Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив

Positive Technologies планирует размещение нового выпуска биржевых облигаций циональные, так и розничные инвесторы. Прием заявок запланирован на 7 августа 2026 г. с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Подать заявку можно будет через крупнейшие банки и брокерские компании. «Positive Technologies при формировании портфеля заимствований, в первую очередь, ориентируется на долгосрочные инструменты: сегодня наш долговой портфель на 100% состоит из облигаций с комфортн

Positive Technologies выявила сеть по распространению дезинформации Экспертный центр безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center) обнаружил единую инфраструктуру для распространения дезинформации. В нее входят более 120 ресурсов: около 50 доменов, не менее 74 Telegram-кана

PT Sandbox теперь можно установить на серверы DEPO Storm В рамках технологического партнерства компании Positive Technologies и DEPO Computers протестировали совместимость песочницы PT Sandbox с серверами DEPO Storm и подтвердили стабильность и корректность их работы. Эта комбинация расширяет воз

Продукты Positive Technologies обеспечивают кибербезопасность «Селигдара» Полиметаллический холдинг «Селигдар» внедрил продукты Positive Technologies — MaxPatrol VM и PT Sandbox. С помощью этих систем организация выстроила процесс управления уязвимостями, определяет трендовые недостатки безопасности, а также защищает ко

Positive Technologies по итогам 6 месяцев 2026 года увеличила объем отгрузок на 45% до 10,7 млрд рублей, превысив изначальный прогноз менеджмента более чем на 2 млрд рублей менее 8,5 млрд руб. Расходы компании по итогам первых 6 месяцев 2026 г. сократились на 13%, что соответствует ранее заявленным планам менеджмента по удержанию затрат на уровне не выше прошлого года. Positive Technologies подтверждает прогноз по отгрузкам на 2026 г. — 40 – 45 млрд руб., при удержании общей суммы расходов в рамках лимита предыдущего года. «Мы довольны результатами за первое

Positive Technologies: число образцов вредоносного ПО хакерских группировок выросло на 88% за год с активностью 17 хакерских группировок. Это на 88% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зафиксировано 447 образцов, согласно исследованию PT ESC (экспертный центр безопасности Positive Technologies). Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Основной вклад в статистику внесли пять наиболее активных группировок. На них пришлось около 60% всех

Positive Technologies и «Цифровые решения» подтвердили совместимость продуктов для технологической инфраструктуры однонаправленной передачей данных DS Diod и брокера сетевых пакетов DS Integrity EVO с системой обеспечения киберустойчивости промышленных инфраструктур PT ISIM. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Такая комбинация позволит предприятиям обеспечивать защищенность промышленного сегмента от киберугроз и выполнить требования регуляторов в области кибербезопасности объек

Positive Technologies: использование ИИ может снизить стоимость создания вредоносных клонов Android-приложений до нескольких рублей Нейросети способны за несколько минут внести изменения в установочный файл Android-приложения, пересобрать его и сохранить работоспособность, показало исследование Positive Technologies. Стоимость одного успешного результата в эксперименте составила от 0,88 до 40,89 руб. Фокусом исследования стал один из сценариев атаки для владельцев мобильных приложений

Positive Technologies признала трендовой уязвимость в веб-версии Outlook Эксперты Positive Technologies отнесли к трендовой уязвимость в Outlook Web Access (OWA), позволяющую злоумышленнику красть конфиденциальные данные, а также выполнять действия от имени пользователя в ве

Эксперты Positive Technologies обнаружили уязвимости в одном из самых популярных языков для разработки сайтов PHP азработчиков языка была уведомлена об угрозах в рамках политики ответственного разглашения и выпустила обновления, устраняющие недостатки в расширении и драйвере. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Свободный язык программирования PHP занимает 12 место по популярности в мире. По данным w3techs на июль 2026 г., разработчики используют PHP на более чем 70% всех веб-сай

Positive Technologies: доступ к инфраструктуре компаний на теневом рынке можно купить за 100$ твии с форматом размещаемой на теневом рынке информации). При этом ущерб от успешной кибератаки с использованием первичного доступа может достигать миллионов долларов. К таким выводам пришли эксперты Positive Technologies, изучив существующие рынки монетизации уязвимостей. На этом фоне затраты на превентивную защиту — кибериспытания и программы багбаунти — оказываются в десятки и сотни раз

Дистрибьютор Netwell и Positive Technologies объединяют усилия для реализации проектных ИБ-решений Netwell, российский дистрибьютор высокотехнологичного оборудования, получил статус официального дистрибьютора всего спектра продуктов Positive Technologies, разработчика решений в сфере кибербезопасности. Netwell традиционно отбирает в свой портфель лучшие технологические решения, и продукты Positive Technologies облад

Компания JoyMoney выбрала MaxPatrol SIEM ядром своего SOC Компания JoyMoney выбрала MaxPatrol SIEM ядром своего SOC. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Финансовая организация JoyMoney в течение нескольких лет использовала зарубежное SIEM-решение с открытым исходным кодом. В 2025 г. в ходе развития системы кибербезопаснос

Positive Technologies представила платформу для прогнозирования внешних угроз атак с интерпретацией бизнес-рисков. По оценкам компании, в течение трех лет объем рынка составит 5,5–6,6 млрд руб., из которых она планирует занять не менее 12%. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Продукт анализирует внешние угрозы, определяя возможные сценарии компрометации бизнес-экосистемы, включающей головную организацию, дочерние компании, партнеров, производи

Positive Technologies разработала своего первого ИИ-помощника мя на подготовку даже сложных правил для системы управления событиями и инцидентами сокращается до десятков минут, а у специалистов без опыта падает почти на 90%. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Давление на специалистов по защите растет сразу с двух сторон. По данным Positive Technologies, число киберпреступных техник с применением ИИ за последний год выро

Positive Technologies: 75% атак на веб-приложения российских организаций привели к простоям Веб-сервисы остаются одной из главных мишеней киберпреступников. Согласно исследованию Positive Technologies, по итогам 2025 г. каждая пятая успешная атака на организации в мире была направлена именно на веб-ресурсы. Наиболее частым последствием успешных атак на веб-приложения ро

Positive Technologies и Microsoft совместно повысили защиту операционных систем четырех серверных Windows-систем различных версий и разрядности, чтобы устранить две уязвимости нулевого дня в диспетчере окон рабочего стола. Их обнаружил специалист экспертного центра безопасности Positive Technologies Сергей Тарасов. Вендор был оповещен об угрозах в рамках политики ответственного разглашения и рекомендует пользователям как можно скорее загрузить исправления. Об этом CNe

Агентство «Эксперт РА» подтвердило высокий кредитный рейтинг Positive Technologies на уровне ruAA и повысило прогноз до стабильного Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в рамках актуализации кредитного рейтинга Positive Technologies подтвердило высокий уровень кредитоспособности компании на уровне ruАА, прогноз по рейтингу изменен на «стабильный». Как отмечает агентство, высокий уровень рейтинга обусл

Positive Technologies представила июньский дайджест трендовых уязвимостей Эксперты Positive Technologies отнесли к трендовым еще пять уязвимостей: в подсистемах ядра Linux, компоненте антивируса Microsoft Defender, а также сервисе для аутентификации User-ID Authentication Por

PT Application Inspector 6.0: новые возможности обнаружения угроз и повышенная прозрачность почек вызовов функций и методов. Кроме того, обновление позволило повысить контролируемость процессов и ускорить запуск сканирования в критически важных проектах. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. PT Application Inspector 6.0 автоматически находит скрытую вредоносную логику в исходном коде благодаря модулю, который действует на основе разработанной Positive Tech

Антивирусная технология в составе PT ISIM сертифицирована ФСТЭК Система обеспечения киберустойчивости промышленных инфраструктур PT ISIM стала первым продуктом Positive Technologies, подтвердившим соответствие требованиям ФСТЭК к защите от ВПО на конечных устройствах. Обновленный сертификат устанавливает, что встроенная в PT ISIM антивирусная технолог

Positive Technologies представила инструмент для мониторинга устойчивости отраслей и регионов к кибератакам ведомственных учреждений. Инструмент позволяет оценивать реальный уровень защищенности организаций, отраслей, регионов и цепочек поставок от атак злоумышленников. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Сегодня киберзащита чаще строится на уровне отдельных компаний, ведомств или объектов инфраструктуры. Но для устойчивости страны важно видеть всю отрасль целиком: предпри

Positive Technologies: число техник кибератак с применением ИИ выросло вдвое с 2024 года Согласно новому исследованию Positive Technologies, доля методов кибератак, в которых хотя бы раз использовался искусственный интеллект, достигла 10% — это вдвое больше, чем в 2024 г. Речь идет о техниках из матрицы MITRE

PT NGFW защищает распределенную инфраструктуру Synergetic Компания Synergetic внедрила межсетевой экран нового поколения PT NGFW для защиты корпоративной сети. Разработку Positive Technologies выбрали благодаря надежности, производительности и скорости развития продукта по итогам пилотирования и сравнения с другим российским NGFW. Об этом CNews сообщил представи

Positive Technologies обучила нейросеть находить вредоносный код по «сценарию» работы программы тобы наши результаты можно было независимо перепроверить, мы публикуем сбалансированный набор данных и сценарии запуска как открытый бенчмарк», — сказал руководитель ML-команды Application Security в Positive Technologies Максим Митрофанов. Пример работы модели: компания принимает проект от подрядчика или внешнего сотрудника. Репозиторий большой, содержит множество бизнес-логики, в том числ

Positive Technologies и «Конфидент» подтвердили возможность интеграции MaxPatrol SIEM с решениями Dallas Lock ехнологическому и бизнес-партнерству ЦЗИ ГК «Конфидент», сказал: «Мы успешно реализовали технологическое партнерство с одним из ключевых игроков на рынке российского ИБ, объединили усилия с компанией Positive Technologies. Результатом стало подтверждение полной совместимости MaxPatrol SIEM с решениями Dallas Lock. Это позволяет нашим клиентам интегрировать события Dallas Lock в свои комплек

Трафик — идеальный объект анализа? Трафик — идеальный объект анализа? Виктор Еременко лидер продуктовой практики PT NAD в Positive Technologies В 2025 году прямой ущерб от кибератак российской экономике составил от 160 до 250 млрд рублей. По данным Positive Technologies, количество успешных кибератак на рос

Группа Rubytech, ФГАУ «ЦИТ» и Positive Technologies создадут безопасную среду для внедрения ИИ на российских заводах Группа Rubytech, Positive Technologies и Федеральное государственное автономное учреждение «Цифровые индустриальные технологии» (ФГАУ «ЦИТ») — экспертно-аналитический центр Минпромторга России по цифровизации п

В четырех линейках чипов мирового производителя AMD устранена уязвимость благодаря Positive Technologies Исследователь экспертного центра безопасности Positive Technologies Тимофей Дудицкий помог исправить опасную уязвимость в линейках процессоров AMD EPYC, Ryzen, EPYC и Ryzen Embedded. Компания AMD — второй крупнейший разработчик чипов, она

Positive Technologies представила майский дайджест трендовых уязвимостей Эксперты Positive Technologies отнесли к трендовым еще четыре уязвимости — в сервере Microsoft SharePoint, в криптографической подсистеме ядра Linux, в системе обмена сообщениями Apache ActiveMQ Classic

Positive Technologies и «АльфаСтрахование» договорились развивать киберстрахование в России Positive Technologies и «АльфаСтрахование» подписали соглашение о сотрудничестве в области развития киберстрахования. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Партнерство предполагает разработку решений для малого, среднего и крупного бизнеса, объединяющих инструменты киберзащиты и страхования. Совместные продукты будут ориенти

Positive Technologies: 83% кибератак на российскую промышленность совершены с помощью вредоносного ПО енности среды: специализированные протоколы, требования к непрерывности процессов и высокая цена реализации недопустимого события, — отметил Антон Кутепов, руководитель центра промышленной экспертизы Positive Technologies. — Поэтому промышленная инфраструктура требует специализированных решений и комплексного подхода к защите. Только так можно обеспечить киберустойчивость и провести цифрову

Эксперты Positive Technologies помогли исправить уязвимости в контроллерах Delta Electronics й финансовые и репутационные потери. Производитель был уведомлен об угрозе в рамках политики ответственного разглашения и выпустил обновление прошивки устройства. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Delta Electronics входит в число ключевых производителей ПЛК в мире, следует из данных Fortune Business Insights. Контроллеры серии AS используются для управления промышл

Positive Technologies: число нового вредоносного ПО выросло на 38% Специалисты департамента threat intelligence экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT ESC TI) обнаружили 808 уникальных образцов вредоносного ПО, которые связаны с деятельностью 11 отслеживаемых хакерских группировок. Четыре наиболее активные группы — R

Топ-менеджеры компаний ТЭК отработали практические навыки киберзащиты мплекса собрала в Казани около 30 генеральных директоров и руководителей подразделений ИБ ведущих компаний отрасли. Практический интенсив организовал Positive Education — центр практического обучения Positive Technologies. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. В открытии мероприятия принял участие заместитель министра энергетики России Эдуард Шереметцев. Действу

Исследование The Edgers, Positive Technologies и SuperJob: роль CISO меняется быстрее, чем готов к этому бизнес рпреступников на российские компании такое расхождение может привести к критическим последствиям для компании», — сказала Анастасия Федорова, руководитель образовательных программ Positive Education, Positive Technologies. Исследование фиксирует расхождения в оценке роли. CTO и CIO значительно чаще воспринимают CISO как сильного партнера: 80% технических руководителей дают высокую оценку фу

Positive Technologies помогла Dell усилить защиту решения для управления тонкими клиентами обнаружил цепочку уязвимостей в программном комплексе Wyse Management Suite, принадлежащем одному из крупнейших в мире производителей вычислительной техники Dell. Об этом CNews сообщил представитель Positive Technologies. Решение Wyse Management Suite предназначено для управления тонкими клиентами. Такие устройства, как правило, выполняют функции обычного компьютера, однако могут работать

Positive Technologies представила апрельский дайджест трендовых уязвимостей Эксперты Positive Technologies отнесли к трендовым еще одну уязвимость в веб-платформе для совместной работы, управления документами и создания сайтов Microsoft SharePoint. Недостаток безопасности затра

Positive Technologies подтвердила технологическую совместимость PT ISIM с российским ПО SCADA+ ционной инфраструктуры и другим предприятиям внедрять защищенные автоматизированные системы управления производственными процессами на базе российских технологий. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. SCADA+ применяется для автоматизации масштабных и высоконагруженных диспетчерских комплексов и систем управления технологическими процессами. Решение используют предприят