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Госдума РФ Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству
Госдума РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3205 7
|Володин Вячеслав 86 2
|Асланян Ани 12 2
|Соколов Артем 48 2
|Брыкин Арсений 54 2
|Гутенёв Владимир 13 2
|Покровский Иван 121 2
|Демин Александр 8 2
|Панина Елена 2 2
|Лугов Андрей 32 1
|Клишас Андрей 58 1
|Бокова Людмила 82 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 381 1
|Сельский Андрей 21 1
|Старовойтова Александра 3 1
|Старовойтов Александр 13 1
|Сазонов Дмитрий 5 1
|Drantivy Raisa - Дрэнтиви Раиса 3 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 463 1
|Mailyan Violetta - Майлян Виолетта 6 1
|Имаева Гузелия 6 1
|Делицын Леонид 130 1
|Федоров Евгений 18 1
|Пугачев Павел 63 1
|Паршин Максим 317 1
|Катков Павел 29 1
|Христенко Виктор 43 1
|Трушкин Константин 59 1
|Петренко Ксения 3 1
|Сулин Алексей 4 1
|Малкина Виктория 1 1
|Жигарев Сергей 16 1
|Гибадуллин Артур 1 1
|Пантелеева Мария 1 1
|Шарафиев Марат 1 1
|Собко Сергей 1 1
|Панков Александр 78 1
|Галицкий Александр 106 1
|Комиссаров Дмитрий 225 1
|Лебедев Михаил 53 1
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 65 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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