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Barnes & Noble
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|10.05.2013
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Microsoft хочет купить за $1 млрд крупного производителя Android-планшетов
Согласно корпоративным документам, попавшим в распоряжение редакции издания TechCrunch, Microsoft планирует выкупить за $1 млрд у Barnes&Noble оставшуюся у него долю в их совместном предприятии Nook Media. Ритейлер Barnes&Noble является одной из крупнейших в США онлайн-площадок по торговле контентом и товарами масс
|13.08.2012
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Barnes & Noble снизила цены на ридеры и планшеты
Компания Barnes & Noble сообщила о снижении цен на ридеры и планшеты Nook. Модель 7-дюймового планшета Nook Tablet с 8 ГБ памяти подешевела со $199 до $179, а с 16 ГБ - с $249 до $199. Ридер с цветным э
|03.05.2012
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Microsoft вложит $605 млн в производителя цифровых ридеров Barnes & Noble
Корпорация Microsoft и сеть книжных магазинов и производитель цифровых ридеров Barnes & Noble объявили о подписании партнерского соглашения, в рамках которого стороны планируют объединить подразделения Digital и College Booksellers компании Barnes & Noble в новую ф
|22.02.2012
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Microsoft против Barnes & Noble: судья на стороне истца
Судебная тяжба между Microsoft и Barnes & Noble началась в марте 2011 г., после того как B&N отказалась платить лицензионные отчисления за использование ОС Android. После того, как переговоры зашли в тупик, Microsoft выставила
|09.02.2012
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Microsoft может лишиться отчислений с устройств на ОС Android
Комиссия США по международной торговле (ITC) может вынести положительный вердикт в отношении Barnes & Noble и не признать ее виновной в нарушении патентов Microsoft, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в комиссии. Решение по этому делу планируется вынести 27 апреля 2012 г. Напомн
|08.11.2011
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Barnes & Noble снизил стоимость цифровых ридеров Nook
Второй по величине поставщик цифровых ридеров Barnes & Noble объявил о снижении стоимости моделей Nook Color с цветным сенсорным экраном и Nook Simple Touch с сенсорным экраном «газетного» типа. Стоимость Nook Color снижена с $249 до $199,
|07.11.2011
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Создатель ридеров Nook представил первый планшет
Крупнейшая в США сеть книжных магазинов Barnes & Noble анонсировала свой первый планшетный компьютер - Nook Tablet. Компания является вторым по величине производителем цифровых ридеров после Amazon с долей рынка 21,2%. И вот теперь н
|19.08.2011
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Liberty Media купила 16,6% Barnes & Noble за $204 млн
Медиаконгломерат Liberty Media объявил о том, что достиг соглашения о приобретении доли в компании Barnes & Noble, производителе популярного электронного ридера Nook, за $204 млн. Как отмечают аналитики, такая сделка скорее всего разочарует инвесторов Barnes & Noble, которые надеялись
|22.03.2011
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Microsoft обвинила производителей Android-ридеров в нарушении патентов
Компания Microsoft сообщила о том, что подала судебные иски в Комиссию по международной торговле и Окружной суд Западного округа Вашингтона против компании Barnes & Noble, а также Foxconn International Holdings и Inventec Corporation. Софтверный гигант обвиняет эти компании в нарушении принадлежащих Microsoft патентов в электронном ридере Barne
|04.08.2010
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Крупнейшее издательство Barnes & Noble может быть продано
Крупнейшее в мире издательство Barnes & Noble объявило о намерении рассмотреть «стратегические альтернативы», среди которых может быть продажа компании. Как сообщается в пресс-релизе, причиной данного шага является недовольс
|15.08.2002
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Barnes&Noble.com: гигант книжной торговли может быть исключен из листинга NASDAQ
Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), Barnes&Noble.com получил соответствующее предупреждение от NASDAQ. Для того чтобы остаться в
|15.08.2002
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Barnes&Noble.com может быть исключен из листинга NASDAQ
Компания Barnes&Noble.com (NASDAQ: BNBN), второй после Amazon.com крупнейший интернет-магазин в мире,
|06.11.2001
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Yahoo! начала продавать электронные книги
t Reader. Начав продажи электронных книг, новый бизнес Yahoo! составит видимую конкуренцию компании Barnes & Noble.com, крупнейшей книготорговой компании в США и наиболее активному участнику на
|18.04.2001
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Продажи Barnes&Noble растут
Компания Barnes&Noble.com, занимающаяся онлайновой торговлей книгами, объявила о том, что ее продажи п
|12.04.2001
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Amazon объединяется с конкурентом сети Barnes&Nobles
сотрудничестве со второй по размерам в США сетью книжных магазинов Borders. Данное соглашение окажет Amazon ощутимую поддержку в оффлайне и нанесет ощутимый удар кокуренту Borders и Amazon - компании Barnes&Nobles, чье представительство в Сети считается довольно успешным, а оффлайновая сеть магазинов хорошо известна. Как сообщает АР, Amazon и Borders запустят совместный сайт в августе. На с
|12.04.2001
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Amazon объединяется с конкурентом сети Barnes&Nobles
ошее компромиссное решение, которое к тому же наверняка принесет ощутимую финансовую отдачу Borders. И что важно - данное соглашение нанесло ощутимый удар общему кокуренту Borders и Amazon - компании Barnes&Nobles, чье представительство в Сети считается довольно успешным, а оффлайновая сеть магазинов широко известна. Что же касается Amazon, то необходимость солидного представительства компа
|15.02.2001
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Amazon проиграл дело против Barnes and Noble
я, вводя меньшее количество данных. Аналогичную технологию под названием Express Lane использовал и Barnes and Noble. Amazon заявил права на такого рода технологии и даже пытался торговать лице
|09.02.2001
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Barnes&Noble.com объявила об убытках и увольнении сотрудников
или 16% всего персонала, сообщает Newsbytes. Сокращение персонала является частью реструктуризации Barnes & Noble.com, в рамках которой также будут закрыты центр обработки платежей в Нью-Джерс
|04.01.2001
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Barnesandnoble.com будет продавать электронные книги
Компания Barnesandnoble.com Inc. заявила о намерении расширить поле своей деятельности за счет публикации электронных версий книг известных авторов, сообщает Mercury Center. Предполагается, что компания
|30.11.2000
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Gemstar и Barnes & Noble объединятся, но не навсегда
national Inc., занимающаяся так же разработкой программного обеспечения, и книжный интернет-магазин Barnes & Noble Inc. объявили о том, что они намерены объединиться в стратегический союз, при
|23.11.2000
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Gemstar и Barnes&Noble, вероятно, объединятся в интернете
Американская компания Gemstar-TV Guide International, занимающаяся производством программного обеспечения и публикацией телевизионных программ в Сети, ведет переговоры с книжным издательством Barnes&Noble, сообщает Yahoo! Actualites. Вероятно, в результате этих переговоров компании объединятся в Сети для издания электронных книг. Представители обеих компаний отказываются говорить о
|17.11.2000
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Убытки Barnes & Noble превысили ожидания экспертов
Компания Barnes & Noble, основным видом бизнеса которой является торговля книгами, объявила о финансовых результатах за третий квартал финансового года, сообщает CNET. В ее отчете говорится о том, что к
|01.11.2000
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Barnes & Noble и Amazon: кто победит?
полностью объединить свои операции, сообщает Ecommerce Times. В частности, в оффлайновых магазинах Barnes & Noble было решено установить интернет-киоски для поиска и размещения заказов в Сети.
|31.10.2000
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Убытки Barnes&Noble.com в третьем квартале увеличились и достигли 25 центов на акцию
Онлайновый книжный магазин Barnes&Noble.com представил отчет о результатах деятельности в третьем квартале, сообщает Mer
|27.10.2000
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Barnes & Noble будет торговать книгами через интернет-киоски
Компания Barnes&Noble, ведущая как онлайновую, так и оффлайновую торговлю, объявила о намерении постав
|20.09.2000
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Barnes & Noble сменила Amazon на Yahoo!
com. Теперь это место займет ссылка на сайт barnesandnoble.com, принадлежащий Нью-Йоркской компании Barnes & Noble (крупнейшему продавцу книг в США), и немецкому медиа-гиганту Bertelsmann AG. З
|19.09.2000
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Barnes & Noble сменила Amazon на Yahoo!
- самый посещаемый сайт в Сети, и сделка с ним сможет существенно увеличить численность покупателей Barnesandnoble.com, сообщает CNET.com.
|14.09.2000
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Barnes & Noble.com купила книжный магазин Fatbrain.com за $64 млн.
литературы, за $64 млн. Четверть этой суммы будет выплачено наличными деньгами, а остальное акциями Barnes & Noble.com. Эта сделка стала еще одними свидетельством консолидации, происходящей на
|16.08.2000
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Barnes&Noble.com включается в битву за интернет-рынок учебников
Компания Barnes&Noble.com решила включиться в битву за рынок учебников и открыла на своем сайте новый раздел, ориентированный на продажу новых и подержанных книг для учащихся, сообщает Internet.com. Как
|07.08.2000
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Microsoft и Barnes & Noble открыли онлайновый магазин цифровых книг
Microsoft и Barnes & Noble заключили партнерское соглашение. Продуктом этого партнерства стал онлайновый
|06.07.2000
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Amazon и Federal Express подготовили самую масштабную акцию в истории электронной коммерции
опий и стали общепризнанными бестеллерами. Конкуренты Amazon также не собираются сидеть сложа руки. Barnes and Noble.com также планирует начать 8 июля рассылать книгу клиентам совместно с U.S.
|07.06.2000
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Barnes and Noble.com инвестирует $20 млн. в MightyWords, компанию по производству цифровых книг
Сетевой книжный магазин Barnes and Noble.com сообщил о том, что он выкупил 6 июня 30% долю в компании MightyWords, по
|31.05.2000
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В Сети окрылся бесплатный университет
30 мая компания notHarvard.com и книжный магазин Barnes & Noble сообщили в совместном пресс-релизе о создании университета Barnes & Noble
|10.12.1999
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Barnesandnoble.com с нового года вводит нвую услугу - печать книг по заказу
Один из крупнейших онлайновых книжных магазинов Barnesandnoble.com намерен со следующего года предложить своим клиентам новую услугу - печать книг по заказу. Теперь не придется ждать пока нужная книга появится на складе. Сама компания сможет
|03.12.1999
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Компания Amazon.com выигрывает суд у Barnesandnoble.com
Крупнейшая компания электронной коммерции Amazon.com Inc., выигрывает федеральный суд у Barnesandnoble.com Inc. о запрете на использование технологии, позволяющей делать онлайновые покупки одним щелчком мыши. Amazon.com заявила, что данная технология, позволяющая клиенту избежать
|25.10.1999
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Amazon обвиняет Barnes & Noble в нарушении авторских прав на свой патент
Иск Amazon.com против barnesandnoble.com похож на разбирательство между priceline.com и Expedia, которое показало, что основательность обвинений может быть доказана в том случае, если именно такая бизнес-практика за
|07.10.1999
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Barnes & Noble покупает Babbage's Etc за $215 млн
Barnes & Noble готова взять на себя еще и предполагаемый долг Babbage's Etc. Компания Babbage's Etc - один из крйпнейших продавцев игровых видеоприставок и игрового ПО. С покупкой Babbage's Etc Barnes & Noble получает 495 магазинов, работающих под вывесками Babbage's, Software Etc и GameStop, а также Web-сайт gamestop.com. Сделка пройдет в несколько необычном режиме, так как прямая по
|25.05.1999
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Barnes&Noble.com начинает продажу акций на Нью-йоркской фондовой бирже
Акции компании Barnes&Noble.com дебютируют сегодня на Нью-йоркской фондовой бирже. Фирма является одним из крупнейших продавцов книг через Интернет. Акции будут продаваться по $18; всего их выпущено на $2,5 м
|24.02.1999
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Barnes & Noble объявила результаты четвертого квартала
Компания Barnes & Noble обнародовала в понедельник финансовые результаты четвертого квартала. Объем пр
|18.12.1998
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Barnesandnoble.com не справляется с высоким трафиком
Компания Barnes & Noble заявила, что снижение скорости работы их сайта и задержки в обработке заказов, продолжавшиеся несколько часов в среду, связаны с двумя технологическими проблемами, проявившимися
Barnes & Noble и организации, системы, технологии, персоны:
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