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Новый смартфон от создателей Essential Phone
Тестирование ранней версии Fuchsia OS
Стартап экс-замминистра связи Свердлова создал первый легковой...
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Аналитика
Интеграция

Даниил Хазов, «Урбантех»: Интеллектуальная транспортная инфраструктура готова сделать шаг вперед

КОНФЕРЕНЦИЯ

Искусственный интеллект 2022

10 Февраля 2022 Москва
Безопасность

Как автоматизировать контрразведку в ИБ

Примерно 61% из тех, кто сейчас работает в удаленном или гибридном формате, перешли на удаленную работу весной 2020 г. с началом пандемии. Новые...

Бизнес

Александр Сысоев, «Крок»: Каким будет 2022 год для ИТ-отрасли и как скажется дефицит полупроводников

Безопасность

Александр Гольцов, «АМТ-Груп»: Вместо разделения на ИБ и ИТ необходим комплексный подход

техника

Как заменить одним процессором пять или шесть физических компьютеров?

Новое поколение мощных инструментов визуализации и рендеринга помогает профессионалам и мечтателям достигать новых высот и воплощать свои...

Безопасность

Владимир Иванов и Андрей Степин, компания «Актив»: Сложные времена рождают новые тренды потребления и продукты для электронной подписи

КОНФЕРЕНЦИЯ

Технологии удаленной работы

15 Февраля 2022 Москва

Интеграция

Александр Павлов, РФРИТ: В 2021 году поступило почти вдвое больше заявок на гранты

КОНФЕРЕНЦИЯ

Облачные технологии 2022

17 Февраля 2022 Москва
Облака

За чей счет банкет? Как ресторану перейти в «облако» и не прогореть

Как «Облакотека» помогла «Чайхоне №1 братьев Васильчуков» переехать на отказоустойчивую облачную инфраструктуру, параллельно ликвидировав...

Безопасность

Айдар Гузаиров, Innostage: Эффективную систему управления ИБ не построить без участия руководства компании

Ритейл

Андрей Шкатов, «Рив Гош»: Каждое удаленное место работы сотрудника для ИТ-службы становится новым офисом компании

Безопасность

Технологии успешного SOC: детектирование атак и создание правил корреляции

Для того, чтобы создать основу успешного Detection Engineering, нужно сформировать приоритеты для источников событий информационной безопасности...

инновации и стартапы

Алексей Парабучев: В ближайшем будущем мы будем встречать в Москве все больше роботов

КОНФЕРЕНЦИЯ

Информационная безопасность 2022

22 Февраля 2022 Москва

технологии

Первая помощь: в Якутии врачи консультируют пациентов по ВКС

Маркет

Настоящее и будущее CRM-системы от 1С: подробный обзор ситуации

техника

Какой процессор выбрать для моделирования, проектирования и рендеринга?

В этой статье мы рассмотрим ассортимент процессоров для рабочих станций, который прилагает компания AMD. Всего у компании три семейства процессоров...

Интеграция

Станислав Иодковский, IVA Technologies: Нам не хватает русских Илонов Масков

Безопасность

Евгений Чугунов, Cross Technologies: Искусственный интеллект становится помощником при принятии решений в SOC

технологии

Как прокачать переговорную комнату: обзор новинок

Аббревиатура ВКС (видеоконференцсвязь) буквально еще несколько лет назад многим была не знакома. Но за несколько лет все глобально изменилось...

инновации и стартапы

Денис Юдчиц, «Онлайн Доктор»: Цифровые клиники делают медицину более доступной

инновации и стартапы

«Нам постоянно приходится изобретать колесо»: участники StartHub.Moscow 2.0 о работе над масштабированием проектов

техника

Как в «умном городе» экономят время автолюбителей и авиапассажиров

Интеграция

Яков Шапиро, «Инфосистемы Джет»: ВКС растут быстро, меняются качественно

инновации и стартапы

Бизнес с пеленок: обучающий курс по предпринимательству для детей протестируют в Москве

К 2025 г. оформить все социальные выплаты можно будет онлайн. Единая цифровая система заработает по принципу социального казначейства — проекта...

ИТ в банках

Валерий Чаусов, Intersoft Lab: Сегодня банки заказывают риск-ориентированное планирование на основе прогнозной аналитики

Интеграция

Кирилл Шевченко, «Иннодата»: Нормативные требования стимулируют использование платформ управления данными

Бизнес

«Террасофт Россия» оценила преимущества членства в Ассоциации разработчиков программных продуктов

«Террасофт Россия», производитель ведущей low-code/no-code платформы Creatio для управления бизнес-процессами и CRM, уже несколько лет является членом...

Интеграция

Игорь Морозов, «Академия АйТи»: Обучение и технологии в цифровой трансформации: содействие культуре перемен и инноваций

Интеграция

Интеграция будет вечной

ИТ в промышленности

Чем цифровизация в России отличается от автоматизации

Интеграция

Дмитрий Бондарь: Характер решаемых задач с помощью IdM/IGA зависит от уровня зрелости организации

Безопасность

Новые типы атак можно выявлять даже без сигнатур и правил корреляции

Сегодня становится очевидным, что обеспечение информационной безопасности компаний является необходимостью для существования бизнеса....

Облака

Евгений Колбин, SberCloud: Облака помогли бизнесу в самые тяжелые моменты пандемии

Интеграция

Николай Смирнов, Нижегородский водоканал: Перспективы применения технологий интернета вещей в ресурсоснабжении безграничны

инновации и стартапы

Выйти на новые рынки: как работает столичная программа развития технологического бизнеса

Москва выбрала более 200 перспективных стартапов в областях медицины, финансов, торговли, логистики, HR, недвижимости для участия в программе...

ИТ в промышленности

Сергей Халяпин, Citrix: Гибридный вариант работы будет определяющим для большинства компаний

инновации и стартапы

Мессенджер с характером: как сервис Tada.team становится правой рукой бизнеса

Бизнес

Как сэкономить с помощью экосистемы цифровой трансформации

технологии

Анатолий Белайчук, Comindware: Low-code избавляет программистов от большей части разработческой рутины

интернет

Как раскрыть все возможности 5G?

Эксперты компании Ericsson поделились своим мнением о том, что нужно для того, чтобы технология 5G полностью раскрыла свой потенциал. В статье...

интернет

Игал Зак, «СберМедИИ»: Алгоритмы ИИ помогают врачам ставить диагнозы

Безопасность

Евгений Бударин, «Лаборатория Касперского»: Атакована может быть любая компания

Интеграция

Как проверить ЭЦП?

Согласно законодательству, электронная подпись имеет полную юридическую силу. Преимущества ее очевидны: оформлять, предоставлять и хранить...

Бизнес

Ольга Смирнова, «Контур.Призма»: «Антиотмывочное» законодательство — серьезная нагрузка на бизнес, но цифровизация облегчает ее

инновации и стартапы

«Расширяем стартап-нетворк»: участники StartHub.Moscow 2.0 о планах по развитию проектов

Безопасность

Сергей Заречнев, INLINE Technologies: Государство ищет баланс между защитой нацбезопасности и возможностями ИБ-индустрии России

инновации и стартапы

Премии за разработку новых технологий получили лучшие изобретатели Москвы

инфраструктура

Интеллектуальные СХД могут восстанавливать данные в 12 раз быстрее

Цифровизация и каждый отдельный ее компонент, принесшие корпоративному сегменту столь серьезные дополнительные прибыли в последнее десятилетие...

Интеграция

Олег Новиков, «АТБ Электроника»: Позиция ОЕМ-производителя позволяет нам общаться со всем рынком IoT

инновации и стартапы

Москва — одна из крупнейших площадок в мире по тестированию инноваций

Облака

Как перейти от классического ЦОДа к корпоративному облаку

К концу 2021 года стало ясно, что от глобальной цифровой трансформации никуда не деться: она завоевывает процесс за процессом. Тенденция не...

Бизнес

Что такое геокластер и чем он может быть полезен владельцам бизнеса

Искусственный интеллект

Умные камеры с ИИ считают машины, охраняют периметр и помогают добывать золото

Телеком

DMTEL впервые в России выставил операторам интегральные оценки

Бизнес

Как начать работать с большими данными без капитальных затрат

инновации и стартапы

Лучшие цифровые решения для комфортной жизни в Москве получат 10 млн рублей

В столице завершился финальный этап международного конкурса «Лидеры цифровой трансформации». Десять сильнейших команд получат премии мэра...

Безопасность

10 простых шагов: Как обеспечить безопасность КИИ

ИТ в госсекторе

CNews выпустил рейтинг федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями

Интеграция

Заменит ли цифровая копия оригинал водительского удостоверения?

В сентябре 2021 года Министерство цифрового развития совместно с МВД России начало тестировать цифровые копии свидетельства о регистрации...

инновации и стартапы

Резиденты StartHub.Moscow получили гранты на сумму один миллион рублей

Телеком

Open RAN и другие тренды: чудес экономии можно не ждать

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MARKET.CNEWS

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