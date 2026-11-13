Как изменения в законах РФ меняют производство и поставки ИТ-оборудования
Рабочие процессы пересобираются
2026 год оказался для игроков российского ИТ-рынка непростым. Серия законодательных инициатив потребовала от ИТ-бизнеса внести корректировки как в рабочие процессы, так и в экономику организации. Одним из первых и значительных нововведений этого года стала маркировка электроники «Честным знаком». С 1 мая российские производители и импортёры ИТ-оборудования помечают специальным кодом некоторую продукцию — смартфоны, планшеты, ноутбуки, блоки питания и пр. Для техники, которая подпадает под действие закона, компании заводят карточки товаров в системе «Честный знак». Помимо этого, организации закупают коды маркировки и подготавливают шаблоны этикеток, а также включают в рабочие процессы этап нанесения марки. Все эти манипуляции удлиняют время вывода продукта на рынок. Иногда значительно.
«Честный знак» также повлиял на локальные закупки. У участников рынка появилась дополнительная трудоёмкая задача: необходимо убедиться, что промаркированный товар оформлен правильно, а остальной точно не нуждается в этом. В OCS процесс настроен и как «подстраховка» поставщиков оборудования от ошибок и возможных штрафов: наши специалисты как можно скорее сообщают обо всех выявленных несоответствиях.
В этом году произошло ещё одно серьёзное изменение в работе, связанное с импортом электроники: с августа вывели из-под упрощённого режима ввоза ряд товаров, в частности отдельные виды бытовых приборов, электротехнического оборудования, средств связи. До этого момента импортёры могли пользоваться сертификатами, загруженными в единую базу Росаккредитации другими участниками ИТ-рынка — крупными дистрибьюторами или производителями. Теперь оформлять документы на каждый артикул техники каждому игроку приходится самостоятельно, и это занимает много времени. Для остальной электроники, ввозимой в рамках упрощённого режима, послабления в виде «общих» сертификатов сохраняются до осени 2027 года. Но это лишь значит, что импортёрам пора запускать подготовку к полной отмене спецрежима.
У каждого ИТ-игрока свой путь
На практике законодательные инициативы 2026 года влекут заметные издержки — как денежные, так и временные. В переформатировании нуждаются производственные процессы, складские и логистические операции и др. Например, компаниям требуется выделить ресурсы для нанесения маркировки «Честного знака» на товар. Однако у процедуры есть нюансы, которые следует учитывать при планировании. Закон подразумевает, что марка располагается только на конечном продукте, но в процессе своего жизненного цикла он может трансформироваться в нечто иное. Так, в какой-то момент деталь становится частью устройства и перестаёт быть отдельной единицей. Российский производитель ИТ-оборудования Nerpa настроил процесс для отслеживания «перехода» компонентов: если комплектующие, задействованные в изготовлении конечного устройства, были промаркированы, их марки выводятся из оборота «Честного знака». После этого готовый продукт бренда вносится в систему.
Помимо этого, товар с маркировкой «Честного знака» нуждается в аккуратном обращении: крайне важно не повредить марку при перемещениях и перевозке. У OCS подготовка к работе с такой продукцией заняла более полугода. Мы собрали рабочую группу задолго до вступления закона в силу, чтобы описать и протестировать процедуры, а затем масштабировать их на всю компанию.
Разумеется, далеко не все игроки российского ИТ-рынка могут заранее подготовиться к законодательным инициативам. Например, самостоятельное оформление всех сертификатов на ввозимую электронику требует не один месяц работы. Часть импортёров не имеют финансовой, а иногда и физической возможности выполнить процедуру в полном объёме к моменту закупки. В результате некоторые игроки временно сокращают свой ассортимент. Пока поставщики адаптируются к изменениям, крупные ИТ-дистрибьюторы поддерживают на рынке привычный уровень предложения.
Перестройка процессов продолжается
Впереди у участников ИТ-рынка технологический сбор: российские производители и импортёры будут перечислять в бюджет фиксированную сумму за каждую единицу техники из перечня, установленного законодательством. Детали инициативы, в частности тарифы на электронику, появились в информационном пространстве лишь недавно. У ИТ-бизнеса ещё остаются вопросы, как это будет выглядеть на практике. OCS внимательно отслеживает все новости вокруг нового закона, чтобы подготовиться к процедуре.
2026 год стал для ИТ-бизнеса своеобразной проверкой на гибкость: насколько эффективно команды перестраивают свою работу, взаимодействуют с другими подразделениями и игроками ИТ-рынка. OCS разрабатывала новые рабочие процедуры как сквозной процесс, чтобы также помогать адаптироваться вендорам и партнёрам. Только такая совместная работа позволяет участникам цепочки поставок избегать распространённых ошибок и лишних затрат.