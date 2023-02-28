Импортозамещение остается одной из ключевых задач российского бизнеса. Однако наряду с технологической независимостью компании ожидают от ИТ-проектов измеримого экономического эффекта: сокращения затрат, повышения производительности и оптимизации процессов. О том, почему готовых продуктов не всегда достаточно для решения этих задач, как меняется спрос на заказную разработку и какие результаты она может дать крупному бизнесу, рассказал Евгений Скуборев, руководитель центра заказной и коммерческой разработки ИТ-холдинга Т1.

Мнение месяца Дефицит «синих воротничков» сделал системы управления линейным персоналом необходимыми для бизнеса Кадровый дефицит сильнее всего ударил по ритейлу, логистике и производству. При этом экономическая ситуация требует от менеджмента роста эффективности и производительности. Как бизнес решает эту дилемму и как в этом ему помогают системы управления линейным персоналом, в интервью CNews рассказывает Алексей Колганов, директор направления WFM компании Goodt (ИТ-холдинг Lansoft). Алексей Колганов, директор направления WFM

компании Goodt (ИТ-холдинг Lansoft) erid: Рекламодатель: ИНН/ОГРН: Сайт:

Точки роста Что такое адаптивная CRM для финсектора: опыт СберФакторинга Лидер российского рынка факторинга и ИТ-интегратор «Норбит» построили CRM-систему на платформе BPMSoft,

которая сегодня обрабатывает тысячи заявок в месяц,

обновляется еженедельно и не останавливается ни на минуту. erid: Рекламодатель: ИНН/ОГРН: Сайт: