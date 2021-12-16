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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Positive Technologies
Позитив Текнолоджиз
Группа Позитив
Публикаций - 551, упоминаний - 1729
Positive Technologies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Филиппов Максим 38 37
|Гордейчик Сергей 19 18
|Новиков Алексей 39 18
|Максимов Юрий 18 18
|Ключников Михаил 18 17
|Соколов Алексей 129 14
|Карпов Илья 27 13
|Сычев Артем 50 12
|Симис Борис 12 11
|Авезова Яна 10 10
|Трояновский Владимир 40 10
|Демидов Сергей 53 10
|Нуйкин Андрей 30 10
|Курбатов Владимир 22 10
|Зиненко Ольга 10 10
|Даренский Дмитрий 9 9
|Цыганов Вячеслав 54 9
|Борисов Илья 26 9
|Гущин Александр 15 9
|Мусич Роман 18 9
|Скляров Дмитрий 56 9
|Калинкин Алексей 16 9
|Контемиров Юрий 29 9
|Остапенко Григорий 26 9
|Горбатько Александр 92 9
|Александров Антон 10 9
|Палей Лев 33 9
|Суровец Дмитрий 44 9
|Гнедин Евгений 9 9
|Путин Сергей 38 9
|Горячий Максим 9 9
|Путин Владимир 2437 8
|Димитренко Егор 8 8
|Ермолов Марк 8 8
|Назаров Владимир 13 8
|Баранов Денис 7 7
|Лукацкий Алексей 87 7
|Евтеев Дмитрий 7 7
|Андреев Алексей 17 7
|Шерстобитов Сергей 39 7
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168716, в очереди разбора - 1037775.
Создано именных указателей - 58533.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1168716, в очереди разбора - 1037775.
Создано именных указателей - 58533.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru