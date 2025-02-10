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Имаева Гузелия



10.02.2025 Россияне предпочитают цифровые сервисы традиционным 1
10.02.2022 Исследование: большинство сотрудников хочет работать 2-3 дня в неделю из дома 1
18.04.2019 Банк «Открытие» представил индекс цифровизации бизнеса 1
28.09.2018 Исследование QIWI, НАФИ И АСИ: высоким уровнем цифровой грамотности обладают 15% российских подростков 1
21.06.2018 Порядка пяти миллионов россиян повысят свою цифровую грамотность к 2024 году в рамках программы «Цифровая экономика РФ» 1
04.12.2015 Бюджеты на «облака» в банковском секторе увеличатся в 2 раза в 2016 г. 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Имаева Гузелия и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5280 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
Logitech 421 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3934 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Амулекс - Amulex 2 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 221 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 33 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1087 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11694 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3340 1
Правительство Австрии - Österreichische Bundesregierung - Государственные органы власти Австрийской Республики 9 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 272 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 292 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50753 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7019 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21214 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15776 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10549 2
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 536 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6803 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8039 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13559 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7717 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7611 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12573 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14418 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7435 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19483 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 778 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9417 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25447 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66420 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5265 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10237 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11653 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12785 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5903 1
Фотокамеры - Встроенная камера - Built-in camera 397 1
Аксессуары 3891 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1905 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16172 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5331 1
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1047 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1492 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6270 1
Онлайн-опрос - Online survey 61 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 509 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24211 1
ВТБ - Открытие ФК - Open Academy - образовательная платформа 5 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Миа - Виртуальный помощник 25 1
Черкасова Надия 23 1
Сельский Андрей 21 1
Сазонов Дмитрий 5 1
Зырянова Анастасия 3 1
Луценко Елена 2 1
Красюков Дмитрий 43 1
Сурова Надежда 5 1
Степанова Ирина 16 1
Овчинников Василий 16 1
Лило Кирилл 2 1
Мехтиев Эльман 3 1
Забралова Ольга 1 1
Алферова Юлия 1 1
Галуева Юлия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144930 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43322 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52179 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7468 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29188 4
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51247 3
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 391 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24187 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13576 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2821 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18588 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3661 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2316 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16349 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1883 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 853 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 310 1
Математика - Арифметика - Arithmetic 73 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7628 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 94 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 109 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 65 5
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 9 1
Gartner - Гартнер 3560 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 338 3
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 77 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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