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Partner Network Партнёрские статусы, сертификаты и программы
СОБЫТИЯ
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Рейтинг партнерских программ IaaS 2022
ми компании MedPoint24 Роман Хайруллин, MedPoint24: «Концепция win-win-win стала возможна благодаря партнерской программе #CloudMTS» Лидером рейтинга облачных партнерских программ по версии Mar
|18.10.2024
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«СберТех» объявил о старте партнерской программы Platform V
бъединить усилия компании с партнерами, чтобы удовлетворить растущие потребности заказчиков в российских решениях и открыть новые возможности для бизнеса. В «СберТехе» отмечают следующие преимущества партнерской программы: простая процедура онлайн-регистрации; всесторонняя поддержка от вендора (пресейл-поддержка, помощь в тестировании и пилотировании, консультации); четкая и понятная систем
|11.09.2024
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«Яндекс Аренда» запустила партнерскую программу для риелторов
ние – 10% от арендной платы», – сказал Роман Жуков, руководитель сервиса «Яндекс Аренда». Участие в партнерской программе «Яндекс Аренды» также позволяет риелтору выделяться за счет технологиче
|01.08.2024
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Кибербезопасность от «Газинформсервис» станет доступнее с новой партнерской программой
, выстраивая долгосрочные отношения с партнерами», — подчеркнул Роман Пустарнаков. Присоединиться к партнерской программе можно начиная с 1 августа. Для этого необходимо отправить запрос на par
|30.05.2024
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Market.CNews опубликовал рейтинг партнерских программ облачных провайдеров 2024
е есть ограничения у того или иного провайдера — в профильном обзоре Market.CNews. Перейти к обзору партнерских программ облачных провайдеров 2024 Рейтинг партнерских программ 2024 Сравн
|15.02.2024
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Кибербезопасность от «Солара» станет доступнее с партнерской программой SOLARSHIP
ГК «Солар» запустила программу SOLARSHIP, в рамках которой нарастит сеть партнеров. Цель партнерской программы — расширить географическое присутствие и сделать продукты и сервисы «Солара» доступными большему кругу заказчиков. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар». Географ
|08.02.2024
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«Яндекс 360 для бизнеса»: новые возможности в партнерской программе
ают дополнительные перспективы для развития бизнеса партнеров и повышения доходов от продажи сервисов облачной экосистемы клиентам во всех отраслях и индустриях. «Мы уделяем большое внимание развитию партнерской программы и постоянно работаем над ее улучшением, чтобы выстраивать максимально эффективное и взаимовыгодное сотрудничество. Востребованность нашей экосистемы неизменно растет – в 2
|02.11.2023
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SL Soft запускает партнерскую программу
Разработчик российских бизнес-приложений SL Soft сообщил о формировании партнерской программы. Она рассчитана на объединение усилий вендора и партнеров для удовлетворения возросших потребностей рынка в прикладном программном обеспечении, созданном и поддерживающимс
|24.10.2023
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Марина Громова, Security Vision: Партнерский статус должен зависеть не от оборота, а от экспертизы интегратора
усов в зависимости от оборота, а также от строгого прогнозирования отгрузок, выставления планов или таргетов, привязанных к временным интервалам, – по сути, от ключевых метрик международных компаний. Наша партнерская программа подразумевает гибкий подход, в котором скидка зависит исключительно от глубины экспертизы партнера в конкретном проекте. В ней есть комфортная ниша и для реселлеров,
|28.09.2023
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VK Tech масштабирует партнерскую программу для бизнеса
VK Tech запускает единую партнерскую программу для бизнеса. Интеграторы, разработчики, реселлеры смогут развивать технологическую экспертизу, создавать собственные решения на базе инфраструктуры VK и увеличивать доход
|04.09.2023
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Selectel увеличивает выплаты по партнерской программе
Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктуры, обновил условия партнерской программы. С 1 сентября 2023 г. размер ежемесячного вознаграждения составит до 15% вместо прежних 9% от всех услуг, оплаченных клиентами по рекомендации. Средства будут выплачиватьс
|16.08.2023
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«Дельта BI» запустила партнерскую программу
ензии клиенту, а для реализации проекта будет привлечена команда вендора или стороннего подрядчика. Партнерский статус уровня «Концепт» предполагает более широкое взаимодействие с вендором. Гре
|06.07.2023
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Новые условия партнерской программы «Яндекс путешествий»: выше комиссия и больше инструментов
многих программ, которые предлагают только одну опцию заработка, у нас можно получать вознаграждение и за бронирования отелей, и за покупки авиа- и ж/д билетов, — сказала Анна Самаркина, руководитель партнерской программы «Яндекс путешествий». — Сейчас летний сезон, и это один из лучших моментов, чтобы подключиться к программе». Партнеры привлекают пользователей на «Яндекс путешествия» с са
|24.05.2023
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«Мой офис» представил обновленную партнерскую программу
«Мой офис», разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, представил обновленную партнерскую программу для реселлеров и интеграторов – с высокой маржинальностью и дополнительными возможностями заработка. Ключевое изменение – увеличение партнерской скидки. Максимальный разме
|28.04.2023
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Webinar Group запустила партнерскую программу
ресурсы, чтобы совместные проекты были максимально результативными. Мы благодарим за продуктивную работу компании, которые уже сотрудничают с нами, и будем рады приветствовать новых участников нашей партнерской программы». О компании Webinar Group — российский разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы. С июля 2022 года компания входит в цифровую экосистему Группы МТ
|21.03.2023
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Группа «Т1» запустила партнерскую программу
Продуктовое направление холдинга «Т1» представило партнерскую программу для дистрибьюторов, реселлеров, консалтинговых и технологических партнеров, а также партнеров по маркетплейсу. По ее условиям компании смогут продавать лицензии и внедрять
|15.03.2023
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«Аквариус» запускает обновленную партнерскую программу
1 апреля 2023 г. компания «Аквариус» запускает обновленную партнерскую программу, которая откроет новые возможности для партнеров, а также повысит качес
|02.03.2023
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«МойОфис» рассказал об изменениях в партнерской программе
лее 20 миллионов пользователей установили приложение «МойОфис» на свои смартфоны. Увеличили процент партнерской скидки Руководитель отдела по работе с партнерами Тимур Бигулов анонсировал изменения в партнерской программе. Среди нововведений — увеличение процента партнерской скидки, изменения в рибейтах и маркетинговой стратегии, направленной на увеличение продаж партнеров. В продолжение те
|09.02.2023
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Роман Хайруллин, MedPoint24: «Концепция win-win-win стала возможна благодаря партнерской программе #CloudMTS»
ws: Какие советы вы могли бы дать другим компаниям, которые потенциально могли бы принять участие в партнерской программе? Роман Хайруллин: В первую очередь, могу посоветовать прийти на наш веб
|30.12.2022
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Market.CNews опубликовал рейтинг партнерских программ облачных провайдеров 2022
Для сравнения партнерских программ облачных провайдеров редакция ИТ-маркетплейса Market.CNews разработала комплексную методику, основанную на 9 критериях, наиболее точно отвечающую потребностям рынка. Затраг
|30.12.2022
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4 причины, почему рынок облачных партнерских программ продолжает активно развиваться
er-V, смежным софтом. Создавать собственное облако в таких условия очень сложно, проще обратиться к партнерской программе — это взвешенное, разумное решение, которое принимают все больше и боль
|01.07.2022
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«Вконтакте» тестирует расширение партнерской программы монетизации для сообществ
«Вконтакте» запускает тестирование обновленной партнерской программы для сообществ. Авторы, которые будут участвовать в эксперименте, смогут увеличить доход с помощью дополнительных форматов — историй и клипов. Это позволит активным паблика
|26.05.2022
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VK запустила партнерскую программу по налоговому мониторингу
VK подключила 12 компаний к партнерской программе для развития взаимодействия между участниками режима налогового монитор
|13.04.2022
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«Яндекс Маркет» поможет мамам заработать
теперь могут порекомендовать покупателям товары, которыми пользуются сами, — и заодно заработать на партнерской программе «Яндекс Маркета». Сервис запустил ее для того, чтобы одним людям помочь
|31.03.2022
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«РУСТЭК» запускает партнерскую программу для сохранения бизнеса российских облачных провайдеров в связи с уходом зарубежных вендоров
Компания «РУСТЭК» (ГК «Айтеко») предлагает облачным провайдерам партнерскую программу, которая позволит им развернуть у себя импортонезависимый программный комплекс управления и оркестрации платформ виртуализации «РУСТЭК-ЕСУ». Комплекс входит в Единый реест
|28.02.2022
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HRlink запустила партнерскую программу
HR совместными усилиями развивать рынок безбумажного кадрового делопроизводства в России. Благодаря партнерской программе HRlink также планирует увеличить продажи на 30%. Программа HRlink.Partn
|24.01.2022
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Pure Storage модернизирует партнерскую программу
Pure как компании, ориентированной на предоставление услуг. Мы гордимся тем, что задаем планку для партнерских программ, обеспечивая удобство и гибкость, позволяющие нам с партнерами продолжат
|16.12.2021
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На что обратить внимание при выборе облачной партнерской программы
Величина партнерского вознаграждения и условия, от которых она зависит Как показал рейтинг партнерских программ, партнерские вознаграждения могут достигать до 45% от стоимости услуг, к
|06.12.2021
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Как ИТ-компании зарабатывают на облаках: виды, особенности и выгоды партнерских программ
Как работают облачные партнерские программы С помощью партнерских программ облачных провайдеров компании могут предлагать готовые IaaS, PaaS и SaaS
|29.11.2021
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Партнерская программа #CloudMTS возглавила рейтинг облачных партнерских программ Market.CNews
На сегодняшний день на рынке выделяют три вида партнерских программ. Реферальная или агентская предполагает оплату за привлеченных клиентов,
|17.11.2021
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Вышел первый в России рейтинг партнерских программ облачных провайдеров ИТ-маркетплейса Market.CNews
Для сравнения партнерских программ облачных провайдеров редакция ИТ-маркетплейса Market.CNews разработала к
|29.04.2021
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Huawei присвоила «КРОК» партнерский статус Value Added Partner
Huawei присвоила ИТ-компании «КРОК» наивысший партнерский статус Value Added Partner (VAP). Статус VAP подтверждает высочайшие компетенции команды «КРОК» в области внедрения решений на базе продуктов Huawei и позволяет осуществлять прямые
|25.03.2021
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Veeam анонсировала новые возможности партнерской программы ProPartner Network в регионе EMEA
ые услуги, гарантирует, что отделы продаж и техобслуживания в ITEC будут обладать полноценным набором знаний и навыков для развертывания и сопровождения продуктов Veeam. Компания продолжает развивать партнерскую программу и предлагает регулярные обновления продуктов, обучение продажам и техническому сопровождению, а также помогает партнерам Veeam открывать новые возможности использования св
|18.03.2021
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Vertiv расширяет возможности партнерской программы
ым технологиям (ИТ) для лиц, принимающих решения, и улучшит опыт партнеров и клиентов. Инвестиции в партнерскую программу направлены на усиление канала сбыта и построение новой системы для упра
|03.11.2020
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Cisco представила усовершенствованную партнерскую программу и ряд инновационных технологий
еса, ускорять цифровую трансформацию и внедрять облачные технологии. Не ограничиваясь изменениями в партнерской программе, Cisco запустила первую цифровую партнерскую платформу, которая станет
|29.10.2020
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Cisco представила изменения партнерской программы
ет необходимой для получения статуса Gold Integrator в конце 2021 г. Не ограничиваясь изменениями в партнерской программе, Cisco запустила первую цифровую партнерскую платформу, которая станет
|03.08.2020
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«ИТ-град» запустил партнерскую программу для физических лиц
их лиц. Чтобы начать зарабатывать на рекомендациях облачных решений достаточно онлайн-регистрации в партнерской программе «ИТ-град» через технологическую платформу Consenta. Зарегистрировавшись
|28.07.2020
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Qiwi запускает партнерскую программу для B2B-компаний
нговая компания Payture, банк для предпринимателей и предприятий «Точка» и другие. Присоединиться к Партнерской программе могут интеграторы-технологи, агрегаторы, CMS платформы, юридические, го
|23.07.2020
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NetApp объявила о расширении унифицированной партнерской программы
NetApp объявила об обновлении своей унифицированной партнерской программы, направленной на поддержку деятельности партнеров, усиление их бизнес-возможностей и развитие моделей. NetApp упростит и расширит отмеченную премиями программу, чтобы обес
|29.04.2020
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Astra Linux запустила партнерскую программу «Доверенные системные интеграторы»
Группа компаний Astra Linux, разработчик отечественных операционных систем и платформ виртуализации, сообщила о старте партнерской программы «Доверенные системные интеграторы». Цель программы — сделать переход на отечественное ПО максимально простым и комфортным для заказчиков. Партнеры программы получают допол
Partner Network и организации, системы, технологии, персоны:
|Рустамов Рустам 548 14
|Врублевский Павел 105 8
|Гусев Игорь 19 8
|Новиков Константин 24 8
|Кулина Анастасия 11 8
|Krebs Brian - Кребс Брайан 60 7
|Стуров Александр 10 7
|Бро Александр 7 6
|Милюков Денис 12 6
|Гончаров Станислав 37 5
|Захаренко Юлия 28 5
|Смирнов Алексей 269 5
|Михайлов Сергей 58 5
|Артимович Дмитрий 45 5
|Степанюк Михаил 81 5
|Петров Кирилл 36 5
|Баулин Валерий 55 5
|Панкратова Оксана 42 5
|Махлин Дмитрий 123 5
|Артимовичи (братья) 23 5
|Путин Владимир 3454 4
|Мельникова Анастасия 440 4
|Самойлов Юрий 75 4
|Греф Герман 485 4
|Дергунова Ольга 120 4
|Новиков Павел 113 4
|Кузнецов Александр 162 4
|Слизень Виталий 244 4
|Тарасов Арсений 45 4
|Игнатов Сергей 80 4
|Самоукин Сергей 20 4
|Артимович Игорь 31 4
|Пермяков Максим 31 4
|Леушев Андрей 75 4
|Зобнина Маргарита 54 4
|Шрамко Кирилл 25 4
|Тимощенко Дмитрий 16 4
|Борисов Станислав 9 4
|Ершова Елена 3 3
|Mehta Nihal - Мехта Нихал 3 3
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