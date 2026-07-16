Индексная книга (каталог) CNews*
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Amadeus Certified Amadeus Partner Network Партнёрские статусы, сертификаты и программы
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 278, упоминаний - 279
Amadeus Certified и организации, системы, технологии, персоны:
|Прянишников Николай 316 3
|Скудин Владимир 7 3
|Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 73 3
|Гольдберг Юлий 27 3
|Пустарнаков Роман 54 3
|Соловьев Илья 6 3
|Храбров Валерий 26 3
|Бичев Александр 4 3
|Нехороших Дарья 3 3
|Petrickova Hana - Петрикова Хана 3 3
|Krebs Brian - Кребс Брайан 60 2
|Кравцов Роман 89 2
|Дергунова Ольга 120 2
|Захаренко Максим 57 2
|Белокрылов Александр 27 2
|Мартынов Владислав 115 2
|Артимович Дмитрий 45 2
|Голубев Василий 40 2
|Размахаев Сергей 49 2
|Лопаткин Герман 104 2
|Савченко Константин 16 2
|Ступин Дмитрий 5 2
|Гудзенко Дмитрий 10 2
|Гусев Игорь 19 2
|Конусов Андрей 87 2
|Новиков Константин 24 2
|Трандин Сергей 128 2
|Артимовичи (братья) 23 2
|Кулина Анастасия 11 2
|Кабаенков Юрий 5 2
|Занько Мария 64 2
|Долматов Георгий 4 2
|Byrne John - Бирн Джон 9 2
|Шилов Егор 21 2
|Тимашев Ратмир 69 2
|Рустамов Рустам 548 2
|Врублевский Павел 105 2
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
|Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 2
|Шведов Александр 46 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.