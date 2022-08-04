Индексная книга (каталог) CNews*
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GameStop
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 30, упоминаний - 30
GameStop и организации, системы, технологии, персоны:
|Pachter Michael - Пачтер Майкл 46 2
|Thorton Michael - Тортон Майкл 15 1
|Stringer Howard - Стрингер Говард 39 1
|Sebastian Colin - Себастьян Колин 18 1
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
|Allen Paul - Аллен Пол 125 1
|Reddit 389 2
|PCweek 30 1
|Forbes - Форбс 981 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6078 1
|Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 239 1
|Kotaku 23 1
|NDP 53 1
|Broadpoint AmTech - American Technology & Research - American Technology Research 24 1
|Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
|Experian Simmons 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454760, в очереди разбора - 727605.
Создано именных указателей - 197164.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454760, в очереди разбора - 727605.
Создано именных указателей - 197164.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.