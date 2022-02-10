Даниил Хазов, «Урбантех»: Интеллектуальная транспортная инфраструктура готова сделать шаг вперед
Искусственный интеллект 2022
Как автоматизировать контрразведку в ИБ
Примерно 61% из тех, кто сейчас работает в удаленном или гибридном формате, перешли на удаленную работу весной 2020 г. с началом пандемии. Новые...
Александр Сысоев, «Крок»: Каким будет 2022 год для ИТ-отрасли и как скажется дефицит полупроводников
Александр Гольцов, «АМТ-Груп»: Вместо разделения на ИБ и ИТ необходим комплексный подход
Как заменить одним процессором пять или шесть физических компьютеров?
Новое поколение мощных инструментов визуализации и рендеринга помогает профессионалам и мечтателям достигать новых высот и воплощать свои...
Владимир Иванов и Андрей Степин, компания «Актив»: Сложные времена рождают новые тренды потребления и продукты для электронной подписи
Технологии удаленной работы
Александр Павлов, РФРИТ: В 2021 году поступило почти вдвое больше заявок на гранты
Облачные технологии 2022
За чей счет банкет? Как ресторану перейти в «облако» и не прогореть
Как «Облакотека» помогла «Чайхоне №1 братьев Васильчуков» переехать на отказоустойчивую облачную инфраструктуру, параллельно ликвидировав...
Айдар Гузаиров, Innostage: Эффективную систему управления ИБ не построить без участия руководства компании
Андрей Шкатов, «Рив Гош»: Каждое удаленное место работы сотрудника для ИТ-службы становится новым офисом компании
Технологии успешного SOC: детектирование атак и создание правил корреляции
Для того, чтобы создать основу успешного Detection Engineering, нужно сформировать приоритеты для источников событий информационной безопасности...
Алексей Парабучев: В ближайшем будущем мы будем встречать в Москве все больше роботов
Информационная безопасность 2022
Первая помощь: в Якутии врачи консультируют пациентов по ВКС
Настоящее и будущее CRM-системы от 1С: подробный обзор ситуации
Какой процессор выбрать для моделирования, проектирования и рендеринга?
В этой статье мы рассмотрим ассортимент процессоров для рабочих станций, который прилагает компания AMD. Всего у компании три семейства процессоров...
Станислав Иодковский, IVA Technologies: Нам не хватает русских Илонов Масков
Евгений Чугунов, Cross Technologies: Искусственный интеллект становится помощником при принятии решений в SOC
Как прокачать переговорную комнату: обзор новинок
Аббревиатура ВКС (видеоконференцсвязь) буквально еще несколько лет назад многим была не знакома. Но за несколько лет все глобально изменилось...
Денис Юдчиц, «Онлайн Доктор»: Цифровые клиники делают медицину более доступной
«Нам постоянно приходится изобретать колесо»: участники StartHub.Moscow 2.0 о работе над масштабированием проектов
Как в «умном городе» экономят время автолюбителей и авиапассажиров
Яков Шапиро, «Инфосистемы Джет»: ВКС растут быстро, меняются качественно
Бизнес с пеленок: обучающий курс по предпринимательству для детей протестируют в Москве
К 2025 г. оформить все социальные выплаты можно будет онлайн. Единая цифровая система заработает по принципу социального казначейства — проекта...
Валерий Чаусов, Intersoft Lab: Сегодня банки заказывают риск-ориентированное планирование на основе прогнозной аналитики
Кирилл Шевченко, «Иннодата»: Нормативные требования стимулируют использование платформ управления данными
«Террасофт Россия» оценила преимущества членства в Ассоциации разработчиков программных продуктов
«Террасофт Россия», производитель ведущей low-code/no-code платформы Creatio для управления бизнес-процессами и CRM, уже несколько лет является членом...
Игорь Морозов, «Академия АйТи»: Обучение и технологии в цифровой трансформации: содействие культуре перемен и инноваций
Интеграция будет вечной
Чем цифровизация в России отличается от автоматизации
Дмитрий Бондарь: Характер решаемых задач с помощью IdM/IGA зависит от уровня зрелости организации
Новые типы атак можно выявлять даже без сигнатур и правил корреляции
Сегодня становится очевидным, что обеспечение информационной безопасности компаний является необходимостью для существования бизнеса....
Евгений Колбин, SberCloud: Облака помогли бизнесу в самые тяжелые моменты пандемии
Николай Смирнов, Нижегородский водоканал: Перспективы применения технологий интернета вещей в ресурсоснабжении безграничны
Выйти на новые рынки: как работает столичная программа развития технологического бизнеса
Москва выбрала более 200 перспективных стартапов в областях медицины, финансов, торговли, логистики, HR, недвижимости для участия в программе...
Сергей Халяпин, Citrix: Гибридный вариант работы будет определяющим для большинства компаний
Мессенджер с характером: как сервис Tada.team становится правой рукой бизнеса
Как сэкономить с помощью экосистемы цифровой трансформации
Анатолий Белайчук, Comindware: Low-code избавляет программистов от большей части разработческой рутины
Как раскрыть все возможности 5G?
Эксперты компании Ericsson поделились своим мнением о том, что нужно для того, чтобы технология 5G полностью раскрыла свой потенциал. В статье...
Игал Зак, «СберМедИИ»: Алгоритмы ИИ помогают врачам ставить диагнозы
Евгений Бударин, «Лаборатория Касперского»: Атакована может быть любая компания
Как проверить ЭЦП?
Согласно законодательству, электронная подпись имеет полную юридическую силу. Преимущества ее очевидны: оформлять, предоставлять и хранить...
Ольга Смирнова, «Контур.Призма»: «Антиотмывочное» законодательство — серьезная нагрузка на бизнес, но цифровизация облегчает ее
«Расширяем стартап-нетворк»: участники StartHub.Moscow 2.0 о планах по развитию проектов
Сергей Заречнев, INLINE Technologies: Государство ищет баланс между защитой нацбезопасности и возможностями ИБ-индустрии России
Премии за разработку новых технологий получили лучшие изобретатели Москвы
Интеллектуальные СХД могут восстанавливать данные в 12 раз быстрее
Цифровизация и каждый отдельный ее компонент, принесшие корпоративному сегменту столь серьезные дополнительные прибыли в последнее десятилетие...
Олег Новиков, «АТБ Электроника»: Позиция ОЕМ-производителя позволяет нам общаться со всем рынком IoT
Москва — одна из крупнейших площадок в мире по тестированию инноваций
Как перейти от классического ЦОДа к корпоративному облаку
К концу 2021 года стало ясно, что от глобальной цифровой трансформации никуда не деться: она завоевывает процесс за процессом. Тенденция не...
Что такое геокластер и чем он может быть полезен владельцам бизнеса
Умные камеры с ИИ считают машины, охраняют периметр и помогают добывать золото
DMTEL впервые в России выставил операторам интегральные оценки
Как начать работать с большими данными без капитальных затрат
Лучшие цифровые решения для комфортной жизни в Москве получат 10 млн рублей
В столице завершился финальный этап международного конкурса «Лидеры цифровой трансформации». Десять сильнейших команд получат премии мэра...
10 простых шагов: Как обеспечить безопасность КИИ
CNews выпустил рейтинг федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями
Заменит ли цифровая копия оригинал водительского удостоверения?
В сентябре 2021 года Министерство цифрового развития совместно с МВД России начало тестировать цифровые копии свидетельства о регистрации...
Резиденты StartHub.Moscow получили гранты на сумму один миллион рублей
Open RAN и другие тренды: чудес экономии можно не ждать