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Qualcomm iSIM Integrated SIM



16.01.2025 Positive Technologies выпустила новую версию системы мониторинга безопасности промышленных инфраструктур PT Industrial Security Incident Manager 1
15.05.2024 Positive Technologies представила PT ISIM 4.5: новые возможности администрирования и централизованная доставка экспертизы 1
26.04.2024 Новый пакет экспертизы PT ISIM: поддержка промышленных протоколов ABB и «Энергомеры» 1
17.01.2024 В PT ISIM расширена поддержка РСУ Emerson и добавлено 3000 индикаторов угроз 1
29.11.2023 Positive Technologies выпускает новую версию PT ISIM для промышленных компаний 1
25.10.2023 Вызовы российской телеком-отрасли: не хватает свободных частот и спутников связи 1
31.07.2023 В PT Industrial Security Incident Manager расширена поддержка контроллеров Emerson и GE Fanuc 1
27.04.2023 «Айти бастион» выпустила новую версию комплекса СКДПУ НТ 1
13.04.2023 PT ISIM теперь обнаруживает сетевые атаки на отечественную SCADA-систему TRACE MODE 1
07.03.2023 В системе управления B&R APROL устранены уязвимости, выявленные Positive Technologies 1
10.01.2023 MaxPatrol SIEM и программно-технический комплекс «КВАНТ-ЧЭАЗ» прошли испытания на совместимость 1
19.12.2022 PT ICS обнаруживает атаки на AVEVA System Platform 1
06.12.2022 PT ISIM определяет атаки и опасные операции с контроллерами Mitsubishi Electric 1
05.07.2022 PT ICS получил новые возможности по обнаружению атак на ПЛК Siemens и выявлению вредоносного ПО, нацеленного на АСУ ТП 1
04.07.2022 PT ISIM обнаруживает злоумышленников в сетях медучреждений 1
31.03.2022 Positive Technologies выпустила новую версию PT ISIM 1
19.01.2022 SIM-картам пришел конец. Представлен мобильный процессор с функциями связи 1
01.09.2021 PT ISIM выявляет эксплуатацию критически опасных уязвимостей в комплексе промышленной автоматизации CODESYS 1
13.11.2020 Вышла новая версия системы глубокого анализа трафика технологических сетей PT ISIM 1
06.08.2020 Positive Technologies и Oreol Security представили совместное решение для защиты АСУ ТП 1
04.08.2020 В PT Industrial Security Incident Manager появилась возможность пополнять базу знаний пакетами экспертизы 1
22.01.2020 Positive Technologies выпустила новую версию PT Industrial Security Incident Manager 1
20.11.2018 Positive Technologies и IPC2U выпустили решение для защиты СМБ от киберугроз 1
26.06.2018 Siemens и Positive Technologies протестировали Industrial Security Incident Manager на совместимость с сетями Simatic Net 1
11.12.2017 PT ISIM успешно прошла испытание на совместимость с АСУ ТП 1
05.07.2016 Positive Technologies и «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)» повышают киберзащищенность российских железных дорог 1
26.04.2016 Positive Technologies и «AMT-Груп» представили совместное решение по защите АСУ ТП 1
29.03.2016 Positive Technologies выпустила новое решение для защиты АСУ ТП 1

Публикаций - 30, упоминаний - 30

Qualcomm iSIM и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 27
Siemens AG - Siemens Group 2589 7
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 365 4
Schneider Electric 575 3
Emerson 84 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 3
AdAstra - АдАстра 15 3
B&R Industrial Automation 4 3
Samsung Electronics 10254 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Qualcomm Technologies 1822 2
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 70 2
Rheinmetall Elektronik AG - Hirschmann 4 2
Microsoft Corporation 24624 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Vodafone Group 1370 1
Thales Group 124 1
MikroTik 34 1
Cisco Systems 5114 1
Philips 2053 1
Toshiba Corporation 2927 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
AMT Group - АМТ-Груп 351 1
Kontron 29 1
Honeywell 282 1
Schneider Electric - Aveva - Авева 43 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
GE Fanuc - Фанук 39 1
АйТи Бастион - IT Bastion 100 1
IEK Group - МПС софт - Мастер Продакшн софт энд системз 11 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 188 1
ЧЭАЗ - Чебоксарский электроаппаратный завод 8 1
АйТи 1365 1
Прософт-Системы 13 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
Trellix - FireEye 58 1
IPC2U 14 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 1
МегаФон 8804 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 2
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 26 2
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 46 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Транснефть 299 1
Bombardier Transportation - Бомбардье Транспортейшн 6 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 107 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 87 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 67 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 24
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 11
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 10
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 10
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 5
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 397 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 5
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 199 5
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 4
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 244 4
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2140 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 3
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 2
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1236 2
ICMP - Internet Control Message Protocol - Протокол межсетевых управляющих сообщений TCP/IP 68 2
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 121 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 655 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4974 2
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 235 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 2
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 560 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 2
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 70 27
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 9
Positive Technologies - PT ISTI - PT Industrial Security Threat Indicators - PT Threat Intelligence Feeds - PT Threat Analyzer 11 7
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 25 6
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 5
Positive Technologies - PT Sandbox 71 3
Positive Technologies - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 21 3
AdAstra SCADA Trace Mode 13 3
Microsoft Windows 15656 2
Schneider Electric - Aveva InTouch HMI - Wonderware InTouch HMI 9 2
Siemens - SIMATIC WinCC SCADA 26 2
Siemens - Simatic - Simatic Net 19 2
B&R APROL - система управления производственными процессами 3 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 1
Microsoft Windows 11 537 1
Mitsubishi Electric - GX Works 1 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 94 1
Software AG - ARIS Platform 177 1
Schneider Electric - Aveva System Platform - Wonderware ArchestrA System Platform 5 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
AMT Group - InfoDiode АПК 58 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 104 1
WindRiver - VxWorks Hypervisor 38 1
IBM IAM - IBM Identity and Access Management 1 1
Honeywell Experion SCADA - Honeywell Experion PKS - Honeywell Experion Process Knowledge System 23 1
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 69 1
UDV group - CyberLympha - CL DATAPK - UDV DATAPK 18 1
PTC OPC UA - PTC OPC Unified Architecture 31 1
Yokogawa Electric - Centum 4 1
Siemens - Simatic Step - Simatic S 8 1
IEK Group - МПС софт - MasterSCADA 23 1
Siemens Scalance 4 1
Прософт-Системы - RedKit SCADA 4 1
Nuvia Phoenix 141 1
Siemens Ruggedcom 6 1
NVision Барьер 648 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 225 1
Даренский Дмитрий 15 7
Краснов Роман 9 5
Косынкин Илья 6 3
Филиппов Максим 48 2
Носаков Василий 12 2
Суханов Денис 1 1
Salvatori Enrico - Сальватори Энрико 5 1
Симис Борис 15 1
Макаров Борис 2 1
Щукин Сергей 3 1
Шестырев Владимир 1 1
Михеев Дмитрий 40 1
Дымшаков Алексей 3 1
Паршиков Николай 2 1
Матыков Олег 6 1
Тляпова Наталья 4 1
Hannigan Brendan - Ханниган Брендан 5 1
Осташкин Роман 1 1
Карандаев Владимир 1 1
Юшков Дмитрий 1 1
Гросс Вадим 1 1
Баев Антон 1 1
Петриков Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 17
Австрия - Австрийская Республика 1309 2
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Италия - Рим 206 1
Европа 21767 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Япония 13282 1
Китай - Пекин - Beijing 1001 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Финляндия - Финляндская Республика 3603 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
Канада 4881 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 1
США - Нью-Йорк 3098 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 993 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 2
Энергетика - Energy - Energetically 5082 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
Английский язык 6634 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 264 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 761 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 791 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 632 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 383 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 41 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 36 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

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