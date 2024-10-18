Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы

Рейтинг партнерских программ IaaS 2022 ми компании MedPoint24 Роман Хайруллин, MedPoint24: «Концепция win-win-win стала возможна благодаря партнерской программе #CloudMTS» Лидером рейтинга облачных партнерских программ по версии Mar

«СберТех» объявил о старте партнерской программы Platform V бъединить усилия компании с партнерами, чтобы удовлетворить растущие потребности заказчиков в российских решениях и открыть новые возможности для бизнеса. В «СберТехе» отмечают следующие преимущества партнерской программы: простая процедура онлайн-регистрации; всесторонняя поддержка от вендора (пресейл-поддержка, помощь в тестировании и пилотировании, консультации); четкая и понятная систем

«Яндекс Аренда» запустила партнерскую программу для риелторов ние – 10% от арендной платы», – сказал Роман Жуков, руководитель сервиса «Яндекс Аренда». Участие в партнерской программе «Яндекс Аренды» также позволяет риелтору выделяться за счет технологиче

Кибербезопасность от «Газинформсервис» станет доступнее с новой партнерской программой , выстраивая долгосрочные отношения с партнерами», — подчеркнул Роман Пустарнаков. Присоединиться к партнерской программе можно начиная с 1 августа. Для этого необходимо отправить запрос на par

Market.CNews опубликовал рейтинг партнерских программ облачных провайдеров 2024 е есть ограничения у того или иного провайдера — в профильном обзоре Market.CNews. Перейти к обзору партнерских программ облачных провайдеров 2024 Рейтинг партнерских программ 2024 Сравн

Кибербезопасность от «Солара» станет доступнее с партнерской программой SOLARSHIP ГК «Солар» запустила программу SOLARSHIP, в рамках которой нарастит сеть партнеров. Цель партнерской программы — расширить географическое присутствие и сделать продукты и сервисы «Солара» доступными большему кругу заказчиков. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар». Географ

«Яндекс 360 для бизнеса»: новые возможности в партнерской программе ают дополнительные перспективы для развития бизнеса партнеров и повышения доходов от продажи сервисов облачной экосистемы клиентам во всех отраслях и индустриях. «Мы уделяем большое внимание развитию партнерской программы и постоянно работаем над ее улучшением, чтобы выстраивать максимально эффективное и взаимовыгодное сотрудничество. Востребованность нашей экосистемы неизменно растет – в 2

SL Soft запускает партнерскую программу Разработчик российских бизнес-приложений SL Soft сообщил о формировании партнерской программы. Она рассчитана на объединение усилий вендора и партнеров для удовлетворения возросших потребностей рынка в прикладном программном обеспечении, созданном и поддерживающимс

Марина Громова, Security Vision: Партнерский статус должен зависеть не от оборота, а от экспертизы интегратора усов в зависимости от оборота, а также от строгого прогнозирования отгрузок, выставления планов или таргетов, привязанных к временным интервалам, – по сути, от ключевых метрик международных компаний. Наша партнерская программа подразумевает гибкий подход, в котором скидка зависит исключительно от глубины экспертизы партнера в конкретном проекте. В ней есть комфортная ниша и для реселлеров,

VK Tech масштабирует партнерскую программу для бизнеса VK Tech запускает единую партнерскую программу для бизнеса. Интеграторы, разработчики, реселлеры смогут развивать технологическую экспертизу, создавать собственные решения на базе инфраструктуры VK и увеличивать доход

Selectel увеличивает выплаты по партнерской программе Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктуры, обновил условия партнерской программы. С 1 сентября 2023 г. размер ежемесячного вознаграждения составит до 15% вместо прежних 9% от всех услуг, оплаченных клиентами по рекомендации. Средства будут выплачиватьс

«Дельта BI» запустила партнерскую программу ензии клиенту, а для реализации проекта будет привлечена команда вендора или стороннего подрядчика. Партнерский статус уровня «Концепт» предполагает более широкое взаимодействие с вендором. Гре

Новые условия партнерской программы «Яндекс путешествий»: выше комиссия и больше инструментов многих программ, которые предлагают только одну опцию заработка, у нас можно получать вознаграждение и за бронирования отелей, и за покупки авиа- и ж/д билетов, — сказала Анна Самаркина, руководитель партнерской программы «Яндекс путешествий». — Сейчас летний сезон, и это один из лучших моментов, чтобы подключиться к программе». Партнеры привлекают пользователей на «Яндекс путешествия» с са

«Мой офис» представил обновленную партнерскую программу «Мой офис», разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, представил обновленную партнерскую программу для реселлеров и интеграторов – с высокой маржинальностью и дополнительными возможностями заработка. Ключевое изменение – увеличение партнерской скидки. Максимальный разме

Webinar Group запустила партнерскую программу ресурсы, чтобы совместные проекты были максимально результативными. Мы благодарим за продуктивную работу компании, которые уже сотрудничают с нами, и будем рады приветствовать новых участников нашей партнерской программы». О компании Webinar Group — российский разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы. С июля 2022 года компания входит в цифровую экосистему Группы МТ

Группа «Т1» запустила партнерскую программу Продуктовое направление холдинга «Т1» представило партнерскую программу для дистрибьюторов, реселлеров, консалтинговых и технологических партнеров, а также партнеров по маркетплейсу. По ее условиям компании смогут продавать лицензии и внедрять

«Аквариус» запускает обновленную партнерскую программу 1 апреля 2023 г. компания «Аквариус» запускает обновленную партнерскую программу, которая откроет новые возможности для партнеров, а также повысит качес

«МойОфис» рассказал об изменениях в партнерской программе лее 20 миллионов пользователей установили приложение «МойОфис» на свои смартфоны. Увеличили процент партнерской скидки Руководитель отдела по работе с партнерами Тимур Бигулов анонсировал изменения в партнерской программе. Среди нововведений — увеличение процента партнерской скидки, изменения в рибейтах и маркетинговой стратегии, направленной на увеличение продаж партнеров. В продолжение те

Роман Хайруллин, MedPoint24: «Концепция win-win-win стала возможна благодаря партнерской программе #CloudMTS» ws: Какие советы вы могли бы дать другим компаниям, которые потенциально могли бы принять участие в партнерской программе? Роман Хайруллин: В первую очередь, могу посоветовать прийти на наш веб

Market.CNews опубликовал рейтинг партнерских программ облачных провайдеров 2022 Для сравнения партнерских программ облачных провайдеров редакция ИТ-маркетплейса Market.CNews разработала комплексную методику, основанную на 9 критериях, наиболее точно отвечающую потребностям рынка. Затраг

4 причины, почему рынок облачных партнерских программ продолжает активно развиваться er-V, смежным софтом. Создавать собственное облако в таких условия очень сложно, проще обратиться к партнерской программе — это взвешенное, разумное решение, которое принимают все больше и боль

«Вконтакте» тестирует расширение партнерской программы монетизации для сообществ «Вконтакте» запускает тестирование обновленной партнерской программы для сообществ. Авторы, которые будут участвовать в эксперименте, смогут увеличить доход с помощью дополнительных форматов — историй и клипов. Это позволит активным паблика

VK запустила партнерскую программу по налоговому мониторингу VK подключила 12 компаний к партнерской программе для развития взаимодействия между участниками режима налогового монитор

«Яндекс Маркет» поможет мамам заработать теперь могут порекомендовать покупателям товары, которыми пользуются сами, — и заодно заработать на партнерской программе «Яндекс Маркета». Сервис запустил ее для того, чтобы одним людям помочь

«РУСТЭК» запускает партнерскую программу для сохранения бизнеса российских облачных провайдеров в связи с уходом зарубежных вендоров Компания «РУСТЭК» (ГК «Айтеко») предлагает облачным провайдерам партнерскую программу, которая позволит им развернуть у себя импортонезависимый программный комплекс управления и оркестрации платформ виртуализации «РУСТЭК-ЕСУ». Комплекс входит в Единый реест

HRlink запустила партнерскую программу HR совместными усилиями развивать рынок безбумажного кадрового делопроизводства в России. Благодаря партнерской программе HRlink также планирует увеличить продажи на 30%. Программа HRlink.Partn

Pure Storage модернизирует партнерскую программу Pure как компании, ориентированной на предоставление услуг. Мы гордимся тем, что задаем планку для партнерских программ, обеспечивая удобство и гибкость, позволяющие нам с партнерами продолжат

На что обратить внимание при выборе облачной партнерской программы Величина партнерского вознаграждения и условия, от которых она зависит Как показал рейтинг партнерских программ, партнерские вознаграждения могут достигать до 45% от стоимости услуг, к

Как ИТ-компании зарабатывают на облаках: виды, особенности и выгоды партнерских программ Как работают облачные партнерские программы С помощью партнерских программ облачных провайдеров компании могут предлагать готовые IaaS, PaaS и SaaS

Партнерская программа #CloudMTS возглавила рейтинг облачных партнерских программ Market.CNews На сегодняшний день на рынке выделяют три вида партнерских программ. Реферальная или агентская предполагает оплату за привлеченных клиентов,

Вышел первый в России рейтинг партнерских программ облачных провайдеров ИТ-маркетплейса Market.CNews Для сравнения партнерских программ облачных провайдеров редакция ИТ-маркетплейса Market.CNews разработала к

Huawei присвоила «КРОК» партнерский статус Value Added Partner Huawei присвоила ИТ-компании «КРОК» наивысший партнерский статус Value Added Partner (VAP). Статус VAP подтверждает высочайшие компетенции команды «КРОК» в области внедрения решений на базе продуктов Huawei и позволяет осуществлять прямые

Veeam анонсировала новые возможности партнерской программы ProPartner Network в регионе EMEA ые услуги, гарантирует, что отделы продаж и техобслуживания в ITEC будут обладать полноценным набором знаний и навыков для развертывания и сопровождения продуктов Veeam. Компания продолжает развивать партнерскую программу и предлагает регулярные обновления продуктов, обучение продажам и техническому сопровождению, а также помогает партнерам Veeam открывать новые возможности использования св

Vertiv расширяет возможности партнерской программы ым технологиям (ИТ) для лиц, принимающих решения, и улучшит опыт партнеров и клиентов. Инвестиции в партнерскую программу направлены на усиление канала сбыта и построение новой системы для упра

Cisco представила усовершенствованную партнерскую программу и ряд инновационных технологий еса, ускорять цифровую трансформацию и внедрять облачные технологии. Не ограничиваясь изменениями в партнерской программе, Cisco запустила первую цифровую партнерскую платформу, которая станет

Cisco представила изменения партнерской программы ет необходимой для получения статуса Gold Integrator в конце 2021 г. Не ограничиваясь изменениями в партнерской программе, Cisco запустила первую цифровую партнерскую платформу, которая станет

«ИТ-град» запустил партнерскую программу для физических лиц их лиц. Чтобы начать зарабатывать на рекомендациях облачных решений достаточно онлайн-регистрации в партнерской программе «ИТ-град» через технологическую платформу Consenta. Зарегистрировавшись

Qiwi запускает партнерскую программу для B2B-компаний нговая компания Payture, банк для предпринимателей и предприятий «Точка» и другие. Присоединиться к Партнерской программе могут интеграторы-технологи, агрегаторы, CMS платформы, юридические, го

NetApp объявила о расширении унифицированной партнерской программы NetApp объявила об обновлении своей унифицированной партнерской программы, направленной на поддержку деятельности партнеров, усиление их бизнес-возможностей и развитие моделей. NetApp упростит и расширит отмеченную премиями программу, чтобы обес