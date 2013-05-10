Microsoft хочет купить за $1 млрд крупного производителя Android-планшетов Согласно корпоративным документам, попавшим в распоряжение редакции издания TechCrunch, Microsoft планирует выкупить за $1 млрд у Barnes&Noble оставшуюся у него долю в их совместном предприятии Nook Media. Ритейлер Barnes&Noble является одной из крупнейших в США онлайн-площадок по торговле контентом и товарами масс

Barnes & Noble снизила цены на ридеры и планшеты Компания Barnes & Noble сообщила о снижении цен на ридеры и планшеты Nook. Модель 7-дюймового планшета Nook Tablet с 8 ГБ памяти подешевела со $199 до $179, а с 16 ГБ - с $249 до $199. Ридер с цветным э

Microsoft вложит $605 млн в производителя цифровых ридеров Barnes & Noble Корпорация Microsoft и сеть книжных магазинов и производитель цифровых ридеров Barnes & Noble объявили о подписании партнерского соглашения, в рамках которого стороны планируют объединить подразделения Digital и College Booksellers компании Barnes & Noble в новую ф

Microsoft против Barnes & Noble: судья на стороне истца Судебная тяжба между Microsoft и Barnes & Noble началась в марте 2011 г., после того как B&N отказалась платить лицензионные отчисления за использование ОС Android. После того, как переговоры зашли в тупик, Microsoft выставила

Microsoft может лишиться отчислений с устройств на ОС Android Комиссия США по международной торговле (ITC) может вынести положительный вердикт в отношении Barnes & Noble и не признать ее виновной в нарушении патентов Microsoft, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в комиссии. Решение по этому делу планируется вынести 27 апреля 2012 г. Напомн

Barnes & Noble снизил стоимость цифровых ридеров Nook Второй по величине поставщик цифровых ридеров Barnes & Noble объявил о снижении стоимости моделей Nook Color с цветным сенсорным экраном и Nook Simple Touch с сенсорным экраном «газетного» типа. Стоимость Nook Color снижена с $249 до $199,

Создатель ридеров Nook представил первый планшет Крупнейшая в США сеть книжных магазинов Barnes & Noble анонсировала свой первый планшетный компьютер - Nook Tablet. Компания является вторым по величине производителем цифровых ридеров после Amazon с долей рынка 21,2%. И вот теперь н

Liberty Media купила 16,6% Barnes & Noble за $204 млн Медиаконгломерат Liberty Media объявил о том, что достиг соглашения о приобретении доли в компании Barnes & Noble, производителе популярного электронного ридера Nook, за $204 млн. Как отмечают аналитики, такая сделка скорее всего разочарует инвесторов Barnes & Noble, которые надеялись

Microsoft обвинила производителей Android-ридеров в нарушении патентов Компания Microsoft сообщила о том, что подала судебные иски в Комиссию по международной торговле и Окружной суд Западного округа Вашингтона против компании Barnes & Noble, а также Foxconn International Holdings и Inventec Corporation. Софтверный гигант обвиняет эти компании в нарушении принадлежащих Microsoft патентов в электронном ридере Barne

Крупнейшее издательство Barnes & Noble может быть продано Крупнейшее в мире издательство Barnes & Noble объявило о намерении рассмотреть «стратегические альтернативы», среди которых может быть продажа компании. Как сообщается в пресс-релизе, причиной данного шага является недовольс

Barnes&Noble.com: гигант книжной торговли может быть исключен из листинга NASDAQ Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), Barnes&Noble.com получил соответствующее предупреждение от NASDAQ. Для того чтобы остаться в

Barnes&Noble.com может быть исключен из листинга NASDAQ Компания Barnes&Noble.com (NASDAQ: BNBN), второй после Amazon.com крупнейший интернет-магазин в мире,

Yahoo! начала продавать электронные книги t Reader. Начав продажи электронных книг, новый бизнес Yahoo! составит видимую конкуренцию компании Barnes & Noble.com, крупнейшей книготорговой компании в США и наиболее активному участнику на

Продажи Barnes&Noble растут Компания Barnes&Noble.com, занимающаяся онлайновой торговлей книгами, объявила о том, что ее продажи п

Amazon объединяется с конкурентом сети Barnes&Nobles сотрудничестве со второй по размерам в США сетью книжных магазинов Borders. Данное соглашение окажет Amazon ощутимую поддержку в оффлайне и нанесет ощутимый удар кокуренту Borders и Amazon - компании Barnes&Nobles, чье представительство в Сети считается довольно успешным, а оффлайновая сеть магазинов хорошо известна. Как сообщает АР, Amazon и Borders запустят совместный сайт в августе. На с

Amazon объединяется с конкурентом сети Barnes&Nobles ошее компромиссное решение, которое к тому же наверняка принесет ощутимую финансовую отдачу Borders. И что важно - данное соглашение нанесло ощутимый удар общему кокуренту Borders и Amazon - компании Barnes&Nobles, чье представительство в Сети считается довольно успешным, а оффлайновая сеть магазинов широко известна. Что же касается Amazon, то необходимость солидного представительства компа

Amazon проиграл дело против Barnes and Noble я, вводя меньшее количество данных. Аналогичную технологию под названием Express Lane использовал и Barnes and Noble. Amazon заявил права на такого рода технологии и даже пытался торговать лице

Barnes&Noble.com объявила об убытках и увольнении сотрудников или 16% всего персонала, сообщает Newsbytes. Сокращение персонала является частью реструктуризации Barnes & Noble.com, в рамках которой также будут закрыты центр обработки платежей в Нью-Джерс

Barnesandnoble.com будет продавать электронные книги Компания Barnesandnoble.com Inc. заявила о намерении расширить поле своей деятельности за счет публикации электронных версий книг известных авторов, сообщает Mercury Center. Предполагается, что компания

Gemstar и Barnes & Noble объединятся, но не навсегда national Inc., занимающаяся так же разработкой программного обеспечения, и книжный интернет-магазин Barnes & Noble Inc. объявили о том, что они намерены объединиться в стратегический союз, при

Gemstar и Barnes&Noble, вероятно, объединятся в интернете Американская компания Gemstar-TV Guide International, занимающаяся производством программного обеспечения и публикацией телевизионных программ в Сети, ведет переговоры с книжным издательством Barnes&Noble, сообщает Yahoo! Actualites. Вероятно, в результате этих переговоров компании объединятся в Сети для издания электронных книг. Представители обеих компаний отказываются говорить о

Убытки Barnes & Noble превысили ожидания экспертов Компания Barnes & Noble, основным видом бизнеса которой является торговля книгами, объявила о финансовых результатах за третий квартал финансового года, сообщает CNET. В ее отчете говорится о том, что к

Barnes & Noble и Amazon: кто победит? полностью объединить свои операции, сообщает Ecommerce Times. В частности, в оффлайновых магазинах Barnes & Noble было решено установить интернет-киоски для поиска и размещения заказов в Сети.

Убытки Barnes&Noble.com в третьем квартале увеличились и достигли 25 центов на акцию Онлайновый книжный магазин Barnes&Noble.com представил отчет о результатах деятельности в третьем квартале, сообщает Mer

Barnes & Noble будет торговать книгами через интернет-киоски Компания Barnes&Noble, ведущая как онлайновую, так и оффлайновую торговлю, объявила о намерении постав

Barnes & Noble сменила Amazon на Yahoo! com. Теперь это место займет ссылка на сайт barnesandnoble.com, принадлежащий Нью-Йоркской компании Barnes & Noble (крупнейшему продавцу книг в США), и немецкому медиа-гиганту Bertelsmann AG. З

Barnes & Noble сменила Amazon на Yahoo! - самый посещаемый сайт в Сети, и сделка с ним сможет существенно увеличить численность покупателей Barnesandnoble.com, сообщает CNET.com.

Barnes & Noble.com купила книжный магазин Fatbrain.com за $64 млн. литературы, за $64 млн. Четверть этой суммы будет выплачено наличными деньгами, а остальное акциями Barnes & Noble.com. Эта сделка стала еще одними свидетельством консолидации, происходящей на

Barnes&Noble.com включается в битву за интернет-рынок учебников Компания Barnes&Noble.com решила включиться в битву за рынок учебников и открыла на своем сайте новый раздел, ориентированный на продажу новых и подержанных книг для учащихся, сообщает Internet.com. Как

Microsoft и Barnes & Noble открыли онлайновый магазин цифровых книг Microsoft и Barnes & Noble заключили партнерское соглашение. Продуктом этого партнерства стал онлайновый

Amazon и Federal Express подготовили самую масштабную акцию в истории электронной коммерции опий и стали общепризнанными бестеллерами. Конкуренты Amazon также не собираются сидеть сложа руки. Barnes and Noble.com также планирует начать 8 июля рассылать книгу клиентам совместно с U.S.

Barnes and Noble.com инвестирует $20 млн. в MightyWords, компанию по производству цифровых книг Сетевой книжный магазин Barnes and Noble.com сообщил о том, что он выкупил 6 июня 30% долю в компании MightyWords, по

В Сети окрылся бесплатный университет 30 мая компания notHarvard.com и книжный магазин Barnes & Noble сообщили в совместном пресс-релизе о создании университета Barnes & Noble

Barnesandnoble.com с нового года вводит нвую услугу - печать книг по заказу Один из крупнейших онлайновых книжных магазинов Barnesandnoble.com намерен со следующего года предложить своим клиентам новую услугу - печать книг по заказу. Теперь не придется ждать пока нужная книга появится на складе. Сама компания сможет

Компания Amazon.com выигрывает суд у Barnesandnoble.com Крупнейшая компания электронной коммерции Amazon.com Inc., выигрывает федеральный суд у Barnesandnoble.com Inc. о запрете на использование технологии, позволяющей делать онлайновые покупки одним щелчком мыши. Amazon.com заявила, что данная технология, позволяющая клиенту избежать

Amazon обвиняет Barnes & Noble в нарушении авторских прав на свой патент Иск Amazon.com против barnesandnoble.com похож на разбирательство между priceline.com и Expedia, которое показало, что основательность обвинений может быть доказана в том случае, если именно такая бизнес-практика за

Barnes & Noble покупает Babbage's Etc за $215 млн Barnes & Noble готова взять на себя еще и предполагаемый долг Babbage's Etc. Компания Babbage's Etc - один из крйпнейших продавцев игровых видеоприставок и игрового ПО. С покупкой Babbage's Etc Barnes & Noble получает 495 магазинов, работающих под вывесками Babbage's, Software Etc и GameStop, а также Web-сайт gamestop.com. Сделка пройдет в несколько необычном режиме, так как прямая по

Barnes&Noble.com начинает продажу акций на Нью-йоркской фондовой бирже Акции компании Barnes&Noble.com дебютируют сегодня на Нью-йоркской фондовой бирже. Фирма является одним из крупнейших продавцов книг через Интернет. Акции будут продаваться по $18; всего их выпущено на $2,5 м

Barnes & Noble объявила результаты четвертого квартала Компания Barnes & Noble обнародовала в понедельник финансовые результаты четвертого квартала. Объем пр