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GameStop

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


04.08.2022 Малоизвестная ИТ-компания внезапно стала дороже Coca-Cola, Disney и Bank of America. Никто не знает, почему 1
11.02.2021 Информационные технологии помогли россиянам массово выйти на фондовый рынок 1
01.04.2013 Первая в мире открытая игровая консоль вышла в продажу за $100 1
28.03.2012 Citibank отдал мошеннику кредитку сооснователя Microsoft 1
22.11.2011 Специальное издание Max Payne 3 1
14.05.2011 DLC для Witcher 2 будут бесплатными 1
02.02.2011 PC-демоверсия Dragon Age 2 до релиза 1
29.06.2010 Популярность соцсетей продолжает резко расти 1
12.05.2010 Fallout: New Vegas. Коллекционное издание 1
28.09.2009 Alpha Protocol откладывается? 1
12.08.2009 Большое пополнение в PC Gaming Alliance 1
03.08.2009 Разработка This is Vegas остановлена? 1
06.03.2009 Amazon открыл новый магазин видеоигр 1
29.10.2008 Grand Theft Auto IV для РС задержится? 1
29.07.2008 Brothers in Arms: Hell's Highway в сентябре? 1
04.04.2008 Grand Theft Auto 4: Видео 1
25.09.2007 Коллекционное издание Unreal Tournament 3: сокровище за $60 1
27.06.2007 GameStop открывает тысячный зарубежный магазин 1
04.04.2007 PSP подешевела на $30 1
30.03.2007 Выручка GameStop выросла на 79% 1
28.03.2007 Lazard предсказывает высокую выручку GameStop 1
16.03.2007 Сайт Sony теряет посетителей 1
16.01.2007 Продажи Wii удивили аналитиков 1
29.12.2006 Дефицит Wii и PS3 продлится на 2007 год 1
23.11.2006 Выручка GameStop выросла на 89% 1
21.11.2006 Американский запуск PlayStation 3 1
20.08.2001 Онлайновый магазин видеоигр GameStop планирует увеличить свою посещаемость в 5 раз? 1
07.10.1999 Barnes & Noble покупает Babbage's Etc за $215 млн 1

Публикаций - 30, упоминаний - 30

GameStop и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3255 8
Nintendo 818 4
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 266 3
Dell Alienware Corp 146 2
Microsoft Corporation 25700 2
Meta Platforms - Facebook 4608 2
Sony 6721 2
Nvidia Corp 3951 2
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 239 2
Obsidian Entertainment 81 2
Best Buy 222 2
BFG Technologies 4 1
Sony DADC 10 1
AMTD Group - AMTD Digital 3 1
Samsung Electronics 11006 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5594 1
Dell EMC 5169 1
Cisco Systems 5352 1
Alibaba Group 471 1
X Corp - Twitter 2929 1
Apple Inc 13077 1
Intel Corporation 12777 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5798 1
AMD - Advanced Micro Devices 4623 1
Razer Inc 85 1
Acer Group - Acer Inc 2758 1
Logitech 437 1
Experian 83 1
Epic Games 171 1
Apacer Technology Inc 71 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 769 1
Capcom 291 1
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 433 1
Caravan - Караван - Русский Экспресс - Бюро Телекоммуникационных Услуг 93 1
EA - BioWare 205 1
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 257 1
Flex - Flextronics 89 1
Wargaming Seattle - Gas Powered Games 76 1
Midway 110 1
CD Projekt RED 89 1
Сибур Холдинг - Казаньоргсинтез 22 1
Amazon Video Games Trade-In 1 1
101Hotels.com 456 1
Wedbush Securities - Wedbush Morgan Securities 48 1
Nordstrom 12 1
Walmart - Wal-Mart Stores 404 1
eBay Inc 1639 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1880 1
Kickstarter 136 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1971 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 1
Возрождение - Коммерческий банк 355 1
Walt Disney Company 644 1
Bank of America - Банк Америки 269 1
Warner Bros. International Television Distribution 287 1
Coca-Cola Company 260 1
EPIC Telecom Invest 211 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 206 1
Citi - Citibank 158 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис - БКС Брокер 89 1
Barnes & Noble 171 1
Warner 539 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 2
Минобороны РФ - ВДВ - Воздушно-десантные войска Российской Федерации 57 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5601 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 510 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18225 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13513 6
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 725 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61159 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5623 3
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 548 2
Аксессуары 4251 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8152 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6180 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6354 2
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1102 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2477 1
Joystick - Джойстик 1147 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10704 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26146 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5478 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14700 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7852 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2014 1
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1502 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2768 1
Кибербезопасность - Кража личности - Похищение цифровой личности - Identity theft 130 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13409 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21792 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7890 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10551 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17977 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6441 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64282 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22435 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7795 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15369 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10236 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28049 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4385 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2944 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10122 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4181 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4581 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9765 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4152 8
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3045 5
Apple iPhone 6 4861 3
Nintendo Wii - игровая консоль 760 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1925 2
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 381 2
Ubisoft - Tom Clancy's - Rainbow Six - Splinter Cell 120 1
Obsidian Entertainment - Alpha Protocol 25 1
Gearbox Software - Brothers in Arms - серия игр 42 1
Apple iPad 3997 1
Google Android 15166 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 425 1
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 360 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1835 1
Fallout 144 1
Blizzard - World of Warcraft 362 1
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 1
Myspace - социальная сеть 640 1
Epic Games - Unreal Engine 336 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Depositphotos - фотобанк 404 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1017 1
EA Dragon Age - компьютерная игра 95 1
EA Madden NFL - Компьютерная игра 18 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 664 1
Nintendo DS - игровая консоль 340 1
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 153 1
Pachter Michael - Пачтер Майкл 46 2
Thorton Michael - Тортон Майкл 15 1
Stringer Howard - Стрингер Говард 39 1
Sebastian Colin - Себастьян Колин 18 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Allen Paul - Аллен Пол 125 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54485 15
Россия - РФ - Российская федерация 164761 3
Канада 5059 3
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Америка - Американский регион 2204 2
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США - Калифорния 4812 2
США - Пенсильвания - Питтсбург 136 1
США - Гуам - Марианские острова 42 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18983 1
Европа 24907 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13764 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Азия - Азиатский регион 5890 1
Ирландия - Республика 1044 1
Дания - Королевство 1332 1
Норвегия - Королевство 1852 1
Швеция - Королевство 3773 1
Финляндия - Финляндская Республика 3691 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3645 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2597 1
Германия - Федеративная Республика 13159 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1819 1
Италия - Итальянская Республика 4495 1
Бразилия - Федеративная Республика 2505 1
Испания - Королевство 3820 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1456 1
Австрия - Австрийская Республика 1353 1
Новая Зеландия 736 1
Португалия - Португальская Республика 949 1
Бразилия - Сан-Паулу 182 1
США - Колорадо 385 1
США - Пенсильвания 372 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 1
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 407 1
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Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 239 1
Kotaku 23 1
NDP 53 1
Broadpoint AmTech - American Technology & Research - American Technology Research 24 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Experian Simmons 1 1
Southern Methodist University - Южный методистский университет 8 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
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