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Partner Network Партнёрские статусы, сертификаты и программы

Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы
Обзор Партнерские программы облачных провайдеров на CNewsMarket

СОБЫТИЯ


Рейтинг партнерских программ IaaS 2022

ми компании MedPoint24 Роман Хайруллин, MedPoint24: «Концепция win-win-win стала возможна благодаря партнерской программе #CloudMTS» Лидером рейтинга облачных партнерских программ по версии Mar
18.10.2024 «СберТех» объявил о старте партнерской программы Platform V

бъединить усилия компании с партнерами, чтобы удовлетворить растущие потребности заказчиков в российских решениях и открыть новые возможности для бизнеса. В «СберТехе» отмечают следующие преимущества партнерской программы: простая процедура онлайн-регистрации; всесторонняя поддержка от вендора (пресейл-поддержка, помощь в тестировании и пилотировании, консультации); четкая и понятная систем
11.09.2024 «Яндекс Аренда» запустила партнерскую программу для риелторов

ние – 10% от арендной платы», – сказал Роман Жуков, руководитель сервиса «Яндекс Аренда». Участие в партнерской программе «Яндекс Аренды» также позволяет риелтору выделяться за счет технологиче
01.08.2024 Кибербезопасность от «Газинформсервис» станет доступнее с новой партнерской программой

, выстраивая долгосрочные отношения с партнерами», — подчеркнул Роман Пустарнаков. Присоединиться к партнерской программе можно начиная с 1 августа. Для этого необходимо отправить запрос на par
30.05.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг партнерских программ облачных провайдеров 2024

е есть ограничения у того или иного провайдера — в профильном обзоре Market.CNews. Перейти к обзору партнерских программ облачных провайдеров 2024 Рейтинг партнерских программ 2024 Сравн
15.02.2024 Кибербезопасность от «Солара» станет доступнее с партнерской программой SOLARSHIP

ГК «Солар» запустила программу SOLARSHIP, в рамках которой нарастит сеть партнеров. Цель партнерской программы — расширить географическое присутствие и сделать продукты и сервисы «Солара» доступными большему кругу заказчиков. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар». Географ
08.02.2024 «Яндекс 360 для бизнеса»: новые возможности в партнерской программе

ают дополнительные перспективы для развития бизнеса партнеров и повышения доходов от продажи сервисов облачной экосистемы клиентам во всех отраслях и индустриях. «Мы уделяем большое внимание развитию партнерской программы и постоянно работаем над ее улучшением, чтобы выстраивать максимально эффективное и взаимовыгодное сотрудничество. Востребованность нашей экосистемы неизменно растет – в 2
02.11.2023 SL Soft запускает партнерскую программу

Разработчик российских бизнес-приложений SL Soft сообщил о формировании партнерской программы. Она рассчитана на объединение усилий вендора и партнеров для удовлетворения возросших потребностей рынка в прикладном программном обеспечении, созданном и поддерживающимс
24.10.2023 Марина Громова, Security Vision: Партнерский статус должен зависеть не от оборота, а от экспертизы интегратора

усов в зависимости от оборота, а также от строгого прогнозирования отгрузок, выставления планов или таргетов, привязанных к временным интервалам, – по сути, от ключевых метрик международных компаний. Наша партнерская программа подразумевает гибкий подход, в котором скидка зависит исключительно от глубины экспертизы партнера в конкретном проекте. В ней есть комфортная ниша и для реселлеров,

28.09.2023 VK Tech масштабирует партнерскую программу для бизнеса

VK Tech запускает единую партнерскую программу для бизнеса. Интеграторы, разработчики, реселлеры смогут развивать технологическую экспертизу, создавать собственные решения на базе инфраструктуры VK и увеличивать доход

04.09.2023 Selectel увеличивает выплаты по партнерской программе

Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктуры, обновил условия партнерской программы. С 1 сентября 2023 г. размер ежемесячного вознаграждения составит до 15% вместо прежних 9% от всех услуг, оплаченных клиентами по рекомендации. Средства будут выплачиватьс
16.08.2023 «Дельта BI» запустила партнерскую программу

ензии клиенту, а для реализации проекта будет привлечена команда вендора или стороннего подрядчика. Партнерский статус уровня «Концепт» предполагает более широкое взаимодействие с вендором. Гре
06.07.2023 Новые условия партнерской программы «Яндекс путешествий»: выше комиссия и больше инструментов

многих программ, которые предлагают только одну опцию заработка, у нас можно получать вознаграждение и за бронирования отелей, и за покупки авиа- и ж/д билетов, — сказала Анна Самаркина, руководитель партнерской программы «Яндекс путешествий». — Сейчас летний сезон, и это один из лучших моментов, чтобы подключиться к программе». Партнеры привлекают пользователей на «Яндекс путешествия» с са
24.05.2023 «Мой офис» представил обновленную партнерскую программу

«Мой офис», разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, представил обновленную партнерскую программу для реселлеров и интеграторов – с высокой маржинальностью и дополнительными возможностями заработка. Ключевое изменение – увеличение партнерской скидки. Максимальный разме
28.04.2023 Webinar Group запустила партнерскую программу

ресурсы, чтобы совместные проекты были максимально результативными. Мы благодарим за продуктивную работу компании, которые уже сотрудничают с нами, и будем рады приветствовать новых участников нашей партнерской программы». О компании Webinar Group — российский разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы. С июля 2022 года компания входит в цифровую экосистему Группы МТ
21.03.2023 Группа «Т1» запустила партнерскую программу

Продуктовое направление холдинга «Т1» представило партнерскую программу для дистрибьюторов, реселлеров, консалтинговых и технологических партнеров, а также партнеров по маркетплейсу. По ее условиям компании смогут продавать лицензии и внедрять
15.03.2023 «Аквариус» запускает обновленную партнерскую программу

1 апреля 2023 г. компания «Аквариус» запускает обновленную партнерскую программу, которая откроет новые возможности для партнеров, а также повысит качес
02.03.2023 «МойОфис» рассказал об изменениях в партнерской программе

лее 20 миллионов пользователей установили приложение «МойОфис» на свои смартфоны. Увеличили процент партнерской скидки Руководитель отдела по работе с партнерами Тимур Бигулов анонсировал изменения в партнерской программе. Среди нововведений — увеличение процента партнерской скидки, изменения в рибейтах и маркетинговой стратегии, направленной на увеличение продаж партнеров. В продолжение те
09.02.2023 Роман Хайруллин, MedPoint24: «Концепция win-win-win стала возможна благодаря партнерской программе #CloudMTS»

ws: Какие советы вы могли бы дать другим компаниям, которые потенциально могли бы принять участие в партнерской программе? Роман Хайруллин: В первую очередь, могу посоветовать прийти на наш веб
30.12.2022 Market.CNews опубликовал рейтинг партнерских программ облачных провайдеров 2022

Для сравнения партнерских программ облачных провайдеров редакция ИТ-маркетплейса Market.CNews разработала комплексную методику, основанную на 9 критериях, наиболее точно отвечающую потребностям рынка. Затраг
30.12.2022 4 причины, почему рынок облачных партнерских программ продолжает активно развиваться

er-V, смежным софтом. Создавать собственное облако в таких условия очень сложно, проще обратиться к партнерской программе — это взвешенное, разумное решение, которое принимают все больше и боль
01.07.2022 «Вконтакте» тестирует расширение партнерской программы монетизации для сообществ

«Вконтакте» запускает тестирование обновленной партнерской программы для сообществ. Авторы, которые будут участвовать в эксперименте, смогут увеличить доход с помощью дополнительных форматов — историй и клипов. Это позволит активным паблика
26.05.2022 VK запустила партнерскую программу по налоговому мониторингу

VK подключила 12 компаний к партнерской программе для развития взаимодействия между участниками режима налогового монитор
13.04.2022 «Яндекс Маркет» поможет мамам заработать

теперь могут порекомендовать покупателям товары, которыми пользуются сами, — и заодно заработать на партнерской программе «Яндекс Маркета». Сервис запустил ее для того, чтобы одним людям помочь
31.03.2022 «РУСТЭК» запускает партнерскую программу для сохранения бизнеса российских облачных провайдеров в связи с уходом зарубежных вендоров

Компания «РУСТЭК» (ГК «Айтеко») предлагает облачным провайдерам партнерскую программу, которая позволит им развернуть у себя импортонезависимый программный комплекс управления и оркестрации платформ виртуализации «РУСТЭК-ЕСУ». Комплекс входит в Единый реест
28.02.2022 HRlink запустила партнерскую программу

HR совместными усилиями развивать рынок безбумажного кадрового делопроизводства в России. Благодаря партнерской программе HRlink также планирует увеличить продажи на 30%. Программа HRlink.Partn
24.01.2022 Pure Storage модернизирует партнерскую программу

Pure как компании, ориентированной на предоставление услуг. Мы гордимся тем, что задаем планку для партнерских программ, обеспечивая удобство и гибкость, позволяющие нам с партнерами продолжат
16.12.2021 На что обратить внимание при выборе облачной партнерской программы

Величина партнерского вознаграждения и условия, от которых она зависит Как показал рейтинг партнерских программ, партнерские вознаграждения могут достигать до 45% от стоимости услуг, к
06.12.2021 Как ИТ-компании зарабатывают на облаках: виды, особенности и выгоды партнерских программ

Как работают облачные партнерские программы С помощью партнерских программ облачных провайдеров компании могут предлагать готовые IaaS, PaaS и SaaS
29.11.2021 Партнерская программа #CloudMTS возглавила рейтинг облачных партнерских программ Market.CNews

На сегодняшний день на рынке выделяют три вида партнерских программ. Реферальная или агентская предполагает оплату за привлеченных клиентов,
17.11.2021 Вышел первый в России рейтинг партнерских программ облачных провайдеров ИТ-маркетплейса Market.CNews

Для сравнения партнерских программ облачных провайдеров редакция ИТ-маркетплейса Market.CNews разработала к
29.04.2021 Huawei присвоила «КРОК» партнерский статус Value Added Partner

Huawei присвоила ИТ-компании «КРОК» наивысший партнерский статус Value Added Partner (VAP). Статус VAP подтверждает высочайшие компетенции команды «КРОК» в области внедрения решений на базе продуктов Huawei и позволяет осуществлять прямые

25.03.2021 Veeam анонсировала новые возможности партнерской программы ProPartner Network в регионе EMEA

ые услуги, гарантирует, что отделы продаж и техобслуживания в ITEC будут обладать полноценным набором знаний и навыков для развертывания и сопровождения продуктов Veeam. Компания продолжает развивать партнерскую программу и предлагает регулярные обновления продуктов, обучение продажам и техническому сопровождению, а также помогает партнерам Veeam открывать новые возможности использования св
18.03.2021 Vertiv расширяет возможности партнерской программы

ым технологиям (ИТ) для лиц, принимающих решения, и улучшит опыт партнеров и клиентов. Инвестиции в партнерскую программу направлены на усиление канала сбыта и построение новой системы для упра
03.11.2020 Cisco представила усовершенствованную партнерскую программу и ряд инновационных технологий

еса, ускорять цифровую трансформацию и внедрять облачные технологии. Не ограничиваясь изменениями в партнерской программе, Cisco запустила первую цифровую партнерскую платформу, которая станет

29.10.2020 Cisco представила изменения партнерской программы

ет необходимой для получения статуса Gold Integrator в конце 2021 г. Не ограничиваясь изменениями в партнерской программе, Cisco запустила первую цифровую партнерскую платформу, которая станет

03.08.2020 «ИТ-град» запустил партнерскую программу для физических лиц

их лиц. Чтобы начать зарабатывать на рекомендациях облачных решений достаточно онлайн-регистрации в партнерской программе «ИТ-град» через технологическую платформу Consenta. Зарегистрировавшись
28.07.2020 Qiwi запускает партнерскую программу для B2B-компаний

нговая компания Payture, банк для предпринимателей и предприятий «Точка» и другие. Присоединиться к Партнерской программе могут интеграторы-технологи, агрегаторы, CMS платформы, юридические, го
23.07.2020 NetApp объявила о расширении унифицированной партнерской программы

NetApp объявила об обновлении своей унифицированной партнерской программы, направленной на поддержку деятельности партнеров, усиление их бизнес-возможностей и развитие моделей. NetApp упростит и расширит отмеченную премиями программу, чтобы обес
29.04.2020 Astra Linux запустила партнерскую программу «Доверенные системные интеграторы»

Группа компаний Astra Linux, разработчик отечественных операционных систем и платформ виртуализации, сообщила о старте партнерской программы «Доверенные системные интеграторы». Цель программы — сделать переход на отечественное ПО максимально простым и комфортным для заказчиков. Партнеры программы получают допол

Публикаций - 1324, упоминаний - 1540

Partner Network и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 157
Oracle Corporation 7074 68
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 61
IBM - International Business Machines Corp 9699 53
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 52
Softline - Софтлайн 3743 52
Broadcom - VMware 2610 49
SAP SE 5601 49
Yandex - Яндекс 9216 47
Google LLC 12688 43
9594 42
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 37
HP Inc. 5883 37
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 35
Cisco Systems 5372 33
Intel Corporation 12811 32
Dell EMC 5180 31
Ростелеком 10948 30
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 29
Dr.Web - Доктор Веб 1294 28
Huawei 4676 27
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 27
МегаФон 10742 25
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 25
HP - Hewlett-Packard 3662 25
Крок - Croc 1964 24
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 24
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 23
VK - Mail.ru Group 3602 22
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 22
Ред Софт - Red Soft 1236 19
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 18
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 16
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 15
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 15
Telegram Group 2940 15
Dell Technologies - Dell Computer 2219 14
ФОРС - Центр разработки 703 14
MONT - МОНТ 187 14
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 40
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 25
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 20
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 20
Альфа-Банк 1979 15
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 14
РЖД - Российские железные дороги 2096 12
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 11
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 9
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 8
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 8
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 8
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 8
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 8
Почта России ПАО 2370 7
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 6
Газпром ПАО 1493 6
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 6
Связной ГК 1401 6
НСПК - Национальная система платежных карт 948 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 6
Visa International 1993 6
ПСБ - Промсвязьбанк 963 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 6
Assist - Ассист 218 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
МКБ - Московский кредитный банк 657 5
Северсталь ПАО - Severstal 629 5
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 5
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 5
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 5
Colonial Pipeline 34 5
Белый Ветер 365 5
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 4
ВТБ - Почта Банк 514 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 56
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 45
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 25
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 23
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 10
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 7
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 4
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 4
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
WNBA - Women's National Basketball Association - Женская национальная баскетбольная ассоциация 3 2
Parlay Group - Parlay API - Parlay X 8 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 2
Глобальные университеты 4 1
АБА - Ассоциация блогеров и агентств 11 1
АСЦР - Ассоциация содействия цифровому развитию Республики Татарстан 5 1
Автомобильный промышленный кластер - Ассоциация организаций машиностроения 1 1
РАИ - Российская Академия Интернета 21 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
ACCIS - Association of Consumer Credit Information Suppliers - Ассоциация поставщиков кредитной информации 2 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 407
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 266
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 224
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 208
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 194
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 193
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 179
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 175
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 138
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 128
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 128
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 110
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 102
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 94
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 93
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 91
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 89
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 87
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 81
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 78
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 75
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 75
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 74
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 74
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 72
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 72
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 68
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 68
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 66
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 66
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 66
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 63
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 60
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 59
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 59
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 57
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 57
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 56
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 56
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 54
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 278 105
Microsoft Windows 16882 75
Linux OS 11533 72
Google Android 15243 40
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 30
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 24
Microsoft Azure 1526 24
Apple iOS 8583 23
Oracle Java - язык программирования 3469 22
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 22
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 21
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 20
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 19
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 19
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 17
Microsoft Windows 2000 8678 17
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 14
Oracle Certified - Oracle Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 86 14
Microsoft Office 4170 13
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 13
Google YouTube - Видеохостинг 3002 12
Intel x86 - архитектура процессора 2151 12
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 12
Microsoft Office 365 1042 12
Apple iPhone 6 4861 12
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 12
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 11
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 11
Microsoft Dynamics 1197 11
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 11
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 57 11
Microsoft Windows 7 2007 10
Новые облачные технологии - МойОфис 958 10
Microsoft Windows XP 2431 10
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 10
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 271 9
Apple macOS 2419 9
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 9
Рустамов Рустам 548 14
Врублевский Павел 105 8
Гусев Игорь 19 8
Новиков Константин 24 8
Кулина Анастасия 11 8
Krebs Brian - Кребс Брайан 60 7
Стуров Александр 10 7
Бро Александр 7 6
Милюков Денис 12 6
Гончаров Станислав 37 5
Захаренко Юлия 28 5
Смирнов Алексей 269 5
Михайлов Сергей 58 5
Артимович Дмитрий 45 5
Степанюк Михаил 81 5
Петров Кирилл 36 5
Баулин Валерий 55 5
Панкратова Оксана 42 5
Махлин Дмитрий 123 5
Артимовичи (братья) 23 5
Путин Владимир 3454 4
Мельникова Анастасия 440 4
Самойлов Юрий 75 4
Греф Герман 485 4
Дергунова Ольга 120 4
Новиков Павел 113 4
Кузнецов Александр 162 4
Слизень Виталий 244 4
Тарасов Арсений 45 4
Игнатов Сергей 80 4
Самоукин Сергей 20 4
Артимович Игорь 31 4
Пермяков Максим 31 4
Леушев Андрей 75 4
Зобнина Маргарита 54 4
Шрамко Кирилл 25 4
Тимощенко Дмитрий 16 4
Борисов Станислав 9 4
Ершова Елена 3 3
Mehta Nihal - Мехта Нихал 3 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 836
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 189
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 174
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 131
Европа 24964 102
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 66
Украина 7928 52
Германия - Федеративная Республика 13221 48
Беларусь - Белоруссия 6289 47
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 45
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 44
Казахстан - Республика 6048 38
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 36
Индия - Bharat 5869 35
Ближний Восток 3154 30
Азия - Азиатский регион 5920 29
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 27
Италия - Итальянская Республика 4508 25
Европа Восточная 3138 24
Россия - СФО - Новосибирск 4876 24
Африка - Африканский регион 3641 23
Франция - Французская Республика 8177 22
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 20
Армения - Республика 2449 19
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 19
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 19
Бразилия - Федеративная Республика 2520 18
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 17
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 17
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 16
Канада 5081 16
Япония 13807 15
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 15
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 15
Испания - Королевство 3840 15
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 15
Узбекистан - Республика 2005 15
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 15
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 14
Израиль 2856 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 274
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 224
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 141
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 136
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 128
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 119
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 115
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 85
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 83
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 81
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 62
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 61
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 58
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 57
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 45
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 38
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 35
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 35
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 35
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 32
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 32
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 31
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 31
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 31
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 30
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 30
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 30
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 29
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 28
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 28
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 27
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 27
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 26
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 26
Аренда 2687 26
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 26
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 25
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 25
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 25
Энергетика - Energy - Energetically 5855 25
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 17
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 10
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BleepingComputer - Издание 458 6
ComNews - Медиа-бизнес 142 5
WapStart 45 4
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 3
Forbes - Форбс 1002 3
Bloomberg 1627 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
Ведомости 1466 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
The Washington Post 350 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 3
The Verge - Издание 619 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
Tom’s Hardware 600 2
РИА Новости 1033 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Fortune 211 2
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 2
Стрим-ТВ - телекомпания 166 2
Silicon 494 2
TheRecord 4 2
Netimperative 20 1
САПР и графика 11 1
TMCnet 6 1
Walt Disney Company - ESPN 56 1
Вечерний Минск 1 1
БДГ - Белорусская деловая газета 3 1
TheServerSide 2 1
Белгазета 2 1
ИФСИ - Kanobu - Канобу - Игромания 21 1
PlayFast 2 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Wikipedia - Википедия 650 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
FT - Financial Times 1296 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 49
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 40
IDC - International Data Corporation 4975 31
Gartner - Гартнер 3658 17
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 6
Moody's Investors Service 136 6
Fortune Global 500 295 5
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 3
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 3
Forbes Global 2000 50 3
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 2
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 2
Forrester Research 834 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Рустелеком ТК 305 2
Frost & Sullivan 207 2
НМГ - Медиалогия 37 2
Fortune Global 100 142 2
Gartner - Dataquest 353 2
SmartMarketing 74 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
Gartner - AMR Research 48 2
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 2
R2G - Research2Guidance 6 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 16 1
Evalueserve 3 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
Markets&Markets Research 113 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Microsoft Research 144 1
IBM Research 111 1
CNews Fast рейтинг 55 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 11
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 10
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 10
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 6
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 6
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
РАН - Российская академия наук 2122 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 4
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 4
Pearson VUE 55 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 3
Специалист - Центр компьютерного обучения при МГТУ имени Н.Э. Баумана 23 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 3
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 3
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 3
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 3
NTU Singapore - Nanyang Technological University - Наньянский технологический университет 25 3
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 2
Базальт СПО - Альт академия 38 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 24
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 10
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 8
День молодёжи - 27 июня 1087 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 10 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
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