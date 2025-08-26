В киберпространстве идет индо-пакистанская война. Шпионы атакуют системы с помощью текстовых файлов Linux ная нагрузка, в свою очередь, представляет собой исполняемый файл .ELF, написанный на языке Go. Обфускация кода существенно затруднила его анализ, но исследователям удалось выяснить, что он выполняет шпионские функции, а также что он использует минимум два метода обеспечения скрытности и постоянства присутствия, в том числе, через службы cron и systemd. Обмен данными с контрольным сервером

Positive Technologies назвала десять самых распространенных семейств вредоносного ПО в России жно автоматизировать большинство этапов атаки. Особенно актуальными останутся программы-вымогатели, шпионское ПО и трояны удаленного доступа — как наиболее результативные. При этом атаки будут

Доля шпионских кибератак на российский бизнес выросла в 5 раз овершаемых в целях шпионажа кибератак в России продолжает расти. В 2023 г. этот показатель составил 15%, к концу 2024 г. — 21%, а по итогам первой половины 2025 г. достиг уже рекордных 36%. Наряду со шпионажем растет и доля хактивизма т.е. использует хакерские методы для достижения политических или социальных целей, в 2025 г. каждая пятая кибератака носила идеологический характер. В 2024 г.

Хакеры распространяют шпионское ПО под видом средства подключения к Starlink ведки и национальной безопасности Ирана (MOIS). Всего исследователи обнаружили в июне четыре сэмпла шпионских программ, которым было присвоено общее название DCHSpy. Фото: DC Studio / FreePik И

Новая шпионская программа Batavia охотится за документами российской промышленности лоумышленников рассылает российским предприятиям вредоносные электронные письма с ранее неизвестной шпионской программой — троянцем Batavia. Основная цель кибератаки — заражение организаций, пр

За полгода число кибератак российский топливно-энергетический комплекс выросло на 40%. Большинство инцидентов связано со шпионажем граммное обеспечение (ПО). В I полугодии 2024 г. 60% ИТ-атак на ТЭК были направлены на получение финансовых данных, остальное — на шпионаж. В 2025 г. структура изменилась: 41% ИТ-инцидентов связаны с шпионажем, 25% — с доступом к финансовым данным, 17% проводят хактивисты т.е. это политически ангажированное использование незаконных способов воздействия на компьютерные сети и отдельные узлы,

Разработчика шпионской системы Pegasus заставили заплатить компенсацию за взлом WhatsApp иберпространстве». В свою очередь, в ООН потребовали ввести глобальный мораторий на распространение шпионских программных комплексов, подобных Pegasus. *WhatsApp (принадлежит Meta, которая запр

Шпионы Core Werewolf атаковали военные организации Белоруссии и России Специалисты департамента киберразведки (Threat Intelligence) компании F6 зафиксировали активность группировки шпионов Core Werewolf, направленную на военные организации Белоруссии и России. Об этом CNews сообщили представители F6. Core Werewolf — кибершпионская группа, которая активно атакует российски

Российских военных атакует шпионский вирус, встроенный в навигационное приложение для Android спространяли трояна Android.Spy.1292.origin Вредоносное программное обеспечение (ПО), применяемое в шпионских операциях, нацелено на похищение конфиденциальных документов из Telegram и WhatsApp

За пользователями Google Chrome шпионят десятки расширений, скачанных миллионы раз скрытая логика, обфускация и представляющие потенциальный риск функции заставляет заподозрить неладное. Ровно поэтому Такнер присвоил 35 расширениям с unknow.com статус подозрительных и потенциально шпионских. А позднее добавил к ним еще 22, которые, по его мнению, относятся к той же операции. Все эти расширения были обозначены как скрытые: поиск в Chrome Web Store их не обнаруживал, сторо

Шпионское приложение северокорейских хакеров нашлось в магазине приложений для Android. Оно записывает звонки и делает снимки экрана кибербезопасности дали название KoSpy. По оценкам специалистов, с высокой степенью уверенности это шпионское ПО разработано северокорейскими властями. По данным Lookout, по крайней мере одно и

BI.Zone: шпионская группировка Squid Werewolf рассылает заманчивые «предложения о работе» путем: они притворились HR-менеджерами реально существующей крупной компании. Squid Werewolf — это шпионский кластер, атакующий организации Южной Кореи, Японии, Вьетнама, России, США, Индии, О

В Android закрыты две эксплуатируемые шпионские «дыры» что CVE-2024-50302 - одна из трех уязвимостей, комбинацией из которых воспользовались разработчики шпионского ПО Cellebrite в ходе атаки на устройство гражданского активиста в Сербии в декабре

Исследователи Positive Technologies выявили новый бэкдор в арсенале группировки Dark Caracal Киберпреступная группировка Dark Caracal, действующая с 2012 г., сменила инструментарий и тактику атак. К такому выводу пришли специалисты департамента Threat Intelligence экспертного центра безопасности Positive Technolo

Время обнаружения шпионских атак увеличилось на 40% незаметно проникать в инфраструктуру компаний. Об этом CNews сообщили представители «Информзащиты». Шпионское ПО представляет собой вредоносные программы, предназначенные для скрытого сбора кон

Власти США оказались официальным клиентом производителя шпионского софта Paragon, с помощью которого взламывают WhatsApp* и Signal Один из клиентов Директор израильского производителя шпионских программ Paragon подтвердил сотрудничество с властями США, пишет Techcrunch. Компан

Экс-министр юстиции Польши сбежал от ареста по скандальному делу о прослушках с помощью шпионского ПО Pegasus прещенной экстремистской организацией). Разбирательство длилось с 2019 г. Согласно заявлению истца, шпионское ПО применялось для слежки за 1,4 тыс. пользователей мессенджера. В 2021 г. французс

100 стран мира купили и применяют шпионский софт для взлома смартфонов NCSC, рынок шпионских программ для правительственных спецслужб растет и развивается, ведь спрос на шпионское ПО стремительно растет, и такие программы становятся все доступнее и проще в исполь

Китайская киберполиция создала шпионский инструмент для перехвата переписки на Android и iPhone в реальном времени пространенных штаммов вредоносного ПО. По данным Lookout Threat Lab, китайские власти устанавливали шпионское ПО на конфискованные смартфоны подозреваемых во время их арестов. После правоохрани

В Москве арестованы продавцы телефонов с установленным «шпионским» софтом е злоумышленников В Москве задержаны участники организованной группы, которая продавала телефоны со шпионской программой, отслеживающей телефонные разговоры и SMS-сообщения. Об этом сообщается

В ChatGPT найдена «дыра», позволяющая хакерам установить шпионское ПО на макбук Тип взлома SpAIware В приложении ChatGPT для macOS обнаружена уязвимость, позволяющая хакерам установить шпионское ПО благодаря использованию функции памяти ИИ. Об этом в конце сентября 2024 г. пишет издание The Hacker News. Авторы исследования назвали эту технику SpAIware, ведь она позволяет обес

Тушите свет: российские энергетические компании атакует новый шпионский троянец использованием нового троянца Unicorn, направленные на кражу конфиденциальных данных. Атакам подверглись российские энергетические компании, заводы, поставщики и разработчики электронных компонентов. Шпионское ПО распространяется через вредоносные рассылки в электронной почте. В отличие от других подобных атак зловред не самоудаляется сразу после кражи информации, а продолжает похищать новы

Уязвимости в GPU для мобильных устройств позволяют шпионить за пользователями ьзуются до тех пор, пока не сломаются окончательно», - подытожил эксперт. В 2022-2023 гг. уязвимости в Arm Mali (CVE-2022-22706, CVE-2022-38181 и CVE-2023-4211) использовались вендорами коммерческого шпионского ПО для узконаправленных атак на пользователей Android. Интересно, что уязвимость CVE-2022-22706 прежде была опубличена под другим индексом - CVE-2021-39793, то есть проявлялась уже д

США ввели санкции против производителей шпионского софта Predator, но они не работают на американских граждан, включая правительственных чиновников, журналистов и экспертов по политике. Шпионское ПО Predator использовалось как минимум с 2019 г. и заражало устройства Android и iP

Илон Маск запустил группировку спутников-шпионов США ообщении на сайте производителя космической техники. 5 сентября 2024 г. одна из ракет Falcon 9 компании поднялась с калифорнийской базы космических сил Ванденберг, отправив на орбиту партию спутников-шпионов нового поколения для NRO. Это был второй запуск компании SpaceX за день, ведь в этот же день утром другая ракета Falcon 9 доставила 21 интернет-спутник Starlink на орбиту со Спейс-Коста

В Google Play два года скрывалась широко известная шпионская программа Вирус исключительной продвинутости Эксперты «Лаборатории Касперского» заявляют, что выявили в Google Play приложения, содержащие ранее неизвестную версию шпионского ПО Mandrake. По данным специалистов, эти приложения пребывают в Google Play не менее двух лет и скачали их уже не менее 32 тыс. раз. Жертвами стали пользователи в Канаде, Германии, И

Власти Израиля изъяли документы и компьютеры у создателей шпионской программы Pegasus, чтобы они не попали в США s, одного из самых известных хакерских инструментов в мире. Pegasus – это программа для взлома, или шпионское ПО, которое разрабатывается и продается по лицензии правительствам всего мира израи

Новая версия шпионского троянца Mandrake два года распространялась через Google Play Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую версию Mandrake — шпионского троянца для Android. Она распространялась через Google Play с 2022 по 2024 гг. под видом пяти разных приложений. Они были доступны во многих странах мира. Суммарно их скачали как мин

Хакеры шпионят за госорганами России через Dropbox, Microsoft Graph и даже Yandex Cloud доносная программа активирует различные функции, в том числе сбор, копирование, удаление данных, инициирование модуля связи с командным сервером, внедрение шелл-кода. Unsplash - Charlesdeluvio Хакеры шпионят за государственными организациями в России Способность вредоносной программы динамически адаптировать свое поведение в зависимости от процесса, в котором она запущена, а также использов

Программист создал по-настоящему безопасный смарт-ТВ на Linux без шпионских программ и заводских «лазеек». Он доступен всем желающим. Видео удалять и добавлять ярлыки для приложений, которые могут потребоваться при пользовании умным телевизором. В списке будут только те программы, которые нужны пользователю, без работающих в фоне утилит-шпионов, установленных производителем ТВ. Также он научил свою оболочку выводить уведомления об изменении громкости, работать с потоковым видео и пр. Управление на кончике пальцев Карл Риис, по

Создана сверхполезная утилита, очищающая Windows 11 от встроенных шпионских функций. С их помощью Microsoft собирает информацию о пользователях Чтобы не ограничиваться одной только Windows 11, разработчик научил xd-AntiSpy отключать ненужные и шпионские функции еще и в Edge. Это новый штатный браузер Microsoft, который устанавливается

Власти США начали вводить персональные санкции в отношении разработчиков шпионского программного обеспечения амих США и их союзников. «Пока, впрочем, непохоже, чтобы эти санкции кого-то всерьёз впечатляли. За шпионское ПО хорошо платят, от желающих им пользоваться - отбою нет, и, судя по всему, для ра

Кибершпионы Winnti используют вредонос, прячущий другие шпионские инструменты от антивирусов роцесс cmd.exe (командная строка Windows). Freepik Китайская кибергруппировка научилась маскировать шпионские инструменты от антивирусов UNAPIMON написан на C++ и выполнен в виде DLL-библиотеки

Главный союзник Америки на Ближнем Востоке шпионил за гражданами США , Греции, Венгрии и Северной Македонии, которые помогали разрабатывать, продавать или рекламировать шпионские продукты и средства взлома. Как следует из материала The Record и пояснений министе

Телеком-операторы, использующие Red Hat Linux, атакованы шпионскими троянами етил эксперт, подразумевая телеком-операторов, пострадавших от вредоноса. «Телеком-операторы - лакомая мишень для всевозможных кибершпионов, и, судя по исследованию, которое провёл HaxRob, это именно шпионский инструмент, обеспечивающий его операторам «станцию прослушивания» прямо в инфраструктуре целевых телекомов», - отмечает Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности к

Исходный код скандально знаменитого шпионского ПО Pegasus передадут WhatsApp жду разработчиком популярного мессенджера и NSO Group, начатого в 2019 г. Согласно заявлению истца, шпионское ПО применялось для слежки за 1,4 тыс. пользователей WhatsApp. Израильская компания

Киберпреступный триумвират: F.A.С.С.T. назвала главные киберугрозы 2024 года — шпионы, хактивисты, вымогатели которые преследуют как финансовые, так и политические цели. Одной из новых тактик злоумышленников стала кража учетных записей в Telegram на устройствах жертв, что уже после проведения атаки позволяло шпионить за сотрудниками атакованной компании. Кроме того, впервые в России некоторые группировки вымогателей, например Shadow (Comet) и Werewolves, стали выкладывать данные об атакованных росс

«Лаборатория Касперского» разработала новый метод обнаружения шпионской программы Pegasus на iPhone отали специальную утилиту, которая облегчает обнаружение, анализ и парсинг артефактов Shutdown.log. Шпионское ПО под iOS, такое как Pegasus, отличается высоким уровнем сложности. Чтобы обезопас

Специалисты Positive Technologies выделили угрозы 2023 года: кибершпионаж, двойное вымогательство и двукратный рост атак на телеком роны хактивистов. Излюбленными способами их атак являются массированные DDoS-атаки и дефейс сайтов. Шпионское ПО стало одним из основных трендов 2023 г. Его использование в качестве метода атак