СВФУ Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова Якутский госуниверситет
СВФУ имени М. К. Аммосова— многоотраслевой федеральный вуз, располагающий широкими возможностями для проведения учебной, воспитательной и научно-исследовательской работы, в котором обучаются около 20 000 студентов.
СОБЫТИЯ
|23.01.2025
|
19 000 студентов СВФУ смогут общаться с деканатом через единый центр заявок
В Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова (СВФУ) внедрили цифровой сервис д
|04.09.2024
|
СВФУ и «Группа Астра» объявили о сотрудничестве в сфере ИТ
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова (СВФУ) и российская технологическая компания «Группа Астра» начинают сотрудничество в области
|01.02.2023
|
Якутские ученые из СВФУ будут сотрудничать с «Новосибирским заводом полупроводниковых приборов Восток» в производстве суперконденсаторов
«Восток») по разработке графеновых суперконденсаторов. По словам руководителя дизайн-центра «Север» СВФУ Захара Евсеева, основная задача ученых университета заключается в совершенствовании нара
|05.07.2022
|
В Якутии открыли первый дизайн-центр микроэлектроники
В Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова состоялось открытие дизайн-центра
|04.07.2022
|
Цифровые закупки на базе Directum в Северо-Восточном федеральном университете
Благодаря Directum документы по закупочным процессам в СВФУ согласуются в два раза быстрее. 1300 пользователей подписывают 100% документов электронн
|23.12.2020
|
Робот-дезинфектор от инженеров СВФУ будет запущен на вокзалах РЖД
Робот-дезинфектор Vedroid Foton — проект инженеров Арктического инновационного центра СВФУ и резидентов технопарка «Якутия» — будет внедрен на вокзалах компании «Российские железн
|25.08.2016
|
«Мегафон» обеспечил Северо-Восточный федеральный университет скоростным интернетом
фон» выиграл конкурс на предоставление услуг связи для Северо-Восточного федерального университета (СВФУ). Согласно заключенному контракту, оператор обеспечил фиксированный доступ к сети интерн
|12.02.2016
|
«МегаФон» обеспечит резервным каналом доступа в интернет крупнейший вуз Якутии
ных соглашений оператор обслуживает ведущие коммерческие компании, министерства и ведомства Якутии. СВФУ является одним из 10 федеральных университетов России. Это крупнейший многоотраслевой ву
|02.07.2015
|
ТТК организовал «горячую линию» для приемной комиссии Северо-Восточного федерального университета в Якутске
вила услугу «Бесплатный вызов 8-800» Северо-Восточному федеральному университету им. М.К. Аммосова (СВФУ) в Якутске. Об этом CNews сообщили в ТТК. В рамках договора макрорегиональный филиал «Ба
|04.07.2014
|
ТТК организовал горячую линию для абитуриентов Северо-Восточного федерального университета им. Аммосова
тор связи, предоставила услуги связи Северо-Восточному федеральному университету им. М.К. Аммосова (СВФУ) в Якутске. Об этом CNews сообщили в ТТК. В рамках договора «ТТК-Байкал», региональное п
|25.12.2012
|
«Фогсофт» запустила ЭТП для Северо-Восточного федерального университета
завершила проект по созданию для Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова (СВФУ) электронной торговой площадки (ЭТП). Как отмечается, о создании электронной торговой пл
|22.05.2012
|
Владимир Янушкевич: СВФУ станет крупнейшим исследовательским центром в России
программирования РАН (который является национальным центром СПО). Так, был развернут комплекс СПО для математического моделирования SALOME/OpenFOAM/ParaView. Ориентацией на СПО обусловлено и то, что СВФУ стал активным участником программы "Университетский кластер". СВФУ и ИСП РАН подписали официальное соглашение о вхождении СВФУ в данную программу. Она нацелена на расширение
|12.05.2012
|
Образовательное «облако» Северо-Восточного федерального университета запущено в эксплуатацию
В Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ) им. М.К. Аммосова (г. Якутск, Республика Саха) запущена в промышленную эксплуатацию обл
|22.03.2012
|
«Инлайн Груп», РСК и Intel строят образовательное «облако» для Северо-Восточного федерального университета
В Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова (г. Якутск, Республика Саха) созд
|22.02.2012
|
Система Directum победила в конкурсе на автоматизацию документооборота в Северо-Восточном федеральном университете
университете им. Аммосова в Якутске. Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова (СВФУ) является одним из 8 федеральных вузов страны, которые ориентированы на решение геополит
|27.01.2012
|
«Инлайн груп» построила суперкомпьютер «Ариан Кузьмин» для Северо-Восточного федерального университета
профессора Ариана Ильича Кузьмина, внесшего большой вклад в развитие якутского университета. Ректор СВФУ Евгения Михайлова высказалась о работе Центра прикладных высокопроизводительных технолог
|09.04.2010
|
Владимир Путин образовал университеты нового облика
омных образовательных учреждений высшего профессионального образования, сообщает РБК. В их числе - «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» (путем изменения типа существующ
|05.06.2009
|
ОАО "РИК" выступит соинвестором по проекту РОСНАНО и Группы ОНЭКСИМ
естному инвестированию проектов в области нанотехнологий, в том числе с размещением на территории Якутии. Стороны также обсудили сотрудничество по созданию венчурных фондов, подготовке кадров на базе Научно-образовательного центра Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова, а также включение продукции с использованием нанотехнологий в государственные закупки, осуществляемые
|24.06.2008
|
«Утилекс АйТи» займется развитием ЦОД в ЯГУ им. Аммосова
ила контракт на поставку и установку оборудования для расширения и развития Центра обработки данных Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова. Качественное предоставление обра
|30.05.2008
|
ЯГУ им. Аммосова заказывает создание высокоскоростной линии передачи данных
00 тыс. руб. Выполнить все работы по проекту необходимо в срок с июня по 15 декабря 2008 г. 11 июня ЯГУ им. Аммосова прекратит принимать заявки от потенциальных подрядчиков. В тот же день перей
|28.05.2008
|
ЯГУ им. Аммосова купит оборудование для сетевой инфраструктуры
объявил открытый аукцион на поставку оборудования для развития сетевой инфраструктуры. В частности, ЯГУ им. Аммосова планирует закупить центральные маршрутизирующие коммутаторы, коммутатор расп
|03.03.2008
|
«Утилекс АйТи» создал ЦОД для Якутского государственного университета
поставщик услуг в области ИТ и консалтинга в Сибирском регионе, построила Центр обработки данных в Якутском государственном университете им М.К. Аммосова. «Утилекс АйТи» завершил все этапы про
|17.08.2007
|
ЯГУ им. М.К. Аммосова строит КСПД
кой и установкой оборудования программно-технического комплекса «Корпоративная сеть передачи данных Якутского госуниверситета»; стоимость лота – не более 17 000 тыс. руб.; Лот №2 предполагает п
|03.08.2007
|
ЯГУ им. М.К. Аммосова ищет ИТ-поставщиков
кой и установкой оборудования программно-технического комплекса «Корпоративная сеть передачи данных Якутского госуниверситета». Стоимость лота – 17 000 тыс. руб. Лот №2 предполагает поставку ли
|02.08.2007
|
ЯГУ им. М.К. Аммосова объявил конкурс по выбору ИТ-поставщика
полагает закупку и установку оборудования программно-технического комплекса «Центр обработки данных Якутского госуниверситета». Бюджет лота - 14 132 тыс. руб. Лот №2 связан с приобретением лице
|27.07.2007
|
ЯГУ им. М.К. Аммосова выбирает ИТ-поставщиков
ыполнить закупку и установку оборудования программно-технического комплекса «Центр обработки данных Якутского госуниверситета». Бюджет лота - 14 132 тыс. руб. По лоту №2 исполнителю предстоит р
|17.07.2007
|
ЯГУ им. М.К. Аммосова купит ПО и оборудование: открытый конкурс
авку и установку оборудования программно-технического комплекса «Корпоративная сеть передачи данных Якутского госуниверситета», на чем сможет заработать до 17 000 тыс. руб. По лоту №2 требуется
