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Positive Technologies Позитив Текнолоджиз Группа Позитив

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив

Positive Technologies (Позитив Текнолоджис)российская компания, специализирующаяся на разработке решений в области информационной безопасности. Компания входит в Группу Позитив и позиционирует себя как разработчик технологий для выявления, предотвращения и расследования кибератак. Её продукты охватывают  спектр задач: от анализа исходного кода и управления уязвимостями до мониторинга сетевого трафика, защиты промышленных систем и автоматизации работы центров мониторинга безопасности (SOC). Positive Technologies участвует в исследовании киберугроз, публикует аналитические отчёты, обнаруживает уязвимости в программном и аппаратном обеспечении (включая продукты международных вендоров), а также развивает собственные технологии на основе машинного обучения и искусственного интеллекта. Компания сотрудничает с государственными структурами, финансовыми организациями, промышленными предприятиями и ИТ-компаниями, продвигая концепцию Secure by Design и поддерживая развитие отечественной экосистемы кибербезопасности.

Ключевые клиенты:

Основные деловые связи:

Основные продукты:

Ключевые технологии:

Собственные разработки:
Компания обладает запатентованными технологиями, включая нейросеть MOLOT и движки анализа трафика и кода. Упоминаются собственные исследовательские группы (PT SWARM, PT ESC).

Российские конкуренты:

Зарубежные аналоги:

Цитата 

«Киберстрахование не заменяет защиту, но становится важной частью управления киберрисками. Даже при зрелом подходе к информационной безопасности нулевой риск невозможен, поэтому бизнесу важно понимать, какие риски остаются и как управлять их финансовыми последствиями. Экспертиза Positive Technologies и наши технологии позволяют видеть реальный уровень защищенности компании, а значит — давать страховому рынку более точную основу для оценки рисков. Такое партнерство помогает связать кибербезопасность, финансовую устойчивость и практические потребности клиентов». — Алексей Сидорюк, технический директор Positive Technologies по развитию финансовой отрасли (источник: CNews)

Бизнес‑профиль подготовлен в апреле 2026 года.

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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азработчиков языка была уведомлена об угрозах в рамках политики ответственного разглашения и выпустила обновления, устраняющие недостатки в расширении и драйвере. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Свободный язык программирования PHP занимает 12 место по популярности в мире. По данным w3techs на июль 2026 г., разработчики используют PHP на более чем 70% всех веб-сай
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твии с форматом размещаемой на теневом рынке информации). При этом ущерб от успешной кибератаки с использованием первичного доступа может достигать миллионов долларов. К таким выводам пришли эксперты Positive Technologies, изучив существующие рынки монетизации уязвимостей. На этом фоне затраты на превентивную защиту — кибериспытания и программы багбаунти — оказываются в десятки и сотни раз

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мя на подготовку даже сложных правил для системы управления событиями и инцидентами сокращается до десятков минут, а у специалистов без опыта падает почти на 90%. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Давление на специалистов по защите растет сразу с двух сторон. По данным Positive Technologies, число киберпреступных техник с применением ИИ за последний год выро
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Эксперты Positive Technologies отнесли к трендовым еще пять уязвимостей: в подсистемах ядра Linux, компоненте антивируса Microsoft Defender, а также сервисе для аутентификации User-ID Authentication Por
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тобы наши результаты можно было независимо перепроверить, мы публикуем сбалансированный набор данных и сценарии запуска как открытый бенчмарк», — сказал руководитель ML-команды Application Security в Positive Technologies Максим Митрофанов. Пример работы модели: компания принимает проект от подрядчика или внешнего сотрудника. Репозиторий большой, содержит множество бизнес-логики, в том числ
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енности среды: специализированные протоколы, требования к непрерывности процессов и высокая цена реализации недопустимого события, — отметил Антон Кутепов, руководитель центра промышленной экспертизы Positive Technologies. — Поэтому промышленная инфраструктура требует специализированных решений и комплексного подхода к защите. Только так можно обеспечить киберустойчивость и провести цифрову
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MaxPatrol 360 — единый центр управления расследованиями и операционной работой SOC — пополнил продуктовый портфель Positive Technologies. Решение помогает аналитикам SOC, сотрудникам подразделений ИБ централизованно управлять безопасностью инфраструктуры и управлять процессами SOC из единого интерфейса, быс

Публикаций - 1778, упоминаний - 2023

Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 256
Microsoft Corporation 25775 144
Код Безопасности 812 107
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 92
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 89
Ростелеком 10948 88
Cisco Systems 5372 83
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 74
InfoWatch - Инфовотч 1185 73
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 68
Check Point Software Technologies 829 66
9594 64
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 63
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 62
Softline - Софтлайн 3743 60
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 57
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 57
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 53
Positive Technologies - PT SWARM 53 53
Telegram Group 2940 48
Информзащита 941 48
Yandex - Яндекс 9216 47
InnoSTage - Инностейдж 220 46
Fortinet 452 44
Газинформсервис - ГИС 496 44
Google LLC 12688 40
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 36
Siemens AG - Siemens Group 2673 36
R-Vision - Р-Вижн 267 35
SAP SE 5601 34
Oracle Corporation 7074 34
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 33
IBM - International Business Machines Corp 9699 33
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 32
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 31
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 246 31
Intel Corporation 12811 31
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 30
Broadcom - VMware 2610 30
Palo Alto Networks 209 28
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 65
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 56
РЖД - Российские железные дороги 2096 39
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 31
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 28
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 27
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 24
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 23
Альфа-Банк 1979 22
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 22
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 22
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 19
Газпром ПАО 1493 19
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 18
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 18
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 17
Почта России ПАО 2370 17
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 16
Северсталь ПАО - Severstal 629 15
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 15
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 15
ВТБ - Почта Банк 514 15
ФосАгро 176 14
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 14
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 13
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 13
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 13
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 13
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 38 13
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Кофемания 85 13
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ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 13
ГПБ - Газпромбанк 1273 13
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 12
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 12
Газпром нефть 725 12
Восток-Сервис ГК 57 12
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 22
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 18
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 17
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Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 14
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 14
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 11
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 11
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 10
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 10
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 9
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 9
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 9
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 8
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 8
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 7
OWASP - Open Web Application Security Project 146 25
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 12
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 9
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 7
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
TIA - Telecommunications Industry Association 90 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
ЛДПР 116 3
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 3
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 3
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
WASC - Web Application Security Consortium - Консорциум безопасности веб-приложений 7 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 2
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
Демократическая политическая партия США 122 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 1551
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 672
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 591
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 570
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 397
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 395
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 378
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 266
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 265
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 255
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 255
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 249
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 242
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 237
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 223
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1020 201
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 192
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 186
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 186
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 185
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1062 175
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 465 165
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 164
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 163
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 159
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 451 156
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 155
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 154
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 926 150
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 131
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 130
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 126
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 125
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 125
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 769 123
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 120
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 117
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 116
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 319 115
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 114
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 709
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 444
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 186 181
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 172 165
Microsoft Windows 16882 162
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 168 156
Linux OS 11533 127
Positive Technologies - PT Sandbox 116 112
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 108 106
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 102 101
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 93 88
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 149 87
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 45
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 43
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 42
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 146 42
FreePik 1841 42
Google Android 15243 42
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 39
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 39
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 37
JavaScript - JS - язык программирования 1425 34
Oracle Java - язык программирования 3469 32
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 32
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 31
Positive Technologies - XSpider 37 30
Новые облачные технологии - МойОфис 958 30
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 28
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 28 28
Microsoft Windows 10 1938 28
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 27
Positive Technologies - PT BlackBox - PT BlackBox Scanner DAST-сканер 28 27
Apple iOS 8583 26
Positive Technologies - PT MultiScanner 24 23
Positive Technologies - PT X - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 24 22
Positive Technologies - PT Container Security 22 21
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 20
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 19
InnoSTage - CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 82 19
Positive Technologies - PT Knockin 19 19
Филиппов Максим 55 53
Лукацкий Алексей 140 43
Новиков Алексей 66 36
Максимов Юрий 37 34
Шадаев Максут 1210 28
Кувшинов Денис 27 27
Сычев Артем 79 26
Даренский Дмитрий 24 24
Баранов Денис 24 24
Суровец Дмитрий 115 24
Клявин Владимир 52 22
Гордейчик Сергей 25 22
Путин Владимир 3454 22
Авезова Яна 20 20
Ключников Михаил 20 20
Бедеров Игорь 103 19
Кораблев Денис 22 19
Бабин Ярослав 18 17
Гузаиров Айдар 64 16
Симис Борис 17 16
Воронин Павел 196 15
Абрамов Никита 15 15
Соколов Алексей 137 14
Чаркин Евгений 317 14
Карпов Илья 32 14
Ульянов Николай 176 14
Урусов Виктор 157 14
Осипов Сергей 43 14
Натрусов Артем 313 13
Глазков Александр 151 13
Абакумов Евгений 227 13
Нестеров Алексей 175 13
Галкин Николай 140 13
Назаров Владимир 18 13
Цыганков Дмитрий 38 13
Теплицкий Дмитрий 88 13
Ермолов Марк 13 13
Хайретдинов Рустэм 95 13
Пустовой Максим 36 13
Джабиев Георгий 56 13
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1143
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 213
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 181
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 96
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 70
Европа 24964 59
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 54
Германия - Федеративная Республика 13221 54
Беларусь - Белоруссия 6289 52
Индия - Bharat 5869 47
Ближний Восток 3154 43
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 40
Азия - Азиатский регион 5920 36
Франция - Французская Республика 8177 32
Казахстан - Республика 6048 31
Израиль 2856 31
Украина 7928 30
Южная Корея - Республика 7052 29
Бразилия - Федеративная Республика 2520 26
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 26
Африка - Африканский регион 3641 26
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 23
Япония 13807 22
Канада 5081 20
Европа Восточная 3138 19
Нидерланды 3746 18
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 18
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 18
Италия - Итальянская Республика 4508 18
Индонезия - Республика 1058 17
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 17
Сингапур - Республика 1953 16
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 16
Китай - Тайвань 4245 15
Турция - Турецкая республика 2620 15
Россия - СФО - Новосибирск 4876 15
Саудовская Аравия - Королевство 666 14
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 14
Иран - Исламская Республика Иран 1155 13
Великобритания - Лондон 2432 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 581
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 514
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 231
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 200
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 190
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 118
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 102
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Энергетика - Energy - Energetically 5855 83
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 72
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РИА Новости 1033 6
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 4
SecurityLab - Секьюрити лаб 243 4
BleepingComputer - Издание 458 3
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 63 3
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 3
Reddit 398 3
Bloomberg 1627 2
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 2
ComNews - Медиа-бизнес 142 2
ITnews 34 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
N+1 - Издание 188 1
The Guardian - Британская газета 406 1
Медуза - Meduza 48 1
TechPowerUp 23 1
PC Magazine - PCMag 104 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Hacker News 92 1
Агентство городских новостей Москва 3 1
The Insider 4 1
Daily Mail 58 1
Российская газета 290 1
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Neowin 217 1
Sputnik 59 1
Госрасходы - портал 70 1
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НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 10
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 10
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 9
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 26 8
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 8
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 7
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 7
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МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 5
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 5
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 5
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Информзащита Учебный центр 38 5
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КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 4
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 4
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 4
ТГУ - Томский государственный университет 233 3
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 3
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 3
Минобрнауки РФ - ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 10 3
CyberEd - Сайберэд - Центр образовательных компетенций по кибербезопасности 10 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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