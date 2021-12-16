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Positive Technologies
Позитив Текнолоджиз
Группа Позитив

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив


16.12.2021 ПАО «Группа Позитив» объявляет о листинге на московской бирже и старте торгов акциями компании
13.12.2021 14 декабря Positive Technologies проведет Positive Launch Day 2021
06.12.2021 14 декабря Positive Technologies проведет Positive Launch Day 2021
26.11.2021 В России строят отечественный сервис по покупке хакерских услуг взамен заграничных
15.11.2021 Positive Technologies представила онлайн-платформу The Standoff 365 для киберучений
12.11.2021 Positive Technologies помогла устранить уязвимости в Zoom
10.11.2021 Оператор дата-центров Oxygen присоединился к MSSP-программе Positive Technologies
28.10.2021 Виртуальный город-государство, презентация новой платформы и атака на Positive Technologies — как пройдет новый The Standoff Moscow 2021
27.10.2021 Концерн «Автоматика» и Positive Technologies объявили о сотрудничестве
25.10.2021 Специалисты Positive Technologies выявили уязвимость в банкоматах Diebold-Nixdorf
20.10.2021 PT Sandbox научилась обнаруживать руткиты после заражения системы
07.10.2021 Positive Technologies и «Айти бастион» договорились о сотрудничестве в области мониторинга ИБ
05.10.2021 Positive Technologies и ИВК объединили возможности Maxpatrol SIEM и «ИВК Кольчуга-К»
30.09.2021 Новая хакерская группировка напала на авиапромышленность и ТЭК России
02.09.2021 Исследование Positive Technologies: более чем в 30% случаев в отечественных компаниях применяют безопасную разработку
30.08.2021 Positive Technologies: число атак с использованием шифровальщиков бьет все рекорды
24.08.2021 Positive Technologies: технологическая сеть 75% промышленных компаний открыта для хакерских атак
13.07.2021 Попавшая под санкции Positive Technologies сменила гендиректора накануне IPO
22.06.2021 Устранена уязвимость в межсетевом экране Fortinet FortiWeb, обнаруженная Positive Technologies
21.06.2021 Минцифры переманило в штат топ-менеджера знаменитой ИБ-компании
18.06.2021 Positive Technologies помогла Cisco устранить уязвимости в решении для развертывания IT-инфраструктуры
11.06.2021 Positive Technologies: злоумышленники затачивают вредоносы под атаки на виртуальную инфраструктуру
07.06.2021 Positive Technologies обнаружила уязвимости в промышленном контроллере WAGO
20.05.2021 Positive Technologies продемонстрировала реальность нового подхода в информационной безопасности
14.05.2021 Positive Technologies помогла Vmware исправить критически опасную уязвимость в средстве анализа эффективности облачных ресурсов
28.04.2021 Positive Technologies: число атак на промышленные компании выросло на 91% по сравнению с 2019 годом
16.04.2021 Positive Technologies выступила с заявлением по санкциям США
13.04.2021 Эксперты Positive Technologies назвали главные технологические тренды развития систем Sandbox в ближайшие 3-5 лет
13.04.2021 Positive Technologies обнаружила критически опасную уязвимость в платформе VMware для защиты конечных устройств
12.04.2021 Positive Technologies помогла VMware устранить уязвимость в утилите для тестирования производительности виртуальных ПК
08.04.2021 Positive Technologies выпустила версию Maxpatrol SIEM для небольших кредитных организаций
29.03.2021 Эксперты Positive Technologies зафиксировали резкий рост числа атак на торговые предприятия
23.03.2021 Positive Technologies представила коммерческий релиз системы управления уязвимостями MaxPatrol VM
18.03.2021 Positive Technologies обеспечила кастомизацию «ПТ Ведомственный центр» 2.0 под задачи заказчика
10.03.2021 Positive Technologies: в каждой компании обнаружено вредоносное ПО и нарушения регламентов кибербезопасности
09.03.2021 IBM устранила уязвимость в QRadar SIEM, обнаруженную Positive Technologies
03.03.2021 В ядре Linux устранены уязвимости, обнаруженные экспертом Positive Technologies
24.02.2021 Positive Technologies и «Айти бастион» объединили усилия для повышения кибербезопасности промпредприятий
24.02.2021 VMware исправила опасные уязвимости в vCenter Server, найденные Positive Technologies
20.02.2021 Vmware устранила уязвимость, обнаруженную Positive Technologies

Публикаций - 551, упоминаний - 1729

Positive Technologies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 3743 70
Microsoft Corporation 20988 52
Cisco Systems 4629 33
Информзащита 611 28
Check Point Software Technologies 682 28
Код Безопасности 379 25
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7772 24
Siemens AG - Сименс Россия 2222 24
SAP SE 4371 22
InfoWatch - Инфовотч 818 22
IBM 8669 21
Intel Corporation 10785 20
Google LLC 9415 20
Infotecs - ИнфоТеКС 296 19
Oracle Corporation 5807 19
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 145 19
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 753 18
Инфосистемы Джет 834 18
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1588 17
Group-IB - Группа информационной безопасности 408 15
VMware 1969 15
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 292 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7502 14
Schneider Electric 457 13
Citrix Systems 723 13
Trend Micro 557 12
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 568 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8521 11
Dr.Web - Доктор Веб 1169 11
Dell EMC 4468 10
HP Inc. 5101 10
Крок 1551 10
Fortinet 307 9
ICL ГК 95 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6195 9
Крипто-ПРО 270 8
Softline - Софтлайн 1737 8
ДиалогНаука 169 8
Apple Inc - Эппл Рус 10101 8
Элвис-Плюс - Элвис+ 123 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4829 13
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 163 11
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 697 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange 844 11
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 223 10
НСПК - Национальная система платежных карт 273 10
Лукойл-Информ 87 10
Металлинвестбанк 41 9
РСХБ-Страхование жизни 11 9
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 96 9
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 50 9
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 27 9
Росводоканал 47 9
Takeda Pharmaceutical 17 6
НС-Банк 6 6
Алеф-Банк 12 6
Yokogawa Electric Corporation - Иокогава Электрик 10 5
РЖД - Российские железные дороги 1324 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1583 4
Транснефть 206 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1903 4
Газпром ПАО 747 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 767 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 334 3
Донстрой - Дон-Строй Инвест 16 3
Норникель - Норильский никель 257 3
Открытие ФК 566 3
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 228 3
Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 287 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 270 2
Банк Санкт-Петербург 127 2
Visa International 1640 2
Qiwi 789 2
Альфа-Банк 1328 2
Почта России ПАО 1774 2
Аэрофлот 615 2
LinkedIn 547 2
Абсолют Банк 105 2
РСХБ - Россельхозбанк 198 2
Airbnb 68 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2026 46
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2746 37
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2345 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7332 23
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1984 17
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1629 16
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1138 14
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 610 11
Правительство РФ 2647 11
ПФР Департамент информационных технологий 129 10
ЦБ РФ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 26 9
Президент Российской Федерации 1718 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1967 7
Правительство Москвы - Департамент строительства 9 6
Росгеолэкспертиза ФГКУ 8 6
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 163 6
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 6
Московская безопасность ГКУ 7 6
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 67 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 169 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1845 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 425 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 929 5
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 126 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 353 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2012 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1159 4
Федеральное казначейство России 863 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 596 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1136 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 739 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 75 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 281 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 152 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 931 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1098 3
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2314 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1997 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 179 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 20 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 3
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 194 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 2 2
CSA - Cloud Security Alliance 11 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 40 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 53 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2 1
Талант и успех - Общественный фонд 12 1
СОИ - Союз операторов интернета 3 1
TIA - Telecommunications Industry Association 66 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 29 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 29 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 102 1
Демократическая политическая партия США 51 1
АРБ - Ассоциация российских банков 147 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 197 1
Руссофт - Russoft 342 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4025 174
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 741 76
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12285 70
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 457 48
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1783 47
CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы 82 36
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 211 35
XSS Cross-Site Scripting - Межсайтовый скриптинг - Межсайтовое выполнение сценариев 134 33
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1010 33
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 139 27
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1808 24
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12120 23
Вредоносное ПО - Зловред - malware 641 19
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 791 18
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2513 16
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 649 14
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1491 13
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 235 12
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SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 22 9
Intel PCH - Platform Controller Hub - Семейство микросхем 11 9
MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 101 8
CSRF (XSRF) - Cross Site Request Forgery - уязвимость - «межсайтовая подделка запроса» - вид атак на посетителей веб-сайтов, использующий недостатки протокола HTTP 16 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10085 7
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9098 7
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1136 7
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 161 143
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall 78 73
Positive Technologies - PT ESC - Expert Security Center 48 43
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 283 42
Microsoft Windows 10 10101 37
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 35 34
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector 32 32
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 28 25
Linux OS 7181 21
Positive Technologies - XSpider 25 19
Google Android 11647 18
SQL - Язык программирования 554 18
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 118 17
Java - Язык программирования 2394 15
Positive Technologies - PT MultiScanner 16 15
Apple iOS 6212 12
PHP - Язык программирования 402 11
Microsoft SQL Server 1240 11
Intel ME - Management Engine 14 9
JavaScript - Язык программирования 934 9
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 971 9
MITRE ATT&CK - Структурированный список поведений киберпреступников 25 9
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 100 8
Positive Technologies - PT Sandbox 8 8
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 672 8
Intel Core - Семейство процессоров 1011 6
Google Chrome - браузер 1165 6
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 48 6
Apple Mac - Apple Macintosh 2539 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 6
Apache HTTP Server 370 6
Новые облачные технологии - МойОфис 323 6
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 48 5
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 215 5
Microsoft Azure 1215 5
VMware vCenter 92 5
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Google Play - Google Store - Android Market 2634 5
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 130 4
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Горбатько Александр 92 9
Александров Антон 10 9
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Суровец Дмитрий 44 9
Гнедин Евгений 9 9
Путин Сергей 38 9
Горячий Максим 9 9
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Ермолов Марк 8 8
Назаров Владимир 13 8
Баранов Денис 7 7
Лукацкий Алексей 87 7
Евтеев Дмитрий 7 7
Андреев Алексей 17 7
Шерстобитов Сергей 39 7
Россия - Российская федерация - РФ 82270 213
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33972 55
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26629 55
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11548 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9505 15
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Индия - Республика 4076 12
Европа Восточная 2811 11
Южная Корея - Республика 3251 11
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Бразилия - Федеративная Республика 1896 8
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Россия - СФО - Томская область - Томск 626 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1927 5
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5032 15
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 410 12
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 750 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2746 10
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 224 10
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2231 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1467 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1878 8
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1208 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3650 6
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 106 5
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 34 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 936 4
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 103 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 621 4
Чипокалипсис - Chipocalypse 32 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1496 3
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 111 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1228 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 3
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Juniper Research 419 1
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Информзащита Учебный центр 38 4
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 272 4
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 11 3
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NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 116 1
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Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 150 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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Создано именных указателей - 58533.
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