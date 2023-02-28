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ПВЗ Ozon и Wildberries провалились в «слепую зону» после атак БПЛА на «Яндекс». Владельцев просят самим озаботиться видеонаблюдением
CNEWS TV Финтех по новым правилам. Видеоподкаст«CNews.Лица»
ОБЗОР Российские системы управления персоналом (HRMS) 2026
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Провайдеры комплексного сервисного обслуживания ИТ-инфраструктуры 2026
ОБЗОР Провайдеры восстановления ИТ-инфраструктуры для непрерывности бизнеса (BCDR) 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Частные сети LTE 2026: крупнейшие проекты
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Рынок СЭД 2026
Стратегия месяца
Какие тенденции определят рынок заказной разработки в ближайшие годы
Импортозамещение остается одной из ключевых задач российского бизнеса. Однако наряду с технологической независимостью компании ожидают от ИТ-проектов измеримого экономического эффекта: сокращения затрат, повышения производительности и оптимизации процессов. О том, почему готовых продуктов не всегда достаточно для решения этих задач, как меняется спрос на заказную разработку и какие результаты она может дать крупному бизнесу, рассказал Евгений Скуборев, руководитель центра заказной и коммерческой разработки ИТ-холдинга Т1.
Мнение месяца
Дефицит «синих воротничков» сделал системы управления линейным персоналом необходимыми для бизнеса
Кадровый дефицит сильнее всего ударил по ритейлу, логистике и производству. При этом экономическая ситуация требует от менеджмента роста эффективности и производительности. Как бизнес решает эту дилемму и как в этом ему помогают системы управления линейным персоналом, в интервью CNews рассказывает Алексей Колганов, директор направления WFM компании Goodt (ИТ-холдинг Lansoft).
Алексей Колганов,
директор направления WFM
компании Goodt (ИТ-холдинг Lansoft)
Точки роста
Что такое адаптивная CRM для финсектора: опыт СберФакторинга
Лидер российского рынка факторинга и ИТ-интегратор «Норбит» построили CRM-систему на платформе BPMSoft,
которая сегодня обрабатывает тысячи заявок в месяц,
обновляется еженедельно и не останавливается ни на минуту.
Технология месяца
Биометрия как сервис: как «Росатом» использует отдельную платформу и зачем это другим компаниям
Для биометрической аутентификации уже недостаточно установить камеру и софт для распознавания лица. Нужно учитывать требования к обработке биометрии, работать с Единой биометрической системой (ЕБС), интегрироваться с СКУД и корпоративными системами, обеспечивать защищённые контуры. Коммерческая биометрическая система (КБС) «Атом.Био» от «Гринатома» создаётся именно как такой сервис — единое окно взаимодействия предприятий «Росатома» с ЕБС. О том, как менялась роль биометрии, какие задачи решает КБС и как распределяется ответственность, CNews поговорил с экспертами «Гринатома».
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Аналитика

  

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Антон Рубенчик, ИТ-директор «Сибура»: Драматический скачок в 2026 году случился не столько в моделях, сколько в харнессе

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Все везде и сразу: что бизнес ждет сегодня от провайдеров комплексного сервисного обслуживания ИТ-инфраструктуры

КОНФЕРЕНЦИЯ

CNews FORUM 2026: Информационные технологии завтра

12 Ноября 2026 Москва
Безопасность

Михаил Шеховцов, «Бастион»: Высокая степень автоматизации внешнего сервиса становится важным конкурентным преимуществом

КОНФЕРЕНЦИЯ

CNews Awards 2026

12 Ноября 2026 Москва
Бизнес

Сезонная выручка и высокие ставки: как ИТ-компаниям управлять ликвидностью

Безопасность

Олег Ермоленко, МТС Exolve: Без автоматизации и ИИ-помощников команда топовых кибербезопасников бессильна перед лицом киберугроз

МАРКЕТ

Обзор: Российские системы управления персоналом (HRMS) 2026

Цифровизация

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода

Цифровизация

Какие задачи бизнес отдает чат-ботам и где ИИ пока не доверяют

Цифровизация

Михаил Егоров, «АйДи — Технологии управления»: СЭД должна стать незаметной для сотрудника

КОНФЕРЕНЦИЯ

Строительные технологии будущего 2026

25 Ноября 2026 Москва

CNews Analytics

Не отдельная ИИ-функция, а часть архитектуры: как искусственный интеллект проникает в российские СЭД

КОНФЕРЕНЦИЯ

Цифровое здравоохранение 2026

26 Ноября 2026 Москва
Бизнес

Оптимизация бизнеса через планирование: где компании теряют деньги и как их вернуть

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Алексей Марухин, Sitronics Group: Вчерашние знания будут бесполезны завтра

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Что требуется от аварийного восстановления ИТ-инфраструктуры для обеспечения непрерывности бизнеса

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Что мешает ИИ-ассистенту корректно решать задачи сотрудников

Цифровизация

ИТ, активы и инфраструктура в одном контуре: какие перемены это даст компании?

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Грани искусственного интеллекта: как компании внедряют ИИ в реальную практику

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Евгений Жах, iCore: Управление ИТ-активами — основа для всех остальных процессов ИБ

Импортонезависимость

Почему бизнес переходит от замены техники к построению инфраструктуры

Цифровизация

Максим Захаренко, «Облакотека»: Облако открывает регионам доступ к ускорителям для ИИ в госуправлении

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От эксперимента к процессу: как ИИ трансформирует современный бизнес

Цифровизация

Как внедрить безопасную автоматизацию на основе искусственного интеллекта

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Михаил Геллерман, «Группа Астра»: Задача агентной ОС — сделать ИИ-инструменты доверенными и безопасными

МАРКЕТ

CNewsMarket опубликовал новый рейтинг российских платформ для управления персоналом

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Обзор: Провайдеры комплексного сервисного обслуживания ИТ-инфраструктуры 2026

МАРКЕТ

Обзор: Провайдеры восстановления ИТ-инфраструктуры для непрерывности бизнеса 2026

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Катастрофоустойчивость ИТ: почему одной резервной площадки уже недостаточно

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Как правильно почистить монитор компьютера и телевизор: советы ZOOM

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12 Ноября
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01 Декабря
2026
Большие данные и BI: новая архитектура решений в эпоху ИИ
02 Декабря
2026
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03 Декабря
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03 Декабря
2026
Инфраструктура для ИИ: собственный ЦОД, облака и альтернативы Nvidia
09 Февраля
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