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Partner Network Партнёрские статусы, сертификаты и программы



01.07.2022 «Вконтакте» тестирует расширение партнерской программы монетизации для сообществ
26.05.2022 VK запустила партнерскую программу по налоговому мониторингу
13.04.2022 «Яндекс Маркет» поможет мамам заработать
31.03.2022 «РУСТЭК» запускает партнерскую программу для сохранения бизнеса российских облачных провайдеров в связи с уходом зарубежных вендоров
28.02.2022 HRlink запустила партнерскую программу
24.01.2022 Pure Storage модернизирует партнерскую программу
16.12.2021 На что обратить внимание при выборе облачной партнерской программы
06.12.2021 Как ИТ-компании зарабатывают на облаках: виды, особенности и выгоды партнерских программ
29.11.2021 Партнерская программа #CloudMTS возглавила рейтинг облачных партнерских программ Market.CNews
17.11.2021 Вышел первый в России рейтинг партнерских программ облачных провайдеров ИТ-маркетплейса Market.CNews
29.04.2021 Huawei присвоила «КРОК» партнерский статус Value Added Partner
25.03.2021 Veeam анонсировала новые возможности партнерской программы ProPartner Network в регионе EMEA
18.03.2021 Vertiv расширяет возможности партнерской программы
03.11.2020 Cisco представила усовершенствованную партнерскую программу и ряд инновационных технологий
29.10.2020 Cisco представила изменения партнерской программы
03.08.2020 «ИТ-град» запустил партнерскую программу для физических лиц
28.07.2020 Qiwi запускает партнерскую программу для B2B-компаний
23.07.2020 NetApp объявила о расширении унифицированной партнерской программы
29.04.2020 Astra Linux запустила партнерскую программу «Доверенные системные интеграторы»
21.04.2020 Компания Dahua Technology представила партнерскую программу для профессионалов рынка видеонаблюдения
28.01.2020 Dataline перезапустила партнерскую программу
14.05.2019 SAP объявила о расширении партнерской программы
01.10.2018 Delta Electronics объявила о запуске партнерской программы
21.08.2018 «Яндекс.Маркет» запустил партнерскую программу для тех, кто не умеет программировать
21.08.2018 «Яндекс.Маркет» обновил партнерскую программу
18.07.2018 Commvault представила новые продукты и партнерскую программу
08.02.2018 Comparex присвоен партнерский статус Kaspersky Platinum Partner
26.09.2017 Fujitsu представила новые решения в области гибридных облачных вычислений
14.03.2017 «Элвис-НеоТек» запускает партнерскую программу
16.02.2017 Dell EMC запускает новую интегрированную партнерскую программу
19.12.2016 Банк «Российский капитал» и 1С запустили партнерскую программу
02.12.2016 Cloud4Y запустил партнерскую программу
24.07.2015 Paragon Software запустила новую партнерскую программу для российских ИТ-ресурсов
10.06.2015 Hybris запустила партнерскую программу для СМБ в рамках платформы hybris Commerce
01.04.2015 Huawei обновила партнерскую программу
01.04.2015 Fujitsu обновила свою партнерскую программу Select
18.03.2015 HP представила обновления своей партнерской программы
26.02.2015 Check Point запустил новую партнерскую программу Stars Program
26.08.2014 Inoventica присоединилась к партнерской программе HP Cloud Agile
31.07.2014 Datadvance присоединилась к партнерской программе PTC PartnerAdvantage

Публикаций - 1015, упоминаний - 1144

Partner Network упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23403 137
Oracle Corporation 6276 61
IBM - International Business Machines Corp 9170 48
VMware 2118 44
SAP SE 4843 42
Google LLC 10878 41
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4114 38
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9346 35
HP Inc. 5500 34
Softline - Софтлайн 2038 32
6939 30
Dell EMC 4893 30
1С-ИжТиСи 6259 29
Intel Corporation 11628 29
Dr.Web - Доктор Веб 1209 28
Yandex - Яндекс 5576 27
Huawei 3463 26
Cisco Systems 4860 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7999 24
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6214 23
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9999 22
Крок - Croc 1683 22
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2550 21
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6865 21
HP - Hewlett-Packard 3597 21
VK - Mail.ru Group 3186 20
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 945 19
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 170 17
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1343 17
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1752 16
Корус Консалтинг ГК 1063 15
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 799 15
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1525 14
Group-IB - Группа информационной безопасности 461 14
Ред Софт - Red Soft 374 14
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1673 14
Dell Technologies - Dell Computer 1918 14
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 538 13
Apple Inc 11114 12
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1107 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5706 32
Открытие ФК - Банк Открытие 2831 24
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2338 16
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 860 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6145 14
Точка 3770 12
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1765 12
РЖД - Российские железные дороги 1599 11
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6602 10
Альфа-Банк 1583 10
Лента - Сеть розничной торговли 1670 10
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 847 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1804 8
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 704 8
Societe Generale - Росбанк АКБ 502 8
Открытие ФК - Росгосстрах 291 6
Assist - Ассист 202 6
МДМ Банк 259 6
Visa International 1868 6
НСПК - Национальная система платежных карт 605 6
Связной ГК 1330 6
РСХБ - Россельхозбанк 281 5
Белый Ветер 353 4
Amedia TV - Амедиа 37 4
ВсеИнструменты.ру 216 4
Qiwi 918 4
Colonial Pipeline 28 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 323 4
Юлмарт - Ulmart Holdings 184 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 414 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 840 4
ВТБ - ВТБ24 660 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1003 4
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 118 4
Россети Ленэнерго 2331 4
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 281 4
ГПБ - Газпромбанк 928 4
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 4
Почта России ПАО 1975 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17801 39
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8935 25
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2796 22
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3631 17
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4283 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10311 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2335 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2661 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3042 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2366 11
Правительство Москвы 1970 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2421 7
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 71 7
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1073 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 6
Президент Российской Федерации 3669 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1297 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1514 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3386 5
Администрация Президента РФ 977 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2007 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 497 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 677 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 518 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2929 4
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 829 4
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1167 4
Судебная власть - Judicial power 2077 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1628 4
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 201 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2489 3
Федеральное казначейство России 1543 3
World Bank Group - Всемирный банк 297 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1369 3
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 621 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1607 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 309 3
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 60 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1201 2
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 68 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1352 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5987 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2561 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 546 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 417 4
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 240 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 247 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1786 2
РГР - Российская Гильдия Риэлторов 5 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
WiMAX Forum 68 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 77 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 43 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 75 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 102 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 66 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 50 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 25 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 51 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 94 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 202 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 249 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52645 361
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78813 294
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16912 199
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25462 160
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11262 151
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12819 148
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38340 142
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25722 129
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 7932 115
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19466 114
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21756 88
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9413 87
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11480 81
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 5144 79
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11002 75
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24899 74
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8080 72
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6825 65
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9629 63
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17325 63
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13532 62
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14523 61
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17215 58
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22043 58
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 8800 57
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24785 56
Виртуализация - Virtualization 4718 54
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10688 54
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 8996 51
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10827 49
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7734 49
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8649 47
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3359 47
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2309 46
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11584 45
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4242 44
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 14862 44
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3705 44
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7693 44
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 8952 43
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 220 77
Microsoft Windows 10 13418 50
Linux OS 8165 49
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 11892 48
Microsoft Windows 2000 12619 37
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6459 30
Google Android 12451 29
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 207 27
Microsoft Azure 1315 23
LG 75SM99 7898 22
Microsoft SQL Server 1468 18
Apple iOS 6732 18
Apple iPhone 6 6137 18
Microsoft Windows 2693 15
Oracle Java - язык программирования 2753 14
Ред ОС 415 14
Microsoft Exchange 1326 13
Microsoft Office 3412 13
Microsoft SharePoint Products and Technologies 802 12
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4801 12
Microsoft Office 365 858 12
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3132 11
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 11
VK - Mail.ru Одноклассники 1469 10
Oracle Certified - Oracle Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 63 10
Microsoft Skype 1966 10
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 855 10
Microsoft Dynamics 1166 10
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 543 9
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 905 9
МТС Cloud - CloudMTS 204 9
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1453 9
Age of Kings 3441 9
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 446 9
Microsoft Windows 7 1875 9
Apple Mac - Apple Macintosh 2858 9
Apple macOS 1694 9
Oracle СУБД 588 8
Apple macOS X - Rhapsody 1508 8
VMware vSphere 499 8
Рустамов Рустам 241 12
Врублевский Павел 93 8
Гусев Игорь 19 8
Krebs Brian - Кребс Брайан 53 7
Кулина Анастасия 10 7
Милюков Денис 12 6
Бро Александр 7 6
Михайлов Сергей 42 5
Новиков Константин 16 5
Артимович Дмитрий 34 5
Панкратова Оксана 42 5
Артимовичи (братья) 21 5
Тимощенко Дмитрий 16 4
Мельникова Анастасия 238 4
Петров Кирилл 29 4
Новиков Павел 77 4
Слизень Виталий 242 4
Борисов Станислав 8 4
Тарасов Арсений 44 4
Артимович Игорь 28 4
Пермяков Максим 28 4
Зобнина Маргарита 54 4
Греф Герман 364 4
Леушев Андрей 69 4
Шрамко Кирилл 25 4
Schuster Gavriella - Шустер Габриэлла 4 3
Сыкулев Андрей 69 3
Галушкин Олег 178 3
Закрепин Евгений 55 3
Сяо Хайцзюнь 31 3
Каштанов Дмитрий 27 3
Нечовод Дмитрий 4 3
Степанюк Михаил 31 3
Сачков Илья 111 3
Ермолаев Артем 361 3
Прибочий Михаил 40 3
Анисимов Константин 30 3
McKay Peter - Маккей Питер 21 3
Мегрелишвили Георгий 23 3
Гаврилов Александр 8 3
Россия - РФ - Российская федерация 121678 604
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13088 161
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39057 143
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49993 115
Европа 21243 87
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16991 59
Украина 7221 48
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12781 46
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14840 45
Германия - Федеративная Республика 11880 43
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14945 36
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1865 36
Беларусь - Белоруссия 4183 32
Индия - Республика 5042 31
Казахстан - Республика 4803 29
Ближний Восток 2637 26
Азия - Азиатский регион 4636 25
Европа Восточная 2991 23
Италия - Итальянская Республика 4212 22
Африка - Африканский регион 3259 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6226 21
Франция - Французская Республика 7069 21
Канада 4699 16
Америка Латинская 1677 16
Испания - Королевство 3595 15
Америка Северная 2828 15
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3422 15
Бразилия - Федеративная Республика 2084 15
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1332 14
Россия - ПФО - Казань 2336 14
Россия - УФО - Екатеринбург 3289 14
Израиль 2600 13
Россия - СФО - Новосибирск 3675 12
Япония 12848 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2468 11
Нидерланды 3290 11
Финляндия - Финляндская Республика 3460 10
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1422 10
Южная Корея - Республика 6258 10
Турция - Турецкая республика 2048 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41519 200
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41314 155
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10046 127
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8862 114
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19770 94
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23654 90
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6440 88
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10575 61
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13854 60
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 5971 56
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14904 47
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9889 47
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2523 46
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3595 40
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4875 40
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4194 28
Страхование - Страховое дело - Insurance 5124 27
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4845 27
Логистика сбытовая - Сбыт 2088 26
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 3937 26
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3827 25
Юриспруденция - Jurisprudence 6168 24
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2590 24
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2428 24
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3428 24
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 2782 23
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5630 23
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4228 23
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 4686 22
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8820 22
Кредитование - Сrediting 4983 22
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 4990 21
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2665 21
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8205 20
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1330 20
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3538 20
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5206 20
Аренда 2112 20
Металлы - Платина - Platinum 426 19
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4104 19
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10987 16
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 567 9
91Mobiles 1686 7
Thomson Reuters - Рейтер 5764 6
BleepingComputer - Издание 195 6
WapStart 42 4
The Washington Post 308 3
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 623 3
РИА Новости 802 2
Silicon 508 2
Стрим-ТВ - телекомпания 157 2
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 620 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 783 2
Fortune 205 2
Банки.ру - Banki.ru 51 2
ComNews - Медиа-бизнес 95 2
TheRecord 4 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1244 2
TAdviser - Центр выбора технологий 286 2
Forbes - Форбс 623 2
Bloomberg Businessweek 123 1
Из рук в руки - irr.ru 62 1
Компьютерра 41 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 30 1
Virus Bulletin 33 1
Муз-ТВ - телеканал 39 1
НГС - Новости Новосибирска 6 1
DarkReading.com 91 1
Silicon.com 364 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 1
CNews Техноблог 60 1
CNews - Soft.CNews 30 1
Росбалт ИА 60 1
Mercury News 37 1
Times 643 1
GamaGama.com 1 1
Affiliate Connection 1 1
Незыгарь - Telegram-канал 4 1
Инфобизнес 22 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2634 1
500 Startups 14240 58
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7410 35
IDC - International Data Corporation 4841 31
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2046 19
Gartner - Гартнер 3468 16
Moody's Investors Service 135 6
Fortune Global 500 283 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 523 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 4
Forbes Global 2000 32 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 87 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 145 2
Forrester Research 812 2
SmartMarketing 73 2
Markets&Markets Research 102 2
Gartner - Dataquest 348 2
Gartner - AMR Research 48 2
Frost & Sullivan 200 2
Fortune Global 100 139 2
AC&M Consulting - ACM-Consulting 260 2
Synergy Research Group 39 1
Mobile Research Group 67 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 33 1
KuppingerCole Analysts AG 4 1
Brand Finance 3 1
Ventana Research 7 1
IBSi - IBS Intelligence 7 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 58 1
comScore 389 1
Current Analysis 24 1
eMarketer 201 1
Piper Jaffray 101 1
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 1
Juniper Research 501 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 184 1
Data Insight - Исследовательское агентство 91 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 101 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 95 1
IHS Markit 21 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 24898 74
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 266 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 475 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1284 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 911 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 702 4
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 22 3
РАН - Российская академия наук 1791 3
Softline Education - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 61 2
Pearson VUE 13 2
РЭШ - Российская электронная школа 21 2
Softline Education - Академия АйТи 60 2
РГБ - Российская государственная библиотека 87 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 107 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 112 2
Acronis Academy 2 2
Сколково МШУ - Московская школа управления 43 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 225 2
Специалист - Центр компьютерного обучения при МГТУ имени Н.Э. Баумана 7 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений 94 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 200 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 650 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 311 1
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 6 1
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 69 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 30 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 1
Школа новых технологий 19 1
ВКТУ - Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева 2 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 99 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ 28 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 39 1
ЕУ - Европейский университет в Санкт-Петербурге 4 1
АИС - Академия информационных систем 56 1
МГУ ИСАА - Институт стран Азии и Африки 8 1
Минэкономразвития РФ - ВАВТ - Всероссийская академия внешней торговли - Высшая коммерческая школа Министерства экономического развития и торговли РФ 10 1
МВД РФ АУ - Академия управления МВД России 9 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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