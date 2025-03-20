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Индексная книга (каталог) CNews*
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Госдума РФ Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству


20.03.2025 Предприниматели смогут сообщить депутатам о системных проблемах бизнеса через МСП.РФ 1
05.09.2024 Россия нашла для экспорта технологичную отрасль, свободную от санкций 1
14.07.2023 Производителям материалов и оборудования для производства печатных плат готовят преференции от государства 1
25.01.2023 Власти собрались ввести налоги для майнеров криптовалюты. Ставка может составить 20% 1
10.01.2023 Власти законодательно разрешили пиратские ПО, кино и музыку. Пока только в Белоруссии 1
25.11.2022 Госзаказ поддержит ИТ-отрасль 1
17.08.2022 Депутаты Госдумы потребовали разблокировать Instagram ради малого бизнеса 1
01.04.2022 Для возрождения электронной отрасли России власти обратились к опыту Госплана СССР 1
02.06.2021 Депутаты заставляют Роскомнадзор победить «серую» рекламу в интернете 2
02.06.2021 Научная фантастика или таблетка от всех проблем? 1
28.05.2021 Россиянам разрешили спорить с интернет-магазинами через «Госуслуги» 2
26.11.2020 Apple подготовила iPhone и iPad к предустановке российского ПО 1
23.11.2020 В России новые правила предустановки российского ПО на ПК и смартфоны. Начат прием заявок от разработчиков 1
17.11.2020 Бизнес просит притормозить предустановку российского софта на гаджеты 2
12.02.2019 Слуги народа одобрили создание в России «автономного Рунета» 1
06.02.2019 Госдума напала на Apple за «тормознутые» iPhone 1
21.06.2018 Порядка пяти миллионов россиян повысят свою цифровую грамотность к 2024 году в рамках программы «Цифровая экономика РФ» 1
21.02.2017 В Государственной Думе прошло первое заседание Экспертного совета по вопросам изобретательства и рационализаторства 1
29.04.2015 Подведены итоги первого этапа Международной студенческой цифровой Олимпиады 3К 1
08.12.2014 В России создан Координационный совет разработчиков и производителей радиоэлектронной аппаратуры 1
13.11.2014 Представители Ростеха вошли в состав Экспертного совета Госдумы по развитию предприятий радиоэлектроники 1
23.03.2011 Сергей Железняк возглавил Комитет Госдумы по информационной политике, ИТ и связи 1
24.05.2010 Москва поворачивается лицом к энергосбережению и интеллектуальным зданиям 1
08.10.2007 В России появится ЕГАИС для мобильников и CD/DVD-RW? 1
08.10.2007 Депутаты прикрыли ИТ-независимость России 1
11.05.2006 Гудков и Хинштейн продолжают атаку на западное ПО в России 1
25.05.2005 МЭРТ хоронит ИТ-технопарки 2
22.04.2005 РБК СОФТ приняла участие во 2-м Международном химическом саммите 1
11.02.2005 До пиратов никому нет дела? 1
26.07.2001 КИБЕРПЛАТ.КОМ призвала интернет-сообщество к доработке законов об электронной коммерции 1
06.03.2001 Госдума начала рассматривать законопроект об электронной торговле 1
28.11.2000 В Москве открылась конференция "Право и интернет" 1
17.11.2000 Законопроект "О сделках, заключаемых с использованием электронных средств" представлен на суд общественности 1
17.10.2000 Состоялось заседание Общественного экспертного совета по информационным технологиям 1

Публикаций - 34, упоминаний - 38

Госдума РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3229 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1172 4
Apple Inc 12184 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 507 2
Microsoft Corporation 24719 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1804 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 375 2
Samsung Electronics 10308 1
Ростелеком 9807 1
МегаФон 9052 1
Yandex - Яндекс 7499 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12915 1
VK - Mail.ru Group 3464 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8801 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 1
ФОРС - Центр разработки 640 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
Yota Devices - YD 101 1
Ростех - Технодинамика - Авиационное оборудование 29 1
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 21 1
Neiry - Нейри - Impulse Neiry - Импульс Нейри 14 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 70 1
РТИ 146 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО 21 1
Cisco Systems 5135 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 141 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1477 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 91 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 81 1
Meta Platforms - Facebook 4448 1
Softline - Софтлайн 2882 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 45 1
Цифра ГК 2449 1
Катков и партнеры - КИП 7 1
Bitriver - Битривер 20 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 310 1
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 31 1
Резонит - Rezonit - Электронные приборы и компоненты 14 1
Google LLC 11867 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 121 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1098 1
Почта России ПАО 2131 1
GFG - Lamoda - Купишуз 167 1
Резонанс НПП 372 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1957 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 118 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 110 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 1
Мосводоканал МГУП 67 1
Мослифт АО 6 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 84 1
СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 64 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 248 1
Газпром ПАО 1350 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 468 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 135 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
Сибур Холдинг - НИОСТ - НИО Сибур-Томскнефтехим 22 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 459 1
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
Уралхим - ТОАЗ - Тольяттиазот - Трансаммиак 11 1
AFG - Anderida Financial Group - Финплан 8 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3375 29
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11819 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6003 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4569 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 315 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2733 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2927 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2195 4
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 772 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3161 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2773 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 372 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5018 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 413 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2540 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5513 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4227 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1018 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 260 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1232 1
Судебная власть - Judicial power 2323 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1391 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 152 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 88 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 96 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 59 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 464 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 159 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 83 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
Правительство Москвы - ДепТЭХ Москвы - Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы 11 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3014 1
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 1
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 28 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 2
Единая Россия - Политическая партия 296 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 131 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 135 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 681 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 296 1
ЛДПР 106 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 116 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 95 1
ВОИР - Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов 2 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 53 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 732 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 316 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 221 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
ГРАВТ НП - Гильдия по развитию аудио-видео торговли 13 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67361 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19909 8
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5312 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7129 2
Apple iOS 7879 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1635 2
Apple iPhone 6 4862 1
Apple iPhone 2018 34 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 102 1
Новые облачные технологии - МойОфис 796 1
Linux OS 10079 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Миа - Виртуальный помощник 25 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ЕРИР - Единый реестр интернет-рекламы - ЕИС УРИ - Eдиная информационная система учета рекламы в интернете 19 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 82 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 490 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3258 1
Реестр добросовестных экспортеров 200 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 933 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 777 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 277 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 306 1
Microsoft Windows 15781 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 556 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 398 1
FreePik 1054 1
Apple iPad 3873 1
Apple - App Store 2909 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1440 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 399 1
Минцифры РФ - Russoft.ru - маркетплейс российского ПО 9 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 92 1
Путин Владимир 3205 7
Володин Вячеслав 86 2
Асланян Ани 12 2
Соколов Артем 48 2
Брыкин Арсений 54 2
Гутенёв Владимир 13 2
Покровский Иван 121 2
Демин Александр 8 2
Панина Елена 2 2
Лугов Андрей 32 1
Клишас Андрей 58 1
Бокова Людмила 82 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 381 1
Сельский Андрей 21 1
Старовойтова Александра 3 1
Старовойтов Александр 13 1
Сазонов Дмитрий 5 1
Drantivy Raisa - Дрэнтиви Раиса 3 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 463 1
Mailyan Violetta - Майлян Виолетта 6 1
Имаева Гузелия 6 1
Делицын Леонид 130 1
Федоров Евгений 18 1
Пугачев Павел 63 1
Паршин Максим 317 1
Катков Павел 29 1
Христенко Виктор 43 1
Трушкин Константин 59 1
Петренко Ксения 3 1
Сулин Алексей 4 1
Малкина Виктория 1 1
Жигарев Сергей 16 1
Гибадуллин Артур 1 1
Пантелеева Мария 1 1
Шарафиев Марат 1 1
Собко Сергей 1 1
Панков Александр 78 1
Галицкий Александр 106 1
Комиссаров Дмитрий 225 1
Лебедев Михаил 53 1
Россия - РФ - Российская федерация 146358 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52333 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43592 7
Беларусь - Белоруссия 5749 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14244 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14175 2
Европа 21841 2
Япония 13326 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13367 2
Германия - Федеративная Республика 12733 2
Франция - Французская Республика 7871 2
Италия - Итальянская Республика 4366 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17227 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1008 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17567 1
Россия - СФО - Новосибирск 4351 1
Индия - Карнатака - Бангалор 202 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 850 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1588 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 940 1
Германия - Бавария - Мюнхен 469 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2897 1
Южная Корея - Республика 6685 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3539 1
Узбекистан - Республика 1754 1
Украина 7643 1
Казахстан - Республика 5587 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51730 20
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8130 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29525 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48560 7
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8697 5
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16488 4
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5582 2
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1091 2
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 348 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 172 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1532 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 344 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 188 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 613 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 70 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 78 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 38 1
НИУ ВШЭ - Институт когнитивных нейронаук - Центр Биоэлектрических интерфейсов - Центр Нейроэкономики и Когнитивных Исследований 6 1
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 9 1
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РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 155 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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