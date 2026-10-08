Сезонная выручка и высокие ставки: как ИТ-компаниям управлять ликвидностью

заместитель генерального директора по экономике и финансам «Группы Астра»



Последние несколько лет производители софта особое внимание уделяют управлению денежными потоками. Это связано с наложением длительного цикла высоких ставок в экономике на классический для сектора фактор сезонности. В этой колонке своим подходом к работе с ликвидностью делится заместитель генерального директора по экономике и финансам «Группы Астра» Елена Бородкина.

Контекст

Сезонность. Около половины годовой выручки может приходиться на IV квартал, а расходы в течение года распределяются достаточно равномерно. Поэтому мы поддерживаем на счетах необходимый уровень ликвидности: это позволяет избегать кассовых разрывов и выполнять все обязательства. Но стараемся, чтобы она не просто «оседала» там и ждала своего часа, а работала на компанию.

Строгое ограничение расходов. Поскольку к сезонности в последние пару лет добавился фактор «отложенного» клиентского спроса на фоне высоких ставок, мы серьезно пересмотрели подход к бюджету: в течение этого года среднеквартальный темп роста расходов не должен превышать 10% год к году. Это консервативно — ниже ожидаемых темпов роста выручки.

© ChristianChan / Фотобанк Фотодженика Биржевые инструменты в верной конфигурации могут обогнать доходность по депозитам

Обе вводные ведут к тому, что финансовой службе нужно распоряжаться деньгами так, чтобы сохранить стабильность бизнеса, а где-то и помочь ему заработать. Для «Группы Астра» управление ликвидностью строится вокруг нескольких принципов: сохранение финансовой устойчивости, гибкость и минимизация рисков.

Что советуют профессиональные участники финансового рынка

Когда работали с ВТБ над внедрением наших продуктов в ИТ-инфраструктуру банка, много общались с их финансовой дирекцией и представителями брокера ВТБ Мои Инвестиции. Как раз рассуждали о том, что ИТ-компании сезонны и динамично растут, поэтому им полезно использовать брокерские «короткие» инструменты.

Обсуждали тогда РЕПО и БПИФы денежного рынка, облигации с привязкой к ключевой ставке, свопы: по мнению менеджеров брокера, в разные рыночные фазы и при грамотном подходе этот набор инструментов может быть полезным айтишникам в текущих макроусловиях. По их оценкам, биржевые инструменты в верной конфигурации могут обогнать доходность по депозитам.

Насколько я знаю, этот подход разделяют некоторые наши коллеги по рынку. Мы тоже изучаем инструменты брокерского обслуживания, но до сих пор все же выбирали более классические варианты: овернайты и короткие депозиты. Например, в сентябре ставки по овернайтам были стабильно выше уровня ключевой ставки, что могло приносить дополнительный доход.

Наши финансовые инструменты против сложной конъюнктуры

Я ставлю перед финансовой дирекцией задачу стремиться находить баланс между текущими потребностями бизнеса и сохранением денежных ресурсов. Нам особенно важны гибкость управления, короткие сроки размещения и наилучшие «безрисковые» ставки.

Как правило, ежедневные свободные остатки на наших счетах составляют порядка миллиарда рублей. Чтобы они приносили доход, но при этом к ним оставался быстрый доступ, мы используем их в овернайтах и размещаем на короткие банковские депозиты. Такие инструменты обычно дают доходность ближе к ключевой ставке.

У нас есть и брокерские счета, но как эмитент пока мы используем их только для операций с собственными акциями, в частности для программы выкупа бумаг с рынка (buyback). К слову, дополнительным инструментом управления ликвидностью для нас стали цифровые финансовые активы (ЦФА): они помогают закрывать потребности в финансировании текущей деятельности в течение года. А в целом, с учетом цикла высоких ставок последних лет стараемся управлять ликвидностью так, чтобы преимущественно работать за счет своих средств, а параллельно исправно собираем «дебиторку» и используем заимствования.