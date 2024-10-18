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«СберТех» объявил о старте партнерской программы Platform V

Российский разработчик программного обеспечения «СберТех» принял для себя партнерскую модель бизнеса в качестве основной и приглашает компании к сотрудничеству. Партнерская программа Platform V призвана объединить усилия компании с партнерами, чтобы удовлетворить растущие потребности заказчиков в российских решениях и открыть новые возможности для бизнеса.

В «СберТехе» отмечают следующие преимущества партнерской программы: простая процедура онлайн-регистрации; всесторонняя поддержка от вендора (пресейл-поддержка, помощь в тестировании и пилотировании, консультации); четкая и понятная система регистрации сделок через выбранного дистрибьютора; гибкая система скидок и поощрений; продукты Platform V готовы к интеграции со множеством систем по стандартным интерфейсам; онлайн-курсы для продавцов, пресейла и базовых технических уровней; совместные мероприятия для заказчиков; личный кабинет партнера для получения тестовых лицензий; привлечение в проекты вендора.

Для получения партнерского статуса необходимо оставить заявку на сайте Platform V. В зависимости от объема совместного бизнеса партнеры могут повышать свой статус и получать дополнительные преференции.

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