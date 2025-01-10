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Газинформсервис SafeERP


SafeERP – модульный программный комплекс по защите бизнес-приложений


10.01.2025 «Газинформсервис»: найдена критическая уязвимость в Nuclei 1
26.11.2024 SafeERP 4.9.4: новая эра неуязвимости 5
Мы должны быть независимы в технологическом плане, однако закрытые рынки в этом не помогут 1
18.09.2024 Российские компании начали переносить ERP-системы в облака 1
14.08.2024 «Газинформсервис» выпустила SafeERP 4.9.3 4
01.08.2024 Кибербезопасность от «Газинформсервис» станет доступнее с новой партнерской программой 1
31.07.2024 Пользователям «Ред ОС 8» стало доступно решение SafeERP CS EM 2
17.06.2024 Найдена опасная уязвимость в маршрутизаторе Asus 1
03.06.2024 «Газинформсервис»: атаки на бизнес-приложения поднимаются в топ целей для киберпреступников 1
05.04.2024 Учебный центр «Микроинформ» стал официальным партнером по обучению компании «Газинформсервис» 1
Нельзя браться за роботизацию бизнес-процессов, если вы не сможете обеспечить их безопасность 1
25.11.2016 Безопасность на уровне кода: как уничтожить риски уязвимостей 2
28.01.2014 Как повысить безопасность решений SAP 1

Публикаций - 13, упоминаний - 22

Газинформсервис и организации, системы, технологии, персоны:

Газинформсервис - ГИС 272 12
SAP SE 5277 5
8213 3
Broadcom - VMware 2359 1
Dell Technologies - Dell Computer 2135 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
UIPath 101 1
OpenText - Micro Focus - Novell 871 1
ММК Информсервис 51 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
Oracle Corporation 6688 1
Microsoft Corporation 24625 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
Цифра ГК 2426 1
MONT - МОНТ 144 1
Ультра Технолоджис 1 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 116 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 22 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 733 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3820 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 259 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 891 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1660 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 6
Газинформсервис - Jatoba СУБД 61 5
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 4
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 46 3
Газинформсервис - Ankey IDM 24 3
Газинформсервис - Ankey ASAP - Газинформсервис Ankey Advanced Security Analytics Platform 22 3
Python - высокоуровневый язык программирования 927 2
Oracle Java - язык программирования 3075 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 2
SAP NetWeaver 137 2
SAP NetWeaver AS - SAP NetWeaver Application Server - SAP Web Application Server 10 2
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 245 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 1
C# - C Sharp - Язык программирования 329 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 100 1
SAP Fiori 43 1
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 33 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 70 1
Atlassian - Confluence 113 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  355 1
LLVM - Low Level Virtual Machine - компилятор - проект программной инфраструктуры для создания компиляторов и сопутствующих им утилит 18 1
Microsoft XAML - Microsoft eXtensible Application Markup Language 28 1
Clang - Компилятор 11 1
JetBrains TeamCity 20 1
Газинформсервис - Блокхост-Сеть СЗИ - Блокхост-АМДЗ АПК - Блокхост-АСЗП - Блокхост-CVK 12 1
Газинформсервис - Litoria Desktop 5 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Nuclei 1 1
Кулешова Римма 6 5
Пустарнаков Роман 45 3
Рустамов Рустам 412 1
Нашивочников Николай 5 1
Кулешова Татьяна 8 1
Прудникова Ксения 1 1
Устенко Сергей 1 1
Матвиенко Вадим 6 1
Скулова Ольга 11 1
Галдобин Александр 11 1
Хрулева Татьяна 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 390 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Энергетика - Energy - Energetically 5082 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Аудит - аудиторский услуги 2657 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 113 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 694 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 134 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 311 1
Микроинформ 32 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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