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Кибербезопасность Кража личности Похищение цифровой личности Identity theft



19.09.2014 Утекшие персональные данные в России все чаще используются для «кражи личности»

анее, но в 2014 г. чуть ли не три четверти утечек персональных данных были так или иначе связаны с «кражей личности». Утекающие данные впоследствии широко использовались в мошеннических схемах

24.09.2012 Группа мошенников выручила $65 млн на краже личности

иканские полицейские называют раскрытую схему одной из самых крупных и продолжительных, связанных с кражей личности. Мошенники использовали краденные персональные данные для незаконного получен
04.08.2008 Клиенты Blue Cross могут пострадать от кражи личности: масштабная утечка

ue Cross, причиной ошибки стала замена некой «компьютерной системы», новая версия которой была протестирована не до конца. В результате этой ошибки оригинальные получатели писем оказались под угрозой кража личности – в каждом конверте содержалась масса приватных сведений, в том числе и номера социального страхования. Общее количество разосланных писем не совпадает с количеством пострадавших
06.06.2008 ИБ-законы в США не уменьшают числа краж личности

понимаем, что эти законы могут иметь другие преимущества, такие, как снижение средних потерь жертв кражи личности в среднем и повышение безопасности фирм.
14.02.2008 FTC: кража личности - проблема 2007

зана с кражей личных данных. FTC опубликовала доклад (Consumer Fraud and Identity Theft Complaint Data), отражающий способы получения денежных средств через Сеть обманным путем. На первом месте стоит кража личности – 32% всего объема хищений (258427 жалоб). Второе место занимают каталоги товаров – 8% (62811 жалоб). На третьем месте располагаются интернет-сервисы – на них жаловались 5% потре
06.11.2007 В США начнут наказывать за ботнеты и кражу личности

м Байденом (Joseph Biden), станет частью большого законопроекта, регулирующего вопросы, связанные с кражей личности. В настоящее время Identity Theft Enforcement and Restitution Act дорабатывае
31.08.2007 Утечка в Калифорнии: 760 тыс. пенсионеров под угрозой кражи личности

антскую дыру прямо у себя под носом», - говорит Денис Зенкин, директор по маркетингу компании InfoWatch. Напомним, что недавно серьезная «пенсионная» утечка произошла в г. Нью-Йорк, когда под угрозой кражи личности оказались 280 тыс. пенсионеров, приватные сведения которых были похищены вместе с ноутбуком частного консультанта городского агентства финансовых услуг (Financial Information Ser

Публикаций - 127, упоминаний - 151

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

InfoWatch - Инфовотч 1014 44
Perimetrix - Периметрикс 273 15
Прогресс ГК - Практика безопасности 43 13
Google LLC 11775 12
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 375 8
Experian 80 6
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 4
Microsoft Corporation 24623 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 3
Meta Platforms - Facebook 4438 3
Ponemon Institute 85 3
ITRC - Identity Theft Resource Center 5 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 2
PayPal 654 2
Yahoo! 3697 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 2
SanDisk 317 2
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 327 2
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер 114 2
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 1
Cisco Systems 5114 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
X Corp - Twitter 2845 1
Lenovo Group 2292 1
Qualcomm Technologies 1822 1
Apple Inc 12099 1
VisionLabs - ВижнЛабс 221 1
Intel Corporation 12197 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 525 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
AT&T Inc 1679 1
Dropbox 498 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 1
HP - Hewlett-Packard 3623 1
Trend Micro 601 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 4
LinkedIn 635 3
Equifax - Американское бюро кредитных историй 31 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 65 3
eBay Inc 1619 2
Bank of America - Банк Америки 262 2
Совкомбанк Совесть 271 2
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии 49 2
Unsplash 762 2
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 89 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
BMW Group 446 1
Kickstarter 127 1
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 118 1
Tesla Motors 396 1
UPS 202 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 91 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 1
Walt Disney Company 622 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 33 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 222 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
TPG - инвестиционная компания 25 1
M&S - Marks & Spencer - Маркс и Спенсер 29 1
Борец Производственная Компания - Borets 32 1
GameStop 28 1
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SCMLC - Southern California Medical-Legal Consultants 1 1
GoodWill 13 1
TD Ameritrade 64 1
Cotton Traders 1 1
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Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 614 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 36 1
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