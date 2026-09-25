Отечественный производитель умных колонок трясет миллиарды с гигантского российского ритейлера. Он и без того в колоссальном убытке

SberDevices, производитель умных колонок и прочей техники Сбербанка, через суд требует с «М.Видео» почти 7 млрд руб. Стороны скрывают причину иска. Обе компании находятся в трудном финансовом положении – чистый убыток каждой по итогам 2025 г. исчисляется миллиардами рублей.

Где деньги, «М.Видео»?

Российский ритейлер техники и электроники «М.Видео» стал фигурантом судебного разбирательства. Против него подан иск на 6,64 млрд руб. – его будет рассматривать Арбитражный суд Москвы, пишет РБК.

Истцом выступила компания SberDevices. Это бывшая «дочка» Сбербанка, которая разрабатывает для него всю умную технику, она доступна в российских розничных магазинах под брендом Sber. Это телевизоры, умные колонки, включая новейшую SberBoom 2.0, которая вышла в конце августа 2026 г., а также лампочки, розетки и многое другое. В «М.Видео» ассортимент техники Sber к моменту выхода материала тоже присутствовал.

Редакция CNews нашла иск SberDevices в картотеке арбитражных дел. Он был подан 22 сентября 2026 г. от юрлица ООО «СалютДевайсы» к основному юрлицу «М.Видео» – ООО «МВМ». Дата рассмотрения на момент выхода материала назначена не была.

Никаких комментариев

Участники судебного разбирательства пока не раскрыли суть дела. SberDevices не уточнила основания требования с «М.Видео» столь крупной суммы, да и сам ритейлер ясность пока не внес.

Госдума Дата рассмотрения иска пока не назначена

Представители ответчика заявили лишь, что «М.Видео» «находится в постоянном диалоге с контрагентом и продолжает взаимодействовать по рабочим вопросам», пишет РБК. «Мы занимаемся урегулированием спора и нацелены на выработку взаимоприемлемого решения. Для нас важно сохранить конструктивные партнерские отношения, поэтому мы ведем предметную работу по возникшим разногласиям», – заявили изданию представители «М.Видео».

Финансы поют романсы

Иск SberDevices против «М.Видео» – это дело одной убыточной компании против другой. По итогам 2024 г. чистый убыток SberDevices составил 3,1 млрд руб., следует из данных сервиса Rusprofile. Выручка за тот же период – 32 млрд руб. Данные за 2025 г. Rusprofile не приводит, а в «Контур.Фокусе» по этой компании на момент выхода материала содержались сведения лишь за 2022 г. и более ранние периоды.

Карточка дела

«М.Видео» закрыла 2025 г. с чистым убытком 63,8 млрд руб. против 15,4 млрд руб. годом ранее, указано в «Контур.Фокусе». Выручка за 2025 г. – 322,3 млрд руб., это на 28% меньше по сравнению с 2024 г.

Дополнительные трудности

По информации «Коммерсанта», к концу июня 2026 г. финансовые обязательства «М.Видео» составили 159,2 млрд руб., а долгосрочные обязательства выросли с 2,2 млрд руб. до 26,7 млрд руб. Также на фоне реструктуризации своих долгов ритейлер открыл кредитную линию на 17,5 млрд руб. Срок погашения – не позднее 2033 г.

Примерно в тот же период «М.Видео» получил иск от компании ООО «Рево Чардж Рус» на 1,8 млрд руб., и тоже через Арбитражный суд Москвы. Он был зарегистрирован 14 июня 2026 г., первое заседание по нему, согласно картотеке арбитражных дел, назначено на 14 октября 2026 г.

«Рево Чардж Рус» – это дочерняя структура «Мегафона». Она занимается дистрибуцией различной электроники.

Как пишут «Ведомости», иск «Рево Чардж Рус» – это попытка взыскать с «М.Видео» задолженность за ранее поставленный по договору товар. В подробности представители истца вдаваться не стали.

С марта 2026 г., когда «М.Видео» возглавил бывший совладелец Wildberries Владислав Бакальчук, ритейлер трансформируется в маркетплейс. Его сайт превратился в интернет-магазин, где могут торговать сторонние продавцы, а также компания развивает сеть собственных пунктов выдачи, в том числе и за счет ПВЗ закрывшегося сервиса «Магнит Маркет».

Как сообщал CNews, в конце лета 2026 г. продавцы на маркетплейсе «М.Видео» стали жаловаться на задержки выплат за реализованный товар. А 22 сентября 2026 г. коммерческий директор «М.Видео» Сергей Уваров посетовал на нехватку у компании оборотных средств.

Как пишет РБК, тогда же один из поставщиков «М.Видео», работающий по агентской схеме, заявил, что не получил оплату за свои услуги за последние три месяца. Долг за это время вырос до 17 млн руб. и продолжает увеличиваться.

На это Уваров ответил, что «М.Видео» осведомлен о проблеме и работает над ее решением. «Мы сейчас проходим довольно напряженный период, который называется «недостаток оборотных средств». По плану, по бизнес-модели мы планируем выйти в более адекватное, нормальное состояние уже в течение ближайших одного-двух месяцев», – сказал он (цитата по РБК).