, сообщает CNET. В ее отчете говорится о том, что к
01.11.2000 Barnes & Noble и Amazon: кто победит?

полностью объединить свои операции, сообщает Ecommerce Times. В частности, в оффлайновых магазинах Barnes & Noble было решено установить интернет-киоски для поиска и размещения заказов в Сети.
31.10.2000 Убытки Barnes&Noble.com в третьем квартале увеличились и достигли 25 центов на акцию

Онлайновый книжный магазин Barnes&Noble.com представил отчет о результатах деятельности в третьем квартале, сообщает Mer
27.10.2000 Barnes & Noble будет торговать книгами через интернет-киоски

Компания Barnes&Noble, ведущая как онлайновую, так и оффлайновую торговлю, объявила о намерении постав
20.09.2000 Barnes & Noble сменила Amazon на Yahoo!

com. Теперь это место займет ссылка на сайт barnesandnoble.com, принадлежащий Нью-Йоркской компании Barnes & Noble (крупнейшему продавцу книг в США), и немецкому медиа-гиганту Bertelsmann AG. З
19.09.2000 Barnes & Noble сменила Amazon на Yahoo!

- самый посещаемый сайт в Сети, и сделка с ним сможет существенно увеличить численность покупателей Barnesandnoble.com, сообщает CNET.com.
14.09.2000 Barnes & Noble.com купила книжный магазин Fatbrain.com за $64 млн.

литературы, за $64 млн. Четверть этой суммы будет выплачено наличными деньгами, а остальное акциями Barnes & Noble.com. Эта сделка стала еще одними свидетельством консолидации, происходящей на

16.08.2000 Barnes&Noble.com включается в битву за интернет-рынок учебников

Компания Barnes&Noble.com решила включиться в битву за рынок учебников и открыла на своем сайте новый раздел, ориентированный на продажу новых и подержанных книг для учащихся, сообщает Internet.com. Как
07.08.2000 Microsoft и Barnes & Noble открыли онлайновый магазин цифровых книг

Microsoft и Barnes & Noble заключили партнерское соглашение. Продуктом этого партнерства стал онлайновый

06.07.2000 Amazon и Federal Express подготовили самую масштабную акцию в истории электронной коммерции

опий и стали общепризнанными бестеллерами. Конкуренты Amazon также не собираются сидеть сложа руки. Barnes and Noble.com также планирует начать 8 июля рассылать книгу клиентам совместно с U.S.

07.06.2000 Barnes and Noble.com инвестирует $20 млн. в MightyWords, компанию по производству цифровых книг

Сетевой книжный магазин Barnes and Noble.com сообщил о том, что он выкупил 6 июня 30% долю в компании MightyWords, по
31.05.2000 В Сети окрылся бесплатный университет

30 мая компания notHarvard.com и книжный магазин Barnes & Noble сообщили в совместном пресс-релизе о создании университета Barnes & Noble

10.12.1999 Barnesandnoble.com с нового года вводит нвую услугу - печать книг по заказу

Один из крупнейших онлайновых книжных магазинов Barnesandnoble.com намерен со следующего года предложить своим клиентам новую услугу - печать книг по заказу. Теперь не придется ждать пока нужная книга появится на складе. Сама компания сможет
03.12.1999 Компания Amazon.com выигрывает суд у Barnesandnoble.com

Крупнейшая компания электронной коммерции Amazon.com Inc., выигрывает федеральный суд у Barnesandnoble.com Inc. о запрете на использование технологии, позволяющей делать онлайновые покупки одним щелчком мыши. Amazon.com заявила, что данная технология, позволяющая клиенту избежать

25.10.1999 Amazon обвиняет Barnes & Noble в нарушении авторских прав на свой патент

Иск Amazon.com против barnesandnoble.com похож на разбирательство между priceline.com и Expedia, которое показало, что основательность обвинений может быть доказана в том случае, если именно такая бизнес-практика за
07.10.1999 Barnes & Noble покупает Babbage's Etc за $215 млн

Barnes & Noble готова взять на себя еще и предполагаемый долг Babbage's Etc. Компания Babbage's Etc - один из крйпнейших продавцев игровых видеоприставок и игрового ПО. С покупкой Babbage's Etc Barnes & Noble получает 495 магазинов, работающих под вывесками Babbage's, Software Etc и GameStop, а также Web-сайт gamestop.com. Сделка пройдет в несколько необычном режиме, так как прямая по
25.05.1999 Barnes&Noble.com начинает продажу акций на Нью-йоркской фондовой бирже

Акции компании Barnes&Noble.com дебютируют сегодня на Нью-йоркской фондовой бирже. Фирма является одним из крупнейших продавцов книг через Интернет. Акции будут продаваться по $18; всего их выпущено на $2,5 м
24.02.1999 Barnes & Noble объявила результаты четвертого квартала

Компания Barnes & Noble обнародовала в понедельник финансовые результаты четвертого квартала. Объем пр
18.12.1998 Barnesandnoble.com не справляется с высоким трафиком

Компания Barnes & Noble заявила, что снижение скорости работы их сайта и задержки в обработке заказов, продолжавшиеся несколько часов в среду, связаны с двумя технологическими проблемами, проявившимися


Публикаций - 171, упоминаний - 202

Barnes & Noble и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3277 89
Apple Inc 13156 32
Microsoft Corporation 25775 31
Google LLC 12690 21
Samsung Electronics 11065 16
Yahoo! 3726 14
Intel Corporation 12811 12
Sony 6739 11
Cisco Systems 5372 9
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 8
JDSU - JDS Uniphase 219 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
eToys 76 6
Qualcomm Technologies 1974 6
HP Inc. 5883 6
Oracle Corporation 7074 6
Acer Group - Acer Inc 2776 6
AOL Inc - America Online 1883 6
Dell EMC 5180 5
HPE - Juniper Networks 460 5
Nvidia Corp 4002 5
OpenText - Vignette 61 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
HTC Corporation 1512 4
Verisign 362 4
Verizon - WorldCom 501 3
Earthlink 156 3
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 129 3
Amazon - Egghead Software 18 3
Corvis Corp - Corvis CorWave 26 3
I-many 5 3
Rakuten Kobo 15 3
Lenovo Group 2447 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Новые облачные технологии (НОТ) 485 3
Lenovo Motorola 3566 3
Adobe Systems 1597 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 3
PocketBook International 98 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 17
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 14
Bertelsmann 195 11
Rakuten Shopping - Buy.com 81 7
Priceline.com - online travel agency 139 6
KKR - Kohlberg Kravis Roberts - Simon & Schuster 20 5
eBay Inc 1640 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Bertelsmann - Penguin Random House - Random House - Penguin Putnam 27 4
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 4
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 4
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 3
HarperCollins Publishers 22 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 3
Expedia Group 136 3
Merrill Lynch 454 3
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 2
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 2
Ashford.com Inc 18 2
Agency.com 18 2
Ehrenkrantz King Nussbaum 38 2
Global Partners Securities 42 2
Vale Group LLC - Vulcan Real Estate - Vulcan Ventures 29 2
Target Corporation 7 2
Visa International 1993 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
Enron - Enrongate 122 1
Warner 540 1
Зазеркалье - детский музыкальный театр 6 1
Резонанс НПП 407 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 1
General Dynamics 60 1
GameStop 30 1
Macmillan Publishers 2 1
НСК ИМХО Диджитал Альянс - IMHO Digital Sales House 10 1
ODP Corporation - Office Depot, OfficeMax, Grand&Toy, ODP Business Solutions, Ativa, TUL, Foray, Realspace, DiVOGA 35 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 5
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 5
Судебная власть - Judicial power 2500 3
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 35 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
EPIC - Electronic Privacy Information Center - Электронный информационный центр конфиденциальности 19 1
AAP - Association of American Publishers - Ассоциация американских издателей 17 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 56
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 48
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 37
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 25
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 20
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 19
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 14
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 14
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 12
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 11
Google Android устройства-девайсы - Google Android планшеты 215 10
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 10
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 7
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 6
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1974 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 6
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 6
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 5
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 5
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 5
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1597 4
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 4
Контрастность 3042 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 4
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 4
Google Android 15244 33
Barnes & Noble - Nook Tablet 51 29
Amazon Kindle 195 27
Apple iPad 4012 24
Amazon Kindle Fire - Amazon Fire - планшет 109 20
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 11
Microsoft Windows 16882 8
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 8
Apple iPhone 6 4861 7
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 6
Microsoft Reader 28 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
Apple iOS 8583 5
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 444 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 4
Apple iPad mini 430 4
Oracle PeopleSoft 426 4
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 4
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 3
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 3
SAP Ariba 309 3
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 404 3
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 131 3
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Vobis Highscreen 72 3
BlackBerry PlayBook 111 2
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 2
Apple MacBook Pro 559 2
FBReader 19 2
BlackBerry PlayBook OS - BlackBerry Tablet OS 26 2
Apple Books - Apple iBooks - Apple Books Store - Apple iBooks Store 62 2
Asus Eee Pad 45 2
SAP Sybase - AvantGo 21 2
Riggio Steve - Ригго Стив 4 4
Mainelli Tom - Мейнелли Том 10 3
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 3
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 2
Crichton Michael - Кричтон Майкл 10 2
Curry Bill - Керри Билл 9 2
Hyman Barry - Хайман Барри 40 2
Reynolds Heidi - Рейнольдс Хайди 12 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
King Stephen - Кинг Стивен 51 2
Лопатин Виктор 25 1
Милица Евгений 6 1
Чистов Кирилл 17 1
Диденко Петр 11 1
Малюков Александр 8 1
Афонин Евгений 7 1
Смирнова Ольга 15 1
Левченко Владимир 6 1
Шевелева Елена 5 1
Litan Avivah - Литан Авива 20 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 1
Loverde Loren - Ловерд Лорен 34 1
Masteller Gerry - Мастеллер Джерри 1 1
Schmidt Andreas - Шмидт Андреас 8 1
Natta Owen Van - Натта Оуэн Ван 10 1
Blodget Henry - Блоджет Генри 35 1
Шарапов Владимир 1 1
Vasconcellos John - Васконселос Джон 1 1
Middelhoff Thomas - Миддельхофф Томас 11 1
Шанаев Григорий 4 1
Cote Denise - Коут Денис 2 1
Lanci Gianfranco - Лянчи Джанфранко 47 1
Gratton Angus - Грэттон Ангус 1 1
Lempert Ted - Лемперт Тед 1 1
Massocca Stephen - Massocca Steve - Мазокка Стивен 16 1
Жеглов Глеб 6 1
Brown Carolyn - Браун Каролин 2 1
Noto Anthony - Ното Энтони 5 1
Drummond David - Дрюммонд Дэвид - Драммонд Дэвид 31 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 65
Россия - РФ - Российская федерация 166168 18
Европа 24964 9
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 7
США - Калифорния 4829 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
США - Нью-Йорк 3180 6
Южная Корея - Республика 7052 5
Китай - Тайвань 4245 5
США - Калифорния - Санта-Моника 42 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Япония 13807 2
Европа Восточная 3138 2
Америка - Американский регион 2206 2
Франция - Французская Республика 8177 2
США - Колумбия - Вашингтон 1487 2
Европа Западная 1496 2
США - Вашингтон - Сиэтл 407 2
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 2
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 1
США Западное побережье - Западное взморье 40 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Дания - Королевство 1337 1
Швеция - Королевство 3782 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Сингапур - Республика 1953 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Канада 5082 1
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США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Украина 7928 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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