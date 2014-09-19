Кибербезопасность Кража личности Похищение цифровой личности Identity theft
|19.09.2014
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Утекшие персональные данные в России все чаще используются для «кражи личности»
анее, но в 2014 г. чуть ли не три четверти утечек персональных данных были так или иначе связаны с «кражей личности». Утекающие данные впоследствии широко использовались в мошеннических схемах
|24.09.2012
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Группа мошенников выручила $65 млн на краже личности
иканские полицейские называют раскрытую схему одной из самых крупных и продолжительных, связанных с кражей личности. Мошенники использовали краденные персональные данные для незаконного получен
|04.08.2008
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Клиенты Blue Cross могут пострадать от кражи личности: масштабная утечка
ue Cross, причиной ошибки стала замена некой «компьютерной системы», новая версия которой была протестирована не до конца. В результате этой ошибки оригинальные получатели писем оказались под угрозой кража личности – в каждом конверте содержалась масса приватных сведений, в том числе и номера социального страхования. Общее количество разосланных писем не совпадает с количеством пострадавших
|06.06.2008
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ИБ-законы в США не уменьшают числа краж личности
понимаем, что эти законы могут иметь другие преимущества, такие, как снижение средних потерь жертв кражи личности в среднем и повышение безопасности фирм.
|14.02.2008
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FTC: кража личности - проблема 2007
зана с кражей личных данных. FTC опубликовала доклад (Consumer Fraud and Identity Theft Complaint Data), отражающий способы получения денежных средств через Сеть обманным путем. На первом месте стоит кража личности – 32% всего объема хищений (258427 жалоб). Второе место занимают каталоги товаров – 8% (62811 жалоб). На третьем месте располагаются интернет-сервисы – на них жаловались 5% потре
|06.11.2007
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В США начнут наказывать за ботнеты и кражу личности
м Байденом (Joseph Biden), станет частью большого законопроекта, регулирующего вопросы, связанные с кражей личности. В настоящее время Identity Theft Enforcement and Restitution Act дорабатывае
|31.08.2007
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Утечка в Калифорнии: 760 тыс. пенсионеров под угрозой кражи личности
антскую дыру прямо у себя под носом», - говорит Денис Зенкин, директор по маркетингу компании InfoWatch. Напомним, что недавно серьезная «пенсионная» утечка произошла в г. Нью-Йорк, когда под угрозой кражи личности оказались 280 тыс. пенсионеров, приватные сведения которых были похищены вместе с ноутбуком частного консультанта городского агентства финансовых услуг (Financial Information Ser
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
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|TorrentFreak (TF) 136 3
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|TechnologyAdvice - eWeek 230 2
|Forbes - Форбс 816 1
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|Известия ИД 624 1
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|IDC - International Data Corporation 4910 2
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|Индекс потребительского доверия 20 1
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