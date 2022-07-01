Индексная книга CNews*
Partner Network Партнёрские статусы, сертификаты и программы
Публикаций - 1015, упоминаний - 1144
Partner Network упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рустамов Рустам 241 12
|Врублевский Павел 93 8
|Гусев Игорь 19 8
|Krebs Brian - Кребс Брайан 53 7
|Кулина Анастасия 10 7
|Милюков Денис 12 6
|Бро Александр 7 6
|Михайлов Сергей 42 5
|Новиков Константин 16 5
|Артимович Дмитрий 34 5
|Панкратова Оксана 42 5
|Артимовичи (братья) 21 5
|Тимощенко Дмитрий 16 4
|Мельникова Анастасия 238 4
|Петров Кирилл 29 4
|Новиков Павел 77 4
|Слизень Виталий 242 4
|Борисов Станислав 8 4
|Тарасов Арсений 44 4
|Артимович Игорь 28 4
|Пермяков Максим 28 4
|Зобнина Маргарита 54 4
|Греф Герман 364 4
|Леушев Андрей 69 4
|Шрамко Кирилл 25 4
|Schuster Gavriella - Шустер Габриэлла 4 3
|Сыкулев Андрей 69 3
|Галушкин Олег 178 3
|Закрепин Евгений 55 3
|Сяо Хайцзюнь 31 3
|Каштанов Дмитрий 27 3
|Нечовод Дмитрий 4 3
|Степанюк Михаил 31 3
|Сачков Илья 111 3
|Ермолаев Артем 361 3
|Прибочий Михаил 40 3
|Анисимов Константин 30 3
|McKay Peter - Маккей Питер 21 3
|Мегрелишвили Георгий 23 3
|Гаврилов Александр 8 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210975, в очереди разбора - 891348.
Создано именных указателей - 106387.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210975, в очереди разбора - 891348.
Создано именных указателей - 106387.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.