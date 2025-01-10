Газинформсервис SafeERP
SafeERP – модульный программный комплекс по защите бизнес-приложений
Газинформсервис и организации, системы, технологии, персоны:
|Газинформсервис - ГИС 272 12
|SAP SE 5277 5
|1С 8213 3
|Broadcom - VMware 2359 1
|Dell Technologies - Dell Computer 2135 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 1
|Ред Софт - Red Soft 700 1
|UIPath 101 1
|OpenText - Micro Focus - Novell 871 1
|ММК Информсервис 51 1
|Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
|Oracle Corporation 6688 1
|Microsoft Corporation 24625 1
|OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
|Цифра ГК 2426 1
|MONT - МОНТ 144 1
|Ультра Технолоджис 1 1
|ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
|SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 116 1
|Кулешова Римма 6 5
|Пустарнаков Роман 45 3
|Рустамов Рустам 412 1
|Нашивочников Николай 5 1
|Кулешова Татьяна 8 1
|Прудникова Ксения 1 1
|Устенко Сергей 1 1
|Матвиенко Вадим 6 1
|Скулова Ольга 11 1
|Галдобин Александр 11 1
|Хрулева Татьяна 2 1
|СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 311 1
|Микроинформ 32 1
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