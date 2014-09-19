Утекшие персональные данные в России все чаще используются для «кражи личности» анее, но в 2014 г. чуть ли не три четверти утечек персональных данных были так или иначе связаны с «кражей личности». Утекающие данные впоследствии широко использовались в мошеннических схемах

Группа мошенников выручила $65 млн на краже личности иканские полицейские называют раскрытую схему одной из самых крупных и продолжительных, связанных с кражей личности. Мошенники использовали краденные персональные данные для незаконного получен

Клиенты Blue Cross могут пострадать от кражи личности: масштабная утечка ue Cross, причиной ошибки стала замена некой «компьютерной системы», новая версия которой была протестирована не до конца. В результате этой ошибки оригинальные получатели писем оказались под угрозой кража личности – в каждом конверте содержалась масса приватных сведений, в том числе и номера социального страхования. Общее количество разосланных писем не совпадает с количеством пострадавших

ИБ-законы в США не уменьшают числа краж личности понимаем, что эти законы могут иметь другие преимущества, такие, как снижение средних потерь жертв кражи личности в среднем и повышение безопасности фирм.

FTC: кража личности - проблема 2007 зана с кражей личных данных. FTC опубликовала доклад (Consumer Fraud and Identity Theft Complaint Data), отражающий способы получения денежных средств через Сеть обманным путем. На первом месте стоит кража личности – 32% всего объема хищений (258427 жалоб). Второе место занимают каталоги товаров – 8% (62811 жалоб). На третьем месте располагаются интернет-сервисы – на них жаловались 5% потре

В США начнут наказывать за ботнеты и кражу личности м Байденом (Joseph Biden), станет частью большого законопроекта, регулирующего вопросы, связанные с кражей личности. В настоящее время Identity Theft Enforcement and Restitution Act дорабатывае