СВФУ Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова Якутский госуниверситет

СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет

СВФУ имени М. К. Аммосова— многоотраслевой федеральный вуз, располагающий широкими возможностями для проведения учебной, воспитательной и научно-исследовательской работы, в котором обучаются около 20 000 студентов.

СОБЫТИЯ


23.01.2025 19 000 студентов СВФУ смогут общаться с деканатом через единый центр заявок

В Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова (СВФУ) внедрили цифровой сервис д
04.09.2024 СВФУ и «Группа Астра» объявили о сотрудничестве в сфере ИТ

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова (СВФУ) и российская технологическая компания «Группа Астра» начинают сотрудничество в области

01.02.2023 Якутские ученые из СВФУ будут сотрудничать с «Новосибирским заводом полупроводниковых приборов Восток» в производстве суперконденсаторов

«Восток») по разработке графеновых суперконденсаторов. По словам руководителя дизайн-центра «Север» СВФУ Захара Евсеева, основная задача ученых университета заключается в совершенствовании нара
05.07.2022 В Якутии открыли первый дизайн-центр микроэлектроники

В Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова состоялось открытие дизайн-центра
04.07.2022 Цифровые закупки на базе Directum в Северо-Восточном федеральном университете

Благодаря Directum документы по закупочным процессам в СВФУ согласуются в два раза быстрее. 1300 пользователей подписывают 100% документов электронн
23.12.2020 Робот-дезинфектор от инженеров СВФУ будет запущен на вокзалах РЖД

Робот-дезинфектор Vedroid Foton — проект инженеров Арктического инновационного центра СВФУ и резидентов технопарка «Якутия» — будет внедрен на вокзалах компании «Российские железн
25.08.2016 «Мегафон» обеспечил Северо-Восточный федеральный университет скоростным интернетом

фон» выиграл конкурс на предоставление услуг связи для Северо-Восточного федерального университета (СВФУ). Согласно заключенному контракту, оператор обеспечил фиксированный доступ к сети интерн
12.02.2016 «МегаФон» обеспечит резервным каналом доступа в интернет крупнейший вуз Якутии

ных соглашений оператор обслуживает ведущие коммерческие компании, министерства и ведомства Якутии. СВФУ является одним из 10 федеральных университетов России. Это крупнейший многоотраслевой ву
02.07.2015 ТТК организовал «горячую линию» для приемной комиссии Северо-Восточного федерального университета в Якутске

вила услугу «Бесплатный вызов 8-800» Северо-Восточному федеральному университету им. М.К. Аммосова (СВФУ) в Якутске. Об этом CNews сообщили в ТТК. В рамках договора макрорегиональный филиал «Ба
04.07.2014 ТТК организовал горячую линию для абитуриентов Северо-Восточного федерального университета им. Аммосова

тор связи, предоставила услуги связи Северо-Восточному федеральному университету им. М.К. Аммосова (СВФУ) в Якутске. Об этом CNews сообщили в ТТК. В рамках договора «ТТК-Байкал», региональное п
25.12.2012 «Фогсофт» запустила ЭТП для Северо-Восточного федерального университета

завершила проект по созданию для Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова (СВФУ) электронной торговой площадки (ЭТП). Как отмечается, о создании электронной торговой пл
22.05.2012 Владимир Янушкевич: СВФУ станет крупнейшим исследовательским центром в России

программирования РАН (который является национальным центром СПО). Так, был развернут комплекс СПО для математического моделирования SALOME/OpenFOAM/ParaView. Ориентацией на СПО обусловлено и то, что СВФУ стал активным участником программы "Университетский кластер". СВФУ и ИСП РАН подписали официальное соглашение о вхождении СВФУ в данную программу. Она нацелена на расширение

12.05.2012 Образовательное «облако» Северо-Восточного федерального университета запущено в эксплуатацию

В Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ) им. М.К. Аммосова (г. Якутск, Республика Саха) запущена в промышленную эксплуатацию обл
22.03.2012 «Инлайн Груп», РСК и Intel строят образовательное «облако» для Северо-Восточного федерального университета

В Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова (г. Якутск, Республика Саха) созд
22.02.2012 Система Directum победила в конкурсе на автоматизацию документооборота в Северо-Восточном федеральном университете

университете им. Аммосова в Якутске. Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова (СВФУ) является одним из 8 федеральных вузов страны, которые ориентированы на решение геополит
27.01.2012 «Инлайн груп» построила суперкомпьютер «Ариан Кузьмин» для Северо-Восточного федерального университета

профессора Ариана Ильича Кузьмина, внесшего большой вклад в развитие якутского университета. Ректор СВФУ Евгения Михайлова высказалась о работе Центра прикладных высокопроизводительных технолог
09.04.2010 Владимир Путин образовал университеты нового облика

омных образовательных учреждений высшего профессионального образования, сообщает РБК. В их числе - «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» (путем изменения типа существующ
05.06.2009 ОАО "РИК" выступит соинвестором по проекту РОСНАНО и Группы ОНЭКСИМ

естному инвестированию проектов в области нанотехнологий, в том числе с размещением на территории Якутии. Стороны также обсудили сотрудничество по созданию венчурных фондов, подготовке кадров на базе Научно-образовательного центра Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова, а также включение продукции с использованием нанотехнологий в государственные закупки, осуществляемые
24.06.2008 «Утилекс АйТи» займется развитием ЦОД в ЯГУ им. Аммосова

ила контракт на поставку и установку оборудования для расширения и развития Центра обработки данных Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова. Качественное предоставление обра
30.05.2008 ЯГУ им. Аммосова заказывает создание высокоскоростной линии передачи данных

00 тыс. руб. Выполнить все работы по проекту необходимо в срок с июня по 15 декабря 2008 г. 11 июня ЯГУ им. Аммосова прекратит принимать заявки от потенциальных подрядчиков. В тот же день перей
28.05.2008 ЯГУ им. Аммосова купит оборудование для сетевой инфраструктуры

объявил открытый аукцион на поставку оборудования для развития сетевой инфраструктуры. В частности, ЯГУ им. Аммосова планирует закупить центральные маршрутизирующие коммутаторы, коммутатор расп
03.03.2008 «Утилекс АйТи» создал ЦОД для Якутского государственного университета

поставщик услуг в области ИТ и консалтинга в Сибирском регионе, построила Центр обработки данных в Якутском государственном университете им М.К. Аммосова. «Утилекс АйТи» завершил все этапы про
17.08.2007 ЯГУ им. М.К. Аммосова строит КСПД

кой и установкой оборудования программно-технического комплекса «Корпоративная сеть передачи данных Якутского госуниверситета»; стоимость лота – не более 17 000 тыс. руб.; Лот №2 предполагает п
03.08.2007 ЯГУ им. М.К. Аммосова ищет ИТ-поставщиков

кой и установкой оборудования программно-технического комплекса «Корпоративная сеть передачи данных Якутского госуниверситета». Стоимость лота – 17 000 тыс. руб. Лот №2 предполагает поставку ли
02.08.2007 ЯГУ им. М.К. Аммосова объявил конкурс по выбору ИТ-поставщика

полагает закупку и установку оборудования программно-технического комплекса «Центр обработки данных Якутского госуниверситета». Бюджет лота - 14 132 тыс. руб. Лот №2 связан с приобретением лице
27.07.2007 ЯГУ им. М.К. Аммосова выбирает ИТ-поставщиков

ыполнить закупку и установку оборудования программно-технического комплекса «Центр обработки данных Якутского госуниверситета». Бюджет лота - 14 132 тыс. руб. По лоту №2 исполнителю предстоит р
17.07.2007 ЯГУ им. М.К. Аммосова купит ПО и оборудование: открытый конкурс

авку и установку оборудования программно-технического комплекса «Корпоративная сеть передачи данных Якутского госуниверситета», на чем сможет заработать до 17 000 тыс. руб. По лоту №2 требуется

