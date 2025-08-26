Получите все материалы CNews по ключевому слову
|26.08.2025
|
В киберпространстве идет индо-пакистанская война. Шпионы атакуют системы с помощью текстовых файлов Linux
ная нагрузка, в свою очередь, представляет собой исполняемый файл .ELF, написанный на языке Go. Обфускация кода существенно затруднила его анализ, но исследователям удалось выяснить, что он выполняет шпионские функции, а также что он использует минимум два метода обеспечения скрытности и постоянства присутствия, в том числе, через службы cron и systemd. Обмен данными с контрольным сервером
|21.08.2025
|
Positive Technologies назвала десять самых распространенных семейств вредоносного ПО в России
жно автоматизировать большинство этапов атаки. Особенно актуальными останутся программы-вымогатели, шпионское ПО и трояны удаленного доступа — как наиболее результативные. При этом атаки будут
|12.08.2025
|
Доля шпионских кибератак на российский бизнес выросла в 5 раз
овершаемых в целях шпионажа кибератак в России продолжает расти. В 2023 г. этот показатель составил 15%, к концу 2024 г. — 21%, а по итогам первой половины 2025 г. достиг уже рекордных 36%. Наряду со шпионажем растет и доля хактивизма т.е. использует хакерские методы для достижения политических или социальных целей, в 2025 г. каждая пятая кибератака носила идеологический характер. В 2024 г.
|24.07.2025
|
Хакеры распространяют шпионское ПО под видом средства подключения к Starlink
ведки и национальной безопасности Ирана (MOIS). Всего исследователи обнаружили в июне четыре сэмпла шпионских программ, которым было присвоено общее название DCHSpy. Фото: DC Studio / FreePik И
|07.07.2025
|
Новая шпионская программа Batavia охотится за документами российской промышленности
лоумышленников рассылает российским предприятиям вредоносные электронные письма с ранее неизвестной шпионской программой — троянцем Batavia. Основная цель кибератаки — заражение организаций, пр
|03.07.2025
|
За полгода число кибератак российский топливно-энергетический комплекс выросло на 40%. Большинство инцидентов связано со шпионажем
граммное обеспечение (ПО). В I полугодии 2024 г. 60% ИТ-атак на ТЭК были направлены на получение финансовых данных, остальное — на шпионаж. В 2025 г. структура изменилась: 41% ИТ-инцидентов связаны с шпионажем, 25% — с доступом к финансовым данным, 17% проводят хактивисты т.е. это политически ангажированное использование незаконных способов воздействия на компьютерные сети и отдельные узлы,
|12.05.2025
|
Разработчика шпионской системы Pegasus заставили заплатить компенсацию за взлом WhatsApp
иберпространстве». В свою очередь, в ООН потребовали ввести глобальный мораторий на распространение шпионских программных комплексов, подобных Pegasus. *WhatsApp (принадлежит Meta, которая запр
|06.05.2025
|
Шпионы Core Werewolf атаковали военные организации Белоруссии и России
Специалисты департамента киберразведки (Threat Intelligence) компании F6 зафиксировали активность группировки шпионов Core Werewolf, направленную на военные организации Белоруссии и России. Об этом CNews сообщили представители F6. Core Werewolf — кибершпионская группа, которая активно атакует российски
|24.04.2025
|
Российских военных атакует шпионский вирус, встроенный в навигационное приложение для Android
спространяли трояна Android.Spy.1292.origin Вредоносное программное обеспечение (ПО), применяемое в шпионских операциях, нацелено на похищение конфиденциальных документов из Telegram и WhatsApp
|21.04.2025
|
За пользователями Google Chrome шпионят десятки расширений, скачанных миллионы раз
скрытая логика, обфускация и представляющие потенциальный риск функции заставляет заподозрить неладное. Ровно поэтому Такнер присвоил 35 расширениям с unknow.com статус подозрительных и потенциально шпионских. А позднее добавил к ним еще 22, которые, по его мнению, относятся к той же операции. Все эти расширения были обозначены как скрытые: поиск в Chrome Web Store их не обнаруживал, сторо
|13.03.2025
|
Шпионское приложение северокорейских хакеров нашлось в магазине приложений для Android. Оно записывает звонки и делает снимки экрана
кибербезопасности дали название KoSpy. По оценкам специалистов, с высокой степенью уверенности это шпионское ПО разработано северокорейскими властями. По данным Lookout, по крайней мере одно и
|10.03.2025
|
BI.Zone: шпионская группировка Squid Werewolf рассылает заманчивые «предложения о работе»
путем: они притворились HR-менеджерами реально существующей крупной компании. Squid Werewolf — это шпионский кластер, атакующий организации Южной Кореи, Японии, Вьетнама, России, США, Индии, О
|05.03.2025
|
В Android закрыты две эксплуатируемые шпионские «дыры»
что CVE-2024-50302 - одна из трех уязвимостей, комбинацией из которых воспользовались разработчики шпионского ПО Cellebrite в ходе атаки на устройство гражданского активиста в Сербии в декабре
|28.02.2025
|
Исследователи Positive Technologies выявили новый бэкдор в арсенале группировки Dark Caracal
Киберпреступная группировка Dark Caracal, действующая с 2012 г., сменила инструментарий и тактику атак. К такому выводу пришли специалисты департамента Threat Intelligence экспертного центра безопасности Positive Technolo
|21.02.2025
|
Время обнаружения шпионских атак увеличилось на 40%
незаметно проникать в инфраструктуру компаний. Об этом CNews сообщили представители «Информзащиты». Шпионское ПО представляет собой вредоносные программы, предназначенные для скрытого сбора кон
|05.02.2025
|
Власти США оказались официальным клиентом производителя шпионского софта Paragon, с помощью которого взламывают WhatsApp* и Signal
Один из клиентов Директор израильского производителя шпионских программ Paragon подтвердил сотрудничество с властями США, пишет Techcrunch. Компан
|31.01.2025
|
Экс-министр юстиции Польши сбежал от ареста по скандальному делу о прослушках с помощью шпионского ПО Pegasus
прещенной экстремистской организацией). Разбирательство длилось с 2019 г. Согласно заявлению истца, шпионское ПО применялось для слежки за 1,4 тыс. пользователей мессенджера. В 2021 г. французс
|20.01.2025
|
100 стран мира купили и применяют шпионский софт для взлома смартфонов
NCSC, рынок шпионских программ для правительственных спецслужб растет и развивается, ведь спрос на шпионское ПО стремительно растет, и такие программы становятся все доступнее и проще в исполь
|13.12.2024
|
Китайская киберполиция создала шпионский инструмент для перехвата переписки на Android и iPhone в реальном времени
пространенных штаммов вредоносного ПО. По данным Lookout Threat Lab, китайские власти устанавливали шпионское ПО на конфискованные смартфоны подозреваемых во время их арестов. После правоохрани
|19.11.2024
|
В Москве арестованы продавцы телефонов с установленным «шпионским» софтом
е злоумышленников В Москве задержаны участники организованной группы, которая продавала телефоны со шпионской программой, отслеживающей телефонные разговоры и SMS-сообщения. Об этом сообщается
|26.09.2024
|
В ChatGPT найдена «дыра», позволяющая хакерам установить шпионское ПО на макбук
Тип взлома SpAIware В приложении ChatGPT для macOS обнаружена уязвимость, позволяющая хакерам установить шпионское ПО благодаря использованию функции памяти ИИ. Об этом в конце сентября 2024 г. пишет издание The Hacker News. Авторы исследования назвали эту технику SpAIware, ведь она позволяет обес
|19.09.2024
|
Тушите свет: российские энергетические компании атакует новый шпионский троянец
использованием нового троянца Unicorn, направленные на кражу конфиденциальных данных. Атакам подверглись российские энергетические компании, заводы, поставщики и разработчики электронных компонентов. Шпионское ПО распространяется через вредоносные рассылки в электронной почте. В отличие от других подобных атак зловред не самоудаляется сразу после кражи информации, а продолжает похищать новы
|17.09.2024
|
Уязвимости в GPU для мобильных устройств позволяют шпионить за пользователями
ьзуются до тех пор, пока не сломаются окончательно», - подытожил эксперт. В 2022-2023 гг. уязвимости в Arm Mali (CVE-2022-22706, CVE-2022-38181 и CVE-2023-4211) использовались вендорами коммерческого шпионского ПО для узконаправленных атак на пользователей Android. Интересно, что уязвимость CVE-2022-22706 прежде была опубличена под другим индексом - CVE-2021-39793, то есть проявлялась уже д
|10.09.2024
|
США ввели санкции против производителей шпионского софта Predator, но они не работают
на американских граждан, включая правительственных чиновников, журналистов и экспертов по политике. Шпионское ПО Predator использовалось как минимум с 2019 г. и заражало устройства Android и iP
|06.09.2024
|
Илон Маск запустил группировку спутников-шпионов США
ообщении на сайте производителя космической техники. 5 сентября 2024 г. одна из ракет Falcon 9 компании поднялась с калифорнийской базы космических сил Ванденберг, отправив на орбиту партию спутников-шпионов нового поколения для NRO. Это был второй запуск компании SpaceX за день, ведь в этот же день утром другая ракета Falcon 9 доставила 21 интернет-спутник Starlink на орбиту со Спейс-Коста
|23.08.2024
|
В Google Play два года скрывалась широко известная шпионская программа
Вирус исключительной продвинутости Эксперты «Лаборатории Касперского» заявляют, что выявили в Google Play приложения, содержащие ранее неизвестную версию шпионского ПО Mandrake. По данным специалистов, эти приложения пребывают в Google Play не менее двух лет и скачали их уже не менее 32 тыс. раз. Жертвами стали пользователи в Канаде, Германии, И
|01.08.2024
|
Власти Израиля изъяли документы и компьютеры у создателей шпионской программы Pegasus, чтобы они не попали в США
s, одного из самых известных хакерских инструментов в мире. Pegasus – это программа для взлома, или шпионское ПО, которое разрабатывается и продается по лицензии правительствам всего мира израи
|29.07.2024
|
Новая версия шпионского троянца Mandrake два года распространялась через Google Play
Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую версию Mandrake — шпионского троянца для Android. Она распространялась через Google Play с 2022 по 2024 гг. под видом пяти разных приложений. Они были доступны во многих странах мира. Суммарно их скачали как мин
|09.07.2024
|
Хакеры шпионят за госорганами России через Dropbox, Microsoft Graph и даже Yandex Cloud
доносная программа активирует различные функции, в том числе сбор, копирование, удаление данных, инициирование модуля связи с командным сервером, внедрение шелл-кода. Unsplash - Charlesdeluvio Хакеры шпионят за государственными организациями в России Способность вредоносной программы динамически адаптировать свое поведение в зависимости от процесса, в котором она запущена, а также использов
|05.07.2024
|
Программист создал по-настоящему безопасный смарт-ТВ на Linux без шпионских программ и заводских «лазеек». Он доступен всем желающим. Видео
удалять и добавлять ярлыки для приложений, которые могут потребоваться при пользовании умным телевизором. В списке будут только те программы, которые нужны пользователю, без работающих в фоне утилит-шпионов, установленных производителем ТВ. Также он научил свою оболочку выводить уведомления об изменении громкости, работать с потоковым видео и пр. Управление на кончике пальцев Карл Риис, по
|03.07.2024
|
Создана сверхполезная утилита, очищающая Windows 11 от встроенных шпионских функций. С их помощью Microsoft собирает информацию о пользователях
Чтобы не ограничиваться одной только Windows 11, разработчик научил xd-AntiSpy отключать ненужные и шпионские функции еще и в Edge. Это новый штатный браузер Microsoft, который устанавливается
|19.06.2024
|
Власти США начали вводить персональные санкции в отношении разработчиков шпионского программного обеспечения
амих США и их союзников. «Пока, впрочем, непохоже, чтобы эти санкции кого-то всерьёз впечатляли. За шпионское ПО хорошо платят, от желающих им пользоваться - отбою нет, и, судя по всему, для ра
|07.05.2024
|
Кибершпионы Winnti используют вредонос, прячущий другие шпионские инструменты от антивирусов
роцесс cmd.exe (командная строка Windows). Freepik Китайская кибергруппировка научилась маскировать шпионские инструменты от антивирусов UNAPIMON написан на C++ и выполнен в виде DLL-библиотеки
|07.03.2024
|
Главный союзник Америки на Ближнем Востоке шпионил за гражданами США
, Греции, Венгрии и Северной Македонии, которые помогали разрабатывать, продавать или рекламировать шпионские продукты и средства взлома. Как следует из материала The Record и пояснений министе
|05.03.2024
|
Телеком-операторы, использующие Red Hat Linux, атакованы шпионскими троянами
етил эксперт, подразумевая телеком-операторов, пострадавших от вредоноса. «Телеком-операторы - лакомая мишень для всевозможных кибершпионов, и, судя по исследованию, которое провёл HaxRob, это именно шпионский инструмент, обеспечивающий его операторам «станцию прослушивания» прямо в инфраструктуре целевых телекомов», - отмечает Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности к
|04.03.2024
|
Исходный код скандально знаменитого шпионского ПО Pegasus передадут WhatsApp
жду разработчиком популярного мессенджера и NSO Group, начатого в 2019 г. Согласно заявлению истца, шпионское ПО применялось для слежки за 1,4 тыс. пользователей WhatsApp. Израильская компания
|22.02.2024
|
Киберпреступный триумвират: F.A.С.С.T. назвала главные киберугрозы 2024 года — шпионы, хактивисты, вымогатели
которые преследуют как финансовые, так и политические цели. Одной из новых тактик злоумышленников стала кража учетных записей в Telegram на устройствах жертв, что уже после проведения атаки позволяло шпионить за сотрудниками атакованной компании. Кроме того, впервые в России некоторые группировки вымогателей, например Shadow (Comet) и Werewolves, стали выкладывать данные об атакованных росс
|16.01.2024
|
«Лаборатория Касперского» разработала новый метод обнаружения шпионской программы Pegasus на iPhone
отали специальную утилиту, которая облегчает обнаружение, анализ и парсинг артефактов Shutdown.log. Шпионское ПО под iOS, такое как Pegasus, отличается высоким уровнем сложности. Чтобы обезопас
|13.12.2023
|
Специалисты Positive Technologies выделили угрозы 2023 года: кибершпионаж, двойное вымогательство и двукратный рост атак на телеком
роны хактивистов. Излюбленными способами их атак являются массированные DDoS-атаки и дефейс сайтов. Шпионское ПО стало одним из основных трендов 2023 г. Его использование в качестве метода атак
|13.12.2023
|
В России готовится отечественная «антишпионская» замена Telegram
многих компаниях с госучастием объявлен бойкот технике Apple, которую с недавних пор власти считают шпионской. Что будет с Telegram Telegram – это второй по популярности мессенджер в России пос
