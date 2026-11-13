ИТ-бизнес учится работать с «Честным знаком» и другими законодательными инициативами 2026 года

2026 год оказался для игроков российского ИТ-рынка непростым. Серия законодательных инициатив потребовала от ИТ-бизнеса внести корректировки как в рабочие процессы, так и в экономику организации. Одним из первых и значительных нововведений этого года стала маркировка электроники «Честным знаком». С 1 мая российские производители и импортёры ИТ-оборудования помечают специальным кодом некоторую продукцию — смартфоны, планшеты, ноутбуки, блоки питания и пр. Для техники, которая подпадает под действие закона, компании заводят карточки товаров в системе «Честный знак». Помимо этого, организации закупают коды маркировки и подготавливают шаблоны этикеток, а также включают в рабочие процессы этап нанесения марки. Все эти манипуляции удлиняют время вывода продукта на рынок. Иногда значительно.

«Честный знак» также повлиял на локальные закупки. У участников рынка появилась дополнительная трудоёмкая задача: необходимо убедиться, что промаркированный товар оформлен правильно, а остальной точно не нуждается в этом. В OCS процесс настроен и как «подстраховка» поставщиков оборудования от ошибок и возможных штрафов: наши специалисты как можно скорее сообщают обо всех выявленных несоответствиях.

В этом году произошло ещё одно серьёзное изменение в работе, связанное с импортом электроники: с августа вывели из-под упрощённого режима ввоза ряд товаров, в частности отдельные виды бытовых приборов, электротехнического оборудования, средств связи. До этого момента импортёры могли пользоваться сертификатами, загруженными в единую базу Росаккредитации другими участниками ИТ-рынка — крупными дистрибьюторами или производителями. Теперь оформлять документы на каждый артикул техники каждому игроку приходится самостоятельно, и это занимает много времени. Для остальной электроники, ввозимой в рамках упрощённого режима, послабления в виде «общих» сертификатов сохраняются до осени 2027 года. Но это лишь значит, что импортёрам пора запускать подготовку к полной отмене спецрежима.