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Индексная книга (каталог) CNews*
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Amadeus Certified Amadeus Partner Network Партнёрские статусы, сертификаты и программы

Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


16.07.2026 «Инферит Техника» расширила партнерскую программу для сервисных компаний 1
18.06.2026 Kokoc Group объединяет бизнес-направления 1
19.05.2026 Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью 1
14.05.2026 Сбербанк хочет подружить корпоративный ИИ с «1С» и «Битрикс» 1
24.04.2026 Национальное агентство «Мой бизнес» и компания «Рег.ру» заключили соглашение о сотрудничестве 1
23.04.2026 «VK Видео» выплатил авторам более 3 млрд рублей 1
22.04.2026 Китайский разработчик игр Bronze Games выходит на российский рынок с помощью RuStore и VK Cloud 1
19.03.2026 Разработчик «АйТи Бастион» подвел итоги 2025 года 1
24.02.2026 F6: участники C77L атаковали 40 российских компаний менее чем за год 1
24.12.2025 Более 300 игроков вошли в партнерскую сеть компании «Газинформсервис» 2
25.11.2025 «МегаФон» запустил продажу сим-карт в МФЦ Алтая 1
20.11.2025 В МФЦ Барнаула теперь можно оформить SIM-карты «МегаФона» 1
05.11.2025 Wibes запускает продвижение контента для продавцов Wildberries  1
23.10.2025 Андрей Маркин, Netlab: Мы предлагаем ИБП СBR для бизнеса, который не терпит пауз 1
23.10.2025 ADV-T стал официальным партнером ИТ-вендора «Инферит» 1
19.09.2025 «Инферит» запускает партнерскую программу 1
Мы должны быть независимы в технологическом плане, однако закрытые рынки в этом не помогут 1
Рейтинг партнерских программ IaaS 2022 1
Спрос рождает предложение: как появился российский корпоративный межсетевой экран 1
25.07.2025 «Галактика» запретила своим партнерам заниматься шантажом 1
23.06.2025 «Солар» планирует втрое увеличить партнерскую сеть в течение нескольких лет 1
11.06.2025 Wibes начнет платить блогерам за просмотры 1
11.06.2025 SpaceWeb включил Kubernetes в партнерскую программу для веб-мастеров 1
02.06.2025 Ideco и «Мобиус» подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве 1
26.05.2025 Wibes вдвое повышает выплаты блогерам по партнерской программе 1
21.04.2025 Wildberries запустила монетизацию в собственной социальной сети 1
17.04.2025 Wildberries запустила монетизацию для блогеров в Wibes 1
27.02.2025 Хакеры внедрили новую схему работы: шантаж как услуга 1
25.02.2025 SpaceWeb расширил партнерскую программу для веб-мастеров 1
25.02.2025 «Рикитлаб» запустил партнерскую программу для продвижения Tikitrik 1
07.02.2025 «Билайн» и ИТМО открывают совместную дисциплину по устойчивому развитию в ИТ- и телеком-отраслях 1
07.02.2025 «Яндекс Аренда» запустила личный кабинет для риелторов — участников партнерской программы 1
06.02.2025 РАСКОМ: итоги 2024 года и взгляд в будущее 1
29.01.2025 Serverspace запустил программу для поддержки стартапов, разработчиков и образовательных проектов 1
27.01.2025 Выручка Navicon увеличилась за 2024 г на 15% 1
13.01.2025 БФТ-Холдинг в 2024 году: масштабные проекты, новые корпоративные клиенты, расширение партнерской сети и рост команды 1
18.12.2024 Итоги года Solar NGFW: первые проекты в финансовом и государственном сегментах, 373 новые функции и стратегия на 2025 год 1
09.12.2024 Алексей Котов, OpenYard: Партнерские привилегии в нашей программе стали понятнее и четче 1
20.11.2024 VK WorkSpace расширяет партнерскую сеть на 5 тыс. партнеров 1

Публикаций - 278, упоминаний - 279

Amadeus Certified и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 35
Softline - Софтлайн 3743 18
Google LLC 12688 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 14
Broadcom - VMware 2610 11
Yandex - Яндекс 9216 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
Крок - Croc 1964 11
SAP SE 5601 10
Yahoo! 3726 10
Ростелеком 10948 9
Dell EMC 5180 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 9
VK - Mail.ru Group 3602 9
9594 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 7
МегаФон 10742 7
Cisco Systems 5372 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 7
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 6
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 6
Cloud4Y 311 6
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 5
Huawei 4676 5
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 5
Selectel - Селектел 544 5
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 5
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 4
Apple Inc 13154 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
Ред Софт - Red Soft 1236 4
Oracle Corporation 7074 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Альфа-Банк 1979 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 4
Почта России ПАО 2370 4
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 3
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Visa International 1993 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Деловые Линии ГК 93 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Днепр НПП 2 2
101Hotels.com 456 2
eBay Inc 1640 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
Связной ГК 1401 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
МКБ - Московский кредитный банк 657 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Совкомбанк ПАО 316 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 2
TalkBank - ТолкФинанс 17 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 51 1
Walt Disney Company 647 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 1
ЦИАН - CIAN 192 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 98 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 2
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 77 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Конституционный суд РФ 112 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
МВД Украины - Национальная полиция Украины - Департамент киберполиции 8 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 1
Фонд Росконгресс 24 1
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 29 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 1
WNBA - Women's National Basketball Association - Женская национальная баскетбольная ассоциация 3 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 91
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 61
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 49
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 45
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 43
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 43
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 41
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 36
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 35
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 33
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 30
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 27
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 25
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 25
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 24
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 20
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 20
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 18
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 17
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 17
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 16
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 16
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 14
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 13
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 13
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 13
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 13
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 13
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 12
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 11
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 11
Microsoft Windows 16882 19
Linux OS 11533 13
Google AdSense 124 8
Apple iOS 8583 7
Microsoft Azure 1526 7
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 6
Google Android 15243 6
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 6
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 6
Microsoft Office 4170 5
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 5
Microsoft Office 365 1042 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 180 4
Microsoft Dynamics CRM 564 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео 291 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 99 4
Ростелеком - Сόлар ГК - SOLARSHIP 7 4
Apple macOS 2419 4
Новые облачные технологии - МойОфис 958 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 4
Oracle Java - язык программирования 3469 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 4
Apple iPhone 6 4861 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 241 3
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 3
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - Cisco PXP - Cisco Partner Experience Platform 58 3
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
VK Donut 22 3
SpamDot 11 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 98 3
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 248 3
Spamit 14 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 57 3
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit TechBox - Inferit 240 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 3
Microsoft Windows 7 2007 3
Прянишников Николай 316 3
Скудин Владимир 7 3
Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 73 3
Гольдберг Юлий 27 3
Пустарнаков Роман 54 3
Соловьев Илья 6 3
Храбров Валерий 26 3
Бичев Александр 4 3
Нехороших Дарья 3 3
Petrickova Hana - Петрикова Хана 3 3
Krebs Brian - Кребс Брайан 60 2
Кравцов Роман 89 2
Дергунова Ольга 120 2
Захаренко Максим 57 2
Белокрылов Александр 27 2
Мартынов Владислав 115 2
Артимович Дмитрий 45 2
Голубев Василий 40 2
Размахаев Сергей 49 2
Лопаткин Герман 104 2
Савченко Константин 16 2
Ступин Дмитрий 5 2
Гудзенко Дмитрий 10 2
Гусев Игорь 19 2
Конусов Андрей 87 2
Новиков Константин 24 2
Трандин Сергей 128 2
Артимовичи (братья) 23 2
Кулина Анастасия 11 2
Кабаенков Юрий 5 2
Занько Мария 64 2
Долматов Георгий 4 2
Byrne John - Бирн Джон 9 2
Шилов Егор 21 2
Тимашев Ратмир 69 2
Рустамов Рустам 548 2
Врублевский Павел 105 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 2
Шведов Александр 46 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 182
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 44
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 42
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 39
Европа 24964 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 17
Беларусь - Белоруссия 6289 14
Канада 5081 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 11
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 10
Казахстан - Республика 6048 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 9
Украина 7928 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 8
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Япония 13807 5
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Ближний Восток 3154 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 4
Грузия 1332 4
Нидерланды 3746 4
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 4
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 3
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 105
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 45
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 39
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 14
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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